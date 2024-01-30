Проактивен подход към лидерството в промяната: 10 стратегии за съвременните мениджъри на промяната

Ролята на организационния лидер много прилича на тази на градинаря. Като лидер, вие винаги имате работа с агенти на промяната, а голяма част от работата ви изисква да водите хората през трансформации, да ги подкрепяте и да осигурявате растеж. ?

Въвеждането на организационни промени е постоянна тема в успешните компании. Просто погледнете Microsoft, Apple или Tesla – всички те са организации, ръководени от визионери, които са отхвърлили статуквото и са прегърнали растежа чрез усилия за промяна.

Единственият проблем е, че ефективното лидерство за промяна не е проста концепция. Средно 70% от инициативите за промяна се провалят поради предизвикателства като съпротива от страна на персонала и слабо разбиране на цялостната картина.

В този наръчник ще разгледаме тънкостите на успешното лидерство в промяната, като обхванем:

Доказани модели за лидерство в промяната

10 стратегии, за да станете успешен лидер на промяната

Съвети за избягване на заплахи при водене на промени

Какво е лидерство за промяна?

Всяка инициатива за промяна, като например внедряването на нова бизнес стратегия или оперативен модел, изисква значителни усилия. Необходими са стъпка по стъпка стратегически план, модули за обучение и система за подкрепа, които да позволят на заинтересованите страни да преодолеят предизвикателствата, свързани с прехода, и да постигнат желания резултат.

Лидерството за промяна е подход, фокусиран върху хората, за справяне с присъщите конфликти и парадокси, като същевременно улеснява трансформациите на организационно ниво. То насочва лидерите да използват своята власт, за да повлияят и вдъхновят другите да действат.

Известните изследователи в областта на лидерството Малкълм Хигс и Дебора Роуланд подчертават, че успешното лидерство за промяна се състои в това да се ръководят хората с грижа и далновидност. Ето как те дефинират тази концепция в популярното си проучване:

Лидерството за промяна е способността да влияете и да вдъхновявате другите чрез лична подкрепа, визия и стремеж да получите достъп до ресурси, за да изградите солидна платформа за промяна.

Освен това подходът на лидерството на промяната установява промяната като постоянна инициатива в рамките на организацията, а не като краен проект. Лидерът трябва да се подготви за задачи като:

Идентифициране на възможности за промяна за организационен растеж

Предвиждане на натиска, свързан с прехода, който може да доведе до съпротива от страна на служителите

Наблюдавайте инициативата за управление на промяната по отношение на обхват, скорост и отчетност.

Съвет от професионалист: Имате нужда от бърза рамка за планиране и ръководене на организационни промени? Използвайте шаблона за управление на промените на ClickUp, за да очертаете процесите и протоколите за промяна, да управлявате разходите и да подготвите екипа си за предложената инициатива. ?

Следете всичко, свързано с прехода, с този шаблон за контролен списък за управление на промяната.

Лидерство за промяна срещу управление на промяната

Лидерството на промяната и управлението на промяната често се използват като синоними, но разликата между тях е повече от чисто семантична.

Управлението на промяната включва използването на набор от инструменти или структури за поддържане на контрол върху всяко усилие за промяна – целта тук е да се въведат промени в компанията постепенно. Акцентът е върху повтарящия се процес и налагането отгоре надолу. Вие разрешавате малки корекции, за да смекчите въздействието на промяната с умерено темпо, което прави инициативата рентабилна и минимизира смущенията и риска от провал.

От друга страна, лидерството за промяна възприема разрушителна, дългосрочна перспектива. Това е силата и визията, които движат действията към мащабна трансформация. То дава възможност на всеки индивид в компанията да бъде агент на промяната, като набляга на културата на сътрудничество пред налагането отгоре надолу.

