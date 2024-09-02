Как да оптимизирате потребителските потоци: примери, стратегии и инструменти

Представете си пътуване с кола до нова дестинация, но без обикновена карта или Google Maps – със сигурност ще се изгубите. Фрустриращо, нали? Така се чувстват новите потребители на уебсайт или приложение без ясен потребителски поток.

Добре структурираният потребителски поток е основата на успешния дизайн на потребителското преживяване (UX). Той създава гладка пътека за потребителите, без усилие ги води от първоначалния им интерес (целева страница) до желаното действие (конверсия).

Без това потребителите могат да се объркат и да изоставят количките си или да се откажат от регистрацията, което води до пропуснати възможности и понижени проценти на конверсия.

В този блог ще разгледаме примери за потребителски потоци, ще научим как да ги създаваме и ще обсъдим стратегии и най-добри практики за оптимизиране на вашите дизайни.

Да започнем!

Какво е потребителски поток?

Потребителският поток е поредица от стъпки, които човек предприема, за да изпълни задача в уебсайт или приложение. Той показва как потребителите преминават от една страница към друга, за да достигнат желаната дестинация.

Целта на диаграмите на потребителския поток е да очертаят визуално всички стъпки, които трябва да бъдат следвани ясно, от първоначалното взаимодействие до крайното действие на покупковия поток, като закупуване на продукт или абониране за бюлетин.

Например, потребителският поток може да започне с търсене в Google, което води до страница на продукт, след което се добавя артикул в количката и накрая се извършва успешна поръчка.

Така че, добре проектираният потребителски поток гарантира безпроблемно, интуитивно преживяване, минимизирайки триенето и без усилие насочва потребителите към конверсия.

Видове диаграми на потребителски потоци

Диаграмите на потребителския поток помагат да се разбере как потребителят взаимодейства с даден продукт, да се идентифицират потенциални проблеми или области за подобрение и да се оптимизира потребителското преживяване. Те също така ви помагат да валидирате и усъвършенствате идеята за приложение. Тези диаграми могат да приемат различни форми, всяка от които е подходяща за различни нужди:

Диаграми на потока от задачи : Тези диаграми се фокусират върху конкретни задачи, като очертават всяка стъпка, която потребителят трябва да предприеме, за да завърши дадено действие, като например регистриране на акаунт или резервиране на услуга.

Wireflows : Wireflows съчетават wireframes с диаграми на потока, илюстриращи как потребителите взаимодействат с различни екрани по време на пътуването си, като предоставят подробна картина на взаимодействията на потребителите. Това обикновено включва създаване на потоци на мобилни екрани.

Диаграми на потока : Традиционните диаграми на потока използват символи като правоъгълници, ромбове и стрелки, за да представят решенията, действията и пътя, по който се движат потребителите.

Диаграми на картата на сайта : Диаграмите на картата на сайта очертават структурата и йерархията на уебсайта, помагат за логичното организиране на съдържанието и показват как потребителите навигират между различните страници.

Диаграми Swimlane: Тези диаграми разделят различните роли на потребителите или системи на ленти, показвайки как всяка от тях взаимодейства в рамките на даден процес.

Значението на потребителския поток в дизайна на потребителското преживяване

Потребителският поток е съществена част от стратегията и дизайна на потребителското преживяване. Той функционира като план за насочване на потребителите или клиентите, рационализиране на пътя на потребителя, подобряване на удовлетвореността на клиентите и повишаване на ангажираността.

Без ясни потребителски потоци клиентите могат да се сблъскат с объркване, разочарование и задънени улици, което води до по-високи проценти на отпадане и загубени конверсии.

Картографирането на добре проектирани потребителски потоци предлага ценна информация, която води до по-интелигентни решения за дизайна на потребителското преживяване. Ето ползите от картографирането и проследяването на потребителските потоци:

Проектирайте с мисъл за потребителя : Създаването на потребителски потоци ви насърчава да мислите от гледна точка на потребителя. Като разберете поведението им, можете да идентифицирате областите, които те намират за трудни или объркващи, и да направите промени в дизайна, които по-добре отговарят на техните нужди и очаквания.

Намалете отпадането на потребители : Когато потребителите имат безпроблемно и положително преживяване с вашата продуктова апликация или уебсайт, те са по-склонни да останат ангажирани и лоялни. Чрез подобряване на цялостния поток можете да намалите отпадането на потребители и да увеличите задържането на клиенти.

