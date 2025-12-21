16 خيارًا مجانيًا لنماذج متتبع سداد الديون لإدارة الديون والتخلص منها بشكل أسرع

الديون لها طريقة في التسلل إليك...

تسحب بطاقتك هنا، وتشترك في "تجربة مجانية لمدة 7 أيام" هناك، وفجأة تجد نفسك أمام ثلاثة تواريخ استحقاق مختلفة ولا تعرف أي رصيد عليك سداده أولاً.

إذا نظرنا إلى الصورة بشكل عام، فمن المنطقي أن نشعر بالثقل: فقد بلغت أرصدة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة حوالي 1.21 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. وهذا يمثل الكثير من الفوائد التي تتراكم بهدوء في الخلفية بينما تحاول فقط مواكبة الحياة اليومية.

قالب متتبع سداد الديون هو الطريقة التي تنتقل بها من "آمل أن ينجح هذا" إلى "أعرف ما سيحدث عندما أقوم بهذا السداد. " فهو يجمع كل الرصيد ومعدل الفائدة والحد الأدنى للسداد وتاريخ الاستحقاق في صفحة واحدة.

في هذا الدليل، ستجد 16 نموذجًا مجانيًا لتتبع سداد الديون عبر ClickUp و Google Sheets و Excel وملفات قابلة للطباعة حتى تتمكن من إدارة سداد ديونك وفقًا لسرعتك الخاصة.

ما هي قوالب متتبع سداد الديون؟

قوالب متتبع سداد الديون هي أدوات تنظم سداد الديون في مكان واحد. تسرد كل حساب مع الرصيد الحالي وسعر الفائدة والحد الأدنى للسداد وتواريخ السداد ومبلغ السداد الذي تخطط لتسديده.

تقوم معظم القوالب أيضًا بحساب إجمالي أرصدتك، وتقدير توقيت السداد، وإظهار إجمالي الفائدة المدفوعة بناءً على الطريقة التي تختارها.

يمكنك فرز الديون باستخدام طريقة الكرة الثلجية، التي تستهدف الرصيد الأصغر أولاً، أو طريقة الانهيار الجليدي، التي تستهدف أعلى معدل فائدة أولاً.

عندما تسجل المدفوعات الشهرية وأي مدفوعات إضافية، يقوم النموذج بتحديث الأرصدة المتبقية ويسلط الضوء على الديون التالية التي يجب التركيز عليها. تتراوح التنسيقات من قوائم المراجعة القابلة للطباعة إلى جداول بيانات سداد الديون في Google Sheets أو Microsoft Excel، بالإضافة إلى نماذج مساحة العمل التي تتعقب التقدم المحرز بمرور الوقت.

ما الذي يجعل قالب متتبع سداد الديون جيدًا؟

يساعدك نموذج جيد لتتبع سداد الديون على رؤية كل حساب بوضوح، ومراجعة استراتيجيات السداد التي تناسب تدفقك النقدي، وتتبع التقدم المطرد دون عمل إضافي.

يجب أن يتضمن النموذج المثالي ما يلي:

حقول للرصيد الحالي، وسعر الفائدة، والحد الأدنى للمدفوعات، وتواريخ الاستحقاق، ومبلغ الدفعة المخطط لها

إمكانية الفرز حسب طريقة الكرة الثلجية (بدءًا من الرصيد الأصغر أولاً) أو طريقة الانهيار الجليدي (أعلى سعر فائدة أولاً)

إجماليات تلقائية لإجمالي الديون والأرصدة المتبقية وتوقيت السداد المتوقع

إجراء حسابات لإجمالي الفائدة والفائدة المدفوعة أثناء تسجيل الدفعات الشهرية والدفعات الإضافية

مؤشر واضح للديون التالية بحيث يكون لكل دولار جديد وظيفة

تحديثات بسيطة وسريعة في Google Sheets أو Microsoft Excel باستخدام صيغ شفافة

تذكيرات بالأسعار الترويجية وتنبيهات عند سداد الحد الأدنى من المدفوعات قد تؤدي إلى زيادة التكاليف

👀 حقيقة ممتعة: يجب أن توضح كشوف حسابات بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة المدة التي سيستغرقها سداد رصيدك إذا كنت تدفع فقط الحد الأدنى والمبلغ الشهري الثابت اللازم لسداده في غضون 36 شهرًا. أدخل هذين الرقمين في أداة التتبع الخاصة بك لضمان دقة خطتك .

