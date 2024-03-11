ClickUp blog
Den v životě provozního manažera: odpovědnosti, dovednosti a podpůrné nástroje

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
11. března 2024

Provozní manažeři jsou jako dirigenti orchestru. Stejně jako dirigent koordinuje všechny různé instrumentalisty a zajišťuje harmonické hudební provedení, provozní manažer dohlíží a koordinuje úkoly a zdroje, aby udržel podnik v synchronizaci.

Ať už se jedná o revizi procesů za účelem odstranění nadbytečností a zefektivnění pracovních postupů, nebo o řízení rychle se měnících programů zajištění kvality, provozní manažer dělá vše pro to, aby společnost fungovala. 💡

Abyste pochopili složitost této pozice, podívejte se na náš pohled na jeden den v životě provozního manažera. Kromě každodenních povinností prozkoumáme různé aspekty této důležité role, včetně:

  • Požadované kvalifikační předpoklady
  • Nástroje a techniky, které používají provozní manažeři

Porozumění roli provozního manažera

Provozní manažer zastává v organizaci mnoho funkcí. Podílí se na řadě důležitých procesů a postupů – od strategického plánování a efektivního rozdělování úkolů až po zajištění kvality. Obvykle komunikuje s ostatními odděleními a divizemi v rámci společnosti, ale příležitostně může jednat i se zákazníky.

Vzhledem k dynamické povaze této práce musí mít silné technické a obchodní znalosti a sebevědomí, aby mohli rychle přijímat zásadní rozhodnutí. Musí také disponovat širokou škálou měkkých dovedností, jako je time management a komunikace.

V následujících částech rozebíráme tři hlavní funkce provozního manažera:

1. Plánování a stanovení priorit pro zvýšení efektivity

Provozní manažer musí nejprve důkladně porozumět celkovým obchodním cílům organizace. Jeho úkolem je sladit vysoké cíle společnosti s cíli provozních týmů vytvořením efektivní provozní strategie.

Během procesu tvorby strategie se provozní manažer zaměřuje na:

  1. Operační plánování: Provozní manažer definuje akce, které musí organizace nebo konkrétní týmy podniknout, a stanoví pro ně termíny. Tyto plány budou základem strategií provozního manažera v oblasti plánování kapacit a řízení rizik.
  2. Stanovení priorit: Provozní manažer bude konzultovat s ostatními vedoucími pracovníky, aby rozhodl, které činnosti by měly být posunuty výše na seznamu úkolů týmu. Stanovení priorit několika cílů najednou zabrání problémům s kvalitou v budoucnu.
  3. Rozhodování o měřítkách výkonnosti: Provozní manažer musí věnovat čas stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které budou určovat úspěch provozu a přispívat k dobrému finančnímu zdraví společnosti.

2. Návrh procesů a monitorování a řízení programů zajištění kvality

S ohledem na cíle společnosti, zákony a průmyslové standardy vytváří provozní manažer politiky a pracovní postupy pro celou organizaci. Musí tyto politiky aktualizovat a zlepšovat procesy podle nových informací.

Provozní manažer musí koordinovat činnost s ostatními odděleními zapojenými do dodávek produktů a služeb. To může zahrnovat provádění programů zajištění kvality za účelem kontroly efektivity výroby, nákladové efektivnosti současné logistiky a optimálního rozdělení lidských zdrojů (HR).

Pokud provozní výkonnost není uspokojivá, může manažer přepracovat nebo optimalizovat procesy tak, aby byly nákladově efektivní a dosahovaly příznivých výsledků.

Provozní manažer také dohlíží na průběh operací, a to jak na místě, tak v terénu. Kromě toho sleduje rozpočty a provádí analýzu nákladů a přínosů, aby vyhodnotil finanční dopad provozních rozhodnutí. 💵

Tip pro profesionály: Bezplatná šablona ClickUp pro analýzu nákladů a přínosů umožňuje provozním manažerům rychle vyhodnotit nákladovou efektivitu dostupných procesů předtím, než do nich investují. Díky jednoduchému designu s barevným kódováním šablona zjednodušuje složité rozhodování.

