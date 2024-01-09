10 ефективни стратегии за лидерство за подобряване на производителността на екипа

Като добър лидер или мениджър, една от най-важните ви цели е да изградите високопроизводителен екип, който постига постоянни резултати. Този екип не се нуждае от последващи действия, е отдаден на работата си и всеки член постоянно се учи и усъвършенства, за да повиши стандартите.

Доброто лидерство се състои повече в правилното отношение, отколкото в техническите умения. Добрите умения могат да се научат, докато отношението се развива с течение на времето.

Проучване на Gallup обаче разкри, че само 1 от 10 души притежава вроден талант за добро управление. За повечето мениджъри, за да бъдат ефективни лидери, е необходимо постоянно усъвършенстване на лидерските умения и стратегии за по-добра производителност и сътрудничество.

Ефективното лидерство прави разликата между организация, която се бори поради липса на планиране, и такава, която процъфтява благодарение на стратегическото планиране от страна на лидерите.

В тази публикация се обсъждат 10 ефективни стратегии за лидерство, с които да повлияете на членовете на екипа си да подобрят представянето си и да надминат очакванията всеки път.

Какво е стратегия за лидерство?

Лидерската стратегия е набор от методи, тактики и нагласи, използвани от лидерите, за да направляват и мотивират своите екипи и да ги приведат в съответствие с целите на организацията.

Тя позволява културата и ценностната система на организацията да се приведат в съответствие с идеите и въздействието, създавайки психическо и емоционално влияние с далекосъщителни последствия.

Една ефективна стратегия за лидерство предоставя структурирана визия, която насочва членовете на екипа и висшето ръководство по пътя към успеха и производителността.

Значението на лидерската стратегия

Представете си, че карате по непознат маршрут без карта. Без указания или насоки може да се изгубите.

Без визия, знания и обратна връзка би било невъзможно да се постигне дългосрочен успех в една организация.

С помощта на солидна стратегия за лидерство ще ви бъде по-лесно да ръководите екипи, да делегирате отговорности и да насърчавате култура на иновации на работното място. От управлението на очакванията и ангажирането на служителите до повишаването на тяхната продуктивност, вашето лидерство ще доведе до качествени промени в екипите и членовете им.

Нека разгледаме ползите от стратегическите лидерски умения, които ще ви помогнат да станете по-добър мениджър.

Влияе върху поведението

Стратегическите лидери ще предвиждат, влияят, ангажират, подкрепят и овластяват членовете на екипа да реагират на пазарните и индустриалните тенденции и предпочитанията на клиентите. Във всеки бизнес лидерската стратегия оказва голямо влияние върху поведението.

Един ефективен лидер ще предвижда бъдещето, ще взема окончателни решения, ще сътрудничи с колеги и лидери в бранша и ще ръководи екипа в създаването на стратегии за постигане на бизнес целите.

Привлича и управлява таланти

Едно от основните качества на успешния мениджър е привличането и задържането на таланти. Правилната стратегия за лидерство ще идентифицира най-добрите таланти и ще ги мотивира да дадат най-доброто от себе си. Добрите мениджъри могат да бъдат определени по способността им да изграждат и ръководят екипи с висока производителност.

Достигане на резултати

Ефективната стратегия за лидерство е от решаващо значение за изпълнението на множество организационни стратегии.

Добрите лидери имат способността да създават подходяща среда за членовете на екипа си, за да постигат и надхвърлят целите на организацията. Те активно се стремят към постигане на резултати, проследяват напредъка и създават среда, в която членовете на екипа да подобряват представянето си според нуждите.

Улеснява промените в бизнес стратегията

Създаването и прилагането на бизнес стратегии отнема много време. Още по-трудно е да промените посоката, когато е необходимо, и да получите подкрепата на екипа. По време на този етап силните лидери имат способността да насърчават екипа, да обединят всички около общата визия и да ги мотивират да работят за новата бизнес стратегия, цел и задача.

Накратко, с наличието на стратегия за лидерство вашата организация е в по-добра позиция да реализира плановете си за бъдещето.

Въздействието на една ефективна стратегия за лидерство

Ето няколко начина, по които великите лидери и ефективните стратегии за лидерство оформят организацията.

Открийте повече възможности

Лидерите с широка перспектива гледат напред към бъдещето, вместо да се фокусират единствено върху ежедневните операции, което им позволява да бъдат пред конкуренцията.

Визионерското лидерство ви помага да идентифицирате възможности за създаване на по-ефективни процеси, продукти и бизнес модели, преди конкурентите ви да ви настигнат.

Обучавайте други лидери

Важно въздействие на лидерската стратегия е да видим как великите лидери предават уменията си на следващото поколение. В края на краищата, добрите лидери инстинктивно разбират бизнес средата и изпитват радост, когато наблюдават как колегите им растат и успяват.