نظرة عامة على قوالب متتبع سداد الديون المجانية

فيما يلي ملخص سريع لأفضل قوالب مجانية لتتبع سداد الديون:

16 نموذجًا لتتبع سداد الديون

عادةً ما ينهار تتبع الديون قبل انهيار الخطة. يتم إدراج الأرصدة في جدول بيانات، وتختفي تواريخ الاستحقاق في رسائل البريد الإلكتروني، وتوجد محادثة منفصلة مع روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بمصرفك حيث كتبت: "أي دين يجب أن أسدد أولاً؟"

هذا هو توسع العمل في الوقت الفعلي — وهو ما يجعل حتى القرارات البسيطة تبدو أصعب مما ينبغي.

يجمع ClickUp كل ذلك في مساحة عمل واحدة مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتم عرض أرصدتك وتواريخ الاستحقاق واستراتيجية السداد والمهام المتعلقة بـ "تسديد المدفوعات" جنبًا إلى جنب مع المستندات والتذكيرات والذكاء الاصطناعي.

يمكنك تسجيل الديون مرة واحدة، وتعيين مدفوعات متكررة، وإضافة مبالغ إضافية عندما تكون متوفرة، ومتابعة تحديثات التقدم في الوقت الفعلي بدلاً من متابعة خمس علامات تبويب مختلفة.

إذا كنت تريد مساحة معدة مسبقًا لاتخاذ قراراتك المالية، فإن ClickUp Finance يوفر لك عروضًا ولوحات معلومات جاهزة للميزانيات والفواتير والتدفقات النقدية.

كما قال أحد المراجعين في G2،

أحب أيضًا أنه يجمع العديد من الأدوات في منصة واحدة، مثل المستندات والأهداف والدردشة واللوحات البيضاء، لذلك لا أضطر إلى التبديل بين التطبيقات.

أحب أيضًا أنه يجمع العديد من الأدوات في منصة واحدة، مثل المستندات والأهداف والدردشة واللوحات البيضاء، لذلك لا أضطر إلى التبديل بين التطبيقات.

إليك بعض قوالب متتبعات سداد الديون العملية التي يمكنك البدء بها اليوم.

1. قالب الميزانية الشخصية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ مهام في ClickUp لتصنيف النفقات وتتبع بنود الإنفاق باستخدام قالب الميزانية الشخصية من ClickUp.

يجمع قالب الميزانية الشخصية من ClickUp الدخل والفواتير وسداد الديون في عرض واحد بسيط حتى يتطابق خطة سداد الديون مع التدفق النقدي الفعلي. يمكنك رؤية كل حساب وكل تاريخ استحقاق ومبلغ الدفع الذي يمكنك الالتزام به دون تخمين.

يستغرق الإعداد بضع دقائق. يمكنك إضافة الرصيد الحالي لكل حساب، وسعر الفائدة، والحد الأدنى للمدفوعات، ثم إدراج مدفوعاتك الشهرية للسكن والمرافق وغيرها من الضروريات.

عندما تسجل المدفوعات وتضيف مدفوعات إضافية من حين لآخر، يتم تحديث الأرصدة المتبقية وتوقيت السداد تلقائيًا. ستعرف دائمًا الديون التالية التي يجب التركيز عليها وما إذا كانت مدفوعات اليوم تبقيك على المسار الصحيح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتخطيط الدخل والتكاليف الثابتة وسداد الديون في مكان واحد

قم بفرز الديون حسب أقل رصيد أو أعلى فائدة لتتناسب مع استراتيجية السداد الخاصة بك.

تتبع تواريخ السداد ومبالغ السداد الدنيا لتجنب الرسوم

راقب إجمالي الديون والأرصدة المتبقية وإجمالي الفوائد المدفوعة أثناء تقدمك.

