13 nejlepších AI agentů pro prodejní týmy v roce 2025

Váš tým překračuje kvóty, ale za jakou cenu?
Hodiny ztracené aktualizací CRM, přepisováním stejných kontaktů, přípravou na schůzky, které nikdy nepřinesou výsledky. Čím více se vaše pipeline rozrůstá, tím těžší je ji škálovat bez zpomalení.
Právě zde vstupují do hry AI agenti pro prodej, kteří vám pomohou udržet váš zdroj příjmů v plném provozu.
V tomto blogovém příspěvku vám představíme nejlepší AI agenty, kteří vám pomohou generovat potenciální zákazníky, personalizovat oslovování a udržovat vaši pipeline v pohybu. 🚀
Nejlepší AI agenti pro prodej na první pohled
Zde je tabulka porovnávající všechny AI agenty pro prodej, které uvádíme níže. 📊
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Automatizace prodejních procesů a komunikace se zákazníkyVelikost týmu: Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|Přehledy o prodejním procesu, automatizace prodeje, přepisy hovorů a jednotná správa pracovního prostoru
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Salesforce Einstein
|Prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků a inteligentní automatizace CRM v podnikovém měřítkuVelikost týmu: Podniky
|Předpovědi výsledků obchodů s AI skórováním a automatickými aktualizacemi úkolů
|Cena 500 $/měsíc na uživatele (Enstein Sales)
|Apollo AI
|AI řízená akvizice a automatizovaná multikanálová komunikaceVelikost týmu: Malé podniky, střední firmy
|Sekvencování e-mailů pomocí AI, hodnocení potenciálních zákazníků na základě záměru a automatizovaná personalizace odchozích zpráv.
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 59 USD/měsíc za uživatele (základní tarif).
|Clari
|Prognózy tržeb a kontrola obchodů s využitím AI v reálném časeVelikost týmu: Střední a velké podniky
|Detekce rizik v prodejním procesu a automatizovaná údržba CRM
|Ceny na míru
|Artisan
|Autonomní AI obchodní zástupci, kteří oslovují a kvalifikují potenciální zákazníky jako lidéVelikost týmu: Malé podniky, střední firmy
|AI agenti pro prodejní aktivity pro odchozí hovory a e-maily, konverzační toky podobné lidským a integraci rezervací do kalendáře.
|Ceny na míru
|Regie. ai
|Prodejní sekvence generované umělou inteligencí přizpůsobené osobnostem a záměrům kupujícíchVelikost týmu: Malé podniky, střední firmy
|Vytváření e-mailů a sekvencí generovaných umělou inteligencí, testování kampaní a personalizace zpráv na LinkedIn.
|Ceny na míru
|Claygent
|Automatizace výzkumu a obohacení prodejních informací pomocí umělé inteligenceVelikost týmu: Jednotlivci, malé podniky
|Vyhledávání potenciálních zákazníků pomocí AI agentů a sběr dat z více zdrojů pro zajištění spokojenosti zákazníků.
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 149 USD/měsíc (Starter).
|Gong
|Analýza konverzací a detekce rizik obchodů pomocí umělé inteligenceVelikost týmu: Střední a velké podniky
|Analýza hovorů pomocí AI, informace o obchodech, coachingové poznatky v reálném čase a sledování výkonu obchodních zástupců pro zvýšení konverzních poměrů.
|Ceny na míru
|Lavender AI
|E-mailové koučování v reálném čase a AI optimalizované prodejní zprávy Velikost týmu: Jednotlivci, malé podniky
|E-mailové koučování v reálném čase, tipy pro personalizaci a prodejní dashboard
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 29 $/měsíc (Starter).
|Hubspot Sales Hub
|Integrované AI nástroje, které podporují celý prodejní proces v rámci CRMVelikost týmu: Malé podniky, střední firmy
|AI asistent pro obsah, automatizace prodejních e-mailů, správa obchodních příležitostí, nativní integrace CRM
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 20 $/měsíc (Starter).
|Drift
|AI chatboty, které kvalifikují potenciální zákazníky a plánují schůzky v reálném čase Velikost týmu: Malé podniky, střední firmy
|Chatboty poháněné umělou inteligencí, kvalifikace potenciálních zákazníků v reálném čase na základě interakcí se zákazníky a rezervace schůzek prostřednictvím chatu.
|Ceny na míru
|Humantic AI
|Informace o kupujících založené na osobnosti a hyperpersonalizované prodejní aktivityVelikost týmu: Malé podniky, střední firmy
|Informace o osobnosti kupujícího a zákaznické zkušenosti, adaptivní návrhy komunikace a obohacení osobnosti pro oslovování zákazníků.
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 40 $/měsíc (Pro)
|Hladká AI
|Objevování kontaktů B2B v reálném čase a generování potenciálních zákazníků pomocí AIVelikost týmu: Malé podniky, střední firmy
|Generování potenciálních zákazníků pomocí AI, kontaktní údaje v reálném čase a rozšíření pro Chrome pro vyhledávání potenciálních zákazníků.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny
Co jsou AI agenti pro prodej?
Agenti umělé inteligence (AI) pro prodej jsou specializovaní asistenti, kteří zpracovávají rutinní úkoly založené na datech v rámci celého vašeho pracovního postupu v oblasti příjmů.
Na rozdíl od statických chatbotů nebo jednoduchých automatizačních pravidel se učí z vašeho CRM, komunikačních protokolů a integrací třetích stran, aby předvídali potřeby a jednali autonomně.
Můžete je použít k vyhledávání nových potenciálních zákazníků pomocí signálů záměru, k přípravě a personalizaci oslovování a dokonce i ke sledování stavu pipeline. Nejlepší AI agenti prodeje využívají data z minulosti k aktualizaci svého chování, vylepšování tónu e-mailů, kadence následných kontaktů a prioritizace úkolů v reálném čase.
Co byste měli hledat v AI agentovi pro prodej?
