Методи за проучване на потребителите за подобряване на потребителското преживяване

Случавало ли ви се е да вложите цялото си сърце и душа в проектирането на даден продукт, само за да откриете, че той не се харесва на потребителите? Ако да, тогава вероятно проучването на потребителското преживяване (UX) е било или липсващият елемент, или нещо, за което сте се сетили в последния момент.

Методите за проучване на UX включват систематично проучване на целевата аудитория чрез редица подходи. Целта е да се разбере какво мислят, чувстват и правят потребителите, когато взаимодействат с даден продукт или услуга. Тази информация ви помага да проектирате решения, които не само са използваеми, но и приятни и отговарят на очакванията на потребителите.

Всяка UX стратегия е непълна без подходящо проучване на поведението на потребителите. Проучването на потребителското преживяване не е по избор – то е от решаващо значение, за да разберете дали вашият продукт ще издържи теста на реалния свят извън контролираната среда, в която е създаден и тестван.

В тази статия ще се впуснем в дълбочина в различните методи за проучване на UX, които използват екипите за продукти и дизайн. Ще научим също как да събираме данни от потребителите и как да използваме качествените прозрения в процеса на дизайн на продукти, за да подобрим удовлетвореността на потребителите.

Защо проучването на UX е важно?

Успешните продукти се основават на ценностно ориентирани прозрения. Като инвестирате време и ресурси, за да разберете поведението на потребителите чрез проучване на UX, можете да изградите задълбочен процес на UX дизайн, който помага за:

Намалете промените или преработването в последния момент в цялостния дизайн и разработка

Създавайте продукти, които решават реални проблеми на потребителите и резонират с вашата целева аудитория

Проектирайте лесни за употреба продукти, които водят до по-щастлива и по- лоялна потребителска база

Стимулирайте растежа на бизнеса, тъй като доволните и лоялни потребители в крайна сметка ще продължат да се връщат при вас и ще ви помогнат да подобрите общите си приходи.

Изследването на UX е в основата на успешното разработване на продукти. Чрез включването на подходящи методи за изследване на UX в процеса на проектиране можете да създадете продукти, които потребителите ви обичат.

Изследването на UX се различава от традиционното управление на проекти и Agile изследването. Ето по какъв начин:

Характеристика Изследване на UX Традиционно проучване на управлението на проекти Агилно проучване Фокус Поведението и нуждите на потребителите Обхват на проекта, график и бюджет Обратна връзка от потребителите за развиващия се дизайн Техники Тестове за използваемост, интервюта, анкети Интервюта със заинтересовани страни, анализ на конкурентите, проучване на пазара Интервюта с потребители, A/B тестове, тестове на прототипи и обратна връзка

Видове проучвания на UX

чрез Maze

Изследването на UX помага да разберете как потребителите взаимодействат с вашия продукт и какво очакват от него. Изследването помага да се разкрият мотивациите, поведението и болезнените точки на потребителите. Но какъв метод да използвате? Методите за изследване на UX могат да бъдат разделени в следните категории:

Качествено срещу количествено

Почти всеки метод за изследване попада в една от двете широки категории – качествени и количествени методи за изследване.

Количественото проучване се фокусира върху измерима информация, включително числови данни или други ценни данни, които могат да бъдат измерени и сравнени. То ви позволява да идентифицирате тенденции, модели и други данни от вашите данни. Използва подходи като събиране на обратна връзка за продукта, A/B тестване или тестване на използваемостта, за да събере информация.

Качественото проучване, от друга страна, се фокусира върху субективния анализ на поведението и обратната връзка на потребителите. То проучва нагласите, мотивациите и мислите на потребителите чрез техники като интервюта с потребители. Това може да играе ключова роля в процеса на проектиране, като помага за създаването на шаблони за wireframe, които помагат на вашите екипи за разработка и дори на клиента да си представят крайната цел на вашия процес на разработка.

Нагласи срещу поведение

Изследването на нагласите, което е ключов аспект от изследването и дизайна на потребителското преживяване, се впуска в „защо“ зад решенията и поведението на потребителите. То се възползва от мненията, чувствата и възприятията на потребителите за даден продукт, като предоставя ценна информация за това как мислят потребителите, когато използват даден продукт. Този субективен подход включва анкети, интервюта с потребители и други форми на генериране на обратна връзка от потребителите. Резултатите помагат на организациите да разберат поведението на потребителите и да подобрят своите продукти.