✨ مثالي لـ: الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في ميزانية بسيطة تساعدهم على سداد ديونهم بانتظام.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لجدول الاستهلاك لتتبع مدفوعات القروض والفوائد

2. قالب ميزانية بسيط من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بعرض تصويري لفئات ميزانيتك باستخدام قالب الميزانية البسيط من ClickUp.

تعمل الميزانيات بشكل أفضل عندما تكون سهلة القراءة وسريعة التحديث. يوفر لك قالب الميزانية البسيط من ClickUp قائمة واضحة للدخل والمصروفات، وعرضًا سريعًا لصافي النقد، ومكانًا لتدوين المدفوعات الشهرية لبطاقات الائتمان أو قروض الطلاب.

يمكنك إضافة الفئات مرة واحدة، ثم تسجيل النفقات فور حدوثها. ستحصل على لمحة مرئية عن أين تذهب أموالك، وأين يمكنك التوفير، والمبلغ المتاح للمدفوعات الإضافية.

إذا كنت تفضل طريقة كرة الثلج، يمكنك تخصيص تلك الأموال الإضافية لسداد الرصيد الأصغر أولاً. يمكنك استخدام تلك الأموال الإضافية لتسوية الرصيد ذي معدل الفائدة الأعلى إذا كنت تفضل استخدام طريقة الانهيار الجليدي.

المشاركة أو المراجعة أمر سهل للغاية. يمكنك فتح خطة الميزانية والتحقق من إجمالي هذا الشهر وتعديل مبلغ الدفعة الأسبوع المقبل دون الحاجة إلى إعادة إنشاء جدول بيانات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

فئات مرئية للدخل والفواتير والنفقات التقديرية

عرض جاهز لخطة الميزانية والدخل والنقد الصافي ودليل البدء والمصروفات

حقول مخصصة لتتبع الأشهر والمجاميع الفرعية والمجاميع الإجمالية

تصدير سريع لمشاركة لقطة شاشة مع شريك أو مستشار

تذكيرات خفيفة لمراجعة تواريخ الاستحقاق والمدفوعات الشهرية

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في ميزانية بسيطة توفر له المال اللازم لسداد الديون دون إجراءات معقدة.

💡نصيحة احترافية: قم بإعداد تذكيرات ClickUp لكل تاريخ استحقاق لسداد الديون حتى لا تتعرض أبدًا لرسوم التأخير أو الإضرار بدرجة الائتمان الخاصة بك. يمكنك إنشاء تذكيرات متكررة لإعلامك قبل أيام من استحقاق السداد، مما يمنحك الوقت الكافي لتحويل الأموال أو تعديل ميزانيتك. يمكن تخصيص التذكيرات حسب الأولوية — ضع علامة على ديونك ذات الفائدة الأعلى على أنها عاجلة حتى تظل هذه المدفوعات في مقدمة اهتماماتك. ابقَ على اطلاع على كل موعد سداد مع تذكير ClickUps

3. نموذج سجل المدفوعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة وتتبع مدفوعاتك من مكان مركزي واحد باستخدام نموذج سجل المدفوعات من ClickUp.

يحتفظ نموذج سجل المدفوعات من ClickUp بسجل مستمر لما تدفعه وما تتلقاه. يمكنك تدوين مبلغ الدفعة وتاريخها وطريقة الدفع ورقم المرجع، ثم وضع علامة عليها لفواتير بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية أو الالتزامات المالية الأخرى.

يصبح هذا الطريقة السريعة لتأكيد الحد الأدنى للمدفوعات، والحفاظ على تواريخ الاستحقاق مرئية، ومشاهدة كيفية تحرك التدفق النقدي خلال الشهر.