Použití AI agentů v prodeji může transformovat vaše operace, ale pouze pokud splňují správná kritéria. Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli při výběru upřednostnit. 👇
- Integrace s vaším CRM: Obousměrná synchronizace se Salesforce, HubSpot nebo vaším systémem záznamů pro udržení aktuálních údajů o obchodech.
- Generuje hyperpersonalizované oslovování: Vytváří e-maily a zprávy na sociálních médiích s využitím kontextu v reálném čase, jako je fáze obchodu, minulé interakce a signály záměru kupujícího.
- Upřednostňuje akce s vysokou hodnotou: Hodnotí potenciální zákazníky a příležitosti na základě vlastních kritérií (např. velikost obchodu a pravděpodobnost uzavření) a navrhuje další nejlepší kroky.
- Automatizuje schůzky a následné kroky: Přepisuje hovory, extrahuje akční položky a vytváří návrhy souhrnů následných kroků pro různé případy použití bez ručního zásahu.
- Poskytuje proaktivní informace o pipeline: Zjistí rizikové obchody, předpoví výsledky a upozorní vás na anomálie, než ovlivní prodejní cíle.
- Podporuje vícekanálové vyhledávání potenciálních zákazníků: Získává potenciální zákazníky, obohacuje kontakty a spouští kampaně prostřednictvím e-mailu, telefonu a sociálních sítí.
💡 Tip pro profesionály: Podle Harvard Business Review se místo zdůrazňování vlastností vašeho produktu musíte soustředit na to, jak řeší konkrétní potřeby nebo výzvy vašich zákazníků. Například můžete přesunout svůj prodejní argument z diskuse o výrobních procesech na sdílení upřímného příběhu zákazníka, což povede k lepšímu zapojení.
Nejlepší AI agenti pro prodej
Zde jsou nejlepší AI agenti, kteří usnadňují práci obchodním manažerům. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci prodejních procesů a komunikaci se zákazníky)
Pokud neustále přeskakujete mezi desítkami nástrojů pro správu oslovování zákazníků, aktualizaci CRM nebo přípravu na schůzky, ClickUp je pro vás tím pravým řešením.
Jedná se o první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat do jedné aplikace, poháněné kontextovou AI, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
V rámci ClickUp pro prodejní týmy máte k dispozici platformu, která vám pomůže vytvořit škálovatelné pracovní postupy agentů s automatickým sledováním aktivit, dashboardy v reálném čase a aktualizacemi úkolů založenými na AI.
Najděte odpovědi rychleji díky kontextové orientaci ClickUp Brain.
Jádrem výkonné sady AI ClickUp je ClickUp Brain, kontextově orientovaný AI engine, který rozumí celému vašemu pracovnímu prostoru, včetně úkolů, časových os, dokumentů, chatů a dokonce i připojených nástrojů třetích stran, jako jsou Salesforce a Google Drive.
Můžete například požádat ClickUp Brain, aby vám na místě shrnul aktivity v pipeline. Můžete zadat přirozené dotazy, jako například „Jaký je stav pozastavených podnikových obchodů ve 2. čtvrtletí?“ a získat okamžité odpovědi z úkolů, komentářů a značek.
Můžete také odhalit zastavené úkoly v různých fázích vašeho pipeline, abyste identifikovali priority pro akci a dali Brain pokyn, aby pro ně vypracoval plán.
🧠 Zajímavost: ClickUp Brain může také získávat informace z vašich obchodních hovorů tím, že umožňuje prohledávat všechny přepisy. Jak na to? Nezapomeňte pozvat ClickUp AI Notetaker, aby se připojil k vašim hovorům a automaticky je nahrával a přepisoval za vás!
Přenechejte opakující se pracovní postupy agentům ClickUp Autopilot.
Pokud se místo uzavírání obchodů zabýváte ruční aktualizací úkolů, nechte si pomoci od agentů ClickUp Autopilot.
Tito AI asistenti bez nutnosti programování jsou součástí vašeho pracovního prostoru ClickUp a mohou automatizovat opakující se části vašeho prodejního procesu – od přijetí a provedení až po vykazování. Funguje to takto: nastavíte spouštěč, například přesun potenciálního zákazníka v pipeline, přidáte podmínky, například „pouze pokud se jedná o podnikovou transakci“, a sdílíte pokyny pro provedení úkolů. Nyní, pokaždé, když dojde ke spuštění spouštěče a jsou splněny podmínky, agent autonomně přistoupí k akci.
Vše se nastavuje pomocí jednoduchého nástroje bez nutnosti programování, kde agentovi řeknete, co má hledat, co má dělat a k jakým informacím má přístup. A ano, můžete kontrolovat, jaké znalosti agent používá, včetně dokumentů, úkolů a chatu, aby vždy jednal ve správném kontextu.
📌 Například když prostřednictvím formuláře přijde potenciální zákazník s vysokou hodnotou, který splňuje vaše kritéria ICP, nástroj pro automatizaci prodeje jej přiřadí vašemu senior AE, označí obchod ve vašem pracovním prostoru a upozorní viceprezidenta prodeje v chatu.
Zjistěte, jak si můžete vytvořit vlastního agenta Autopilot přímo od odborníků z našeho týmu:
💡 Tip pro profesionály: Vytvoření užitečného agenta vyžaduje promyšlené a podrobné pokyny. A díky funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX můžete tyto pokyny diktovat – a vytvářet agenty čtyřikrát rychleji než při psaní!
ClickUp Brain MAX je vaše desktopová super aplikace s umělou inteligencí, která spojuje veškerý váš pracovní kontext s přístupem k několika LLM – včetně Gemini, Claude, ChatGPT a dalších – takže můžete být maximálně produktivní, aniž byste podlehli přetížení aplikacemi a rozrůstání umělé inteligence.
Zrychlete plánování, realizaci a monitorování pomocí šablon ClickUp.
A pokud chcete usnadnit navrhování svého prodejního workflow, začněte s šablonou prodejního plánu ClickUp.
