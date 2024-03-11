Един ден от живота на оперативен мениджър: отговорности, умения и инструменти за подкрепа

Оперативните мениджъри са като диригенти на оркестър. По същия начин, по който диригентът координира всички инструменталисти и гарантира хармоничното изпълнение на музикалното произведение, оперативният мениджър контролира и координира задачите и ресурсите, за да поддържа синхрона в бизнеса.

Независимо дали преразглежда процесите, за да премахне излишните елементи и да направи работните потоци рентабилни, или управлява динамични програми за осигуряване на качеството, оперативният мениджър прави всичко възможно, за да поддържа компанията в добро състояние. 💡

За да разберете сложността на тази позиция, разгледайте нашето виждане за един ден от живота на оперативен мениджър. Освен ежедневните задължения, ще разгледаме различни аспекти на тази важна роля, включително:

Оперативният мениджър изпълнява много функции в една организация. Той участва в множество важни процеси и процедури – от стратегическо планиране и ефективно разпределяне на задачите до осигуряване на качеството. Обикновено той комуникира с други отдели и дивизии в рамките на компанията, но понякога може да има контакти и с клиенти.

Поради динамичния характер на работата, те трябва да притежават солидни технически и бизнес познания, както и увереност да вземат важни решения в движение. Те трябва да притежават и широк спектър от меки умения, като управление на времето и комуникация.

Оперативният мениджър трябва първо да разбере добре общите бизнес цели на организацията. Неговата задача е да съгласува високите цели на компанията с целите на оперативните екипи, като изработи ефективна оперативна стратегия.

По време на процеса на разработване на стратегии оперативният мениджър се фокусира върху:

Планиране на операциите: Оперативният мениджър определя действията, които организацията или конкретни екипи трябва да предприемат, и поставя срокове за тях. Тези планове ще бъдат основа за стратегиите на оперативния мениджър Оперативният мениджър определя действията, които организацията или конкретни екипи трябва да предприемат, и поставя срокове за тях. Тези планове ще бъдат основа за стратегиите на оперативния мениджър за планиране на капацитета и управление на риска. Приоритизиране: Оперативният мениджър ще се консултира с други висши мениджъри, за да реши кои дейности трябва да бъдат преместени по-нагоре в списъка с задачи на екипа. Оперативният мениджър ще се консултира с други висши мениджъри, за да реши кои дейности трябва да бъдат преместени по-нагоре в списъка с задачи на екипа. Приоритизирането на няколко цели едновременно предотвратява проблеми с качеството в бъдеще. Определяне на показатели за ефективност: Оперативният мениджър трябва да отдели време за определяне на ключовите показатели за ефективност (KPI), които ще отразяват успеха на операциите и ще допринесат за доброто състояние на компанията във финансовите отчети.

2. Проектиране на процеси и мониторинг и управление на програми за осигуряване на качеството

Като взема предвид целите на компанията, законите и стандартите в бранша, оперативният мениджър изготвя политики и работни процеси за цялата организация. Той трябва да актуализира тези политики и да подобрява процесите с появата на нова информация.

Оперативният мениджър трябва да координира дейността с другите отдели, участващи в доставката на продукти и услуги. Това може да включва изпълнение на програми за осигуряване на качеството, за да се провери ефективността на производството, рентабилността на текущата логистика и оптималното разпределение на човешките ресурси (ЧР).

Ако оперативните резултати не са задоволителни, мениджърът може да преработи или оптимизира процесите, за да ги направи рентабилни и да постигне благоприятни резултати.

Оперативният мениджър също така наблюдава операциите, както на място, така и на терен. На всичко отгоре, той следи бюджетите, извършва анализ на разходите и ползите, за да оцени финансовото въздействие на оперативните решения. 💵

Съвет от професионалист: Безплатният шаблон за анализ на разходите и ползите на ClickUp позволява на оперативните мениджъри бързо да оценят рентабилността на наличните процеси, преди да инвестират в някой от тях. С простия си дизайн с цветни кодове, шаблонът опростява сложния процес на вземане на решения.

