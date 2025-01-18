Jak efektivně stanovovat priority prodejních příležitostí

Řekněme, že procházíte svůj prodejní kanál a přemýšlíte, kde začít. Je tu potenciální zákazník, který dnes ráno třikrát otevřel váš e-mail, ten, který minulý týden požádal o demo, ale od té doby neodpověděl, a desítka dalších, kteří čekají na další kontakt.
S tolika příležitostmi a tak málo časem, jak se rozhodnete, koho kontaktovat jako dalšího? 🤔
Znalost efektivního stanovení priorit prodejních příležitostí odlišuje úspěšnou prodejní strategii od hodin zbytečného sledování.
V tomto blogu rozebíráme praktické strategie a nástroje, které vám pomohou zaměřit se na nejslibnější potenciální zákazníky. Pojďme na to. 🏁
⏰ 60sekundové shrnutí
Níže jsou uvedeny kroky k efektivnímu stanovení priorit prodejních příležitostí:
- Pomocí nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků identifikujte vysoce hodnotné potenciální zákazníky analýzou údajů, jako je velikost společnosti a pracovní pozice.
- Zaveďte systém hodnocení potenciálních zákazníků, abyste mohli hodnotit jejich kvalitu na základě jejich aktivit, zapojení a souladu s vaším ideálním profilem zákazníka.
- Zaměřte se na příchozí potenciální zákazníky, protože ti často projevují větší zájem o vaše nabídky.
- Vyhodnoťte aktivitu návštěvníků webových stránek a identifikujte potenciální zákazníky na základě jejich prohlížecích vzorců a interakce s obsahem.
- Vyhodnoťte metriky zapojení e-mailů, jako jsou míra otevření a prokliky, abyste mohli efektivně oslovit zájemce.
- Analyzujte interakce na sociálních médiích, abyste změřili nadšení potenciálních zákazníků a odhalili potenciální příležitosti.
Co je to stanovení priorit prodejních příležitostí?
Prioritizace prodejních příležitostí je proces řazení příležitostí podle pravděpodobnosti, s jakou se z nich stanou platící zákazníci. Umožňuje prodejním týmům soustředit svůj čas a energii na vysoce hodnotné potenciální zákazníky, místo aby se rozptylovaly mezi všechny příležitosti.
Zde jsou jeho hlavní výhody:
- Zlepšuje konverzní poměry: Komunikace s potenciálními zákazníky s nejvyšším potenciálem výrazně zvyšuje pravděpodobnost konverze potenciálních zákazníků.
- Zkracuje prodejní cyklus: Věnování času kvalifikovaným potenciálním zákazníkům snižuje zpoždění a urychluje cestu zákazníka.
- Maximalizuje produktivitu týmu: Nasměrování času a úsilí obchodních zástupců na potenciální zákazníky s vysokou prioritou zajišťuje, že se soustředí na příležitosti, které nabízejí největší návratnost.
- Budování silnějších vztahů: Stanovení priorit mezi potenciálními zákazníky vám umožní personalizovat komunikaci a budovat důvěru.
- Zvýšení celkových příjmů: Rychlejší a efektivnější uzavírání obchodů má přímý dopad na konečný výsledek.
🧠 Zajímavost: Generování potenciálních zákazníků má staletou tradici. Starověcí obchodníci používali k přilákání zákazníků metody jako městští vyvolávači a letáky.
Techniky pro stanovení priorit prodejních příležitostí
Prodejní týmy se často potýkají s nekonečnými seznamy potenciálních zákazníků. Nikdo nechce ztrácet čas kontaktováním osob, které nejeví žádný zájem. Cílem je soustředit se na potenciální zákazníky, kteří skutečně plánují nákup.
Následující techniky pomáhají profesionálům zdokonalit jejich přístup a zvýšit produktivitu prodeje. 🧑💻
1. Používejte nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků
Nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků umožňují obchodním profesionálům rychleji identifikovat vysoce hodnotné potenciální zákazníky.