Изградете по-силна организационна култура

Доброто лидерство е подход отгоре-надолу, който подобрява културата на организацията. Екипът винаги отразява убежденията и нагласите на лидера. С вдъхновяващи лидери организацията става по-прозрачна и иновативна, като насочва поведението на всеки член на екипа към останалите и към клиентите.

Постигнете по-високи приходи

Добрите лидери мотивират персонала да работи усърдно, да спре да губи време, да оптимизира работните процеси и да се ангажира повече с това, което прави, като по този начин подобрява производителността и качеството на работата. Стратегическото лидерство развива култура на страст, в която всеки член на екипа се стреми да даде най-доброто от себе си за общото благо.

10 стратегии за лидерство за подобряване на производителността на екипа

Стратегическото лидерство може да превърне една обикновена организация в екип с висока производителност, който оказва по-голямо влияние и постига по-добри резултати. Ето 10 стратегии за лидерство, които можете да приложите, за да ангажирате и подкрепите екипа си по оптимален начин.

1. Дефинирайте и изразите ясно своята визия

Основната задача на лидерството е да разбере цялостната картина, да анализира ситуацията от всички ъгли и да формулира стратегията на компанията.

Повече от създаването на подробен план или поставянето на цели, тук става въпрос за споделяне на убедителна визия за бъдещето, която вашите заинтересовани страни и служители ще приемат.

Имайте ясна визия, която обяснява дългосрочните цели на компанията и вдъхновява и мотивира вашите служители да постигнат по-широките цели.

Ако екипът ви вярва във вашата визия, той ще направи всичко възможно, за да я реализира. Развийте екипна култура, в която всеки може да види вашата визия в действие. Дайте на членовете на екипа възможност да визуализират разликата, която правят.

Ако вашите действия вдъхновяват другите да мечтаят повече, да учат повече, да правят повече и да стават по-добри, вие сте лидер.

Ако вашите действия вдъхновяват другите да мечтаят повече, да учат повече, да правят повече и да стават по-добри, вие сте лидер.

2. Признавайте постиженията на всеки

Признанието кара човек да се чувства ценен и оценен. Всеки път, когато някой от екипа ви надхвърли очакванията, за да постигне целите си, отпразнувайте и признайте неговата отдаденост към мисията на вашата компания.

Мениджърите често пренебрегват простия принцип „това, което се възнаграждава, се повтаря“. Не пренебрегвайте влиянието на положителното подкрепление.

Например, когато разговаряте с представителите на обслужването на клиенти, кажете им колко добра работа вършат и как помагат за напредъка на компанията. Ако получите бележка от клиент за това как представител на обслужването на клиенти му е помогнал, споделете я с екипа.

Кажете на екипа си колко са важни за вашия бизнес и защо компанията се нуждае от тях. Това ще им помогне да работят с нова енергия и ентусиазъм.

Хората работят за пари, но правят допълнителни усилия за признание, похвала и награди.

Хората работят за пари, но правят допълнителни усилия за признание, похвала и награди.

3. Общувайте ефективно

Комуникацията е критично важно умение не само за лидерите и мениджърите, но и за всеки, който желае да бъде успешен. Трябва да сте в състояние да комуникирате вашата визия, бизнес стратегията за постигането й и как всеки човек ще допринесе за целите на компанията.

Всъщност най-добрите организации имат култура на активна двустранна комуникация. Това насърчава отворения обмен на идеи и спомага за по-голямо сътрудничество.

Организация, която комуникира добре със своите служители, ще отбележи положителни резултати в нивото на ангажираност на персонала. Този мощен мотиватор е свързан с комуникационните умения на лидера.

Великите лидери комуникират, а великите комуникатори водят.

Великите лидери комуникират, а великите комуникатори водят.

4. Предвиждайте какво може да се случи

След като разберете как да изразите визията си, погледнете я от по-широка перспектива и идентифицирайте потенциалните предизвикателства и иновации, с които вашият бизнес може да се сблъска в близко бъдеще.

След това помислете как да се подготвите за тези препятствия, как да ги преодолеете или как да се възползвате от потенциалните възможности, които чакат вашата концентрация.

Ако успеете да предвидите възможностите и препятствията, ще бъдете по-добре подготвени да се ориентирате в бъдещето от вашите конкуренти.

Песимистът се оплаква от вятъра. Оптимистът очаква той да се промени. Лидерът нагласява платната.

Песимистът се оплаква от вятъра. Оптимистът очаква той да се промени. Лидерът нагласява платната.

