Как продуктовите мениджъри и инженерите работят заедно: съвети за постигане на добра химия

Продуктовите мениджъри (PM) и инженерите често имат трудни взаимоотношения. И двете групи постоянно са в несъгласие, но знаят, че не могат да се справят една без друга.

За да отговорим на въпроса, който всички си задават – да, тези две роли имат своите разногласия по отношение на области като спецификациите на функциите и крайните срокове. Това се дължи главно на факта, че принципите на продуктовото управление не винаги отчитат техническата перспектива на инженерите. По същия начин инженерните мениджъри не винаги имат цялостна представа или ресурсна перспектива преди пускането на даден продукт.

Когато обаче са в синхрон, и двамата професионалисти остават наясно с общите си цели и съгласуват приоритетите и усилията си за успеха на продукта.

И така, как трябва да работят заедно продуктовите мениджъри и инженерите , за да постигнат оптимални резултати? Прочетете, за да разберете!

Ще обсъдим и някои стратегии за справяне с предизвикателствата на работното място и за осигуряване на ползотворна синергия в работата, както и ще развенчаем завинаги няколко мита за сътрудничеството. 🤝

За какво отговарят продуктовите мениджъри и инженерите?

Ето сравнителен преглед на ежедневните отговорности на тези две роли:

Отговорности на продуктовия мениджър

Продукт мениджърът или PM е лидерът на своя продукт. От по-широка перспектива, той разработва идеи за продукти, предоставя спецификации и ръководи екипа си, за да ги превърне в реалност.

Те са отговорни за проучването на текущия пазар и създаването на решение, което да резонира с тяхната аудитория. Оттук нататък те поемат предимно четири допълнителни задължения преди пускането на продукта на пазара:

Проектиране на пътна карта за продукта Създаване на прототип (в сътрудничество с инженера) Получаване на обратна връзка от потребители с ранен достъп и заинтересовани страни Включване на обратна връзка в крайния етап на разработване (също и чрез сътрудничество с инженерния екип)

Отговорности на инженера или инженерния мениджър

Инженерите внасят техническата перспектива в процеса, като се занимават с кодирането или свързаната с него инженерна работа, за да оформят продукта.

Техническият им опит им позволява да проверяват жизнеспособността на изискванията към продукта, да планират техническата документация и разработката и да създадат продукт, който отговаря на бизнес целите и задоволява нуждите на клиентите. Освен това инженерите участват и в създаването на прототипи и отстраняването на грешки, за да създават доклади за бъгове.

Докато разработват продукт, водещите инженери или инженерните мениджъри също изпълняват функции по поддържане на връзка – те си сътрудничат с дизайнерите, за да гарантират, че крайният резултат отговаря на визуалните и UX очаквания на продуктовия мениджър.

По време на планирането на продукта те се включват в управлението на риска при разработката, като изразяват инженерните си опасения, като технически дълг и технически компромиси, пред продуктовите екипи.

Динамика на работата между продуктовия мениджър и инженерния екип

Фазата на създаване на продукта е моментът, в който продуктовият мениджър и инженерният екип трябва да работят заедно. Задачата на продуктовия мениджър е да намери решение въз основа на проблемите, с които се сблъскват хората, и да гарантира, че крайният продукт ще облекчи тези проблеми.

Макар продуктовите мениджъри да знаят какво искат клиентите, трудността се състои в това да предадат на инженерите своето разбиране за идеалния продукт.

След като идеята премине в фазата на разработване, продуктовите мениджъри са отговорни за предоставянето на инженерите на кратки, но подробни инструкции, които да им помогнат да създадат продукт, отговарящ на изискванията. Това включва съгласувано споделяне на визията за продукта с главния инженер и дизайнера.

След като всичко е обсъдено, продуктовият мениджър трябва да запази достатъчна автономност и да остави инженерите да си вършат работата. И двата екипа трябва да определят граници в началото, за да стандартизират нивото на комуникация и намеса, което е приемливо занапред. Нежелателни ситуации включват:

Инженерният екип се чувства задушен и нечут поради неразумни изисквания.

