Řízení projektů v Jira: Kompletní průvodce pro rok 2026

Jira je mezi softwarovými týmy již dlouho synonymem pro sledování chyb a problémů. Slouží také jako centrum pro vývojové týmy, projektové manažery a obchodní profesionály, kteří plánují, sledují a dodávají práci, zejména pro ty, kteří používají agilní metodiky.
V tomto blogovém příspěvku podrobně rozebíráme projektové řízení v Jira, zaměříme se na to, v čem vyniká, a jak zvládnout jeho složitější části.
Jako malý bonus se také podíváme na ClickUp jako alternativu!
Přestaňme už čekat! 💪
Co je to řízení projektů v Jira?
Jira je široce používaný software pro řízení projektů a sledování úkolů vyvinutý společností Atlassian. Pomáhá týmům organizovat, sledovat a řídit jejich práci, zejména v oblasti vývoje softwaru a agilních prostředí.
Platforma nabízí funkce pro plánování projektů, sledování úkolů, správu chyb a generování reportů. Získáte také funkce pro mezifunkční spolupráci, které zajistí, že váš tým bude spolupracovat na úspěšném dokončení projektů.
🧠 Zajímavost: V roce 1947 našli inženýři na Harvardu můru uvízlou uvnitř relé počítače Mark II. Přilepili ji do svého deníku s poznámkou „první skutečný případ nalezení chyby“. Tento moment dal vzniknout modernímu pojmu sledování chyb. *
Jak funguje řízení projektů v Jira
Jira organizuje práci kolem několika základních konceptů, které určují, jak týmy plánují, sledují a realizují projekty. A pokud již patříte do komunity Atlassian, okamžitě poznáte ekosystém a integrace, díky kterým se můžete rychleji pustit do práce.
Seznamte se se základními prvky řízení projektů v Jira:
Projekty a úkoly
Jira začíná těmito dvěma základními prvky. Projekt je jednoduše prostor, kde se odehrává veškerá vaše práce. Můžete vytvářet úkoly jako jednotlivé části této práce, například úkoly, chyby, požadavky, nápady a cokoli, co váš tým potřebuje sledovat.
Každý úkol lze přiřadit, upřednostnit, aktualizovat a rozdělit na menší části, když se práce stane podrobnější. Jak váš tým postupuje, úkoly procházejí fázemi, které můžete přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašemu způsobu práce.
🔍 Věděli jste, že? Autoři (17 softwarových inženýrů) Agilního manifestu se nesnažili vytvořit pravidla. Chtěli jen jednodušší a lidštější způsob spolupráce. Během lyžařského výletu v Utahu sepsali čtyři základní hodnoty a 12 principů, které daly vzniknout globálnímu hnutí.
Nástěnky a pracovní postupy
Tabule a pracovní postupy jsou místem, kde Jira proměňuje strukturu ve vizuální prvky. Pracovní postup nastiňuje kroky, kterými úkol prochází, například „K vyřízení“, „Probíhá“ a „Hotovo“. Fáze můžete přizpůsobit podle toho, jak váš tým pracuje.
Nástěnky zobrazují tyto kroky jako sloupce, přičemž každá úloha se zobrazuje jako karta, kterou můžete přetahovat po pracovním postupu.
Nezáleží na tom, zda používáte Scrum tabule pro práci založenou na sprintech nebo Kanban tabule pro průběžný pokrok. Toto nastavení usnadňuje odhalování úzkých míst, přehled o tom, kdo na čem pracuje, a udržuje všechny v synchronizaci.
Reporty a dashboardy
Zprávy a dashboardy vám pomohou pochopit, jak práce postupuje. Zprávy vám poskytnou rychlý přehled o věcech, jako jsou otevřené úkoly, průběh sprintu, zaznamenaný čas nebo rozložení pracovní zátěže.
Dashboardy shromažďují tyto informace pomocí gadgetů, které se automaticky aktualizují, takže máte na první pohled přehled o celé situaci. Díky souběžnému sledování obou nástrojů může váš tým včas odhalit rizika a přijímat rozhodnutí na základě reálných dat.
