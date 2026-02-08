كيفية كتابة مطالبات Grok في الوقت الفعلي (مع أمثلة)

لم يكتسب Grok زخمًا من خلال التصرف مثل أي مساعد ذكاء اصطناعي آخر. من خلال اتصال مباشر بـ X، يستجيب Grok لما يحدث في الوقت الحالي، من الأخبار العاجلة إلى التغيرات السريعة في الرأي العام، بدلاً من الاعتماد على بيانات تدريب ثابتة. في دراسة OneLittleWeb "AI Big Bang" التي تغطي الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، بلغ متوسط زيارات Grok 57.2 مليون زيارة شهريًا، وارتفع إلى 129.8 مليون زيارة شهريًا في الربع الأخير (مايو - يوليو 2025).

يكون Grok مفيدًا عندما تتطور الأحداث بسرعة أكبر من لوحات المعلومات الخاصة بك. إذا كان فريقك يعتمد على إشارات في الوقت الفعلي من X والأخبار والرأي العام، فإن بنية المطالبات تحدد ما إذا كنت ستحصل على أدلة جديدة أو نتائج عامة. يوضح هذا الدليل كيفية كتابة مطالبات Grok التي تسحب المصادر الحية بشكل موثوق، ثم تحول ما تعلمته إلى إجراءات في ClickUp.

ما هي مطالبات البيانات في الوقت الفعلي Grok؟

مطالبات البيانات في الوقت الفعلي من Grok هي استفسارات منظمة تطلب من Grok استرداد مصادر حديثة (X + الويب) ضمن نافذة زمنية محددة، ثم إرجاع النتائج مع روابط يمكنك التحقق منها. بدون قيود صريحة على المصدر والوقت، لا يزال بإمكان Grok الإجابة، ولكن النتيجة ستعتمد على الأرجح على المعرفة المسبقة بدلاً من الأدلة الحالية.

على عكس العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، يتمتع Grok بقدرات تصفح ويب مدمجة واتصال مباشر بـ X. لكن هذا الوصول وحده لا يكفي. لا يبحث Grok في المصادر الحية إلا عندما يطلب منه الموجه ذلك بوضوح. إذا كان الموجه غامضًا، فقد يلجأ Grok إلى بيانات التدريب الثابتة بدلاً من الاستعلام عن المعلومات في الوقت الفعلي.

عبر Grok

لا يعني مصطلح "في الوقت الفعلي" هنا فوريًا. اعتمادًا على المصدر، فإنك تنظر إلى بيانات من الساعات القليلة الماضية إلى بضعة أيام. هيكل الموجه الخاص بك هو ما يطلب من Grok إما البحث عن البيانات الحية أو الاعتماد على معرفته التدريبية الثابتة.

💡 نصيحة احترافية: فيما يلي مكونان أساسيان يجعلان الموجه "ممكّنًا في الوقت الفعلي": توجيهات المصدر: اطلب من Grok صراحةً التحقق من X أو الأخبار أو نتائج الويب لإخباره بمكان البحث علامات زمنية: كلمات مثل "اليوم" أو "هذا الأسبوع" أو "الآن" تشير إلى أنك بحاجة إلى معلومات حديثة.

لماذا تعتبر بيانات Grok في الوقت الفعلي مهمة للفرق

تتشكل القرارات من خلال الأخبار العاجلة وتغير المزاج العام والتحركات التنافسية التي تتكشف في غضون ساعات، وليس ربع سنوية. يتيح الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي من Grok للفرق رؤية ما يحدث فور حدوثه.

