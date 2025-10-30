13 nejlepších nástrojů pro správu projektů, které se integrují se Slackem

Slack je oblíbeným komunikačním centrem moderních týmů, zejména v rychle se rozvíjejících startupech, marketingových agenturách, technologických společnostech a vzdálených nebo hybridních pracovních prostředích.
Od zasílání zpráv v reálném čase a sdílení souborů až po kanály a synchronizaci kalendáře – Slack zajišťuje plynulou spolupráci. Ale pokud jde o správu časových harmonogramů a realizaci projektů, někdy Slack sám nestačí.
Konverzace často zakrývají důležité úkoly, což vede k opomenutí následných kroků. Se správnou integrací Slacku můžete zprávy Slacku převést na úkoly, propojit konverzace s výstupy a snížit nesoulad mezi týmovými chaty a skutečným provedením.
V tomto článku se zaměříme na nejlepší nástroje pro správu projektů a softwarová řešení, která se hladce propojují se Slackem.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší konkurenti Slacku
Nejlepší nástroje pro správu projektů, které se integrují se Slackem
Zde je stručné srovnání nejlepších nástrojů pro správu projektů v oblasti služeb zákazníkům, které podporují spolupráci v reálném čase a integrují se se Slackem:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one projektový management, týmová komunikace a spolupráce založené na umělé inteligenci
|Ganttovy diagramy, Kanban, vlastní pracovní postupy, ClickUp Brain a synchronizace úkolů ve Slacku v reálném čase.
|Bezplatný tarif; přizpůsobení pro podniky
|Wrike
|Zjednodušení přijímání projektů a spolupráce mezi týmy
|Dynamické formuláře, Kanban tabule, vlastní pracovní postupy, zachycování požadavků ve Slacku
|Bezplatný tarif, placené tarify od 10 $/měsíc na uživatele
|Notion
|Organizace nápadů do sdílených systémů
|Wiki, dokumenty, shrnutí AI, náhledy stránek Slack
|Bezplatný tarif, placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|Trello
|Vizuální sledování úkolů a jednoduché pracovní postupy
|Kanbanové tabule, automatizace Butler, vytváření karet Slack
|Bezplatný tarif, placené tarify od 5 $/měsíc na uživatele
|Jira
|Agilní sledování úkolů a plánování sprintů
|Scrum tabule, úprava backlogu, Slack bug tickets
|Bezplatný tarif, placené tarify od 8,60 $/měsíc na uživatele
|Basecamp
|Asynchronní týmová komunikace bez zbytečného nepořádku
|Seznamy úkolů, chat Campfire, náhrada vlákna Slack
|Bezplatný tarif, placené tarify od 15 $/měsíc na uživatele
|Miro
|Vizuální spolupráce a brainstorming
|Tabule, poznámkové lístky ze Slacku, synchronizace Jira
|Bezplatný tarif, placené tarify od 8 $/měsíc na uživatele
|MeisterTask
|Vizuální sledování úkolů + automatizace pro středně velké týmy
|Kanban, oznámení Slack, pomoc AI, denní synchronizace úkolů
|Bezplatný tarif, placené tarify od 9 $/měsíc na uživatele
|Týmová práce
|Přesné řízení projektů klientů
|Příkazy Slack, sledování retenčních poplatků, knihovna zdrojů
|Bezplatný tarif, placené tarify od 13,99 $/měsíc na uživatele
|Todoist
|Snadné zaznamenávání úkolů ve Slacku
|Příkazy Slack, kontrolní seznamy, značky priority
|Bezplatný tarif, placené tarify od 2,50 $/měsíc na uživatele
|Zoho Projects
|Podrobné stanovení základních parametrů projektu a jeho sledování
|Ganttovy diagramy, časové protokoly, aktualizace Slacku
|Bezplatná zkušební verze na 15 dní, individuální ceny
|Linear
|Produktové a technické týmy
|Vizuální plány, třídění problémů, synchronizace vláken Slack
|Bezplatný tarif, placené tarify od 10 $ měsíčně za uživatele
|Hive
|Flexibilní zobrazení projektů a spolupráce týmu
|Šablony, Kanban, HiveMind AI, Slack chat-to-task
|Bezplatný tarif, placené tarify od 1,50 $/měsíc na uživatele
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč používat nástroj pro správu projektů, který se integruje se Slackem?
Díky jednoduché integraci může váš tým spravovat úkoly a komunikovat v rámci stejného pracovního prostoru Slack, místo aby přecházel mezi různými nástroji.
Zde je několik důvodů, proč se vyplatí investovat do nejlepších integrací Slacku:
- Centralizujte komunikaci v rámci projektu propojením zpráv ve Slacku s úkoly, časovými plány a výstupy napříč sdílenými kanály Slacku.
- Dostávejte aktualizace projektů a termíny v reálném čase jako oznámení Slack, abyste udrželi týmy v souladu, aniž byste museli opustit Slack.
- Vylepšete správu úkolů tím, že uživatelům umožníte přiřazovat úkoly, aktualizovat stavy a sledovat pokrok přímo ze Slacku.