Šablona analýzy nákladů a přínosů ClickUp pomáhá provozním manažerům činit finančně odpovědná rozhodnutí.
Získejte bezplatnou šablonu
Šablona analýzy nákladů a přínosů ClickUp pomáhá provozním manažerům činit finančně zodpovědná rozhodnutí.

3. Řízení zaměstnanců

Skvělý provozní manažer často spolupracuje s personálním manažerem na následujících úkolech:

  • Sledujte rozvrhy zaměstnanců
  • Zaškolování nových zaměstnanců
  • Efektivně plánujte práci v souladu s dovednostmi a dostupností zaměstnanců.
  • Zaznamenejte osvědčené postupy a standardní operační postupy (SOP).
  • Vymýšlejte účinné školicí programy, které zvýší efektivitu výrobních týmů.
  • Zavádění nových systémů pro sledování docházky a pracovní doby zaměstnanců
  • Píšete procesní manuály s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu týmu.
  • Zavádění bezpečnostních opatření ve výrobních závodech a kancelářských prostorách

Tip pro profesionály: Pro posouzení kapacity týmu a efektivní rozdělení úkolů mohou manažeři využít šablonu rozvrhu zaměstnanců ClickUp.

Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp
Bez ohledu na velikost vašeho týmu vám šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp usnadní koordinaci pracovního vytížení.

Šablona obsahuje různé pohledy, například tabuli a kalendář, které manažerům umožňují posoudit práci z různých úhlů. Mohou také sledovat pokrok směrem k milníkům konkrétního projektu.

Typický den v životě provozního manažera

Každý den je pro provozního manažera jedinečný. Níže popisujeme, jak vypadá jeho průměrný den.

Ráno

Provozní manažer je obvykle jedním z prvních lidí, kteří dorazí do kanceláře. To mu umožňuje vyčistit si hlavu, aby se mohl věnovat výzvám daného dne. Nejprve se ujistí, že je vše v pořádku, aby mohly být zahájeny provozní procesy. 🌄

Aby věděl, co ho ten den čeká, a mohl si efektivně naplánovat práci, provozní manažer si prohlédne svůj seznam úkolů a kalendář. Zkontroluje také svou e-mailovou schránku, zda není třeba urgentně řešit nějaké problémy.

Tip pro profesionály: Vysoce produktivní provozní manažeři obvykle používají řešení pro správu úkolů, jako je ClickUp, aby měli vše digitálně zorganizované. Například funkce Task Checklist (Seznam úkolů) v ClickUp je pro mnoho manažerů nepostradatelná, protože zjednodušuje složité úkoly a usnadňuje jejich správu.

ClickUp 3.0 Zobrazení úkolů Kontrolní seznam
Seznamy úkolů ClickUp zvyšují vaši produktivitu tím, že vám umožňují rozdělit náročné úkoly na menší části.

Každodenní řešení problémů (s příklady)

Většinu dne provozní manažer věnuje řešení vzniklých problémů. 🚨

Například dodavatel informuje, že se dodávka surovin zpozdí kvůli povětrnostním podmínkám. V takovém případě provozní manažer vyhodnotí stávající zásoby, stanoví priority výroby nejnaléhavějších produktů a informuje zákazníky o možných zpožděních. Může také kontaktovat alternativní dodavatele, aby minimalizoval narušení provozu.

V případě náhlé poruchy zařízení provozní manažer zavolá nebo sestaví tým, který se okamžitě postará o opravu. Pokud není možné provést rychlou opravu, manažer určí, jak dokončit veškerou práci pomocí dostupných strojů a zabránit zpoždění výroby.

Další stresující situace, kdy je třeba řešit problém, nastává, když klíčový zaměstnanec musí nečekaně nastoupit na nemocenskou dovolenou na dobu neurčitou. V takovém případě má provozní manažer za úkol najít dočasnou náhradu.

Provozní manažer musí být tedy po celý den připraven řešit tyto neočekávané problémy, a proto by jeho schopnosti v oblasti řízení rizik měly být na špičkové úrovni.

Profesionální tip: Když stojí před náročným rozhodnutím, mohou se provozní manažeři obrátit na šablonu ClickUp Value Risk Matrix Template. Šablona jim umožňuje sepsat všechna řešení problému, přiřadit jim hodnocení hodnoty a rizika a vizualizovat, kde se každá možnost nachází v matici Whiteboard. Jakmile se objeví optimální řešení, může ho manažer upřednostnit v pracovním prostoru, aby na něm tým mohl co nejdříve začít pracovat.