Šablona Sales Tracker od ClickUp nabízí přednastavené stavy, jako jsou Cíl splněn a Probíhá, 12 vlastních polí pro zaznamenávání nákladů na dopravu, jednotkových cen a ziskových marží a několik zobrazení pro rozdělení objemu prodeje podle měsíce nebo produktu.
Je navržen pro týmy jakékoli velikosti a umožňuje vám v reálném čase vyhodnocovat pokrok jednotlivců i celého týmu, optimalizovat prodejní pipeline a identifikovat klíčové trendy pro zvýšení tržeb.
Potřebujete centrální místo pro všechny své potenciální zákazníky? Použijte šablonu ClickUp Sales CRM ke sledování každého kontaktu, hovoru a uzavření obchodu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte dokumentaci: Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet, sdílet a spravovat živou dokumentaci přímo propojenou s vašimi pracovními postupy, a to vše při použití vestavěné funkce /Write with AI pro automatické psaní a personalizaci oslovování zákazníků.
- Spolupracujte v reálném čase: Umožněte komunikaci v reálném čase s bohatým kontextem přímo vedle svých úkolů pomocí ClickUp Chat.
- Vytvářejte prodejní ukázky: Pomocí ClickUp Clips můžete nahrávat, přepisovat a shrnovat hovory a proměnit tak dlouhé ukázky na stručné další kroky, úkoly a přizpůsobené úkoly zákaznického servisu.
- Odstraňte překážky: Vytvořte si vlastní panely ClickUp a vizualizujte pokrok pomocí grafů kumulativního toku, burnupu, burndownu nebo rychlosti.
- Sledujte každý potenciální zákazník: Využijte ClickUp CRM ke sledování potenciálních zákazníků, obchodů a prodejních aktivit v reálném čase a poté přepínejte mezi zobrazením Seznam, Kanban, Tabulka nebo Časová osa, aby odpovídalo tomu, jak váš tým pracuje nejlépe.
- Snižte množství rutinní práce: Vytvářejte automatizace ClickUp bez kódování pomocí rozbalovacího menu nebo jednoduchých anglických příkazů v ClickUp Brain a řešte tak opakující se prodejní úkoly založené na pravidlech, jako je automatické přiřazování nových potenciálních zákazníků, aktualizace fází obchodu po podpisu smlouvy, zasílání upomínek nebo vytváření úkolů pro předání po uzavření obchodu.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení kvůli rozsáhlým funkcím
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co o ClickUp říkají skuteční uživatelé?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
Miluji všestrannost ClickUp a to, že náš tým jej může přizpůsobit jakékoli situaci – není to jen nástroj pro řízení projektů, ale pro nás je to celé operační centrum! Řídíme vše od práce s klienty po náš CRM a milujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že ClickUp se neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!
Miluji všestrannost ClickUp a to, že náš tým jej může přizpůsobit jakékoli situaci – není to jen nástroj pro řízení projektů, ale pro nás je to celé operační centrum! Řídíme vše od práce s klienty po náš CRM a milujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že ClickUp se neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na AI. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
2. Salesforce Einstein (nejlepší pro prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků a inteligentní automatizaci CRM v podnikovém měřítku)
prostřednictvím Salesforce Einstein
Salesforce Einstein je integrovaná vrstva AI v rámci platformy Customer 360 společnosti Salesforce, která byla navržena tak, aby přinesla pokročilé strojové učení (ML) a prediktivní analytiku přímo do Sales Cloud.
Vnáší automatizaci do všech aspektů prodejního workflow a pomáhá týmům odhalit vysoce hodnotné potenciální zákazníky, přizpůsobit oslovování v odpovídajícím měřítku, udržovat pipeline aktuální a připravit se na rozhovory se zákazníky pomocí datových insightů. Einstein se učí z každé transakce, konverzace a kliknutí, aby mohl navrhovat akce, upozorňovat na rizika a generovat obsah.
Nejlepší funkce Salesforce Einstein
- Využijte AI pro generování potenciálních zákazníků automatizací vyhledávání a příchozích potenciálních zákazníků pomocí Einstein SDR Agent.
- Zlepšete výkonnost obchodních zástupců pomocí simulací rolí a generativní zpětné vazby založené na umělé inteligenci pomocí Einstein Sales Coach.
- Vytvářejte a nasazujte AI agenty s Agentforce pro zpracování prodejních operací, vše zabezpečeno vrstvou Einstein Trust Layer.
- Implementujte Einstein Scoring pro stanovení priorit obchodů a využijte prediktivní skórování k zvýraznění potenciálních zákazníků.
Omezení Salesforce Einstein
- Pokročilá nastavení mohou vyžadovat podporu vývojáře nebo technické znalosti.
- Systém může při velkém množství dat nebo složitých pracovních postupech vykazovat zpoždění.
Ceny Salesforce Einstein
- Einstein Sales: 500 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Einstein
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Einstein?
Zde je úryvek z recenze G2:
Salesforce Sales Cloud mi velmi usnadňuje správu potenciálních zákazníků, kontaktů a obchodů na jednom místě... Někdy to může být trochu matoucí, zejména pokud jste nováčkem. Je zde tolik funkcí a tlačítek, že může chvíli trvat, než se zorientujete. Pokud navíc není správně nastaveno administrátorem, některé věci mohou být matoucí nebo vyžadovat další kroky. Je to výkonný nástroj, ale ne vždy je hned od začátku uživatelsky přívětivý.
Salesforce Sales Cloud mi velmi usnadňuje správu potenciálních zákazníků, kontaktů a obchodů na jednom místě... Někdy to může být trochu matoucí, zejména pokud jste nováčkem. Je zde tolik funkcí a tlačítek, že může chvíli trvat, než se zorientujete. Pokud navíc není správně nastaveno administrátorem, některé věci mohou být matoucí nebo vyžadovat další kroky. Je to výkonný nástroj, ale ne vždy je hned od začátku uživatelsky přívětivý.