- Podporujte spolupráci v reálném čase prostřednictvím sdílení souborů, diskusí a integrovaných akcí v aplikaci Slack.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se potýkáte s některým z těchto problémů, řešte přímo poruchy mikrofonu, selhání zpráv a chyby při nahrávání. Článek Časté problémy se Slackem a jejich řešení vám pomůže rychle vyřešit časté problémy se Slackem, aby váš tým zůstal v kontaktu bez přerušení.
Klíčové funkce, které byste měli hledat v nástroji pro správu projektů integrovaném do Slacku
50 % týmů, které používají agilní metodiky a způsob, jakým týmy řídí projekty, je kombinuje s dalšími nástroji, aby vyhovovaly danému projektu.
Proto je integrace softwaru pro správu projektů přímo do vašeho pracovního prostoru Slack strategickým rozhodnutím.
Ne všechny integrace jsou však stejné. Jaké funkce jsou tedy při výběru nejlepších nástrojů pro správu projektů ve Slacku skutečně důležité?
1. Správa úkolů: Vytvářejte, přiřazujte a aktualizujte úkoly, aniž byste museli opustit Slack
✅ Řešení: Návrhář vloží maketu do zprávy ve Slacku a kolega z týmu ji okamžitě převede na úkol s termínem splnění.
2. Oznámení v reálném čase: Získejte aktualizace projektů, změny termínů a komentáře přímo ve Slacku
✅ Řešení: Váš tým vidí aktualizace postupu úkolů v reálném čase v kanálu Slack, čímž se vyhnete zmeškaným termínům a nekonečným kontrolám.
3. Sdílení souborů a centralizované dokumenty: Sdílejte a připínejte soubory spojené s úkoly nebo vlákny
✅ Řešení: Během sprintu kampaně zůstávají kreativní materiály a dokumenty Google Docs přístupné na jednom místě; už nemusíte prohledávat e-maily.
4. Integrace s dalšími nástroji: Synchronizace s Google Drive, Trello, Jira a dalšími
✅ Řešení: Místo přepínání mezi záložkami se váš Slack stane centralizovaným prostorem, kde všechny vaše projektové nástroje komunikují mezi sebou.
5. Automatizace pracovních postupů : Používejte boty nebo vlastní spouštěče k automatizaci opakujících se kroků
✅ Řešení: Nový formulář úkolu spustí zprávu Slack do správného kanálu, přiřadí úkol a nastaví připomenutí – to vše bez lidského zásahu.
13 nejlepších nástrojů pro správu projektů, které se integrují se Slackem
Nemusíte přepínat mezi šesti různými záložkami, abyste udrželi kontext.
V takovém případě automatizace řízení projektů nenaplňuje slibované výhody.
S těmito 13 nástroji, které se přímo propojují se Slackem, můžete zajistit, že vaše týmy budou spolupracovat i když spíte.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a týmovou komunikaci založenou na umělé inteligenci)
Pokud je Slack vašeho týmu plný denních hlášení, zmínek o úkolech a odkazů na soubory, ClickUp je projektová platforma, která vše sjednotí do jednoho prostoru.
Spravujte své projekty pomocí strukturovaného řízení projektů ClickUp
Platforma pro správu projektů ClickUp je konvergovaný AI Workspace, který kombinuje dokumenty, wiki, chat, generativní AI nástroje, AI agenty a automatizace.
Nabízí flexibilní zobrazení, včetně seznamů, tabulek, Ganttových diagramů a kalendářů, které týmům pomáhají samostatně plánovat, sledovat a spravovat projekty. Úkoly můžete seskupovat do složek, rozdělovat závislosti a nastavovat milníky, které jsou v souladu s klíčovými cíli.
Například tým designérů pracující na dálku na uvedení produktu na trh může vizualizovat celý časový plán projektu v Ganttově zobrazení a poté synchronizovat aktualizace úkolů přímo do sdíleného kanálu Slack, aby všichni byli informováni v reálném čase.
Integrace se Slackem, která udržuje vše propojené
Díky těsné integraci ClickUp se Slackem můžete:
- Vytvářejte úkoly přímo ze zpráv ve Slacku.
- Přidávejte komentáře nebo aktualizace bez přepínání mezi aplikacemi.
- Získejte připomenutí úkolů a upozornění na termíny splnění ve svém pracovním prostoru Slack.
- Zůstaňte v obraze díky aktivitám v reálném čase na kanálech Slack vašeho týmu.
Toto o ClickUp řekla Lauren Makielski, vedoucí personálu ve společnosti Hawke Media:
Pro nás je velmi důležité mít přehled o projektech způsobem, který vyhovuje všem stylům učení a preferencím. ClickUp také umožňuje integraci se Slackem a Gmailem, díky čemuž je naše práce zefektivněna napříč platformami.
Pro nás je velmi důležité mít přehled o projektech způsobem, který vyhovuje všem stylům učení a preferencím. ClickUp také umožňuje integraci se Slackem a Gmailem, díky čemuž je naše práce zefektivněna napříč platformami.
Spojte konverzace a úkoly do jednoho prostoru pomocí ClickUp Chat
ClickUp Chat přináší to nejlepší z komunikace ve stylu Slacku do vaší platformy pro správu projektů, ale s jedním zásadním rozdílem. Rozdíl mezi Slackem a ClickUpem spočívá v tom, že ClickUp se přímo propojuje s vašimi úkoly, časovými osami a pracovními postupy.