Получете безплатен шаблон Шаблонът за анализ на разходите и ползите на ClickUp помага на оперативните мениджъри да вземат финансово отговорни решения.

3. Управление на служителите

Един добър оперативен мениджър често си сътрудничи с мениджъра по човешки ресурси, за да изпълнява следните задачи:

Следете графиците на служителите

Приемане на нови служители

Планирайте работата ефективно, в съответствие с набора от умения и наличността на служителите.

Документирайте най-добрите практики и стандартни оперативни процедури (SOP)

Изработвайте ефективни програми за обучение, за да подобрите ефективността на производствените екипи.

Внедрете нови системи за отчитане на присъствието и работното време на служителите.

Напишете наръчници за процесите, за да подобрите ефективността и производителността на екипа.

Въвеждане на мерки за безопасност във фабрики и офис помещения

Съвет от професионалист: За да оценят капацитета на екипа и да разпределят задачите ефективно, мениджърите могат да използват шаблона за графика на служителите на ClickUp.

Независимо от големината на екипа ви, шаблонът за графика на служителите на ClickUp улеснява координирането на работната натовареност.

Шаблонът предлага различни изгледи, като например „Табло“ и „Календар“, което позволява на мениджърите да оценяват работата от различни ъгли. Те могат също така да проследяват напредъка към конкретни етапи на проекта.

Типичен ден от живота на оперативен мениджър

Всеки ден е уникален за оперативния мениджър. По-долу сме описали какво включва един средностатистически ден от работата му.

Сутрин

Обикновено оперативният мениджър е един от първите, които пристигат в офиса. Това му позволява да изчисти ума си, за да може да се справи с предизвикателствата на деня. Първо се уверява, че всичко е наред, за да започнат оперативните процеси. 🌄

За да види какво го очаква през деня и да направи ефективни планове, оперативният мениджър преглежда списъка си със задачи и календара. Той също така проверява пощенската си кутия, за да види дали има проблеми, които трябва да бъдат разрешени спешно.

Съвет от професионалист: Високопродуктивните оперативни мениджъри обикновено използват решение за управление на задачите като ClickUp, за да поддържат нещата организирани в цифров формат. Например, функцията „Task Checklist“ (Списък със задачи) на ClickUp е предпочитана от много мениджъри, тъй като опростява сложните задачи и ги прави по-лесни за управление.

Списъците със задачи на ClickUp повишават производителността ви, като ви позволяват да разделите трудните задачи на по-малки части.

Ежедневно решаване на проблеми (с примери)

По-голямата част от деня на оперативния мениджър е посветена на разрешаването на възникващи проблеми. 🚨

Например, доставчикът съобщава, че закъснява с доставката на суровини поради метеорологичните условия. В този случай оперативният мениджър оценява наличните запаси, дава приоритет на производството на най-спешните продукти и информира клиентите за възможни закъснения. Той може също да се свърже с алтернативни доставчици, за да сведе до минимум прекъсванията.

В случай на внезапна повреда на оборудването, оперативният мениджър се обажда или събира екип, който да се заеме незабавно с ремонта. Ако бързото отстраняване на повредата не е възможно, мениджърът определя как да се извърши цялата работа с наличните машини и да се предотвратят забавяния в производството.

Друг стресиращ сценарий за решаване на проблеми възниква, когато ключов служител трябва да вземе неочаквано болничен за неопределен период от време. В този случай оперативният мениджър има за задача да намери временен заместник.

Така че през целия ден оперативният мениджър трябва да бъде готов да се справи с тези неочаквани проблеми, а за това неговите умения за управление на риска трябва да бъдат на най-високо ниво.

Съвет от професионалист: Когато се сблъскат с трудно решение, оперативните мениджъри могат да се обърнат към шаблона „Матрица на стойността и риска“ на ClickUp. Шаблонът им позволява да изброят всички решения на даден проблем, да им присвоят стойност и рискова оценка и да визуализират позицията на всеки вариант в матрицата на Whiteboard. Щом се появи оптималното решение, мениджърът може да го приоритизира в работната среда, за да може екипът да започне да работи по него възможно най-скоро.

