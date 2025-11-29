Топ 11 AI продажбени асистенти за автоматизиране и мащабиране на вашия процес на продажби

Защо ви е необходим AI Sales Assistant? Нека разгледаме по-подробно.

Процесите по продажбите включват множество променливи елементи всеки ден. Поддръжка на CRM, проследяване, обобщения на разговори, поддръжка на тръбопровода и онова постоянно нарастващо списък с потенциални клиенти, с които трябваше да се свържете миналата седмица? Това е много.

И ето най-важното: въпреки по-големите технологични възможности, постигането на квотите е в низходяща тенденция. Според доклада на Salesforce за състоянието на продажбите, само 28% от времето на търговските представители се отделя за продажби. Останалото време се губи за въвеждане на данни и управление на потенциални клиенти.

Сега си представете, че имате асистент (или пет), който работи 24/7, помни всяко последващо действие, персонализира всяко съобщение и дори ви предупреждава кои сделки са на път да се провалят, още преди това да се случи.

Софтуерът за AI продажбен асистент внася интелигентност във всяка част от процеса на продажбите. Помислете за оценяване на потенциални клиенти, интелигентно общуване, информация за разговорите в реално време и откриване на рискове при сключването на сделки.

Най-добрият софтуер за AI продажби на един поглед

По-долу е представена кратка сравнителна таблица на най-добрите софтуери за AI продажбени асистенти, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вашия екип.

Какво е AI Sales Assistant?

AI продажбеният асистент е съотборникът, който всеки търговец би искал да има – този, който се занимава с досадните части от продажбите, за да можете да останете фокусирани върху разговорите, които действително движат сделките напред.

Представете си следното: приключвате разговор за проучване и вместо да се бързате да си водите бележки или да актуализирате CRM, всичко вече е записано. Обобщението ви очаква в работната ви среда. Ключовите детайли са подчертани. Създадени са задачи за последващи действия. Вие не сте мръднали и пръст.

Или си спомнете моментите, в които се занимавате с десетки сделки и се опитвате да следите кой какво иска. AI асистентът за продажби тихо следи всичко това. Ако потенциален клиент с висока степен на интерес замлъкне, той ви подсказва. Ако някой от вашите потенциални клиенти изведнъж прояви интерес към цените, той веднага ви насочва към тази сделка.

Той не е предназначен да замести търговския представител, а по-скоро тези инструменти премахват шума, така че търговските представители да могат да вършат частта от работата, която само хората могат да вършат.

💟 Пример: Като AI-базиран десктоп спътник, ClickUp Brain MAX може да даде на мениджърите по продажбите конкурентно предимство. Благодарение на дълбоката интеграция с вашата CRM система, имейли, календари и документи по продажбите, Brain MAX винаги разполага с пълния контекст на вашите проекти, сделки и дейности на екипа. Просто изкажете актуализациите или въпросите си, използвайки функцията „говори към текст“, и Brain MAX незабавно записва бележки, планира последващи действия и извлича съответната информация за клиента. Той проактивно открива възможности, сигнализира за рискове и предлага следващи стъпки, помагайки ви да спестите време и да сключите сделки по-бързо. С Brain MAX мениджърите по продажбите получават асистент, който наистина разбира контекста, поддържа всичко организирано, готово за действие и винаги една крачка напред.

Как работят AI асистентите за продажби

AI продажбените асистенти работят, като остават свързани с всеки аспект от вашия продажбен работен процес – вашите обаждания, имейли, задачи, CRM – и предлагат подкрепа в моментите, когато това е най-важно.

Те започват с изслушване. След всеки разговор AI разбива разговора на части и го събира отново по ясен и организиран начин. Търговският представител не трябва да преиграва нищо или да гадае какво е било казано – AI вече е заснел хронологията, проблемите и следващите стъпки.

След това AI започва да гледа напред. Той забелязва, когато сделките не следват обичайните ви модели. Ако обикновено получавате отговор в рамките на два дни и един потенциален клиент изведнъж изчезне, AI не чака. Той ви потупва по рамото и казва: „Ей, този може да се нуждае от внимание. ”

И с напредването на деня, асистентът подпомага малките моменти, които обикновено забавят работата на търговските представители. Когато се взирате в празен чернови имейл, AI предлага отправна точка. Когато напредвате с дадена сделка, той актуализира всички места, където детайлите са важни – вашия CRM, вашата прогноза, вашите напомняния – без да ви кара да преминавате между три раздела.

Крайният резултат е, че всичко остава свързано и актуализирано. А представителят остава фокусиран върху работата, която действително генерира приходи.

Какво трябва да търсите в софтуера за AI продажби?

Ако търсите ефективни начини за използване на AI в процеса на продажбите, обърнете внимание на следните задължителни функции на AI инструмента за продажби:

Предсказуемо AI оценяване на потенциални клиенти: Помага на вашия екип да се фокусира върху сделките с най-голяма вероятност за реализация, като анализира поведенчески сигнали, исторически данни и тенденции в процеса на продажбите, намалявайки загубата на време за неактивни потенциални клиенти и подобрявайки точността на прогнозите.

Безпроблемна автоматизация: Автоматизира рутинни повтарящи се задачи като последващи имейли, регистриране на обаждания, планиране на срещи и актуализиране на процесите, за да се намалят административните разходи.

