10-те най-добри софтуера за анализ на анкети през 2025 г.

Анкетите са чудесен начин да разберете настроенията на клиентите, да направите проучване на пазара или да проверите удовлетвореността от работата на екипа си.

Но провеждането на проучването е само началото. Истинското предизвикателство е да се потопите в неструктурираните данни и да извлечете полезни заключения.

С разрастването на клиентската база и екипа на ClickUp, осъзнахме, че се нуждаем от мощен софтуер, за да разберем всички данни от анкетите. Да го правим ръчно не беше достатъчно, особено при големи обеми данни.

Затова се заехме да намерим идеалния инструмент.

След като тествахме десетки платформи за анализ на данни от анкети, ние избрахме 10-те най-добри. Тези инструменти бяха изключително полезни за нашия екип и се надявам, че ще бъдат също толкова полезни и за вас!

Какво трябва да търсите в софтуера за анализ на анкети?

Това са основните функции, които ценя най-много в платформата за анализ на данни от анкети:

Премахване на изолираните знания: Инструментът трябва да прави данните от проучванията лесни за разбиране от всички членове на екипа, независимо от техническите им познания.

Разширени анализи : Функциите за сегментиране, кръстосано табулиране и анализ на тенденции са задължителни за моя работен процес.

Опции за персонализиране : Страхотно е да имаш разнообразие от графики, диаграми и персонализирани : Страхотно е да имаш разнообразие от графики, диаграми и персонализирани табла за проекти , за да визуализираш данните по начина, по който искаш.

Възможности за интеграция : Софтуерът трябва да се свързва безпроблемно с наличните инструменти в моя технологичен набор, като Excel, CRM система или BI платформи.

Персонализиране на анкетите : Инструментът трябва да ми позволява да създавам сложни анкети с различни типове въпроси, логика на разклоняване и опции за персонализиране на дизайна.

Поддръжка и обучение: Отзивчивата поддръжка на клиенти и изчерпателните ресурси за обучение биха били предимство. Успокояващо е да знам, че има на разположение помощ, така че екипът ми и аз можем да извлечем максималното от софтуера.

10-те най-добри софтуера за анализ на анкети

Като имаме предвид горните критерии, ето нашите най-добри предложения:

1. ClickUp – най-добър за визуализиране на данни от анкети

ClickUp разполага с два мощни инструмента за оптимизиране на процеса на анализ на анкети: ClickUp Form View за създаване на персонализирани анкети и ClickUp Dashboards за по-ясно визуализиране на данните от анкетите.

Form View ми помага да създавам персонализирани формуляри за събиране на обратна връзка от различни източници – служители, клиенти, потенциални клиенти и други заинтересовани страни. Мога да превърна тази обратна връзка в проследими задачи в ClickUp и да я добавя директно към работния си процес. Например, ако клиент се оплаче от бъг, ще създам задача за нашия екип от разработчици, които да я разгледат приоритетно.

Започнете с формулярите на ClickUp Събирайте обратна връзка от вътрешни и външни заинтересовани страни, като използвате Form View на ClickUp.

Това, което най-много ми харесва в Form View, е неговата гъвкавост. Това не е статичен, стандартен формуляр за проучване. Той разбира условната логика и динамично актуализира въпросите въз основа на отговорите. Персонализирането на въпросите и събирането на релевантни данни става безпроблемно.

Използвайте условна логика, за да създадете динамичен въпросник с Form View на ClickUp.

Сега, преминавайки към следващата стъпка, използвам ClickUp Dashboards, за да извлека информация от данните от анкетата. Персонализираните карти, като карти с кръгови диаграми, карти с лентови диаграми и карти с изчислителни диаграми (налични в бизнес плана и по-високите планове), ми помагат да визуализирам данните за задачите по начина, по който искам.

Визуализирайте данните за клиентите с един поглед с гъвкавите табла на ClickUp.

Ето кратък поглед върху кои карти ми помагат да проследявам кои показатели:

Тип карта Тип метрика Карта с кръгова диаграма Отворени билети за поддръжка по статус Спринт задачи по статус Карта с бар диаграма Тенденции в продажбите във времето Карта за изчисления Брой нови заявки за поддръжка Средно време за разрешаване

Това са само няколко примера от SaaS индустрията, която се върти основно около маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти. Има много други карти, които помагат на професионалисти от други индустрии, като финансите, осигуряването на качество, здравеопазването, строителството и списъкът продължава.