Срещи

Оперативните мениджъри обикновено участват или ръководят много срещи и разговори през деня, например с:

Други мениджъри : Обикновено оперативният мениджър организира седмични срещи с всички мениджъри и ръководители на отдели. По време на тази среща те обобщават : Обикновено оперативният мениджър организира седмични срещи с всички мениджъри и ръководители на отдели. По време на тази среща те обобщават работата от предходната седмица и планират следващата. Това е възможност да се изведат на преден план проблемите и да се прегледат докладите.

Клиенти : Клиентите, особено новите, обикновено имат много въпроси и притеснения. Оперативният мениджър отговаря на някои от тях, като обяснява как компанията ще изпълни задачата, за която е наета.

Висши ръководители: Оперативният мениджър отнася проблемите, свързани с процесите или качеството, до висшето ръководство, като главния изпълнителен директор (CEO) и генералния мениджър (GM), за да бъдат намерени навременни решения.

Съвет от професионалист: Ясната програма на срещата и спазването й гарантират, че разговорите ще бъдат ефективни и ползотворни. С ClickUp мениджърите могат да създават шаблони за програма за различни случаи, за да ускорят подготовката за бъдещи срещи.

Шаблон за дневен ред на среща в ClickUp

📮 ClickUp Insight: Почти 35% от работниците с интелектуален труд определят понеделник като най-непродуктивния ден от седмицата. Натрупаните имейли, съобщения и нови приоритети, които възникват по време на понеделнишките събрания, могат да допринесат за това. Ами ако можехте да съберете всички тези понеделнишки актуализации, задачи, срещи и имейли на една платформа и да се справите с тях наведнъж? Опитайте ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата!

Край на деня

Оперативният мениджър трябва да остане до края на работния ден, в случай че възникнат спешни ситуации в последния момент. Обикновено те приключват деня, като препроверяват пощенската си кутия, планират срещи и подготвят задачите за следващия ден. 🌇

Как индустрията може да повлияе на ежедневието на оперативния мениджър

Ежедневните задължения на оперативния мениджър варират в зависимост от отрасъла, в който работи. Разгледайте четири примера, специфични за различни отрасли, и съответните отговорности:

Строителство: Управление на доставките на материали до строителните обекти, проследяване на използването на ресурсите, осигуряване на поддръжката на оборудването, разпределяне на оборудването и строителните работници, наблюдение на цените на доставчиците, : Управление на доставките на материали до строителните обекти, проследяване на използването на ресурсите, осигуряване на поддръжката на оборудването, разпределяне на оборудването и строителните работници, наблюдение на цените на доставчиците, управление на бюджета на проекта Информационни технологии (ИТ): Наблюдение, поддръжка и оптимизиране на мрежовата инфраструктура, надзор на операциите по сигурността и преноса на данни, управление на ъпгрейди на хардуер и софтуер, анализ на производителността на системата и предлагане на подобрения, разрешаване на значителни технически проблеми. Здравеопазване: Поръчване и проследяване на запасите (медицинско оборудване и консумативи), поддържане на досиета на пациентите, установяване на политиките и процедурите на лечебното заведение, осигуряване на съответствие, изработване на стратегии за оптимизиране на преживяването на пациентите. Търговия на дребно: Изграждане и поддържане на отношения с клиенти, управление на запасите, проследяване на поръчки, доставки, генериране на продажби, разглеждане на жалби и предложения от клиенти.

Умения и изисквания за оперативен мениджър

Предвид многофункционалността и важността на оперативното управление, кандидатите трябва да притежават подходящите квалификации и умения, за да бъдат взети под внимание за тази длъжност. Разберете какви са те в разделите по-долу.