Tyto platformy čerpají data z více zdrojů a zdůrazňují důležité ukazatele, jako je velikost společnosti, pracovní pozice a rozhodovací pravomoc. Obchodní zástupci, kteří tyto platformy využívají, nacházejí potenciální zákazníky, kteří odpovídají jejich ideálnímu profilu zákazníka.
Filtry v nástrojích pro vyhledávání potenciálních zákazníků mohou zpřesnit vyhledávání a omezit irelevantní kontakty. Je také snadné identifikovat odvětví, která na produkt dobře reagují.
Zaměřte se na potenciální zákazníky, kteří vykazují silnou shodu s pozicí týmu. Tato strategie zabraňuje frustraci při procházení seznamů jmen, která nikdy nepřinesou konverzi.
Zvažte funkce jako:
- Integrace s vaším stávajícím technologickým stackem pro prodej ( ) a CRM
- Aktualizace informací o potenciálních zákaznících v reálném čase
- Pokročilé vyhledávací filtry, které zúží výsledky
🔍 Věděli jste, že... Termín „prodejce“ se datuje do konce 18. století, kdy se tato role začala formalizovat v souvislosti s rozvojem obchodu během průmyslové revoluce. Předtím tuto roli moderních prodejních profesionálů plnili obchodníci nebo kupci.
2. Zavedení bodového hodnocení potenciálních zákazníků
Lead scoring přiřazuje hodnoty akcím a atributům, které odrážejí připravenost potenciálního zákazníka k nákupu.
Každé kliknutí na stránku produktu, stažení případové studie nebo dotaz ohledně demo verze přináší body. Čím vyšší skóre, tím naléhavější je kontaktovat daného zákazníka. Obchodní zástupci tak získávají přehled a nemusí náhodně kontaktovat všechny potenciální zákazníky.
Stanovte kritéria hodnocení, která zachycují zájem a soulad. Potenciální zákazníci, kteří se zúčastní webináře a požádají o přehled cen, projevují silnější zájem než ti, kteří pouze prolistují příspěvek na blogu. Zvažte přidání úrovní, které oddělují vážné zájemce od náhodných pozorovatelů, do vašeho procesu kvalifikace potenciálních zákazníků. Podívejte se na:
- Opakované návštěvy stránek s klíčovými řešeními
- Zapojení pomocí podrobných technických dokumentů
- Časté interakce s cílenými e-mailovými kampaněmi
Tento datově podložený přístup zajišťuje, že obchodní zástupci reagují okamžitě, když chování potenciálního zákazníka naznačuje vážný zájem. Místo spoléhání se na šťastnou náhodu se tým opírá o objektivní měřítko, které určuje další kroky a zvyšuje efektivitu.
3. Zaměřte se na příchozí potenciální zákazníky
Příchozí potenciální zákazníci navazují kontakt a projevují zájem již od samého začátku. Přihlašují se k odběru newsletterů, žádají o ukázky nebo zasílají dotazy prostřednictvím kontaktních formulářů. Na rozdíl od studených potenciálních zákazníků si tito jedinci již představují partnerství. Rychle reagujte na jejich dotazy a nabídněte jim hodnotu, která buduje důvěru.
Vytvořte systém pro označování příchozích potenciálních zákazníků pro okamžité sledování.
Například potenciální zákazník, který si prohlíží vaši stránku s cenami, dotazuje se na možnosti integrace a žádá o telefonický kontakt, projevuje jasný zájem. Rychlé odpovědi s relevantními, na míru šitými materiály udělají silný dojem.
Příchozí potenciální zákazníci představují snadno dosažitelné cíle. Okamžitá reakce často promění tyto slibné příležitosti v konverze, které odrážejí sílu responzivního přístupu zaměřeného na zákazníka.
🔍 Věděli jste? Jednou z zvláštností generování potenciálních zákazníků je, že neexistuje nic jako dokonalý potenciální zákazník. Klíčem je pěstovat vztahy a najít toho správného zákazníka prostřednictvím důsledného sledování a zapojení, nikoli dokonalosti.