البحث عن الإجابات أمر بسيط. قم بالتصفية للعثور على العناصر المفتوحة، أو افحص جدول العملاء للبحث عن الأنشطة السابقة، أو قم بتصدير لقطة نظيفة لسجلاتك. هل تحتاج إلى إثبات أن دفعة الشهر الماضي تم تسجيلها في الوقت المحدد؟ إنها موجودة هناك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

مكان واحد لتسجيل المدفوعات الواردة والصادرة

امسح الحالات لترى ما هو مفتوح أو مكتمل

حقول مفيدة للمبلغ والطريقة ورقم الإيصال والملاحظات

عرض جاهز لإدخال الإيصالات، والبدء السريع، وجدول العملاء، وجميع العناصر

تذكيرات لطيفة لمراجعة تواريخ السداد القادمة والمدفوعات الشهرية

✨️ مثالي لـ: الأفراد والأسر والفرق الصغيرة التي ترغب في الحصول على سجل تدقيق واضح يحافظ على سداد الديون والفواتير اليومية في موعدها المحدد.

💡نصيحة احترافية: يمكن لـ ClickUp Brain قراءة قوائمك ووثائقك، وتلخيص نفقات الشهر الماضي حسب الفئة، والإبلاغ عن التجاوزات، وصياغة جداول سداد الديون على أساس أرصدتك وأسعار الفائدة. يمكنه تحويل هذه الخطط إلى مهام مؤرخة مع تذكيرات، بحيث يصبح القالب الخاص بك روتينًا حيويًا. جرب مطالبات مثل: "لخص نفقات هذا الشهر من قائمة الميزانية البسيطة الخاصة بي وقم بتمييز الفئات في الخطة."

"أنشئ كرة ثلجية من الديون من هذه الأرصدة ومعدلات الفائدة السنوية، وأضف تواريخ الاستحقاق، وحدد دفعة إضافية شهرية قدرها 3000."

"ما الذي يمكنني تقليصه للوصول إلى تاريخ السداد في غضون 12 شهرًا، وعرض سيناريوهين، وتحديث مهامي وفقًا لذلك؟" لخص نفقاتك وصنفها لتسهيل مراجعتها في نهاية الشهر باستخدام ClickUp Brain

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتنظيم الفواتير لتتبع نفقاتك بشكل أفضل

4. قالب تقرير النفقات الشهرية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم ميزانيتك وتتبع نفقاتك بسرعة وسهولة باستخدام قالب تقرير النفقات الشهرية من ClickUp.

يوفر نموذج تقرير النفقات الشهرية من ClickUp سجلاً واحداً متجدداً للشهر، مما يتيح لك رؤية نفقاتك بوضوح قبل أن تفاجئك.

أضف الفواتير الثابتة المعتادة والمصروفات اليومية، ثم صنفها وفقًا لذلك. ستظهر الأنماط بسرعة. وهذا يجعل سداد الديون أسهل أيضًا، لأنه يمكنك تحرير التدفق النقدي وتحديد ما إذا كانت المدفوعات الإضافية ستذهب إلى أقل رصيد أو إلى الديون ذات الفائدة الأعلى.

عندما تريد إجابات، لا داعي للبحث. قارن هذا الشهر بالشهر الماضي، واحصل على لمحة سريعة لمشاركتها، وحدد مبلغ الدفعة التالية بثقة أكبر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

مكان واحد لتسجيل النفقات الثابتة والمتغيرة مع إجماليات شهرية واضحة

عرض الفئات الذي يظهر المدخرات السهلة

عمليات تصدير بسيطة للحصول على لقطة واضحة عندما تحتاج إليها

مقارنات شهرية لرصد الاتجاهات مبكرًا

طريقة عملية لتوفير النقود من أجل سداد دفعات إضافية في خطة السداد الخاصة بك

✨️ مثالي لـ: الأسر والمجموعات الصغيرة التي ترغب في الحصول على قراءة شهرية دقيقة لدعم سداد الديون بانتظام.

💡 نصيحة احترافية: قبل أن تقرر أي خطة، قم بإجراء فحص سريع باستخدام حاسبة تقييم المخاطر البسيطة من ClickUp للكشف المبكر عن مخاطر معدلات الفائدة المتغيرة أو رسوم التأخير.

5. قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ مهام تصل إلى 28 حالة مخصصة باستخدام قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp.