Разговорна интелигентност: Анализира тон, съотношение на разговорите, възражения и споменавания на конкуренти, за да помогне на мениджърите да обучават представителите и да подобряват съобщенията в мащаб.

Помощ при създаването на съдържание: Създава персонализирани имейли за продажби, демонстрационни видеоклипове и скриптове с помощта на AI, без да се компрометира качеството на съобщението или гласът на марката.

Дълбока CRM и технологична интеграция: Свързва се безпроблемно с вашите CRM, съобщения и комуникационни инструменти, за да избегне ръчна настройка или пропуснати данни за потенциални клиенти.

Мащабируемост и потребителско изживяване: Развива се заедно с вашия екип, използвайки платформа, която остава интуитивна, конфигурируема и добавя реална стойност, дори и когато вашият процес на продажби се развива.

1. ClickUp (най-добър за автоматизация на работния процес в продажбите и комуникация с клиенти)

Обединете всичките си продажбени процеси чрез ClickUp Brain в едно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява задачи, пипалини, комуникация в екипа и AI инструменти на едно място. Вместо да преминавате между CRM, бележки за разговори, папки с продажбени презентации и имейли за проследяване, можете да управлявате целия процес на продажбите директно от ClickUp.

В центъра на всичко това е ClickUp for Sales Teams, работно пространство с вграден CRM, което рационализира и автоматизира целия ви процес на продажби. Можете да разпределяте потенциални клиенти, да задавате последващи действия, да създавате табла в реално време за проследяване на продажбите чрез генерирани от AI задачи в ClickUp, като използвате персонализирани работни потоци и шаблони за продажбена фуния, за да поддържате фокуса на вашите търговски представители върху продажбите.

ClickUp Brain, в комбинация с Brain Agent, AI Notetaker и персонализирани AI агенти, подпомага всички ваши работни процеси. Като вграден, контекстуален AI асистент в ClickUp, той генерира обобщения на разговори, чернови на имейли и транскрипции, като използва същия генеративен AI в продажбите, който предефинира изходящите стратегии днес. По този начин ClickUp Brain помага за намаляване на триенето между точките на контакт, като свързва всеки работен процес, което ви осигурява по-бързи предавания и по-чисто проследяване на всяка сделка.

След като екипът ви има структура на задачите, ClickUp Automations и Agents помагат да се освободи времето им, което го прави идеален избор за екипи, които търсят инструменти за автоматизация на продажбите, които намаляват натовареността. Вместо ръчно да актуализирате етапите на сделката или да задавате последващи действия, можете да настроите прости работни потоци от типа „ако това, то онова“, които се задействат автоматично.

Разпределяйте задачи, когато даден потенциален клиент достигне нов етап, актуализирайте статуса след срещи или изпращайте предупреждения, когато сделките зациклят. Това е лесен начин да намалите административната работа и да продължите да сключвате сделки без забавяния.

Ето как можете да настроите персонализирани агенти за автоматизиране на работните процеси. ⬇️

ClickUp for Sales Teams е нещо повече от просто управление на задачи и автоматизация. Той обединява всичко в едно централизирано работно пространство, включително проследяване на потенциални клиенти, сътрудничество, отчитане и предаване на ръководството. Можете да създавате табла за представяне, да се съгласувате около целите за продажби и да гарантирате, че всеки представител остава отговорен по цялата верига.

За система, готова за употреба, шаблонът Sales Tracker на ClickUp предоставя визуална рамка за наблюдение на етапите на потенциалните клиенти, дейностите на търговските представители и тенденциите в представянето в реално време.

Можете да разгледате нашия шаблон за CRM за продажби за управление на акаунти и сделки или шаблона за план за продажби, за да очертаете стратегии за продажби, цели на екипа, планове за контакти и етапи на приходите.

Най-добрите функции на ClickUp

Множество AI модели за разширена поддръжка: Превключвайте между AI модели като Claude, Gemini и ChatGPT, за да получите подходящата помощ – независимо дали се нуждаете от бързи обобщения, по-задълбочен анализ, изготвяне на имейли или подготовка за разговори.

ClickUp Clips за асинхронни демонстрации: Записвайте кратки презентации, обяснения на продукти или персонализирани демонстрации на продажби с помощта на Clips. AI ги транскрибира и обобщава автоматично, което улеснява споделянето на асинхронни актуализации с потенциални клиенти, които предпочитат да ги гледат в свободното си време. Записвайте кратки презентации, обяснения на продукти или персонализирани демонстрации на продажби с помощта на Clips. AI ги транскрибира и обобщава автоматично, което улеснява споделянето на асинхронни актуализации с потенциални клиенти, които предпочитат да ги гледат в свободното си време.

ClickUp Chat за интегрирана комуникация: Съхранявайте разговори, актуализации на сделки, въпроси и вътрешно съгласуване на едно място с помощта на Chat View. Представителите не трябва да преминават между Slack, имейл и CRM коментари – всичко остава в задачата, свързана със сделката. Съхранявайте разговори, актуализации на сделки, въпроси и вътрешно съгласуване на едно място с помощта на Chat View. Представителите не трябва да преминават между Slack, имейл и CRM коментари – всичко остава в задачата, свързана със сделката.

