Pulse of Progress: Вашият пътеводител към най-добрия софтуер за управление на клиники [с рецензии и цени]

Както веднъж подчерта д-р Миранда Бейли от популярния телевизионен сериал „Анатомията на Грей“, „Пациентите не се съобразяват с графика.“ Имаме чувството, че мениджърите на клиники биха казали: „Нито административните задачи.“

Но какво ще стане, ако можем да създадем график, който се адаптира към непредсказуемата природа на здравеопазването? Какво ще стане, ако лекарите, медицинските сестри и административният персонал могат да насочат енергията си от документацията към грижата за пациентите? 🧑‍⚕️

Ето и най-важното: софтуер за управление на клиника, който може да превърне тези „ами ако” в реалност! Представете си медицински свят, в който административните задачи са рационализирани, документите са останали в миналото, а вашата клиника работи като добре смазана машина. Заинтригувани ли сте?

Предлагаме ви 10 софтуерни решения, които ще разкрият пълния потенциал на всеки бизнес в областта на здравеопазването и ще гарантират, че фокусът остава там, където трябва да бъде – върху благосъстоянието на пациентите.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на клиника?

Административните задачи отнемат една шеста от работното време на лекарите в САЩ и хвърлят сянка върху удовлетворението им от кариерата. Софтуерът за управление на медицинска практика може да помогне за постигането на това удовлетворение, като повиши ефективността на ежедневните операции и административните задачи.

Мениджърите в клиники и медицински практики обикновено търсят решение, което да отговаря на следните изисквания:

Интуитивен интерфейс: Последното, от което се нуждаете, е система, която ви кара да се чувствате като че ли разгадавате медицинска загадка. Простият дизайн осигурява лесна навигация за всички членове на вашия екип за здравни услуги. Достъпността от мобилни устройства е допълнителен бонус! Цялостно управление на пациентите : От споделяне на рецепти до водене на документация, проверете дали софтуерът поддържа безпроблемно всички задачи по време на целия цикъл на живот на пациента. От споделяне на рецепти до водене на документация, проверете дали софтуерът поддържа безпроблемно всички задачи по време на целия цикъл на живот на пациента. Ефективни инструменти за фактуриране и финанси: Потърсете функции, които помагат за лесното управление на фактури, искове и Потърсете функции, които помагат за лесното управление на фактури, искове и финансови отчети. Сигурност и съответствие : Уверете се, че софтуерът отговаря на индустриалните стандарти и регулации, като Уверете се, че софтуерът отговаря на индустриалните стандарти и регулации, като протоколите за съответствие с HIPAA , осигурявайки сигурна среда за всички ваши медицински записи. Напомняния за срещи и поддръжка на графика: Търсете софтуер, който не само планира срещите , но и изпраща навременни напомняния, за да намали броя на пропуснатите срещи. Мащабируемост: Изберете решение, което е мащабируемо и се адаптира към променящите се нужди и размер на вашата клиника или медицинска практика.

10 софтуера за управление на клиники, които ще ви помогнат да предоставяте най-модерни здравни услуги!

Проучването на софтуерни инструменти и сравняването на техните функции може да бъде изтощителен процес. Но отново д-р Бейли от „Анатомията на Грей“ е права, когато казва: „В даден момент трябва да вземеш решение.“

Нашите рецензии на 10-те най-добри софтуера за управление на клиники по-долу ще ви помогнат да направите правилния избор. Нека се заровим в темата и премахнем административните бариери в здравеопазването! 🩺

Започнете с ClickUp Лесно автоматизирайте планирането на срещи, проследявайте записите с лична здравна информация с помощта на персонализирани полета и се справяйте с всички задачи по управлението на клиниката с помощта на ClickUp.

Ако смятате, че времето ви е по-добре прекарано с пациенти, отколкото затрупано с документи, опитайте инструмент за управление на проекти като ClickUp! Той е вашият помощник за автоматизиране на графика за срещи, справяне с ежедневната администрация и опростяване на досадните административни задачи, които ви карат да се чувствате тъжни. 😍

Healthcare Teams Suite на ClickUp предлага редица функции, които подпомагат дейността на клиники и медицински практики от всякакъв мащаб.