Намалете триенето в потребителското пътуване: Визуализирането на интуитивни потребителски потоци ви помага да откриете области на триене или потенциални задънени улици в потребителското преживяване. Решаването на тези проблеми води до по-гладко потребителско пътуване за вашите потребители, което увеличава шансовете за конверсии.

Кратко сравнение между потребителски потоци и потребителски пътувания

В този момент може би се чудите дали потребителският поток е същото като потребителското пътуване. Макар и двата термина да се използват често в контекста на потребителското преживяване, те се отнасят до различни концепции.

Потребителски поток Потребителско пътуване Потребителският поток се отнася до конкретните, къси пътища, по които потребителите преминават в уебсайт или приложение, когато вземат решения, като например завършване на покупка. Той се фокусира върху стъпка по стъпка процеса в рамките на сайта, насочвайки потребителите към определено действие или цел. Проектирането на ефективни потребителски потоци включва създаването на диаграми на потребителския поток и отчитането на потребителския поток в приложението, за да се гарантира гладко и интуитивно преживяване. От друга страна, потребителското пътуване (или пътуването на клиента) е като карта, която проследява пътя, по който потребителят преминава с вашата марка, започвайки още преди да достигне вашия уебсайт. Това пътуване включва мястото, където за първи път са чули за вашия продукт, приложение или уебсайт – чрез реклама, бюлетин, социални медии или други канали. Пътуването на потребителя продължава дори след като напусне вашата страница.

Разглеждане на примери за потребителски потоци: реални приложения и най-добри практики

Наблюдавайки потребителския поток, предлаган от успешни продукти, можем да създадем по-ефективни потребителски преживявания. Нека разгледаме някои реални примери за потребителски поток:

1. Поток за влизане в Instagram

Чрез Figma

Тази диаграма очертава стъпките, които потребителите на Instagram предприемат, за да получат достъп до своите акаунти или да се регистрират за нови. Тя започва с въвеждането на потребителското име и паролата от съществуващите потребители или избора на опцията за регистрация от новите потребители.

Новите потребители въвеждат своя имейл адрес или телефонен номер и преминават през процес на верификация, като получаване на OTP или потвърждение по имейл. След това могат да добавят профилна снимка, да синхронизират контактите си и да се свържат с Facebook, за да намерят приятели.

Цветовата схема на тази диаграма на потребителския поток е основна: розово за основните действия (вход/регистрация), синьо за допълнителни стъпки (верификация, синхронизиране) и зелено за успешно завършени действия. Този основен пример за потребителски поток е прост и изчистен, което улеснява потребителите да следват и да завършат процеса на регистрация без объркване.

2. Потребителски поток на уеб приложението Spotify

Чрез Figma

Диаграмата на потребителския поток на Spotify илюстрира стъпките, които потребителите предприемат, за да навигират в уеб приложението. Тя започва от началната страница, където потребителите се регистрират или влизат в профила си. След това потребителският поток преминава към началната страница, страницата за търсене и раздела „Какво ново“.

Всеки етап от потребителския поток на това музикално приложение е обозначен с цвят: оранжево за основни действия на потребителя (влизане, регистрация), жълто за второстепенни действия (търсене, плейлисти), синьо за избор на музика и зелено за успешни действия (възпроизвеждане, харесване или споделяне на песни).

Този прост потребителски поток води потребителите през ключови действия като откриване на музика, управление на плейлисти и свързване с приятели. Основната цел на този потребителски ориентиран дизайн е да позволи безпроблемно откриване на музика, като същевременно подобри ангажираността на потребителите чрез социални връзки и персонализирано съдържание.

3. Пример за поток на въвеждане

Чрез Userpilot

Диаграмата на потока на въвеждането е един от най-често срещаните примери за потребителски поток и представя прост процес, базиран на вземане на решения. Основната цел на тази основна диаграма на потребителския поток е ефективно да насочи потребителите към ключовите функции, като гарантира, че те разбират продукта, преди да завършат процеса на въвеждане.

В този пример за потребителски поток черните ромбове обозначават точки за вземане на решение, зелените кръгчета обозначават действия „Да“, а червените кръгчета обозначават действия „Не“. Тук жълтите кутийки обозначават ключови стъпки или подсказки.

Потребителският поток започва с приветствено съобщение, следвано от избора на потребителя да започне онбординга. Ако избере „Да“, първата функция се представя чрез подсказка. Потребителят има възможност да кликне върху бутона „Напред“. Ако продължи, се представя втора функция с друга подсказка. Ако избере „Не“ на някой от двата момента на вземане на решение, онбординг потокът приключва.