Според проучването на Gartner за организационната промяна, 80% от компаниите следват подход за управление на промяната отгоре-надолу, като прилагат стратегически решения чрез комуникация в цялата организация. Този подход обаче има успеваемост от едва 34%, често утежнена от комуникационни пропуски между мениджърите и служителите на начално ниво.

Осъзнавайки тези пречки, директорите по човешки ресурси (CHRO) по целия свят предпочитат по-социалния модел на лидерство за промяна, като използват абстрактни фактори като положителна работна среда, емоционална интелигентност и ангажираност на екипа, за да постигнат трайна промяна.

Кой е лидер на промяната и с какво се различава от мениджърите на промяната?

Един опитен лидер на промяната не действа като изпълнител, а като фасилитатор, който съвместно с мениджърите и членовете на екипа насочва интегрирането на промяната.

Лидерите на промяната се отличават от мениджърите на промяната, като се фокусират върху дългосрочни инициативи за трансформация. Вместо да налагат нови директиви, те дават възможност на служителите да допринесат за инициативите за промяна.

На макро ниво основната отговорност на лидера на промяната е да насърчава доверието сред служителите и да изгражда колективна вяра в предложените промени. Ето някои основни умения, които притежават успешните лидери на промяната:

Отворена комуникация

Дух на сътрудничество

Ангажимент да помогнем на служителите да се чувстват в безопасност

Нагласа „Мога да го направя“

Любопитство да изследвате обещаващи стратегии

Емоционална интелигентност

Стратегическо мислене

Адаптивност

Компанията General Electric (GE), водещ мултинационален конгломерат, е перфектен пример за регистриране на въздействието на лидерите на промяната. Компанията стартира успешни инициативи за промяна, като се възползва от пазарната информация чрез устойчиво използване на човешкия капитал. Тя отбеляза 25% скок в възвръщаемостта на инвестициите, като насърчи по-голяма креативност в лидерските роли.

4 доказани модели за лидерство в промяната за ефективно управление на промяната

Моделът на лидерство за промяна предлага структура, която насърчава колективното участие и помага на компанията да се развива. Нека обсъдим четири популярни рамки за промяна, използвани от успешни лидери.

1. Моделът 7-S на McKinsey

Разработен от Робърт Х. Уотърман-младши и Том Питърс в края на 70-те години, този модел идентифицира седем компонента като ключови за ефективна промяна:

Споделени ценности Структура Стил Умения Персонал Системи Стратегия

Идеята е да използвате тези седем компонента, за да възстановите стабилността, докато внедрявате инициатива за промяна. Изграждате верига на командване и дефинирате всяка стъпка от процеса, като отчитате както оперативни, така и емоционални фактори.

Моделът McKinsey 7-S често работи за големи вериги като McDonald’s, но като цяло има по-ниски проценти на успех поради своята сложност.

2. 8-степенният модел на Котър

Пенсионираният професор от Харвардския университет и водещ консултант по мениджмънт Джон Котър разработи осемстепенна методология за поддържане на инерцията за трайна организационна промяна. Моделът му включва:

Създаване на чувство за спешност, което позволява на служителите да видят проблемите със статуквото и да приемат промяната Създаване на екип за промяна от ръководители на отдели и ключови кадри Формулиране на визия, която да очертае: Желаната инициатива за промяна Стъпки за постигането й Желаната инициатива за промяна Стъпки за постигане на целта Комуникиране на визията с цялата организация Премахване на бариерите пред промяната чрез действия, като например: Въвеждане на наръчници за обучение Поддържане на ресурси за подкрепа на промяната Представяне на учебни наръчници Поддържане на ресурси за подкрепа на промяната Развиване на увереността и приемането на служителите чрез краткосрочни успехи Използвайте малките победи, за да поддържате инерцията Вграждане на промяната в корпоративната култура и процеси

Желаната инициатива за промяна Стъпки за постигане на целта

Представяне на учебни наръчници Поддържане на ресурси за подкрепа на промяната

Този модел е най-подходящ за големи предприятия, но често е критикуван за това, че не включва обратна връзка от служителите.