Поведенческото проучване, от друга страна, се отнася до начина, по който потребителите взаимодействат с даден продукт или услуга. Този вид проучване често включва методи за наблюдение като тестване на прототипи, проследяване на кликвания, топлинни карти, проследяване на погледа и други техники за проучване на потребителите, за да се съберат данни за поведението.

Разбиране на различните методи за проучване на UX

Сега, след като разгледахме двете основни категории проучвания на UX, вероятно сте любопитни да научите кои са конкретните методи, които съставляват рамката на проучването на UX. Ето опростена версия на всеки метод за проучване на UX и неговите цели, както и как те могат да предоставят информация за поведението и предпочитанията на потребителите:

Интервюта с потребители

Този метод за проучване на потребителите е един от най-обещаващите начини за получаване на мнения и обратна връзка от потребителите. Чрез отворени въпроси и активно слушане, интервютата с потребители помагат на изследователите да съберат качествени данни за основните мотивации, мисловни процеси и неудовлетворености, които може да не са очевидни чрез други методи.

Кога да се използва:

Събиране на информация за потребителите в ранния етап на процеса на проектиране, за да се обосноват първоначалните концепции и функционалност

Подробно проучване на конкретни потребителски преживявания, за да се разберат проблемите на потребителите и да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

Разкриване на мотивацията на потребителите и мисловните процеси, които стоят зад техните действия и поведение

Валидиране на дизайнерските предположения и тестване на прототипи с целеви потребители

A/B тестване

чрез CXL

Друг метод за получаване на обратна връзка от потребителите е A/B тестването. Този метод за проучване на UX сравнява две версии на дизайн, текст или други елементи (например разположение на бутони, оформление) с минимални разлики, за да се види коя от тях се представя по-добре сред потребителите.

Кога да се използва:

За тестване на постепенни промени в дизайна или актуализации на съществуващ интерфейс

Оптимизиране на съществуващите характеристики или функционалности, за да се разбере колко удобно се чувства потребителят с актуализацията

Анкети

Подобно на интервютата с потребители, анкетите събират подробна информация от потребителите. Вместо да разговарят подробно с конкретни потребители обаче, анкетите се фокусират върху събирането на данни от по-голяма група, като използват типични въпроси (с многовариантен избор, по скалата на Ликерт, отворени), предназначени да съберат мнения, предпочитания и поведение на потребителите, свързани с конкретна тема или продукт.

Кога да се използва:

Събиране на обратна връзка от потребителите за съществуващи функции или концепции

Измерване на нагласите на потребителите към даден продукт или услуга

Разбиране на предпочитанията и мненията на потребителите в широк мащаб

Създаване на потребителски профил

Създаването на потребителски профили включва разработването на измислени герои, които представляват вашите целеви потребителски сегменти. Тези профили се базират на данни от проучвания на потребителите (интервюта, анкети, наблюдения) и въплъщават характеристиките, поведението, нуждите и целите на вашите идеални потребители.

Кога да се използва:

По време на прототипирането или концептуализирането на продуктовия дизайн, за да се гарантира, че вашият дизайн и навигация отговарят на нуждите на потребителите

Сортиране на карти

Сортирането на карти е метод за изследване, фокусиран върху потребителя, при който участниците се молят да организират информацията в групи, които имат смисъл за тях. Този процес помага на изследователите да разберат как потребителите възприемат и категоризират информацията, разкривайки потенциални проблеми с използваемостта на информационната архитектура, системите за етикетиране или навигацията в уебсайта.

Изтеглете този шаблон Създайте и управлявайте процеса на сортиране на карти с лекота, използвайки шаблона за сортиране на карти на ClickUp.