5. Водете с личен пример

Лидерът създава прецедент за това, което е приемливо и което не е в рамките на организацията – и няма правила или политики, които да са по-мощни от това. За да бъдете по-добър лидер, бъдете наясно колко влиятелно е вашето поведение и се дръжте така, както искате да се държат другите.

Например, един добър лидер ще взема решения по начин, по който иска другите мениджъри в компанията да го следват.

Ангажираността, удовлетвореността и моралът на персонала са пряко свързани с опита, който служителите имат с преките си ръководители. Добрите лидери карат хората да се чувстват сигурни, включени и удовлетворени от работата си.

Лидерът води с личен пример, а не със сила.

Лидерът води с личен пример, а не със сила.

6. Изградете сплотен екип

Добрият лидер изгражда сплотени екипи.

Трябва да знаете как да се справяте с конфликти, кога да позволите на екипа да преодолее бурята и кога да им помогнете да намерят пътя си. Изграждането на сплотен екип изисква познаване на силните и слабите страни на всеки индивид, изграждане на доверие и насърчаване на сътрудничеството.

Един сплотен екип работи заедно, а ролята на лидерството е да улесни изграждането на този екип.

Един велик човек привлича велики хора и знае как да ги задържи заедно.

Един велик човек привлича велики хора и знае как да ги задържи заедно.

7. Никога не губете от поглед иновациите и креативността

Иновациите, новите идеи и новите начини на мислене, които поддържат интереса на клиентите ви, са от съществено значение за доброто лидерство.

Като лидер, най-добрият начин да изградите култура на иновации и креативност е да насърчавате отворената комуникация и споделянето на идеи. Наблягайте на фокуса върху клиента, подкрепяйте екипа си да намира креативни начини за решаване на проблеми и награждавайте нестандартните подходи.

Много лидери използват бюджети за обучение и развитие на лидерски умения, за да създадат такава среда на работното място.

Иновациите правят разликата между лидер и последовател.

Иновациите правят разликата между лидер и последовател.

8. Бъдете готови да се променяте и да взимате трудни решения

В началото на 2010 г. Dominos осъзнаха, че не успяват да отговорят на очакванията на хората. Продажбите бяха спаднали, цената на акциите се беше сринала, а веригата беше на последно място в „класацията за вкус“ на потребителите.

Какво направиха, за да решат този проблем? Веригата пицарии реши да се справи с проблема директно. Dominos проведе иновативни маркетингови кампании през следващите няколко години, добави нови локации, излъчваше на живо клиентски отзиви и разшири възможностите си за онлайн поръчки.

Нещо повече, те дори промениха рецептата си за пица!

Между 2010 и 2022 г. цената на акциите се повиши от 11 до 260 долара.

Dominos е отличен пример за лидери, които вземат трудни решения и приемат промените, за да помогнат на компанията да се преобрази.

Вие можете да направите същото като лидер. Познавайте целите си, създайте подробни стратегии и разработете системи и процеси, които вашите служители могат да следват. Когато видите необходимост от промяна или от трудни решения, не се колебайте.

Да се подобриш означава да се промениш; да бъдеш съвършен означава да се променяш често.

Да се подобриш означава да се промениш; да бъдеш съвършен означава да се променяш често.

9. Непрекъснато учене

Много лидери биха се съгласили, че лидерството е пътуване, което ви очакват нови предизвикателства и ново знание. Големите лидери никога не спират да се учат – чрез практическо приложение, създаване на контакти, професионално развитие и продължаващо образование.

По време на вашето развитие като лидер споделяйте знанията и опита си с другите. Поемете ролята на треньор и ментор, ангажирайте се с развитието на лидерските умения на вашия екип и ще откриете удовлетворение в полагането на основите за силна лидерска верига.

Лидерството и ученето са неразделни едно от друго.

Лидерството и ученето са неразделни едно от друго.

10. Дайте власт на екипа си

Като лидер, една от основните ви задачи е да насочвате екипа си към постигане на пълния му потенциал. За да направите това, трябва да делегирате отговорности и да им предоставите необходимата подкрепа, за да успеят.

Дайте им ясни цели и пълна отговорност за резултатите; проверявайте често дали получават помощ, когато е необходимо, и насърчавайте работата в екип. За да направите това добре, трябва да познавате техните силни и слаби страни и да сте готови да им се доверите напълно.

Става въпрос за развитието на вашите хора, а не за вашето. Вие се развивате благодарение на отразяващата се слава на вашите хора.

Става въпрос за развитието на вашите хора, а не за вашето. Вие се развивате благодарение на отразяващата се слава на вашите хора.

Често срещани грешки в лидерството, които трябва да се избягват

Всъщност лидерството е едновременно удовлетворяващо и стресиращо. Трябва да управлявате различни личности, да ги приведете в съответствие с визията на вашата организация, да вземате трудни решения и да се справяте с проблемите, преди те да се превърнат в значителни проблеми.