Ако ми е необходима конкретна информация или прозрение, свързани с анкетите, използвам ClickUp Brain, вградения и надежден AI ко-пилот на ClickUp. Той сканира всички табла в моето работно пространство и ми дава отговор незабавно.

Получавайте бързи и точни отговори на вашите въпроси с ClickUp Brain.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте данните от анкетите (като отговори, информация за участниците и история на анкетите) в централизирано хранилище .

Автоматизирайте разпространението на анкетите въз основа на предварително определени критерии (демографски данни, минали взаимодействия) и достигнете до правилната целева аудитория в подходящия момент.

Персонализирайте анкетните кампании въз основа на предпочитанията на участниците или историята на обратната връзка и получите значими отговори.

Създавайте подробни отчети за резултатите от анкетите, тенденциите и ключовите показатели.

Проследявайте нивата на ангажираност на участниците в анкетите, наблюдавайте процента на отговорилите и анализирайте времето за попълване.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение все още не предлага всички функции, които са налични в уеб версията.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. SurveySparrow – най-добър за персонализиране на CSS

Обичам да добавям брандиран акцент към маркетинговите материали, затова веднага ме привлякоха CSS персонализациите на SurveySparrow. Освен че мога да създавам подробни анкети, мога да ги персонализирам, като използвам параметри за контакт и персонализирани променливи.

Хареса ми и лесността, с която се споделят анкетите – инструментът ми даде възможност да създам директна уеб връзка за имейл или SMS, да генерирам QR код за сканиране или да вградя връзката като джаджа в нашия уебсайт, за да събирам директно обратна връзка от клиентите.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Автоматизирайте повтарящите се анкети и напомнителните имейли за частично отговорилите и неотговорилите.

Провеждайте анкети от уебсайт с бял етикет

Получавайте доклади от анкетите по електронна поща на редовни интервали

Експортирайте данните от анкетите във формат SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), за да проведете подробен статистически анализ.

Ограничения на SurveySparrow

Инструментът не е подходящ за мобилни устройства.

Цени на SurveySparrow

Безплатно

Базов: 19 $ (плаща се ежегодно)

Стартово ниво: 39 $ (плаща се ежегодно)

Бизнес: 79 долара (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 249 $ (плаща се ежегодно)

CX Basic: 199 долара (фактурира се ежегодно)

NPS + CX Suite: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги на SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

3. Survicate – най-добър за анкети за обратна връзка за продукти

Survicate поддържа създаването на анкети за различни канали (имейл, уебсайт, в приложението и др.), но за мен най-важно беше възможността да се създават анкети в рамките на продукта.

Нашият екип се опита да събере обратна връзка за конкретни функции с анкети, задействани от събития (като например въпроси за изтеглянето на безплатен шаблон или за импортирането на сурови данни от инструмент на трета страна).

Трябва да кажа, че работи добре. Тъй като анкетата беше конкретна и контекстуална, тя ни позволи да разберем и уникалните проблеми на нашите клиенти (например, проблеми с импорта/експорта за конкретни инструменти).

Най-добрите функции на Survicate

Създавайте анкети с вашата марка с интуитивен редактор

Събирайте непрекъснато доклади за грешки

Получавайте известия в MS Teams/Slack и сътрудничейте си вътрешно, за да разрешите повтарящи се проблеми.

Свържете Survicate със съществуващия технологичен стек, като използвате Zapier.

Ограничения на Survicate

Няма опция за обединяване на резултатите от няколко анкети.

Цени на Survicate

Безплатно

Бизнес: 99 $/месец

Цена: 299 $/месец

Оценки на Survicate

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

4. Thematic – най-подходящ за анализ на чат с LLM

Макар анкетите по имейл да са полезни за разбиране на проблемите на клиентите, те обикновено имат ниска степен на отговори. Софтуерът за анализ на анкети на Thematic решава този проблем.

Той използва големи езикови модели (LLM) за анализ на чат взаимодействия и прогнозиране на нивата на удовлетвореност на клиентите. Хареса ми тази добре обмислена функция – тя ми позволи да измеря точно резултатите за удовлетвореност на клиентите (CSAT) за клиенти, които преди това са се свързали с нашия екип за поддръжка, дори и да не са участвали в нашето проучване за удовлетвореност на клиентите.

Най-добрите функции на Thematic

Автоматично анализирайте данни от телефонни разговори, чатове за поддръжка, имейли и текстови съобщения.

Открийте темите/темите, които определят обема на обажданията и средното време за обработка (AHT), за да обслужвате клиентите си по-ефективно.