Příklady použití projektového řízení v Jira
Zde je přehled nejčastějších případů použití Jira pro řízení projektů, abyste viděli, jak podporuje jednotlivé fáze vašeho projektu:
- Přizpůsobení pracovních postupů pro různé týmy
- Vytváření časové osy a plánu projektu pro proaktivní komunikaci se zainteresovanými stranami
- Sledování problémů a zajištění kvality pomocí nástrojů pro sledování chyb a testování
- Agilní vývoj softwaru s tabulemi Scrum a Kanban pro správu sprintových cyklů
- Přidělování zdrojů a plánování kapacity pro optimalizaci rozložení pracovní zátěže
- Správa portfolia a programů pro sledování závislostí a schvalovacích procesů napříč týmy
🔍 Věděli jste? Kontinuální integrace a kontinuální dodávání odrážejí myšlenku malých, častých a vysoce kvalitních výstupů namísto obřích verzí.
Jak používat Jira pro řízení projektů (krok za krokem)
Používání Jiry se stane mnohem snazším, jakmile pochopíte její fungování. Pojďme si projít, jak pomocí Jiry vytvořit nastavení pro řízení projektů:
Krok č. 1: Nastavte si prostředí Jira
Začněte tím, že si vytvoříte účet v Jira a přejděte do sekce Projekty. Když vyberete možnost Vytvořit projekt, budete si moci vybrat nastavení, které vyhovuje způsobu práce vašeho týmu: Scrum, Kanban nebo prázdný projekt, pokud chcete mít plnou kontrolu.
Pojmenujte svůj projekt, vyberte klíč projektu a rozhodněte se, zda dáváte přednost prostoru spravovanému týmem pro jednodušší správu, nebo nastavení spravovanému společností pro hlubší přizpůsobení.
Krok č. 2: Nakonfigurujte svůj projekt
Dále přizpůsobte prostředí tak, aby odpovídalo vašemu pracovnímu postupu. Můžete upravit typy úkolů, jako jsou úkoly, chyby, příběhy a epické úkoly, a nastavit pracovní postupy, které popisují, jak práce postupuje.
Toto je také ten správný okamžik pro přizpůsobení polí, nastavení oprávnění a třídění oznámení, aby váš tým získal správnou úroveň přehledu.
Pokud spravujete více projektů, můžete dokonce vytvořit šablony pro plánování sprintů nebo hlášení chyb, které lze opakovaně používat, a zajistit tak jednotnost postupů.
Krok č. 3: Naplánujte si práci pomocí úkolů a epik
Jakmile je struktura připravena, začněte rozdělovat práci. Každý úkol, chyba nebo funkce se stává úkolem a související úkoly můžete seskupit do epik, abyste mohli lépe spravovat rozsáhlejší práce.
Přidejte podrobnosti, jako jsou přidělení, priority, termíny a popisy, aby každý přesně věděl, co je třeba udělat. Pokud se vám úkol zdá příliš rozsáhlý, rozdělte jej na dílčí úkoly, aby se snáze sledoval pokrok.
🧠 Zajímavost: Společnost Hunter & Ready, zabývající se operačními systémy v reálném čase, spustila v roce 1983 první oficiální program „bug bounty“. Nabídla zákazníkům Volkswagen Beetle („bug“), pokud by našli skutečnou softwarovou chybu v operačním systému Versatile Real-Time Executive (VRTX) této firmy.
Krok č. 4: Spolupracujte a reflektujte
Jira funguje ještě lépe, když je propojena s konverzacemi a dokumentací vašeho týmu. Můžete používat stránky Confluence nebo Jira ke sdílení poznámek, specifikací a rozhodnutí, aby všichni byli na stejné vlně.
Na konci každého sprintu nebo významného milníku si udělejte čas na zhodnocení toho, co fungovalo a co ne. Tyto retrospektivy vám pomohou vylepšit pracovní postupy, upravit procesy a zajistit, aby se váš tým postupem času neustále zlepšoval.
Tipy a osvědčené postupy pro řízení projektů v Jira
Jakmile pochopíte, jak Jira funguje, skutečná hodnota spočívá v jejím efektivním využití. Zde je několik tipů a osvědčených postupů pro řízení projektů, které vám pomohou zefektivnit vaše nastavení:
- Chytře standardizujte své štítky: Vytvořte několik dobře definovaných vlastních polí, místo abyste nechali každého vymýšlet nová. Zajistíte tak konzistenci a usnadníte si pozdější provádění smysluplných vyhledávání v JQL (Jira Query Language).