Schůzky

Provozní manažeři se obvykle během dne účastní nebo vedou mnoho schůzek a hovorů, například s:

  • Ostatní manažeři: Provozní manažer obvykle pořádá týdenní schůzky se všemi manažery a vedoucími oddělení. Během těchto schůzek se rekapituluje práce za uplynulý týden a plánuje se práce na týden následující. Jedná se o příležitost k projednání problémů a přezkoumání zpráv.
  • Zákazníci: Klienti, zejména noví, mají obvykle mnoho otázek a obav. Provozní manažer některé z nich řeší a vysvětluje, jak společnost provede práci, pro kterou byla najata.
  • Vrcholoví manažeři: Provozní manažer předkládá problémy týkající se procesů nebo kvality vrcholovému vedení, například generálnímu řediteli (CEO) a generálnímu manažerovi (GM), aby bylo možné včas najít řešení.

Profesionální tip: Jasný program schůzky a jeho dodržování zajistí, že tyto rozhovory budou efektivní a plodné. S ClickUp mohou manažeři vytvářet šablony programů pro různé případy použití, aby urychlili přípravy na budoucí schůzky.

Šablona programu schůzky ClickUp
Šablona programu schůzky ClickUp

📮 ClickUp Insight: Téměř 35 % znalostních pracovníků považuje pondělí za nejméně produktivní den v týdnu. K tomu mohou přispívat nahromaděné e-maily, zprávy a nové priority, které se objevují během pondělních porad.

Ale co kdybyste mohli všechny pondělní aktualizace, úkoly, schůzky a e-maily shromáždit na jedné platformě a vyřídit je najednou? Vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací!

Konec dne

Provozní manažer musí zůstat v práci až do konce dne pro případ nouzových situací na poslední chvíli. Den obvykle zakončují kontrolou své e-mailové schránky, plánováním schůzek a přípravou úkolů na další den. 🌇

Jak může odvětví ovlivnit každodenní práci provozního manažera

Denní povinnosti provozního manažera se liší v závislosti na odvětví, ve kterém působí. Podívejte se na čtyři příklady specifické pro dané odvětví a příslušné odpovědnosti:

  1. Stavebnictví: Řízení nákupu materiálů na staveniště, sledování využití zdrojů, zajištění údržby zařízení, vysílání zařízení a stavebních dělníků, sledování cen dodavatelů, řízení rozpočtu projektu
  2. Informační technologie (IT): Monitorování, údržba a optimalizace síťové infrastruktury, dohled nad bezpečnostními operacemi a přenosy dat, správa aktualizací hardwaru a softwaru, analýza výkonu systému a navrhování vylepšení, řešení významných technických potíží.
  3. Zdravotnictví: Objednávání a sledování zásob (zdravotnického vybavení a spotřebního materiálu), vedení záznamů o pacientech, stanovení zásad a postupů zařízení, zajištění dodržování předpisů, vypracování strategií pro optimalizaci zkušeností pacientů.
  4. Maloobchod: Budování a udržování vztahů s klienty, správa skladových zásob, sledování objednávek, zásilek, generování prodeje, vyšetřování stížností a návrhů zákazníků.

Dovednosti a požadavky na provozního manažera

Vzhledem k všestrannosti a důležitosti provozního managementu musí uchazeči o tuto pozici disponovat odpovídajícími kvalifikacemi a dovednostmi. O jaké se jedná, se dozvíte v následujících oddílech.

Technické požadavky

Při náboru provozních manažerů mohou personalisté hledat následující vlastnosti:

  1. Vzdělání: Obvykle bakalářský nebo vyšší titul v oboru provozního managementu, obchodní administrativy nebo příbuzném oboru. Titul svědčí o teoretických znalostech dané osoby.
  2. Prokázané pracovní zkušenosti: Ideální jsou zkušenosti s řízením provozu, ale vhodné jsou i zkušenosti z jiných vedoucích pozic.
  3. Hard skills: Mezi nejžádanější patří znalost analýzy dat, správy rozpočtu a metodik projektového řízení, jako jsou Agile a Lean Six Sigma. Výhodou je zkušenost s příslušným obchodním a manažerským softwarem.
  4. Certifikace: Ačkoli nejsou vždy nezbytné, certifikace dokládají ochotu manažera dále rozvíjet své dovednosti. Mezi platné certifikace pro provozní manažery patří: Certifikace certifikovaného manažera (CMC) Projektový manažer (PMP) Certifikovaný bezpečnostní dohled a management (CSM) Certifikovaný účetní manažer (CMA)
  5. Certifikace certifikovaného manažera (CMC)
  6. Profesionál v oblasti projektového řízení (PMP)
  7. Certifikovaný dohled a řízení bezpečnosti (CSM)
  8. Certifikovaný účetní manažer (CMA)
  9. Odvětvové dovednosti: Znalosti a zkušenosti v konkrétním odvětví mohou zvýšit šance manažera na úspěch v této pozici.
  1. Certifikace certifikovaného manažera (CMC)
  2. Profesionál v oblasti projektového řízení (PMP)
  3. Certifikovaný dohled a řízení bezpečnosti (CSM)
  4. Certifikovaný účetní manažer (CMA)

Obchodní prozíravost a administrativa

Provozní manažer by měl mít analytické schopnosti, aby rozuměl obchodním procesům a věděl, co je třeba udělat, aby společnost fungovala a rostla. Měl by také být schopen strategicky uvažovat, posuzovat rizika a příležitosti a mít základní znalosti pro orientaci ve finančních výkazech.

Dovednosti v oblasti řízení času a provozu

Protože musí zvládat mnoho úkolů a zdrojů, musí být provozní manažer organizovaný. Jeho úkolem je vytvářet plány s ohledem na časový harmonogram projektu a dostupnost zaměstnanců.

Provozní manažeři často používají Ganttovy diagramy ( dostupné v ClickUp ) k vytváření a sledování časových os projektů.

Šablona časové osy ClickUp Gantt
Šablona Ganttova časového plánu ClickUp poskytuje efektivní a atraktivní způsob vizualizace harmonogramu úkolů pro jakýkoli projekt.

Interpersonální a komunikační dovednosti

Provozní manažeři komunikují téměř se všemi stranami zapojenými do podnikání. Patří mezi ně zaměstnanci, ostatní manažeři, vedoucí pracovníci, distributoři a klienti. Proto musí být zdvořilí a udržovat dobré vztahy. Měli by být schopni efektivně sdílet nápady v jakémkoli médiu.

Manažerské a koučovací dovednosti

Při řízení zaměstnanců je provozní manažer odpovědný za jejich školení, pomoc při rozvoji jejich procedurálních dovedností a zvyšování jejich produktivity.

Nástroje a techniky používané provozními manažery při každodenních úkolech

Následující pokyny mohou provozním manažerům pomoci dosáhnout vynikajících výsledků v jejich práci.

1. Využijte sílu softwaru a automatizace

Jakmile získáte hluboké znalosti všech provozních procesů, začněte zavádět technologie. To vám a vašemu týmu umožní pracovat efektivněji, automatizovat některé rutinní úkoly a zabránit prostojům souvisejícím se zpožděními v administrativě. Mezi běžný software, který provozní manažeři používají, patří:

Díky komplexní platformě, jako je ClickUp, můžete mít všechny tyto nástroje pro řízení provozu pod jednou střechou. 😍

ClickUp může být centrem pro všechny vaše znalosti, plánování a sledování pokroku v pracovních postupech. Použijte ClickUp Tasks a jeho nativní funkce pro řízení projektů k plánování a přidělování úkolů. Rozdělte je na dílčí úkoly nebo kontrolní seznamy a určete závislosti, abyste vytvořili plynulý pracovní postup pro celý tým.

Zobrazte si všechny nadcházející úkoly v jednom z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp – klasické zobrazení tabule a kalendáře jsou mezi provozními manažery nejoblíbenější!

Zjednodušené zobrazení tabule ClickUp 3.0
Snadno si vizualizujte všechny nadcházející úkoly a naplánujte si práci pomocí ClickUp.

A to není vše – zefektivněte zákaznickou podporu a sbírejte zpětnou vazbu pomocí přizpůsobitelného zobrazení formulářů v ClickUp. Platforma automaticky převede odpovědi na úkoly, čímž vám ušetří čas, který byste strávili jejich ručním zpracováním.