Персонализирани табла за видимост на продажбите: Създавайте Създавайте табла за продажбите в реално време чрез ClickUp Dashboards , за да визуализирате състоянието на тръбопровода, ефективността на екипа, скоростта на сключване на сделки и прогнозните показатели, без да използвате електронни таблици или да превключвате между инструменти.

Документи, свързани със сделки: Съхранявайте бележки за открития, предложения или ръководства за въвеждане, свързани директно с съответните задачи, като използвате Съхранявайте бележки за открития, предложения или ръководства за въвеждане, свързани директно с съответните задачи, като използвате ClickUp Docs , за да може екипът ви да разполага с пълния контекст на всеки етап от цикъла на сделката.

Потребителски полета и статуси: Адаптирайте работния си процес по продажбите, като добавите потребителски полета като размер на сделката, източник на потенциалния клиент или приоритет, и проследявайте всяка възможност с ясни статуси на напредъка, съобразени с етапите на вашия процес.

Интеграция с имейл и календар: Изпращайте и получавайте имейли директно от задачите, синхронизирайте срещите с календара си в Google или Outlook и поддържайте комуникацията, свързана с сделките, без да преминавате към други платформи чрез Изпращайте и получавайте имейли директно от задачите, синхронизирайте срещите с календара си в Google или Outlook и поддържайте комуникацията, свързана с сделките, без да преминавате към други платформи чрез Email Project Management

ClickUp Forms за привличане на потенциални клиенти: Събирайте висококачествени потенциални клиенти, използвайки брандирани формуляри, които се зареждат директно във вашето работно пространство – автоматично създавайте задачи, възлагайте представители и задействайте работни процеси в момента, в който потенциалният клиент попълни формуляра. Събирайте висококачествени потенциални клиенти, използвайки брандирани формуляри, които се зареждат директно във вашето работно пространство – автоматично създавайте задачи, възлагайте представители и задействайте работни процеси в момента, в който потенциалният клиент попълни формуляра.

Ограничения на ClickUp

Достъпът до разширени AI функции е ограничен до по-скъпи ценови планове, което може да ограничи внедряването им в по-малки екипи с по-ограничен бюджет или по-прости случаи на употреба.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Автоматизация и персонализирани полета. Тези две функции са ключови за ClickUp и спестяват много време на нашата организация. Те ни помагат да създаваме шаблони за имейли и да изпращаме автоматизирани имейли, като просто актуализираме персонализираните полета.

Автоматизация и персонализирани полета. Тези две функции са ключови за ClickUp и спестяват много време на нашата организация. Те ни помагат да създаваме шаблони за имейли и да изпращаме автоматизирани имейли, като просто актуализираме персонализираните полета.

2. Clari (Най-добър за прогнозиране на приходите и видимост на тръбопровода)

чрез Clari

Clari е платформа за координиране на приходите, която интегрира изкуствен интелект в продажбите, управлението на тръбопровода, проверката на сделките, прогнозирането и задържането.

Функциите за прогнозиране, базирани на изкуствен интелект, осигуряват точност на корпоративно ниво чрез анализ на исторически тенденции, дейности на ниво сделка и сигнали в реално време. Рисковите сделки се отбелязват рано и се подкрепят от коригиращи мерки, насочени от изкуствен интелект.

Освен това, агентите за проверка на сделки и анализ на тенденции помагат на мениджърите по продажбите да откриват пропадащи или забавени сделки, преди те да повлияят на приходите.

Най-добрите функции на Clari

Използвайте прогнозното прогнозиране на продажбите на Clari, за да съберете прогнозите от отделните търговски представители до ръководството, с нива на увереност, базирани на активността на етапа на сделката, многонишковост и исторически проценти на сключване на сделки.

Анализирайте седмичните промени в тръбопровода, забавените сделки и моделите на активност на представителите, като скоростта на имейлите или честотата на срещите, за да коучирате проактивно и да преразпределите усилията там, където са най-необходими.

Съгласувайте екипите за пускане на пазара със структурирани седмични цикли на приходи, които комбинират прегледи на прогнозите, проверки на състоянието на тръбопровода и ангажиращи разговори, като гарантират отчетност в екипите по продажби, маркетинг и успех на клиентите.

Ограничения на Clari

Преминаването между платформи може да бъде трудоемко, а липсата на свързани екипни структури прави отчитането и анализа на данни по-ръчни и отнемащи време.

Цени на Clari

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clari

G2: 4,6/5 (над 5400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Clari?

Ето едно ревю от G2:

Възможността да анализираме данните, да филтрираме по представител или акаунт и да създаваме персонализирани табла значително опрости работния ни процес. Освен това, AI прогнозите на Clari са надежден ресурс, към който се обръщаме редовно, което прави процеса ни на прогнозиране по-интелигентен и по-надежден.

Възможността да анализираме данните, да филтрираме по представител или акаунт и да създаваме персонализирани табла значително опрости работния ни процес. Освен това, AI прогнозите на Clari са надежден ресурс, към който се обръщаме редовно, което прави процеса ни на прогнозиране по-интелигентен и по-надежден.

3. Gong (Най-добър за задълбочени анализи на сключените сделки и анализи на разговорите)

чрез Gong

Gong записва, транскрибира и анализира взаимодействията с клиенти, включително уеб конференции, телефонни разговори и имейли, за да извлече ключови информации от реални разговори.