Идентифицирайте нови и възникващи проблеми в реално време с AI на Thematic, без да чакате резултатите от проучването.

Създавайте отчети с няколко кликвания и споделяйте проблеми със заинтересованите страни.

Тематични ограничения

Първоначалната настройка изглежда нестабилна.

Тематично ценообразуване

Стартово ниво: 2000 долара на месец с неограничен брой места за преглед

Enterprise: Индивидуални цени

Тематични оценки

G2: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Tableau – най-добър за анализи на данни в реално време с помощта на изкуствен интелект

Много ми хареса Tableau Pulse, който предлага персонализирани, подпомагани от изкуствен интелект анализи на желаните от вас показатели. Ние „проследихме“ някои показатели от нашите проучвания сред клиентите, като например удовлетвореност на клиентите (CSAT), нетният коефициент на препоръчване (NPS), процент на отпадане и стойност на клиента за целия му жизнен цикъл.

С Pulse можем да получим обобщение на ключовите промени в тези показатели. С едно кликване той ми помогна да задълбоча проучването си. Можах да проведа разширени статистически анализи и да идентифицирам точните промени в цифрите, както и да открия изключения или аномалии. Той също така генерира раздел с често задавани въпроси за всеки показател, за да ми помогне да разбера по-добре информацията.

Най-добрите функции на Tableau

Бъдете в крак с ключовите показатели както от мобилни устройства, така и от настолни компютри.

Анализирайте визуално данните от анкетите и ги превърнете в интерактивни отчети, които можете да споделяте.

Филтрирайте елементите на анкетата въз основа на демографски профили

Интегрирайте се безпроблемно с Salesforce или Microsoft Office

Ограничения на Tableau

Не обновява автоматично отчетите въз основа на новите промени.

Скъпият ценови модел го прави подходящ само за по-големи компании.

Цени на Tableau

Viewer: 15 долара на месец на потребител

Създател: 42 $/месец на потребител

Explorer: 70 $/месец на потребител

Оценки на Tableau

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

6. SurveyMonkey – най-добър за подробни шаблони за анкети

Тъй като нашата компания събира обратна връзка от различни точки на контакт, екипът за успех на клиентите трябва да създава различни видове формуляри, пригодени за всеки канал. Докато разглеждах SurveyMonkey, се натъкнах на библиотеката с шаблони и останах много впечатлен!

От събиране на обратна връзка за потребителското преживяване на уебсайта, контактна информация и подробности за регистрация за събития до обратна връзка за събития и срещи, SurveyMonkey има шаблон за всяка цел. Можем също да персонализираме темите на анкетите, за да придадем по-силно усещане за марката.

Това е полезно за компании, които току-що започват да използват анкети, или за големи екипи, които искат да оптимизират събирането на обратна връзка по различни канали.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Създавайте бързо анкети с помощта на изкуствен интелект с SurveyMonkey Genius

Събирайте сегментирана обратна връзка с разклонени и условни въпроси

Създавайте, редактирайте и преглеждайте анкети заедно с членовете на екипа

Извършете анализ на тенденциите, за да разберете как отговорите на конкретни въпроси се променят с течение на времето.

Ограничения на SurveyMonkey

Скъп за малките предприятия

Цени на SurveyMonkey

Team Advantage: 25 $/месец на потребител (само годишно плащане)

Team Premier: 75 USD/месец на потребител (само годишно плащане)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки на SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (над 22 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 10 000 рецензии)

7. SentiSum – най-добър за анализ на билети за поддръжка

SentiSum използва обработка на естествен език (NLP) за анализ на обаждания, чатове, имейли и резултати от анкети на клиенти. Усъвършенстваната изкуствена интелигентност на инструмента анализира подробно заявките за поддръжка и разбира настроенията на клиентите.

Докато тествахме инструмента, успяхме да обединим нашите множество канали за обратна връзка и да маркираме автоматично билетите до най-малкия детайл. Най-хубавото е, че можех да задавам на SentiSum всякакви въпроси за клиентското ни преживяване и той ми даваше бърз и смислен отговор въз основа на съществуващите данни. Това е дори по-бързо от създаването на специални доклади!

Най-добрите функции на SentiSum

Свържете причината за контакт на клиентите с CSAT и NPS

Използвайте безпроблемна речева аналитика, за да извличате информация от разговорите

Автоматично приоритизиране на билетите въз основа на тема и настроение

Превърнете коментарите в социалните медии и отрицателните отзиви в билети за поддръжка

Ограничения на SentiSum

AI понякога може да категоризира неправилно билетите поради несъответствия в устния/писмения език, затова е важно да бъдете предпазливи.