يجمع نموذج إدارة الشؤون المالية من ClickUp الميزانيات والمصروفات وسداد الديون في مكان واحد، بحيث يمكنك مطابقة خطتك مع التدفق النقدي الفعلي وتحديد مبلغ سداد ثابت.

يمكنك إضافة فواتيرك المتكررة ونفقاتك المتغيرة والتزاماتك المالية، ثم تحديد الديون التي تريد إعطائها الأولوية. إذا كنت تفضل تحقيق مكاسب سريعة، فركز على الرصيد الأصغر. لتقليل الفائدة، أرسل مدفوعات إضافية إلى الحساب الذي له أعلى معدل فائدة.

في كلتا الحالتين، ستحصل على رؤية أوضح للخطوة التالية وتأثيرها على توقيت السداد. بمرور الوقت، يمكنك مقارنة الأشهر وتحديد الفئات التي يمكن تقليصها وتحديد موعد زيادة المدفوعات الشهرية. من السهل مشاركة اللقطة مع شريك أو محاسب، مما يساعد على اتخاذ القرارات بسرعة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع الميزانيات والمصروفات جنبًا إلى جنب مع سداد الديون في مساحة عمل واحدة

اعرف التدفق النقدي بوضوح وحدد دفعات شهرية واقعية

قارن بين أولويات طريقة الكرة الثلجية والانهيار الجليدي دون إعادة بناء الخطة

ضع علامة على تواريخ السداد والتجديدات القادمة لتجنب الرسوم

شارك ملخصًا واضحًا للمراجعة السريعة واتخاذ القرارات

✨️ مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة والمستقلين والأسر التي ترغب في وجود مركز واحد لإدارة الميزانيات ومراقبة التدفق النقدي وتوجيه المدفوعات الإضافية إلى الديون المناسبة

6. قالب ClickUp لتحديد الأهداف المالية

احصل على نموذج مجاني تتبع تقدمك واتخذ قرارات تستند إلى البيانات باستخدام نموذج ClickUp لتحديد الأهداف المالية.

الأهداف لا تنجح إلا عندما تتوافق مع الأرقام. يساعدك نموذج ClickUp Finance Goal Setting Template على تحويل أفكار مثل "التخلص من الديون" أو "توفير نفقات ثلاثة أشهر" إلى خطوات واضحة يمكنك تتبعها بالفعل.

للوصول إلى ذلك، يمكنك تحديد أهداف سداد الديون، وإضافة نقاط مراجعة لأصغر رصيد أو أعلى ديون فائدة، وتعيين دفعة شهرية ثابتة لا تضر بالتدفق النقدي.

عندما يتغير الدخل أو النفقات، يمكنك تعديل الخطوة التالية بدلاً من إعادة كتابة الخطة بأكملها. يمكنك أيضًا الاطلاع على التقدم الذي أحرزته. قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية، يمكنك معرفة ما يسير على ما يرام، وما يحتاج إلى دفعة، وأين يمكن أن تساعد الدفعة الإضافية بشكل أكبر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حوّل أهدافك المالية العامة إلى خطوات ومراحل محددة

قم بمواءمة المدفوعات الشهرية مع التدفق النقدي بحيث يكون الخطة واقعية.

تتبع التقدم المحرز في سداد الديون دون الحاجة إلى جداول بيانات إضافية

حدد الأولويات حتى تعرف الديون التالية التي يجب التركيز عليها

شارك لقطة بسيطة للحفاظ على تنسيق الشركاء أو زملاء الفريق

✨️ مثالي لـ: الأفراد والفرق الصغيرة الذين يرغبون في أهداف واضحة وقابلة للقياس توجههم نحو سداد الديون بشكل منتظم.

7. نموذج تقرير التحليل المالي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع الدخل والمصروفات والأرباح والخسائر والمزيد باستخدام نموذج تقرير التحليل المالي من ClickUp.

عندما لا تثق في الأرقام، تتعطل القرارات. يقوم نموذج تقرير التحليل المالي من ClickUp بجمع الدخل والمصروفات والأرباح والخسائر في تقرير واضح يمكنك قراءته في دقائق. تحصل على جداول بسيطة تتحول إلى عناصر مرئية، مما يسهل شرح مصدر الأموال ووجهتها.