Той синтезира над 300 сигнали за покупка, за да оцени състоянието на сделката и да генерира по-точни прогнози, отколкото само CRM полетата. Неговите табла маркират забавени или рискови сделки, за да подобрят видимостта на тръбопровода за екипите по приходите.

Gong се интегрира с CRM системи като Salesforce, HubSpot и Microsoft Dynamics, както и с календари (G Suite, Office 365), Slack и Zoom, за да обогати CRM данните с информация от съхранени взаимодействия с клиенти.

Най-добрите функции на Gong

Получете преглед на сключените сделки, който отразява дейността на търговските представители, ангажираността на заинтересованите страни и актуалността на комуникацията за всяка възможност.

Автоматично извеждайте ключови моменти за обучение въз основа на показатели като съотношение на разговорите, справяне с възражения, споменавания на конкуренти и персонализирани тракери, които отразяват вашата методология на продажби.

Откривайте сделки с намаляващо ангажиране на купувачите или еднопосочни разговори с помощта на визуални топлинни карти, което помага на лидерите да се намесят, преди повече сделки да се провалят.

Ограничения на Gong

Стойността на платформата зависи от приемането й от ръководството – без последователно използване в обучението и прегледа на процесите, данните често остават неизползвани на ниво търговски представители.

Цени на Gong

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4,8/5 (над 6200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Gong?

Ето едно ревю от G2:

Gong не само записва разговорите ви, за да можете да ги прослушате и прегледате по-късно. Той също така транскрибира разговора, за да можете да търсите ключови думи и да бъдете пренасочени директно към желаната част от разговора. Можете да стартирате работни потоци за контакти с Gong Engage, за да поддържате връзка с потенциалните клиенти, като всичко това се интегрира с нашата електронна поща, телефони и CRM.

Gong не само записва разговорите ви, за да можете да ги прослушате и прегледате по-късно. Той също така транскрибира разговора, за да можете да търсите ключови думи и да бъдете пренасочени директно към желаната част от разговора. Можете да стартирате работни потоци за контакти с Gong Engage, за да поддържате връзка с потенциалните клиенти, а всичко това се интегрира с нашите имейли, телефони и CRM.

4. Salesforce Sales Cloud с Einstein Copilot (най-доброто за изкуствен интелект на корпоративно ниво за целия приходен портфейл)

чрез Salesforce

Платформата Salesforce Sales Cloud обединява акаунти, контакти, история и взаимодействия в единен, консолидиран профил за информирано взаимодействие и показва промените в сделките в реално време по отношение на размер, етап и динамика, за да позволи проактивни интервенции.

Инструментите Agentforce AI agents & Sales Coach са вградени в работните процеси, за да съгласуват изкуствения интелект с човешките умения за продажби, като помагат на продавачите с проучвания в реално време, съвети за съобщения, автоматизация на актуализации на статуса и симулирано обучение за преговори.

Einstein Copilot използва AI, за да приоритизира потенциалните клиенти и сделки въз основа на вероятността за конверсия и предоставя информация за разговорите и взаимоотношенията за по-задълбочен контекст на потенциалните клиенти.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Координирайте следващите стъпки в продажбите, обслужването и маркетинга с Einstein Copilot, като генерирате интелигентни последващи действия въз основа на унифицирана клиентска активност.

Използвайте Einstein 1 Studio, за да създадете специфични за организацията AI подсказки с контроли за съответствие, които осигуряват сигурен достъп до CRM данни без излагане на LLM на трети страни.

Автоматизирайте имейлите, бележките от срещи и обобщенията на разговори, за да премахнете административните разходи и да използвате AI за анализ на данни , за да усъвършенствате прогнозите за датите на сключване на сделки и точността на тръбопровода.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Понякога страниците или отчетите могат да се зареждат бавно, особено когато се работи с големи масиви от данни или сложни табла.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Стартови пакет: 25 долара на месец/потребител (фактурира се ежегодно)

Pro Suite: 100 долара на месец/потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 175 долара на месец/потребител (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 350 $ на месец/потребител (фактурира се ежегодно)

Agentforce 1 Sales: 550 долара на месец/потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (над 23 300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 18 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesforce Sales Cloud?

Ето едно ревю от G2:

Salesforce Sales Cloud ми улеснява управлението на потенциалните клиенти, контактите и сделките на едно място. Харесва ми, че мога да виждам на какъв етап е всяка сделка, да получавам напомняния за последващи действия и да проследявам задачите и дейностите си. Таблото за управление и отчетите също са изключително полезни.

Salesforce Sales Cloud ми улеснява управлението на потенциалните клиенти, контактите и сделките на едно място. Харесва ми, че мога да виждам на какъв етап е всяка сделка, да получавам напомняния за последващи действия и да проследявам задачите и дейностите си. Таблото за управление и отчетите също са изключително полезни.

5. HubSpot Sales Hub (най-подходящ за малки и средни предприятия и екипи за входящи продажби)

чрез HubSpot

HubSpot Sales Hub осигурява структура и видимост в горната част на фунията, което го прави подходящ за екипи, които мащабират своята входяща дейност. Платформата се отличава с обединяването на маркетингови и продажбени данни, което позволява ангажиране на потенциални клиенти в богат контекст, без да се налага екипите да превключват между няколко инструмента.

