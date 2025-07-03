Как да проведете UX одит, за да подобрите потребителското преживяване?

Твърде много потребители напускат вашия сайт или изтриват вашето приложение?

Повечето хора вече не се борят с объркващи дизайни или бавни страници – просто напускат. Това прави тестването на използваемостта не просто „хубаво да се има“, а стратегия за оцеляване.

Одитът на потребителското преживяване (UX) действа като рентген за вашия дигитален продукт, разкривайки точно къде потребителите срещат затруднения. Чрез анализиране на всеки контактен пункт можете да отстраните проблемите, преди те да ви струват конверсии.

С помощта на дневника за UX одит можете да проследявате тези ключови прозрения, да документирате поправките и да се фокусирате върху подобряването на това, което наистина има значение.

Как да проведете UX одит, който да не се ограничава до отбелязване на отговори в списък, а наистина да подобри потребителското преживяване? Нека разберем!

Какво е одит на потребителското преживяване?

UX одитът проучва как реални хора взаимодействат с вашия уебсайт, приложение или дигитален продукт. Тази систематична оценка разглежда всичко – от основния потребителски интерфейс до това дали вашият дизайн отговаря на нуждите на клиентите ви.

Днешните потребители имат изключително високи очаквания. Те бързо ще се откажат от тромави интерфейси или объркващи работни процеси, защото знаят, че вероятно има по-добри, по-бързи и по-гладки алтернативи.

Но вашият UX може наистина да бъде конкурентното предимство, което ви прави незаменими в морето от еднакви продукти.

UX одитът помага на бизнеса и екипите да отключат това предимство чрез:

Откриване на проблеми на ранен етап: Отстранете проблемите с използваемостта, преди да се превърнат в скъпи преработки или кошмари за поддръжката.

Вземане на по-разумни решения: Основавайте Основавайте стратегията си за UX на солидни данни, а не на предположения за това, което искат потребителите.

Открояване от конкурентите: Създайте преживявания, които карат потребителите да се връщат, докато другите се борят с основни проблеми, свързани с използваемостта.

Спестяване на пари: Намалете скъпите поправки и заявки за поддръжка, като разрешите проблемите в основата им.

Изграждане на доверие: Покажете на клиентите, че цените тяхното време и нужди с изтънчено потребителско преживяване.

👀 Знаете ли, че... Конверсионните проценти от посещения в потенциални клиенти могат да бъдат с над 400% по-високи на сайтове с превъзходно потребителско преживяване. ​

Как да проведете UX одит: стъпка по стъпка

Готови ли сте да проведете задълбочен UX одит? Ето ясен преглед на процеса, разбит на практически стъпки.

1. Определете ясни цели и обхват на одита

Започнете с точно определяне на това, което искате да постигнете чрез вашия UX одит. Може би наблюдавате високи проценти на отпадане на ключови страници и искате да ги намалите. Или може би вашият екип за обслужване на клиенти получава постоянно едни и същи оплаквания за използваемостта и вие искате да ги разрешите завинаги.

Вашите цели могат да включват:

Разберете защо потребителите се отказват по време на плащането

Разбиране на проблемите при навигацията

Идентифициране на бариери за достъпност

Измерване на степента, в която вашият сайт отговаря на хеуристиките за използваемост чрез инструменти за UX дизайн

🎯 Запишете конкретни, измерими цели. Например: „Намалете изоставянето на количката с 25% през следващото тримесечие. “

🧠 Интересен факт: Хеуристиките за използваемост са набор от общи принципи или най-добри практики, използвани за оценка на използваемостта на потребителски интерфейс. Те служат като насоки, които помагат за идентифициране на често срещани проблеми с използваемостта по време на процеса на проектиране и оценка. Най-широко известният набор е 10-те хеуристики за използваемост на Якоб Нилсен, които включват: чрез uxtigers.com

2. Съберете съществуващите аналитични данни

Извлечете данни от анкети за обратна връзка за продуктите и инструменти за топлинно картографиране, за да разберете как потребителите взаимодействат с вашия продукт.