وهنا يظهر الفرق الملموس الذي يحدثه الوصول في الوقت الفعلي:

تتبع المنافسين في الوقت الفعلي (الإطلاقات، البيانات، التغييرات السردية)

راقب الأزمات مع تغير المشاعر (ما الذي يتسارع وما الذي يهدأ)

تحقق من البحث مقابل المصادر الحالية (اكتشف الادعاءات القديمة أو المثيرة للجدل)

اكتشف إشارات الطلب مبكرًا (الاعتراضات والطلبات وإشارات المنافسين)

اكتشف الاتجاهات الناشئة (المواضيع والهاشتاغات والروايات)

قياس تصور العلامة التجارية باستمرار (الإشارات، النبرة، التفاعل)

كيفية تكوين Grok لاستعلامات البيانات في الوقت الفعلي

حتى أفضل الذكاء الاصطناعي المصمم للمعلومات الحية يمكن أن يقدم لك ردودًا قديمة أو عامة إذا لم تطلب الموجهات بوضوح بيانات في الوقت الفعلي. Grok ليس استثناءً. بدون الإشارات الصحيحة، قد يعود إلى بيانات التدريب الثابتة بدلاً من الاستعلام عن المصادر الحية.

هيكل الموجهات يحدد النتيجة. الخيارات الصغيرة — مثل كيفية الإشارة إلى الوقت والمصادر والنطاق — تحدد أداء Grok.

اتبع هذا الدليل المحايد والخطوة بخطوة لتكوين Grok بشكل صحيح لاستعلامات البيانات في الوقت الفعلي.

عبر Grok

المتطلبات الأساسية

اشتراك X Premium أو Premium+: يقتصر الوصول إلى Grok على مستخدمي X المدفوعين

حساب Active X: يجب أن يكون الحساب في حالة جيدة

التحقق من العمر: مطلوب لفتح ميزات Grok

حساب xAI ومفتاح API (للمطورين): يتم إنشاؤه من وحدة التحكم. x. ai

خطوات للمستهلكين

1. قم بتسجيل الدخول إلى X: افتح x. com أو تطبيق X للهاتف المحمول وقم بتسجيل الدخول

2. الوصول إلى Grok: حدد رمز Grok من شريط التنقل أو القائمة الجانبية

3. استخدم الوضع العادي: قم بالتبديل إلى الوضع العادي للحصول على ردود واقعية في الوقت الفعلي. يمنح الوضع الترفيهي الأولوية للنبرة على الدقة.

4. اكتب استعلامًا في الوقت الفعلي: اطلب معلومات حالية بشكل صريح، مثل "ما الذي يحدث مع [الموضوع] على X الآن؟

5. استخدم DeepSearch عند الحاجة: قم بتمكين DeepSearch لمسح عدة مصادر حية للحصول على سياق أوسع.

خطوات API / المطور

1. أنشئ حساب xAI: سجل في console. x. ai

2. إنشاء مفتاح API: أنشئ مفتاحًا جديدًا من قسم مفاتيح API

3. تأمين مفتاح API: قم بتخزينه في متغير بيئة أو ملف env.

4. تكوين طلب API: استخدم xAI SDK أو طلبات HTTP المباشرة مع نموذج Grok

5. تمكين سياق X في الوقت الفعلي: اضبط enable_x_context على true للسماح بالوصول إلى بيانات X الحية

6. قم بتمكين البث المباشر إذا لزم الأمر: استخدم استجابات البث المباشر لتلقي التحديثات فور إنشائها بواسطة Grok.

بمجرد التهيئة، تعتمد جودة النتائج بشكل أقل على الوصول وأكثر على مدى دقة المطالبات في الإشارة إلى الوقت والمصادر والنية، وهو ما يجعل تصميم المطالبات في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية.

💡 نصيحة احترافية: إذا أعاد Grok معلومات قديمة بشكل واضح، فجرب ما يلي: تأكد من أنك تستخدم إصدار النموذج الصحيح الذي يتمتع بقدرات في الوقت الفعلي. أعد صياغة موجهاتك باستخدام علامات زمنية أقوى تحقق مما إذا كان استفسارك واسعًا جدًا

قوالب مطالبات البيانات في الوقت الفعلي من Grok للفرق

يؤدي عدم اتساق كتابة المطالبات عبر فريقك إلى إهدار الجهد وتفاوت جودة البيانات. إنه تعريف إعادة اختراع العجلة كل يوم. 🛠️

توفر هذه القوالب لفريقك نقاط انطلاق للنسخ واللصق. قم بتخصيص الأقسام الموضوعة بين قوسين لتناسب مجال عملك أو منافسيك أو حالة الاستخدام الخاصة بك.