Вградените AI инструменти помагат при приоритизирането на сделките, анализа на обажданията и подпомагането на търговските представители, като същевременно предоставят актуализации в реално време в централна CRM система. За екипи, които искат да се разрастват бързо, HubSpot намалява нуждата от допълнителни AI инструменти за продажби с своя всеобхватен интерфейс.

За по-малките екипи по продажбите HubSpot често е първата спирка за оперативна зрялост. Той предлага предварително конфигурирани автоматизирани потоци, наръчници за продажби и шаблони за сделка, за да помогне на екипите да се движат бързо, без да разчитат на разработчици или външни инструменти. И с разрастването на организацията по продажбите е лесно да се добавят по-напреднали функции като интелигентни разговори, обучение по телефонни разговори и атрибуция на приходите.

Най-добрите функции на HubSpot Sales Hub

Получете достъп до споделена пощенска кутия с контекст, генериран от изкуствен интелект, който свързва търговските представители с всеки разговор и точка на контакт.

Насочвайте представителите чрез структурирано откриване и обработка на възражения, като използвате персонализирани шаблони и подсказки, генерирани от изкуствен интелект, с модула Sales Playbooks.

Използвайте вградената интелигентна система за разговори, за да записвате, транскрибирате и маркирате обажданията за споменавания на ключови думи и възможности за обучение директно в CRM.

Ограничения на HubSpot Sales Hub

Големи бази данни или много активни екипи могат да забележат забавяне при зареждането на записи, превключването на тръбопроводи или синхронизирането на данни.

Цени на HubSpot Sales Hub

Безплатни инструменти

Sales Hub Starter: 15 долара на месец/потребител

Платформа за начинаещи клиенти : 20 долара на месец/потребител

Sales Hub Professional: 100 долара на месец/потребител

Sales Hub Enterprise: 150 долара на месец/потребител

Оценки и рецензии за HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (над 12 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 480 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Sales Hub?

Ето едно ревю от G2:

Като собственик на малък бизнес, най-много ми харесва в HubSpot Sales Hub колко лесно улеснява управлението на потенциалните клиенти и последващите действия. Проследяването на имейли, тръбопроводът за сделки и напомнянията за задачи ми помагат да бъда организиран, без да се нуждая от голям екип по продажбите. Софтуерът е лесен за използване, а инструментите за автоматизация ми спестяват много време, особено когато работя с много клиенти.

Като собственик на малък бизнес, най-много ми харесва в HubSpot Sales Hub колко лесно прави управлението на потенциалните клиенти и последващите действия. Проследяването на имейли, тръбопроводът за сделки и напомнянията за задачи ми помагат да бъда организиран, без да се нуждая от голям екип по продажбите. Той е лесен за използване, а инструментите за автоматизация ми спестяват много време, особено когато работя с много клиенти.

6. Lavender (Най-добър за подобряване на ефективността на студените имейли)

чрез Lavender

Като AI инструмент за имейл маркетинг, Lavender предоставя незабавно обучение директно във вашия имейл клиент (Gmail, Outlook, разширение за Chrome и др.), като предлага подобрения в ефективността на темата, структурата на изреченията, тона и четимостта.

Докато пишете, инструментът извлича данни за потенциалните клиенти и личностни характеристики, новини и контекст на компанията, за да генерира предложения за персонализация в реално време, които да ви помогнат да създадете по-привлекателни въведения и предложения, съобразени с всеки получател.

Той също така предоставя показатели за ефективността на имейлите, както и анализ на тенденциите и отчети за KPI за отворени писма, процент на отговори и настроения за по-добра оптимизация на кампаниите.

Най-добрите функции на Lavender

Използвайте интелигентната функция за имейли в браузъра, за да оценявате тона, настроението и структурата в реално време и да повишите ефективността на съобщенията.

Получавайте персонализирани предложения за конкретни контакти чрез анализ на LinkedIn профили, минали взаимодействия с клиенти и CRM бележки.

Визуализирайте анализите на екипа на табло, като например данни за отговорите по представител, тема и степен на персонализация, за да изработите ефективни стратегии за обучение.

Ограничения на Lavender

Някои потребители смятат, че обратната връзка на инструмента се ограничава до критика на дължината на изреченията, вместо да предлага значими подобрения.

Цени на Lavender

Basic: Безплатен завинаги

Стартово ниво: 29 $ на месец/потребител

Individual Pro: 49 $ на месец/потребител

План за екип: 99 $ на месец/потребител

Оценки и рецензии за Lavender

G2: 4,8/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Lavender?

Ето едно ревю от G2:

Много е полезно да получавате обратна връзка (базирана на най-добрите практики) за вашите имейли в реално време. Асистентът за персонализация е чудесен и за бързо персонализиране на имейли до потенциални клиенти.

Много е полезно да получавате обратна връзка (базирана на най-добрите практики) за вашите имейли в реално време. Асистентът за персонализация е чудесен и за бързо персонализиране на имейли до потенциални клиенти.

7. Regie. ai (Най-добър за създаване на съдържание за продажби, базирано на изкуствен интелект)

Regie е AI-базирана платформа за ангажираност в продажбите, която обединява търсенето на потенциални клиенти, контактите с тях, обогатяването на информацията за тях, приоритизирането въз основа на намеренията им и паралелното набиране на номера в един инструмент. Тя използва рамката „3 P“ — персона, болезнена точка, ценностно предложение — за да съгласува всяко съобщение с подходяща информация за купувача и да повиши ангажираността.