Ако искате да започнете с сортиране на карти, за да проведете тестове за използваемост, ви предлагаме да използвате шаблона за сортиране на карти на ClickUp. Той е лесно приспособим и включва основна рамка, която ще ви помогне:

Организирайте и провеждайте сесии за сортиране на карти

Записвайте отговорите и мненията на потребителите в значими категории

Анализирайте резултатите, за да направите актуализации на продукта си въз основа на данните

Кога да се използва:

Структуриране на навигацията в уебсайта или информационната архитектура

Разработване на системи за етикетиране на менюта, категории или други елементи от дизайна

Оценяване на ефективността на съществуващите дизайни или навигацията в продукта

Тестване на концепцията

Тестването на концепции включва представянето на потребителите на концепции за дизайн в ранен етап (например скици, wireframes, прототипи), за да се събере обратна връзка и да се идентифицират всички основни проблеми, свързани с използваемостта, преди да се инвестират значителни ресурси в разработката.

Цел: Да се валидират концепциите за дизайн в ранните етапи на процеса на разработване. Чрез събиране на обратна връзка от потребителите относно първоначалните идеи, изследователите могат да идентифицират потенциални проблеми на ранен етап и да итерират дизайна, за да създадат решение, ориентирано към потребителя.

Кога да се използва:

Оценяване на първоначалните идеи за дизайн, преди да инвестирате ресурси в разработката

Идентифициране на основните проблеми с използваемостта на даден дизайнерски концепт

Измерване на интереса на потребителите към предложеното решение

Получаване на ранна обратна връзка за повторно разработване на дизайнерски концепции

Етнографско (теренно) проучване

Етнографското проучване включва наблюдение на потребителите в тяхната естествена среда, за да се получи по-дълбоко разбиране за техните нужди, поведение и предизвикателства в контекста на ежедневието им. Този метод на проучване позволява по-цялостно разбиране на поведението на потребителите, тъй като те изпълняват задачи и предприемат действия по естествен начин, без да бъдат наблюдавани.

Цел: Да се получи по-дълбоко разбиране за основните причини, стоящи зад поведението на потребителите. Чрез наблюдение на потребителите в естествената им среда изследователите могат да открият скрити нужди, предизвикателства и възможности за дизайн, които може да не са очевидни чрез други качествени или количествени методи.

Кога да се използва:

Разбиране на поведението на потребителите в реални ситуации

По време на прототипирането или тестването на използваемостта, за да се открият скрити нужди и предизвикателства, които потребителите може да не са в състояние да изразят

Дневникови проучвания

Дневниковите проучвания включват молба към потребителите да документират своите преживявания с даден продукт или услуга за определен период от време (обикновено дни или седмици). Участниците обикновено записват своите мисли, чувства и действия, свързани с продукта, в дневников формат, заедно със скрийншотове, снимки или видеоклипове, ако е приложимо.

Цел: Да се получат познания за поведението и нагласите на потребителите във времето в естествена среда. Този метод позволява на изследователите да улавят потребителското преживяване в реално време и да разберат как потребителите взаимодействат с даден продукт в продължение на по-дълъг период от време.

Кога да се използва:

Разбиране на поведението и нагласите на потребителите във времето, например възприятието преди актуализация в сравнение с възприятието след актуализация на продукта.

Получаване на информация за емоционалните реакции на потребителите към даден продукт

По време на продължителното тестване някои проблеми с използваемостта може да не станат явни в една единствена тестова сесия. Тук потребителят не само използва продукта, но и активно изпълнява задачи и играе ролята на тестващ, помагайки с проучването на поведението и нагласите.

Тестване на използваемостта

Тестовете за използваемост включват наблюдение на потребителите, които взаимодействат с даден продукт или прототип, за да се идентифицират проблеми с използваемостта, да се оцени цялостното потребителско преживяване и да се идентифицират области за подобрение. Изследователите обикновено провеждат тестове за използваемост в контролирана среда, като молят потребителите да изпълнят конкретни задачи, докато наблюдават поведението им, събират обратна връзка и идентифицират всички предизвикателства, с които се сблъскват.

Изтеглете този шаблон Превърнете всичките си данни от проучването на UX в полезни идеи, като използвате шаблона за тестване на използваемостта на Clickup.

Ако искате да съберете обратна връзка от потребителите и конкретни действия на потребителите в добре планирана документация, препоръчваме ви да разгледате шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp. Шаблонът включва всички основни процеси за разработване и дизайн на продукти, като ви помага да съберете всички подробности, от начина, по който потребителите взаимодействат с вашия продукт, уебсайт или приложение, до основните им проблеми и обратна връзка.

