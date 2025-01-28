10-те най-добри софтуерни инструмента за диаграми с плувни коридори, с които да свършите работата си

Диаграмите с плувни коридори са диаграми на дейностите, които представят междуфункционалните работни процеси като коридори в плувен басейн. Те помагат на мениджърите да начертаят организационните дейности в хоризонтални или вертикални коридори, което добавя последователност и яснота към процесите.

Нека разгледаме следния пример: X моли Y да събере данни, които да представи на следващата среща на заинтересованите страни, но Y не е сигурен на кого да докладва, какъв канал за одобрение да следва и какъв формат на докладване да използва.

Диаграмата с плувни коридори визуализира цялата тази транзакция в диаграма, където X е възложил на Y да представи данните в формат на линейна диаграма, да ги предостави на Z за преглед и да докладва на X едва след като Z ги одобри. 🧑‍💼

Измислянето и създаването на функционална диаграма с плувни коридори може да бъде трудно и отнемащо време, затова опитни мениджъри разчитат на софтуер за диаграми с плувни коридори, за да улеснят работата си. Днес ще разгледаме 10-те най-добри инструмента за създаване на диаграми с плувни коридори и ще разгледаме техните функции, ценови структури и обща стойност!

Какво е софтуер за диаграми с плувни коридори?

Диаграмите с плувни коридори са много подобни на айсбергите: прости отпред, но сложни от другата страна. 🧊

Те са лесни за потребителите, но тези, които създават диаграмите, често се затрудняват при обработката на разпръснати организационни данни и изчертаването на работни процеси – тук на помощ идва инструментът за създаване на диаграми.

Софтуерът за диаграми с плувни коридори ви позволява да проектирате процес или диаграма с плувни коридори от нулата. Обикновено той предлага библиотека с ресурси, която ви помага да добавяте фигури на плувни коридори и да маркирате всяка от тях според позицията, за която се използва. Някои стандартни фигури и символи включват:

Елемент на диаграмата Рендирано чрез Начална и крайна точка (поток) Правоъгълник със заоблени ъгли Решение Диамант/Ромб Активност Правоъгълник Входни или изходни данни на процеса Паралелограм Документ за процеса Правоъгълник с вълнообразна линия

Повечето софтуерни инструменти за swimlane ви позволяват да редактирате или актуализирате процесите без усилие, което улеснява комуникацията и внедряването на промени в работния процес. В идеалния случай те биха поддържали и персонализиране по отношение на цвят и стил, за да съответстват на вашата марка.

Създайте по-добри работни процеси с ClickUp Whiteboards Използвайте ClickUp, за да проектирате работни процеси с удобни функции като бели дъски, мисловни карти, автоматизации и множество шаблони.

Какво прави един софтуерен инструмент за диаграми с плувни коридори добър?

Нека разгледаме факторите, които отличават качествения софтуер за диаграми с плувни коридори от стандартните платформи за създаване на диаграми:

Леснота на използване: Потърсете софтуер с проста функция за плъзгане и пускане, която ви позволява лесно да премествате фигури и да създавате професионално изглеждащи диаграми с минимални усилия. Библиотека с ресурси: Инструментът трябва да разполага с богата колекция от фигури и свързващи елементи, за да създавате красиви диаграми с плувни коридори. Шаблони: Трябва да предлага предварително създадени шаблони за дейности или диаграми с плувни коридори, които помагат на екипа ви да спести време при Трябва да предлага предварително създадени шаблони за дейности или диаграми с плувни коридори, които помагат на екипа ви да спести време при проектирането на процесите. Сътрудничество в реално време : Потърсете платформа, която поддържа съвместна работа . Потърсете инструменти за създаване на задачи, като цифрови бели дъски и мисловни карти, които позволяват на няколко потребители да споделят едно и също платно и да го редактират безпроблемно. Интеграции: Наличието на широка гама от приложения и софтуер, които се интегрират с вашия инструмент за диаграми с плувни коридори, улеснява бързия обмен на данни между платформите. Цена: Един солиден инструмент за диаграми с плувни коридори трябва да е поне на нивото на средната цена (ако не и по-ниска) за желания от вас набор от функции.