- Dejte každému filtru a dashboardu jasný název: Používejte konvenci jako „
– “, aby kolegové přesně věděli, k čemu každý z nich slouží
- Zahrňte automatizaci pracovních postupů: Přidejte post-funkce a validátory do přechodů, aby se například v případě, že někdo označí úkol jako „Hotovo“, automaticky aktualizovala určitá pole nebo byli informováni ostatní zúčastnění
- Omezte vytváření štítků: Povolujte vytváření nových štítků pouze za kontrolovaných okolností. Tím zajistíte, že klíčové štítky, jako například „Připraveno ke kontrole“ nebo „Blokující“, budou používány spolehlivě
- Seskupujte úkoly do smysluplných celků: Strategicky využívejte sprinty, verze nebo epické úkoly k uspořádání výstupů tak, aby odpovídaly hodnotě pro zákazníka
- Omezte nepřehlednost dashboardu: Vytvořte specializované dashboardy pro konkrétní role (např. vývojáři, projektoví manažeři) a každému z nich přiřaďte jasný účel
🔍 Věděli jste? Výzkum psychologů Roberta Rogerse a Stephena Monsella odhalil, že i když lidé vědí, že se chystají přejít na jinou úlohu, a k tomuto přechodu dochází podle předvídatelného harmonogramu, jejich mozek přesto zpomalí. I s časovou rezervou na přípravu „náklady na přechod“ nikdy zcela nezmizí.
Časté výzvy při řízení projektů v Jira
Jak projekty rostou a týmy se rozšiřují, můžete narazit na určité výzvy, které vás přimějí zvážit alternativy k Jira.
Podívejme se na některé z nich:
- Problémy s výkonem: Může se vám stávat, že se stránka načítá pomalu, zejména u velkých datových sad a složitých pracovních postupů. Navíc nesprávná údržba instance, nadměrné množství pluginů a zastaralé verze tento problém ještě zhoršují
- Chybějící komplexní správa zdrojů: Nejsou k dispozici žádné funkce pro strategické řízení projektového portfolia a plánování zdrojů, což vás nutí spoléhat se na další nástroje, jako je Jira Align
- Omezené nástroje pro správu času a rozpočtu: Software pro sledování chyb postrádá nativní funkce pro sledování projektových rozpočtů, nákladů nebo řízení pracovní zátěže týmu
- Rigidní pracovní postupy: Někteří uživatelé uvádějí, že agilní funkce, jako jsou burndown grafy a sprinty, postrádají hloubku nebo se obtížně přizpůsobují
- Chybějící funkce pro správu nápadů: Váš tým bude muset vytvářet úkoly nebo vlastní pole pro sledování nápadů, místo aby mohl využívat specializované funkce pro správu nápadů
Toto říká o Jira skutečný uživatel:
Jira nabízí mnoho možností, ale pro jednoduché pracovní postupy se někdy jeví jako příliš složitá. Přecházení mezi tabulemi, úkoly a backlogy může být pomalé nebo vyžadovat více kroků, než se očekává. Navíc, pokud existuje mnoho polí a vlastních pracovních postupů, rozhraní bývá nepřehledné, což ztěžuje udržování čistého a organizovaného pracovního prostoru.
Jira nabízí mnoho možností, ale pro jednoduché pracovní postupy se někdy jeví jako příliš složitá. Přecházení mezi tabulemi, úkoly a backlogy může být pomalé nebo vyžadovat více kroků, než se očekává. Navíc, pokud existuje mnoho polí a vlastních pracovních postupů, rozhraní bývá nepřehledné, což ztěžuje udržování čistého a organizovaného pracovního prostoru.
Jak ClickUp řeší výzvy Jiry a podporuje řízení projektů
Dnešní práce nefunguje.
Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěné mezi nesouvisícími nástroji, které nás zpomalují.
Software pro řízení projektů ClickUp tento problém řeší díky všestranné aplikaci pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Pojďme se podívat na některé skvělé funkce, které nabízí.