4. Vyhodnoťte aktivitu návštěvníků webových stránek
Ne všichni potenciální zákazníci, kteří navštíví váš web, projevují silný zájem, ale sledování jejich chování pomáhá odhalit cenné vzorce signalizující vyšší nákupní potenciál.
Stránky, které přitahují opakované návštěvy, sekce s porovnáním produktů , které upoutávají pozornost, a podrobnosti o cenách, které vedou k opakovaným návratům, si zaslouží pečlivé prozkoumání. Segmentujte potenciální zákazníky podle jejich návyků při procházení webu.
Návštěvník, který si prostuduje podrobné stránky s často kladenými dotazy a recenze případových studií, pravděpodobně hledá řešení známého problému. Jiný, který se zaměří na informace o cenách, možná chce jasné informace o nákladech a harmonogramu implementace.
Zaměřte se na:
- Návštěvníci, kteří využívají pokročilé zdroje nebo rozsáhlé whitepapery
- Zákazníci, kteří si prohlížejí reference zákazníků a stránky s výsledky
- Jednotlivci, kteří často navštěvují váš web v krátkých časových intervalech
Díky těmto poznatkům mohou obchodní zástupci přistupovat ke každému potenciálnímu zákazníkovi s ohledem na kontext. Chápou, že někdo, kdo si prostudoval technické specifikace, může ocenit rozhovor o jedinečných vlastnostech produktu, které jej odlišují od ostatních. Tento přístup je relevantní, užitečný a respektuje čas potenciálního zákazníka.
5. Vyhodnoťte interakci s e-maily
E-mailová komunikace nabízí vhled do myšlení každého potenciálního zákazníka. Sledujte míru otevření, míru prokliku a odpovědi na e-maily, abyste mohli posoudit zájem.
Někteří potenciální zákazníci mohou otevírat každý newsletter a zabývat se obsahem, který podrobně vysvětluje možnosti vašeho řešení. Jiní zprávy ignorují nebo se zabývají jen sporadicky, což naznačuje menší zájem.
Zvažte třídění potenciálních zákazníků na základě jejich e-mailové historie. Například:
- Kontakty, které kliknou na ukázky produktů nebo se zúčastní virtuálních akcí
- Jednotlivci, kteří reagují otázkami týkajícími se konkrétních případů použití
- Předplatitelé, kteří přeposílají materiály kolegům a navrhují interní diskuse
Takové vzorce se ukážou jako neocenitelné. Vyhněte se zasílání stejných následných zpráv všem; vytvořte zprávy, které přímo oslovují identifikované oblasti zájmu.
Zákazníci, kteří pravidelně otevírají vzdělávací obsah, mohou ocenit podrobného průvodce, který vysvětluje, jak váš produkt řeší specifické problémy daného odvětví. Tento přístup zajišťuje, že každá interakce posune konverzaci blíže k smysluplnému řešení.
🔍 Věděli jste? Lester Wunderman, často nazývaný „otcem přímého marketingu“, drží rekord v délce kariéry v oblasti prodeje. Jeho práce na vývoji personalizovaných marketingových technik změnila přístupy k prodeji po celém světě.
6. Využijte poznatky ze sociálních médií
Platformy sociálních médií často odhalují profesní zájmy a potíže potenciálních zákazníků. Pozorování toho, kdo komentuje diskuse v oboru, sdílí relevantní články nebo se účastní diskusí o myšlenkovém vedení , vám pomůže odhalit jejich priority.
Sledujte tyto platformy a zaznamenávejte potenciální zákazníky, kteří se často zapojují. Ti, kteří kladou otázky o vašem produktu, si zaslouží včasnou odpověď. Využijte poznatky z jejich komentářů k vytvoření počátečního kontaktu. Projevte upřímný zájem o jejich názor.
Pokud si například potenciální zákazník stěžuje na zastaralé procesy v pracovních postupech své společnosti, zdůrazněte, jak vaše řešení zvyšuje efektivitu a snižuje manuální práci.