10-те най-добри софтуера за диаграми с плувни коридори за планиране на съвместни задачи

След като разгледахме основните принципи, нека разгледаме 10 от най-добрите инструменти за диаграми с плувни коридори, които можете да вземете под внимание. Нашите мини ревюта ще ви помогнат да намерите идеалното решение за вас! ❣️

Плъзгайте и пускайте фигури върху платното, свържете работния си процес и работете едновременно с екипа си в ClickUp Whiteboard.

Инструментът номер едно в нашия списък е ClickUp, водещ инструмент за управление на проекти, който ви помага да създавате професионални диаграми с плувни коридори чрез ClickUp Whiteboard или Mind Maps. 💗

Безкрайната бяла дъска на платформата може да поддържа всички видове дейности за мозъчна атака, картографиране на дейности и създаване на диаграми. Независимо дали работите върху проста или сложна диаграма с плувни коридори, разполагате с набор от инструменти, с които да създадете съгласувани работни процеси за минути!

Дайте свобода на творчеството си с обширната библиотека с ресурси на ClickUp! Намерете всякаква форма или символ, от които се нуждаете, за да присвоите роли и отдели, да начертаете потоци за одобрение и да разпределите точки за обмен на данни в диаграмата си с плувни коридори. Ето подробно ръководство, което ще ви запознае с програмата!

Работите сам? Няма проблем! Богатата лента с инструменти за редактиране на Whiteboard може да ви помогне да свършите работата на пет души сам. 💪

Ако сътрудничите с ръководителите на отдели по взаимодействието между процесите, това също е лесно! Просто ги поканете да работят с вас върху платното – всеки може да редактира в реално време, независимо дали става дума за позициониране на фигури, добавяне на текст или преместване на свързващи елементи, благодарение на интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

ClickUp Mind Maps е друг пълноценен инструмент, който ви помага да разплетете сложни работни процеси. Той е идеален за работа с множество работни пространства с вече съществуващи работни процеси – свържете ClickUp Tasks с вашата Mind Map, редактирайте зависимостите и коригирайте бизнес процесите си за нула време!

Не ви се иска да започвате от нулата? С шаблона за диаграма с плувни коридори на ClickUp и неговите предварително зададени форми и свързващи елементи, структурата за изпълнение на вашия мулти-отделен проект ще бъде готова за нула време!

Използвайте инструментите на ClickUp, за да създадете мощни диаграми с плувни коридори, с които да визуализирате процесите, да координирате екипите и да осигурите ефективното изпълнение на проектите.

Препоръчваме да разгледате Docs в ClickUp, за да създадете подробни схеми за вашата диаграма. Щом диаграмата ви е готова, прегледайте я и я актуализирайте с помощта на инструменти като ClickUp Kanban Board или Workload view.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

По-лесно е да създавате диаграми с плувни коридори в настолната версия на ClickUp, отколкото в мобилната.

Безплатният план поддържа използването на само три бели дъски едновременно.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

📮ClickUp Insight: Мислите, че списъкът ви със задачи работи? Помислете отново. Нашето проучване показва, че 76% от професионалистите използват собствена система за приоритизиране при управлението на задачите. Въпреки това, последните проучвания потвърждават, че 65% от работниците са склонни да се фокусират върху лесни задачи, вместо върху задачи с висока стойност, без ефективно приоритизиране. Приоритетите на задачите в ClickUp променят начина, по който визуализирате и се справяте със сложни проекти, като лесно подчертават критичните задачи. С работните процеси на ClickUp, задвижвани от изкуствен интелект, и персонализираните флагове за приоритет, винаги ще знаете с какво да се заемете първо.

2. Lucidchart

Lucidchart е софтуер за диаграми, базиран в облака, който предлага организационни възможности като визуализиране на процеси и системи чрез ясни диаграми. За да нарисувате диаграма с плувни коридори, всичко, което трябва да направите, е да стартирате нова диаграма и да добавите фигури за потока на процесите, за да проектирате как задачите са взаимосвързани.

След като приключите, Lucidchart ви помага да маркирате всички свързани колеги директно в работния процес чрез визуални представяния. Редакторът с функция „плъзгане и пускане” ви помага да направите всички бързи редакции в последния момент, от които се нуждаете, и да промените цветовите схеми, фигурите и свързващите елементи в шаблона или диаграмата с плувни коридори. 🎨

Освен че предлага лесен за използване интерфейс, Lucidchart разполага с различни шаблони за диаграми с плувни коридори за създаване на организационни диаграми, диаграми на взаимоотношенията между обекти (ER) и други диаграми на работни потоци.