Řízení úkolů
Úkoly v ClickUp jsou zde základním kamenem práce. Jsou to flexibilní kontejnery, které mohou obsahovat podrobné informace, záviset na jiných úkolech a dokonce být propojeny s konverzacemi a dokumentací.
Představte si, že řídíte uvedení produktu na trh. Můžete vytvořit seznam „Úkoly pro uvedení na trh ve 3. čtvrtletí“ a v něm vytvořit úkoly, jako například „Návrh marketingového textu“, „Provést testování použitelnosti“ a „Nasazení do produkčního prostředí“. Ke každému úkolu přidejte podúkoly, přidělené osoby, termíny, závislosti a poznámky.
Navíc díky tomuto systému pro správu úkolů můžete:
- Nastavte si vlastní vlastní stavy ClickUp podle toho, jak váš tým pracuje, například Ve schvalování, Zablokováno a Čeká na zpětnou vazbu
- Přizpůsobte si vlastní pole ClickUp, která jsou pro váš projekt důležitá: rozevírací seznamy, text, osoby, čísla a další. To vám pomůže zaznamenat metadata, jako je fáze projektu, přidělená osoba, úroveň rizika nebo rozpočet
- Vizualizujte své úkoly jakýmkoli způsobem, který dává smysl pro váš tým, pomocí zobrazení ClickUp (Ganttův diagram, Kanbanová tabule, Časová osa, Kalendářové zobrazení a další)
🚀 Výhoda ClickUp: Zvládněte opakující se aktualizace stavu, přiřazení úkolů, připomenutí a předávání úkolů pomocí automatizací ClickUp. Tyto přizpůsobené automatizace fungují na principu „pokud toto, pak udělej tamto“ a udržují váš pracovní postup v chodu na pozadí.
Řekněme, že váš designérský tým přesune úkol do stavu „Připraveno ke kontrole“. Místo ručního upozorňování recenzenta můžete nastavit automatizaci, která okamžitě:
- Přiřaďte úkol recenzentovi
- Přidejte termín pro kontrolu
- Odeslat oznámení ve vašem projektovém kanálu
- Aktualizujte vlastní pole, jako je „Fáze revize“
Inteligence založená na umělé inteligenci
ClickUp Brain, asistent platformy poháněný umělou inteligencí, propojuje vaše úkoly, dokumenty, zprávy a znalosti týmu. Rozumí vaší práci, projektům a kontextu týmu, aby vám pomohl postupovat rychleji.
Jeho AI Knowledge Manager ví o všem, co se děje ve vašem pracovním prostoru. Čerpá odpovědi z úkolů, dokumentů, chatů, nahraných souborů a dokonce i z integrací, jako jsou Slack, Google Drive nebo GitHub.
Umělou inteligenci můžete v řízení projektů využít tím, že se zeptáte:
- Jaká je finální verze specifikace produktu?
- Zobrazit všechny úkoly související s onboardováním
- Jaké rozhodnutí padlo na schůzce k revizi minulý týden?
AI projektový manažer
ClickUp Brain funguje také jako AI projektový manažer, který se stará o opakující se části řízení projektu. Automaticky kontroluje pokrok, připravuje aktualizace, navrhuje seznamy úkolů, shrnuje vlákna komentářů a dokonce generuje stand-upy.
Můžete říkat věci jako:
- Vytvářejte následné úkoly na základě poznámek ze včerejší schůzky
- Shrňte průběh sprintu pro vedení
- Aktualizujte stav úkolů, které byly dnes dokončeny
Například jakmile vaše uvedení produktu ve 3. čtvrtletí nabírá na obrátkách, váš pracovní prostor se zaplní úkoly z oblasti marketingu, designu, vývoje a kontroly kvality. Stačí se zeptat ClickUp Brain: „Jaký je nejnovější stav úkolů souvisejících s uvedením produktu ve 3. čtvrtletí?“ Získá informace ze všech souvisejících úkolů, dokumentů, komentářů a propojených integrací.
Pak si všimnete, že se zpozdilo vydání textu kampaně. Požádáte ClickUp Brain: „Vytvoř následné úkoly pro zablokované marketingové položky a přiřaď je správným vlastníkům.“ Během několika sekund ClickUp Brain vygeneruje nové úkoly, propojí je s původními komentáři a přiřadí je správným osobám.