Zapojení na sociálních médiích promění nejasné potenciální zákazníky v přístupné kontakty. Odkazování na jejich příspěvky a nabízení zdrojů souvisejících s jejich zájmy vytváří vřelou a relevantní konverzaci.
📖 Přečtěte si také: 5 kroků k optimalizaci vašich CRM procesů
Osvědčené postupy pro stanovení priorit prodejních příležitostí
Vaše prodejní pipeline často obsahuje více potenciálních prodejních příležitostí, než dokážete zvládnout. Zvažte tyto osvědčené postupy a zjistěte, které potenciální zákazníky si zaslouží pozornost jako první. 👀
1. Definujte profil ideálního zákazníka
Soustřeďte se na potenciální zákazníky, kteří odpovídají jasně definovanému profilu ideálního zákazníka. Zvažte kritéria, která odpovídají silným stránkám vašeho řešení:
- Vertikální odvětví
- Velikost společnosti
- Rozhodovací pravomoc
Zúžením zaměření na tyto atributy si zajistíte zájem kupujících, kteří ocení vaši nabídku.
🧠 Zajímavost: Výzkumy ukázaly, že čím rychleji na potenciálního zákazníka zareagujete, tím vyšší je šance na konverzi. Pokud na potenciálního zákazníka zareagujete do pěti minut, konverzní poměr se zvýší až osmkrát!
2. Vytvořte si jednotné kvalifikační otázky
Vytvořte krátký seznam otázek, které vám pomohou určit připravenost potenciálního zákazníka. Zeptejte se na aktuální problémy, připravované iniciativy a časový harmonogram rozhodování.
Povzbuzujte obchodní zástupce, aby vylepšovali svůj přístup na základě reakcí potenciálních zákazníků. Tato konzistentnost zajistí produktivnější konverzace.
Zde je několik tipů:
- Zeptejte se na nedávné změny v jejich tržním prostředí.
- Zjistěte, jak plánují řešit naléhavé provozní nedostatky.
- Identifikujte všechny interní kontrolní body, které ovlivňují nákupní rozhodnutí.
3. Sladění marketingových a prodejních aktivit
Sjednocená fronta mezi prodejem a marketingem vede k lepším výsledkům. Pravidelné diskuse o kampaních, metrikách zapojení a výkonu obsahu motivují oba týmy k zdokonalování svých přístupů.
Když marketingoví pracovníci sdílejí informace, které rezonují, obchodní zástupci vědí, které potenciální zákazníky je třeba právě teď rozvíjet, místo aby hádali nebo se spoléhali na zastaralé předpoklady.
4. Poskytujte týmu průběžné školení
Díky neustálému zdokonalování dovedností jsou všichni připraveni na nové výzvy.
Prodejci, kteří absolvují školení, vědí, jak prezentovat výhody produktu a jak reagovat na neznámé námitky. Lekce s příklady z praxe podporují kritické myšlení.
Peer-to-peer coaching podporuje důvěru a kamarádství, což celé skupině umožňuje zdokonalit své instinkty a reagovat na potenciální zákazníky s agilitou a sebevědomím.
5. Sledujte vzorce konverze a analyzujte zpětnou vazbu
Bližší pohled na výhry a prohry odhaluje chování, které vede k uzavření obchodů.
Určité přístupy k zasílání zpráv, rytmus následných kontaktů nebo jedinečné vlastnosti produktů se mohou ukázat jako obzvláště přesvědčivé. Analýza těchto vzorců spolu s zpětnou vazbou od pracovníků v první linii odhalí, kde je třeba zdvojnásobit úsilí. Zapojte obchodní zástupce, kteří zvládají rychlé konverze, a poučte se z jejich úspěchů.
V průběhu času vám tyto poznatky pomohou k produktivnější komunikaci.
Překonávání výzev při stanovování priorit prodejních příležitostí
Prodejní týmy často zápasí s prioritizací kvalitních potenciálních zákazníků, což má dopad na jejich efektivitu a výsledky. Zde jsou běžné úskalí s konkrétními řešeními, která týmům pomohou maximalizovat jejich úsilí. 👇
❌ Spoléhání se na zastaralé předpoklady
Staré kritéria omezují pochopení aktuální situace na trhu. Zastaralé benchmarky ignorují změny v preferencích kupujících, změny v odvětví a nové konkurenty. Týmy, které lpí na minulosti, se honí za potenciálními zákazníky, kteří již neodpovídají požadovaným profilům.
