Как да приложите стратегия за потребителско преживяване във вашия бизнес

Разликата между процъфтяващ бизнес и забравен бизнес може да зависи от вниманието на потребителите. Първите няколко секунди, които потребителят прекарва на вашия уебсайт или в приложението ви, ще определят дали той ще остане за по-дълго. Силната UX стратегия е вашият инструмент за привличане и поддържане на това внимание.

Тази статия ще ви даде знания за изработване на печеливша стратегия за потребителско преживяване, която ще повиши удовлетвореността на потребителите и ще даде нов тласък на вашия бизнес.

Какво е стратегия за потребителско преживяване?

Стратегията за потребителско преживяване (UX) е план на високо ниво, който очертава как бизнесът ще проектира и предостави потребителско преживяване, което отговаря на нуждите на потребителите и бизнеса.

Това е цялостен подход, обхващащ всичко – от проверени проучвания на потребителите до принципи на дизайна и тактики за измерване.

Инвестирането в стратегия за потребителско преживяване предлага множество ползи за вашия бизнес:

Повишена удовлетвореност и лоялност на клиентите: Добре проектираното потребителско преживяване гарантира положителни взаимодействия с потребителите, което води до удовлетвореност и лоялност на клиентите.

Подобрен имидж на марката: Положителният UX изгражда доверие и създава положителен имидж на марката, привличайки нови клиенти и задържайки съществуващите.

Подобрени проценти на конверсия : Безпроблемният дизайн на потребителското преживяване проправя пътя за увеличени конверсии, повишавайки продажбите и приходите.

Намалени разходи за разработка: Чрез ранното идентифициране и разрешаване на проблеми, свързани с използваемостта, стратегията за UX минимизира преработката и опростява процеса на разработка.

4-те принципа на стратегията за потребителско преживяване

Една силна UX стратегия се основава на четири основни стълба:

1. Бизнес стратегия

Разбирането на вашите бизнес цели ще ви насочи в усилията ви за подобряване на потребителското преживяване.

Определете ключови показатели за ефективност (KPI), които отразяват вашите бизнес и маркетингови цели. Целите ли да увеличите ангажираността на потребителите, да повишите познаваемостта на марката или да подобрите процента на конверсия?

Съгласувайте вашата UX стратегия с общите ви бизнес цели.

2. Иновации в стойността

Не се задоволявайте да копирате съществуващото; създайте уникална стойностна предложения за вашите потребители.

Провеждайте проучвания на пазара, за да идентифицирате проблемите на потребителите и да проектирате решения. Иновациите в областта на стойността отличават вашия продукт или услуга от конкурентите и ви позиционират като лидер в потребителското преживяване.

Основете вашата UX стратегия на потребителски данни.

Провеждайте проучвания чрез анкети, интервюта и тестове за използваемост, за да разберете нуждите, поведението и очакванията на потребителите. Това е подобно на генерирането на информация за стратегия за пускане на продукт на пазара.

Обширното проучване на пазара и конкуренцията също ще ви помогне да получите идеи и да създадете иновативни дигитални продукти, които потребителите искат. Фазата на откриване на продукти ще гарантира, че вашите дизайнерски решения са ориентирани към потребителя и директно отговарят на неговите проблеми, което ще доведе до конкурентно предимство.

4. Убийствен UX дизайн

Въоръжени с проучвания, създайте потребителски интерфейс (UI), който е интуитивен, естетически приятен и съответства на идентичността на вашата марка.

Използвайте инструменти за създаване на wireframe и готови шаблони за wireframing за ефективно планиране. Фокусирайте се върху яснота, лекота на използване и безпроблемно преживяване на потребителя, за да гарантирате положително потребителско преживяване.

Как да създадете ефективна стратегия за потребителско преживяване

Имайки предвид горните основни принципи, ето стъпка по стъпка ръководство за изграждане на печеливша стратегия за потребителско преживяване:

Стъпка 1: Провеждане на проучване на потребителите за формулиране на стратегия за UX

Проверените проучвания на потребителите са в основата на всяка стратегия за потребителско преживяване. Използвайте комбинация от количествени и качествени методи за проучване, за да разберете вашите целеви потребители и аудитория. Анализирайте пътя на потребителите, идентифицирайте проблемните точки и събирайте обратна връзка за съществуващите продукти или услуги.