Pokud během synchronizace projektu některý z členů týmu připomene chybějící aktivum nebo identifikuje překážku, nemusíte přepínat mezi nástroji ani později prohledávat vlákna ve Slacku. Tuto zprávu můžete okamžitě převést na úkol, přiřadit jej, nastavit termín splnění a propojit jej se správným projektem. Nebo můžete ClickUp Brain pověřit, aby to udělal za vás, přímo ve vašem chatu!
Díky této funkci je ClickUp komplexní aplikací pro zasílání zpráv, která kombinuje zasílání zpráv s vytvářením úkolů.
Nechte těžkou práci na ClickUp Brain, vašem osobním asistentovi s umělou inteligencí
ClickUp Brain přináší praktickou umělou inteligenci do vašeho každodenního pracovního toku. Je navržen tak, aby rozpoznával kontext a eliminoval opakující se manuální úkoly.
Například po poradě týmu může ClickUp Brain vygenerovat souhrn projektu, přiřadit další kroky příslušným členům týmu a dokonce označit překrývající se termíny.
Pokud se vracíte po volnu, můžete použít funkci „Catch Me Up“ v ClickUp Brain, abyste okamžitě získali přehled o aktualizacích ve všech svých projektech, včetně nejdůležitějších informací z konverzací ve Slacku, nových komentářů a zablokovaných úkolů.
Můžete také položit ClickUp Brain otázku, například: „Jaký je stav marketingového plánu pro třetí čtvrtletí?“ A on získá informace v reálném čase z vašeho seznamu úkolů, projektových dokumentů a konverzací.
🎥 Zde je krátké vysvětlující video o tom, jak funguje kladení otázek v ClickUp Brain:
💡 Bonus: Hledáte desktopovou aplikaci, která vám ušetří čas a poskytne vám vše, co od pracovní AI očekáváte? ClickUp Brain MAX by pro vás mohl být tím pravým řešením.
Změňte způsob, jakým řídíte projekty, pomocí:
- Hladká automatizace: Nahraďte několik nesouvislých nástrojů AI a získejte přístup k prémiovým externím modelům AI, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, pomocí inteligentní platformy, která automatizuje rutinní úkoly, sleduje pokrok a poskytuje praktické informace pro každý projekt.
- Centralizované informace: Okamžitě vyhledávejte a přistupujte k projektovým plánům, časovým osám a souborům v ClickUp, Google Drive, SharePoint a všech vašich připojených aplikacích, včetně webu.
- Talk to Text: Pomocí hlasových příkazů můžete přepisovat poznámky, vytvářet úkoly, aktualizovat stav projektů a přidělovat odpovědnosti bez použití rukou, což zrychluje a zefektivňuje řízení projektů.
ClickUp Brain MAX je super aplikace s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zapomeňte na nespočet nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte projekty pomocí Ganttových diagramů, Kanban tabulek, kalendářů a vlastních pracovních postupů.
- Propojte úkoly, dokumenty, tabule a formuláře na jednom centrálním místě.
- Spolupracujte prostřednictvím úprav v reálném čase, vláknových komentářů a živých tabulek.
- Pomocí ClickUp Brain můžete shrnout vlákna, automaticky vytvářet úkoly a odpovídat na otázky v celém pracovním prostoru.
- Proměňte zprávy ze Slacku v úkoly, přijímejte aktualizace a komentujte práci – vše z vašeho kanálu Slack.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být díky své rozsáhlosti funkcí trochu nepřehledný.
- Příležitostné zpoždění nebo zpoždění synchronizace ve velmi velkých pracovních prostorech
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tato recenze na G2 sdílela:
Provádíme agilní sprinty, publikujeme dokumenty a spravujeme OKR bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Nativní integrace (Slack, Drive, GitHub) se dají rychle propojit.
Provádíme agilní sprinty, publikujeme dokumenty a spravujeme OKR bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Nativní integrace (Slack, Drive, GitHub) se dají rychle propojit.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů komunikace v rámci projektu zdarma
2. Wrike (nejlepší pro zjednodušení přijímání projektů a správu mezifunkčních pracovních úkolů)
Rozptýlené seznamy úkolů jsou běžným problémem v podnikových týmech, protože úkoly často přicházejí prostřednictvím různých kanálů, včetně Slacku, e-mailu, schůzek a tabulek. Navíc neexistuje žádný jasný systém pro sledování vlastnictví nebo pokroku.
Wrike vám umožňuje proměnit příchozí požadavky na formální projekty pomocí dynamických vstupních formulářů, automaticky přiřazených úkolů a pracovních postupů specifických pro daný tým. Díky integrované integraci se Slackem udržuje Wrike váš tým v obraze, aniž by museli opustit svůj kanál Slack, což snižuje počet zbytečných komunikací a zajišťuje jasnou odpovědnost napříč odděleními.
Nejlepší funkce Wrike
- Zachyťte příchozí požadavky pomocí dynamických formulářů a automaticky je směrujte.
- Vizualizujte práci pomocí Kanban tabulek, Ganttových diagramů a přizpůsobených dashboardů.
- Pomocí aplikace Wrike pro Slack můžete vytvářet úkoly ze zpráv a dostávat aktualizace projektů v reálném čase.
- Nastavte vlastní pracovní postupy pro různé oddělení se schvalovacími toky a závislostmi.