Цел: Да се идентифицират и отстранят проблемите с използваемостта, преди продуктът да бъде пуснат на пазара. Чрез наблюдение на взаимодействието на потребителите с продукта, изследователите могат да идентифицират областите, които предизвикват объркване, неудовлетвореност или неефективност, и да преработят дизайна, за да създадат по-удобно за потребителя преживяване.

Кога да се използва:

Идентифициране на проблеми с използваемостта на продукт или прототип

Оценяване на цялостното потребителско преживяване

Събиране на обратна връзка от потребителите относно конкретни характеристики на дизайна

Итерация на дизайна за подобряване на използваемостта

Проследяване на кликвания/проследяване на мишката

Проследяването на кликвания или проследяването на мишката е техника за уеб анализи, която записва кликванията на потребителите върху уебсайт или приложение. Софтуерът събира данни за това къде кликват потребителите, колко често кликват върху определени елементи и в какъв ред.

Тези данни могат да бъдат визуализирани в топлинни карти или отчети за кликванията, за да се получат подробни сведения за моделите на поведение на потребителите, да се идентифицират популярните области на съдържание и да се открият потенциални проблеми с използваемостта.

Кога да се използва:

Разбиране на моделите на поведение на потребителите в рамките на един дигитален продукт

Идентифициране на популярни области на съдържание и пътувания на потребителите

Откриване на потенциални проблеми с използваемостта въз основа на моделите на кликване на потребителите

A/B тестване на различни варианти на дизайна, за да се види кой от тях получава повече кликвания

Фокус група

Фокус групата е модерирана дискусия с малка група потребители (обикновено 5-8), за да се генерират различни гледни точки за даден продукт, услуга, конкретна функция или дизайнерска концепция. Фасилитаторът ръководи дискусията, задавайки отворени въпроси, за да предизвика разговор, да генерира идеи и да събере обратна връзка от потребителите по различни аспекти на продукта.

Кога да се използва:

Генериране на първоначални идеи и стимулиране на творческото мислене

Проучване на нагласите на потребителите и първоначалните им реакции към даден продукт или концепция

Идентифициране на потенциални проблеми с използваемостта, преди да инвестирате в мащабно проучване

Събиране на обратна връзка от потребителите за различни варианти на дизайна

Бенчмаркинг

Бенчмаркингът включва сравняване на показателите за ефективност на вашия продукт (например, процент на конверсия и време за изпълнение на задачи) с индустриалните стандарти или продуктите на конкурентите. Този метод ви помага да идентифицирате области за подобрение и да останете конкурентоспособни на пазара.

Цел: Да получите статистически данни, за да идентифицирате областите, в които вашият продукт се отличава или отстъпва в сравнение с конкурентите или стандартите в бранша. Като разберете относителните силни и слаби страни на вашия продукт, можете да определите приоритетите за подобрения и да вземете решения, основани на данни.

Кога да се използва:

Постпродукция или пускане на пазара, за да разберете как се представят ключовите ви показатели въз основа на индустриалните стандарти

Избор на подходящ метод за проучване на UX

При наличието на толкова много методи за проучване на UX възниква въпросът: как да избера подходящия метод за моя проект? Някои от факторите, които могат да се вземат предвид при избора на метод за проучване на UX, включват:

Цели на проекта: Какво се надявате да постигнете с проучването си? Целите ли да идентифицирате проблеми с използваемостта, да разберете нуждите на потребителите или да прецените интереса им към нова функция? Съгласуването на метода на проучване с целите ви гарантира, че ще съберете най-релевантните данни.

Изследователски въпроси: Ясно дефинирайте въпросите, на които се нуждаете от отговори. Това ще ви помогне да изберете метод, който предоставя необходимите данни за отговаряне на тези въпроси.

Бюджет и график: Различните методи за изследване варират по отношение на разходите и времето, което отнемат. Обмислете ограниченията на ресурсите си и изберете метод, който отговаря на ограниченията на вашия проект.

Наличност на потребители: Набирането на подходящи участници може да повлияе на графика на проучването ви. Помислете за броя потребители, до които трябва да достигнете, и за възможността да ги наберете за избрания метод (например, лични интервюта срещу онлайн анкети).