Най-добрите функции на Lucidchart

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на диаграма с плувни коридори.

Редактор с възможност за чат

Многобройни шаблони, от които да избирате

Над 50 интеграции (включително Microsoft Teams и Google Workspace)

Съвместим с Visio

Ограничения на Lucidchart

Може да е трудно да импортирате данни или да редактирате офлайн

Навигирането в библиотеката с изображения може да бъде трудоемко.

Цени на Lucidchart

Безплатен план: $0

Индивидуален: 11,93 долара

Екип: Започва от 13,50 $ на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

*Всички цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1900 рецензии)

3. Плувни коридори

Swimlanes. io е специален уеб-базиран инструмент за диаграми с плувни коридори. Той има опростен формат за създаване и споделяне на последователни диаграми. Вместо богати библиотеки с ресурси или персонализиране на форми, получавате прост синтаксис за създаване на основна блок-схема. Диаграмите се визуализират директно в уеб браузъра.

Тази платформа предлага сигурност, като дава възможност да защитите с парола всяка диаграма или да я споделите чрез линк. Благодарение на лесната навигация, можете да вградите създадените диаграми в уеб страница или да ги експортирате като изображения за изтегляне.

За да използвате платформата, трябва да се регистрирате с вашия Google или GitHub акаунт.

Най-добрите функции на Swimlanes

Лесен за използване инструмент само за swimlanes

Диаграмите могат да бъдат публични, частни или защитени с парола.

Позволява редактиране на цял екран

Поддържа изтегляне на изображения или PDF файлове.

Ограничения на swimlanes

Може да бъде сложно за навигация за потребители, които не са технически подготвени.

Няма функции за сътрудничество в реално време

Цени на Swimlanes

Безплатно

Оценки и рецензии за Swimlanes

Все още няма налични отзиви

4. Visual Paradigm Online

Visual Paradigm (VP) Online е безплатен софтуерен инструмент за диаграми, базиран на браузър. Платформата е подобна на Lucidchart, с лесен за навигация интерфейс, съчетан с функции за сътрудничество в екип.

Започнете да проектирате диаграмата си, като редактирате наличните фигури и символи, за да създадете желаните работни процеси. Използвайте вградения водач за подреждане, за да позиционирате точно всяка фигура, и използвайте конектора с функция „плъзгане и пускане“, за да установите взаимоотношения.

С достъп до неограничен брой диаграми и фигури, тази платформа може да бъде вашият избор за гъвкаво разработване и преструктуриране на бизнес процесите. Това облачно работно пространство предлага интеграция с Microsoft Office, което ви позволява да вграждате всякакви диаграми в документи и презентации на Microsoft.

Най-добрите функции на Visual Paradigm Online

Поддържани формати за експортиране: PNG, SVG, PDF и др.

Интеграция с Microsoft Office

Вграден инструмент за подреждане

Безплатно ползване за некомерсиални потребители

Ограничения на Visual Paradigm Online

Не поддържа импортиране на файлове с разширение .vsd или .vsdm.

Не е много удобен за ползване на преносими устройства.

Цени на Visual Paradigm Online

Безплатен план завинаги

Стартово ниво: 4 $/месец на потребител

Advance: 9 $/месец на потребител

Комбинация: 15 $/месец на потребител

*Всички цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Visual Paradigm Online оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (15+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (‎15+ отзива)

5. Businessmap

Businessmap, по-рано известен като Kanbanize, е платформа за бизнес картиране, предназначена за оптимизиране и визуализиране на работните процеси. Чрез функцията Kanban Board потребителите могат да създават swimlanes на базата на Kanban, които разделят разпръснатите дейности на по-организирани карти с задачи.

Плувните коридори в Businessmap обикновено се простират хоризонтално през персонализирани секции като отдели, приоритети, функции или работни процеси. Разделете всички работни елементи на карти и ги категоризирайте в мрежа от взаимосвързани табла, за да се свържете с хора от цялата организация.

Разделете всеки работен процес на по-малки сегменти, за да възложите конкретна задача. Можете също да обедините колони и ленти, за да изобразите нюансите в работните процеси на вашия отдел.

Най-добрите функции на Businessmap

Удобен инструмент за цифрова бяла дъска с персонализирани фонове

Позволява интеграция с над 1000 приложения като Zapier.