AI Assistant и Rapid Writer на Regie помагат за генерирането на теми, уводи, предложения за стойност, сценарии за разговори, InMail съобщения и разнообразно друго съдържание за подпомагане на продажбите. Можете също да използвате функцията Blocks, за да съхранявате високо ефективни уводи и теми и да ги използвате повторно в кампании за постигане на последователност и бързина.

Най-добрите функции на Regie. ai

Създайте цялостни изходящи работни потоци, използвайки интерфейса с функция „плъзгане и пускане“ на Campaign Builder, с генерирано от AI съдържание, пригодено за всеки профил и етап на купувача.

Като двигател за оценяване на съдържанието, който оценява черновите, използвайки показатели за ангажираност от минали кампании, за да предложи алтернативи с висока ефективност.

Централизирайте успешните сценарии и последователности в библиотека с съдържание за целия екип, като гарантирате последователност в съобщенията между представителите.

Ограничения на Regie. ai

Няколко потребители съобщиха, че съобщенията могат да звучат роботизирани и често изглеждат по-малко естествени, което изисква ръчно редактиране, за да се придаде по-човешки характер.

Цени на Regie. ai

AI агенти: Започва от 35 000 долара

AI Agents + AI Dialer: Започва от 35 000 долара

RegieOne: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Regie. ai

G2: 4. 4/5 (над 300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Regie. ai?

Ето едно ревю от G2:

За доставяемостта на имейли, Regie. ai ми помага да преформулирам, като оставам верен на нашата ценностна предложения. То ми помага и да персонализирам в голям мащаб, като извлича информация, специфична за компанията или личността. Това ми спести много време при изготвянето на персонализирано съдържание.

За доставяемостта на имейли, Regie. ai ми помага да преформулирам, като оставам верен на нашата ценностна предложена. То също ми помага да персонализирам в мащаб, като извлича информация, специфична за компанията или личността. Това ми спести много време при изготвянето на персонализирано съдържание.

8. Clay (Най-добър за проучване на пазара и обогатяване на потенциалните клиенти)

чрез Clay

Clay интегрира над 50–130 източника на данни (например Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith), като използва водопаден подход и автоматично преминава през източниците.

AI изследователският агент на инструмента, Claygent, събира информация от уебсайтове, технологични платформи, новини за финансиране или съдържание от блогове, за да помогне на екипите по продажбите да получат информация директно от онлайн активността на потенциалните клиенти.

Той поддържа и интеграция с CRM системи като Salesforce и HubSpot, както и с инструменти за контакти като Outreach.io или Salesloft чрез Zapier/webhooks.

Най-добрите функции на Clay

Получавайте актуализации в реално време за контактите и фирмите, като използвате публични източници и API за по-прецизно таргетиране.

Генерирайте персонализирани фрагменти като ледоразбивачи или препратки към болезнени точки в мащаб.

Използвайте визуалния конструктор на работни потоци, за да дадете възможност на потребители без технически познания да автоматизират тригерите за проучване на потенциални клиенти въз основа на поведението или намеренията на купувачите.

Ограничения на Clay

Импортирането на данни в съществуващи бази данни не е толкова безпроблемно, колкото би могло да бъде, като обикновено се налага да се обединяват данни и да се обработват дубликати.

Цени на Clay

Безплатно

Стартово ниво: 149 долара на месец/потребител

Explorer: 349 долара на месец/потребител

Pro: 800 долара на месец/потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clay

G2: 4,9/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Clay?

Ето едно ревю от G2:

Clay демократизира програмното, автоматизирано намиране, обогатяване, проучване и достигане до потенциални клиенти. Развитието на технологиите за продажби вече е много по-достъпно за непрограмисти като мен.

Clay демократизира програмното, автоматизирано намиране, обогатяване, проучване и достигане до потенциални клиенти. Развитието на технологиите за продажби вече е много по-достъпно за непрограмисти като мен.

9. Dialpad (Най-добър за управление на продажбени разговори с изкуствен интелект)

чрез Dialpad

Базирана на патентованата LLM (DialpadGPT) технология на Dialpad, обучена на базата на над 6 милиарда минути бизнес разговори, тази платформа позволява точно преобразуване на реч в текст, анализ на настроенията, проследяване на ключови думи и информация за разговорите.

AI Sales Centre на Dialpad предоставя на търговските представители насоки в реално време въз основа на тон, ключови думи и тригери за възражения. Търговските мениджъри могат да настроят тригери за коучинг за подсказки на живо и да използват записите и транскрипциите на Dialpad, за да създадат библиотеки за въвеждане на нови служители. Това е солиден избор за екипи с голям брой обаждания, които дават приоритет на ефективността по време на разговорите и анализа след тях.

Най-добрите функции на Dialpad

Активирайте обучение на живо с функции за помощ при разговори в реално време, които подсказват на представителите, когато по време на разговора се появят модели на възражения или споменавания на конкуренти.

Позволете на мениджърите по продажбите да проследяват разговорите по тема, етап или резултат за обучение след разговора, като използват персонализирано маркиране на разговорите.

Създавайте плейлисти за обучение, за да съберете най-важните сегменти от разговорите в структурирани модули за обучение, които да подпомогнат работата на търговските представители.

Ограничения на Dialpad

Точността на транскрипцията на живо може да намалее в шумна среда или при екипи с различни акценти.

