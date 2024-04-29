Един ден от живота на UX дизайнера: отговорности, предизвикателства и необходими инструменти

С толкова много приложения и дигитални услуги на пазара, новите продукти трябва да се открояват, за да бъдат печеливши. Сигурен начин да се постигне това е чрез предоставяне на изключително потребителско преживяване. Тук на помощ идват UX дизайнерите. Те знаят всички трикове и съвети, за да осигурят гладко, интуитивно и приятно преживяване за потребителите.

Ролята на UX дизайнера обаче не е лесна. Той трябва да бъде креативен и аналитичен, съпричастен и технически подкован, както и да разбира тежестта на дизайнерските решения. 🏋️

Ако искате да научите какво е необходимо, за да успеете в тази професия, сте на правилното място. Ще разгледаме типичен ден от живота на дизайнера на потребителско преживяване (UX), предизвикателствата, с които се сблъсква редовно, и инструментите, които му помагат да се справи с тях.

Кой е UX дизайнерът?

UX дизайнерът отговаря за външния вид и функционалността на даден продукт, като например приложение или уебсайт. Неговата задача е да се увери, че продуктът е задоволителен за крайния потребител във всеки момент на взаимодействие. Той проучва нуждите на потребителите, проектира продукта, за да отговори на тях, и провежда тестове за използваемост, за да оцени своите решения.

UX дизайнът никога не е завършен. Дизайнерите постоянно преразглеждат стратегията си и мислят за начини да подобрят продукта въз основа на обратната връзка от клиенти и потребители.

UX е и съвместно усилие. UX дизайнерите работят в тясно сътрудничество с UI дизайнери, разработчици, продуктови мениджъри и различни други лица в организацията.

Съвет от професионалист: UX дизайнерите имат много работа, но инструмент за продуктивност като ClickUp им помага да се справят с натоварването и да спазват графика на проектите. Многофункционалните функции за управление на проекти и йерархията на ClickUp позволяват на UX екипите да организират работата, ресурсите и документацията си. Платформата им помага и да си сътрудничат безпроблемно с колегите си и други екипи.

ClickUp Docs ви позволява да сътрудничите в реално време и да работите с екипа си, за да разберете по-добре клиентите си.

Фактори, които влияят на деня на UX дизайнера

Отговорностите на UX дизайнера варират в зависимост от няколко фактора, включително:

Вид договор: Вътрешният дизайнер е нает от и работи за една марка, докато дизайнерът на потребителски опит на свободна практика работи за няколко клиента.

Обхват на работата: UX дизайнерите често са генералисти и обхващат широк спектър от UX дейности. Те могат да бъдат и специалисти, които ограничават експертизата си до конкретни задачи, като например проучвания или писане.

Ниво на опит: Докато старшият UX дизайнер поставя акцент върху стратегията и координирането на UX работата, младшият дизайнер се занимава предимно с изпълнението на конкретните дизайнерски задачи.

Компания и индустрия: UX дизайнерът в малък стартиращ е-търговски бизнес може да има много по-различна работа от дизайнера в голяма технологична компания.

Фазата на процеса на дизайн мислене също определя как ще изглежда денят на UX дизайнера. Процесът на UX обаче не е линеен. Повечето UX дизайнери преминават от една фаза в друга, докато проектират и усъвършенстват продукта.

Цялостен поглед към един ден от живота на дизайнер на потребителско изживяване

Типичният ден от живота на UX дизайнера е динамичен и разнообразен. Той изисква както творчество, така и организираност и се състои както от индивидуална, така и от съвместна работа. Обикновено UX дизайнерът работи стандартните осем часа на ден, но този брой може да се увеличи в случай на сложни или безпрецедентни задачи.