Ленти и колони могат да се обединяват за по-голяма яснота.

Мащабируем за единични екипи или по-големи отдели

Ограничения на Businessmap

Няма безплатен план

Може да бъде объркващо, дори за опитни потребители на Kanban табла.

Цени на Businessmap

Годишен план: Започва от 149 $/месец

Месечен план: Започва от 179 $/месец

*Всички цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за Businessmap

G2: 3. 8/5 (‎20+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (130+ отзива)

6. Office Timeline

Както подсказва името, Office Timeline е софтуер, фокусиран върху функции за създаване на времеви линии и пътни карти, които обхващат и диаграми с плувни коридори. С помощта на Timeline Wizard платформата ви позволява да започнете от нулата или да използвате незабавно персонализирани шаблони.

Платформата е достъпна като добавка към PowerPoint. Можете да я използвате за създаване на програми или проекти с многонивови swimlane и дори за представяне на критични пътища. Добавете под-swimlane към съществуващите swimlane, за да разработите по-подробен процес.

За проекти, които зависят от планиране на графика, можете да добавите етапи и да визуализирате продължителността в една диаграма, за да разберете изискванията за планиране. Това ви позволява да представите на заинтересованите страни напредъка на всеки проект, без да превключвате постоянно между слайдове!

Най-добрите функции на Office Timeline

Възможност за добавяне на под-плъзгащи се ленти в съществуващи плъзгащи се ленти

Възможност за добавяне на етапи и критични пътища

Налични са предварително проектирани шаблони.

Неограничени безплатни подобрения и актуализации на продукта

Ограничения на Office Timeline

MS Office Plugin и уеб приложението се таксуват отделно.

Може да бъде трудно да се реализират сложни проекти

Цени на Office Timeline

Desktop Pro Edition: 149 $/година на потребител

Desktop Pro+ Edition : 199 $/година на потребител

Браузър онлайн издание: 149 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Office Timeline

G2: 4. 3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

7. Microsoft Visio

Microsoft Visio е популярен инструмент за превръщане на сложни идеи в прости визуализации! Можете да създадете диаграма, като изберете някоя от наличните шаблони, начални диаграми и шаблони и да я персонализирате по ваш вкус с над 1000 фигури, символи и други елементи.

Привлечете членовете на екипа си да сътрудничат в реално време върху диаграмата с плувни коридори и я споделете с други отдели директно в Microsoft Teams. Винаги можете да персонализирате стилистичния вид на визуализациите за презентация.

Ако сте фен на лентата с инструменти на Microsoft Word, тогава ще останете доволни. Visio има същата класическа синя лента в горната част, която показва всички опции за редактиране на фигурите ви и едновременно работа с екипа ви. 🧑‍🤝‍🧑

Най-добрите функции на Microsoft Visio

Поддържа мултифункционални екипи

Работи добре с Microsoft Teams.

Лесна интеграция с вътрешни инструменти като Word, Excel и PowerPoint.

Шаблони и шаблони за създаване на професионални диаграми с основни елементи

Ограничения на Microsoft Visio

Потребителите на MacOS може да го намерят ограничаващ (тъй като приложението за настолни компютри е ексклузивно за Windows).

По-малките предприятия може да не харесват неговата ценова структура.

Цени на Microsoft Visio

Абонаментен план:

Visio Plan 1: 5 $/месец на потребител

Visio Plan 2: 15 $/месец на потребител

Еднократен план:

Visio Standard 2021: 309,99 $

Visio Professional 2021: 579,99 долара

Оценки и рецензии за Microsoft Visio

G2: 4. 2/5 ‎(650+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

8. Creately

Creately е SaaS-базирана платформа за сътрудничество, която ви позволява лесно да проектирате карти на процесите и диаграми. Разбира се, диаграмите с плувни коридори също са част от това! 🎉

Платформата разполага с бяла дъска с неограничено пространство, идеална за управление на множество swimlanes под един покрив. Освен това Creately ви предоставя три готови за употреба ленти, които можете да плъзгате и променяте размера им. Лявата лента с инструменти съдържа необходимите фигури, които можете да добавите към трите ленти.

След като ги добавите, можете просто да превъртите към която и да е страна на фигурата, за да продължите да изграждате работни процеси в същата диаграма и посока. След редактирането можете да украсите резултата, като добавите различни цветове за шрифтове и фигури. Екипите могат също да канят други членове да работят върху същия платно.

