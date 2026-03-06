أفضل 10 بدائل لـ Murf AI في [العام]

معظم الفرق التي أتحدث معها لا تواجه صعوبة في العثور على صوت AI. إنهم يواجهون صعوبة في الحفاظ على عملية إنشاء التعليق الصوتي بأكملها من أن تتحول إلى فوضى متناثرة.

يوجد النص في Google Docs، ويتم إجراء التعديلات عبر Slack، وتوجد المهام في Asana، ثم يصبح Murf AI علامة تبويب أخرى يجب مراقبتها. وهنا يضيع وقت الإنتاج.

تضع بيانات مؤشر اتجاهات العمل من Microsoft رقمًا على هذا الضجيج: يتم استدعاء الموظفين كل دقيقتين تقريبًا خلال ساعات العمل الأساسية، بإجمالي حوالي 275 مقاطعة في اليوم.

وبمجرد تقسيم سير عمل الصوت الخاص بك عبر الأدوات، ستتحمل عبء توسع السياق: التبديل المستمر بين التطبيقات والبحث عن المعلومات الذي يمنعك من إنجاز المهام فعليًا.

لذا، فإن هذا الدليل مبني على سؤال واحد يجب أن تهتم به فعلاً عند اختيار بدائل Murf AI: هل ستجعل هذه الأداة إنتاج الصوت أسهل أسبوعًا بعد أسبوع؟

ستجد هنا 10 خيارات، تتراوح من منصات استنساخ الأصوات فائقة الواقعية إلى مساحات عمل شاملة تجمع النصوص والموافقات والأصول معًا.

لماذا تبحث عن بدائل Murf AI

بدائل Murf AI هي منصات تحويل النص إلى كلام (TTS) وتوليد الصوت بالذكاء الاصطناعي التي تحول النصوص المكتوبة إلى صوت طبيعي. يتم استخدامها من قبل منشئي المحتوى والمسوقين وفرق التعلم والتطوير ومطوري المنتجات الذين يحتاجون إلى تعليقات صوتية احترافية دون الحاجة إلى توظيف مواهب صوتية لكل تحديث.

يعمل Murf AI بشكل جيد للتعليقات الصوتية الأساسية، ولكن تبدأ الفرق في مواجهة صعوبات عندما يزداد حجم الإنتاج وترتفع التوقعات.

مع توجه الطلب على المحتوى نحو زيادة متوقعة بمقدار 5 أضعاف، تزداد الفجوات بشكل أكبر:

قد يكون من الصعب تبرير السعر للاستخدام العرضي

قد تبدو مكتبة الأصوات محدودة عندما تحتاج إلى نبرة صوتية خاصة بعلامة تجارية معينة، و

بعض الأصوات لا تزال تبدو آلية بعض الشيء

يشير العديد من المستخدمين أيضًا إلى مشكلات تتعلق بالواقعية، مثل النطق واللهجات التي تبدو غير دقيقة بعض الشيء، مما يتطلب المزيد من عمليات التحرير.

عندما لا يستطيع Murf دعم سير عمل التعليق الصوتي الذي تحتاجه على نطاق واسع، عليك تعويض ذلك بإضافة المزيد من الأدوات والخطوات. يؤدي انتشار الأدوات إلى تأخير العملية وتضارب المحتوى.

أفضل بديل لـ Murf يعتمد على كيفية إنتاج فريقك للأصوات، وليس فقط على كيفية صوت الأصوات. تحتاج بعض الفرق إلى استنساخ أصوات بجودة الاستوديو من أجل اتساق العلامة التجارية. تهتم فرق أخرى أكثر بالوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) حتى يتمكن المطورون من إنشاء صوت داخل منتجهم أو أتمتة التعليقات الصوتية على نطاق واسع.

إذا كنت تمتلك سير عمل إنشاء المحتوى بالكامل، من النص إلى الناتج النهائي، فقد يكون استخدام مساحة عمل متقاربة هو الخيار الأذكى.

📮 ClickUp Insight: 16٪ من المديرين يواجهون صعوبة في دمج التحديثات من أدوات متعددة في عرض متماسك. عندما تكون التحديثات مبعثرة، ينتهي بك الأمر إلى قضاء المزيد من الوقت في تجميع المعلومات وقليل من الوقت في القيادة. النتيجة؟ أعباء إدارية غير ضرورية، وفقدان الرؤى، وعدم التوافق. مع مساحة العمل الشاملة من ClickUp، يمكن للمديرين تجميع المهام والوثائق والتحديثات في مكان واحد، مما يقلل من الأعمال الروتينية ويبرز الرؤى الأكثر أهمية، في الوقت المناسب. 💫 نتائج حقيقية: اجمع 200 متخصص في مكان عمل واحد على ClickUp، باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وتتبع الوقت لتقليل النفقات العامة وتحسين أوقات التسليم عبر مواقع متعددة.

قبل الخوض في البدائل المحددة، شاهد هذا الفيديو القصير الذي يعرض حيلًا عملية للذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك على تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية عند العمل باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سير عمل المحتوى الخاص بك.