ClickUp Forms е ценен инструмент на този етап за събиране на отговори от анкети и незабавно насочване на работата към подходящия екип.

Събирайте отговори и автоматично организирайте и обработвайте данните от отговорите с ClickUp Forms

Можете да използвате тази функция, за да:

Създайте персонализирани формуляри с различни типове въпроси (текст, падащо меню, множествен избор), за да съберете конкретна обратна връзка от потребителите, която е релевантна за вашите UX цели.

Автоматично преобразувайте отговорите от формулярите в задачи , за да оптимизирате анализа на обратната връзка от потребителите.

Персонализирайте потребителското преживяване, като използвате условна логика във вашите формуляри. Формулярът може динамично да коригира въпросите въз основа на предишни отговори, което го прави по-удобен за потребителя и по-ефективен за събиране на конкретни данни.

Стъпка 2: Разработете дългосрочна визия за UX

Представете си идеалното потребителско преживяване за вашия дигитален продукт или услуга в бъдеще. Определете ключовите характеристики, функционалности и желаното поведение на потребителите. Тази визия ще ви води в стратегията и вземането на решения през целия процес на разработване.

Да предположим, че разработвате приложение за изучаване на езици. Вие го виждате като безпроблемен и адаптивен спътник, който се интегрира без усилие в живота на потребителите. Ето как тази визия може да се превърне в следните функционалности и желано поведение на потребителите:

Основни характеристики и функционалности на приложението:

Персонализирано обучение чрез изкуствен интелект, който се адаптира към нивото, целите, предпочитания стил на учене (визуален, аудио, кинестетичен) и дори графика на потребителя, за да създаде динамична учебна програма.

Интеграцията на виртуална реалност (VR) поставя потребителите в симулирани реални сценарии, където могат да практикуват разговори с носители на езика.

Игрови механики като точки, значки, класации и интерактивни предизвикателства поддържат интереса и мотивацията на потребителите.

Динамична общност от учащи, в която потребителите могат да се свързват с носители на езика, за да практикуват разговор, да участват в групови предизвикателства и да споделят културни преживявания.

Желано поведение на потребителя при идеално преживяване:

По-бързо постигане на свободно владеене благодарение на персонализирано обучение и ангажиращи взаимодействия

Развиване на увереност чрез потапящи симулации и приложение в реалния свят

Останете мотивирани благодарение на геймификацията и подкрепящата общност

Придобиване на културна осведоменост чрез взаимодействия с носители на езика

Стъпка 3: Определете целите и задачите

Разделете визията си на ясни, измерими цели и задачи.

Например, за вашето приложение за изучаване на езици, можете да си поставите за цел да увеличите задържането на потребителите с 15% в рамките на следващите шест месеца, като внедрите система за геймификация с точки, значки и класации.

ClickUp Goals е удобен инструмент за определяне на SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) цели на компанията за вашата UX стратегия:

Добавете персонализирани полета към вашите цели, за да проследявате релевантни показатели като оценки за удовлетвореността на потребителите, процент на изпълнени задачи или време, прекарано в конкретни функционалности.

Разпределете задачи и определете крайни срокове за всяка цел

Проследявайте напредъка към множество свързани цели, като ги групирате в папки чрез ClickUp Goals.

Създайте йерархия в рамките на целите на ClickUp. Поставете вашите UX цели под по-широките бизнес цели, като гарантирате тяхната релевантност и съгласуваност с по-голямата картина.

Задайте зависимости между задачите в рамките на всяка цел. Това гарантира логичен работен поток и избягва затруднения, като насърчава ефективния напредък.

Използвайте функциите за отчитане на ClickUp, за да получите информация за напредъка по различни UX цели.

Създайте проследими цели за ефективна стратегия за потребителско преживяване с помощта на ClickUp Goals

Стъпка 4: Създайте пътна карта

Добре дефинираната пътна карта очертава стъпките, необходими за постигане на вашите UX цели. Инструменти като ClickUp Whiteboards предлагат свободна форма, визуално работно пространство, идеално за мозъчна атака и съвместно планиране на вашата UX пътна карта.

Превърнете идеите на вашия екип в координирани действия на ClickUp Whiteboards

Тази цифрова бяла дъска позволява сътрудничество в екип, докато:

Начертайте идеи, потребителски потоци и информационна архитектура, като използвате лепящи се бележки, мисловни карти и инструменти за рисуване. Сътрудничество с вашия UX дизайнер и екип в реално време, насърчавайки творческото решаване на проблеми.

