Jak produktoví manažeři a inženýři spolupracují: tipy, jak dosáhnout dobré chemie

Produktoví manažeři (PM) a inženýři mají často složitý vztah. Neustále se neshodnou, ale vědí, že se bez sebe neobejdou.
Abychom se dostali k jádru věci – ano, tyto dvě role mají své neshody v oblastech, jako jsou specifikace funkcí a termíny. Je to hlavně proto, že principy produktového managementu ne vždy zohledňují technickou perspektivu inženýrství. Stejně tak inženýrští manažeři nemají vždy před uvedením produktu na trh celkový přehled nebo pohled na zdroje.
Pokud však oba profesionálové pracují v synchronizaci, zůstávají si vědomi svých společných cílů a sladí své priority a úsilí tak, aby produkt dosáhl úspěchu.
Jak by tedy měli produktoví manažeři a inženýři spolupracovat, aby dosáhli optimálních výsledků? Čtěte dál a dozvíte se to!
Budeme také diskutovat o některých strategiích, jak řešit výzvy na pracovišti a zajistit plodnou pracovní synergii, a také jednou provždy vyvrátíme několik mýtů o spolupráci. 🤝
Za co jsou produktoví manažeři a inženýři zodpovědní?
Zde je srovnávací přehled každodenních povinností těchto dvou rolí:
Odpovědnosti produktového manažera
Produktový manažer neboli PM je vedoucí svého produktu. Z širšího pohledu vyvíjí produktové nápady, poskytuje specifikace a vede svůj tým k jejich realizaci.
Jsou zodpovědní za průzkum aktuálního trhu a vytvoření řešení, které osloví jejich cílovou skupinu. Od tohoto okamžiku mají před uvedením produktu na trh především čtyři další povinnosti:
- Návrh plánu vývoje produktu
- Vytvoření prototypu (ve spolupráci s inženýrem)
- Získávání zpětné vazby od uživatelů s přednostním přístupem a zainteresovaných stran
- Zahrnutí zpětné vazby do finální fáze vývoje (také prostřednictvím spolupráce s týmem inženýrů)
Odpovědnosti inženýra nebo vedoucího inženýra
Inženýři přinášejí do hry technickou perspektivu, provádějí kódování nebo související inženýrské práce, aby produkt dotvořili.
Díky svým technickým znalostem mohou ověřit proveditelnost požadavků na produkt, naplánovat technickou dokumentaci a vývojové práce a vytvořit produkt, který splňuje obchodní cíle a potřeby zákazníka. Kromě toho se inženýři podílejí také na prototypování a ladění, aby mohli vytvářet zprávy o chybách.
Při vývoji produktu vedoucí inženýři nebo technici také plní funkci spojky – spolupracují s designéry, aby zajistili, že konečný výsledek splní vizuální a uživatelské očekávání produktového manažera.
Během plánování produktu se zapojují do řízení rizik spojených s vývojem a produktovým týmům sdělují technické obavy, jako jsou technické dluhy a technické kompromisy.
Dynamika práce mezi produktovým manažerem a týmem inženýrů
Ve fázi vývoje produktu musí produktový manažer a jeho tým inženýrů spolupracovat. Úkolem produktového manažera je najít řešení na základě toho, s čím se lidé potýkají, a zajistit, aby finální produkt tyto problémy vyřešil.
Produktoví manažeři sice vědí, co zákazníci chtějí, ale potíž spočívá v tom, jak své představy o ideálním produktu sdělit inženýrům.
Jakmile se nápad dostane do fáze vývoje, produktoví manažeři jsou zodpovědní za to, aby inženýrům poskytli stručné, ale podrobné pokyny, které jim pomohou vytvořit produkt, který splní očekávání. To zahrnuje soudržné sdílení vize produktu s vedoucím inženýrem a designérem.
Jakmile je vše sděleno, produktový manažer musí zachovat dostatečnou autonomii a nechat inženýry dělat jejich práci. Oba týmy musí včas stanovit hranice, aby standardizovaly, jaký stupeň komunikace a zasahování je v budoucnu přijatelný. Mezi nežádoucí situace patří:
- Inženýrský tým se cítí dusit a přehlížen kvůli nepřiměřeným požadavkům.