Например, ClickUp Docs е вашият организационен маестро за оптимизиране на всичко – от досиетата на пациентите до материалите за въвеждане на клиницистите и планината от административна документация, която има тенденция да се натрупва. Използвайте вградения AI асистент за писане на платформата, ClickUp AI, за да създавате професионална документация за секунди.

Комуникационните бариери са премахнати, защото ClickUp позволява свързване на документи и задачи, осигурявайки безпроблемна връзка между досиетата на пациентите и специализираните медицински сестри или лекари. Имате нужда да общувате с ИТ, правния отдел или отдел „Човешки ресурси“? Инструментите за междуотделна комуникация на платформата, като изглед „Чат“ и коментари с възможност за действие, ви осигуряват всичко необходимо!

ClickUp предлага разнообразие от финансови и CRM шаблони, подходящи за бизнеса в областта на здравеопазването. Шаблонът за управление на пациенти и шаблонът за медицински карти на ClickUp са отлични инструменти, ако искате да персонализирате плановете за грижи и да поддържате достъпни записите.

Шаблонът за управление на пациенти на ClickUp проследява състоянието на пациентите, лекарствата, назначените лекари, застраховките и др.

Нека не забравяме да споменем Пикасо на визуализацията на проекти – таблото ClickUp. То ви помага да наблюдавате служителите и задачите в практиката си с над 15 изгледа. Администраторите обичат класическите изгледи „Списък“ или „Табло“ за управление на работната натовареност, медицинските запаси и данните за пациентите. Все пак, ако предпочитате да наблюдавате няколко потока от работни процеси за управление на ресурсите и срещите, изгледите „Диаграма на Гант“ и „Календар“ са вашите надеждни опции!

Препоръчваме да използвате ClickUp Automations, за да намалите тежестта на повтарящите се задачи, като актуализиране на състоянието на пациентите или създаване на списъци за почистване.

Освен стандартните за индустрията протоколи за сигурност, ClickUp предлага разширени разрешения и контрол на достъпа, за да ви помогне да поддържате целостта на пациентските досиета.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители се нуждаят от време, за да разберат възможностите на софтуера.

Таблото за управление може да бъде по-персонализирано

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Приложение Jane

С приложението Jane App или просто Jane вече е възможно да правите резервации с лекота. Тази онлайн система за резервации позволява на посетителите да избират любимите си лекари и специалности, което задейства известия по имейл, за да бъдат всички в течение.

Достъпът до информацията за пациентите е лесен от всяко устройство благодарение на лесните функции за създаване на диаграми. Освен това можете да проявите творчество и да персонализирате диаграмите, като използвате различни шаблони. От поглед от птичи поглед до списъци с чакащи за свободни места в последния момент и лесни групови резервации, управлението на графика ви никога не е било толкова безстресно. 🗓️

Джейн също така се занимава с вашите сметки с усмивка, обработва плащанията, занимава се с застраховките и пази вашите кредитни карти в безопасност.

Възползвайте се от телездравето без усилие с мощните възможности за видеоконферентна връзка на приложението, което намалява необходимостта от лични срещи и оптимизира времето ви.

Най-добрите функции на Jane App

Опростено планиране на срещи

Персонализирани шаблони

Обработва плащания и застрахователни сделки, като съхранява кредитни карти по сигурен начин.

Възможности за видеоконферентна връзка

Информация за пациентите, достъпна от всяко устройство

Ограничения на приложението Jane

Ограничени възможности за отчитане

Стръмна крива на обучение

Цени на приложението Jane

Базов план: 79 канадски долара на месец

Застрахователен план: 109 канадски долара на месец

Enterprise: Индивидуална цена

Оценки и рецензии за Jane App

G2: 4,0/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

3. CureMD

CureMD е сертифицирана облачна EHR с решения за управление на практиката, портал за пациенти и управление на приходите. Тя не само помага на лекарите и административния персонал да управляват ежедневните операции – тя е Гандалфът на внедряването на Meaningful Use, който ви води през лабиринта на субсидиите, за да максимизирате печалбите си! 🌀

Тази мащабируема платформа е идеална за малки медицински практики, които се изправят пред големи предизвикателства. CureMD свързва и хиляди аптеки в цялата страна, което подобрява процесите по споделяне на рецепти.