Екипът за управление на продукти се чувства блокиран поради нереализирани изисквания

Съвет: Добре структурираните шаблони за комуникация и работни процеси са тайната за гладко междуфункционално сътрудничество преди пускането на продукта на пазара. Например, много продуктови екипи предпочитат да използват шаблона за продуктови изисквания на ClickUp, за да съгласуват заинтересованите страни по отношение на уникалното търговско предложение (USP) и плановете за пускане на пазара.

Шаблонът за изисквания към продукта на ClickUp улеснява проследяването на какво и защо се взима всяко решение за разработката, което вашият екип взема при създаването на нов продукт или функция.

Що се отнася до проектирането на работни процеси, опитайте шаблона за управление на задачи ClickUp, за да създадете планове за разработка и пускане на пазара в какъвто и да е мащаб и да следите безпроблемно показателите за напредъка.

Продуктивно сътрудничество между продуктовите мениджъри и инженерите: пример

Макар че синхронизираната работа е важна, малко напрежение в работната среда между продуктовите мениджъри и инженерите не винаги е лошо. Имате професионалисти, които са експерти в своите области – те са длъжни да предоставят нови идеи за това, което според тях е следващата най-добра стъпка.

Нека разберем това чрез един пример: Да предположим, че един продуктов мениджър иска ново мобилно приложение, което да предлага отстъпки и бонуси, за да генерира бързи регистрации. Неговите основни приоритети ще бъдат:

Визуални елементи Нови функции Производителност Бързо внедряване

Въпреки това, това, което те наистина искат от инженерния екип, е да проектират, изградят, проведат QA тестове и подготвят приложението за пускане в кратки срокове .

За съжаление, инженерите на компанията в момента са заети с други продукти. Предложената работа не е възможна от гледна точка на инженерния принос – освен ако мениджърите не са готови да направят компромиси с други проекти, за да пренасочат фокуса към новото приложение.

Това е мястото, където инженерните и продуктовите екипи се сблъскват:

Продуктовият мениджър продължава да настоява, за да се увери, че продуктът ще бъде готов в срок.

Инженерният екип се противопоставя на крайния срок, като посочва, че ще има технически компромиси за приоритизиране на доставката и игнориране на бекенд аспектите на приложението, като сигурността на данните или интеграциите.

Това здраво напрежение води до по-конструктивни дискусии за това, на какво трябва да дадат приоритет двата екипа. В този случай това може да бъде приходите от бързи регистрации или аспектите, свързани със сигурността и производителността.

Идеята тук не е да се наложи доминиране на един екип над другия, а да се насърчи взаимното доверие, за да се вземат решения, които са в най-добрия интерес на компанията. 🧡

Основни проблеми в сътрудничеството между инженерите и продуктовите мениджъри

Дори и след здравословно напрежение, има моменти, в които инженерите и продуктовите мениджъри просто не могат да се справят. Може да има някои основни области на конфликт, за които трябва да се внимава – ето няколко примера:

Проблеми с доверието: Продуктовите мениджъри може да не вярват напълно, че инженерите разбират тяхната визия. Това Продуктовите мениджъри може да не вярват напълно, че инженерите разбират тяхната визия. Това ги подтиква да се занимават с микромениджмънт или да създават прекалено конкретни планове за пускане на продукта, което отблъсква много инженери.

Сблъсък на очаквания: Инженерите и продуктовите мениджъри имат различни приоритети и често очакват другата страна да направи компромис. Тъй като често продуктовият мениджър взема окончателното решение, е важно да се отнасяте с уважение към инженерите и да зачитате техните граници.

Неопределени отговорности: Някои инженерни екипи се борят с лошо определени Някои инженерни екипи се борят с лошо определени роли и отговорности и липса на работна структура, което увеличава риска от незавършени задачи и повече забавени проекти.

Лошо управление на инженерните ресурси: Инженерните ресурси на една компания са разпределени между различни проекти и техническа работа. Ако проектният мениджър не успее да определи инженерния принос за всеки проект, това ще доведе до припокриване на екипите и конфликти в графиците.