3. Apollo AI (nejlepší pro AI řízený průzkum trhu a automatizované oslovování zákazníků prostřednictvím více kanálů)
prostřednictvím Apollo AI
Apollo je AI engine pro uvedení produktu na trh, který automatizuje vše od vyhledávání potenciálních zákazníků až po správu pipeline. Čerpá z více než 275 milionů kontaktů a 70 milionů společností, obohacených o změny pracovních pozic v reálném čase, aktualizace technologických stacků a signály o záměru koupě.
Jakmile definujete profil ideálního zákazníka (ICP), Apollo AI identifikuje vysoce vhodných potenciálních zákazníků a řadí je podle priority na základě behaviorálních signálů, jako je otevření e-mailu, návštěvy webových stránek a historie odchozích kontaktů. Tyto informace se poté promění v navrhované úhly pohledu na komunikaci přizpůsobené kontextu každého potenciálního zákazníka, což týmům umožňuje využívat AI pro analýzu dat, aniž by musely opustit svůj prodejní workflow.
Nejlepší funkce Apollo AI
- Vyzkoušejte Pipeline Builder a identifikujte ideální potenciální zákazníky pomocí více než 65 filtrů, signálů záměru a obohacování v reálném čase.
- Získejte automaticky generované souhrny schůzek, následné kroky a další postupy pomocí inteligentního přepisu a informací před hovorem od Call Assistant.
- Spusťte multikanálové sekvence s e-maily přizpůsobenými pomocí AI, voláním jedním kliknutím a integrovanou ochranou doručitelnosti.
- Získejte podrobné informace, jako jsou úspěšné vzorce hovorů, příručky pro řešení námitek a strategie zasílání zpráv, prostřednictvím AI chatbota a analýzy hovorů od společnosti Apollo.
Omezení Apollo AI
- Někteří uživatelé uvádějí, že kontaktní údaje jsou přesné pouze z ~65 %, zejména u mobilních čísel a regionů EMEA.
- Klíčové funkce jsou dostupné pouze v rámci dražších tarifů, což vede k neúplným workflow pro oslovování zákazníků u základních uživatelů.
Ceny Apollo AI
- Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Apollo AI
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
4. Clari (nejlepší pro předpovídání výnosů a kontrolu obchodů s využitím AI v reálném čase)
prostřednictvím Clari
Clari je prodejní nástroj založený na umělé inteligenci, který byl vyvinut pro týmy zabývající se příjmy, které potřebují přesnost, přehlednost a kontrolu v celém prodejním procesu. Vše běží na Revenue Context™, proprietární inteligenční vrstvě, která čerpá signály z každé interakce, obchodu, prognózy a aktualizace CRM, aby poháněla novou třídu agentů AI vyvinutých pro realizaci.
Od kontroly obchodů v reálném čase po precizní coaching a generování e-mailů – agenti tohoto nástroje se postarají o vše. Prověřují rizika v pipeline, navrhují další kroky, generují personalizované e-maily a doporučují opatření na všech úrovních organizace.
Nejlepší funkce Clari
- Diagnostikujte stav obchodu pomocí AI Deal Inspection a zkontrolujte otevřené příležitosti podle osvědčených kritérií úspěchu a odhalte mezery v realizaci.
- Zachyťte témata pomocí AI Smart Topics a odhalte signály kritické pro uzavření obchodu, jako je tlak na ceny nebo rizikové faktory, z telefonátů, e-mailů a schůzek.
- Získejte přehled klíčových momentů z činnosti obchodních zástupců díky AI Smart Feed , abyste mohli včas reagovat na signály a zvýšit produktivitu prodeje.
- Pište lepší e-maily díky AI Smart Prospecting and Follow-Ups pro oslovování zákazníků založené na hodnotách.
Omezení Clari
- Zobrazení sloupců nelze snadno přizpůsobit pro všechny uživatele.
- Obchodní zástupci mohou potřebovat vést paralelní tabulky pro podrobné sledování obchodů.
Ceny Clari
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clari
- G2: 4,6/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Clari?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Líbí se mi, jak je Clari jednoduchý a snadno použitelný, když aktualizuji další kroky týkající se cen, fází a časových značek při prohlížení svých významných obchodů. Je také snadné předpovídat měsíční, čtvrtletní a roční čísla s mým ředitelem, když se díváme na zprávy a pipeline. Nelíbí se mi, že nemohu aktualizovat určité metriky, pokud je nejprve nezměním v Salesforce Lightning Opportunity. Kromě toho je vše velmi jednoduché na používání a orientaci.
Líbí se mi, jak je Clari jednoduchý a snadno použitelný, když aktualizuji další kroky týkající se cen, fází a časových značek při prohlížení svých významných obchodů. Je také snadné předpovídat měsíční, čtvrtletní a roční čísla s mým ředitelem, když se díváme na zprávy a pipeline. Nelíbí se mi, že nemohu aktualizovat určité metriky, pokud je nejprve nezměním v Salesforce Lightning Opportunity. Kromě toho je vše velmi jednoduché na používání a orientaci.
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne.
To je téměř polovina pracovního týdne (41 %) věnovaná úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (jako například následné e-maily 👀). AI agenti ClickUp pomáhají tuto rutinu eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky z jednání, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
5. Artisan (nejlepší pro autonomní AI obchodní zástupce, kteří oslovují a kvalifikují potenciální zákazníky jako lidé)
via Artisan
Artisan je full-stack outbound engine poháněný AI zaměstnanci. Ava, jeho AI SDR, nahrazuje manuální, repetitivní práci tradičního vyhledávání potenciálních zákazníků inteligentní automatizací. Od zacílení na správné potenciální zákazníky až po vytváření hyper-personalizovaného oslovování, zvládá celý váš outbound workflow.
Můžete nasadit AI Playbooks, abyste standardizovali hlas pro vaše zprávy a oslovování a zajistili zavedení osvědčených postupů v celé společnosti. Analytické panely vám mezitím umožní vidět, které účty jsou aktivní v reálném čase, což vám pomůže zpřesnit cílení.