نظرة عامة على بدائل Murf AI

اسم الأداة الأفضل لـ ميزات بارزة الأسعار* ClickUp الفرق التي تدير سير عمل المحتوى من البداية إلى النهاية باستخدام الكتابة والتعاون المدعومين بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain لكتابة نصوص AI، ClickUp Docs للتعاون في الوقت الفعلي، ClickUp Clips لتسجيل الشاشة والتعليق الصوتي غير المتزامن، الحقول المخصصة والأتمتة تتوفر خدمة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات ElevenLabs استنساخ أصوات فائق الواقعية ومحتوى متعدد اللغات استنساخ الصوت من عينات صوتية قصيرة، مكتبة صوتية تضم أكثر من 5000 صوت، محرر مشاريع للمحتوى الطويل، استوديو دبلجة مع تزامن تلقائي للشفاه، أكثر من 70 لغة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا WellSaid Labs فرق المؤسسات التي تبني تجارب صوتية متسقة مع العلامة التجارية أفاتار صوتية مخصصة، ومساحات عمل جماعية مع أذونات قائمة على الأدوار، ومكتبة نطق، وامتثال SOC 2/HIPAA/GDPR، وتكامل Adobe Premiere Pro تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا Speechify تحويل النص إلى كلام يركز على سهولة الوصول والإنتاجية الشخصية ملحق متصفح، OCR محمول للنصوص المطبوعة، أكثر من 1000 صوت في أكثر من 60 لغة، ملخصات واختبارات AI، تمييز على مستوى الكلمة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا LOVO AI منشئو الفيديو الذين يحتاجون إلى تحرير الصوت والفيديو على منصة واحدة محرر الفيديو Genny، أكثر من 500 صوت، عناصر تحكم في العاطفة والتأكيد، إنشاء ترجمة تلقائية، استنساخ الصوت في جميع الخطط المدفوعة، أداة فنية تعمل بالذكاء الاصطناعي تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Synthesia مدربو الشركات وفرق التسويق الذين يحتاجون إلى عروض فيديو بدون استوديو أكثر من 240 صورة رمزية جاهزة، صورة رمزية شخصية مخصصة مع إتقان لغات متعددة، استنساخ الصوت تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا تحويل النص إلى كلام من Google Cloud المطورون الذين يدمجون الصوت في التطبيقات على نطاق واسع أكثر من 380 صوتًا في أكثر من 75 لغة، أصوات WaveNet/Neural2/Studio، دعم SSML، Gemini 2. 5 نماذج Flash و Pro TTS، الدفع حسب الاستخدام مستوى مجاني للأصوات القياسية؛ تسعير قائم على الرموز المميزة لنماذج Gemini Microsoft Azure Text to Speech تطبيقات المؤسسات التي تتطلب تغطية لغوية عالمية وأصوات مخصصة أكثر من 400 صوت عصبي في أكثر من 140 لغة، صوت عصبي مخصص، استوديو الكلام لضبط بدون كود، توليف الصور المتحركة الناطقة، واجهة برمجة تطبيقات للتوليف الجماعي تتوفر خدمة مجانية؛ خدمة مخصصة تدفع مقابل الاستخدام Descript مقدمو البودكاست ومحررو الفيديو الذين يرغبون في تحرير الصوت المستند إلى النص قم بتحرير الصوت عن طريق تحرير النص، واستنساخ الصوت، وإزالة الكلمات الزائدة، والدبلجة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 39 لغة مع مزامنة الشفاه، وخيارات نماذج Claude/Gemini/GPT. تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا CAMB AI دبلجة سريعة متعددة اللغات مع مزامنة شفاه تلقائية أكثر من 150 لغة، تعديل تلقائي لمزامنة الشفاه، استنساخ الصوت عبر اللغات، معالجة دفعية لمكتبات المحتوى الكبيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا

أفضل بدائل Murf AI للاستخدام

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تدير سير عمل المحتوى من البداية إلى النهاية)

احصل على ClickUp مجانًا قم بإدارة كامل مسار محتوى الصوت والفيديو داخل مساحة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

يجمع ClickUp بين الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية وإدارة المهام في مساحة عمل متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى يتمكن فريقك من تشغيل سير عمل المحتوى، بما في ذلك مشاريع الصوت والفيديو، من البداية إلى النهاية، دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين السياقات.

📮ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

اكتب النصوص وحسّنها دون مغادرة ClickUp

استخدم ClickUp Brain لتسريع سير عمل إنتاج الفيديو والصوت بمساعدة في كتابة النصوص والتخطيط وما قبل الإنتاج وما بعده.

بدلاً من كتابة النص في أداة وإدارة الإنتاج في أداة أخرى، يمكنك استخدام ClickUp Brain لإنشاء النصوص وصقلها وتحسينها مباشرةً داخل ClickUp Docs.

يعتمد الذكاء الاصطناعي على سياق مساحة العمل الخاصة بك، مثل موجزات المشاريع أو النصوص السابقة أو مستندات العلامة التجارية التي قمت بتخزينها بالفعل داخل ClickUp، للحفاظ على اتساق مسوداتك دون الحاجة إلى النسخ واللصق يدويًا.

بالإضافة إلى المساعدة في الكتابة، يمكنك إنشاء ClickUp Super Agents للتعامل بشكل مستقل مع مهام مثل صياغة الملخصات وتلخيص الملاحظات وتوجيه المحتوى للموافقة عليه. سيعملون في الخلفية مثل زميل محتوى مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسريع جداول الإنتاج الخاصة بك.