Цени на Dialpad

Стандартен: 27 долара на месец/потребител

Pro: 35 долара на месец/потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Dialpad

G2: 4,4/5 (над 4300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Dialpad?

Ето едно ревю от G2:

Възможността да виждате транскрипции на разговорите както в реално време, така и след края на разговора, е изключително полезна! Възможността да се връщате назад и да разглеждате бележки/теми от минали разговори е чудесна функция, която често се оказва полезна.

Възможността да виждате транскрипции на разговорите както в реално време, така и след края на разговора, е изключително полезна! Възможността да се връщате назад и да разглеждате бележки/теми от минали разговори е чудесна функция, която често се оказва полезна.

10. Apollo. io (Най-добър за всеобхватно проучване на потенциални клиенти)

Apollo. io помага на екипите да прилагат стратегии за привличане на клиенти от откриването на потенциални клиенти до осъществяването на контакти. С патентована база данни от над 275 милиона контакта и собствени инструменти за последователно подреждане, Apollo намалява зависимостта от инструменти за обогатяване или набиране на номера на трети страни.

AI асистентът на инструмента предлага оптимални теми, съдържание и време на базата на историята на представянето и реални данни за продажбите. Освен това, автоматизацията на работния процес, задвижвана от AI, позволява пълна автоматизация на създаването на списък с потенциални клиенти, обогатяване, оценяване, изпращане на съобщения и синхронизиране на CRM в един единствен оптимизиран поток.

Най-добрите функции на Apollo.io

Използвайте разширените филтри за търсене, за да се фокусирате върху висококачествени потенциални клиенти, като използвате подробни атрибути като технологичния стак на компанията, длъжността или сигналите за наемане.

Автоматизирайте персонализираното общуване чрез имейл, глас и LinkedIn с вградено проследяване на отговорите.

Инсталирайте разширението за Chrome, за да получите бърз достъп до контактните данни и историята на взаимодействията директно от LinkedIn или пощенските си кутии.

Ограничения на Apollo.io

Понякога потребителите съобщават, че се натъкват на остарели имейл адреси или неправилни длъжности, което влияе на ефективността на контактите.

Цени на Apollo.io

Безплатно

Базов: 59 $ на месец/потребител

Професионална версия: 99 $ на месец/потребител

Организация: 149 долара на месец/потребител

Оценки и рецензии за Apollo.io

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Apollo.io?

Ето едно ревю от G2:

Apollo. io наистина промени начина, по който управляваме нашия продажбен процес. Най-впечатляващата част е обширната и точна база данни с контакти, която улеснява намирането на проверени потенциални клиенти в различни отрасли. Платформата предлага и отлични филтри, които ни помагат да насочим вниманието си към идеалните клиентски профили с прецизност.

Apollo.io наистина промени начина, по който управляваме нашия продажбен процес. Най-впечатляващата част е обширната и точна база данни с контакти, която улеснява намирането на проверени потенциални клиенти в различни сектори. Платформата предлага и отлични филтри, които ни помагат да насочим вниманието си към идеалните клиентски профили с прецизност.

11. Outreach (Най-добър за ангажираност и автоматизация на продажбите в предприятията)

чрез Outreach

Outreach е надежден инструмент за предприятия, които се нуждаят от строго управление, инфраструктура за обучение и видимост на много екипи в целия процес на продажбите.

Инструментът Smart Deal Assist прогнозира резултатите от сделките (с точност ~81%) и проактивно предлага действия за поддържане на сделките в правилната посока. А с Outreach Kaia търговските представители получават обучение по телефона в реално време, анализи на имейли и информация за състоянието на сделките в една интегрирана платформа.

Инструментът автоматично регистрира имейли, обаждания, срещи и задачи в CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) и позволява сравняване на резултатите и фино настройване на стратегиите за контакти.

Най-добрите функции за контакти

Генерирайте оценки за ускоряване на сделките, за да подчертаете пропуските в процеса, като анализирате ритъма на дейността, поведението на търговските представители и степента на отзивчивост на купувачите.

Използвайте интелигентни функции за разговори на живо, за да предоставяте моменти за обучение, автоматично записвани бележки и напомняния за последващи действия и да намалите ръчната работа.

Създавайте отчети за ефективността на търговските представители, за да сравнявате тенденциите в дейността, конверсията и ангажираността и да откривате възможности за обучение.

Ограничения при контактите с потенциални клиенти

Техническите ограничения, като невъзможността да се обработват дублиращи се записи (потенциален клиент и контакт с един и същ имейл адрес в Salesforce), могат да причинят грешки без ясно съобщение, което затруднява отстраняването на проблемите.

Цени за контакти

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за контактите

G2: 4,3/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Outreach?

Ето едно ревю от G2:

За човек като мен, чийто фокус е генерирането на потенциални клиенти чрез имейли и обаждания, Outreach е най-добрият ми приятел. Действа като учител – насочва ме към това, което работи и което не работи, статистиките/анализите са кристално ясни, следи моето представяне по точките на контакт, събира добре данните и подчертава задачите, които предстоят.

За човек като мен, чийто фокус е генерирането на потенциални клиенти чрез имейли и обаждания, Outreach е най-добрият ми приятел. Действа като учител – насочва ме към това, което работи и което не работи, статистиките/анализите са кристално ясни, следи моето представяне по точките на контакт, събира добре данните и също така подчертава задачите, които предстоят.