Търсете:

Най-посещаваните и най-малко посещаваните страници

Често срещани пътеки на потребителите

Страници за изход

Време, прекарано в различни раздели

Модели на използване на устройствата

Лесно проследявайте всички тези променящи се елементи на едно място с помощта на ClickUp за дизайнерски екипи.

Обсъждайте идеи, чатете в реално време и намирайте дизайнерски решения заедно с екипа си с ClickUp за дизайнерски екипи.

ClickUp Forms и ClickUp Brain могат да работят заедно, за да ви помогнат да събирате, анализирате и действате въз основа на данни за взаимодействието на потребителите от анкети за обратна връзка и инструменти за анализ на поведението, като например топлинни карти. Ето как:

📝 ClickUp Forms: Събиране на контекстуална обратна връзка

Събирайте обратна връзка за UX и я превърнете в действие с помощта на ClickUp Forms.

Използвайте ClickUp Forms, за да събирате обратна връзка за продуктите директно от потребителите или вътрешни заинтересовани страни по структуриран и проследим начин.

Изберете от няколко вида въпроси и отговори – от скали за оценка и въпроси с множествен избор до дълги текстови полета. Лесно задавайте въпроси за конкретни проблеми с UX, например „Коя секция ви се стори объркваща?“ (падащо меню с възможност за избор на няколко отговора) или „Какво очаквахте да намерите на тази страница?“ (отворено текстово поле).

пренасочвайте отговорите към конкретни Автоматичнокъм конкретни задачи или папки в ClickUp въз основа на потребителски вход (например, бъгове в потребителския интерфейс, заявки за функции).

Маркирайте отговорите по страница, устройство или тип потребител, за да анализирате моделите във времето.

📌 Например: Можете да вградите формуляр в продукта си или да го изпратите по имейл след сесията, за да съберете обратна връзка в реално време за конкретни части от страницата.

👉🏼 Гледайте това издание на ClickUpdates, за да извлечете максимална полза от ClickUp Forms:

🧠 ClickUp Brain: Извличайте прозрения мигновено

Анализирайте и обобщете обратната връзка за UX без обширни изчисления, като използвате Clickup Brain.

ClickUp Brain действа като ваш AI асистент, който анализира тенденции, обобщава обратна връзка и извежда полезни прозрения от качествени и количествени данни.

Задайте въпроси като: „Какви са най-честите оплаквания на потребителите относно страницата за плащане?“ „Обобщете обратната връзка от мобилните потребители относно страницата за изход.“

„Какви са най-честите оплаквания на потребителите относно страницата за плащане?“

„Обобщете обратната връзка от мобилните потребители за страницата за изход.“

Генерирайте незабавно обобщения въз основа на отговорите във формулярите или вмъкнатите данни от топлинната карта.

свържете и изведете на преден план свързани прозрения от задачи, коментари и обратна връзка в цялото ви работно пространство. Използвайте AI Knowledge Management на ClickUp , за даот задачи, коментари и обратна връзка в цялото ви работно пространство.

Ето как това се вписва във вашата стратегия за UX одит:

Цел Действие Резултат Използвайте данни за излизащите страници и поведението Маркирайте отговорите от анкетата по URL/ID на страницата, като използвате ClickUp Forms. Посочете прекъснати потоци или скъпоструващи точки на изход Разберете пътя на потребителите (например чрез топлинни карти) Помолете потребителите да опишат своето пътуване + болезнените точки във формулярите Позволете на ClickUp Brain да извлече модели и често използвани навигационни пътища. Открийте недостатъчно използваните секции Събирайте самооценки за прекараното време и релевантността Използвайте изкуствен интелект, за да откриете области, които потребителите избягват или не разбират Модели на използване на устройствата Включете типа устройство във формулярите, сегментирайте обратната връзка по мобилни/настолни устройства. Открийте проблеми с UX, свързани с конкретни платформи Систематично приоритизирайте корекциите Приоритизирайте обратната връзка според потенциалното й въздействие Фокусирайте разработката върху областите с най-висока възвръщаемост на инвестициите, затворете цикъла с потребителите.

Използвайки ClickUp за вашия UX одит, вие се възползвате от:

💡 Професионален съвет: Инструментите за проследяване на кликванията и записване на сесиите могат да допълнят данните от Google Analytics с качествени прозрения за поведението на потребителите.