Nejlepší funkce Artisan
- Nasazujte e-mailové a LinkedIn pracovní postupy bez nutnosti programování pomocí nástroje pro tvorbu sekvencí.
- Najděte potenciální zákazníky s vysokým zájmem pomocí nástroje Data Miner od společnosti Ava, který shromažďuje technografické, firmografické a záměrové údaje, jako jsou oznámení o náboru zaměstnanců a zprávy o financování.
- Spravujte doručitelnost e-mailů, aby se vaše e-maily nedostaly do spamových složek, pomocí monitorování stavu poštovní schránky v reálném čase, dynamických limitů odesílání a automatického zahřívání e-mailů.
- Získejte přístup k více než 300 milionům B2B kontaktů ve více než 200 zemích prostřednictvím integrované databáze.
Omezení řemeslníků
- Chybí podrobné reporty, protože sledování doby odezvy zahrnuje odhlášení, což zkresluje výsledky.
- Zprávy působí obecně, roboticky a postrádají personalizaci.
Ceny pro řemeslníky
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze řemeslníků
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Použijte rámec BANT (rozpočet, pravomoc, potřeba, načasování) jako vodítko pro konverzaci. Místo otázky „Kdo je rozhodující osoba?“ zkuste „Kdo další obvykle ovlivňuje takovéto nákupy?“ Zní to přirozeněji a získáte tak hlubší kontext.
6. Regie. ai (nejlepší pro AI generované prodejní sekvence přizpůsobené osobnostem a záměrům kupujících)
prostřednictvím Regie.ai
RegieOne je prodejní platforma založená na umělé inteligenci, která je určena pro prodejní týmy, které potřebují personalizovat oslovování zákazníků ve velkém měřítku. Zde spolupracují lidští zástupci a agenti AI na všem, od plánování, koho oslovit, až po domlouvání schůzek v kalendáři. Využívá inteligentní obsah a zpětnou vazbu v reálném čase k zvýšení účinnosti a efektivity prodeje v horní části prodejního trychtýře.
Platforma AI Content Engine a AI Messaging píše šablony a vytváří celé programy pro odchozí komunikaci s využitím hlasu vaší značky, poznatků ICP a údajů o minulých výkonech. Kadence zahrnují e-maily přizpůsobené osobnosti, zprávy na LinkedIn, skripty hovorů a hlasové zprávy, které se automaticky přizpůsobují odvětví, pozici a fázi nákupního procesu kupujícího.
Nejlepší funkce Regie. ai
- Spusťte autopilota pro získávání potenciálních zákazníků, obohacování kontaktních údajů a spouštění kompletních odchozích sekvencí.
- Využijte AI Dialer integrovaný do platformy k provádění velkého množství hovorů s až devíti paralelními voláními pro každý profil potenciálního zákazníka.
- Nechte AI agenty identifikovat návštěvníky, obohatit kontaktní údaje a začít s péčí o zákazníky na základě jejich chování.
Omezení Regie. ai
- Není zde dostatečná flexibilita pro úpravu kampaní.
- Někdy nástroj generuje obsah, který obsahuje nevhodné prvky (např. navrhuje pozvání na kávu, i když to není relevantní).
Ceny Regie. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Regie. ai
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Regie. ai?
Přímo z recenze G2:
Jako manažer vnitřního prodeje mi vždy připadalo nemožné učit obchodní zástupce, jak psát. […] Regie. ai vezme vaše hrubé nápady a vytvoří z nich komplexní prodejní kampaň optimalizovanou pro zaneprázdněné manažery. Je tak snadné příliš přemýšlet o oslovování e-mailem, až začnete pochybovat o sobě samém. Regie. ai tuto překážku odstraňuje! E-maily jsou někdy příliš jednoduché. Jen zřídka použiji jejich generovanou kampaň „přímo z krabice“. Stejně jako ChatGPT se nejlépe používá jako generátor nápadů/odrazový můstek. Tvůrčí blok je však minulostí!
Jako manažer vnitřního prodeje mi vždy připadalo nemožné učit obchodní zástupce, jak psát. […] Regie. ai vezme vaše hrubé nápady a vytvoří z nich komplexní prodejní kampaň optimalizovanou pro zaneprázdněné manažery. Je tak snadné příliš přemýšlet o oslovování e-mailem, až začnete pochybovat o sobě samém. Regie. ai tuto překážku odstraňuje! E-maily jsou někdy příliš jednoduché. Jen zřídka použiji jejich generovanou kampaň „přímo z krabice“. Stejně jako ChatGPT se nejlépe používá jako generátor nápadů/odrazový můstek. Tvůrčí blok je však minulostí!
7. Claygent (nejlepší pro automatizaci výzkumu a obohacování prodejních informací pomocí umělé inteligence)
prostřednictvím Claygent
Claygent je výzkumný agent společnosti Clay založený na umělé inteligenci, který nahrazuje nudnou rutinní práci, která zpomaluje prodejní procesy. Integruje firmografické, technografické a záměrové údaje ze zdrojů, jako jsou LinkedIn, Crunchbase a vaše CRM. Nástroj AI Profiler identifikuje cílové účty s nejvyšší pravděpodobností nákupu a automaticky generuje vícestupňové sekvence oslovování.
Claygentu můžete položit jakoukoli otázku, od „Je tato společnost nakloněna práci na dálku?“ až po „Kdo byl uveden v jejich poslední případové studii?“, a on najde odpovědi. Jeho inteligentní plánovač navrhuje programy schůzek a shrnuje předchozí kontaktní body, výzvy pro kupující a informace o konkurenci.
Nejlepší funkce Claygent
- Vyhledejte osoby zmíněné v případových studiích nebo nedávných blogových příspěvcích a ověřte, zda jsou stále aktivní.
- Přizpůsobte si, kdy a jak budou data obohacena pomocí zpracování přirozeného jazyka s pomocí AI Formula Generator.