- Centralizujte soubory, zpětnou vazbu a komunikaci o úkolech pro lepší spolupráci mezi týmy.
Omezení Wrike
- Počáteční nastavení pracovních postupů a oprávnění může být složité.
- Někteří uživatelé uvádějí, že pro nové členy týmu je naučit se s nimi pracovat náročné.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5,0 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají uživatelé o Wrike
Tato recenze Capterra zdůraznila:
Wrike má výkonné funkce pro správu projektů, které nám umožnily zjednodušit a zefektivnit správu našich projektových operací.
Wrike má výkonné funkce pro správu projektů, které nám umožnily zjednodušit a zefektivnit správu našich projektových operací.
📖 Přečtěte si také: Testovali jsme nejlepší alternativy a konkurenty Wrike
3. Notion (nejlepší pro organizaci nestrukturované práce a přeměnu nápadů na sdílené systémy)
Ve většině týmů pracujících na dálku neexistuje jasná spojitost mezi nápadem a jeho realizací. Notion tento problém řeší tím, že funguje jako flexibilní pracovní prostor typu „vše v jednom“, kde vedle sebe existují wiki, dokumenty, projekty a úkoly.
Díky integraci s platformami jako Slack se aktualizace Notion přímo promítají do konverzací vašeho týmu, takže znalosti týmu nezůstávají izolované nebo se neztrácejí v nekonečných soukromých zprávách.
Nejlepší funkce Notion
- Zaznamenávejte úkoly, poznámky a shrnutí schůzek na sdílených stránkách pomocí flexibilních bloků, které lze přetahovat myší.
- Přepínejte mezi zobrazením tabule, seznamu, časové osy a kalendáře pro sledování projektů.
- Organizujte znalosti do interních wiki a vzájemně propojených databází, aby byly viditelné pro celý tým.
- Integrujte se se Slackem, abyste mohli přijímat aktualizace, odesílat strukturované zprávy a prohlížet si stránky Notion přímo v chatu.
- Použijte Notion AI k psaní, shrnování, automatickému vyplňování polí a extrahování akčních položek z dokumentů nebo poznámek.
Omezení Notion
- Chybí vestavěná funkce sledování času nebo podpora Ganttových diagramů.
- Bezpečnostní funkce, jako je 2FA, nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
- Složité pracovní prostory mohou bez struktury nebo zaškolení působit nepřehledně.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Notion
Tato recenze G2 uvádí:
Oceňuji schopnost Notion AI získávat komplexní, kontextově relevantní odpovědi z různých integrovaných nástrojů, včetně Notion, Slack a Google Drive. Tato integrace zefektivňuje vyhledávání informací tím, že zobrazuje poznatky z celé naší znalostní báze.
Oceňuji schopnost Notion AI získávat komplexní, kontextově relevantní odpovědi z různých integrovaných nástrojů, včetně Notion, Slack a Google Drive. Tato integrace zefektivňuje vyhledávání informací tím, že zobrazuje poznatky z celé naší znalostní báze.
👀 Zajímavost: Před zavedením e-mailu a Slacku používalo mnoho velkých společností fyzické „poštovní trubky“ k zasílání písemných zpráv mezi patry. V některých historických budovách jsou stále skryté ve zdech.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion
4. Trello (nejlepší pro vizuální sledování úkolů a jednoduché pracovní postupy)
Podle průzkumu Project Management Institute 64 % projektových manažerů uvedlo, že efektivní stanovení priorit úkolů je klíčem k úspěšné realizaci projektů. Většina týmů však neví, co se děje, kdo má na starosti dané úkoly ani kdy mají být splněny.
Trello řeší tento problém tím, že týmům poskytuje sdílenou vizuální tabuli, na které mohou sledovat práci v reálném čase. Každý úkol je zaznamenán na kartě, která prochází fázemi jako „K provedení“, „Probíhá“ a „Hotovo“.
Díky integraci se Slackem můžete vytvářet karty Trello přímo ze zpráv, nastavovat připomenutí a automaticky zveřejňovat aktualizace zpět do svých kanálů.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte projekty pomocí kanbanových tabulek, kontrolních seznamů, štítků a příloh.
- Vytvářejte karty Trello přímo ze zpráv Slacku pomocí jednoduchých zkratek.
- Synchronizujte aktualizace a připomenutí termínů mezi kanály Trello a Slack.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí zmínek, komentářů a označování členů.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy pomocí Butleru (vestavěného automatizačního nástroje Trella).
Omezení Trella
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření přehledů nebo zobrazení pracovní zátěže.
- Automatizace a vylepšení jsou v bezplatném tarifu omezeny.
- Nepodporuje složité projektové hierarchie ani závislosti.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5,0 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 23 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Trello
Tato recenze G2 zachytila:
Další výhodou je snadná implementace, protože k zahájení používání je zapotřebí jen minimální nastavení. Oceňuji také snadnou integraci s dalšími nástroji, jako jsou Slack a Google Drive, pro integrované pracovní postupy.
Další výhodou je snadná implementace, protože k zahájení používání je zapotřebí jen minimální nastavení. Oceňuji také snadnou integraci s dalšími nástroji, jako jsou Slack a Google Drive, pro integrované pracovní postupy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Trella
5. Jira (nejlepší pro agilní sledování úkolů a plánování sprintů)
Když jsou úkoly označeny v chatech, ale nikdy se nedostanou na vaši sprintovou tabuli, váš backlog se stane nepřehledným a těžko spravovatelným. To je výzva, se kterou se inženýrské týmy často potýkají.