Технически изисквания

При наемането на оперативни мениджъри работодателите могат да търсят следното:

Образование: Обикновено бакалавърска или по-висока степен по оперативно управление, бизнес администрация или свързана област. Степента показва теоретичните познания на лицето. Доказан професионален опит: Опитът в оперативното управление е идеален, но опитът в други ръководни позиции също е подходящ. Твърди умения: Някои от най-търсените умения включват владеене на : Някои от най-търсените умения включват владеене на методики за анализ на данни, управление на бюджети и управление на проекти, като Agile Lean Six Sigma . Желателен е опит с подходящ бизнес и мениджърски софтуер. Сертификати: Макар че не винаги са необходими, сертификатите показват желанието на мениджъра да продължи да развива своите умения. Валидни : Макар че не винаги са необходими, сертификатите показват желанието на мениджъра да продължи да развива своите умения. Валидни сертификати за оперативни мениджъри включват: Сертификат за сертифициран мениджър (CMC) Професионалист по управление на проекти (PMP) Сертифициран надзор и управление на сигурността (CSM) Сертифициран счетоводител по управление (CMA) Сертифициран мениджър (CMC) Професионалист по управление на проекти (PMP) Сертифициран надзор и управление на сигурността (CSM) Сертифициран счетоводител-мениджър (CMA) Специфични за отрасъла умения: Знанията и опитът в конкретния отрасъл могат да увеличат шансовете на мениджъра да успее в тази длъжност.

Сертифициран мениджър (CMC) Професионалист по управление на проекти (PMP) Сертифициран надзор и управление на сигурността (CSM) Сертифициран счетоводител-мениджър (CMA)

Бизнес нюх и администрация

Оперативният мениджър трябва да притежава аналитични умения, за да разбира бизнес процесите и да разпознава какво трябва да се направи, за да продължи компанията да функционира и да се развива. Той трябва да може да мисли стратегически, да оценява рисковете и възможностите и да притежава основни познания за работа с финансови отчети.

Умения за управление на времето и операциите

Тъй като трябва да се справят с много задачи и ресурси, оперативните мениджъри трябва да бъдат организирани. Тяхната работа е да създават графици, като вземат предвид сроковете на проектите и наличността на служителите.

Оперативните мениджъри често използват диаграми на Гант ( налични в ClickUp ), за да изготвят и проследяват графиците на проектите.

Шаблонът за времева линия на ClickUp предоставя ефективен и атрактивен начин да визуализирате графика на задачите си за всеки проект.

Междуличностни и комуникационни умения

Оперативните мениджъри взаимодействат с почти всички страни, участващи в бизнеса. Това включва персонал, други мениджъри, ръководители, дистрибутори и клиенти. Ето защо те трябва да бъдат учтиви и да поддържат силни взаимоотношения. Те трябва да могат да споделят идеи ефективно във всякакви условия.

Управленски и коучинг умения

При управлението на персонала оперативният мениджър отговаря за обучението на служителите, като им помага да развият процедурните си умения и да станат по-продуктивни.

Следните насоки могат да помогнат на оперативните мениджъри да станат изключителни в работата си.

1. Използвайте силата на софтуера и автоматизацията

След като придобиете задълбочено разбиране за всички оперативни процеси, започнете да въвеждате технологии. Това ще позволи на вас и вашия екип да работите по-ефективно, да автоматизирате някои рутинни задачи и да предотвратите прекъсвания, свързани с административни забавяния. Някои от често използваните софтуерни програми от оперативните мениджъри включват:

Инструменти за управление на проекти

Системи за комуникация

Инструменти за помощна служба

Решения за управление на бизнес процеси

С помощта на всеобхватна платформа като ClickUp можете да имате всички тези инструменти за оперативно управление под един покрив. 😍

ClickUp може да бъде център за всички ваши знания, планиране и проследяване на напредъка. Използвайте ClickUp Tasks и неговите вградени възможности за управление на проекти, за да планирате и разпределяте задачи. Разделете ги на подзадачи или списъци за проверка и определете зависимости, за да създадете безпроблемен работен процес за целия екип.

Визуализирайте цялата предстояща работа в един от над 15-те персонализирани изгледа на ClickUp – класическият изглед „Табло“ и изглед „Календар“ са любимите на оперативните мениджъри!

Визуализирайте с лекота всички предстоящи задачи и планирайте графика си с помощта на ClickUp.