- Tým produktového managementu se cítí blokován kvůli nerealizovaným požadavkům.
Tip: Dobře strukturované komunikační šablony a pracovní postupy jsou klíčem k hladké mezifunkční spolupráci před uvedením produktu na trh. Mnoho produktových týmů například rádo používá šablonu ClickUp Product Requirements Template, aby sjednotilo zainteresované strany ohledně jedinečné prodejní nabídky (USP) a plánů uvedení produktu na trh.
Pokud jde o navrhování pracovních postupů, vyzkoušejte šablonu ClickUp Task Management Template, abyste mohli vytvářet plány vývoje a vydání v jakémkoli měřítku a plynule sledovat metriky pokroku.
Produktivní spolupráce mezi produktovými manažery a inženýry: příklad
Ačkoli je synchronizovaná práce důležitá, trochu napětí mezi produktovými manažery a inženýry není vždy na škodu. Máte k dispozici profesionály, kteří jsou odborníky ve svých oborech – jejich povinností je poskytovat nové poznatky o tom, co považují za nejlepší další krok.
Pojďme si to vysvětlit na příkladu: Řekněme, že produktový manažer chce, aby nová mobilní aplikace poskytovala slevy a bonusy, které přilákají nové uživatele. Jeho hlavní priority budou:
- Vizuální prvky
- Nové funkce
- Výkon
- Rychlé nasazení
Ve skutečnosti však od týmu inženýrů požadují, aby v krátkém termínu navrhli, vytvořili, provedli testy kvality a připravili aplikaci k nasazení.
Bohužel jsou inženýři společnosti v současné době zaneprázdněni jinými produkty. Navrhovaná práce není z hlediska inženýrského vstupu možná – pokud manažeři nejsou ochotni omezit jiné projekty, aby se mohli soustředit na novou aplikaci.
V tomto bodě dochází ke střetu mezi technickým a produktovým týmem:
- Produktový manažer neustále tlačí na to, aby byl produkt připraven v termínu.
- Inženýrský tým se staví proti termínu s odůvodněním, že upřednostnění dodávky a ignorování backendových aspektů aplikace, jako je bezpečnost dat nebo integrace, bude mít technické kompromisy.
Toto zdravé napětí vede k konstruktivnějším diskusím o tom, co by měly oba týmy upřednostnit. V tomto případě by to mohly být příjmy z rychlých registrací nebo aspekty bezpečnosti a výkonu.
Cílem není prosadit dominanci jednoho týmu nad druhým, ale podporovat vzájemnou důvěru, aby bylo možné přijímat rozhodnutí, která jsou v nejlepším zájmu společnosti. 🧡
Základní problémy spolupráce mezi inženýry a produktovými manažery
I po zdravé dávce napětí se někdy stává, že inženýři a produktoví manažeři prostě nedokážou spolupracovat. Existují některé oblasti, kde může docházet k větším třenicím – zde je několik příkladů:
- Problémy s důvěrou: Produktoví manažeři nemusí zcela důvěřovat tomu, že jejich inženýři chápou jejich vizi. To je vede k mikromanagementu nebo vytváření příliš specifických plánů vydání, což mnoho inženýrů odrazuje.
- Střet očekávání: Inženýři a produktoví manažeři mají odlišné priority a často očekávají, že druhá strana udělá kompromis. Jelikož konečné rozhodnutí často činí produktový manažer, je důležité zacházet s inženýry s respektem a respektovat jejich hranice.
- Nedefinované odpovědnosti: Některé týmy inženýrů se potýkají s nedostatečně definovanými rolemi a odpovědnostmi a chybějící pracovní strukturou, což zvyšuje riziko nedokončených úkolů a většího počtu nevyřízených položek.
- Špatné řízení technických zdrojů: Technické zdroje společnosti jsou rozděleny mezi různé projekty a technické práce. Pokud projektový manažer nedokáže určit technický vklad pro každý projekt, povede to k překrývání týmů a konfliktům v plánování.