Представете си, че сте вътрешен UX дизайнер за приложение. След като изпиете (първата) си чаша кафе и проверите списъка си със задачи, сте готови да се заловите за работа. В зависимост от фазата на процеса на проектиране, денят ви може да включва следните дейности:

Стратегическо планиране

В най-ранните етапи на UX проекта се срещате с бизнес заинтересованите страни, заедно с други дизайнери и проектния мениджър. Правите всичко възможно, за да разберете цялостната стратегия и бизнес целите, така че да можете да съгласувате UX стратегията с тях.

След като определите целите, идентифицирате ключовите показатели за ефективност (KPI), които ще ви позволят да измерите успеха на вашите дизайнерски усилия. 📐

За да завършите стратегията си, напишете творчески бриф. Този документ ще ви служи за ръководство през останалата част от UX процеса. Ще продължите да се срещате със заинтересованите страни и да преразглеждате стратегията си дори и след разработването на приложението.

След като мениджърът финализира дизайна на проекта и уточни всички детайли, можете да започнете да генерирате и развивате идеи.

Съвет от професионалист: Шаблонът ClickUp UX Roadmap е удобен шаблон за бяла дъска, който позволява на вас и вашия екип да визуализирате стратегията и да обедините работата си по дизайна около нея.

Създайте визуално представяне на вашата UX дизайн стратегия с шаблона ClickUp UX Roadmap Template.

Изследване

Дизайнът на приложението трябва да бъде преди всичко ориентиран към потребителя, затова проучването на потребителите е ключова фаза от проекта. Като UX дизайнер, вие провеждате и контролирате проучванията. Целта е да опознаете целевата си аудитория, нейните нужди и болезнени точки. 💥

В началото ще използвате анкети и интервюта с потребители. Когато започнете да създавате прототипи и да тествате, можете да използвате A/B тестове и количествени показатели като ангажираност на потребителите и процент на кликвания, за да усъвършенствате UX дизайна на приложението.

След като анализирате резултатите, ще създадете потребителски профили, карти на емпатията и потребителски потоци , за да оформите своя дизайнерски процес. Ще споделите резултатите с ключовите заинтересовани страни.

Съвет от професионалист: Можете да използвате плана за проучване на потребителите на ClickUp, за да насочите фазата на проучването и да организирате всички резултати, така че да са лесно достъпни.

Подходете систематично към проучването на потребителите с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

Идеи

Сега, когато разбирате проблемите и нуждите на потребителите, трябва да намерите най-ефективните дизайнерски решения, за да ги разрешите. 💡

Участвате в сесии за мозъчна атака и семинари за дизайн мислене, след което създавате настроени табла и скицирате основни макети на приложението. За да сте сигурни, че вашият дизайн е ориентиран към потребителя, поддържате резултатите от проучванията си под ръка през цялата фаза на идеи.

Съвет от професионалист: Централизирайте и организирайте всичките си идеи в шаблона за настроение на ClickUp. Вмъкнете вдъхновяващи референции и изследователски документи, за да са винаги под ръка.

Направете шаблона Mood Board на ClickUp едно място, където да съхранявате всичките си дизайнерски идеи.

Дизайн

Фазата на проектиране е мястото, където вашите идеи се превръщат в реалност. Използвайки чернови, мудбордове и вашия предпочитан софтуер за UX дизайн, Figma, вие създавате:

Wireframes: Нискокачествени чертежи на структурата на приложението Макет: По-подробно представяне на външния вид на приложението, включително цветовете, иконите, топографията и други по-фини детайли. Прототипи: Висококачествени интерактивни модели на приложението, които позволяват на потребителите да изпитат как ще изглежда крайният продукт, създадени в сътрудничество с UI дизайнера.

По време на целия проект се позовавате на документацията за дизайна, като например указания за стила и бранда. Тези последователни визуални елементи пренасят визуалната идентичност на клиента в потребителския интерфейс и правят потребителското преживяване кохерентно.