- Automaticky vyberte nejvhodnější zdroj dat pro každé obohacení na základě regionu, odvětví nebo velikosti společnosti pomocí podmíněných pravidel.
Omezení Claygentu
- Uplatňuje limit 200 požadavků za minutu, což má dopad na hromadný import seznamů.
- Hodnocení účtů se aktualizuje každých 30 minut, což zpožďuje přehodnocení priorit v reálném čase.
Ceny Claygent
- Zdarma
- Starter: 149 $/měsíc na uživatele
- Explorer: 349 $/měsíc na uživatele
- Pro: 800 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Claygent
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... V roce 2005 začal Kyle MacDonald s jedinou červenou kancelářskou sponkou a rozhodl se ji vyměnit za něco lepšího. Po sérii 14 výměn, od rybářského pera přes sněžný skútr až po filmovou roli, se mu nakonec podařilo vyměnit ji za dům v Kanadě! Toto je příklad toho, jak prodej souvisí s kreativitou, vytrvalostí a budováním vztahů.
8. Gong (nejlepší pro analýzu konverzací a detekci rizik obchodů pomocí umělé inteligence)
prostřednictvím Gong
Gong je platforma pro analýzu výnosů, která využívá AI k zachycení, analýze a kontextualizaci vašeho prodejního trychtýře a poskytuje vám tak informace založené na datech. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro generování potenciálních zákazníků se zaměřuje na to, co se děje po prodejních rozhovorech. Jeho Conversation AI přepisuje a označuje momenty kritické pro uzavření obchodu, jako jsou námitky proti ceně, zmínky o konkurenci a signály od rozhodujících osob.
Vedoucí prodeje jej milují, protože jim pomáhá odhalit, co funguje, koučovat obchodní zástupce a zachytit ohrožené obchody, než se ochladí. A díky funkcím jako Meeting IQ získají vaši obchodní zástupci rychlý přehled o minulých konverzacích, o tom, kdo je na lince, a co mají říkat, takže jsou vždy o krok napřed.
Nejlepší funkce Gongu
- Simulujte skutečné prodejní rozhovory s AI Trainer pomocí roleplay založeného na umělé inteligenci, který vychází ze skutečného chování zákazníků, jejich námitek a osobností.
- Získejte zakázky pomocí více než 300 konverzačních signálů a vlastní metodiky, abyste zvýšili pravděpodobnost úspěchu a důvěru v pipeline pomocí AI Deal Predictor.
- Zjistěte změny na trhu a odhalte nové námitky, zmínky o konkurenci a prodejní cíle ve vašich údajích o hovorech pomocí AI Theme Spotter.
- Trénujte rychleji s AI Call Reviewer a automaticky identifikujte vzorce rozhovorů, mezery a momenty pro trénink.
Omezení Gongu
- Omezuje úložiště surových nahrávek na 24 měsíců u standardních tarifů.
- Nepodporuje plně přizpůsobitelné taxonomie značení hovorů nad rámec své vestavěné knihovny.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,8/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají o Gongu skuteční uživatelé?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
Gong opravdu pomohl našemu prodejnímu týmu růst tím, že sjednotil naše obchodní zástupce a pokračoval v jejich rozvoji, aby se stali silnějšími prodejci. Někdy se zdá, že funkce vyhledávání nefunguje a přihlášení má zpočátku pomalé zpoždění. Kromě toho si opravdu nemůžu stěžovat. Tyto dvě věci jsou opravdu jen drobnosti.
Gong opravdu pomohl našemu prodejnímu týmu růst tím, že sjednotil naše obchodní zástupce a pokračoval v jejich rozvoji, aby se stali silnějšími prodejci. Někdy se zdá, že funkce vyhledávání nefunguje a přihlášení má zpočátku pomalé zpoždění. Kromě toho si opravdu nemůžu stěžovat. Tyto dvě věci jsou opravdu jen drobnosti.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit obsah pro podporu prodeje (s příklady)
9. Lavender AI (nejlepší pro coaching v reálném čase prostřednictvím e-mailu a AI optimalizované prodejní zprávy)
prostřednictvím Lavender AI
Lavender AI sídlí přímo ve vaší doručené poště, analyzuje návrhy e-mailů v reálném čase a hodnotí je podle tónu, personalizace, struktury a délky. Kombinuje behaviorální psychologii, osvědčené postupy v oblasti obchodní korespondence a návrhy založené na umělé inteligenci, aby pomohl obchodním zástupcům zvýšit míru odpovědí a zkrátit dobu odeslání.
Opravdovým tahounem je zde Ora, inteligentní AI agent pro prodej od společnosti Lavender. Pomůže vám s přípravou prvního oslovení tím, že do něj vloží personalizaci s živými údaji o zákaznících a přizpůsobí tón na základě psychologie příjemce.
Nejlepší funkce Lavender AI
- Hodnoťte e-maily s přesností pomocí nástroje Email Coach a získejte okamžitě skóre míry odpovědí a praktické tipy při psaní.
- Využívejte personalizaci ve velkém měřítku pomocí Personalization Assistant, který shromažďuje údaje o potenciálních zákaznících, zmínky v médiích, osobnostní rysy a navrhované úvody.
- Používejte šablony prodejních plánů s Lavender Anywhere a využijte jeho koučovací schopnosti na jakékoli e-mailové platformě.
Omezení Lavender AI
- Zaměřuje se výhradně na oslovování potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů a nepodporuje hovory, schůzky ani multikanálové kadence.
- Příliš přísná pravidla pro tón někdy penalizují e-maily, které jsou kontextově vhodné.
Ceny Lavender AI
- Základní: Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Individual Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Týmový plán: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lavender AI
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V 30. letech 20. století filmová studia zjistila, že potenciální diváci potřebují vidět reklamu na film alespoň sedmkrát, než se rozhodnou ho shlédnout. Tento poznatek vedl k vytvoření „pravidla 7“, marketingového principu, který říká, že potenciální zákazník musí být vystaven sdělení značky alespoň sedmkrát, než podnikne akci.