Неясни изисквания: Когато критериите за приемане или изискванията за функциите са неясни, инженерите не могат да съобразят работата си с крайната цел.

И така, какво е решението в този случай?

Един от по-лесните начини, по които екипите могат да решат тези проблеми наведнъж, е чрез внедряване на цялостна платформа за управление на проекти и продукти – като ClickUp. Решението включва гъвкав набор от функции, които помагат на инженерите и продуктовите мениджъри:

Създайте последователна продуктова документация, за да съгласувате продуктовите и инженерните мениджъри

Комуникирайте с повече гъвкавост и прозрачност

Проектирайте, коригирайте и наблюдавайте работните процеси без прекомерна намеса от нито един от екипите.

Успехът е гарантиран: 6 съвета за създаване на успешен продукт с ClickUp

Макар инженерите и продуктовите мениджъри да имат различни приоритети, те имат обща цел – да създадат продукт, който наистина интересува хората. 🥰

По-долу ще разгледаме някои функции и възможности за управление на продукти в ClickUp, които могат да помогнат на вашите мултифункционални екипи да създават и пускат на пазара най-добрите продукти с минимални затруднения.

1. ClickUp AI и Whiteboards за създаване на идеи за продукти

Повечето екипи нямат достатъчно време да обсъждат идеи за продукти и аспекти на комуникацията, което води до проблеми в сътрудничеството по-нататък.

Но има ограничение в това, което един продуктов мениджър може да обмисли за един ден! Ако вие или вашият продуктов мениджър се нуждаете от надежден партньор за мозъчна атака, доверете се на ClickUp Brain, изчерпателно проектирания AI асистент на платформата.

С ClickUp Brain можете да използвате подсказки, за да измислите решение за съществуващ проблем, да изброите възможните предимства и недостатъци на даден продукт, преди да се задълбочите, или да създадете подробни планове за тестване, документи с изисквания към продукта и проучвания.

Използвайте подсказки с ClickUp AI, за да създадете бързо документи с изисквания към продукта (PDR) и да генерирате идеи за тестване.

Вече имате идея, готова за по-нататъшно обсъждане? ClickUp Whiteboards и Mind Maps ще ви предложат повече от това, от което се нуждаете! Те предлагат неограничено пространство за продуктовия мениджър, за да бързо обсъжда и свързва идеите с действие, разпределя инженерните ресурси, създава диаграми на работния процес между екипите, като диаграми с плувни коридори, и редактира всичко в реално време с екипа си.

Превърнете идеите си в задачи с функцията ClickUp Whiteboard.

2. Създавайте и сътрудничете по продуктови пътни карти и работни процеси

ClickUp предлага богати ресурси за изготвяне на пътни карти за продукти и графици за доставка. Например, вместо да губите време в изготвянето на пътна карта за продукт от нулата, използвайте шаблона за пътна карта за продукт на ClickUp, за да визуализирате цикъла на разработване на продукта на едно място. Използвайте данните от шаблона, за да разпределите седмичната работна натовареност на инженерния си екип по балансиран начин.

Разделете задачите, разпределете ресурсите и проследявайте ефективно напредъка с шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp.

Използвайте вградените функции на ClickUp за календар и управление на задачи, като например настройка на времеви прогнози, дати и часове, както и зададени коментари, докато задавате задачи на инженерите. Това ви помага да давате ясни инструкции и да определяте кога очаквате да бъде изпълнена дадена задача.

Търсите по-бърз начин за комуникация с вашия продуктов мениджър или инженерните екипи? Функцията ClickUp Chat ви позволява да създавате персонализирани чат групи и да установите по-прозрачни канали за комуникация.

Добавете членове на екипа към дискусиите и сътрудничеството с ClickUp Chat в едно пространство и избегнете преминаването между различни софтуери.

Можете също да добавяте прикачени файлове към съобщенията си и да @споменавате колеги от екипа в група, за да спестите време за административна работа и комуникация по имейл.