مطالبات تحليل المشاعر لمراقبة السوق

عندما تتغير ردود الفعل كل ساعة، فإنك تحتاج إلى أكثر من مجرد إحساس عام بـ "الإيجابية أو السلبية". تظهر هذه المطالبات كيف يستجيب الناس في الوقت الحالي لعلامة تجارية أو إطلاق أو موضوع صناعي ولماذا تتشكل تلك ردود الفعل.

الموجه 1: اعتبارًا من اليوم، قم بتحليل المشاعر حول X والمقالات الإخبارية الحديثة حول [العلامة التجارية/الموضوع]. صنف ردود الفعل إلى إيجابية أو سلبية أو محايدة. سلط الضوء على أكثر الإشادات والانتقادات مشاركة خلال الـ 48 ساعة الماضية وأضف روابط إلى المنشورات التمثيلية.

الموجه 2: في الساعات الـ 72 الماضية، حدد المخاوف الرئيسية وردود الفعل الإيجابية على X المتعلقة بـ [العلامة التجارية/المنتج]. قم بتجميع التعليقات حسب الموضوع ولاحظ الموضوعات التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل. أضف رابطًا إلى المنشورات الأصلية.

الموجه 3: كشف تغير المشاعر قارن المشاعر على X حول [العلامة التجارية/الموضوع] خلال الـ 24 ساعة الماضية مع المشاعر في وقت سابق من هذا الأسبوع. حدد أي تغيرات ملحوظة في النبرة ووضح الأحداث أو المحادثات التي أدت إلى هذا التغيير. اذكر المصادر.

مطالبات التحقق من الحقائق للتحقق من الأبحاث

قبل أن يتم إدراج أي ادعاء في تقرير أو عرض تقديمي أو مقال، يجب أن يتوافق مع المصادر الحالية. تساعد المطالبات الواردة في هذا القسم الفرق على التحقق من الحقائق، والتشكيك في الافتراضات، واكتشاف الأخطاء التي قد تفوت البيانات التدريبية الثابتة.

الموجه 1: تحقق من صحة الادعاء التالي باستخدام مصادر الويب الحالية والأخبار من الأسبوع الماضي: [الادعاء]. قدم أدلة داعمة أو متناقضة مع روابط المصادر. لاحظ ما إذا كانت المعلومات محل نزاع أو غير مؤكدة.

الموجه 2: تحقق من [الادعاء] من خلال مقارنة التغطية من ثلاثة مصادر حالية على الأقل نُشرت في آخر 7 أيام. حدد أي تناقضات في التقارير ووضح سبب الاختلاف. أضف الروابط.

الموجه 3: تأكد من دقة [الاقتباس] المنسوب إلى [الشخص/المنظمة] استنادًا إلى التقارير الحديثة أو البيانات الرسمية الصادرة خلال الأيام الخمسة الماضية. قم بتمييز السياق القديم أو المنسوب بشكل خاطئ أو المفقود.

مطالبات الكشف عن الاتجاهات للحصول على معلومات تنافسية

ليس كل ارتفاع في المحادثة يستحق الاهتمام. تم تصميم المطالبات أدناه لفصل الإشارات المبكرة عن الضوضاء المستمرة، مما يساعد الفرق على تحديد السرد الجديد والتحولات التنافسية.