Centralizované komunikační nástroje
ClickUp Chat přináší konverzace vašeho týmu na stejné místo, kde pracujete, a propojuje je s úkoly, dokumenty a smysluplným kontextem. Můžete nastavit kanály pro týmy nebo projekty, nebo použít soukromé zprávy pro soukromé konverzace.
A když se objeví něco důležitého, můžete jakoukoli zprávu v chatu jednoduše převést na úkol v ClickUp. Tímto způsobem nápady, dotazy nebo zpětná vazba nezmizí v historii chatu. Navíc můžete vkládat přílohy, odkazy a formátovaný text, @označovat členy týmu a reagovat emodži, aby byla komunikace uvolněná.
ClickUp Brain se integruje i zde a sjednocuje klíčové body, jako je zpětná vazba, úkoly a rozhodnutí. Můžete jej také požádat, aby shrnul diskuse přímo v chatu.
💡 Tip pro profesionály: Připojte se k rychlému ClickUp SyncUp přímo ze svého chatového kanálu a proměňte konverzace v rychlé a cílené kontroly. Omezíte zpoždění, získáte okamžitá rozhodnutí, odblokujete pracovní úkoly a zvýšíte výkon týmu, aniž byste museli plánovat další schůzku.
Spolupráce a správa nápadů
Tabule ClickUp jsou vizuální a kolaborativní plátno zabudované přímo do vašeho pracovního prostoru. Místo přecházení na jiné nástroje může váš tým v reálném čase společně načrtávat nápady, mapovat procesy a brainstormovat.
Můžete přidávat tvary, šipky, textová pole a poznámkové lístky a vytvářet tak vývojové diagramy, myšlenkové mapy, wireframy nebo jakékoli vizuální schémata. Úkoly z ClickUp můžete přetáhnout přímo na svou tabuli nebo dokonce převést poznámkové lístky na úkoly k provedení.
Zde je příklad pracovního postupu při brainstormingu produktové strategie:
- Nakreslete základní vývojový diagram: Koncept → MVP → Beta → Spuštění
- Vložte poznámkové lístky pro uživatelské příběhy, jako jsou „Proces registrace“ a „Návrh klíčových funkcí“.
- Převádějte poznámkové lístky na akční úkoly v ClickUp s přiřazenými osobami a úrovněmi priority
- Nakreslete šipky, abyste znázornili závislosti, a přidejte vložené komentáře
🚀 Výhoda ClickUp: Vytvářejte živé dokumenty přímo vedle svých úkolů, chatů a pracovních postupů pomocí ClickUp Docs. Díky vnořeným stránkám pro produktové briefy, spolupráci v reálném čase a poznatkům založeným na umělé inteligenci udržují vaše projektové znalosti organizované, prohledávatelné a vždy propojené s prací, kterou podporují.
Reporty a sledování projektů
Dashboardy ClickUp fungují jako řídicí centrum vašeho týmu a vizualizují vše, na čem záleží, od stavu projektu po pracovní trendy, strávený čas a další.
Zde je několik vlastních karet, které můžete nastavit:
- Karta portfolia pro sledování pokroku na více seznamech nebo ve složkách
- Karty se sloupcovým grafem/výsečovým grafem/čárovým grafem pro pochopení údajů o úkolech, jako jsou úkoly podle přidělené osoby, zaznamenaný čas nebo úkoly podle stavu
- Karta výpočtů pro provádění vlastních výpočtů, včetně součtů, průměrů nebo vzorců
Jednou z nejvýkonnějších funkcí Dashboards jsou také AI Cards. Ty vám poskytují v reálném čase generované informace přímo na vašem dashboardu.
Přidejte tyto karty:
- Souhrn AI pro automaticky generovaný přehled o stavu projektu na vysoké úrovni pro vedení
- Aktualizace projektu pomocí AI k zobrazení nedávných změn, dokončených úkolů a klíčových rizik
- AI Brain Card , která vám umožňuje spouštět vlastní výzvy na základě vašeho pracovního prostoru
Poslechněte si Trevora Bekolaye, vedoucího výzkumného pracovníka a spoluzakladatele společnosti Applied Brain Research:
Přešli jsme z Jiry na ClickUp a jsme s touto změnou velmi spokojeni, protože nyní můžeme více našich procesů provádět přímo v ClickUp, jako je správa interní znalostní báze, provádění a zaznamenávání výsledků Scrum událostí a sledování cílů a času. ClickUp je také výrazně rychlejší a má lepší odezvu než Jira.