Бонус: ClickUp разполага с над 1000 шаблона за екипи за разработка на продукти и софтуер – разгледайте ги тук.

3. Централизирайте информацията за продукта с ClickUp Docs

Липсата на централизирана продуктова документация и технически изисквания може да остави инженерните ви екипи без посока, което да доведе до неуспешен или посредствен продукт. Отличен начин да избегнете това е да използвате ClickUp Docs за съхранение и управление на проектната документация в лесно търсима форма.

Привлечете инженерите си към платформата, за да се занимават с техническата документация, като например API документацията. В същото време продуктовите мениджъри могат да използват ClickUp Docs за договори, SOP, вътрешни ръководства и потребителски истории.

Ако работите едновременно по други продукти, създайте папки, в които да съхранявате индивидуални ръководства за продукти, бележки за версиите или планове за потребителското преживяване. Използвайте етикети и маркировки, за да улесните достъпа до даден документ чрез функцията за универсално търсене на ClickUp.

Започнете да пишете, редактирате и споделяте документи с екипа си (или външни членове чрез защитени връзки). Освен това екипите могат да редактират съвместно в реално време и да използват вградената функция за откриване на сътрудничество, за да идентифицират кой прави промените.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

А какво да кажем за проследяването на промените, направени, когато не сте били наоколо? Просто кликнете върху историята на версиите на всеки документ, за да видите точното време, лицето и типа на направената редакция. Документите позволяват на екипите да останат прозрачни и да получат цялата необходима информация и контекст, от които се нуждаят, за да създадат даден продукт.

4. Създайте цели, за да поддържате екипите на една и съща вълна

ClickUp Goals има за цел да поддържа екипите в синхрон при конфликтни гледни точки. Тази функция ви позволява да зададете измерими цели за вашите продуктови и инженерни екипи.

Вашите цели могат да варират от гарантиране, че крайният прототип отговаря на всички изисквания, посочени в продуктовото ръководство, до добавяне на всички подходящи цветове в етапа на проектиране. Запазете краткосрочните цели за всеки ден или седмица с няколко кликвания или създайте дългосрочни цели с ключови контролни точки за лесно проследяване на напредъка.

Проследявайте и визуализирайте целите на обучението с таблото за цели на ClickUp.

В допълнение към определянето на цели, ClickUp ви помага да проследявате плана си за пускане на пазара с няколко визуални инструмента. Например, можете:

Използвайте над 15 изгледа в ClickUp (като таблици и диаграми на Гант), за да преглеждате задачите на екипа от различни перспективи.

Планирайте и проследявайте спринтовете

Организирайте всички цели на екипа на едно място или ги разделите по отделни продукти.

Използвайте таблата на ClickUp , за да получите достъп до показатели и отчети в реално време за всички спринтове и задачи.

Предоставяйте изчерпателна информация в един единствен изглед и лесно я споделяйте в работната си среда или я експортирайте в PDF с ClickUp Dashboards.

5. Дайте повече автономност на инженерните екипи с софтуерния пакет на ClickUp

С ClickUp можете също да делегирате управлението на задачите на вашия екип за разработка. Платформата разполага със специализиран Software Team пакет с функции за автоматизиране на работните процеси, създаване на пътни карти с зависимости и пречки, организиране на забавени задачи и интегриране с други инструменти за разработка като Git.

Като продуктов мениджър можете да планирате в общи линии фазите на продукта, като идеи, прототипи и тестване, и да оставите инженерният мениджър да определи реда на задачите във всяка фаза.

Много мениджъри обичат да използват ClickUp Task Priorities, за да задават етикети – като Ниска, Нормална, Средна и Висока – за всяка задача. Това позволява на заинтересованите страни от двата екипа да обсъдят предварително какво да подходят първо и да избегнат недоразумения или недостатъчно комуникирани очаквания впоследствие.

Задайте нива на приоритет за работата си с ClickUp Task Priorities

Бонус: Имате нужда от помощ при приоритизирането на задачите преди пускането на продукта на пазара? Използвайте блоковете с цветни кодове в шаблона за матрица на приоритетите на ClickUp, за да групирате задачите според тяхната важност и ниво на усилие и да избегнете решения, които водят до големи технически загуби.