Трябва да мислите за всеки тип човек, който ще използва продукта, който проектирате. Ако продуктът е предназначен за потребители от цял свят, иконографията е от решаващо значение, за да им помогне да се ориентират в интерфейса. Когато иконите ефективно комуникират различни функции, приложението е по-интуитивно. 🤗

Итеративният характер на методологиите Agile и Scrum върви ръка за ръка с UX дизайна, което е причината вашата компания да възприеме тези подходи. Вие прилагате принципите на Scrum през целия процес на дизайн, като:

Фокусиране върху предоставянето на стойност на потребителите преди всичко

Непрекъснато адаптиране на процеса на UX дизайн на продукта според обратната връзка от потребителите

Работа по итеративен метод в рамките на ограничени по време Scrum Sprints

Сътрудничество с мултифункционални екипи за създаване на кохерентен продукт

Създаване на минимално жизнеспособен продукт (MVP) или дизайн – ранна, но функционална версия на продукта, която можете да пуснете на пазара и да събирате данни за използването му.

Допълнителна информация: Разгледайте най-добрите шаблони за дизайн документация, за да започнете!

Тестване

Оценката се извършва по време на процесите на проектиране и разработване. Веднага щом имате нещо осезаемо, като макет, използвате хеуристична оценка, за да проверите проекта си и да откриете проблеми на ранен етап.

След като прототипът ви е готов, можете да започнете да тествате и валидирате UX на продукта. За целта използвате различни методи. Най-често срещаният е тестване на използваемостта, което провеждате върху представителни извадки от потребители. Опитвате се да тествате дизайна на поне пет потребители на ден, за да бъде рентабилно. Други методи за тестване на потребители включват:

Анализ на проучвания на потребителите

A/B тестване

Проследяване на погледа

Тестване на достъпността

След като всички проблеми са решени, вие и екипът за разработка на продукти финализирате цялостния вид и усещане на продукта. 👌

Съвет от професионалист: С шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp можете да планирате и оптимизирате сесиите си за тестване на потребители. Съберете всички резултати на едно място за по-гладки процеси на анализ и внедряване.

Опростете тестването на потребителското преживяване с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Бонус: Сътрудничество и личностно развитие

UX дизайнът разчита на екипна работа. Ето защо прекарвате значителна част от деня в общуване с други колеги и екипи. Отговаряте на имейли и съобщения в Slack. Участвате в различни срещи, като ежедневни разговори с мениджъри и разработчици и срещи за планиране на Sprint.

Понякога се срещате с клиента, за да го информирате за напредъка, да получите обратна връзка и да преразгледате стратегиите. Използвате споделяне на екрана, за да демонстрирате свършената работа.

Областта на UX дизайна се развива бързо, затова трябва да сте в крак с тенденциите и новите инструменти. В края на типичния си ден прекарвате един час в четене на новини от бранша и слушане на онлайн курсове, за да развивате уменията си. 📲

Основни качества на UX дизайнера

Освен необходимото образование, сертификати за дизайн и портфолио, UX дизайнерът трябва да има дълбоко разбиране за взаимодействието между човек и компютър и принципите на използваемостта. Той трябва да знае и как да прилага тези принципи в своите проекти и при вземането на решения. 📚

За да успее в работата си, UX дизайнерът трябва да притежава следните умения:

Качествено управление на времето: Улеснете се в справянето с различни срокове и задачи.

Ефективно решаване на проблеми: Помогнете им да мислят бързо и да обмислят иновативни решения за нуждите и проблемите на потребителите.

Комуникативни умения: Подгответе ги за ефективна междуфункционална работа в екип, която е незаменима част от UX дизайна.

Аналитично мислене: Дава им способността да разбиват сложни проучвания на потребителите, да идентифицират модели и да предвиждат всички възможни резултати.

Внимание към детайлите: Позволява им да забележат проблемите преди потребителите и да създадат изключителни преживявания.

Емпатия: Позволява им да се поставят на мястото на потребителите и да съсредоточат усилията си в дизайна около нуждите на реалните хора.

Основни предизвикателства в работата на UX дизайнера

UX дизайнът е сложна дейност, така че не е изненадващо, че повечето UX дизайнери редовно се сблъскват с препятствия. По-долу ще изброим някои от най-важните от тях.