Přešli jsme z Jiry na ClickUp a jsme s touto změnou velmi spokojeni, protože nyní můžeme více našich procesů provádět přímo v ClickUp, jako je správa interní znalostní báze, provádění a zaznamenávání výsledků Scrum událostí a sledování cílů a času. ClickUp je také výrazně rychlejší a má lepší odezvu než Jira.
Srovnání projektového řízení v Jira a ClickUp
Kdo zvítězí v souboji ClickUp vs. Jira? Zde je přehled toho, co oba nástroje nabízejí. 👇
|Kritéria
|ClickUp
|Jira
|Cílová skupina
|Všestranné, mezioborové týmy napříč odvětvími
|Týmy pro vývoj softwaru a technické týmy
|Uživatelské rozhraní a použitelnost
|Uživatelsky přívětivý, vysoce přizpůsobitelný, podporuje více než 15 zobrazení, včetně seznamu, tabule, kalendáře, Ganttova diagramu, časové osy a pracovní zátěže
|Technicky propracovanější rozhraní optimalizované pro sledování úkolů
|Hierarchie a struktura projektu
|Škálovatelná hierarchie: Prostory, složky, seznamy, úkoly, podúkoly
|Méně modulární, na tiketech založený pracovní postup
|Automatizace
|Integrovaná automatizace pro správu úkolů, automatizace změn stavu bez nutnosti programování, oznámení, přiřazování
|Pokročilá automatizace, zejména pro vývojové pracovní postupy, využívá REST API a vlastní skripty
|Podpora agilních metod
|Dobrá podpora pro Scrum a Kanban tabule; flexibilní pro různé metodiky
|Silný agilní rámec s pokročilými funkcemi Scrum, Kanban, burndown grafy a Jira Query Language (JQL)
|Funkce pro spolupráci
|Integrovaný chat, integrace dokumentů, spolupráce v reálném čase, automatické aktualizace stavu, návrhy úkolů založené na umělé inteligenci a souhrny
|Spolupráce hlavně prostřednictvím komentářů a integrací
|Ekosystém integrací
|Integrace s více než 1 000 aplikacemi, centralizovaná data pro lepší přehled
|Propojuje se s více než 3 000 aplikacemi a rozsáhlými vývojářskými nástroji
|Reporty a dashboardy
|Přizpůsobitelné dashboardy, vizualizace v reálném čase a zprávy generované umělou inteligencí
|Rozsáhlé vestavěné reporty a agilní monitorování metrik
Šablony pro začátek v ClickUp
Pokud chcete přeskočit nastavení a rovnou se pustit do organizace své práce, prozkoumejte šablony ClickUp. Zde jsou naše nejlepší tipy, které vám pomohou okamžitě začít:
1. Šablona pro řízení projektů v ClickUp
Šablona pro řízení projektů ClickUp je předem nakonfigurována se vším, co potřebujete pro seriózní práci na projektech. Získáte 30 vlastních stavů, které lze přizpůsobit podle vašeho projektového plánu, jako například Kontrola a Dodání.
Navíc vám nabízí 11 vlastních polí pro zaznamenání důležitých metadat, jako je priorita, riziko, kapacita týmu nebo typ projektu. Díky tomu je snadné filtrovat a segmentovat úkoly podle toho, na čem záleží nejvíce.
🧠 Zajímavost: V 50. letech byli „programátoři“, „matematici“ nebo „programovací úředníci“. Termín „softwarové inženýrství“ vznikl až na konferenci NATO v roce 1968, která se zabývala „softwarovou krizí“.
2. Šablona projektu ClickUp na vysoké úrovni
Šablona ClickUp High-Level Project Plan je jednoduchý způsob, jak naplánovat velké projekty, aniž byste se ztratili v detailech. Obsahuje tři vlastní stavy (To Do, Work In Progress a Deployed), které vám umožní sledovat pokrok, aniž by se věci zbytečně komplikovaly.