Jira tuto mezeru vyplňuje tím, že ze Slacku dělá rozšíření vašeho agilního pracovního prostoru. Díky scrumovým tabulkám, sprintovým zprávám a backlog grooming integrovaným do jediného systému Jira tyto překážky odstraňuje.
Navíc můžete zprávu ve Slacku převést na ticket s chybou, spustit sprintové upozornění nebo aktualizovat stav problému, aniž byste museli opustit chat.
Nejlepší funkce Jira
- Propojte Slack s Jira a vytvářejte úkoly přímo ze zpráv ve Slacku.
- Dostávejte okamžitá oznámení o projektech ve Slacku na základě filtrů nebo spouštěčů.
- Organizujte epické příběhy, příběhy a chyby pomocí přizpůsobitelných agilních tabulek.
- Automatizujte opakující se činnosti, jako je přidělování ticketů nebo aktualizace stavů.
- Zobrazte grafy sprint burndown a zprávy o rychlosti pro každou iteraci.
Omezení Jira
- Složité nastavení a konfigurace pro uživatele bez technických znalostí
- Uživatelské rozhraní může působit rigidně pro mezifunkční týmy mimo vývoj.
- Ceny rychle rostou s větším počtem členů týmu nebo pokročilejšími požadavky.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5,0 (více než 6 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 15 100 recenzí)
Co říkají uživatelé o Jira
Tato recenze G2 obsahovala:
Integrace s nástroji jako Confluence, Slack a GitHub jej činí ještě výkonnějším. Je snadné spolupracovat, přidělovat úkoly, stanovovat termíny a udržovat odpovědnost napříč odděleními.
Integrace s nástroji jako Confluence, Slack a GitHub jej činí ještě výkonnějším. Je snadné spolupracovat, přidělovat úkoly, stanovovat termíny a udržovat odpovědnost napříč odděleními.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Jira pro agilní týmy
6. Basecamp (nejlepší pro týmovou komunikaci bez zbytečného nepořádku)
Příliš mnoho schůzek zabírá čas, který by mohl být věnován samotné práci. Když se týmy spoléhají pouze na telefonáty, aby zajistily soulad, trpí tím jejich produktivita.
Basecamp tuto rovnici obrací tím, že týmům poskytuje centrální prostor pro sdílení aktualizací, sledování úkolů a asynchronní komunikaci. Nemusíte sledovat vlákna ve Slacku ani nastavovat synchronizační hovory; stačí otevřít Basecamp a podívat se, co je třeba udělat, co bylo sdíleno a co vyžaduje váš vstup.
Nejlepší funkce Basecampu
- Organizujte projekty pomocí seznamů úkolů, dokumentů, plánů a nástěnek na jednom místě.
- Nahraďte roztříštěné vlákna Slacku vestavěným skupinovým chatem (Campfire).
- Sdílejte dokumenty a soubory díky centralizovanému úložišti.
- Sledujte klíčová data projektu pomocí kalendáře a automatických kontrol.
- Získejte aktualizace projektů v reálném čase s grafickými přehledy pro vizuální sledování pokroku.
Omezení Basecampu
- Omezené závislosti úkolů a funkce automatizace
- Žádné nativní sledování času
- Méně vhodné pro komplexní pracovní postupy projektů zahrnující více týmů.
Ceny Basecamp
- Zdarma
- Basecamp Plus: 15 $/uživatel/měsíc
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecampu
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Basecampu
Tato recenze G2 uvádí:
Automatizace posouvá věci na novou úroveň: úkoly, jejichž dokončení dříve trvalo hodiny, se nyní vyřeší samy. A nemohu nezmínit, jak se integruje se Slackem a dalšími užitečnými nástroji.
Automatizace posouvá věci na novou úroveň: úkoly, jejichž dokončení dříve trvalo hodiny, se nyní vyřeší samy. A nemohu nezmínit, jak se integruje se Slackem a dalšími užitečnými nástroji.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Basecampu v roce 2025
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu již denně používá AI pro osobní úkoly, přičemž více než polovina z nich ji používá několikrát denně. Ale jak je to v práci?
Když máte centralizovanou umělou inteligenci, která řídí správu projektů, sdílení znalostí a spolupráci týmu, můžete každý týden ušetřit více než 3 hodiny – čas, který podle 60 % uživatelů ClickUp jinak ztrácejí hledáním roztříštěných informací.
7. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci a brainstorming napříč týmy)
Textové nástroje nejsou určeny pro vizuální myšlení. Týmy často zjednodušují nápady, když se pokoušejí plánovat sprinty, mapovat pracovní postupy nebo vymýšlet nápady v tabulkách a dokumentech.
Miro řeší tento problém tím, že nabízí prostor pro vizuální spolupráci. Můžete skicovat, strukturovat a prezentovat nápady na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi nástroji. A díky integraci se Slackem a Jirou zůstává zpětná vazba propojena s plátnem.
Nejlepší funkce Miro
- Vytvářejte interaktivní tabule pro brainstorming v reálném čase a agilní plánování.
- Využijte předem připravené šablony pro mapy zákaznické cesty, Kanban tabule a retrospektivy.