И това не е всичко – оптимизирайте операциите по обслужване на клиенти и събирайте обратна връзка, като използвате персонализирания изглед „Формуляр“ на ClickUp. Платформата автоматично ще превърне отговорите в задачи, за да ви спести времето, което бихте отделили за ръчното им обработване.

За да комуникирате с екипи или отделни лица за бързо решаване на проблеми, използвайте изгледа „Чат“ или маркирайте колегите си в коментарите към задачите. А ако искате да обсъдите нови стратегии и да планирате процесите по по-визуален начин, използвайте ClickUp Whiteboards и Mind Maps, които поддържат сътрудничество в реално време.

Обсъдете колективно и проявете творчество с помощта на ClickUp Whiteboards.

Допълнителна информация: Най-добрите шаблони за управление на проекти за оперативни екипи!

2. Данните са вашият най-добър приятел

Ако не измервате производителността, е трудно да прецените колко успешни са вашите операции. Данните ви позволяват да бъдете обективни и да проследявате постепенния напредък. Те са и ключът към идентифицирането на пречките, преди те да се превърнат в значителни проблеми.

Също така се нуждаете от ефективен начин да организирате всички данни, за да ги имате на разположение. Въведете ClickUp Docs, мениджърът и редакторът на документи на платформата с богати функции за форматиране. Той е оборудван с вграден AI асистент, който може:

Обработвайте заявки за данни за задачи и процеси във вашето работно пространство в ClickUp.

Обсъдете решения за оперативните екипи (с над 100 предложения)

Създавайте графици за проекти и ръководства за процесите

Обобщете бележките от срещата

Организирайте и обобщете проучването си с помощта на ClickUp Docs и AI.

3. Не се страхувайте да анализирате конкурентите

Трябва да разгледате операциите и показателите, които използват компаниите и мениджърите, на които се възхищавате. Помислете как можете да ги приложите в работните си процеси. Внимавайте обаче да не прекалявате. Някои тактики може да не са подходящи за вашата конкретна ниша.

Допълнителна информация: Разгледайте най-добрите инструменти за анализ на конкуренцията.

4. Наблюдавайте, но не се занимавайте с микромениджмънт

Много оперативни мениджъри си усложняват живота, като се занимават с микроуправление на ВСИЧКИ служители – това няма да проработи.

Целта е служителите да работят самостоятелно, без да се налага постоянен надзор. Макар че трябва да контролирате работата, за да гарантирате, че ежедневните операции протичат гладко, важно е да инвестирате в обучение на персонала и да се доверите на екипа си. По този начин можете да се съсредоточите върху по-важни задачи – оптимизиране на работните процеси и производителността.

ClickUp ви позволява да следите напредъка от разстояние, докато работата се изпълнява. Можете да зададете цели и измерими задачи. Разгледайте над 50-те отчета и ги подредете на персонализирания си ClickUp Dashboard. По този начин можете да получите бърз преглед на процесите в екипа или в цялата компания в реално време.

Създайте табло в ClickUp, за да можете бързо да оценявате напредъка на всяка операция и ефективността на екипа.

5. Баланс между ефективност и качество

В света на операциите нито ефективността, нито качеството трябва да страдат. Макар че не винаги е възможно да се постигнат и двете в пълна степен, е от съществено значение да направите оперативната си стратегия силна и в двата аспекта. Постоянното стремеж към този баланс ще подсили рентабилността и устойчивостта на вашата компания, позиционирайки я като лидер на пазара. ⚖️

Планирайте и управлявайте бизнеса си ефективно с ClickUp

В този кратък поглед към ежедневието на оперативния мениджър научихте за конкретните задължения и предизвикателства, които тази длъжност предполага. Въпреки че работата е сложна, с правилния подход, умения и мотивация всеки оперативен мениджър може да постигне ефективност и иновации с отлични резултати.

Наличието на инструмент, който подпомага тези процеси, може да ви помогне да постигнете целите си по-бързо. Регистрирайте се в ClickUp още днес и използвайте един от многото шаблони и функции за операции, за да работите по-умно, а не по-усилено! 😉