4. Пример за потребителски поток за генериране на рецензии

Чрез Userpilot

Диаграмата на потребителския поток за генериране на отзиви проследява процеса на събиране на обратна връзка от потребителите чрез анкета Net Promoter Score (NPS), след като потребителят е използвал приложението в продължение на две седмици. Това е един от популярните примери за потребителски поток. Неговата цел е да събере обратна връзка от потребителите и да насочи доволните потребители (промотори) да дадат отзив за приложението на външен уебсайт, като по този начин подобри репутацията му.

Диаграмата използва черни ромбове за точките на вземане на решения, жълти за анкетни въпроси и действия, цианови за стъпки за ангажиране на потребителите и бели за крайни точки.

Проучването NPS е началната точка на потребителския поток. Потребителят може да се включи в проучването или да го отхвърли. Ако потребителят реши да се включи, той попълва проучването NPS и въз основа на обратната връзка се класифицира като промотор, пасивен или критик.

5. Пример за потребителски поток в електронната търговия

Чрез Justinmind

Диаграмата на потребителския поток на уебсайта очертава стъпките, които потребителят предприема, от влизането в началната страница до извършването на различни действия като влизане, регистрация и покупка чрез приложение или уебсайт. Целта е да насочите потребителите през основните функции на уебсайта безпроблемно.

Минималистичният дизайн на този поток на покупки използва едноцветна схема от светлосини и тъмносини стрелки, за да покаже посоката на потока. Правоъгълните кутии представляват различни действия и решения.

Потребителският поток започва с влизането или регистрацията на потребителя. Ако потребителят забрави паролата си или се изисква двустепенна проверка, трябва да бъдат изпълнени допълнителни стъпки. След като влязат в системата, потребителите могат да получат достъп до страницата на акаунта си или да започнат покупка чрез банков превод, което включва три стъпки преди завършване на транзакцията.

Как да създадете високопроизводителни потребителски потоци

За да създадете диаграми на потребителския поток за разработката на вашето приложение, следвайте тези стъпки:

Стъпка 1: Разберете поведението и целите на потребителите

Преди да започнете конкретната задача по създаване на добър потребителски поток, първо трябва да разберете целите на потребителите си, например какво ги мотивира да използват вашия продукт и как очакват той да функционира.

Провеждането на проучвания на потребителите и създаването на карта на потребителското преживяване са от решаващо значение на този етап, тъй като и двете предоставят информация за това какви услуги трябва да предлагате и как вашата целева аудитория ще взаимодейства с тях.

На този етап трябва също да създадете персони на потребители, за да идентифицирате поведението на потребителите и да картографирате реалните потребители чрез различни потребителски дейности по различни пътеки на вашия сайт или приложение.

Стъпка 2: Очертайте ефективен потребителски поток

Сега идентифицирайте множеството входни точки (като реклами в Google, социални медии, маркетингови имейли, директни посетители, органичен трафик и др. ), от които потребителите достигат до вашата платформа и стигат до екрана за вход. Разбирането на това как потребителите влизат в сайта или приложението ви ще ви позволи да проектирате потребителски потоци, които подобряват цялостното преживяване.

След като идентифицирате различните входни точки, очертайте пътя на потребителя и възможните действия, които хората предприемат, за да достигнат крайната си дестинация.

Не забравяйте да определите какво се случва, след като потребителите достигнат крайния етап. Това може да бъде екран с благодарност за абонамента или поръчката, или пренасочване към конкретна страница, като например началния екран.

Стъпка 3: Визуализирайте диаграмите на потребителския поток

След като сте очертали потребителските потоци, е време да ги визуализирате. Има няколко софтуера за диаграми, които могат да ви помогнат в този процес.

За визуализиране на примерите за диаграми на потребителски потоци се използват определени стандартни форми. Те представляват различни елементи или поведения на потребителите в диаграмата на потребителския поток, като например:

Овали за входни точки и крайни етапи

Правоъгълници за страници или екрани

Стрелки за свързване на стъпките в типичното пътуване на потребителя

Паралелограми за действия на вход/изход от диаграмата на потребителския поток

Диаманти за точки на вземане на решения

Стъпка 4: Разработете прототип на дизайн, ориентиран към потребителя

След като разработите диаграми на потребителския поток, следващата стъпка е да създадете UI wireframes или mockups. Този преход ви позволява да визуализирате как съдържанието и взаимодействията на потребителите ще се съчетаят на екрана. Това ви дава възможност да подобрите още повече цялостното потребителско преживяване, като добавите визуални елементи и усъвършенствате детайлите.