يتوافق هذا النموذج جيدًا مع خطة سداد الديون. يمكنك معرفة التكاليف التي تتزايد، ومقدار النقد المتبقي بعد السداد الشهري، وما إذا كان يجب تطبيق دفعة إضافية على الرصيد الأصغر أو الديون ذات الفائدة الأعلى.

تتحديث الصورة بمجرد تعديل أحد المدخلات، لذا لا تحتاج إلى ورقة ثانية لاختبار الأفكار. احفظ لقطة شاشة للشهر أو الربع، وأجب على الأسئلة السريعة بنظرة واحدة، وحدد مبلغ الدفعة الشهرية القادمة بثقة أكبر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تقرير واحد للدخل والمصروفات والنتائج الصافية

مخططات سريعة تجعل من السهل ملاحظة الاتجاهات

مقارنات بسيطة بين الشهور أو بين الفصول

قراءة أوضح للتدفقات النقدية لتوجيه المدفوعات الإضافية

تصدير سهل للشركاء أو العملاء أو المستشارين

✨️ مثالي لـ: الفرق الصغيرة والأفراد الذين يرغبون في الحصول على قراءة مالية واضحة تدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن سداد الديون.

نصيحة سريعة: استخدم حقول ClickUp المخصصة لأمور مثل الميزانية مقابل الإنفاق الفعلي والمورد وتاريخ الدفع. وهذا يعني أن أداة تتبع سداد الديون الخاصة بك تكون ضمن صورة أكثر شمولية عن أين تذهب أموالك، وليس في ملف منفصل خاص بها.

📖 اقرأ أيضًا: حيل لتحسين إدارة نفقاتك وسير عمل فريقك

8. قالب الديون الشخصية في Excel و Google Sheets من Template.net

إذا كنت تفضل الراحة التي توفرها جداول البيانات أو Excel أو Google Sheets، فإن قالب الديون الشخصية من Template.net هو أداة بسيطة لإدراج كل رصيد وسعر فائدة وتاريخ استحقاق. أدخل الرصيد الحالي وسعر الفائدة والحد الأدنى للمدفوعات لكل قرض أو بطاقة ائتمان، ثم سجل المدفوعات الشهرية كلما تقدمت.

يمكنك استخدامها كجدول بيانات لسداد الديون لأي من الطريقتين. قم بالفرز حسب الرصيد الأصغر لطريقة كرة الثلج أو حسب أعلى معدل فائدة لطريقة الانهيار الجليدي. أضف عمودًا للمدفوعات الإضافية، وسترى الأرصدة المتبقية وتوقيت السداد يتحركان في الاتجاه الصحيح.

احفظ نسخة للسجلات، أو أعط شريكك علامة تبويب، أو قم بتصدير لقطة شاشة قبل تحديد مبلغ الدفعة الشهرية التالية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تصميم مألوف لجداول البيانات في Excel و Google Sheets

أعمدة للرصيد الحالي، وسعر الفائدة، وتواريخ الاستحقاق، والحد الأدنى للمدفوعات، ومبلغ الدفعة.

يعمل مع طريقة الكرة الثلجية أو الانهيار الجليدي دون تغيير الإعدادات

إجماليات سريعة لإجمالي الديون والأرصدة المتبقية وإجمالي الفوائد المدفوعة

سهلة النسخ والمشاركة للمراجعة أو التحديث

✨️ مثالي لـ: مستخدمي جداول البيانات الذين يرغبون في أداة تتبع سداد الديون واضحة وقابلة للتعديل دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

👀 حقيقة ممتعة: الانتصارات الصغيرة مهمة. توصلت الدراسات إلى أن تركيز المدفوعات على سداد دين واحد في كل مرة يعزز الحافز والمتابعة، وهو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يلتزمون ببداية كرة الثلج، حتى لو كان الانهيار الجليدي يوفر فوائد أكثر على الورق.