Цени на SentiSum

Свържете се с нас за цени

Оценки на SentiSum

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Displayr – най-добър за почистване на данни

Почистването на данните играе важна роля за гарантиране на надеждността на докладите за анализ на анкети и за липсата на грешки или липсващи стойности. С Displayr мога да почистя данните от анкетите си ръчно до ниво променливи или да автоматизирам целия процес.

Ръчното почистване работи, когато обемът на работата е по-малък, но автоматичното подреждане на данните беше най-подходящо за нашия работен процес. Displayr разпознава всички видове данни, от текстове, числа и таблици до многократни отговори. Той автоматично открива типа данни и идентифицира проблеми като липсващи етикети, плоски линии или малки категории, които изискват обединяване.

Най-добрите функции на Displayr

Създавайте значими истории с данни, използвайки персонализирани комплекти и шаблони за брандиране.

Преобразувайте объркващите имена на променливи в кратки етикети с Displayr AI.

Сортирайте текстовите и отворените отговори от анкетите в кохерентни групи

Визуализирайте данните от анкетите с над 100 вида диаграми, включително кръгови диаграми, пиктограми и палмови дървета.

Ограничения на Displayr

Отнема много време да се зареди/обнови

Цени на Displayr

Истории с данни

Безплатен (подходящ за студенти и други потребители с основни изисквания)

Професионална версия: 40 $/месец на потребител (плаща се ежегодно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Displayr

Безплатен (подходящ за студенти и други потребители с основни изисквания)

Професионална версия: 255 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги на Displayr

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

9. Crunch. io — Най-добър за бърз анализ на данни от анкети

Когато сортирам сложни данни, често ми се налага да създавам специфични филтри, за да намеря търсената информация. С Crunch мога бързо да създавам и прилагам нови филтри – отнема ми само няколко секунди.

Друга функция, която ми направи впечатление, беше безпроблемното експортиране. Експортирах данните от анкетата си офлайн с Excel, за да ги представя на екипа си, и процесът протече доста гладко. Инструментът позволява и онлайн споделяне/презентиране. Опитах го и успях да създам интерактивен табло за управление за няколко минути. Не се изискваше никакъв опит в програмирането. Това го прави един от добрите инструменти за визуализация на данни за екипи без технически познания.

Най-добрите функции на Crunch.io

Сътрудничество с членовете на екипа за анализ на данните от анкетите

Организирайте въпросите в логически папки

Извличайте информация от данните с време за отговор под секунда

Персонализирайте видовете визуализация

Ограничения на Crunch.io

Има лека крива на обучение

Цени на Crunch.io

Не е наличен

Оценки на Crunch.io

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Някои от нашите пазарни проучвания включват няколко фази. Понякога, след като завърша всичките си анализи и доклади (за фазите, които са завършени до момента), осъзнавам, че трябва да ги направя отново, когато преразгледам старите данни с новопридобитите резултати от проучването.

С Q мога да автоматизирам целия процес. Не се наложи да работя върху анализа от нулата заради незначителна ревизия на данните – това спести много време на мен и екипа ми!

Най-добрите функции на Q Research Software

Почистете данните и създайте таблици без познания по програмиране

Създавайте бързо големи и сложни отчети с данни

Получете достъп до пълна поддръжка на езика R

Безпроблемна интеграция с MS Excel и MS PowerPoint

Ограничения на софтуера за проучвания Q Research

Случайно забавяне

Цени на софтуера Q Research

Стандартна лицензия: 2379 $/година

Прехвърляема лицензия: 7347 $/година

Оценки на софтуера за проучвания Q Research

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Централизирайте създаването на анкети и анализа на данни с ClickUp

Основната идея на софтуера за анализ на анкети е да опознаете по-добре заинтересованите страни и да направите подобрения въз основа на обратната връзка. Инструментите за анкети, които съм включил в този списък, са отлични в това, което правят – анализират данни от анкети – но не всички могат да балансират създаването и анализа на анкети по еднакъв начин или да обслужват различни индустрии.

Тук ClickUp има явно предимство пред останалите. Платформата ви дава възможност да задавате отворени и целенасочени въпроси за събиране на качествени данни, да визуализирате данните си в гъвкав канвас за ефективен анализ на настроенията, да вземате решения въз основа на данни и да генерирате ценни прозрения от данните от анкетите, за да постигнете последователно бизнес целите си.

Започнете с ClickUp още днес!