Стъпка 5: Оценете диаграмите на потребителския поток и импровизирайте според нуждите

Последната стъпка е да валидирате дизайна си чрез тестване от потребители, което може да се направи по много начини, включително тестване на използваемостта. Споделете прототипа си със заинтересованите страни и крайните потребители, за да съберете обратна връзка за това колко добре UI отговаря на очакванията на потребителите. Чрез анализиране на поведението и обратната връзка на потребителите можете да идентифицирате области за подобрение в процеса на дизайн на UX.

Допълнителни съвети за създаване на ефективни диаграми на потребителския поток

Ето още няколко съвета, които ще ви бъдат полезни, когато започнете да създавате потребителски потоци за вашия уебсайт или приложение:

Изберете прост потребителски поток, при който лесната навигация има предимство пред визуалния дизайн.

Дайте предимство на визуализацията пред текста, като запазите подробностите кратки .

Осигурете последователност в диаграмата на потребителския поток, като използвате специфични форми за предвидените им цели и подреждате елементите за по-изчистен вид.

Изградете диаграмата на потребителския поток в една посока , като използвате онлайн инструменти с решетки и скали за прецизност.

Опитайте се да създадете пълна, но не претрупана диаграма на потребителския поток, като минимизирате точките на вземане на решения .

Съсредоточете се върху картографирането на пътя на потребителя с по една задача на потребителя наведнъж , а не с няколко задачи.

Използвайте онлайн инструменти, за да създавате и споделяте потребителски потоци ефективно, улеснявайки бързите подобрения.

Подходящите инструменти и ресурси могат значително да ускорят процеса на създаване на потребителски потоци. Много онлайн платформи предлагат интуитивни интерфейси за проектиране на диаграми на потребителски потоци. Тези платформи предлагат разнообразие от форми, решетки и опции за подреждане, за да гарантират последователност и яснота.

Един от инструментите, които можете да използвате за идеи и създаване на диаграми на потока, е ClickUp.

ClickUp за оптимизиране на процеса на проектиране на потребителския поток

ClickUp е софтуер за управление на проекти, който може да ви помогне да свършите работата си на една единствена платформа.

С помощта на ClickUp можете да създавате, автоматизирате и управлявате задачи, да проследявате цели и графици, да обменяте идеи, да сътрудничите с екипи, да визуализирате проекти в различни изгледи, да управлявате натоварването на екипа и много други.

Сега ще ви покажем как да създавате потребителски потоци в ClickUp!

ClickUp Whiteboards

Брайнсторминг, стратегизиране и картографиране на идеи с помощта на ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards е гъвкаво виртуално платно, което ви позволява да правите мозъчна атака, да планирате, да създавате идеи и да визуализирате процеси.

Независимо дали работите върху нова функция или проектирате потребителски интерфейс, белите дъски в ClickUp улесняват визуализирането на връзките между елементите. Те са идеални и за създаване на диаграми на потребителски потоци, където можете да начертаете пътя, по който потребителят преминава през вашия продукт или уебсайт.

Начертайте всяко взаимодействие в потребителските потоци и ги свържете без усилие с помощта на ClickUp Whiteboards

Създайте потребителски потоци, използвайки техниката за картографиране в ClickUp Whiteboards. Това включва визуално представяне на всяка възможна потребителска взаимодействие, комбинирайки потребителските потоци от първото кликване (входната точка на приложението) до крайната конверсия.

ClickUp Whiteboards предлага разнообразни инструменти, които да ви помогнат в този процес:

Рисувайте на ръка : Нахвърляйте идеите си бързо с инструмента за рисуване на ръка.

Добавете фигури : Използвайте фигури, за да представите различните етапи в потребителското пътуване.

Напишете бележки : Добавете текстови бележки, за да опишете всяка стъпка или да предоставите допълнителен контекст.

Свържете елементи: Използвайте свързващи елементи (линии и стрелки), за да свържете различни елементи, показвайки потока от една конкретна задача към следващата.

Можете дори да персонализирате тези свързващи елементи, като промените цвета или дебелината на линията или добавите текст, за да предоставите повече подробности в потребителския поток.