3. Прегледайте каналите за обратна връзка от потребителите

Успешният UX одит не се състои само в събиране на данни и прилагане на анализи, а и в изслушване на реалните потребители. Вашите съществуващи канали за обратна връзка са златна мина за разкриване на слабите места в UX и подобряване на потребителските потоци. Ето къде да търсите:

Билети за поддръжка на клиенти : За какво потребителите постоянно молят за помощ?

Отзиви в магазина за приложения : Има ли оплаквания относно навигацията, бъгове или объркващ дизайн?

Коментари в социалните медии : Потребителите не се сдържат онлайн – вижте какво ги разочарова или радва.

Отговори от анкети : Пряката обратна връзка може да подчертае пропуските в използваемостта.

Интервюта с потребители : Истории от първа ръка разкриват трудности, които може да не забележите в аналитичните данни.

Транскрипти от чат на живо: Откривайте повтарящи се проблеми в реално време

Съчетаването на тази качествена обратна връзка с евристична оценка, при която оценявате продукта си спрямо принципите на използваемост, помага да се определи какво работи и какво не.

🤝 Казус: Как ClickUp използва Canny, за да приоритизира и приложи обратната връзка от потребителите чрез canny.io Когато се заехме да подобрим ClickUp, не разчитахме само на вътрешни предположения или аналитични табла – обърнахме се директно към нашите потребители. През 2017 г. екипът интегрира Canny, инструмент за управление на обратната връзка от потребителите, в платформата ClickUp, за да централизира предложенията, идващи от чатове в Intercom, имейли за поддръжка и подадени в приложението. Тази стъпка даде на потребителите видим начин да споделят идеи, да гласуват за функции и да се чувстват чути. 💫 През първата година над 3500 потребители предоставиха повече от 30 000 обратни връзки. Но ние не се ограничихме само със събирането на предложения. Ние предприехме действия въз основа на тях. Продуктовият екип използва тези данни, за да определи приоритетите в разработването на функции и подобренията в дизайна въз основа на това, от което реалните потребители се нуждаят най-много. Те дори се свързаха с отделни потребители, за да получат повече контекст или да им съобщят, че техните искания са били изпълнени. 🦄 Резултатът? По-бързи итерации, по-умно определяне на приоритетите и по-лоялни потребители, които виждат, че техните мнения пряко влияят върху продукта. Както каза един от членовете на екипа, използването на Canny и обратната връзка от потребителите „напълно елиминира необходимостта от тестване от страна на потребителите“, защото те бяха ефективно включени в процеса на проектиране от самото начало.

4. Провеждане на евристична оценка

Удобството за ползване се отнася до поставянето на палатка, запалването на печка за отопление на дома, попълването на данъчна декларация или шофирането на непозната кола под наем. Удобството за ползване засяга всеки, всеки ден. То не зависи от култура, възраст, пол и икономически статус.

Един задълбочен UX одит включва и оценка на управлението на дизайна на вашия продукт спрямо установените принципи за използваемост. Това помага да се открият проблеми с използваемостта, които пречат на взаимодействието на потребителите с вашата платформа.

Ключовите области за преглед на UX включват:

Навигация и информационна архитектура: Интуитивна ли е или потребителите се затрудняват да намерят това, от което се нуждаят?

Яснота и четливост на съдържанието: Могат ли потребителите бързо да разберат информацията или тя е объркваща?

Визуална йерархия: Проверете спрямо Проверете спрямо KPI за потребителското преживяване дали ключовите елементи са лесни за забелязване или се губят в хаоса.

Предотвратяване и отстраняване на грешки: Проверете дали вашата система предпазва потребителите от грешки и им помага да ги отстраняват.

Обратна връзка от системата: Проверете дали потвържденията, предупрежденията и съобщенията са ясни и навременни.

🧠 Интересен факт: Потребителите си формират мнение за дизайна за 50 милисекунди! Толкова е необходимо, за да преценят визуалната привлекателност на вашия сайт.

5. Извършете тестове за използваемост

Наблюдението на реални потребители в действие е един от най-ефективните начини за провеждане на UX одит.