أتمتة سير عمل المحتوى لإنشاء التعليقات الصوتية باستخدام ClickUp Super Agents

انتقل من مسودة النص إلى مهمة الإنتاج بنقرة واحدة

أنشئ مهام ClickUp قابلة للتتبع مباشرة من الدردشات أو المستندات

تعاون في كتابة النصوص في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs، مركزك المركزي لتحرير الفريق. يمكن لعدة أعضاء في الفريق تحريرها في وقت واحد، وترك تعليقات مضمنة، ووضع علامات على أصحاب المصلحة للحصول على الموافقات.

يسجل سجل الإصدارات كل تغيير، حتى لا تفقد أي مسودة أبدًا.

عندما يكون النص جاهزًا، يمكنك إرفاقه مباشرةً بالمهام المناسبة في ClickUp، وتعيين خطوة إنتاج التعليق الصوتي، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وتتبع التقدم، دون مغادرة المنصة.

التقط ومشاركة مسودات التعليقات الصوتية مباشرة في ClickUp

التقط الصوت والفيديو مباشرة من شاشتك وحوّلهم إلى مقتطفات قابلة للمشاركة باستخدام ClickUp Clips

بالنسبة للفرق التي تسجل الصوت أو الفيديو الخاص بها، يمكنك التقاط تسجيلات الشاشة والتعليق الصوتي، ثم مشاركتها على الفور مع فريقك باستخدام ClickUp Clips. يعمل هذا بشكل جيد مع محتوى التدريب الداخلي وعروض المنتجات أو التعليقات غير المتزامنة على مسودات التعليق الصوتي.

النتيجة: يتم تجميع كامل مسار إنتاج المحتوى الخاص بك، من الفكرة إلى النص إلى المنتج النهائي، في مكان واحد.

ملاحظة: اعتبر ClickUp العمود الفقري لسير عمل المحتوى الخاص بك. فهو يحافظ على تنظيم النصوص والملاحظات ومهام الإنتاج، ولكن بالنسبة لتوليد التعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي، ستظل بحاجة إلى أداة TTS مخصصة.

أفضل ميزات ClickUp

شاهد مسار المحتوى الخاص بك بالطريقة التي يعمل بها فريقك بشكل أفضل باستخدام ClickUp Views، من لوحات Kanban إلى الجداول الزمنية إلى عرض القوائم.

استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لإضافة التفاصيل المهمة لسير عملك، سواء كانت حالة النص أو مرحلة الموافقة.

دع ClickUp Automations يتولى المهام المتكررة حتى يتمكن فريقك من التركيز على إنتاج المحتوى بدلاً من ملاحقة التحديثات

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

الباقة المجانية من ClickUp كافية للمبدعين الفرديين والفرق الصغيرة للبدء دون أي تكلفة مسبقة.

احصل على نظرة شاملة على حالة إنتاج المحتوى الخاص بك، واكتشف العقبات، وراقب أعباء عمل الفريق عبر المشاريع في لمحة سريعة باستخدام ClickUp Dashboards

راجع النصوص، واترك تعليقات، واعتمد المحتوى أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك.

يتم إرفاق النصوص والموجزات مباشرة بالمهام التي تنتمي إليها، بحيث يكون السياق دائمًا في متناول اليد، ولا يتم عزل أي شيء.

يتصل بالأدوات الموجودة بالفعل في مجموعتك مثل Google Drive و Slack و Zoom و Loom و Miro و HubSpot و Zapier

العيوب:

قد لا تكون تجربة التطبيق على الهاتف المحمول متطورة مثل تجربة سطح المكتب بالنسبة لبعض الميزات المتقدمة

قد لا تحتاج الفرق التي تركز فقط على إنشاء الأصوات إلى وظائف إدارة المشاريع الكاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى التعليقات على موقع TrustRadius:

نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع مسار إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك الاطلاع على حالة كل محتوى (قيد التقدم، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى معرفة من هو المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية المتكررة، حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتوزيع المهام/الخطوات التالية (مما يخدم الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع مسار إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك الاطلاع على حالة كل محتوى (قيد التقدم، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى معرفة من هو المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية المتكررة، حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتوزيع المهام/الخطوات التالية (مما يخدم الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

2. ElevenLabs (الأفضل لاستنساخ الأصوات فائقة الواقعية والمحتوى متعدد اللغات)

عبر ElevenLabs

عندما يتطلب المحتوى الخاص بك أصواتًا لا يمكن تمييزها عن التسجيلات البشرية، فإن ElevenLabs هو خيار موثوق.

تستخدم المنصة نماذج عصبية متقدمة لالتقاط التغيرات الدقيقة في النبرة وأنماط التنفس والفروق العاطفية الدقيقة التي تفوتها معظم أدوات TTS.

يعد استنساخ الصوت أحد العوامل الرئيسية التي تميز ElevenLabs. قم بتحميل عينة صوتية قصيرة، وستقوم المنصة بإنشاء نسخة اصطناعية من هذا الصوت. يمكنك الحفاظ على راوي متسق للعلامة التجارية عبر المشاريع أو توطين المحتوى مع الحفاظ على خصائص المتحدث.

تتعامل ميزة "المشاريع" مع المحتوى الطويل، مما يتيح لك توجيه أصوات متعددة عبر الفصول بوتيرة متسقة.