3. Подходът на Бачарак

Този метод, разработен от професора от Корнелския университет Самуел Бачарак, насърчава лидерите да бъдат агенти на промяната, като внимателно изработват плана за промяна и позволяват той да проникне органично в компанията.

Подходът на Бачарак има за цел да ограничи негативните ефекти от философията „отгоре-надолу“ – не обявявате промяната и не оставяте служителите да се справят с нея, а полагате основите, за да се уверите, че екипът ви е психологически готов да приеме инициативата. Акцентът е върху:

Създаване на програма за промяна

Картографиране на оперативната и културната среда на организацията

Методи за мозъчна атака, за да накарате екипа си да подкрепи програмата

Създайте пространство за вашия екип да приеме промяната

4. Модел ADKAR

Разработен от успешния предприемач Джефри Хиат, моделът ADKAR се фокусира върху обучението на служителите за стойността на промяната и промените в ежедневието им. Като лидер, вие ги подкрепяте през пет етапа: Осъзнаване, Желание, Знаяние, Умения и Укрепване.

Този модел предлага солиден подход към лидерството на промяната, фокусиран върху хората, като се концентрира върху управлението на човешката страна на нещата, за да постигне успех. Ангажираните служители са по-склонни да сътрудничат и да бъдат продуктивни по време на процесите на управление на промяната.

10 стратегии за това как да станете ефективен лидер на промяната

Независимо от модела на лидерство за промяна, който изберете, определени практики са общи за повечето рамки. Ние сме съставили 10 стратегии, които трябва да използвате, за да станете най-прогресивният лидер за промяна във всеки мащаб. Ще разгледаме и решенията в пакета за управление на проекти на ClickUp, които улесняват процесите, свързани с промяната. ?

1. Изградете ясна визия с определени OKR

Успешните лидери на промяната предвиждат притесненията на служителите и включват решения в своята визия. Визията трябва да обяснява как предложената промяна съответства на основните ценности на компанията и води до благоденствие на организацията, като помага на служителите да преодолеят страховете си и да останат ангажирани в процесите на управление на промяната.

Един от начините да определите целите на екипа за всеки процес на промяна е чрез целите и ключовите резултати (OKR). Ролята на OKR в трансформационното лидерство излезе на преден план, когато Лари Пейдж, главен изпълнителен директор на Alphabet и съосновател на Google, потвърди тяхното влияние върху растежа на Google:

OKR ни помогнаха да постигнем 10-кратен растеж, многократно. Те ни помогнаха да направим нашата лудо смела мисия „да организираме информацията в света“ още по-постижима. Те поддържаха останалата част от компанията и мен в крак с графика, когато това беше най-важно.

Създаването на най-добрите OKR за промяна е лесно с инструмент за управление на проекти „всичко в едно“ като ClickUp. Например, с ClickUp Goals можете да разработите измерими, обвързани с времето цели, които могат да се проследяват през различните фази на вашата инициатива за промяна – това ви позволява да регистрирате малки победи и да поддържате мотивацията на екипа си.

Бонус: Напишете впечатляваща и ясна визия за промяна с шаблона за предложение за промяна на ClickUp. Той ви позволява да оптимизирате всички предложени стъпки, OKR и ресурси, за да държите заинтересованите страни в течение на предстоящите промени.

Направете първата стъпка към преобразуване на структурата на вашата компания с този шаблон за предложение за промяна, изготвен от експерти.

2. Изгответе стратегически план, ориентиран към действие

Включете екипа си в подробна дискусия и създайте цялостен план за изпълнение на промяната. Целете се да използвате прозрачността за изграждане на доверие и поддържане на мотивацията на служителите, като им позволите да се свържат с вашата визия и да разберат ролята си в осигуряването на успеха.