Като наблюдавате потребителите да изпълняват основни задачи, докато мислят на глас, получавате ценни прозрения от проучването на потребителското преживяване относно поведението на потребителите и точките на триене.

Има голяма разлика между създаването на прост продукт и създаването на продукт, който е прост.

Има голяма разлика между създаването на прост продукт и създаването на продукт, който е прост.

Тестовете за използваемост разкриват:

Къде потребителите се затрудняват : Има ли объркващи стъпки в процеса?

Задачи, които отнемат твърде много време : Кои действия ви се струват досадно бавни?

Функции, които объркват хората : Потребителите не разбират ли какво правят определени бутони или функции?

Разлики между очакваното и действителното поведение: Системата работи ли така, както очакват потребителите?

6. Документирайте и приоритизирайте констатациите

Успешният одит на потребителското преживяване изисква ясна документация на всички открити проблеми с използваемостта.

Организирайте констатациите в доклад за UX одит, въз основа на:

Кои са засегнатите: Започващите се борят ли повече от опитни потребители?

Степен на сериозност: Критична (пречи на изпълнението на задачата), Значителна (причинява неудовлетвореност), Незначителна (леко неудобство)

Възможни решения: Предложете подобрения въз основа на количествени данни и интервюта с потребители.

🧠 Интересен факт: Първият UX одит вероятно е бил извършен от... пещерните хора! Преди около 170 000 години ранните хора оптимизирали разположението на пещерите си въз основа на поведението на потребителите – поставяйки огнища в центъра за топлина, места за спане в по-тихи ъгли и инструменти на леснодостъпни места.

7. Създайте план за действие

Не позволявайте ценните прозрения да останат в забравен документ. Превърнете прозренията в изпълнима стратегия, за да подобрите перспективата и преживяването на потребителя с методи за проучване на потребителите.

Един солиден план трябва да включва:

Разделяне на големи поправки на по-малки задачи в инструмент за управление на задачи като ClickUp : Например, ако потребителите се отказват по време на плащането, създайте отделни подзадачи за опростяване на формуляра, подобряване на мобилната отзивчивост и изясняване на текста за цените.

Определяне на ясни срокове и етапи на спринтове : Използвайте времевата линия или календара на ClickUp, за да съпоставите всяка поправка с циклите на пускане, така че нищо да не остане в неизвестност.

Назначаване на отговорни лица за задачите или директно отговорни лица (DRI) : Поддържайте отчетността в екипа – независимо дали става дума за продуктов дизайнер, изследовател или фронтенд разработчик – и направете отговорността видима с помощта на назначените лица и наблюдателите в ClickUp.

Определяне на показатели за успех : Използвайте количествени данни, за да проследявате подобренията – като намаляване на изоставянето на формуляри с 20% или увеличаване на мобилния NPS с 15% – така екипът ще знае какво означава „по-добро“.

Планиране на последващи прегледи и проверки на обратната връзка от потребителите след пускането на продукта: Уверете се, че промените подобряват контрола и преживяването на потребителите.

Това прави подобренията в UX приложими, отчетни и напълно свързани с това, от което потребителите действително се нуждаят.

Подробният UX одит ви помага да откриете проблемите, преди те да разочароват потребителите. Подходящите инструменти правят този процес систематичен и базиран на данни.

Вече видяхме как приложение като ClickUp улеснява всеки етап от процеса.

Това е така, защото ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-разумно.

Орай Чифтликлиоглу, Ui + UX дизайнер в Enhance Ventures, потребител на ClickUp, потвърждава:

Като професионалист, работя в екипи, които създават дигитални проекти, от около 20 години. Винаги съм се чувствал неудобно с скучните интерфейси, проектирани от инженери, и потребителското преживяване на платформи като Jira и Trello, които съм използвал преди. ClickUp научи индустрията на важността на „човешкия фактор“. Той се превърна в най-добрия пример за използване на конструктивната и полезна сила на дизайна.