✅ Řešení: Pravidelné přezkoumávání nedávných obchodů odhaluje vzorce, které odrážejí současné prostředí. Pořádejte schůzky s obchodními zástupci, kteří uzavírají obchody rychleji. Aktualizujte kritéria, která definují kvalitní potenciální zákazníky, a zapracujte nové poznatky z nedávných konverzí. Nový pohled sladí priority s moderními podmínkami.
💡 Tip pro profesionály: Využijte plánování prodejní kapacity k posouzení dostupnosti vašeho týmu a přizpůsobte přidělování potenciálních zákazníků jejich kapacitám. Tento přístup zajistí, že potenciální zákazníci s vysokou prioritou dostanou soustředěnou pozornost, aniž by došlo k přetížení vašich obchodních zástupců.
❌ Ignorování metrik pipeline
Zaneprázdněná pipeline může zakrývat problémy. Bez sledování metrik, jako jsou konverzní poměry, průměrná rychlost uzavření obchodu a doba postupu v jednotlivých fázích, mohou týmy pracovat naslepo. Odhady vedou k pronásledování nesprávných potenciálních zákazníků a plýtvání úsilím.
✅ Řešení: Zvýrazněte klíčové metriky prodejního procesu, abyste identifikovali vzorce. Potenciální zákazníci, kteří se rychle rozhodnou, mají často společné rysy. Analyzujte tyto podobnosti, upřesněte cílení a sledujte změny v těchto metrikách. Tento přístup zajistí ostřejší zaměření a stabilnější pokrok.
❌ Nepřizpůsobení načasování oslovení
Příliš striktní přístup k intervalům následných kontaktů ignoruje nuance cesty každého potenciálního zákazníka. Někteří potenciální zákazníci vyžadují rychlou reakci, když jejich zájem vrcholí, zatímco jiní potřebují pomalejší tempo. Bez úpravy načasování potenciální zákazníci odejdou nebo ztratí zájem.
✅ Řešení: Sledujte rychlost, s jakou potenciální zákazníci postupují od prvního kontaktu k dalším fázím. Poznamenejte si ideální okamžiky, které vyvolávají odpovědi a žádosti o demo. Stanovte frekvenci kontaktování přímo ovlivněnou skutečnými vzory. Zapojení potenciálních zákazníků ve správných intervalech podporuje jejich zájem a podněcuje včasné odpovědi.
❌ Zanedbávání vnějších tržních faktorů
Změny na trhu, změny v odvětví a kroky konkurence ovlivňují motivaci potenciálních zákazníků. Pokud tyto vnější faktory nezohledníte, vaše týmy zůstanou uvězněny v zastaralých předpokladech. Příležitosti se objevují a mohou zmizet v reakci na tyto síly.
✅ Řešení: Projděte si aktuální události, které mají vliv na cílovou skupinu. Sledujte, jak změny cen, předpisy nebo technologické trendy ovlivňují zájem potenciálních zákazníků. Tyto poznatky zapracujte do kvalifikačních kritérií.
Nástroje a zdroje pro efektivní stanovení priorit prodejních příležitostí
Prioritizace prodejních příležitostí nemusí být hádankou. Správné nástroje vám pomohou zjednodušit proces, soustředit se na vysoce hodnotné příležitosti a spravovat svůj prodejní kanál jako profesionál.
ClickUp, aplikace pro práci, která obsahuje vše, spojuje všechny základní funkce do jedné přizpůsobitelné platformy. Díky ní je stanovení priorit potenciálních zákazníků plynulejší a efektivnější.
Pojďme se podívat, jak může software pro prodejní týmy ClickUp ( ) transformovat vaše pracovní postupy.