Известната пропаст между дизайна и разработката

Ако комуникацията между UX дизайнерите и разработчиците не е ясна, могат да възникнат много проблеми. Разработчиците могат да интерпретират погрешно елементите и да създадат продукт, който се отклонява от подкрепения с проучвания и внимателно планиран дизайн. В резултат на това ще трябва да се справят с много ревизии, което означава повече работни часове и потенциално пропуснати срокове – да не говорим за разочарованието! 💢

Решение: Двата екипа трябва да си сътрудничат по време на процесите на проектиране и разработване. Дизайнерите трябва да проумеят техническите възможности, а разработчиците трябва да положат усилия, за да разберат намеренията на дизайнерите.

Ограничения на ресурсите

UX дизайнерите често трябва да се справят с ограничения във времето и бюджета. Понякога тези ограничения могат да попречат на качеството на тяхната работа. ⌛

Решение: Макар да не могат да направят много по отношение на ограниченията, UX дизайнерите могат да се научат да приоритизират работата си и да работят по-ефективно.

Балансиране между нуждите на потребителите и компанията

Потребителите трябва да бъдат в центъра на вашите дизайнерски усилия. Проблеми възникват, когато компанията налага изисквания или ограничения, които са в противоречие с нуждите на потребителите.

Решение: Ако не успеят да накарат компанията да преоцени приоритетите си, UX дизайнерите трябва да използват уменията си за решаване на проблеми и да намерят най-подходящите решения, за да постигнат хармония между тези еднакво важни елементи. 🎶

Неясни отговорности

UX дизайнът разчита на ефективна работа в екип. Когато обхватът на работата на UX дизайнера не е ясно дефиниран, той често извършва излишна работа или не постига желаните резултати. Ако този проблем възниква често и с няколко членове на екипа, това се отразява негативно на графика на проекта, продукта и в крайна сметка на бизнеса. 📉

Решение: Точните задължения на всеки член на екипа трябва да бъдат определени и ясно съобщени преди началото на работата.

Проблеми с качеството и точността на данните

UX проучванията са деликатно начинание. Изследователите често са пристрастни и се борят да съставят представителна извадка от потребители. Те трябва да обработват огромни количества разнообразни данни и да се справят с непълни данни и погрешни интерпретации, които могат да подкопаят продукта. ⚠️

Решение: Освен да са наясно с потенциалните предубеждения, изследователите трябва да знаят как да анализират, валидират и интерпретират данни, за да извличат надеждни и приложими заключения. Необходима е и стабилна система за управление на данни.

Разнообразните инструменти, които са на разположение днес, позволяват на UX дизайнерите да работят и да комуникират ефективно. По-долу ще разгледаме обичайния набор от инструменти, които можете да намерите в кутията с инструменти на един UX дизайнер. 🧰

Инструмент за управление на проекти

UX дизайнерите използват инструмента за управление на проекти, за да се запознаят със задачите си, крайните срокове и всичко останало, от което се нуждаят, за да завършат работата си. Тези инструменти са от съществено значение за осигуряване на ефективно сътрудничество и спазване на графика на проектите. 📆

Цялостен инструмент за управление на проекти като ClickUp може да подпомага дизайнерските екипи във всяка фаза от процеса. С над 15 персонализируеми изгледа, той може да съхранява и организира всички ваши знания и планове, като осигурява прозрачност на работата в цялата организация. Изгледът „Работна натовареност“ в ClickUp показва наличността на всеки член на екипа за ефективно разпределение на задачите. За да визуализирате времевата линия на проекта и зависимостите между задачите, използвайте изгледа „Гант“ в ClickUp.

Бързо оценете капацитета на всеки член на екипа с изгледа „Работна натовареност“ на ClickUp.

ClickUp ви позволява също да приложите вашата стратегия на високо ниво в ежедневната си работа. Можете да дефинирате цели в ClickUp и проследими задачи, свързвайки ги с реални задачи. Докато ги изпълнявате, платформата автоматично ще изчислява напредъка ви към целите.