Pro komunikaci s týmy nebo jednotlivci za účelem rychlého řešení problémů použijte zobrazení Chatu nebo označte členy týmu v komentářích k úkolům. A pokud chcete brainstormovat nové strategie a mapovat procesy ve vizuálnějším prostředí, použijte ClickUp Whiteboards a Mind Maps, které podporují spolupráci v reálném čase.

ClickUp 3.0 Zjednodušené tabule
Společně brainstormujte a buďte kreativní s pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.

Bonusové čtení: Nejlepší šablony pro řízení projektů pro provozní týmy!

2. Data jsou vaším nejlepším přítelem

Pokud neměříte výkonnost, je těžké posoudit, jak úspěšné jsou vaše operace. Data vám umožňují být objektivní a sledovat postupný pokrok. Jsou také klíčem k identifikaci úzkých míst, než se z nich stanou závažné problémy.

Potřebujete také efektivní způsob, jak uspořádat všechna data, abyste je měli po ruce. Vyzkoušejte ClickUp Docs, správce dokumentů a editor platformy s bohatými formátovacími funkcemi. Je vybaven nativním AI asistentem, který umí:

  • Zpracovávejte požadavky na data pro úkoly a procesy ve vašem pracovním prostoru ClickUp.
  • Brainstorming řešení pro provozní týmy (s více než 100 podněty)
  • Vytvářejte časové plány projektů a procesní příručky
  • Shrňte poznámky z jednání
ClickUp Docs: Shrnutí vlákna pomocí umělé inteligence
Uspořádejte a shrňte své výzkumy pomocí ClickUp Docs a AI.

3. Nebojte se analyzovat konkurenci

Měli byste se podívat na provoz a metriky, které používají společnosti a manažeři, ke kterým vzhlížíte. Zamyslete se nad tím, jak je můžete implementovat do svých pracovních postupů. Dávejte však pozor, abyste to nepřehnali. Některé taktiky nemusí fungovat pro vaši konkrétní oblast.

Bonusové čtení: Podívejte se na nejlepší nástroje pro analýzu konkurence.

4. Dohlížejte, ale nezasahujte do detailů

Mnoho provozních manažerů si zbytečně komplikuje život tím, že mikromanagují VŠECHNY zaměstnance – to ale nefunguje.

Cílem je, aby zaměstnanci pracovali samostatně, bez nutnosti neustálého dohledu. I když byste měli dohlížet na práci, abyste zajistili hladký průběh každodenních operací, je důležité investovat do školení personálu a důvěřovat svému týmu. Tak se můžete soustředit na důležitější úkoly – zefektivnění pracovních postupů a výkonu.

ClickUp vám umožňuje sledovat pokrok na dálku, jakmile je práce dokončena. Můžete nastavit cíle a měřitelné úkoly. Prohlédněte si více než 50 reportů a uspořádejte je na svém osobním ClickUp Dashboardu. Tak získáte rychlý přehled o procesech v týmu nebo celé společnosti v reálném čase.

ClickUp 3.0 Dashboard
Vytvořte si panel ClickUp, abyste mohli rychle posoudit průběh jednotlivých operací a výkonnost týmu.

5. Rovnováha mezi efektivitou a kvalitou

Ve světě provozu nesmí trpět ani efektivita, ani kvalita. I když není vždy možné dosáhnout obojího v plné míře, je nezbytné, aby vaše provozní strategie byla silná v obou aspektech. Neustálé úsilí o dosažení této rovnováhy posílí ziskovost a udržitelnost vaší společnosti a zajistí jí pozici lídra na trhu. ⚖️

Efektivní plánování a provozování podniků s ClickUp

V tomto nahlédnutí do každodenního života provozního manažera jste se dozvěděli o konkrétních povinnostech a výzvách, které tato role obnáší. Ačkoli je tato práce komplexní, se správným přístupem, dovednostmi a motivací může každý provozní manažer dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti efektivity a inovací.

Nástroj na podporu těchto procesů vám pomůže dosáhnout cíle rychleji. Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a využijte jednu z mnoha šablon a funkcí pro provoz, abyste pracovali chytřeji, ne tvrději! 😉