يعمل استوديو الدبلجة على أتمتة المحتوى متعدد اللغات. قم بتحميل مقطع فيديو، وستقوم ElevenLabs بنسخه وترجمته وإعادة تسجيله باللغة المستهدفة، مع مطابقة التوقيت والنبرة. بالنسبة لفرق المحتوى العالمية، يقلل هذا من وقت الدبلجة من أسابيع إلى ساعات.

أفضل ميزات ElevenLabs

قم بإنشاء نسخة اصطناعية من أي صوت باستخدام بضع دقائق فقط من الصوت

قم بإدارة المحتوى الطويل مثل الكتب الصوتية والبودكاست أو وحدات الدورات التدريبية باستخدام محرر قائم على الجدول الزمني

قم بتحميل محتوى الفيديو وإنشاء نسخ مدبلجة بلغات جديدة

إيجابيات وسلبيات ElevenLabs

المزايا:

احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 5000 صوت

أنشئ أصواتًا طبيعية لروبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين

دعم شامل متعدد اللغات بأكثر من 70 لغة

العيوب:

يتطلب ضبط النطق أو النبرة عدة محاولات

يتطلب استنساخ الصوت اهتمامًا دقيقًا بحقوق الاستخدام والاعتبارات الأخلاقية

منحنى تعلم أكثر حدة للميزات المتقدمة مثل محرر المشاريع

أسعار ElevenLabs

مجاني

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا

المبدع: 22 دولارًا شهريًا

المحترف: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ElevenLabs

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

أفاد أحد مستخدمي G2: يقدم ElevenLabs أصواتًا طبيعية للغاية مع إيقاع ونغمة ممتازين. الجودة متسقة حتى مع النصوص الأطول، ويمكن دمج واجهة برمجة التطبيقات بسهولة في التطبيقات الواقعية. تخصيص الصوت والاستقرار والكمون المنخفض يجعله أداة موثوقة للاستخدام في الإنتاج، وليس فقط في العروض التوضيحية.

3. WellSaid Labs (الأفضل لفرق المؤسسات التي تبني تجارب صوتية متسقة مع العلامة التجارية)

عبر WellSaid Labs

تحتاج فرق المؤسسات إلى أكثر من مجرد أصوات عالية الجودة. فأنت بحاجة إلى الحوكمة والتحكم في التعاون والأصوات الرقمية الخاصة.

تركز WellSaid Labs على حالات الاستخدام المؤسسي. توفر المنصة مساحات عمل جماعية حيث يتعاون عدة مستخدمين في مشاريع صوتية مع أذونات قائمة على الأدوار. تضمن مكتبات النطق صحة نطق المصطلحات الفنية وأسماء العلامات التجارية والمصطلحات الصناعية في جميع أجزاء المحتوى.

تتيح الصور الرمزية الصوتية المخصصة للمؤسسات إنشاء أصوات AI حصرية. يمكنك العمل مع فريق WellSaid لتطوير صوت يساعد في بناء هوية علامة تجارية قوية لا يمكن للمنافسين أو العملاء الآخرين تقليدها.

تتوافق ميزات الأمان والامتثال مع متطلبات المؤسسات. يمنح الامتثال لمعيار SOC 2 وتكامل SSO وسجلات التدقيق فرق تكنولوجيا المعلومات الضوابط التي تحتاجها.

أفضل ميزات WellSaid Labs

الصق أو قم بتحميل النصوص في WellSaid Studio، وحدد صوتًا، واحصل على سرد في الوقت الفعلي مع تحكم كامل في الناتج

أنشئ قاموسًا للنطق المخصص لأسماء العلامات التجارية والمصطلحات الفنية

قم بتوصيل WellSaid Labs ببرنامج Adobe Premiere Pro و Adobe Express لإنشاء التعليقات الصوتية ووضعها مباشرة في سير عمل التحرير الخاص بك.

إيجابيات وسلبيات WellSaid Labs

المزايا:

مكتبة أصوات AI تضم أكثر من 120 لغة وتغطي العديد من اللهجات والأساليب

متوافق مع معايير HIPAA و GDPR و ADA و WCAG

اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي في سير عمل متصل واترك تعليقات على المشاريع المشتركة

العيوب:

لا توجد خطة مجانية دائمة

يتطلب إنشاء الأصوات المخصصة عملية إعداد أطول

تستهدف واجهة برمجة التطبيقات للمطورين حالات الاستخدام المؤسسي

أسعار WellSaid Labs

مجاني

الإبداعي: 55 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

الأعمال: 160 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WellSaid Labs

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

يذكر أحد مستخدمي G2: أحب سهولة استخدام WellSaid Studio. إنه يوفر لي الكثير من الوقت في التعليقات الصوتية. آخذ النص الخاص بي وأدخله في الأداة وأحصل على صوت واقعي. الجودة العالية وتجربة توفير الوقت مذهلة. أستخدمه طوال الوقت. كما أنني أحب حقًا إمكانية الاختيار من بين أصوات متنوعة. كوننا شركة عالمية، من المهم جدًا والمؤثر لموظفينا سماع أصوات تشبه أصواتهم.

4. Speechify (الأفضل لتحويل النص إلى كلام والتركيز على سهولة الوصول والإنتاجية الشخصية)

عبر Speechify

هل تريد تحويل أي نص إلى صوت والاستماع إليه؟ إذاً ستجد Speechify مفيدًا. إنه مثالي لقراءة المستندات وملفات Google Docs وملفات PDF والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والكتب أو أي مادة نصية من اختيارك.