Най-добрите функции на Creately

Достъпност чрез плъзгане и пускане

Богат избор от форми и свързващи елементи

Готови за употреба ленти

Поддържа хоризонтални и вертикални плувни коридори с прецизен контрол.

Използвайте шаблон за диаграма с плувни коридори от библиотеката с над 1000 готови за употреба шаблона.

Ограничения на Creately

Стартиращите компании може да счетат бизнес плана за по-скъп

Мобилното приложение може да бъде по-удобно за ползване.

Цени на Creately

Безплатен план

Стартово ниво: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 89 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (‎1000+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (‎160+ отзива)

9. Gliffy

Следва Gliffy, HTML5 приложение, което се фокусира изцяло върху това да позволява на потребителите да създават различни диаграми. Swimlanes, като една от тях, може да бъде проектирана на бяла дъска за начинаещи с предварително създадени хоризонтални/вертикални ленти. Можете да скриете тези ленти по-нататък за по-опростена презентация. 🔎

След като сте определили основните ленти, плъзнете всякаква форма върху платното, редактирайте цвета и размера и определете нейното положение във вашия работен процес за продукт или услуга. Можете да създадете до 13 ленти едновременно.

Gliffy се интегрира безпроблемно с Confluence, популярна платформа за дистанционна работа в екип. Това позволява на екипите на Confluence да имат директен достъп до функциите за редактиране, без да се налага да сменят платформата.

Gliffy Най-добри характеристики

Интуитивна функционалност за плъзгане и пускане

Подходящ за екипи на Confluence

Налични са различни готови шаблони и форми.

Позволява на потребителите да добавят слоеве и да скриват ленти

Ограничения на Gliffy

Потребителският интерфейс може да бъде по-интуитивен.

Ограничени опции за експортиране на файлове

Цени на Gliffy

Професионален план:

1 до 9 потребители: 8 долара на потребител/месец

10 до 50 потребители: 6 долара на потребител/месец

План за предприятия:

Свържете се с нас за оферта

*Всички цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Gliffy Оценки и отзиви

G2: 4. 4/5 ‎(200+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (70+ отзива)

10. SmartDraw

Завършваме списъка си с още един солиден инструмент за работа с бяла дъска и диаграми: SmartDraw. Това подходящо за предприятия решение е създадено за процеси на мозъчна атака и изготвяне на диаграми за всички видове сценарии, независимо дали става дума за планиране на етажи или бизнес картиране.

С SmartDraw можете да избирате от разнообразни опции за шаблони, включително шаблони за диаграми с плувни коридори и проекти, или да започнете от нулата.

Когато става въпрос за диаграми, в повечето случаи това е доста лесно, тъй като инструментът ви позволява да добавяте фигури в движение, като кликнете върху някоя от стрелките за посока. Вместо да добавяте ново текстово поле, можете да кликнете два пъти и да напишете каквото искате. След като приключите, споделете, експортирайте или запазете окончателната си диаграма с плувни коридори! 🏊

Най-добрите функции на SmartDraw

Лесен за използване интерфейс

Интегрира се с различни приложения, визуализатори и платформи за съхранение.

Позволява на екипите да споделят, разглеждат или коментират диаграми.

Експортирайте към платформи като Google Drive и DropBox.

Ограничения на SmartDraw

Някои потребители считат ограничения списък със символи на SmartDraw за ограничаващ в сравнение с други платформи.

Позволява преместване само на една фигура наведнъж

Цени на SmartDraw

Индивидуален: 9,95 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Екип: 8,25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Сайт: 2995 $/година

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2: 4. 6/5 (над 230 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (‎110+ отзива)

Диаграмите вървят гладко с ClickUp!

Инструментите за диаграми с плувни коридори, които обсъдихме, опростяват работните процеси и помагат в борбата с лошото управление, като предоставят ясна картина на това кой отговаря за какво. Служителите също могат да използват този инструмент, за да предават идеи, да провеждат проактивни мозъчни атаки и да подобряват производителността.

Не можете да изберете любим? Препоръчваме ви да опитате ClickUp! Той не само улеснява и ускорява създаването на диаграми с плувни коридори, но и дава тласък на вашия бизнес с цялостни инструменти за управление на задачите и производителността! 😊