Šablona Kanban navíc nabízí pět vlastních polí, jako jsou Schvalovatel, Fáze návrhu a Projektový tým, aby bylo možné zachytit správný kontext pro každý úkol. K dispozici je zobrazení seznamu výstupů pro jasný přehled úkolů a zobrazení časové osy (Gantt) pro vizualizaci termínů a závislostí, mimo jiné.
3. Šablona harmonogramu projektu ClickUp
Šablona harmonogramu projektu ClickUp vám dává úplnou kontrolu nad vaším časovým plánem. Obsahuje vlastní pole, jako jsou Časová osa projektu, Fáze projektu a Rozpočet, takže můžete zaznamenat informace, které jsou opravdu důležité pro vás a vaše stakeholdery.
Získáte také různé pohledy, jako je pohled na fáze projektu, který rozděluje úkoly do logických celků, a pohled na souhrn projektu, který umožňuje rychlý přehled o pokroku na vysoké úrovni. Šablona integruje také sledování času, závislosti a automatická upozornění.
4. Šablona projektové charty ClickUp
Šablona projektové charty ClickUp vám poskytuje pevný základ, na kterém můžete svůj projekt postavit. Pomůže vám definovat účel a rozsah vašeho projektu, aby váš hlavní tým i externí zainteresované strany byly od samého začátku na stejné vlně.
Získáte kontrolní seznam pro sledování klíčových položek, jako jsou cíle, výstupy a role zúčastněných stran. Navíc můžete úkoly, poznámky a sdílené dokumenty vložit přímo do charty.
5. Šablona ClickUp pro agilní řízení Scrum
Šablona ClickUp Agile Scrum Management je určena pro týmy, které spravují sprint backlogy.
Podporuje až 30 vlastních stavů, včetně Ve fázi kontroly a Připraveno k nasazení, aby odráželo skutečné pracovní postupy. Získáte také vlastní pole, jako je Typ položky, která vám pomohou označovat a sledovat práci podle jejího charakteru (chyba, příběh, funkce).
🔍 Věděli jste? AT&T Bell Labs vytvořily SCCS (Source Code Control System), aby zabránily vývojářům v přepisování kódu ostatních v systému Unix. Bez SCCS by neexistovaly nástroje jako Git ani integrační pipeline, na které se týmy v Jira spoléhají.
Váš tým potřebuje víc! Přejděte na ClickUp
Nyní již víte, jak funguje řízení projektů v Jira, včetně jejích silných stránek, zvláštností a toho, jak zpracovává úkoly, sprinty a pracovní postupy. Pokud vám však všechny konfigurace, oprávnění a kroky nastavení stále připadají jako příliš mnoho, je čas na změnu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám nabízí strukturu, která nevyžaduje žádné složité úkony. Můžete plánovat sprinty, sledovat práci, vizualizovat pracovní postupy, spravovat dokumenty a automatizovat opakující se úkoly (bez náročného učení).
A díky ClickUp Brain a integrovaným funkcím, jako jsou tabule, dashboardy a automatizace, budete mít pocit, že se vaše práce konečně odehrává na jednom místě. Díky sjednocenému AI pracovnímu prostoru ClickUp se konečně můžete rozloučit se správou desítek nástrojů, které jste dosud potřebovali k zvládnutí pracovního dne.
Často kladené otázky (FAQ)
Ano, Jira Cloud je nástroj pro řízení projektů určený především pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Podporuje agilní metodiku, pomáhá týmům spravovat uživatelské příběhy, chyby, sprinty a pracovní postupy a je široce využíván pro sledování inženýrské práce ve velkém měřítku.
Největší nevýhodou softwaru Jira je jeho složitost. Má strmou křivku učení, vyžaduje náročnou konfiguraci a často potřebuje správce Jira, který se stará o pracovní postupy, oprávnění a typy úkolů.
ClickUp je jednodušší a intuitivnější alternativa k Jira pro správu projektů. Nabízí flexibilní zobrazení projektů, snadné nastavení, integrovanou dokumentaci, automatizace, tabule, ClickUp Brain a přizpůsobitelné pracovní postupy bez zbytečné složitosti. Centralizuje práci na jednom místě a snižuje zátěž správce Jira.