بدأ Speechify كأداة للمساعدة على الوصول. يقوم امتداد المتصفح بقراءة صفحات الويب بصوت عالٍ، بينما يقوم التطبيق المحمول بمسح المستندات المادية باستخدام OCR وتحويلها إلى كلام. تزيل الأداة الحواجز أمام الأفراد الذين يعانون من صعوبات في القراءة أو أي شخص يفضل التعلم الصوتي باستخدام برنامج تحويل الكلام إلى نص.

تتضمن مكتبة الأصوات أصواتًا عصبية عالية الجودة، وتتيح لك عناصر التحكم في السرعة الاستماع بسرعات متسارعة. تضمن المزامنة عبر الأجهزة أنه يمكنك بدء مقال على الكمبيوتر المحمول ومواصلة الاستماع على هاتفك. بينما يوفر Speechify Studio إمكانية إنشاء التعليقات الصوتية، تظل القوة الأساسية للمنصة هي الإنتاجية الشخصية.

أفضل ميزات Speechify

احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 صوت واقعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 60 لغة ولهجة

قم بإنشاء ملخصات واختبارات AI بناءً على المحتوى

شاهد كل كلمة تظهر على الشاشة متزامنة مع السرد: مكتبتك وتقدمك في الاستماع يتبعانك عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

إيجابيات وسلبيات Speechify

المزايا:

تصميم يركز على سهولة الوصول يجعل القراءة أسهل للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة أو ضعف البصر

خيارات إدخال متنوعة، من صفحات الويب وملفات PDF إلى الكتب المطبوعة

يساعدك الاستماع السريع على استهلاك المحتوى بشكل أسرع

العيوب:

جودة الصوت للاستخدام في الإنتاج لا تتطابق مع منصات TTS المخصصة

ميزات الاستوديو لإنشاء المحتوى أقل تطورًا من أدوات القراءة الأساسية

يلزم ترقية الخطة إلى خطة مميزة للوصول الكامل إلى مكتبة الأصوات

أسعار Speechify

مجاني

الاشتراك المميز: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Speechify

G2: 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

يشارك أحد مستخدمي G2 تجربته: Speechify يوفر لي الكثير من الوقت. يمكنني الاستماع إلى البريد الإلكتروني أو أي صفحة ويب بدلاً من قراءتها مرارًا وتكرارًا وأضيع في التفاصيل.

5. LOVO AI (الأفضل لمبدعي الفيديو الذين يحتاجون إلى الصوت والتحرير في منصة واحدة)

إن استخدام أدوات منفصلة للتعليق الصوتي والترجمة وتحرير الفيديو يضيع الوقت. وهنا يأتي دور LOVO AI، منصة شاملة لإنشاء المحتوى، لإنقاذك. فهي تجمع بين إنشاء الصوت ومحرر الفيديو Genny لحل هذه المشكلة الشائعة التي تواجه صانعي الفيديو.

تتضمن مكتبة الأصوات أكثر من 500 صوت AI، ولكن ما يميزها هو Genny. يتيح لك إضافة التعليقات الصوتية مباشرة إلى المخططات الزمنية للفيديو وإنشاء ترجمات تلقائية دون الحاجة إلى التصدير إلى أداة أخرى.

تتيح لك عناصر التحكم في العاطفة والتأكيد توجيه كيفية إلقاء الذكاء الاصطناعي للخطوط. حدد الكلمات للتأكيد عليها، أو اضبط السرعة، أو حدد نغمات عاطفية مثل "متحمس" أو "جاد". بالنسبة للمبدعين الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد سرد رتيب، تضيف عناصر التحكم هذه تعبيرًا أكبر.

أفضل ميزات LOVO AI

قم بإنشاء تسميات توضيحية تلقائيًا من التعليق الصوتي الخاص بك وقم بتصميمها لتتناسب مع علامتك التجارية

استفد من ميزات استنساخ الصوت في جميع الخطط المدفوعة

اكتب النصوص بشكل أسرع باستخدام كاتب Genny AI

إيجابيات وسلبيات LOVO AI

المزايا:

يتم تخزين المشاريع بشكل آمن في السحابة ويمكن للفرق الوصول إليها في أي وقت

تحول أداة الفن بالذكاء الاصطناعي الأفكار النصية إلى صور نابضة بالحياة

يمكن للمطورين دمج أصوات LOVO المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم أو خدماتهم الخاصة من خلال الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).

العيوب:

ميزات تحرير الفيديو أساسية مقارنة بالمحررات المخصصة

تختلف جودة الصوت عبر المكتبة الكبيرة

أسعار LOVO AI

الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المزايا: 48 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Pro+: 149 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات LOVO AI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LOVO AI؟

6. Synthesia (الأفضل لمدربي الشركات وفرق التسويق الذين يحتاجون إلى عروض فيديو بدون استوديو)

عبر Synthesia

إذا كنت تحب فكرة التعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي ولكنك تريد أن تخطو خطوة إلى الأمام بإضافة مقدم مرئي إلى المحتوى الخاص بك، جرب Synthesia.

يحول النصوص المكتوبة إلى مقاطع فيديو مصقولة بقيادة شخصية رقمية واقعية. يمكنك أيضًا استنساخ صوتك الخاص لجعل الأداء أكثر ملاءمة للعلامة التجارية.

يتيح لك Synthesia إنتاج محتوى جذاب دون الحاجة إلى توظيف طاقم تصوير أو استئجار معدات أو الوقوف أمام الكاميرا بنفسك.