Предимства на AI Sales Assistants

AI продажбените асистенти правят екипите по продажбите по-бързи, по-ефективни и много по-малко затрупани с административна работа. Те не сключват сделките за вас по магичен начин, но премахват пречките, които пречат на търговските представители да работят най-добре.

Ето какво всъщност се променя, когато се включи изкуственият интелект:

Повече време за продажби, по-малко бързане

Представителите най-накрая си връщат времето. Вместо да приключват разговора с 20 минути почистване, изкуственият интелект вече е заснел обобщението, извадил следващите стъпки и актуализирал CRM. Това време се връща обратно в реалните разговори за продажби, вместо в административни задачи.

По-чисти данни, без да се налага на представителите да „бъдат по-дисциплинирани“

Повечето проблеми с CRM не се дължат на липса на усилия, а на липса на време. AI запълва празнините, като регистрира дейности, актуализира полета и поддържа последователност в записите на заден план. Мениджърите получават надеждни табла за управление. Търговските представители получават система, която не ги наказва за това, че са заети.

По-бързо и по-персонализирано общуване

Когато AI изготвя имейли, той не създава общи съобщения. Той използва предишните разговори на търговския представител, поведението на потенциалния клиент и контекста на сделката. Търговският представител все още одобрява съобщението, но напрежението от празната страница е изчезнало.

По-ранни предупреждения, когато сделките започват да се провалят

AI забелязва малките знаци, които хората пропускат: потенциален клиент, който обикновено отговаря, но изведнъж млъква, сделка без следваща стъпка или акаунт, който показва подновен интерес късно през нощта. Тези подсказки помагат на търговските представители да действат, преди сделката да се провали.

По-гладка и по-предвидима тръбопроводна система

Тъй като AI свързва дейностите между инструменти, обаждания, имейли, задачи, CRM актуализации, всичко остава синхронизирано. Представителите работят въз основа на една единствена, точна картина, вместо да правят предположения. Мениджърите получават прогнози, които отразяват това, което действително се случва, а не това, което би трябвало да се случва.

AI асистенти за продажби срещу човешки търговски представители

Започнете да продавате по-умно с ClickUp

Продажбите не забавят темпото си, защо да го правите вие?

От прогнозиране на риска до ускоряване на последващите действия, подходящият инструмент премахва сложността и помага на вашите търговски представители да останат фокусирани върху приходите.

AI продажбеният асистент на ClickUp обединява всичко в едно работно пространство: CRM изгледи, проследяване на задачи, табла за продажби, вградени автоматизации и AI функции, предназначени да премахнат триенето на всеки етап от продажбения цикъл.

Опитайте ClickUp AI безплатно още днес и променете начина, по който вашият екип по продажбите продава, сътрудничи и печели.

Често задавани въпроси

AI продажбеният асистент е цифрово средство, което подпомага търговските представители, като се занимава с задачи като водене на бележки, проследяване, актуализиране на CRM, оценяване на потенциални клиенти и обобщаване на разговори. Той работи на заден план, за да поддържа сключването на сделки, така че екипите по продажбите да могат да отделят повече време за продажби и по-малко за административни задачи.

Не. AI може да автоматизира повтарящи се задачи, да анализира данни и да предлага следващите стъпки, но не може да замести човешката преценка, изграждането на взаимоотношения или преговорите. Най-добрите резултати се постигат, когато AI се занимава с тежките задачи, а търговските представители се фокусират върху разговорите и сключването на сделки.

AI анализира сигналите от имейли, обаждания, активност на уебсайта, история на сделките и CRM данни, за да идентифицира кои потенциални клиенти са най-вероятни да се превърнат в реални. Той оценява потенциалните клиенти, маркира идеалните купувачи по-рано и насочва търговските представители към акаунтите, които заслужават внимание днес, а не след седмици.

Да, често дори повече отколкото за големи екипи. Малките предприятия обикновено не разполагат с допълнителен персонал за управление на административни задачи, въвеждане на данни или последващи действия. AI асистентът запълва тези празнини, поддържа организирана работната поредица и дава на търговските представители повече време да се съсредоточат върху работата, която генерира приходи.

Цените варират значително в зависимост от функциите, ограниченията за използване и CRM интеграциите. Някои платформи включват AI в основната си цена, вместо да го продават отделно.

Да, изкуственият интелект може да изготвя персонализирани имейли, да предлага теми за разговор и да планира последващи действия въз основа на сигнали за ангажираност. Търговските представители все още одобряват и изпращат контактите, но изкуственият интелект премахва напрежението от празния лист и ускорява целия процес.

Повечето AI асистенти предлагат директна интеграция с основните CRM системи като Salesforce, HubSpot и други. Настройката обикновено включва свързване на вашия CRM акаунт, предоставяне на разрешение за четене/записване на данни и избор на работните процеси, които AI трябва да автоматизира. След свързването, дейността се синхронизира автоматично.

AI може да организира, анализира и автоматизира, но все още има ограничения. Може да разбере погрешно контекста, да генерира общи съобщения без човешка проверка или да пропусне нюансите в тона на купувача. Той също така разчита на качеството на вашите CRM данни. AI е мощен асистент, но все още се нуждае от човешки надзор, за да взема правилните решения.