10. HubSpot Sales Hub (nejlepší pro integrované AI nástroje, které podporují celý prodejní trychtýř v rámci CRM)
prostřednictvím HubSpot Sales Hub
HubSpot Sales Hub je CRM nástroj založený na umělé inteligenci, který pomáhá prodejním týmům soustředit se na načasování, kontext a relevanci pro uzavření obchodů. Kombinuje vyhledávání potenciálních zákazníků, zapojení a správu pipeline v jedné platformě.
Sales Hub se vyznačuje hlubokou integrací s širším ekosystémem HubSpot CRM, díky čemuž je obzvláště efektivní pro vedoucí prodeje, kteří chtějí mít přehled o celém prodejním procesu. Inteligentní oznámení a sledování aktivit v reálném čase také pomáhají obchodním zástupcům oslovit potenciální zákazníky v ten správný okamžik.
Nejlepší funkce HubSpot Sales Hub
- Získejte lepší potenciální zákazníky pomocí Breeze Prospecting Agent, který umožňuje hodnocení potenciálních zákazníků a výzkum prodeje pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte personalizované oslovovací toky pomocí sekvencí a spouštějte dynamické, vícestupňové e-mailové a úkolové pracovní postupy.
- Zrychlete proces prodeje pomocí AI Guided Selling, který umožňuje obchodním zástupcům pracovat s inteligentními frontami úkolů, denními souhrny obchodů a seřazenými seznamy úkolů podle priority.
- Okamžitě připravujte a sledujte schůzky pomocí inteligentního plánovače, který automaticky zaznamenává výsledky schůzek, generuje následné kroky a udržuje váš kalendář plný.
Omezení HubSpot Sales Hub
- E-mailové sekvence postrádají propracovanou logiku větvení nebo podmíněné pracovní postupy, které najdete v pokročilejších nástrojích.
- Prognózy jsou základní a méně přizpůsobivé pro velké prodejní organizace s více produkty.
Ceny HubSpot Sales Hub
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 100 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot Sales Hub
- G2: 4,4/5 (více než 12 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Sales Hub?
Zde je pohled z první ruky z recenze G2:
Automatizace, organizace, komunikace, funkčnost, marketingové schopnosti a mnoho dalšího bylo pro naši organizaci velmi užitečné! […] Máme integraci s PandaDoc a fungují spolu bezproblémově. Jsme velmi spokojeni s výkonem HubSpot Sales. Víme, že možnosti jsou dobré a jen chvíli trvá, než zjistíte, co nejlépe vyhovuje dané funkci, ale v tom nám pomohl prodejní tým HubSpot.
Automatizace, organizace, komunikace, funkčnost, marketingové schopnosti a mnoho dalšího bylo pro naši organizaci velmi užitečné! […] Máme integraci s PandaDoc a fungují spolu bezproblémově. Jsme velmi spokojeni s výkonem HubSpot Sales. Víme, že možnosti jsou dobré a jen chvíli trvá, než zjistíte, co nejlépe vyhovuje dané funkci, ale v tom nám pomohl prodejní tým HubSpot.
11. Drift (nejlepší pro AI chatboty, které kvalifikují potenciální zákazníky a rezervují schůzky v reálném čase)
prostřednictvím Salesloft
Drift, nyní součást platformy Salesloft, pomáhá prodejním týmům zpracovávat příchozí provoz na webových stránkách tím, že zachycuje a směruje potenciální zákazníky v reálném čase. Využívá přizpůsobitelné chatovací scénáře a směrovací logiku k identifikaci signálů o zájmu o koupi a k nepřetržitému zapojení návštěvníků.
Pro týmy, které se silně opírají o strategie založené na příchozích nebo účtech, slouží tato platforma také jako nástroj pro e-mailový marketing s umělou inteligencí, který zajišťuje, že žádný signál záměru nezůstane bez odezvy. Platforma je cenná pro urychlení rychlosti získávání potenciálních zákazníků a jejich kvalifikace ještě předtím, než do procesu vstoupí lidský zástupce.
Nejlepší funkce Drift
- Automatizujte zachycování příchozích potenciálních zákazníků pomocí Drift Chat Agent, který okamžitě zpracovává konverzace s potenciálními zákazníky.
- Kvalifikujte a směrujte potenciální zákazníky v reálném čase na základě firmografických údajů, chování nebo údajů z CRM a zajistěte, aby návštěvníci s vysokým zájmem byli nasměrováni přímo ke správnému prodejci.
- Sladěte výsledky chatů s cíli pipeline pomocí analýzy výkonu přímo propojené s moduly Deals a Forecast od Salesloft.
Omezení Driftu
- Jeho účinnost výrazně klesá bez vysokého objemu příchozího provozu.
- Hladké předávání zástupců v komplexních scénářích směrování může vyžadovat vlastní logiku nebo workaroundy.
Ceny Drift
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,5/5 (více než 4 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
12. Humantic AI (nejlepší pro poznatky o kupujících založené na osobnosti a hyperpersonalizované prodejní aktivity)
prostřednictvím Humantic AI
Humantic AI pomáhá obchodním zástupcům přizpůsobit jejich oslovování potenciálních zákazníků pomocí poznatků o osobnosti namísto pouhých údajů o společnosti. Zkoumá faktory, jako je aktivita na sociálních médiích a styl komunikace, aby vytvořil profily, které odhalí, jak každý potenciální zákazník preferuje být osloven.
Pomocí modelu osobnosti „Dominance, vliv, stabilita a svědomitost“ (DISC) poskytuje praktické tipy, například jaké zprávy se mají vyhýbat, jak budovat důvěru a jak jednotliví zúčastnění činí rozhodnutí. Integruje také generativní AI do prodeje. To vše z něj činí užitečný nástroj pro týmy prodávající do složitých organizací s více rozhodovacími činiteli, které potřebují personalizovat oslovování zákazníků ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Humantic AI
- Propojte se s kalendářem Google nebo Outlook a získejte informace o účastnících, včetně individuálního stylu rozhodování a preferencí komunikace jednotlivých účastníků.