أفضل ميزات Synthesia

اختر من بين أكثر من 240 صورة رمزية جاهزة أو أنشئ صورتك الرمزية الشخصية المخصصة التي تتحدث بطلاقة بأكثر من 160 لغة

قم بتضمين عبارات تحث على اتخاذ إجراء واختبارات قابلة للنقر مباشرة في مشغل الفيديو لتحسين الاحتفاظ بالمشاهدين

ترجم النصوص تلقائيًا، وأنشئ ترجمة مطابقة، وقم بتطبيق الدبلجة بالذكاء الاصطناعي أو استنساخ الصوت بأكثر من 80 لغة بنقرة واحدة

قم بإدارة الإنتاج باستخدام مجموعات العلامات التجارية المطبقة تلقائيًا والتعاون المباشر بين أعضاء الفريق

إيجابيات وسلبيات Synthesia

المزايا:

يلغي التكاليف الباهظة والمشاكل اللوجستية المرتبطة بتصوير الفيديو التقليدي وجلسات تسجيل التعليق الصوتي

يعزز الانتشار العالمي من خلال الترجمات السريعة

لا يتطلب أي خبرة سابقة في تحرير الفيديو أو الصوت

العيوب:

تتطلب صور الاستوديو المتطورة عملية إنشاء طويلة

أسعار Synthesia

الأساسي: مجاني

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

المبدع: 89 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Synthesia

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

تقرير أحد المستخدمين على G2: التعليقات الصوتية وسهولة إضافة طبقة أخرى من الأساليب لمتعلمينا. لا يحل استخدام النص والفيديو الأساسي فقط مشكلة جميع أنواع المتعلمين. من خلال توفير طريقة سريعة وسهلة لإضافة التعليقات الصوتية، يصبح منتجنا النهائي أفضل بكثير، والأهم من ذلك أنه يحل مشكلة جمهور أكبر.

7. Google Cloud Text-to-Speech (الأفضل للمطورين الذين يدمجون الصوت في التطبيقات على نطاق واسع)

عندما يتعين على تطبيقك إنشاء كلام لآلاف الطلبات يوميًا، لا يمكنك المخاطرة بمشاكل التوقف أو التأخير. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يوفر Google Cloud TTS موثوقية على مستوى المؤسسات مع بساطة الدفع حسب الاستخدام، باستخدام نفس التكنولوجيا المستخدمة في Google Assistant.

بالنسبة للمطورين الموجودين بالفعل في نظام Google Cloud البيئي، فإن التكامل أمر بسيط. يمنحك دعم SSML تحكمًا دقيقًا في النطق والتوقفات وسرعة الكلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتجارب العلامات التجارية أو أدوات الوصول.

أفضل ميزات Google Cloud Text-to-Speech

أنشئ كلامًا طبيعيًا باستخدام أصوات الاستوديو وأصوات Polyglot وأصوات Gemini 2. 5 Flash TTS التي تمت إضافتها مؤخرًا (يتم احتساب تكلفتها عبر نظام تسعير قائم على الرموز).

الوصول إلى أكثر من 380 صوتًا في أكثر من 75 لغة ومتغيرات لإنشاء تطبيقات متعددة اللغات

أداء ديناميكي لقراءات معبرة: الشعر، نشرات الأخبار، سرد القصص، والهمس

إيجابيات وسلبيات Google Cloud Text-to-Speech

المزايا:

موثوقية مؤسسية تتعامل مع أحجام طلبات ضخمة

تكامل عميق مع منصة Google Cloud

أسعار محددة مسبقًا للدفع الفوري بدون تراخيص محددة للمقاعد

العيوب:

الخدمة تعتمد كليًا على السحابة

يتطلب موارد مطورين لتنفيذه

تحكم إبداعي أقل مقارنة بمنصات إنتاج المحتوى

أسعار خدمة تحويل النص إلى كلام من Google Cloud

نماذج قائمة على Gemini (أسعار رمزية، لا توجد فئة مجانية)

Gemini 2. 5 Flash TTS: 0.50 دولار/1 مليون رمز نصي + 10.00 دولار/1 مليون رمز صوتي

Gemini 2. 5 Pro TTS: 1.00 دولار/1 مليون رمز نصي + 20.00 دولار/1 مليون رمز صوتي

النماذج القياسية (أسعار على أساس الشخصية، تتوفر مستويات مجانية)

أصوات قياسية: مجانًا حتى 4 ملايين حرف/شهر، ثم 4 دولارات/مليون حرف

WaveNet Voices: مجاني حتى 4 ملايين حرف/شهر، ثم 4 دولارات/مليون حرف

Neural2 Voices: مجاني حتى 1 مليون حرف/شهر، ثم 16 دولارًا/1 مليون حرف

Polyglot (معاينة): مجاني حتى 1 مليون حرف/شهر، ثم 16 دولارًا/1 مليون حرف

Chirp 3: HD Voices: مجاني حتى 1 مليون حرف/شهر، ثم 30 دولارًا/1 مليون حرف

Chirp 3: HD (مستوى أعلى): لا يوجد مستوى مجاني، 60 دولارًا/مليون حرف

Studio Voices: مجاني حتى 1 مليون حرف/شهر، ثم 160 دولارًا/1 مليون حرف

تقييمات ومراجعات Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2: يوفر توليف الصوت نتائج متسقة وطبيعية عبر لغات مختلفة، مع قوة خاصة في اللغات الهندية. إعداد النشر بسيط، حيث يتطلب تكامل API تكوينًا بسيطًا للغاية. تظل جودة الإخراج موثوقة حتى عندما يكون النظام تحت ضغط شديد. زمن الاستجابة منخفض للغاية بحيث يمكن استخدامه في بيئات الإنتاج دون الحاجة إلى تخزين مؤقت إضافي.