الموجه 1: ابحث في X والأخبار الحديثة عن الاتجاهات الناشئة المتعلقة بـ [الصناعة/المنافس] خلال الأيام السبعة الماضية. حدد الموضوعات التي تكتسب زخمًا ولم تكن بارزة الشهر الماضي. ضع رابطًا للمصادر الأصلية.

الموجه 2: حلل X محادثة من الأسبوع الماضي حول [المنافس]. حدد السرد الجديد أو المناقشات المميزة أو المخاوف التي تزداد من حيث التكرار أو التفاعل. قدم أمثلة.

الموجه 3: حدد الموضوعات المتعلقة بـ [الصناعة] التي تشهد أسرع نمو على X خلال الـ 72 ساعة الماضية. صنفها حسب النمو في عدد الإشارات ووضح أسباب هذا النمو.

مطالبات تجميع البيانات عبر الأنظمة الأساسية

قد يصبح استخلاص الأفكار من مصادر حية متعددة أمرًا صعبًا بسرعة. تجمع هذه المطالبات بين X والأخبار وتغطية الصناعة في إحاطات واضحة ومنظمة تعمل بشكل جيد لتحديثات القيادة ومزامنة الفريق.

الموجه 1: قم بتجميع موجز عن [الموضوع] باستخدام البيانات من X وGoogle News والمنشورات الصناعية ذات الصلة من الـ 72 ساعة الماضية. قم بالتنظيم حسب: (1) التطورات الرئيسية، (2) الآراء البارزة، (3) الأسئلة المفتوحة. اذكر جميع المصادر.

الموجه 2: لخص أهم التحديثات حول [الموضوع] من X والأخبار الأخيرة خلال الأيام الخمسة الماضية. سلط الضوء على التغييرات التي طرأت منذ الأسبوع الماضي وما يجب على الفرق متابعته في المستقبل. أضف الروابط.

الموجه 3: قارن كيفية مناقشة [الموضوع] على X مقابل وسائل الإعلام التقليدية في آخر 48 ساعة. حدد الاختلافات في الصياغة والنبرة والتركيز. ادعم النتائج بأمثلة.

🚀 ميزة ClickUp: لديك جميع مطالبات Grok، ولكن أين تحتفظ بها حتى لا تضطر إلى إعادة كتابة نفس الشيء مرارًا وتكرارًا؟ يتيح لك ClickUp Docs تجميع جميع المطالبات والقوالب والمواد المرجعية في مساحة عمل واحدة. بدلاً من تشتيتها عبر سلاسل المحادثات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات العشوائية، يمكنك تنظيم كل شيء حسب المشروع أو الفريق أو حالة الاستخدام، بحيث يمكنك العثور على المطالبة المناسبة على الفور. بفضل التحرير المباشر، يمكنك أنت وزملاؤك في الفريق التعاون في الوقت الفعلي، وتحسين المطالبات معًا، وتحديث القوالب، أو ترك تعليقات للتغذية الراجعة. يتم حفظ كل تحديث تلقائيًا، بحيث يتمكن فريقك دائمًا من الوصول إلى أحدث إصدار. قم بتركيز وتنظيم ومشاركة مطالباتك باستخدام ClickUp Docs واجعل العمل أقل تكرارًا

أفضل الممارسات لكتابة مطالبات Grok في الوقت الفعلي

يستخدم فريقك القوالب، لكن النتائج لا تزال غير مضمونة. يحدث هذا عندما لا تفهم المبادئ الأساسية لتقنيات المطالبات بالذكاء الاصطناعي التي تجعل المطالبة تنجح أو تفشل.

فيما يلي الأنماط التي تجعل المطالبات في الوقت الفعلي فعالة. ✨

كن واضحًا من الناحية الزمنية: المطالبات الغامضة تحصل على بيانات غامضة. كلمة "حديث" أضعف وأقل فعالية من إطار زمني محدد مثل "في آخر 24 ساعة".

قم بتسمية مصادر معلوماتك: إن إخبار Grok بالتحقق من X أو مواقع الأخبار أو منشورات معينة يزيد من دقة استرجاع البيانات.