Направете първата стъпка към обсъждане на планове с ClickUp Whiteboards, избрани от G2 като едно от водещите инструменти за съвместна работа с бяла дъска през 2023 г. С тази функция можете да превърнете всеки елемент на дъската в задача с няколко кликвания, което позволява на екипа ви да работи по одобрени идеи на място.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да стартирате следващото си сътрудничество.

Завършете процеса на идеи, като визуализирате всяка част от плана за промяна, който сте създали – включително приоритети, структури, поведения и необходими ресурси – с помощта на ClickUp Mind Maps. Тази функция помага да свържете компонентите на плана с процесите на визуален платно, което улеснява ключовите заинтересовани страни да разберат бързо цялостната картина.

3. Създайте подробна документация за всички фази на промяната

Инициативите за промяна могат да изглеждат плашещи, защото внасят несигурност в графиците на служителите. Решението? Премахнете този страх чрез подробна документация, която може да насочва вашите колеги на всеки етап от процеса.

ClickUp Docs е вашият най-добър приятел в това отношение! Тази функция предоставя организирана платформа за създаване на разнообразни документи, включително бази от знания, ръководства за потребители, корекции на процеси и стандартни оперативни процедури. С неограничен брой страници и функции като съвместно редактиране и предварително дефинирани заглавия, можете да създадете богат ресурсен център, който да подкрепи вашата инициатива за промяна за нула време.

Използвайте ClickUp AI, за да редактирате, обобщавате, проверявате правописа или коригирате дължината на съдържанието в Docs.

Функцията „Връзки“ в Docs опростява управлението на файлове, като ви позволява да свързвате свързани задачи и страници, осигурявайки лесен достъп. Можете също да маркирате документи, за да помогнете на колегите си да намират информацията по-бързо.

Освен това, подобрете работния си процес по документиране с ClickUp AI. Той съдържа над 100 подсказки, съобразени с различни нужди. Използвайте го, за да създавате предварително форматирани документи за процеси, да пишете съобщения до служителите и да генерирате идеи за повишаване на ефективността в проектите и таблата.

Разпалете творчеството, създавайте шаблони или генерирайте текстове с бясна скорост с най-добрия партньор за мозъчна атака в света.

4. Човекоподобно общуване, свързано с промяната

Ефективните лидери на промяната дават приоритет на изграждането на по-непринудени канали за комуникация, за да повишат възприемчивостта на своите послания. Идеята е да се насърчат служителите да оценят инициативата без да се стресират, да изразят своите опасения и да участват активно в диалога, преди процесите на промяна да влязат в сила.

Например, може да искате да пропуснете скучните имейли и да проведете смислени чат сесии или индивидуални срещи с ключови служители, за да предадете съобщения, свързани с промяната. Човешкото отношение към комуникацията за промяната се състои в отговаряне на фундаментални въпроси около необходимостта от промяна, ползите от промяната и какво печели екипът от нея.

Изгледът „Чат“ в ClickUp е отличен вариант, ако искате да бъдете по-достъпни за екипа си. Той ви позволява да вграждате таблици, уеб страници, видеоклипове и други елементи в разговорите си, което прави комуникацията ви бърза и полезна.

Чат изглед съхранява всички ваши коментари в ClickUp

Можете също да използвате шаблона за индивидуални срещи с служители на ClickUp, за да подготвите почвата за по-спокойни диалози с отделни членове на екипа.

5. Създайте система за подкрепа на служителите

След като стартирате инициативата за промяна, осигурете постоянна подкрепа, за да подхранвате екипа си и да насърчавате култура, благоприятна за растежа. Тази стратегия изисква да се обръща внимание на недоволствата и да се общува с екипа, за да се разбере какво преживяват членовете му.

Имайте предвид, че дори и най-малкият намек за недоволство трябва да бъде незабавно разгледан, особено ако предложените промени са значителни. Ако забележите недоволство, свързано с процесите, покажете на екипа си по-широката перспектива, за да спечелите доверието им. ?