ClickUp Mind Maps

Пренаредете действията и създайте подредени потребителски потоци с ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps може да се използва и за създаване на потребителски потоци. То ви позволява да визуализирате идеи и концепции йерархично, което улеснява структурирането на сложни потребителски потоци. С ClickUp Mind Maps можете:

Визуализирайте идеите : Започнете с очертаване на основната идея на потребителския поток, а след това разклонете към различни действия или решения на потребителите.

Опция за пренареждане : Ако вашата мисловна карта стане прекалено претрупана, използвайте опцията за пренареждане, за да организирате автоматично идеите си, като се уверите, че потребителският поток остава ясен и лесен за следване.

Превърнете идеите в задачи : След като начертаете потребителския поток, превърнете всяка стъпка в задача директно от мисловната карта, като интегрирате планирането си с практически действия.

Персонализиране: Mind Maps на ClickUp са силно персонализируеми. Можете да променяте цветовете, да добавяте икони и да настройвате оформлението, за да се уверите, че потребителският поток е визуално привлекателен и лесен за разбиране.

Персонализирайте вашите ClickUp Mind Maps

Множество режими: Независимо дали предпочитате проста дървовидна структура или по-сложна диаграма, ClickUp Mind Maps предлага множество режими, които отговарят на вашите нужди, улеснявайки представянето на различни типове потребителски потоци.

Ако не искате да започвате разработката от нулата, ClickUp предлага и тези ефективни шаблони за оптимизиране на процесите на потребителския поток в UX дизайна:

Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте потребителски потоци по опростен начин, използвайки шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Шаблонът за потребителски поток на ClickUp е идеален за визуализиране на потребителското преживяване и взаимодействията с вашия продукт. Например, ако проектирате ново приложение, начертайте пътя на потребителя от регистрацията до завършването на първата му задача.

Създайте потребителския поток в този шаблон за бяла дъска, като използвате персонализирани статуси като „Отворен“ и „Завършен“, за да проследявате напредъка на всяка задача на потребителя. Ръководството за начало ви показва как да използвате шаблона, за да визуализирате потребителските потоци.

Шаблонът ви помага да получите информация за взаимодействието на потребителите с вашия уебсайт или приложение и да идентифицирате области за подобрение.

Шаблон за диаграма на потока от данни в ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте и организирайте входящите и изходящите данни, местата за съхранение и други, като използвате шаблона за диаграма на потока от данни на ClickUp.

Шаблонът за диаграма на потока от данни на ClickUp е идеален за визуализиране на начина, по който данните преминават през вашите системи. Ако разработвате нова софтуерна функция, например, използвайте този шаблон, за да начертаете как се събират, обработват и съхраняват потребителските данни.

Ясната визуална представя с връзки, показващи потока между компонентите, ви позволява да идентифицирате потенциални пречки или рискове за сигурността.

Този шаблон за бяла дъска ви помага да идентифицирате връзката между данните и процесите, както и източника и местоназначението на всеки елемент от данните в системата. Това ви помага да създадете по-ефективни системи за извличане и обработка на данни.

Шаблон за диаграма на процесите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте оперативните процеси по подробен начин с шаблона за диаграма на процесите на ClickUp.

Шаблонът за диаграма на процесите на ClickUp предоставя ясен и структуриран подход за картографиране на всеки етап от потребителския поток, като ви помага да идентифицирате неефективностите и да оптимизирате производителността. Например, ако управлявате продажбена фуния, картографирайте всеки етап от генерирането на потенциални клиенти до конверсията.

С помощта на персонализирани полета и конектори можете да адаптирате диаграмата на потока според вашите специфични нужди, като се уверите, че всеки детайл е отразен.

Документирането на процесите с този шаблон за бяла дъска помага за стандартизиране на операциите, като гарантира, че стъпките в даден процес са ясни за всички участници. Това от своя страна улеснява отстраняването на проблеми и проследяването на напредъка.

Използвайте ClickUp, за да разработите ефективни потребителски потоци

Потребителските пътеки са от решаващо значение за максимизиране на потребителското преживяване и повишаване на конверсионните проценти, като насочват потребителите през безпроблемно пътуване.

Примерите за потребителски потоци в този блог са практични случаи, които демонстрират как да създадете впечатляващи потребителски потоци с ефективни потребителски пътеки. С ClickUp можете да създадете и свои собствени потребителски потоци!

Всъщност ClickUp оптимизира целия процес на разработване на софтуер или продукти. Неговите мощни функции ви позволяват да рационализирате работните процеси по управление на проекти, да проследявате напредъка и да си сътрудничите безпроблемно с екипа си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате потребителски потоци, които водят до резултати!