9. قالب الديون الشهرية لبرنامج Excel و Google Sheets من Template.net

إذا كنت تفضل عرض الشهر في لمحة، فإن نموذج الديون الشهرية في Excel و Google Sheets من Template.net يحتفظ بكل تاريخ استحقاق ودفعة في ورقة واحدة. قم بإدراج كل حساب مع رصيده الحالي وسعر الفائدة والحد الأدنى للدفع، ثم تتبع الدفعات الشهرية أثناء تقدمك.

ستحصل على إيقاع شهري، بالإضافة إلى مكان واضح لتسجيل أي مدفوعات إضافية.

كما أن مشاركتها مع الآخرين أمر بسيط أيضًا. يمكنك إرسال الجدول إلى مستشار، وحفظ نسخة شهرية منه للاحتفاظ بها في السجلات، وتعديل مبلغ الدفعة الشهرية التالية دون الحاجة إلى إعادة إنشاء أي شيء.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تصميم مألوف في Excel و Google Sheets

حقول للرصيد الحالي وسعر الفائدة والحد الأدنى للمدفوعات وتواريخ الاستحقاق

تتبع شهري لمبلغ الدفع والأرصدة المتبقية

يعمل مع طريقة الكرة الثلجية أو الانهيار الجليدي دون تغيير الهيكل

إجمالي سريع لإجمالي الديون والفوائد المدفوعة حتى الآن

✨️ مثالي لـ: مستخدمي جداول البيانات الذين يرغبون في أداة تتبع شهرية واضحة لتواريخ الاستحقاق والحد الأدنى للمدفوعات والمدفوعات الإضافية.

💡 نصيحة احترافية: تتبع ديون متعددة — بطاقات الائتمان، قروض الطلاب، أقساط السيارات، القروض الشخصية — يعني مراقبة الأرصدة، أسعار الفائدة، جداول السداد، والتقدم نحو أهداف السداد عبر حسابات ومقرضين مختلفين. يساعدك ClickUp BrainGPT على فهم بيانات سداد الديون دون الحاجة إلى حساب الديون التي يجب إعطاؤها الأولوية أو كيفية تأثير المدفوعات الإضافية على الجدول الزمني الخاص بك يدويًا. تصور كل قرار سداد وقم بتحسينه باستخدام ClickUp BrainGPT إليك كيفية القيام بذلك: إجابات فورية حول استراتيجية الديون : اطرح أسئلة على BrainGPT مثل "إذا دفعت 200 دولار إضافية هذا الشهر، أي دين يجب أن أسدده؟" واحصل على إجابات بناءً على بيانات ديونك الفعلية التي يتم تتبعها في ClickUp.

اعثر على سجل الدفع والوثائق على الفور : ابحث في جميع مهام تتبع الديون وإيصالات الدفع واتفاقيات القروض للعثور على تفاصيل معاملات محددة أو تغييرات في أسعار الفائدة أو مراسلات الدائنين دون الحاجة إلى البحث في المجلدات.

تسجيل المدفوعات بالصوت : استخدم : استخدم ميزة "Talk to Text" لتسجيل المدفوعات أو تحديث الأرصدة أو تسجيل المدفوعات الإضافية دون استخدام اليدين — ما عليك سوى أن تقول "سجل دفعة بقيمة 150 دولارًا على بطاقة Capital One" أثناء إجراء الدفعة.

نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي لإجراء الحسابات المالية : استخدم ChatGPT وClaude وGemini ونماذج أخرى للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تنفيذ سيناريوهات مختلفة لسداد الديون.

ملخصات التقدم التلقائية: لخص تقدم سداد ديونك خلال الشهر أو الربع الماضي، وسيقوم البرنامج بإنشاء تقارير بناءً على بيانات الدفع الفعلية الخاصة بك.

10. قالب منظم الديون في Excel و Google Sheets من Template.net

إذا كانت تفاصيل حسابك مخزنة في أماكن مختلفة، فإن قالب تنظيم الديون في Excel و Google Sheets من Template.net هو أداة تنظيم تجمعها في قائمة رئيسية واحدة وواضحة.

يمكنك تسجيل الأساسيات لكل دين في ورقة واحدة، حتى تتمكن من رؤية إجمالي الديون، ومن تدين له، وماذا سيحدث بعد ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين البوابات.