Контекст на потребителите: Разбирането на контекста, в който потребителите взаимодействат с вашия продукт, е от решаващо значение. Някои методи, като етнографското проучване, са отлични за улавяне на поведението на потребителите в тяхната естествена среда, докато други, като тестването на използваемостта, може да изискват по-контролирана среда.

Важно е обаче да се отбележи, че няма един-единствен „най-добър” метод за проучване на UX.

Важно да знаете: Най-ефективният подход за изследване често включва комбинация от техники. Тази концепция се нарича триангулация, при която се използват три или повече метода за изследване на един и същ проблем, което укрепва валидността и надеждността на вашите заключения.

Съществуват няколко инструмента за UX дизайн, които също могат да ви помогнат да приложите различни методи за проучване на UX според вашите специфични нужди. Те могат да включват:

Инструменти за проучвания , които ви помагат да създавате формуляри или онлайн проучвания, за да събирате количествени и качествени данни от голяма база потребители.

Инструменти за прототипиране или инструменти за създаване на wireframes , които могат да се използват за създаване на интерактивни прототипи за тестване на използваемостта и събиране на обратна връзка от потребителите относно концепциите за дизайн.

Усъвършенстваните инструменти за проследяване на кликовете и поведението могат да ви помогнат да заснемете топлинни карти и да генерирате информация за поведението на потребителите и моделите на ангажираност.

Въпреки че се нуждаете от тези специализирани инструменти за събиране на данни, ви е необходима и унифицирана платформа, която да съхранява, анализира и ви помага да използвате тези данни за проучвания и анализи на потребителите.

Създавайте мисловни карти, записвайте идеи от проучването на UX и създавайте изключителни продукти с помощта на решението за управление на проекти ClickUp Design

Тук на помощ идва инструментът „всичко в едно“ като ClickUp. Това усъвършенствано решение за продуктивност и управление на проекти разполага със специализирани функции за UX дизайн и изследвания.

С решението за управление на проекти ClickUp Design можете да си сътрудничите, да организирате и да работите с творчески екипи от цялото си портфолио. То предлага набор от функции, специално разработени за подобряване на процеса на проучване, дизайн или препроектиране на UX. С ClickUp можете:

обратна връзка от потребителите си чрез анкети и въпросници. С Създайте и съберетечрез анкети и въпросници. С ClickUp Form View можете лесно да създавате формуляри за събиране на обратна връзка от потребителите, да записвате релевантна информация и да превръщате отговорите им автоматично в проследими задачи, така че нищо да не бъде пропуснато.

изчерпателни планове за изследване , като всеки екип документира своите изводи в един документ. С Сътрудничество, мозъчна атака и разработване на, като всеки екип документира своите изводи в един документ. С ClickUp Docs можете да осигурите сътрудничество в реално време , което държи всички членове на екипа ви на една и съща страница.

визуализирате вашите данни в над 15 изгледа, включително Gantt, Table, Timeline, Workload, Lists, Kanban и други. Анализирайте подробно вашите заключения и потребителски данни с помощта на персонализирани изгледи, за да проучите резултатите от проучването на UX по начин, който най-добре отговаря на вашите нужди. ClickUp Views ви помага дав над 15 изгледа, включително Gantt, Table, Timeline, Workload, Lists, Kanban и други.

брайсторминг на изследователски въпроси, потребителски профили и дизайнерски идеи. Тези визуални инструменти насърчават креативността и стимулират участието на екипа в изследователския процес. Освен това, с планове за действие , което ви помага да преминете в режим на действие за броени минути. Използвайте ClickUp Whiteboards зана изследователски въпроси, потребителски профили и дизайнерски идеи. Тези визуални инструменти насърчават креативността и стимулират участието на екипа в изследователския процес. Освен това, с ClickUp Mindmaps можете да превърнете идеите и диаграмите си в, което ви помага да преминете в режим на действие за броени минути.

AI асистент, който може да ви помогне да създадете дизайн персонажи, компоненти, потребителски пътувания, творчески брифинги и др. Това помага да ускорите процеса на проучване и лесно да анализирате ценни данни. Оптимизирайте проучването си на UX с помощта на ClickUp Brain , вграден, който може да ви помогне да създадете дизайн персонажи, компоненти, потребителски пътувания, творчески брифинги и др. Това помага да ускорите процеса на проучване и лесно да анализирате ценни данни.