Освен това, благодарение на усъвършенстваната технология за свързване с лаборатории, лекарите могат да изпращат поръчки за медицински консумативи до лаборатории в цялата страна – без да са необходими пощенски гълъби. CureMD предлага и табло за ключови показатели за ефективност и система за управление на документи, които помагат при фактурирането и събирането на плащания.

Най-добрите функции на CureMD

Интегрира EHR, управление на практиката, портал за пациенти и управление на приходите

Експертни съвети за значимо използване

Специализирани услуги за медицинско фактуриране

Мобилен достъп чрез iPad приложения

Поддържа автоматизация на работния процес за управленски задачи

Ограничения на CureMD

Понякога забавено време за рендиране

Системата за отчитане се нуждае от подобрение

Цени на CureMD

Свържете се с компанията

Оценки и рецензии за CureMD

G2: 3,4/5 (10+ отзива)

Capterra: 3,4/5 (над 600 отзива)

4. Kareo (сега част от Tebra)

Kareo вече си партнира с Tebra, компания, известна с подкрепата си за независими доставчици на здравни услуги. В основата си Kareo е чудесен уеб-базиран софтуер, предлагащ електронни здравни досиета, медицинско фактуриране и управление на практиката.

Ако управлявате малка практика, платформата е личен асистент, който ви помага да планирате пациентите, да потвърждавате застраховки, да се справяте с просрочени сметки, да управлявате събиранията, да съхранявате документи на пациенти и дори да изготвяте персонализирани отчети – всичко на едно място. 🏥

Независимо дали се занимавате с психично здраве, семейна медицина, педиатрия, кардиология, хиропрактика, подиатрия или друга специалност, Kareo Clinical EHR е на Ваша страна. Няма значение къде се намирате, тъй като Kareo Telehealth Ви позволява да се свързвате с Вашите пациенти отвсякъде.

Вече имате EHR, към който сте привързани? Няма проблем. Kareo, като част от семейството на Tebra Company, работи добре с продукти на трети страни. Можете да го интегрирате безпроблемно в съществуващата си конфигурация, без да пропуснете нищо.

Най-добрите функции на Kareo

EHR, медицинско фактуриране и управление на практиката

Kareo Telehealth

Гъвкавост в различни области на здравеопазването

Интегрира се с приложения на трети страни

Ограничения на Kareo

Отнема известно време, докато проблемите бъдат решени

Някои потребители се оплакаха от рискове за сигурността

Цени на Kareo

Свържете се с компанията

Оценки и рецензии за Kareo

G2: 4,0/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 1000 рецензии)

5. AdvancedMD

Искали ли сте някога управлението на документацията на вашата практика да бъде безпроблемно? Е, с AdvancedMD EHR това е възможно!

Този софтуер, разработен от Amazon Web Services (AWS), адаптира клиничната документация за всяка роля и специалност само с едно кликване. Неговият табло за управление на задачите? То е като вашия списък със задачи, но много по-опростен, с цветни задачи под формата на понички, за да ви държи в правилната посока. 🍩

AdvancedMD предлага унифицирано преживяване на пациентския поток. Всички данни за историята и разходите са на всеки екран, което намалява хаоса от объркваща или излишна административна работа.

А като черешка на тортата, платформата позволява лесно проследяване на информацията от програмите за мониторинг на лекарствата, отпускани с рецепта (PDMP), за да се спазват изискванията за отпускане на контролирани вещества.

В софтуера за фактуриране на AdvancedMD предпочитанията за графики могат да се поддържат безпроблемно чрез централно управлявани шаблони.

Най-добрите функции на AdvancedMD

Решение за безхартиена документация с едно кликване

Достъпни графици на пациентите чрез карти на пациентите

Показва данни от PDMP

Централно управлявани шаблони с софтуер за фактуриране

Ограничения на AdvancedMD

Недостатъчен интерфейс, според някои потребители

Бележките не могат да бъдат отворени отново, редактирани или изтрити.