Като професионалист, работя в екипи, които създават дигитални проекти, от около 20 години. Винаги съм се чувствал неудобно с скучните интерфейси, проектирани от инженери, и потребителското преживяване на платформи като Jira и Trello, които съм използвал преди. ClickUp научи индустрията на важността на „човешкия фактор“. Той се превърна в най-добрия пример за използване на конструктивната и полезна сила на дизайна.

Нека разгледаме как ClickUp може да подпомогне вашите проучвания на потребителското преживяване, заедно с други специализирани инструменти, които предоставят допълнителни прозрения.

Използване на ClickUp за проучване на UX и организиране на данни

Ето как можете да използвате ClickUp за събиране и анализ на качествени данни по време на UX проучвания:

🔍 1. Централизирайте всички проучвания на UX в едно ClickUp Space

Създайте специално пространство „UX Research“ в ClickUp с папки за всеки проект или продуктова област. Във всяка папка можете да създадете:

Задачи за индивидуални проучвания (например тестове за използваемост, анкети, интервюта)

ClickUp Docs за изследователски планове, скриптове, бележки и прозрения с богати медийни ресурси и редактиране в реално време

ClickUp Whiteboards за картографиране на пътуването или диаграми на афинитета

Редактирайте, сътрудничете си и възлагайте задачи в реално време с ClickUp Docs.

📖 Прочетете също: Шаблони за документиране на процеси в Word и ClickUp за оптимизиране на вашите операции

Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да структурирате вашите изследователски задачи:

Вид проучване : анкета, интервю, анализ на топлинна карта

Тип потребител: Нов потребител, повтарящ се потребител, активен потребител

Добавете персонализирани статуси на задачите, като „Планирана“, „В процес“, „Анализирана“ и др. към всяка задача, за да следите напредъка.

Използвайте персонализираните статуси на задачите в ClickUp, за да следите напредъка по вашите изследователски задачи.

Можете също да използвате етикетите за задачи в ClickUp, за да маркирате теми като „проблеми с навигацията“, „проблеми с мобилните устройства“ или „проблеми при плащането“, за да групирате прозренията от различни проучвания.

🎯 3. Превърнете констатациите в полезни прозрения с ClickUp Brain

Видяхме как ClickUp Brain може да помогне за осмислянето на разпръснати отговори във формуляри. Но това не е всичко, което прави.

Позволете на ClickUp Brain да анализира вашите формуляри за подаване на данни и незабавно да обобщи настроенията на клиентите или да подчертае най-често задаваните въпроси.

Можете също да поставите транскрипции от интервюта или бележки в ClickUp Docs и след това да използвате ClickUp Brain, за да:

Обобщете ключовите теми

Извлечете често срещани проблеми

Генерирайте цитати на потребители или прозрения за личността

Изготвяне на доклади с констатации или готови за презентация резюмета

Анализирайте, обобщавайте и извличайте ключови прозрения от прикачените файлове за секунди с ClickUp Brain.

💡 Професионален съвет: Добавете AI Executive Summary Card към вашите ClickUp Dashboards, за да предложите на заинтересованите страни обща представа за промените в UX здравето във времето, като обхванете показатели като лекота на използване, заявки за функции или резултати от тестове.

✅ 4. Свържете прозренията с действие

Превърнете важните констатации в задачи или предложения за продукти:

📈 5. Проследявайте резултатите и преразгледайте проучванията

Можете да настроите таблото ClickUp, за да следите броя на изследователските задачи за всеки цикъл, най-често срещаните проблеми на потребителите по етикети и състоянието на внедряването на изследователските резултати в функциите.

Ако искате да планирате периодични проверки или проучвания сред потребителите след пускането на продукта, функциите „Напомняния“ или „Периодични задачи“ в ClickUp могат да ви помогнат.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Forms, за да събирате нова обратна връзка след въвеждането на промените и да прегледате въздействието им в последващи UX одити или срещи със заинтересованите страни. Вградете Forms във вашето приложение или имейли, за да събирате непрекъснато реална информация от потребителите. Автоматично препращайте подадените отговори в пространството за UX проучвания за преглед.