Изтеглете този шаблон Планирайте проучването си на UX и съберете всички полезни данни за минути, като използвате шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

В допълнение към тези функции, можете дори да използвате готовите за употреба и напълно персонализирани шаблони на ClickUp, за да започнете проучването си на UX само за няколко секунди. Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp предоставя ясна структура за определяне на целите и подробностите на вашето проучване на потребителите. Това поддържа всички заинтересовани страни в синхрон по отношение на очакванията и ще помогне на вашите UX екипи да комуникират, планират и изпълняват проучването на UX ефективно.

Изтеглете този шаблон Събирайте данни от различни методологии за проучване на UX в една платформа, като използвате шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

За събиране на конкретни данни можете да използвате шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp. Той предоставя структуриран начин за събиране на мнения, обратна връзка и препоръки от потребителите, превръщайки тези отговори в практически задачи за планиране на използваемостта. Шаблонът включва:

Персонализирани статуси за маркиране на дейности като „Затворено“, „Анализ“, „Препоръка“, „Ново въвеждане“ и „Отхвърлено“

Потребителски полета с атрибути като източник, статус на валидиране, софтуерен аспект, действие, имейл на потребителя и др.

Персонализирани изгледи, които ви помагат да визуализирате данните си в различни изгледи, като например формуляр за проучване на потребителите, необходими действия, прозрения, ръководство за начало и процес на проучване.

Функции, които ви помагат да управлявате всичките си задачи и да подобрите проследяването на проучванията на потребителите, с проследяване на времето, маркиране, предупреждения за зависимости, имейли и др.

Актуални тенденции и бъдещи насоки в проучването на UX

Методите за проучване на UX, които разгледахме днес, съществуват от доста време. Но с развитието на технологиите и методологиите, новите проучвания и тенденции постоянно предоставят по-задълбочени познания за потребителите, което помага за създаването на по-персонализирани и ефективни потребителски преживявания. Някои от тези тенденции, които могат да оформят бъдещето на проучванията на UX, включват:

Мобилни или дистанционни решения за тестване на потребители , които позволяват на изследователите да събират обратна връзка от по-широк кръг участници без географски ограничения. Тази тенденция вероятно ще продължи с напредъка в инструментите и методологиите за дистанционно тестване.

Поддържането на централизирани хранилища за споделяне на данни от проучвания на UX набира популярност. Това позволява на изследователите да имат достъп до съществуващи данни, да избегнат дублиране на усилията и да идентифицират тенденциите на потребителите в различни продукти и индустрии.

Използването на изкуствен интелект (AI) в проучването на UX позволява на изследователите да автоматизират задачи като анализ на данни и идентифициране на потребителски тенденции в големи масиви от данни. Това освобождава изследователите да се съсредоточат върху дейности от по-високо ниво, като стратегия за дизайн и емпатия към потребителите, докато AI помага за анализиране на модели и откриване на аномалии в данните.

Бъдещето на проучването на UX също става по-достъпно, като инструментите и методологиите за проучване на потребителите стават по-лесни за използване от хора, които не са изследователи. Това дава възможност на продуктовите екипи и заинтересованите страни да участват активно в процеса на проучване и да вземат решения, основани на данни.

Свържете се с потребителите си на по-дълбоко ниво с проучването на UX

Не забравяйте, че проучването на UX е инвестиция; то е първата стъпка към успеха на вашия продукт. Като дадете приоритет на дизайна, ориентиран към потребителя, ще създадете продукти, които са наистина ориентирани към потребителя и които не само са функционални, но и приятни, полезни и удовлетворяващи за вашите потребители. В крайна сметка това се превръща в по-голямо приемане от страна на потребителите, лоялност към марката и, в крайна сметка, растеж на бизнеса.

С инструменти за управление на UX и дизайн проекти като Clickup можете да завършите проучването си за UX още по-бързо. С готовите за употреба UX шаблони и функции за използваемост можете да опростите не само проучването, но и цялостното потребителско преживяване.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да приложите избраните от вас методи за проучване на потребителското преживяване по най-ефективния възможен начин.