🚀 Proměňte potenciální zákazníky v konkrétní kroky
ClickUp Tasks poskytuje vašemu týmu strukturovaný způsob správy všech potenciálních zákazníků ve vašem portfoliu.
Každý potenciální zákazník může být sledován jako úkol se všemi relevantními podrobnostmi, jako jsou kontaktní informace, velikost obchodu a další kroky. Obchodní zástupci mohou úkol aktualizovat v průběhu obchodu, aby nic nezmeškali.
Pokud například potenciální zákazník potřebuje následný e-mail, je snadné vytvořit úkol, přiřadit jej členovi týmu a nastavit termín splnění.
🚀 Zaměřte se na to, co je nejdůležitější
Funk ce ClickUp Task Priorities vám umožňuje řadit potenciální zákazníky podle priority „Urgentní“, „Vysoká“ nebo „Nízká“, takže váš tým ví, kterým příležitostem je třeba věnovat okamžitou pozornost.
Vlastní stavy úkolů ClickUp jdou ještě dál a umožňují vám vytvářet stavy, které odpovídají vašemu prodejnímu procesu. Můžete například nastavit stavy jako „Nový potenciální zákazník“, „Probíhá“ nebo „Získán“. Tyto nástroje poskytují vašemu týmu jasný plán pro stanovení priorit potenciálních zákazníků a sledování jejich cesty funnelem.
Toto můžete zkombinovat s automatizací ClickUp „ “ (Nastavit automatické sledování potenciálních zákazníků), která automaticky přiřadí následné kroky, aktualizuje stav úkolů nebo odešle oznámení, když potenciální zákazník dosáhne určité fáze ve vašem prodejním procesu.
Můžete například nastavit automatizaci prodeje tak, aby se status potenciálního zákazníka změnil na „Sledovat“, když se spojí s klíčovým zdrojem nebo dosáhne určitého bodového limitu.
🚀 Organizace dat pro lepší přístupnost
Vlastní pole ClickUp usnadňují sledování důležitých údajů o zákaznících na jednom místě. Pole můžete přizpůsobit tak, aby obsahovala podrobnosti, jako je hodnota obchodu, kontaktní informace nebo zdroj potenciálního zákazníka. Tím zajistíte, že váš tým bude mít všechny potřebné informace po ruce, což sníží čas strávený prohledáváním roztroušených poznámek.
Můžete například vytvořit vlastní pole „Fáze obchodu“, abyste rychle zjistili, kde se každý potenciální zákazník nachází v prodejním trychtýři, nebo sledovat cíle tržeb pro lepší prognózy.
🧠 Zajímavost: V roce 2020 byl ve vesmíru prodán první komerční produkt – kosmetické sérum uvedené na trh na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. To znamenalo začátek nové éry prodeje a marketingu!
🚀 Udržujte všechny na stejné vlně
Komunikace je klíčová v projektovém řízení prodejů a ClickUp Assign Comments pomáhá týmům zůstat v souladu. Máte úkol nebo následnou akci, kterou chcete delegovat? Stačí označit správnou osobu v komentáři a ona bude přesně vědět, co je třeba udělat.
Pokud například potenciální zákazník potřebuje zpětné volání, přiřaďte komentář s kroky k akci příslušnému členovi týmu. Tím zajistíte efektivní komunikaci a odpovědnost.
🚀 Centralizace znalostí a zdrojů
ClickUp Docs nabízí prodejním týmům centralizovaný prostor pro vytváření a sdílení důležitých zdrojů. Od prodejních příruček po školicí materiály – vše je na jednom místě, takže je snadno dostupné. Týmy mohou dokumenty aktualizovat v reálném čase, takže všichni pracují s nejnovějšími informacemi.
Váš tým může například používat Docs k udržování zdrojů s e-mailovými šablonami nebo skripty pro telefonní hovory. Tím zajistíte, že obchodní zástupci budou mít k dispozici potřebné nástroje, aniž by ztráceli čas jejich hledáním.
⚙️ Bonus: Vyzkoušejte tyto šablony prodejních plánů, abyste mohli efektivně organizovat své procesy a sledovat pokrok.