Цени на AdvancedMD

Свържете се с компанията

Оценки и рецензии за AdvancedMD

G2: 3. 6/5 (50+ отзива)

Capterra: 3,6/5 (над 400 отзива)

6. NextGen Office

NextGen Office е друга всеобхватна платформа за електронни здравни досиета, управление на практики и управление на приходите. Тя ви позволява да създавате облачни профили за пациенти, в които се подробно описват тяхната медицинска история, алергии и лекарства, достъпни както за персонала, така и за пациентите. Нейните персонализирани опции за планиране предотвратяват презаписването, а шаблоните за планиране с цветни кодове улесняват групирането на пациентите, осигурявайки безпроблемно преживяване.

Функцията за електронно предписване на NextGen внася модерна промяна, като позволява на пациентите да получават правилните лекарства в точното време. Тя се интегрира с базите данни PDMP на 40 щата, което улеснява спазването на изискванията. 💊

С функции за управление на приходите и отчитане, NextGen подпомага информираното вземане на решения. Можете да създадете прозрачни процеси за фактуриране, да идентифицирате откази и да ускорите събирането на плащания за финансова ефективност.

Най-добрите функции на NextGen Office

Облачен EHR

Напълно съвместим с HIPAA

Персонализирани опции за планиране с шаблони, обозначени с цветове

Онлайн управление на срещите за пациенти и персонал

Интелигентна функция за електронно изписване на рецепти

Ограничения на NextGen Office

Не е особено полезен за практики за управление на хронични заболявания

Без възможности за автоматизация

Цени на NextGen Office

Свържете се с компанията

Оценки и рецензии за NextGen Office

G2: 3,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 1000 рецензии)

7. DrChrono

Независимо дали сте самостоятелен лекар или част от натоварена клиника, DrChrono е на Ваша страна. Този софтуер за електронни медицински записи (EMR), базиран в облака, набляга на личните взаимодействия с пациентите, което позволява по-добри диагнози.

С само няколко кликвания на мобилния си телефон или компютър лекарите могат да правят всичко – от поръчване на лабораторни изследвания до изписване на лекарства и преобразуване на диктовка в текст.

DrChrono MBS (софтуер за медицинско фактуриране) работи безпроблемно с вашите процеси в областта на здравеопазването, като прави задачите по фактурирането по-лесни и по-ефективни. Той се синхронизира с EHR, като гарантира точността на данните и намалява до минимум досадните печатни грешки във фактурите.

DrChrono улеснява управлението на фронт-енда, като предлага онлайн график, проверка на застраховки в реално време, автоматични напомняния за срещи и удобен за рецепционистите режим на киоск.

Най-добрите функции на DrChrono

Позволява лични взаимодействия с пациентите

Диктовка от реч към текст, за да спестите време

Интегрира се с EHR

Мобилно приложение за iPhone, iPad или Mac от серията M

Ограничения на DrChrono

Скъп за някои групи практикуващи лекари

Обслужването на клиенти се нуждае от подобрение

Цени на DrChrono

Свържете се с компанията

Оценки и рецензии за DrChrono

G2: 3,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 400 рецензии)

8. Centricity EMR

Проектиран за таблети и мобилни устройства, Centricity улеснява безпроблемната мобилност на информацията за пациентите, давайки възможност на лекарите и персонала да актуализират записите, докато са в движение. Разработен от GE Healthcare, Centricity надхвърля традиционния софтуер, като предлага съвместимост с много медицински устройства и системи за образна диагностика. Centricity обхваща всичко – от електронно изписване на рецепти до подробни финансови табла, осигурявайки цялостна грижа за пациентите.

Това, което отличава Centricity, е интеграцията му с Medical Quality Improvement Consortium, която предлага цялостен поглед върху данните на пациентите в различни лечебни заведения. Доставчиците на здравни услуги могат лесно да получат достъп до историята на пациентите и резултатите от тестовете от централизиран хъб. 🌐

Тази лесна за употреба система за управление на практиката предлага допълнителни функции като предсказуемо търсене и методи за въвеждане на данни, спестяващи време. Нейният Clinical Messenger подпомага ефективната комуникация с пациентите и другия персонал, участващ в предоставянето на грижи.