- Přeměňte zprávy ze Slacku na poznámkové lístky Miro a zachyťte tak okamžitě své nápady.
- Spolupracujte živě pomocí integrovaného videa, komentářů a režimu prezentace.
- Synchronizujte úkoly s nástroji jako Jira, Asana, ClickUp a Google Calendar.
Omezení Miro
- Může dojít k nepřehlednosti, pokud je na jedné nástěnce příliš mnoho spolupracovníků.
- Výkonnostní zpoždění u složitých nebo těžkých tabulek s více mediálními prvky
- Bezplatný tarif má omezený počet tabulek a úložného prostoru.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny od 30 členů
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5,0 (více než 8 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Miro
Tato recenze G2 zdůraznila:
Miro se také hladce integruje s řadou oblíbených nástrojů pro zvýšení produktivity, jako jsou Jira, Trello, Slack a Google Workspace, což je zásadní pro udržení efektivního pracovního toku.
Miro se také hladce integruje s řadou oblíbených nástrojů pro zvýšení produktivity, jako jsou Jira, Trello, Slack a Google Workspace, což je zásadní pro udržení efektivního pracovního toku.
💡 Tip pro profesionály: Udržujte týmové chaty přehledné a zaměřené na spolupráci. Článek Výhody a nevýhody Slacku v práci popisuje, jak využít silné stránky Slacku a pracovní postupy ClickUp společně pro hladší týmovou spolupráci.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Miro v roce 2025
8. MeisterTask (nejlepší pro vizuální sledování úkolů s automatizací pro středně velké týmy)
MeisterTask nabízí nativní integraci se Slackem, která promění běžné konverzace v akční úkoly pouhými několika kliknutími.
Tato integrace umožňuje uživatelům dostávat denní souhrny úkolů, převádět zprávy ze Slacku na úkoly nebo komentáře v MeisterTask a propojit celé projekty s kanály Slacku pro aktualizace v reálném čase. Zaručuje hladké sledování vlastnictví úkolů a správu termínů pro váš tým.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Vizualizujte projekty pomocí tabulek Kanban a kalendářových zobrazení.
- Automatizujte vytváření, přiřazování a přechody úkolů.
- Sledujte čas a pokrok přímo v rámci úkolů.
- Přidejte kontrolní seznamy, štítky, závislosti a přílohy souborů.
- Používejte Meister AI pro vytváření souhrnů, pomoc při psaní a vyhledávání informací.
- Přijímejte oznámení ze Slacku a vytvářejte úkoly na základě zpráv.
Omezení MeisterTask
- Omezená flexibilita při přizpůsobování rozložení tabule úkolů
- Žádné vestavěné Ganttovy diagramy pro týmy s náročným časovým harmonogramem
- Naučte se nastavovat pokročilou automatizaci nebo pole
- Podpora prostřednictvím živého chatu je omezena na určité hodiny.
Ceny MeisterTask
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5,0 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 1 160 recenzí)
Co říkají uživatelé o MeisterTask
Tato recenze G2 zachytila:
Velmi oceňuji jeho integraci s nejoblíbenějšími produkty, jako jsou Zendesk, GitHub, Slack a mnoho dalších, které nám umožňují plynulý pracovní postup. MeisterTask vše zjednodušil a usnadnil.
Velmi oceňuji jeho integraci s nejoblíbenějšími produkty, jako jsou Zendesk, GitHub, Slack a mnoho dalších, které nám umožňují plynulý pracovní postup. MeisterTask vše zjednodušil a usnadnil.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy MeisterTask pro správu úkolů v roce 2025
9. Teamwork (nejlepší pro přesné řízení práce s klienty)
Při správě projektů klientů v několika různých softwarových nástrojích pro správu úkolů snadno ztratíte přehled o fakturovatelných hodinách a využití zdrojů.
Teamwork je nástroj vytvořený speciálně pro týmy poskytující služby, který kombinuje správu projektů, plánování zdrojů a komunikaci s klienty. Ať už předpovídáte pracovní zátěž nebo sledujete marže u projektu s paušální platbou, tato aplikace pro týmovou komunikaci nabízí přizpůsobenou kontrolu, aniž by zatěžovala váš pracovní postup.
Nejlepší funkce Teamwork
- Nastavte si kanály Slacku pro konkrétní projekty s živými aktualizacemi a automatizacemi.
- Převádějte zprávy ze Slacku na úkoly pomocí jediného příkazu („/tw help“).
- Vytvořte sdílenou knihovnu zdrojů z odkazů sdílených ve Slacku.
- Automatizujte upozornění Slack na základě spouštěčů projektové aktivity.
- Využijte integrované sledování ziskovosti a retence k monitorování marží.
Omezení týmové práce
- Rozhraní může být pro menší týmy složité.
- Pokročilé funkce, jako je sledování ziskovosti, jsou dostupné pouze v rámci dražších tarifů.
- Není ideální pro interní pracovní postupy projektů, které nejsou zaměřeny na klienty.
Ceny Teamwork
- Zdarma
- Deliver: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Teamwork
Tato recenze G2 uvádí:
Každý, kdo pravidelně spolupracuje s vývojáři a designéry, ví, že pokud chcete, aby projekty byly dokončeny včas, je třeba zajistit odpovědnost. Integrace se Slackem je také užitečná.