6. Събирайте прозрачна обратна връзка чрез формуляри

Основният стрес за продуктовия мениджър често е точно преди окончателното пускане на продукта на пазара. Те предоставят ранен достъп на няколко клиента и могат да бъдат претоварени от количеството обратна връзка, която получават, което се превръща в по-хаотична работа за инженерите.

Решение? Събирайте и организирайте обратната връзка от клиентите, като използвате ClickUp Form view . Създавайте формуляри за обратна връзка на момента с персонализирани въпроси, които улесняват оценяването на вашия продукт. Добавяйте условия към всеки въпрос и преобразувайте отговорите в задачи, по които UX дизайнерите и инженерите могат бързо да работят, докато преразглеждат продуктовия си беклог.

Обратната връзка може да се отнася и за вътрешни екипи. Можете да използвате тези формуляри, за да разберете степента на удовлетвореност от работното място и да поискате предложения за подобрения от инженерните екипи. Задавайте въпроси като:

Смятате ли, че вашите технически умения се използват адекватно на работното място?

На скала от 1 до 10, колко сте стресирани в края на всеки ден?

Доволни ли сте от резултатите от последното пускане на продукт на пазара – защо или защо не?

Продуктови мениджъри, работещи с инженери: разпространени митове

Време е да разкрием някои разпространени митове за динамиката на сътрудничеството между продуктовия мениджър и инженерния екип.

Мит № 1: Ангажирането на инженерите в ранния етап на разработката на продукта води до повече конфликти

Включването на инженерите в ранния етап на идеята и планирането на продукта всъщност е добра идея, тъй като това добавя нюансирана техническа перспектива към сместа. Инженерите често са в по-добра позиция да предскажат какво е изпълнимо, което може да помогне за изготвянето на по-точни пътни карти.

Мит № 2: Продуктовите мениджъри имат пълна власт над процеса на пускане на продукта на пазара

Друго разпространено погрешно схващане е, че продуктовият мениджър контролира всичко. От инженерите до маркетинга, те вземат всички решения – което не е 100% вярно. Продуктовите мениджъри носят отговорност пред много заинтересовани страни, но основната им цел е да гарантират, че продуктът отговаря на бизнес целите и текущите нужди на клиентите.

Продуктовият мениджър не може да взема решения за това как ще се рекламират нещата или какви послания на марката да се използват. Въпреки това, той може да събира мнения от инженерните екипи и да ги представя по време на срещи – а често окончателното решение се взима от собствениците на продукта.

Мит № 3: След като продуктът е пуснат на пазара, и двата екипа са приключили с работата си.

Вместо да приключват, по-належащите задачи на продуктовите мениджъри и инженерните екипи влизат в действие след пускането на продукта на пазара. Продуктовият мениджър трябва да е в течение с отзивите на клиентите и да идентифицира проблемите, които оказват влияние върху рентабилността или приемането. С тази обратна връзка те предават на инженерите добавянето, премахването или промените на функции.

Освен че оценява потенциала за преработка на продуктите, продуктовият мениджър също така записва колко продуктивни са били всички екипи по време на последния спринт. Това им помага да открият скрити неефективности, като липса на комуникация, и да обмислят решения за подобряване на текущите процеси.

Създайте успеха на екипа си с ClickUp

Независимо дали става дума за инженери или продуктови мениджъри, приносът на всеки е от съществено значение за създаването на успешен продукт, който да резонира с целевите потребители.

За щастие, с всеобхватния софтуер за управление на проекти като ClickUp, двата екипа могат да установят безпроблемна динамика на сътрудничество и да ускорят ежедневните си задачи. Лесно задавайте цели, изготвяйте пътни карти за продукти, проследявайте спринтове и комуникирайте в реално време, за да избегнете лошо управление и да оптимизирате работните процеси на екипа.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и обединете вашите продуктови и инженерни екипи за успех! ✌️