Докато ClickUp се занимава с организацията и сътрудничеството, тези специализирани инструменти помагат за събирането на конкретни данни за поведението на потребителите:

Hotjar

чрез Hotjar

Hotjar предоставя визуални представяния на взаимодействията на потребителите чрез топлинни карти и записи на сесии. Топлинните карти разкриват къде потребителите кликват, движат се и превъртат, като подчертават моделите на ангажираност.

Записите от сесиите позволяват на екипите да наблюдават поведението при навигацията в реално време, като откриват проблеми с използваемостта и области за подобрение.

Други предимства на инструмента:

Визуализирайте ангажираността на потребителите с комбинирани топлинни карти за кликвания, премествания и превъртания.

Наблюдавайте навигацията на потребителите в реално време чрез записи на сесиите.

Идентифицирайте точките на триене и оптимизирайте пътуването на потребителя.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за wireframe за продуктов дизайн

Оптимална работилница

чрез Optimal Workshop

Optimal Workshop е специализирана в тестване на информационната архитектура чрез сортиране на карти и тестване на дърво. Сортирането на карти помага на екипите да разберат как потребителите категоризират информацията, като предоставя информация за интуитивни навигационни структури.

Тестването на дърво оценява ефективността на съществуващите йерархии, като гарантира, че потребителите могат да намират информация ефективно. Можете да:

Получете информация за категоризацията на потребителите с сортиране на карти.

Оценете ефективността на навигацията с помощта на тестване на дърво

Подобрете структурата на сайта въз основа на обратната връзка от потребителите.

📮 ClickUp Insight: Работата не бива да бъде игра на познаване, но твърде често се превръща в такава. Нашето проучване за управление на знанията установи, че служителите често губят време в търсене на вътрешни документи (31%), фирмени бази от знания (26%) или дори лични бележки и екранни снимки (17%), само за да намерят това, от което се нуждаят. С Connected Search на ClickUp всеки файл, документ и разговор е незабавно достъпен от началната ви страница, така че можете да намерите отговори за секунди, а не за минути. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Кога да провеждате UX одити?

Редовните UX одити гарантират положително потребителско преживяване, като идентифицират проблеми с използваемостта, преди те да повлияят на ангажираността. Провеждането на одити в подходящия момент помага на екипите да усъвършенстват потребителските потоци, да подобрят дизайна и да се съобразят с бизнес решенията.

Ето ключовите моменти за започване на процеса на одит:

Преди основен редизайн: Разберете съществуващите проблеми чрез интервюта със заинтересованите страни и обратна връзка от потребителите, преди да направите големи промени.

След пускането на продукта на пазара: Идентифицирайте проблемите с използваемостта на ранен етап, като анализирате поведението на потребителите и заявките за поддръжка.

Когато ангажираността спада: Ако процентът на отпадане се увеличи или конверсиите намалеят, UX одитът помага да се открият точките на триене.

При въвеждането на нови функции: Осигурете безпроблемна интеграция и положително потребителско преживяване, като тествате новите допълнения.

По време на ребрандиране: Поддържайте последователност и използваемост при актуализиране на визуалните елементи, съобщенията или навигацията.

При разширяване към нови пазари: Адаптирайте UX за различни аудитории, като създадете потребителски профили и проучите местните предпочитания.

Периодично за непрекъснато усъвършенстване: Редовните одити помагат да поддържате продукта си в съответствие с очакванията на потребителите и най-добрите практики в бранша.

Направете вашия UX одит значим с ClickUp

Провеждането на ефективен UX одит изисква прецизност, яснота и практически прозрения. ClickUp оптимизира целия процес на одит. Без усилие комбинирайте качествени данни, анализи и пряка обратна връзка от потребителите в една ясна картина на вашето потребителско преживяване.

С ClickUp превръщането на прозренията в практически подобрения никога не е било по-лесно. Дайте възможност на екипа си редовно да идентифицира и решава проблеми, свързани с потребителското преживяване, преди те да повлияят на потребителите ви. Лесно документирайте резултатите от проучванията и генерирайте ясни, практически препоръки, които да насочват стратегията ви за потребителско преживяване.

Превърнете вашите UX одити в осезаема удовлетвореност и ангажираност на потребителите. Готови ли сте да опростите процеса си и да подобрите резултатите?

Започнете своето пътуване с ClickUp още днес!