اطلب الاقتباسات: قم دائمًا بتضمين الروابط أو اقتبس مصادرك في موجهاتك حتى تتمكن من التحقق من حداثة ومصداقية المعلومات.

اختبر قبل أن تثق: قم دائمًا بتشغيل حدث معروف وحديث من خلال بنية الموجهات للتأكد من أن البيانات الحية تتدفق بشكل صحيح قبل استخدامها في مهمة حاسمة.

كرر المحاولات في حالة الفشل: إذا كانت النتائج تبدو قديمة، فلا تستسلم. أضف لغة زمنية أقوى أو توجيهات مصدر أكثر وضوحًا وحاول مرة أخرى.

عندما تقصر مطالبات Grok في الوقت الفعلي

فيما يلي أهم القيود التي يجب الانتباه إليها:

لا يوجد سياق داخلي: يبحث Grok في الويب العام، ولكنه لا يعرف مشاريع شركتك أو مستنداتها أو أولوياتها. أنت دائمًا تعيد شرح السياق

تكرار المطالبات يدويًا: غالبًا ما يتطلب الحصول على البيانات الصحيحة عدة تحسينات، ولا تحتفظ الأداة بذاكرة لما نجح من قبل.

لا يوجد تكامل لسير العمل: تظل الرؤى في نافذة الدردشة. يتطلب تحويل النتائج إلى مهمة أو تحديث مشترك نسخها ولصقها في مكان آخر.

ثغرات في الحوكمة: لا يوجد سجل تدقيق يوضح من سأل ماذا ولا توجد إجراءات عمل للموافقة على اتخاذ إجراءات بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تباين جودة المصدر: الوقت الفعلي لا يعني الموثوقية. قد تكون منشورات X والأخبار العاجلة خاطئة، ولا يقوم Grok دائمًا بتمييز حالات عدم اليقين.

نصائح حول الحوكمة للفرق التي تستخدم مطالبات Grok

يمكن لقدرات Grok في الوقت الفعلي أن تظهر رؤى سريعة وغير مفلترة، ولكن هذه السرعة نفسها تزيد من المخاطر إذا لم يتم التحكم في المطالبات والمخرجات بعناية. بالنسبة للفرق التي تستخدم Grok في البحث أو اتخاذ القرارات أو سير العمل الموجه للعملاء، تضمن الحوكمة الدقة والمساءلة والاستخدام الآمن على نطاق واسع.

فيما يلي أفضل الممارسات العملية التي يمكن للفرق تطبيقها عند العمل مع مطالبات Grok.

توحيد قوالب المطالبات: احتفظ بمكتبة مشتركة من المطالبات التي تم التحقق من صحتها للأغراض البحثية وإعداد التقارير والتحليل.

تنفيذ التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC): حدد الأدوار مثل المسؤول والمستخدم المتقدم والعضو لتقييد من يمكنه تعديل المطالبات أو الوصول إلى البيانات الحساسة أو إدارة إعدادات واجهة برمجة التطبيقات

الحفاظ على سجلات تدقيق ثابتة: تتبع التغييرات في المطالبات وأنماط الاستخدام وتحديثات التكوين لدعم عمليات التدقيق والمراجعات بعد الحوادث.

قم بإجراء تمارين منتظمة للفريق الأحمر: اختبر مرونة المطالبات من خلال محاكاة سوء الاستخدام والحالات الاستثنائية ومحاولات تجاوز إجراءات الأمان.

استخدم محددات سياقية: افصل التعليمات والبيانات المقدمة من المستخدم بعلامات واضحة لتقليل مخاطر إدخال المطالبات.

ضع سياسة للتوقف المؤقت: امنح الفرق صلاحية إيقاف سير العمل إذا أظهرت النتائج تكرار التحيز أو عدم الاتساق أو عدم الاستقرار.