Každý, kdo pravidelně spolupracuje s vývojáři a designéry, ví, že pokud chcete, aby projekty byly dokončeny včas, je třeba zajistit odpovědnost. Integrace se Slackem je také užitečná.
🧠 Věděli jste? Slack zaznamenal za deset let raketový nárůst z pouhých 16 000 uživatelů na více než 10 milionů denních uživatelů. Jak efektivně používat Slack: Kompletní průvodce pro uživatele Slacku vám ukáže praktické způsoby, jak ho co nejlépe využít a zvýšit denní produktivitu vašeho týmu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Teamwork v roce 2025
10. Todoist (nejlepší pro jednoduché sledování úkolů v rámci Slacku)
Když jsou vaše kanály Slack po celý den zaneprázdněné, rychlé úkoly a neformální požadavky mohou snadno zmizet v záplavě zpráv. Todoist tuto mezeru vyplňuje tím, že vám umožňuje okamžitě zachytit jakoukoli zprávu Slack jako úkol, který lze provést.
Místo kopírování a vkládání připomínek nebo doufání, že si na ně vzpomenete, můžete svůj seznam úkolů udržovat aktuální přímo tam, kde pracujete.
Nejlepší funkce Todoist
- Převádějte zprávy ze Slacku na úkoly v Todoistu pomocí příkazů /todoist.
- Organizujte úkoly podle priority, štítků a projektů, aniž byste museli opustit Slack.
- Dostávejte oznámení o připomenutí úkolů a termínech přímo ve Slacku.
- Sdílejte odkazy na projekty a kontrolní seznamy, abyste poskytli kontext úkolů v diskusních vláknech.
Omezení Todoist
- Omezeno na základní zobrazení úkolů a projektů (bez časových os nebo Ganttových diagramů)
- Není ideální pro komplexní závislosti nebo správu zdrojů.
- Integrace se Slackem funguje nejlépe pro pracovní postupy jednotlivců nebo malých týmů.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Business: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Todoistu
Tato recenze G2 uvádí:
Snadné použití a efektivní způsob třídění seznamů. Navíc je design velmi jednoduchý a aplikace je podporována Slackem, Teams, Apple, Androidem a Windows.
Snadné použití a efektivní způsob třídění seznamů. Navíc je design velmi jednoduchý a aplikace je podporována Slackem, Teams, Apple, Androidem a Windows.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Todoistu
11. Zoho Projects (nejlepší pro podrobné plánování projektů a stanovení základních parametrů)
Pouze 48 % týmů důsledně stanovuje základní harmonogramy svých projektů, což ztěžuje měření pokroku a úpravy časových plánů. Zoho Projects řeší tento problém pomocí dynamických Ganttových diagramů, přesného sledování času a podrobné správy úkolů, takže týmy mohou vidět plán, odhalit odchylky a rychle vrátit práci zpět na správnou cestu.
Díky integraci se Slackem se průběh vašeho projektu promítá přímo do každodenních chatů, aniž by docházelo k duplicitě práce.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Sledujte úkoly a podúkoly pomocí přizpůsobených pracovních postupů a závislostí.
- Vizualizujte plány a úzká místa pomocí interaktivních Ganttových diagramů.
- Zaznamenávejte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny přímo do faktur.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí pravidel pro úkoly typu drag-and-drop.
- Propojte se se Zoho CRM, Slackem, Google Drive a dalšími aplikacemi.
Omezení Zoho Projects
- Pro začínající uživatele může být naučení se používání těchto nástrojů náročné.
- Mobilní aplikace není tak robustní jako verze pro stolní počítače.
- Některé možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s pokročilými konkurenty omezené.
Ceny Zoho Projects
- Bezplatná zkušební verze na 15 dní
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Zoho Projects
Tato recenze G2 uvádí:
Integrace s dalšími aplikacemi Zoho a nástroji třetích stran je plynulá, což je ideální pro komplexní řízení projektů.
Integrace s dalšími aplikacemi Zoho a nástroji třetích stran je plynulá, což je ideální pro komplexní řízení projektů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Zoho pro projekty a CRM (bezplatné i placené)
12. Linear (nejlepší pro moderní produktové a technické týmy)
Moderní produktové a technické týmy mohou ztrácet nespočet hodin spojováním plánovacích dokumentů, specifikací, plánů a sledování chyb v nesouvislých nástrojích.
Linear sjednocuje směřování produktu, aktualizace projektů a sledování problémů do jediného, bleskově rychlého systému.
Díky tomu mohou týmy vizuálně plánovat roadmapy, sledovat cykly, třídit chyby a zůstat v souladu díky informacím v reálném čase a promyšlené integraci se Slackem, která synchronizuje konverzace a úkoly.
Nejlepší funkce Linear
- Plánujte a spravujte produktové roadmapy vizuálně pomocí milníků, iniciativ a fází.
- Sledujte problémy, chyby a úkoly pomocí přizpůsobených pracovních postupů, sprintů a front pro třídění úkolů.
- Automatizujte rutinní práci pomocí výkonných agentů AI pro úkoly, jako je generování kódu.
- Propojte Slack, abyste mohli synchronizovat vlákna, sdílet aktualizace a vytvářet nebo komentovat problémy v kontextu.