8. Microsoft Azure Text to Speech (الأفضل لتطبيقات المؤسسات التي تتطلب تغطية لغوية عالمية وأصوات مخصصة)

عبر Microsoft Azure Text to Speech

غالبًا ما تواجه الشركات العالمية مشكلة تجزئة الموردين عند خدمة الأسواق الدولية. يحل Azure Text to Speech هذه المشكلة من خلال توفير أصوات تعمل عبر اللغات وتتكامل مع البنية التحتية الحالية لـ Microsoft.

يوفر Microsoft Azure TTS أكثر من 400 صوت عصبي في أكثر من 140 لغة. هذه التغطية تلغي الحاجة إلى تجميع عدة مزودي TTS. يتيح لك Custom Neural Voice إنشاء أصوات AI خاصة بك عن طريق تسجيل بيانات التدريب ونشر النموذج حصريًا لتطبيقاتك.

يوفر Speech Studio واجهة مرئية لضبط النطق واختبار الأصوات دون كتابة كود. تعد المرونة ميزة قيّمة للمؤسسات ذات القدرات التقنية المختلطة.

أفضل ميزات Microsoft Azure Text to Speech

درب أصوات الذكاء الاصطناعي على تسجيلاتك الخاصة لإنشاء أصوات خاصة بمؤسستك

اضبط النطق وقم بمعاينة SSML دون كتابة كود

اضبط ملفات الصوت للحصول على مخرجات احترافية

إيجابيات وسلبيات Microsoft Azure Text to Speech

المزايا:

تجعل الشبكات العصبية العميقة الأصوات المركبة لا يمكن تمييزها تقريبًا عن التسجيلات البشرية، مما يقلل من إجهاد الاستماع أثناء التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي.

تقدم Azure الآن إمكانية إنشاء أفاتار ناطقة، حيث تجمع بين Custom Neural Voice وأفاتار فيديو لخدمة العملاء والتعلم الإلكتروني.

يدعم الملفات التي تزيد مدتها عن 10 دقائق بشكل غير متزامن عبر واجهة برمجة التطبيقات للتوليف الدفعي

العيوب:

يتطلب Custom Neural Voice بيانات تدريب كبيرة ووقتًا طويلاً للإعداد

قد تربك التعقيدات الفرق التي تحتاج فقط إلى TTS أساسي

تتطلب هيكلية الأسعار تخطيطًا دقيقًا للاستخدام بكميات كبيرة

أسعار Microsoft Azure Text to Speech

مجاني

الدفع الفوري: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4. 2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

يشارك أحد المستخدمين تجربته على G2: يجعل من السهل جدًا الانتقال من النص العادي إلى الكلام الذي يبدو طبيعيًا حقًا. SDKs و REST API سهلة الاستخدام، ما عليك سوى الحصول على مفتاحك، والضغط على نقطة النهاية وستبدأ في التحدث في غضون دقائق. يعجبني أنه يدعم العديد من اللغات وأن الأصوات العصبية تبدو بشرية وليست آلية. SSML ميزة إضافية رائعة عندما تحتاج إلى تعديل السرعة أو إضافة فترات توقف، وخيار الصوت المخصص رائع إذا كنت تريد صوتًا خاصًا بعلامتك التجارية.

9. Descript (الأفضل لمقدمي البودكاست ومحرري الفيديو الذين يرغبون في تحرير الصوت استنادًا إلى النص)

عبر Descript

يعد تحرير التعليقات الصوتية عن طريق الاستماع والتصفح عبر الموجات الصوتية عملية بطيئة ومملة. لحل هذه المشكلة، يتيح لك Descript تحرير الصوت والفيديو عن طريق تحرير النص.

قم بتحميل ملف صوتي أو فيديو، واحصل على نسخة نصية تلقائية، ثم قم بتحرير النسخة النصية لتحرير الوسائط. احذف كلمة من النسخة النصية، وستختفي من التسجيل. تعمل هذه العملية على تسريع مرحلة ما بعد الإنتاج بشكل كبير لمضيفي البودكاست ومنشئي الفيديو.

تستحق ميزة استنساخ الصوت Overdub من Descript ذكرًا خاصًا. يمكنك تدريب نموذج على صوتك، ثم كتابة كلمات جديدة لتتم نطقها بصوتك.

تتضمن المنصة أيضًا تسجيل الشاشة والنسخ، وتتعامل مع سير العمل بالكامل من التسجيل إلى التصدير.