🚀 Získejte nové poznatky díky analytice
Dashboardy ClickUp poskytují výkonné analytické nástroje, které vám pomohou činit chytřejší rozhodnutí. Můžete si vytvořit vlastní prodejní dashboardy pro sledování metrik, jako jsou konverzní poměry, hodnoty obchodů a výkonnost týmu. Díky těmto informacím může váš tým identifikovat trendy, optimalizovat strategie a zlepšit prioritizaci potenciálních zákazníků.
Například dashboard může zobrazit, které potenciální zákazníky se nejčastěji promění v reálné zákazníky, což vám pomůže přizpůsobit přístup k podobným potenciálním zákazníkům.
🤝 Přátelské připomenutí: CRM reporty poskytují cenné informace o chování potenciálních zákazníků a trendech v konverzi. Pravidelné sledování těchto metrik pomáhá vašemu týmu identifikovat příležitosti ke zlepšení a efektivně prioritizovat potenciální zákazníky.
🚀 Využijte AI, abyste zůstali v čele
Umělá inteligence a strojové učení se staly nezbytnými nástroji pro optimalizaci správy potenciálních zákazníků( ). Tyto technologie dokážou analyzovat velké datové soubory, odhalit vzorce a předvídat chování potenciálních zákazníků, čímž pomáhají prodejním týmům efektivněji stanovovat priority potenciálních zákazníků.
Zejména strojové učení neustále vylepšuje své předpovědi na základě minulých interakcí, což usnadňuje identifikaci potenciálních zákazníků s nejvyšší pravděpodobností konverze.
Umělá inteligence například dokáže vyhodnotit historická data a navrhnout, které potenciální zákazníky lze pravděpodobně brzy uzavřít, což vašemu týmu umožní soustředit se na nejslibnější potenciální zákazníky.
ClickUp Brain jde ještě dál a integruje umělou inteligenci přímo do vašeho prodejního workflow.
Brain vám umožňuje využít sílu umělé inteligence k předpovídání chování potenciálních zákazníků a ještě chytřejšímu stanovování priorit. Analyzuje data z celého vašeho pracovního prostoru – od zapojení potenciálních zákazníků až po minulé interakce – a navrhuje, na které potenciální zákazníky se zaměřit.
Pokud například přemýšlíte, které potenciální zákazníky je nejvíce pravděpodobné, že se stanou skutečnými zákazníky, ClickUp Brain dokáže okamžitě vyhodnotit jejich minulé aktivity a poskytnout vám doporučení v reálném čase, koho byste měli dále kontaktovat. Tato hladká integrace umělé inteligence do prodeje zajišťuje, že váš tým věnuje čas těm potenciálním zákazníkům, kteří jsou nejdůležitější.
Tyto funkce jsou také součástí softwaru CRM ClickUp , který lze plně přizpůsobit pracovním postupům vašeho týmu.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro generování potenciálních zákazníků (případy použití a nástroje)
Rychlé budování vztahů a uzavírání obchodů s ClickUp CRM
S tímto průvodcem máte vše, co potřebujete k práci s nekonečným seznamem potenciálních zákazníků.
Začněte vylepšovat svá kritéria, věnujte pozornost zapojení a věnujte svým nejlepším prodejním příležitostem pozornost, kterou si zaslouží. Každý den uvidíte větší přehlednost ve svém prodejním procesu a budete trávit méně času honbou za slepými uličkami.
ClickUp poskytuje efektivní prostor pro sledování, analýzu a optimalizaci každé fáze vašeho prodejního procesu.
Přizpůsobte pole tak, aby vyhovovala vašemu jedinečnému prodejnímu trychtýři, snadno stanovujte priority úkolů a odhalte cenné informace pomocí ClickUp Brain. Budete vědět, komu zavolat jako dalšímu a kdy udeřit, dokud je železo žhavé, aniž byste museli žonglovat s desítkami různých nástrojů.
Zaregistrujte se do ClickUp a začněte přeměňovat své nejlepší potenciální zákazníky na věrné zákazníky.