Приоритизирайте задачите, групирайте ги във фази, като използвате цветово кодиране, и лесно премествайте елементите, за да визуализирате потока на вашите UX инициативи.

Разгледайте шаблоните за бяла дъска , за да не се налага да създавате нова бяла дъска всеки път, когато планирате и разработвате идеи.

Брейнсторминг и стратегическо планиране в реално време с помощта на ClickUp Whiteboards

Опростете процеса още повече с шаблона за пътна карта на потребителското преживяване на ClickUp. Шаблонът предоставя предварително дефинирана структура с раздели за организиране на проучвания на потребителите, цели, инициативи, етапи и резултати. Това гарантира изчерпателна и добре организирана пътна карта.

Изтеглете този шаблон Създайте пътна карта за UX дейности, като тестване от потребители, проучвания и итерации на дизайна, с шаблона за пътна карта на ClickUp UX.

Шаблонът за пътна карта за UX ви позволява:

Начертайте развитието на един продукт през различните етапи

Обединете усилията на екипа за постигане на значителни резултати

Сортирайте концепциите според тяхната релевантност към потребителските изисквания и стратегическите цели

Този инструмент е безценен, независимо дали създавате нов прототип на продукт или подобрявате такъв, който вече е на пазара. Той гарантира, че вашият екип остава съгласуван с общите цели, като осигурява среда за сътрудничество за създаване на изключителни потребителски преживявания.

Тя включва и ръководство за начало, което очертава най-добрите практики и ключови съображения за изготвяне на пътна карта за UX.

Стъпка 5: Измерете въздействието на вашата стратегия

Проследявайте напредъка си и измервайте ефекта от вашите усилия в областта на UX. Инструменти като ClickUp Dashboards помагат за визуализиране на ключови показатели като ангажираност, процент на изпълнени задачи и удовлетвореност на клиентите:

Добавете приложения или уебсайтове с прост линк или вграден код в таблата на ClickUp

Използвайте таблата на ClickUp, за да:

Интегрирайте данни от инструментите, които използвате за проучвания, анализи и тестове за използваемост, за да получите цялостна представа за показателите за UX.

Следете тенденциите в UX показателите и идентифицирайте областите, в които вашата UX стратегия оказва положително или отрицателно влияние върху потребителите (тъй като таблото се актуализира автоматично).

Визуализирайте напредъка на работата си по всякакъв начин, който желаете, с помощта на таблата за управление на ClickUp.

Сравнете UX показателите за различни периоди от време или групи потребители. Това ще ви помогне да оцените ефективността на промените в UX и да идентифицирате възможности за по-нататъшно усъвършенстване.

Анализирайте резултатите и повторете стратегията си въз основа на обратната връзка от потребителите и данните

Споделете таблото с показателите за потребителското преживяване с бизнес заинтересованите страни и членовете на екипа. Поддържайте прозрачност и информирайте всички за въздействието на стратегията за потребителско преживяване.

Ключови компоненти на ефективна UX стратегия

Освен споменатите по-горе стъпки, една солидна UX стратегия трябва да включва следните ключови компоненти и съображения:

1. Връзката между стратегическото управление и стратегията за UX

UX стратегията не е изолирана. Тя трябва да се свързва безпроблемно с по-широката стратегическа посока на вашата организация. Това означава:

Разбиране на нуждите на заинтересованите страни: Включете ключовите лица, вземащи решения, още в началото. Получете информация за техните цели и приоритети, за да се уверите, че вашата UX стратегия е в съответствие с ръководните принципи на компанията.

Комуникиране на стойността: Представете UX като стратегическа инвестиция, а не само като елемент от дизайна. Превърнете подобренията в потребителското преживяване в бизнес резултати, които са важни за вашите ключови заинтересовани страни, като например увеличени приходи или задържане на клиенти.

2. Определяне на цели и показатели за ефективност в стратегията за UX

Въпреки че функциите са важни, стратегията за потребителско преживяване отива отвъд функционалността. Дефинирайте успеха, като установите подходящи цели за потребителско преживяване и показатели за ефективност (KPI), които не са свързани единствено с показателите на бизнес стратегията.

Ето как:

Цели, ориентирани към потребителя: Задайте цели, които се фокусират върху потребителското преживяване, като процент на изпълнени задачи, оценки за удовлетвореност и лекота на обучение.