أفضل ميزات Descript

اختر من بين نماذج Claude و Gemini و GPT بناءً على تعقيد المهمة

حدد وأزل كلمات "أم" و"أه" وغيرها من الكلمات الملء بنقرة واحدة

ترجم ودبلج مقاطع الفيديو إلى أكثر من 39 لغة مع مزامنة الشفاه التلقائية

إيجابيات وسلبيات Descript

المزايا:

يزيل الضوضاء الخلفية ويحسن جودة الصوت دون الحاجة إلى ميكروفونات باهظة الثمن أو عزل صوتي

يوفر Overdub وقتًا كبيرًا في إعادة التسجيل

قم بإصلاح الكلمات التي تم نطقها بشكل خاطئ أو الصوت غير الصحيح بمجرد الكتابة

العيوب:

جودة الصوت في الدبلجة لا تضاهي منصات TTS المخصصة

تختلف دقة النسخ حسب جودة الصوت

ميزات تحرير فيديو متقدمة محدودة

أسعار Descript

هواة: 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المطور: 35 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Descript

G2: 4. 6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

يقول أحد مستخدمي G2: أنا معتاد على التحرير على iMovie وبرامج مثل Final Cut، حتى أنني جربت CapCut الأساسي، لكن هذا يجعل التحرير سهلاً مثل تحرير مستند! كما أنه سريع جدًا أيضًا. أحب أن أتمكن من تحويل المقاطع إلى "Cold Opens" عن طريق نسخ النص من قسم إلى أعلى النص، وهو يعمل بشكل جيد بالفعل.

10. CAMB AI (الأفضل للدبلجة السريعة متعددة اللغات مع مزامنة الشفاه التلقائية)

عبر CAMB AI

يتطلب دبلجة محتوى الفيديو إلى لغات متعددة عادةً ممثلين صوتيين وترجمة وتوقيتًا دقيقًا. إنها عملية بطيئة ومكلفة.

يقوم CAMB AI بأتمتة ذلك باستخدام أصوات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتزامن مع حركات شفاه المتحدث الأصلي. تعالج المعالجة المجمعة مكتبات المحتوى الكبيرة، مما يسمح لشركات الوسائط ومقدمي خدمات التعلم الإلكتروني بدبلجة الكتالوجات بالكامل بكفاءة.

أفضل ميزات CAMB AI

استخدم الذكاء الاصطناعي لضبط الصوت والصورة بحيث يبدو المحتوى المدبلج طبيعيًا

حافظ على خصائص صوت المتحدث الأصلي عند الدبلجة إلى لغات جديدة

قم بدبلجة عدة مقاطع فيديو في وقت واحد لتوسيع نطاق جهود التوطين

إيجابيات وسلبيات CAMB AI

المزايا:

دبلجة أسرع بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية

تقنية مزامنة الشفاه تخلق محتوى محليًا أكثر طبيعية

دعم لغوي واسع النطاق يغطي تقريبًا أي احتياجات توزيع عالمية

العيوب:

قد تختلف جودة الصوت المدبلج حسب اللغة

أقل ملاءمة للمحتوى الذي يتطلب تمثيلاً صوتياً دقيقاً

قد يربك التصميم الذي يركز على واجهة برمجة التطبيقات وخيارات التكوين المتقدمة المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في التطوير.

أسعار CAMB AI

مجاني

الأساسيات: 5 دولارات شهريًا

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

بريميير: 75 دولارًا شهريًا

متقدم: 250 دولارًا شهريًا

الخبير: 900 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات CAMB AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

حسّن سير العمل وراء إنتاج التعليق الصوتي باستخدام ClickUp

يعتمد أفضل بديل لـ Murf AI على الجوانب التي لا تفي بها Murf باحتياجاتك. إذا كنت بحاجة إلى استنساخ أصوات أكثر واقعية، فقد يكون ElevenLabs أو WellSaid Labs خيارًا أكثر ملاءمة. إذا كنت تدمج الصوت في التطبيقات أو المنتجات، فإن Google Cloud Text-to-Speech و Azure أكثر ملاءمة من حيث الحجم والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.

لكن بالنسبة للعديد من الفرق، يبدأ التحدي قبل إنشاء الصوت. تتناثر النصوص والتعليقات والموارد عبر الأدوات المختلفة، مما يجعل عملية الإنتاج أصعب في إدارتها من إنشاء الصوت نفسه.

وهنا يبرز دور ClickUp. فهو يوفر لفريقك مكانًا واحدًا لكتابة النصوص وتنسيق المراجعات وتوزيع المهام ومتابعة المحتوى من المسودة إلى النسخة النهائية.

هل تريد طريقة أكثر تنظيماً لتشغيل مشاريع الصوت؟ جرب ClickUp مجاناً.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

يقدم Murf AI خدمة مجانية مع دقائق صوتية محدودة وتصدير مزود بعلامة مائية. يتطلب الاستخدام التجاري بدون علامات مائية اشتراكًا مدفوعًا.

تركز ElevenLabs على استنساخ الأصوات والأصوات العصبية فائقة الواقعية، بينما تركز Murf AI على مكتبة أصوات أوسع مع أدوات تحرير أبسط. تعالج ميزة Projects في ElevenLabs المحتوى الطويل بشكل أفضل، ولكن واجهة Murf قد تبدو أكثر سهولة للفرق الجديدة في مجال إنشاء الأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أعط الأولوية لجودة الصوت لحالة الاستخدام الخاصة بك، وتغطية اللغة لجمهورك، وخيارات التكامل مع أدواتك الحالية، وميزات التعاون إذا كان العديد من أعضاء الفريق سيقومون بإنشاء المحتوى.

تدعم معظم برامج إنشاء الأصوات بالذكاء الاصطناعي لغات متعددة لتحويل النص إلى كلام، ولكن الدبلجة الحقيقية