С ClickUp можете да насърчите членовете на екипа да споделят обратна връзка за задачи, свързани с промени, като използвате коментари и споменавания. Вашите служители могат да използват зададените коментари, за да поискат разяснения по конкретни въпроси, като всичко може да се проследява, докато проблемът не бъде решен.

Превърнете коментарите в задачи и ги възложете на екипа си с ClickUp.

6. Идентифицирайте и преодолейте съпротивата на екипа

Конфликтите вътре в екипа и между екипите могат да бъдат неизбежни при внедряването на големи организационни промени. Лидерите на промяната трябва да провеждат базови оценки, за да:

Разберете защо служителите възприемат промяната като заплаха

Разгледайте основната причина, която сте открили

Търсете решения, които са от полза за всички заинтересовани страни.

Осигуряването на последователна подкрепа и обучение за адаптиране намалява съпротивата на екипа по време на процеса на промяна.

Като софтуер за управление на промяната, ClickUp предлага множество шаблони за насърчаване на съвместната работа в екип и минимизиране на съпротивата срещу промяната. Например, шаблонът за управление на промяната на ClickUp може да бъде вашият избор за цялостно управление на промяната. Той включва персонализирани статуи и четири уникални изгледа на ClickUp за проследяване на задачите.

Следете човешкия фактор по време на прехода на вашата организация с този готов за употреба шаблон.

И това не е всичко – ако се сблъскате с някаква форма на съпротива от страна на екипа, можете да начертаете проблема и да намерите решения, като използвате шаблона за анализ на основните причини на ClickUp.

7. Установете отговорност за задачите по управление на промяната

За да улесни промяната в компанията, лидерът на промяната трябва да насърчава култура на отговорност и да мотивира служителите да поемат отговорност и да се ангажират. Можете да:

Следете ангажиментите, свързани с промяната

Определете роли и отговорности въз основа на сложността на инициативата.

Определете крайни срокове и етапи за постигане на важни успехи

Най-добрият начин да продължите напред е да създадете взаимосвързана мрежа от задачи за управление на промяната. За щастие, повечето инструменти за управление на проекти поддържат управление на задачи, включително ClickUp.

С ClickUp Tasks получавате пълен набор от функции за управление на задачи, като създаване на зависимости, проследяеми крайни срокове и графици за доставка. Можете да се възползвате и от вградената функция за проследяване на времето по проекти, за да съберете информация за сложността на различните дейности по управление на промяната, което ви помага да установите отчетност въз основа на надеждни данни.

Преглеждайте, добавяйте или премахвайте задачи към или от други списъци със задачи, за да подобрите видимостта и сътрудничеството между екипите.

8. Насърчавайте непрекъснатото учене, ако инициативата за промяна изисква повишаване на квалификацията

В днешната ера на цифрови трансформации много инициативи за промяна изискват от служителите да повишат квалификацията си. Ако това е случаят с вашата компания, подгответе активно персонала си за планираните промени.

Създайте нови курсове и обучения за засегнатите екипи или ги насочете към подходящи ресурси. За да се преборите с потенциалната съпротива, можете да предложите стимули на служителите, които дават приоритет на повишаването на квалификацията. ?

9. Подкрепете приобщаването

Много програми за организационна промяна са отлична възможност да привлечете по-разнообразна работна сила и да подобрите имиджа на марката. Лидерите на промяната трябва да вплетат култура на равнопоставеност и приобщаване в своите планове, като вземат предвид различни измерения на разнообразието, като етническа принадлежност, увреждания или ниво на образование.

От друга страна, инициативата може да се състои и в отразяване на разликите в възприятията въз основа на идентичността на служителите и използване на тези прозрения за осъществяване на промени.

Искате да дадете приоритет на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI) като лидер на промяната? Опитайте шаблона за стратегически план за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на ClickUp.