- Nejasné požadavky: Pokud jsou kritéria přijatelnosti nebo požadavky na funkce nejasné, inženýři nemohou svou práci přizpůsobit tak, aby splnili konečný cíl.
Jaké je tedy řešení?
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak mohou týmy tyto problémy vyřešit najednou, je implementace holistické platformy pro správu projektů a produktů – jako je ClickUp. Toto řešení obsahuje univerzální sadu funkcí, které pomáhají inženýrům a produktovým manažerům:
- Vytvořte soudržnou dokumentaci produktu, aby se produktoví a technologičtí manažeři mohli sladit.
- Komunikujte s větší agilitou a transparentností
- Navrhujte, upravujte a sledujte pracovní postupy bez nadměrného zasahování ze strany obou týmů.
Hladký průběh: 6 tipů, jak s ClickUpem vždy vytvořit úspěšný produkt
I když mají inženýři a produktoví manažeři různé priority, mají společný cíl – vytvořit produkt, který lidi skutečně zajímá. 🥰
Níže se podíváme na některé funkce a vlastnosti produktového managementu v ClickUp, které mohou vašim mezifunkčním týmům pomoci vytvářet a uvádět na trh ty nejlepší produkty s minimálními obtížemi.
1. ClickUp AI a tabule pro tvorbu produktových nápadů
Většina týmů nemá dostatek času na brainstorming produktových nápadů a komunikačních aspektů, což v budoucnu vede k problémům se spoluprací.
Ale produktový manažer nemůže za jeden den vymyslet všechno! Pokud vy nebo váš produktový manažer potřebujete spolehlivého partnera pro brainstorming, důvěřujte ClickUp Brain, komplexně navrženému AI asistentovi této platformy.
S ClickUp Brain můžete pomocí podnětů vymyslet řešení existujícího problému, sepsat možné klady a zápory konkrétního produktu, než se do něj pustíte, nebo vytvořit podrobné testovací plány, dokumenty s požadavky na produkt a výzkumné studie.
Máte již připravený nápad pro další brainstorming? ClickUp Whiteboards a Mind Maps budou více než to, co potřebujete! Nabízejí neomezený prostor pro produktového manažera, aby mohl rychle brainstormovat a propojit nápady s akcemi, přidělit inženýrské zdroje, vytvářet mezitýmové diagramy pracovních postupů, jako jsou diagramy swimlane, a vše upravovat v reálném čase se svým týmem.
2. Vytvářejte a spolupracujte na produktových plánech a pracovních postupech
ClickUp nabízí dostatek zdrojů pro vytváření produktových plánů a harmonogramů dodávek. Namísto toho, abyste trávili čas navrhováním produktového plánu od nuly, můžete například použít šablonu produktového plánu ClickUp, která vám umožní vizualizovat životní cyklus vývoje produktu na jednom místě. Využijte data ze šablony k vyváženému přidělování týdenní pracovní zátěže vašemu týmu inženýrů.
Při nastavování úkolů pro inženýry využijte nativní funkce kalendáře a správy úkolů ClickUp, jako je nastavení odhadů času, dat a časů a přiřazených komentářů. To vám pomůže poskytnout jasné pokyny a definovat, kdy očekáváte dokončení úkolu.
Hledáte rychlejší způsob komunikace s vedoucím produktového týmu nebo týmy inženýrů? Zobrazení ClickUp Chat vám umožňuje vytvářet vlastní chatovací skupiny a navazovat transparentnější komunikační kanály.
K zprávám můžete také přidávat přílohy a @zmínit členy týmu ve skupině, čímž ušetříte čas na administrativní práci a e-mailovou komunikaci.
Bonus: ClickUp nabízí více než 1 000 šablon pro týmy zabývající se vývojem produktů a softwaru – podívejte se na ně zde.