Ето някои често срещани грешки, които трябва да избягвате.

1. Не делегирайте

Най-опасната мисъл, която трябва да избягвате, е: „Ако искаш нещо да бъде направено както трябва, направи го сам“.

Един добър лидер ще се довери на екипа си, че ще изпълни задачата си на най-високо ниво, а екипът очаква от вас да го напътствате. Всеки служител трябва да разбере, че му имате доверие, и да бъде мотивиран да оправдае очакванията ви, както и да се учи и усъвършенства непрекъснато.

Проучванията показват, че делегирането на задачи повишава способността ви да търсите обратна връзка от служителите, което от своя страна ви помага да се развивате като лидер.

Това обаче не означава загуба на отговорност. Дръжте екипа си отговорен за всичко, за което отговаря. Но когато служителите не могат да се справят, обсъдете това индивидуално, а не на екипна среща. Преди да решите да се разделите, обмислете възможността да им предоставите допълнително обучение.

2. Избягване на конфликти

Макар конфликтите да могат да бъдат вредни за екипа, избягването на конфронтации влошава нещата.

Вместо да избягвате всички конфликти, се изправяйте пред проблемите, когато ги забележите. Ако им позволите да се разраснат, те могат да ви разсеят по-късно и да нанесат необратими щети на екипа ви.

Най-добрият начин за разрешаване на конфликти е да ги изнесете навън, като ги адресирате директно и накарате страните да работят за постигане на компромис.

3. Преосмисляне на решенията си

Разбира се, здравословна доза самосъмнение ви прави по-предпазливи. Но не забравяйте да се доверявате на преценката си, защото ако не го направите вие, кой друг ще го направи?

Макар че е важно да изслушвате мненията на другите, в същото време вярвайте в себе си, когато вземате решения. Същевременно оставайте самокритични, за да не станете арогантни или слепи за конструктивната критика.

Ефективно лидерство с ClickUp

Като лидер вероятно се занимавате с множество дейности в различни отдели. Как следите напредъка на екипа си? Загубата на време с таблици за поддържане на тези данни е неефективна.

Вместо това, използвайте инструменти за управление на проекти като ClickUp, за да проследявате по-добре дейностите, успехите и неуспехите на екипа.

Разчитайте на функциите за управление на проекти на ClickUp, за да осигурите пълна прозрачност на софтуерните проекти, като същевременно възпирате поемането на рискове и подхранвате доверието в екипа.

ClickUp Goals ви позволява да разделите задачите въз основа на спешност, нива на приоритет и въздействие. Създайте проследими цели и ги разделите на управляеми задачи на дневна, седмична, месечна и тримесечна база.

Визуализиране на напредъка в папката „Цели“ на ClickUp

ClickUp ви позволява да възлагате задачи на членовете на екипа и да добавяте коментари и крайни срокове.

Професионален съвет – предвидете резервно време за извънредни ситуации.

Функцията „Приоритети на задачите“ на ClickUp е проста и лесна за използване и ви помага да зададете ясни приоритети за вашия екип. С четири различни цветни флагчета (спешно, високо, нормално и ниско приоритетно), вие и вашият екип имате цялостен поглед върху критичните задачи. Какво ще кажете за това, за да сте всички на една вълна?

Задайте приоритети на задачите с цветни кодове в ClickUp, за да информирате екипа си какво трябва да бъде решено възможно най-скоро.

ClickUp също така спестява на вас и вашия екип ценно време с автоматизирани работни процеси и шаблони, за да можете да работите по-умно. Освен това, той се интегрира с над 1000 често използвани инструмента, от Slack до Zoom и Salesforce до Google Drive.

Виждаме, че лидерите от новото поколение използват софтуер за управление на проекти и приложения за изграждане на екип, за да насърчават истински взаимоотношения с екипите си на място и виртуално, да улесняват безпроблемната комуникация и да внушават общо чувство за цел у всеки член на екипа.

Стратегиите за лидерство се променят постоянно; най-добрите лидери остават гъвкави

За да бъдете по-добър лидер, преглеждайте често стратегиите си и измервайте напредъка, за да видите дали постигате желаните резултати.

В същото време използвайте софтуер за проследяване на проекти като ClickUp, за да проследявате, управлявате и приоритизирате производителността на организацията и екипа си. Диаграми, напомняния, календари и автоматизация на задачите гарантират, че сте в течение с всичко по всяко време.

Бъдете лидерът, който винаги сте искали да бъдете. Дайте възможност на екипа си и управлявайте ефективно собствените си проекти с ClickUp.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете още днес.