Тестване на използваемостта: Измерете колко ефективно потребителите могат да постигнат целите си в рамките на продукта или услугата.

Постепенно усъвършенстване: Използвайте UX показатели, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и непрекъснато усъвършенствайте дизайна въз основа на обратната връзка от потребителите.

3. Ролята на дизайна на потребителското преживяване в стратегията за UX

UX дизайнът е нещо повече от просто създаване на красив интерфейс. Той се отнася до създаването на иновативни дигитални решения чрез опит, който е както визуално привлекателен, така и стратегически изработен, за да постигне вашите UX цели.

Ето какво трябва да имате предвид:

Емоционален дизайн: Дизайнът, който предизвиква положителни емоции у потенциалните потребители, може да доведе до повишено ангажираност и лоялност към марката.

Достъпност: Уверете се, че вашият дизайн е инклузивен и може да се използва от всички, независимо от техните способности.

Силата на интуицията: Дайте приоритет на интуицията на потребителите, като създадете дизайн, който изглежда естествен и лесен за навигация, дори и за потребители, които го използват за първи път.

Бъдещето на стратегията за потребителско преживяване

Стратегията за потребителско преживяване е динамична област, която постоянно се развива с технологичните напредъци. Ето някои интересни тенденции, на които да обърнете внимание:

1. Развитие на стратегиите за потребителско преживяване в контекста на машинно обучение и изкуствен интелект

Алгоритмите за машинно обучение (ML) могат да персонализират преживяванията, като адаптират съдържанието, препоръките и интерфейсите въз основа на индивидуалните предпочитания и модели на поведение.

Това ще доведе до силно персонализирани преживявания, които отговарят на уникалните нужди на всеки потребител.

От друга страна, изкуственият интелект може да анализира огромни количества потребителски данни, за да идентифицира тенденции и модели, като по този начин оптимизира процесите на проучване на потребителите. Организациите все повече разчитат на чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, за да събират обратна връзка от потребителите в реално време.

2. Повишаване на ангажираността и преживяването на клиентите чрез усъвършенствана стратегия за потребителско преживяване

Гласовите асистенти и чатботовете стават все по-популярни като инструменти за подобряване на ангажираността на клиентите. Стратегиите за потребителско преживяване трябва да се адаптират, за да се създадат интуитивни и ангажиращи интерфейси за разговор, които осигуряват ефективна поддръжка и взаимодействие с потребителите.

Възходът на виртуалната реалност (VR) и разширената реалност (AR) предлага вълнуващи възможности за създаване на потапящи преживявания.

UX стратегиите трябва да вземат предвид как да се използват тези технологии, за да се подобри потребителското преживяване на ангажираност и взаимодействие.

Насърчавайте вашите UX дизайнери да посещават конференции за UX дизайн и да четат книги за UX дизайн, за да бъдат в крак с най-новите проучвания и тенденции в областта. Тези конференции ви дават практически знания, като същевременно стимулират креативността с вдъхновяващи идеи.

3. Микроинтеракции, достъпност и благополучие на потребителите

Микроинтеракциите, които са малки дизайнерски елементи като анимации или преходи, могат да окажат значително влияние върху потребителското преживяване. Проектирането на приятни микроинтеракции може да повиши ангажираността и да изгради доверие.

Все по-важни ще стават и инклюзивните дизайнерски практики, които гарантират, че потребителското преживяване е достъпно за всички, независимо от техните способности.

Например, дизайнът на едно конвенционално мобилно банково приложение може да разчита изцяло на визуални подсказки като икони и текстови етикети, за да могат потребителите да навигират функции като парични преводи или плащане на сметки. Инклузивният подход към дизайна обаче би взел предвид потребителите с увреждания на зрението.

Това може да включва:

Алтернативни текстови описания за икони, обясняващи тяхната функция

Съвместимост със скрийн ридъри, гарантираща, че приложението може да се навигира и разбира с помощта на гласови команди

Теми с висок контраст за потребители със слабо зрение, за да се подобри четливостта

Опции за по-голям размер на текста за по-добра достъпност

UX стратегиите ще надхвърлят използваемостта, за да вземат предвид емоционалното благополучие на потребителите. Това може да включва проектиране на преживявания, които минимизират стреса и когнитивното претоварване.