Използвайте ClickUp Goals, за да останете на път към вашите дизайнерски цели.

Откритата комуникация е от съществено значение за съгласуваната работа в екипа и организацията. Подходящият инструмент улеснява сътрудничеството и осигурява съгласувано изпълнение.

UX дизайнерите имат много начини да комуникират в ClickUp. Например, можете да провеждате общи дискусии в чата на ClickUp или да обсъждате конкретни въпроси в секцията за коментари на всяка задача. Можете също да споделяте записи на екрана директно от платформата, за да изразите мнението си. 🎥

Обсъждайте важни и не толкова важни въпроси с ClickUp Chat View.

Даване и получаване на обратна връзка е лесно с ClickUp. Възможностите за проверка на платформата ви позволяват да получите подробна обратна връзка за вашите wireframes и mockups. Качете файла в определения изглед „Задачи“ и го споделете с рецензентите. Те могат да изразят мнението си за отделни елементи с анотации.

Получете обратна връзка за конкретни елементи от дизайна с функциите за проверка на ClickUp.

Инструментите за проучване на потребителите позволяват на UX дизайнерите да събират данни и да анализират предпочитанията на потребителите. Инструментите за тестване на използваемостта и потребителите предоставят ценна информация за потребителите, която ще оформи бъдещето на продукта. Те правят големите обеми данни по-поносими и разбираеми.

За качествено проучване можете да използвате ClickUp Forms. Създайте идеалното проучване, използвайки над 20 полета, и го разпратете на клиентите си. Формулярите могат да служат и за събиране на заявки за дизайн. ClickUp автоматично ще ги превърне в задачи и ще ги добави към вашия списък с задачи.

Събирайте предпочитанията на потребителите и заявките за дизайн бързо с ClickUp Forms.

След като сте събрали и анализирали всичките си данни, обобщете резултатите си в ClickUp Docs. С помощта на AI двигателя ClickUp Brain можете бързо да редактирате документи и дори да генерирате дизайн персонажи, потребителски пътувания, творчески брифинги и продуктови изисквания.

ClickUp Brain може да ви спести време, като генерира дизайн персонажи, потребителски пътувания и друга UX документация.

Инструментите за генериране на идеи и провеждане на работни срещи позволяват на UX дизайнерите да изразят своята креативност, като им помагат да провеждат и документират всяка сесия за мозъчна атака.

ClickUp Whiteboards са идеални за тази цел. Те предлагат различни функции, които ви помагат да създавате wireframes и да ги представяте на екипа си или клиентите си в реално време. Можете дори да вграждате Figma и InVision файлове.

Обсъждайте дизайни и потребителски потоци в реално време с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards.

Разбира се, нищо не би било възможно без инструменти за дизайн, прототипиране и създаване на wireframes като Figma и Adobe XD. Тези инструменти подпомагат UX дизайнерите в тяхната основна работа, като им позволяват да създават както ранни визуални представяния, така и изпипани дизайни на продукта.

За да ви помогне да оптимизирате работния си процес, ClickUp се интегрира безпроблемно с Figma и над 1000 други приложения чрез Zapier.

Оптимизирайте работния си процес в UX дизайна с ClickUp

Работният живот на UX дизайнера никога не е скучен. Обикновено включва широк спектър от дейности – от срещи и творческа работа до щателни тестове и проучвания. За да бъдат продуктивни, UX дизайнерите трябва да планират внимателно деня си и да използват всички налични технологии.

Тъй като изисква широк спектър от умения и отговорности, UX дизайнът може да изглежда като труден избор. Все пак, ако имате страст към него и проявявате необходимата усърдност, можете да имате удовлетворяваща и успешна кариера! 🌟

И не забравяйте – ClickUp е винаги на разположение, за да ви подкрепи в професионалното ви развитие. Регистрирайте се още днес и се присъединете към над 10 милиона души, които използват платформата, за да постигнат успех.