3. Centralizujte informace o produktech pomocí ClickUp Docs
Nedostatek centralizované produktové dokumentace a technických požadavků může vést k tomu, že vaše týmy inženýrů ztratí směr, což může mít za následek neúspěšný nebo nevýrazný produkt. Skvělým způsobem, jak tomu zabránit, je použít ClickUp Docs k ukládání a správě projektové dokumentace ve snadno prohledávatelném formátu.
Zapojte své inženýry do platformy, aby se postarali o technickou dokumentaci, jako je dokumentace API. Současně mohou produktoví manažeři používat ClickUp Docs pro smlouvy, SOP, interní příručky a uživatelské příběhy.
Pokud pracujete současně na více produktech, vytvořte složky, do kterých uložíte jednotlivé produktové příručky, poznámky k vydání nebo plány uživatelské cesty. Pomocí značek a štítků usnadníte přístup k dokumentům prostřednictvím funkce univerzálního vyhledávání ClickUp.
Začněte psát, upravovat a sdílet jakékoli dokumenty se svým týmem (nebo externími členy pomocí zabezpečených odkazů). Týmy mohou navíc spolupracovat na úpravách v reálném čase a pomocí integrované funkce detekce spolupráce identifikovat, kdo provádí změny.
A co sledování změn provedených v době, kdy jste nebyli přítomni? Stačí kliknout na historii verzí libovolného dokumentu a zjistit přesný čas, osobu a typ provedené úpravy. Dokumenty umožňují týmům zachovat transparentnost a získat všechny podklady a souvislosti, které potřebují k vytvoření produktu.
4. Stanovte cíle, aby týmy táhly za jeden provaz
ClickUp Goals se zaměřuje na udržení souladu mezi týmy tváří v tvář protichůdným názorům. Tato funkce vám umožňuje stanovit měřitelné cíle pro vaše produktové a inženýrské týmy.
Vaše cíle se mohou pohybovat od zajištění toho, aby finální prototyp splňoval všechny požadavky uvedené v produktovém průvodci, až po přidání všech relevantních barev ve fázi návrhu. Stanovte si krátkodobé cíle pro každý den nebo týden několika kliknutími nebo vytvořte dlouhodobé cíle s klíčovými milníky pro snadné sledování pokroku.
Kromě stanovení cílů vám ClickUp pomáhá sledovat váš plán vydání pomocí několika vizuálních nástrojů. Můžete například:
- Využijte více než 15 zobrazení ClickUp (například tabulky a Ganttovy diagramy) k prohlížení úkolů týmu z různých perspektiv.
- Plánujte a sledujte sprinty
- Organizujte všechny cíle týmu na jednom místě nebo je rozdělte podle jednotlivých produktů.
- Pomocí panelů ClickUp získáte přístup k metrikám a zprávám o všech sprintech a úkolech v reálném čase.
5. Poskytněte inženýrským týmům větší autonomii díky softwarové sadě ClickUp
S ClickUpem můžete také delegovat správu úkolů na svůj vývojový tým. Platforma má speciální Software Team suite s funkcemi pro automatizaci pracovních postupů, vytváření plánů s vazbami a překážkami, organizování backlogů a integraci s dalšími vývojovými nástroji, jako je Git.
Jako produktový manažer můžete obecně naplánovat fáze produktu, jako je tvorba nápadů, prototypování a testování, a nechat svého technického manažera navrhnout pořadí úkolů v rámci každé fáze.
Mnoho manažerů rádo používá ClickUp Task Priorities k nastavení štítků – jako Nízká, Normální, Střední a Vysoká – pro jakýkoli úkol. To umožňuje zúčastněným stranám z obou týmů předem diskutovat o tom, co je třeba řešit jako první, a vyhnout se tak nedorozuměním nebo nedostatečné komunikaci očekávání v budoucnu.
Bonus: Potřebujete pomoc s prioritizací úkolů před uvedením produktu na trh? Využijte barevně označené bloky v šabloně ClickUp Priority Matrix Template k seskupení úkolů podle jejich důležitosti a náročnosti a vyhnete se tak rozhodnutím s velkým technickým dluhem.