- Získejte přehled o postupu v reálném čase a měřte rozsah, dobu cyklu a rychlost týmu.
Lineární omezení
- Určeno především pro produktové a technické týmy, méně vhodné pro obecné projektové pracovní postupy.
- Chybí nativní zdroje nebo nástroje pro finanční řízení pro širší operace.
- Některé pokročilé integrace stále upřednostňují moderní stacky před staršími podnikovými systémy.
Lineární cenová politika
- Zdarma
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Lineární hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Linear
Tato recenze G2 zdůraznila:
Linear se přizpůsobí projektům jakékoli velikosti a lze jej implementovat během chvilky. Integruje se s mnoha třetími stranami.
Linear se přizpůsobí projektům jakékoli velikosti a lze jej implementovat během chvilky. Integruje se s mnoha třetími stranami.
🧠 Věděli jste? Téměř 80 % společností z žebříčku Fortune 100 používá Slack Connect. V článku Jak organizovat kanály Slack v práci se dozvíte, jak udržet svůj pracovní prostor organizovaný a omezit rušivé vlivy pomocí přehledných a strukturovaných kanálů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu projektů v roce 2025
13. Hive (nejlepší pro flexibilní zobrazení projektů a spolupráci týmů)
Představte si kreativní agenturu, která spravuje více kampaní pro klienty najednou. Designéři čekají na schválení, marketingoví pracovníci sledují úkoly kampaně a projektoví manažeři tráví hodiny přepínáním mezi chaty, e-maily a tabulkami, jen aby získali aktuální informace o stavu.
Hive řeší tento problém tím, že týmům poskytuje jediný pracovní prostor, kde mohou vše spravovat. Tento nástroj se přímo propojuje se Slackem, takže váš tým může chatové konverzace ze Slacku převést na úkoly v Hive, sdílet úkoly zpět na kanálech Slacku a získávat aktualizace v reálném čase.
Nejlepší funkce Hive
- Využijte více než 100 šablon projektů a spusťte nové iniciativy během několika sekund.
- Plynule přepínejte mezi kanbanovými tabulemi, Ganttovými diagramy, kalendáři, tabulkami a časovými osami.
- Přeneste své e-maily do Hive a okamžitě převádějte zprávy na úkoly.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí poznámek, okamžitých obchodních zpráv a integrace videa, jako je Zoom.
- Hive (nejlepší pro flexibilní zobrazení projektů a spolupráci týmů)
- Automatizujte opakující se práce pomocí přizpůsobených pracovních postupů a asistenta AI Hive, HiveMind.
Omezení Hive
- Prémiové doplňky mohou zvýšit celkové náklady na pokročilé funkce.
- Omezené nativní integrace ve srovnání s většími platformami
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny Hive
- Zdarma
- Starter: 1,50 $/měsíc na uživatele
- Teams: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 610 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 210 recenzí)
Co říkají uživatelé o Hive
Tato recenze G2 uvádí:
Integrační možnosti nástroje Hive zahrnují plynulé propojení s Google Drive a Slackem prostřednictvím jeho rozhraní. Hive přizpůsobuje svou jednoduchou strukturu rozhraní potřebám uživatelů, takže jej bez potíží může ovládat každý člen týmu, i ten, který nemá dostatečné technické zkušenosti.
Integrační možnosti nástroje Hive zahrnují plynulé propojení s Google Drive a Slackem prostřednictvím jeho rozhraní. Hive přizpůsobuje svou jednoduchou strukturu rozhraní potřebám uživatelů, takže jej bez potíží může ovládat každý člen týmu, i ten, který nemá dostatečné technické zkušenosti.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k Hive pro řízení projektů
Další užitečné nástroje, které se integrují se Slackem
Zde jsou 3 další nástroje pro správu projektů, které také nabízejí integraci se Slackem a které by se dobře hodily k těm, které jsme již zmínili:
- Asana: Umožňuje vám převést zprávy na úkoly v Asaně, dostávat oznámení ve Slacku, když jsou úkoly aktualizovány, a komentovat úkoly přímo ze vláken ve Slacku.
- Smartsheet: Dostávejte upozornění na změny úkolů, komentujte řádky a sdílejte listy přímo v kanálech Slacku.
- Airtable: Odesílejte oznámení Slack na základě automatizací Airtable, vytvářejte záznamy ze zpráv Slack a propojujte aktualizace přímo s kanály Slack.
Posuňte se o krok dál díky hladké integraci se Slackem
Když projektové týmy pracují na Slacku, ale bez správné integrace pro správu projektů, tyto konverzace příliš často mizí v záplavě dalších zpráv.
Propojením Slacku s řešením pro správu projektů se každá zpráva může proměnit v akční položku, každý termín zůstane viditelný a každý projekt bude pokračovat podle plánu bez nekonečného přetahování.
Ačkoli mnoho nástrojů pro spolupráci slibuje tuto propojitelnost, mnoho z nich vás stále nutí přepínat mezi nedokončenými úkoly, chybějícím kontextem a nesouvislými pracovními postupy. ClickUp tuto mezeru vyplňuje díky integraci Slacku v reálném čase, shrnutím založeným na umělé inteligenci, vytvářením úkolů a převodem chatů na úkoly.
Jste připraveni přestat ztrácet čas mezi zprávami a milníky? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!