كيف يكمل ClickUp Brain بيانات Grok في الوقت الفعلي

لقد نجحت في سحب جزء مهم من البيانات في الوقت الفعلي من Grok.

ماذا الآن؟

إنها مجرد نص في نافذة الدردشة، منفصلة تمامًا عن خطط مشروعك ومهام فريقك والقرارات التي يجب اتخاذها.

يؤدي هذا الانفصال إلى خلق احتكاك كبير وتبديل مستمر للسياق ، مما يستنزف الإنتاجية ويؤدي إلى انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي — أي الانتشار غير المخطط له لأدوات الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو استراتيجية.

رسم بياني لـ ClickUp قبل وبعد يسلط الضوء على فوائد توحيد العمل، وإعداد التقارير تلقائيًا في دقائق، وتقليل التحديثات الفائتة، وتقليل الوقت الضائع.

تم تصميم ClickUp لسد هذه الفجوة.

إنه أفضل مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي مصممة لدمج المهام والوثائق والأهداف والمحادثات والجداول الزمنية في نظام واحد. بدلاً من نقل الأفكار عبر الأدوات، يمكنك العمل من بيئة مشتركة واحدة حيث يكون السياق متصلاً بالفعل. عند وصول الأفكار الخارجية، يمكن إرفاقها بالمهام، والإشارة إليها في الوثائق، ومناقشتها في التعليقات، وتتبعها من خلال سير العمل.

هل تعرف ما الذي يجعل هذا أفضل؟

يعتمد ClickUp Brain على ذلك من خلال العمل كمساعد ذكاء اصطناعي مدرك للسياق داخل مساحة العمل الخاصة بك. على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية، فإنه يفهم ما تعمل عليه، ومن يملك ماذا، وكيف يسير العمل. يمكنه تحويل مخرجات Grok في الوقت الفعلي إلى ملخصات أو عناصر عمل أو تحديثات مهام أو وثائق، دون فقدان السياق أو الزخم.

لنرى كيف يساعدك ClickUp Brain على الانتقال من الرؤى في الوقت الفعلي إلى العمل الفعلي.

الرد باستخدام سياق المشروع في الوقت الفعلي

ClickUp Brain يفهم عملك لأنه يعيش بداخله. يتصل مباشرة بمهامك ووثائقك وتعليقاتك ومحادثاتك وأهدافك وأدواتك المدمجة، لذا فإن استجاباته تستند إلى أولوياتك الفعلية — وليس فقط الموجه الذي كتبته.

بدلاً من طلب إجابات لمرة واحدة، يمكنك الاعتماد على Brain لتفسير سياق مساحة العمل المباشر عبر الفرق والمشاريع والتصرف بناءً عليه. فيما يلي بعض الطرق العملية التي يساعدك بها ClickUp Brain:

أنشئ بنود عمل واضحة من ملاحظات الاجتماعات أو تعليقات المهام أو مناقشات الدردشة، واربطها تلقائيًا بالمسؤولين والمواعيد النهائية.

لخص على الفور تقدم المهام أو المشاريع أو الفريق حتى يحصل أصحاب المصلحة على تحديثات دقيقة دون الحاجة إلى إعداد تقارير يدوية عن الحالة.

أنشئ مهام جديدة أو مهام فرعية أو مستندات من المحادثات أو الملاحظات أو الاجتماعات الموجودة

قم بصياغة أو إعادة كتابة أو ترجمة المحتوى داخل المهام والمستندات مع الحفاظ على سياق المشروع ومقصده.