- Pomocí map nákupních výborů vizuálně znázorněte vliv, sladěnost a osobnostní kompatibilitu všech rozhodujících osob.
- Vylepšete strategie získávání klientů pomocí omnichannelového obohacení, které přenáší vlastnosti kupujících do platforem jako Outreach nebo Salesloft.
Omezení Humantic AI
- Osobnostní profily mohou zaostávat za nedávnými změnami rolí nebo nově publikovaným obsahem o několik týdnů.
- Spoléhání se na veřejně dostupné sociální signály může zkreslit profily směrem k potenciálním zákazníkům, kteří jsou aktivnější na sociálních médiích.
Ceny Humantic AI
Organizace
- Startup: 275 $/měsíc
- Růst: 1050 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Individuální
- Pro: 40 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Expert: 50 $/měsíc
- Vlastník: 75 $/měsíc
Hodnocení a recenze Humantic AI
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Humantic AI?
Toto o tomto nástroji řekl recenzent G2:
Humantic AI je neocenitelným nástrojem v mém přístupu k budování sítí a soudržných projektových týmů. Jeho schopnost analyzovat a předvídat osobnostní rysy mi umožnila efektivně přizpůsobit své komunikační strategie, což vedlo k posílení vztahů a spolupráce. Zaznamenal jsem však občasné nesrovnalosti v hodnocení osobnosti u specializovaných rolí a možnosti přizpůsobení nástroje konkrétním obchodním potřebám jsou omezené.
Humantic AI je neocenitelným nástrojem v mém přístupu k networkingu a budování soudržných projektových týmů. Jeho schopnost analyzovat a předpovídat osobnostní rysy mi umožnila efektivně přizpůsobit své komunikační strategie, což vedlo k posílení vztahů a spolupráce. Nicméně jsem zaznamenal občasné nesrovnalosti v hodnocení osobnosti u specializovaných rolí a možnosti přizpůsobení nástroje konkrétním obchodním potřebám jsou omezené.
13. Seamless AI (nejlepší pro vyhledávání kontaktů B2B v reálném čase a generování potenciálních zákazníků pomocí AI)
prostřednictvím Seamless AI
Seamless. AI je určen pro vedoucí pracovníky v oblasti prodeje, kteří jsou unaveni zastaralými seznamy potenciálních zákazníků a nesouvislými pracovními postupy. Identifikuje, ověřuje a obohacuje kontaktní a firemní data během několika sekund. Jako software B2B CRM funguje jako vyhledávač s vrstvou AI, který čerpá z více než 1,3 miliardy obchodních kontaktů a 121 milionů firemních profilů.
Je vhodný pro vytváření přesně zacílených seznamů potenciálních zákazníků, snižuje čas strávený ručním výzkumem a automatizuje počáteční fáze vašeho prodejního trychtýře pomocí dat s vysokou konverzí.
Nejlepší funkce bezproblémové AI
- Aktivujte funkci Buyer Intent , abyste identifikovali potenciální zákazníky, kteří již jsou na trhu a jsou připraveni k nákupu.
- Využijte obohacení dat a proměňte jakýkoli částečný kontakt v úplný profil s e-maily, telefonními čísly a informacemi o společnosti.
- Využijte výzkum AI k shromažďování informací o jakémkoli potenciálním zákazníkovi, pozadí společnosti, historii financování nebo poznatcích o osobnosti kupujícího.
Omezení bezproblémové AI
- Sběr dat v reálném čase může vést k falešným pozitivním výsledkům, zejména v případě změn zaměstnání nebo platnosti e-mailových adres.
- Při hromadném importu do Salesforce nebo HubSpot může dojít k duplikování dat nebo nesprávnému zadání kontaktů.
Hladké stanovení cen pomocí AI
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AI bez přerušení
- G2: 4,4/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Seamless AI?
Jedna recenze na G2, která stojí za zmínku:
Moc se mi líbí, jak Seamless. AI usnadňuje vyhledávání přesných kontaktních údajů a informací o společnostech. Je to velmi rychlé a data jsou vždy aktuální, což mi šetří spoustu času, když potřebuji vyhledat osoby s rozhodovací pravomocí. Navíc je platforma velmi intuitivní, takže se do ní mohu pustit a pracovat bez nutnosti dlouhého učení. […]
Moc se mi líbí, jak Seamless. AI usnadňuje vyhledávání přesných kontaktních údajů a informací o společnostech. Je to velmi rychlé a data jsou vždy aktuální, což mi šetří spoustu času, když potřebuji vyhledat osoby s rozhodovací pravomocí. Navíc je platforma velmi intuitivní, takže se do ní mohu pustit a pracovat bez nutnosti dlouhého učení. […]
🔍 Věděli jste? Studené hovory mají nízkou úspěšnost. Pouze asi 2,3 % studených hovorů skutečně vede k úspěšné schůzce nebo prodeji, což vede společnosti k přijetí inboundového a vztahového prodeje.
Umožněte komplexní automatizaci prodeje s ClickUp
Buďme realističtí: automatizace prodeje by neměla vyžadovat desítky nesouvislých nástrojů. Po prozkoumání některých z nejlepších AI agentů pro prodej je jedna věc zřejmá – vítězí jednoduchost, rychlost a inteligentní automatizace.
S ClickUpem eliminujete rozptýlenou práci a získáte jedinou platformu, kde agenti AI zpracovávají rutinní pracovní postupy, jako jsou aktualizace pipeline, přiřazování potenciálních zákazníků a sledování úkolů. ClickUp Brain se zapojí, aby během několika sekund shrnul obchody, automaticky generoval e-mailové odpovědi a poskytl přehled o vašem pracovním prostoru.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes a proměňte každý kontaktní bod v tržby! ✅