6. Shromažďujte transparentní zpětnou vazbu pomocí formulářů
Největší stres pro produktového manažera často nastává těsně před finálním vydáním produktu. Poskytuje předčasný přístup několika zákazníkům a může být zahlcen množstvím zpětné vazby, což pro inženýry znamená chaotičtější práci.
Řešení? Shromažďujte a organizujte zpětnou vazbu od zákazníků pomocí zobrazení formuláře ClickUp . Vytvářejte okamžitě formuláře pro zpětnou vazbu s přizpůsobenými otázkami, které usnadňují hodnocení vašeho produktu. Přidejte k otázkám podmínky a převádějte odpovědi na úkoly, na kterých mohou UX designéři a inženýři rychle pracovat při revizi backlogu produktu.
Zpětná vazba se může vztahovat i na interní týmy. Tyto formuláře můžete použít k pochopení spokojenosti s pracovním prostorem a k vyžádání návrhů na zlepšení od týmů inženýrů. Zeptejte se například na následující otázky:
- Máte pocit, že jsou vaše technické dovednosti v práci dostatečně využívány?
- Na stupnici od 1 do 10, jak jste na konci každého dne vystresovaní?
- Byli jste spokojeni s výsledky posledního uvedení produktu na trh – proč ano, nebo proč ne?
Produktoví manažeři spolupracující s inženýry: běžné mýty
Je čas odhalit některé běžné mýty o dynamice spolupráce mezi produktovým manažerem a týmem inženýrů.
Mýtus č. 1: Zapojení inženýrů do vývoje produktu v rané fázi vede k většímu počtu konfliktů.
Zapojení inženýrů do rané fáze tvorby a plánování produktu je ve skutečnosti dobrý nápad, protože to do procesu vnáší nuance technického pohledu. Inženýři jsou často v lepší pozici, aby předpověděli, co je proveditelné, což může pomoci vytvořit přesnější plány.
Mýtus č. 2: Produktoví manažeři mají plnou kontrolu nad procesem uvádění produktu na trh
Dalším rozšířeným omylem je, že produktový manažer má vše pod kontrolou. Od inženýrů po marketing, oni rozhodují – což není stoprocentně pravda. Produktoví manažeři jsou zodpovědní mnoha zainteresovaným stranám, ale jejich hlavním cílem je zajistit, aby produkt splňoval obchodní cíle a aktuální potřeby zákazníků.
Produktový manažer nemůže rozhodovat o tom, jak bude produkt propagován nebo jaké bude jeho brandové sdělení. Může však shromažďovat názory technických týmů a prezentovat je během schůzek – konečné rozhodnutí je často na majitelích produktu.
Mýtus č. 3: Jakmile je produkt na trhu, oběma týmům práce končí.
Místo toho, aby jejich práce skončila, přicházejí po uvedení produktu na trh na řadu naléhavější úkoly produktových manažerů a inženýrských týmů. Produktový manažer musí být neustále informován o hodnoceních zákazníků a identifikovat problémy, které mají vliv na ziskovost nebo přijetí produktu. Na základě této zpětné vazby předává inženýrům informace o přidání, odstranění nebo změnách funkcí.
Kromě posouzení potenciálu produktů pro přepracování produktový manažer také zaznamenává, jak produktivní byly všechny týmy během posledního sprintu. To jim pomáhá odhalit skryté neefektivnosti, jako je nedostatečná komunikace, a vymýšlet řešení pro zlepšení současných procesů.
Vytvořte si úspěšný tým s ClickUp
Ať už se jedná o inženýry nebo produktové manažery, příspěvek každého z nich je nezbytný pro vytvoření úspěšného produktu, který osloví cílové uživatele.
Naštěstí díky komplexnímu softwaru pro správu projektů, jako je ClickUp, mohou oba týmy navázat hladkou spolupráci a urychlit své každodenní úkoly. Snadno stanovujte cíle, navrhujte plány vývoje produktů, sledujte sprinty a komunikujte v reálném čase, abyste předešli nesprávnému řízení a zefektivnili pracovní postupy týmu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a spojte své produktové a inženýrské týmy, abyste dosáhli úspěchu! ✌️