Най-добрите функции на Centricity EMR

Клинично и финансово управление

Мобилен достъп до историята на пациента

Поддържа различни настройки за грижи

Усъвършенствана комуникация с пациенти и персонал

Ограничения на Centricity EMR

Въвеждането на данни може да бъде трудно и бавно

Приложението има склонност да замръзва и да се срива, което налага повторно влизане в системата.

Цени на Centricity EMR

Свържете се с компанията

Оценки и рецензии за Centricity EMR

G2: 3,7/5 (над 20 отзива)

9. WriteUpp

WriteUpp, придобит чрез Capterra

Планирането на срещи, обработката на плащания и автоматизирането на фактурирането стават лесни с унифицирания интерфейс на WriteUpp, който премахва неудобствата от административните задачи. Мениджърите могат без усилие да създават, съхраняват и споделят бележки за пациенти с колегите си с този софтуер за медицински клиники.

Платформата, създадена основно за специалисти в областта на здравеопазването във Великобритания, разполага с доста солидна вградена функция за видеоконсултации с опции за онлайн резервации и попълване на формуляри преди лечението.

Притеснявате се за сигурността на данните? WriteUpp се грижи за това. Той криптира събраните данни съгласно протоколите на GDPR, гарантирайки, че вашата практика остава в съответствие с изискванията. Интеграцията с приложения на трети страни като Google Calendar, Gmail, Stripe и Xero добавя удобство.

Най-добрите функции на WriteUpp

Създаване, съхранение и споделяне на бележки за пациенти с колеги

Вградени шаблони

Мобилни приложения за устройства с Android и iOS

Съответствие с протоколите на GDPR

Ограничения на WriteUpp

Добавянето на обобщаващи отчети би било полезно.

Функциите за фактуриране могат да бъдат объркващи при работа

Цени на WriteUpp

14,95 £/месец на потребител

Допълнителни 4,95 £/месец за всяка практика за ползване на функциите за онлайн резервации.

Оценки и рецензии за WriteUpp

G2: 4,6/5 (по-малко от 10 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (по-малко от 10 рецензии)

10. NueMD

NueMD, придобит чрез Capterra

Приемете мотото „Виждайте пациенти. Получавайте заплащане.“, тъй като NueMD се занимава с всичко – от графици и напомняния за срещи до медицинско фактуриране и проследяване на искове. Проверява исковете в огромна база данни и ви позволява да правите редакции преди подаване.

Искате да премахнете хартията? Това решение за управление на практиката съхранява информацията за сметките в облака, което го прави сигурно и удобно решение. За да се справите с неизплатените суми, изберете автоматизирани писма като напомняния и подобрете събираемостта си. 📨

Управлението на графиците на пациентите е лесно, благодарение на актуализациите в реално време на мобилните телефони на екипа на NueMD. Решението проследява всичко от пристигането до заминаването и намалява броя на неявките с напомнящи обаждания за срещи. А най-хубавото? Можете да получите достъп до персонализирани софтуерни пакети за почти 100 специалности в областта на здравеопазването!

Най-добрите функции на NueMD

Достъп чрез облак

Актуализации в реално време на мобилни устройства

Персонализирани шаблони за формуляри и писма

Подробни анализи на пациентските профили

Ограничения на NueMD

Ограничена прозрачност по отношение на защитата на личните данни

Трудно е да се ориентирате в медицинските досиета

Цени на NueMD

Свържете се с компанията

Оценки и рецензии за NueMD

G2: 3,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

Покорете административния Еверест в здравеопазването с ClickUp

Софтуерът за управление на клиники се появява като супергерой, готов да ви спаси от хаоса с документите. Въпреки че всички решения, които обсъдихме, са страхотни, може би все още се колебаете да се спрете на едно от тях поради липсата на прозрачност в ценообразуването.

Ако все още се колебаете, ви препоръчваме да се регистрирате в ClickUp!

Той се отличава с прозрачност, ясно представя своите функции, отзиви и цени и предлага огромна гама от функционалности, които опростяват вашите операции и ви позволяват да се концентрирате върху това, което е най-важно – вашите пациенти. 💗