10. Разчитайте на докладите за напредъка, за да определите посоката на промяната

Успешните лидери на промяната често възприемат иновативни методи за вземане на решения, за да останат бдителни пред ежедневните предизвикателства при внедряването. Често се случва да се сблъсквате с препятствия като пропуснати срокове или намалена ангажираност на служителите в пика на процесите на преход. Ръководният екип трябва да предвижда и да се научи да работи с тези препятствия, за да гарантира, че крайната цел е постижима.

Накратко, трябва да следите непрекъснато напредъка, да се приспособявате към малките неуспехи и да планирате по-нататъшни инициативи за промяна въз основа на възприемчивостта на вашия екип.

ClickUp предлага разнообразни инструменти, като табла, диаграми на Гант и персонализирани календари за наблюдение на напредъка. Те ви позволяват да поддържате процесите на промяна гъвкави и адаптивни дори в несигурни времена.

Предимства на лидерството за промяна

Нека разгледаме някои от основните предимства на внедряването на стратегии за лидерство в промяната.

Положително въздействие върху рентабилността

Лошо изпълнените програми за промяна водят до загуба на служители и дори на клиенти. Тези високи нива на текучество в крайна сметка намаляват продажбите и рентабилността.

Тъй като лидерството за промяна изисква съгласуване на промените на микро и макро ниво както на бизнес, така и на ниво служители, рискът от загуба на бизнес е значително нисък.

Ефективна пътна карта за растеж

Компания с опитен лидерски екип може не само да се справи умело с планираните промени, но и да иновации бързо. Това улеснява въвеждането на нови продукти или услуги и завладяването на неизползвани пазари.

Балансирана корпоративна култура

Известният бизнес лидер Саймън Синек предложи модела „Златен кръг“ като ръководство за организациите – моделът подчертава, че хората се мотивират повече от убежденията си, отколкото от действията си. За щастие, лидерството за промяна рационализира не само КАКВО и КАК, но и ЗАЩО се предлага дадено действие.

Повечето стратегии за лидерство в промяната се основават на оптимизъм и прозрачност, което позволява на екипите да бъдат по-продуктивни, да изпитват удовлетворение от работата си и да работят усърдно за постигане на резултати в областта на растежа.

Защо инициативите за промяна се провалят: често срещани предизвикателства

Въпреки че лидерството за промяна е един от най-трансформиращите стилове на управление, е разумно да очаквате и да се подготвите за няколко често срещани предизвикателства.

Съпротива на служителите и конфликти на работното място

Конфликтите, независимо дали са между служители, между служител и мениджър или дори между отдели, могат да нарушат работата и да повлияят на процеса на промяна. Незабавното разрешаване на тези конфликти е от жизненоважно значение за поддържането на динамиката.

Забавени срокове

Забавянията, дължащи се на психически блокажи, импровизирани срещи и лоша комуникация, са често срещани по време на промени. Като лидер, трябва да изготвите гъвкави графици за всички фази на внедряване на промените, така че такива отклонения да не удължават сроковете за завършване на проекта над приемливото ниво.

Справяне с съкращенията

В зависимост от отрасъла, компаниите могат да предложат организационна промяна чрез съкращаване на персонал или преразпределяне на отговорностите между съществуващите служители. Лидерът трябва да се погрижи тези промени да бъдат внедрени с такт и чувствителност, за да не се накърни имиджът на компанията.

Приемете лидерството в промяната с ClickUp

Управлението на промяната изисква повече от конвенционален подход към лидерството. Стратегиите, които обсъдихме, ще ви помогнат да изберете балансиран път към напредък за вашия екип и да осигурите успеха на организацията.

Следването на най-добрите практики за лидерство в промяната е по-лесно с ClickUp и неговия солиден набор от шаблони и функционалности за управление на промяната. Регистрирайте се безплатно още днес и станете лидерът, от който се нуждае вашият екип!