اكتشف المهام المتشابهة أو المكررة وقم بتمييز المهام المتوقفة أو المتأخرة أو التي لم يتم تحديثها باستخدام ClickUp Brain

أتمتة التنفيذ باستخدام Super Agents و Autopilot Agents

ClickUp Super Agents هي زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي ومصممون للتعامل مع سير العمل متعدد الخطوات والتكيف مع مرور الوقت والعمل بشكل مستمر دون الحاجة إلى توجيهات يدوية في كل مرة. يمكنك تحديد ما يمكنهم الوصول إليه والأدوات التي يمكنهم استخدامها والأماكن التي يُسمح لهم بالعمل فيها، مما يحافظ على أمان كل شيء وتوافقه مع الأهداف المرجوة.

في الممارسة العملية، يمكن لـ Super Agents:

لخص الأنشطة عبر المشاريع أو الفرق

حوّل المحادثات أو التحديثات إلى مخرجات منظمة مثل الملخصات أو المهام أو المستندات.

قم بإجراء البحوث وتقديم الاقتراحات والتعلم من التعليقات بمرور الوقت.

راقب العمل الجاري وقم بتمييز المخاطر فور ظهورها باستخدام ClickUp Agent

من ناحية أخرى، تعتبر وكلاء ClickUp Autopilot هي الأفضل عندما تريد سلوكًا متوقعًا ومدفوعًا بالقواعد للذكاء الاصطناعي. فهي تعمل في مواقع محددة، مثل قائمة أو مجلد أو مساحة أو قناة دردشة، ولا تتخذ إجراءات إلا عند استيفاء مشغل محدد ومجموعة من الشروط.

لا تعمل هذه القوالب على مستوى مساحة العمل بأكملها كما تفعل Super Agents، ولكنها فعالة للغاية في التعامل مع الإجراءات المتكررة والمحددة النطاق بوضوح وتحكم.

نشر أتمتة متعددة الخطوات باستخدام ClickUp Autopilot Agents

إذا كنت قائدًا هندسيًا، يمكنك استخدام Super Agent لمراقبة صحة السباق باستمرار عبر المشاريع، واكتشاف أنماط مثل ارتفاع عدد الأخطاء أو عدم الالتزام بالمواعيد النهائية. عندما تتجاوز مهمة ما عتبة المخاطر، قم بتعيين Autopilot Agent لنشر تحديث في قناة الفريق وإنشاء مهام متابعة تلقائيًا.

تصور التقدم المحرز باستخدام بطاقات AI

هل تمنيت يومًا أن تخبرك لوحة التحكم بما يحدث دون أن تضطر إلى السؤال؟

تقدم بطاقات AI رؤى حية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى لوحات معلومات ClickUp. يتم تحديثها تلقائيًا مع تغير العمل، بحيث ترى دائمًا الحالة الحالية للتقدم والمخاطر والثغرات.

تصور زخم الفريق باستخدام بطاقات ClickUp AI Cards لتتبع التقدم والملكية والعوائق في لمحة

فيما يلي بعض بطاقات الذكاء الاصطناعي التي ستراها قيد الاستخدام:

بطاقة AI Brain: قم بتشغيل مطالبات AI مخصصة مباشرة على بيانات مساحة العمل الخاصة بك لمقارنة الخيارات أو تلخيص الأعمال المعقدة أو استخراج الأفكار

بطاقة AI StandUp: احصل على لمحة سريعة عن الأنشطة الحديثة خلال فترة زمنية محددة، وهي مثالية للاجتماعات غير المتزامنة أو عمليات التحقق في نهاية اليوم.

بطاقة ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي: احصل على نظرة عامة عالية المستوى على حالة المشروع أو القسم، مصممة لمراجعات القيادة دون الحاجة إلى البحث في قوائم المهام.

بطاقة تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي: تتبع المعالم الرئيسية والتقدم المحرز والمخاطر والخطوات التالية لمساحة أو مجلد أو قائمة معينة

ابحث وتصرف باستخدام ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لمساعدتك على التفكير والبحث والتصرف بشكل أسرع طوال يوم عملك. بدلاً من فتح علامات تبويب أو أدوات متعددة، يعمل Brain MAX جنبًا إلى جنب مع عملك ويساعدك على التفاعل مع المعلومات باستخدام اللغة الطبيعية.