Управление на вашата UX стратегия с софтуера за управление на проекти ClickUp Design

Софтуерът за управление на проекти ClickUp Design предлага централна платформа за управление на всички задачи и комуникация, свързани с UX.

Вместо да използвате отделни инструменти като имейл, чат и платформи за споделяне на документи, вашият UX дизайн екип може да сътрудничи по задачи, да споделя идеи и да дава обратна връзка директно в ClickUp.

Това подобрява прозрачността и поддържа всички на една и съща страница.

Управлявайте всички дизайнерски ресурси на едно място с помощта на софтуера за управление на проекти ClickUp Design.

Ето как можете да извлечете максимална полза от тази платформа:

Създавайте документи, настроени табла и други дизайнерски ресурси директно в платформата

Свържете документи и други ресурси с конкретни задачи и проекти , като поддържате всичко организирано и лесно достъпно за членовете на екипа.

Уверете се, че всички работят върху най-новата версия на проектния документ с функции за контрол на версиите

Използвайте готови шаблони за често срещани задачи при UX дизайна , като проучване на потребителите, тестване на използваемостта и итерации на дизайна. Тези шаблони могат да ви спестят време, като предоставят рамка за структуриране на UX проекти и осигуряват последователност между проектите.

Преглеждайте данните за проекта под формата на списъци, табла и табла Kanban

Създайте персонализирани табла за визуализиране на ключови показатели и измерване на напредъка на вашата UX стратегия

Опростете работните процеси по UX дизайна, подобрете сътрудничеството и осигурете по-добра видимост на процеса на дизайн. Това ще доведе до солидна UX стратегия.

Сътрудничество, организиране и доставка на прототипи за UX дизайн с софтуера за управление на дизайнерски проекти ClickUp

Приложете ефективна стратегия за потребителско преживяване за вашия бизнес

Добре изработената стратегия за потребителско преживяване е от решаващо значение за бизнеса, за да може да предостави изключително потребителско преживяване, което отговаря на нуждите на потребителите и бизнес целите.

Разработването на ефективна стратегия за UX включва задълбочено проучване на потребителите, за да разберете вашата аудитория, дефиниране на дългосрочна визия за UX, поставяне на ясни цели и задачи, създаване на подробен план за действие и установяване на методи за измерване на успеха чрез подходящи показатели.

Ключовите компоненти включват обвързване на стратегията за потребителско преживяване с цялостното стратегическо управление на организацията, определяне на цели, ориентирани към потребителя, и показатели за ефективност, които надхвърлят обичайните бизнес показатели, както и даване на приоритет на емоционалния дизайн, достъпността и интуицията на потребителя в процеса на проектиране на потребителското преживяване.

UX стратегиите ще трябва да се адаптират към нововъзникващите тенденции, като например използване на AI/машинно обучение за персонализация, подобряване на ангажираността чрез гласови интерфейси и потапяща AR/VR, фокусиране върху приятни микроинтеракции, даване на приоритет на инклузивната достъпност и отчитане на емоционалното благополучие на потребителите.

Използвайки всеобхватните функции на ClickUp, бизнесите могат да опростят разработването, внедряването и измерването на своята UX стратегия, като в крайна сметка предоставят изключителни потребителски преживявания, които стимулират растежа.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Кои са трите елемента на стратегията за потребителско преживяване?

Трите основни елемента на стратегията за потребителско преживяване са:

Дизайн, ориентиран към потребителя: Фокусиране върху нуждите и желанията на целевия потребител

Бизнес цели: Съгласуване на усилията за UX с цялостната бизнес стратегия и целите на компанията

Удобство на ползване: Гарантиране, че продуктът или услугата са лесни за научаване и използване

2. Какво е стратегия за проучване на потребителското преживяване?

Стратегията за проучване на потребителското преживяване очертава вашите конкретни методи за събиране на данни за потребителите и разбиране на техните нужди и поведение. Те могат да включват интервюта със заинтересовани страни, проучвания, тестове за използваемост и A/B тестове.

3. Как да се запозная с UX стратегията?

Има няколко пътя, по които можете да се насочите към стратегията за UX. Можете да следвате формално образование в областта на UX дизайна или в свързана с него област, като взаимодействие човек-компютър (HCI). Създаването на портфолио, което показва вашите умения в областта на UX чрез лични проекти или работа на свободна практика, също е ценно. Освен това, онлайн курсовете и сертификатите могат да подобрят вашите знания и умения.