اعثر على العمل بشكل أسرع واظهر المعلومات الصحيحة

هل تريد العثور على مستندات تصميم محددة في Google Drive؟ ما عليك سوى أن تطلب ذلك من Brain MAX مرة واحدة، وسوف يستخرج الإجابات من جميع المصادر دون مغادرة ClickUp. يبحث في كل شيء بدءًا من مهام ClickUp ووثائق ClickUp وحتى الملفات الموجودة في التطبيقات المتصلة مثل Google Drive وGitHub وSharePoint وSlack.

أملي عملك بشكل أسرع باستخدام Talk-to-Text، ثم حوّل الكلمات إلى مهام أو ملاحظات على الفور

لزيادة إنتاجيتك بشكل أكبر، يتضمن Brain MAX ميزة ClickUp Talk-to-Text المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح لك إملاء الأفكار أو استعلامات البحث أو الملاحظات بدلاً من الكتابة. يمكنك تسجيل أفكارك أثناء تدفقها دون أن تفقد تركيزك. ما عليك سوى التحدث، وسيقوم Brain MAX على الفور بتحويل صوتك إلى نص يمكن البحث فيه أو حفظه أو تحويله لاحقًا إلى مهام.

اختر النموذج المناسب باستخدام ذكاء متعدد LLM

ClickUp لا يقيدك بنموذج واحد. مع ClickUp Brain، يمكنك الاختيار من بين العديد من نماذج LLM الرائدة مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini، اعتمادًا على المهمة.

قم بتبديل النماذج للحصول على تحليل أعمق أو محتوى إبداعي أو ملخصات موجزة

يمكنك مطابقة الذكاء الاصطناعي مع السياق دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك، مع الحفاظ على أذونات وأمان موحدين عبر النماذج. تضمن لك هذه المرونة الحصول على الذكاء الاصطناعي المناسب للمهمة المناسبة، والاستفادة من نقاط قوة كل نموذج مع الحفاظ على جميع المخرجات مرتبطة بعملك.

فرض استخدام آمن ومتوافق مع الذكاء الاصطناعي

لا تقلق بشأن من يسأل ماذا. مع ClickUp، يتم تتبع الاستخدام من خلال سجلات التدقيق، ويمكنك إدارة أذونات ClickUp والرؤية للتحكم في من يرى ماذا، مما يضمن اعتمادًا آمنًا ومتوافقًا للذكاء الاصطناعي.

اربط البيانات في الوقت الفعلي بتنفيذ الفريق باستخدام ClickUp

يساعد Grok الفرق على فهم ما يحدث في الوقت الحالي من خلال سحب البيانات الحية. عندما يتم كتابة المطالبات بنية محددة، فإنها تكون طريقة موثوقة لتتبع المحادثات سريعة الحركة والبقاء على دراية بالتغييرات فور حدوثها.

لكن تحويل هذه الأفكار إلى ملاحظات بحثية أو تحديثات للمشروع أو خطوات ملموسة تالية غالبًا ما يصطدم بحاجز عندما تكون هذه البيانات خارج أدوات العمل الأساسية الخاصة بك. يؤدي النسخ واللصق بين التطبيقات إلى كسر السياق وإعاقة إنتاجيتك.

وهنا يأتي دور ClickUp.

يوفر ClickUp Brain للفرق ذكاءً اصطناعيًا مدركًا للسياق داخل مساحة العمل الخاصة بهم لتلخيص الأفكار وإنشاء المهام ومواصلة العمل. يتولى ClickUp Agents المراقبة والأتمتة دون بذل جهد يدوي، بينما يجمع ClickUp BrainGPT البحث الموحد والإدخال الصوتي والذكاء الاصطناعي متعدد النماذج في مكان واحد.

اشترك في ClickUp مجانًا لتعزيز إنجاز العمل.