إنها خطوة أولى مفيدة قبل اختيار استراتيجية السداد. مع عرض كل رصيد حالي وسعر فائدة ودفعة دنيا وتاريخ استحقاق في شاشة واحدة، يمكنك تحديد الديون ذات الفائدة الأعلى أو الرصيد الأصغر بسرعة. أضف عمود دفع إضافي، وسترى كيف يبدأ الخطة في التحرك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

مكان واحد لإدراج المقرض واسم الحساب والرصيد الحالي وسعر الفائدة والحد الأدنى للسداد وتاريخ الاستحقاق

أعمدة اختيارية للأسعار الترويجية وحالة الدفع التلقائي والملاحظات

مرشحات للفرز حسب أعلى فائدة أو أقل رصيد لطريقة الأفيال أو الكرة الثلجية

إجماليات سريعة لإجمالي الديون والأرصدة المتبقية

عرض سهل الطباعة لملخص من صفحة واحدة يمكنك الاحتفاظ به في متناول اليد

✨️ مثالي لـ: أي شخص يبدأ رحلة التخلص من الديون ويريد الحصول على لمحة شاملة وقابلة للتعديل عن جميع الحسابات قبل اختيار طريقة الكرة الثلجية أو الانهيار الجليدي.

11. نموذج جدول بيانات لسداد الديون من Credit Canada

عبر Credit Canada

إذا كنت تريد خطة واضحة دون الكثير من إعدادات الصيغ، فإن نموذج جدول سداد الديون من Credit Canada يفي بالغرض. قم بإدراج كل دين مع الرصيد الحالي وسعر الفائدة والحد الأدنى للسداد وتاريخ الاستحقاق، ثم اتبع جدولًا شهريًا يخبرك بما يجب عليك سداده في المرة القادمة.

أضف دفعة إضافية، وستقوم الورقة بتحديث توقيت السداد وإجمالي الفائدة حتى ترى التأثير على الفور. يمكنك حفظ نسخة لنفسك أو مشاركتها مع شريك أو مستشار، وسترى كلاكما نفس الخطة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

أعمدة بسيطة للمقرض والرصيد والسعر والحد الأدنى وتاريخ الاستحقاق

خيار مدمج بين طريقة الكرة الثلجية أو الانهيار الجليدي

إجماليات تلقائية لإجمالي الديون والأرصدة المتبقية والفوائد المدفوعة

جدول شهري يسهل قراءته

يعمل في جداول بيانات Google أو Excel

✨️ مثالي لـ: أي شخص يرغب في الحصول على ورقة عمل بسيطة تتيح له رؤية الخطة والتقدم المحرز بوضوح.

👀 حقيقة ممتعة: يمكن أن يؤدي سداد مدفوعات بطاقة الائتمان في منتصف الدورة إلى خفض الفائدة لأن العديد من الجهات المصدرة تحسبها يوميًا باستخدام متوسط رصيدك اليومي، لذا فإن خفض الرصيد في وقت مبكر يقلل من الفائدة المفروضة.

12. قالب Excel لتخطيط ومتابعة سداد الديون من The Happy Giraffe

عبر The Happy Giraffe

هل تريد جدول بيانات يوفر لك خطة وسجلًا تشغيليًا؟ يُوفر نموذج Excel لتخطيط وتتبع سداد الديون من The Happy Giraffe كلا الأمرين. أدخل اسم كل دين، والرصيد الحالي، وسعر الفائدة، وتاريخ الاستحقاق، والمبلغ الذي يمكنك دفعه فوق الحد الأدنى.

يحدد هذا النموذج الخطوات التي يجب اتباعها ويحتفظ بورقة تتبع بسيطة يمكنك تحديثها كلما قمت بالسداد. يقوم هذا النموذج أيضًا بتحديث التاريخ المتوقع لتخلصك من الديون كلما تقدمت في السداد. يمكنك أيضًا استخدام حاسبة أيام ClickUp المفيدة لتقدير تاريخ السداد من اليوم والحفاظ على الجدول الزمني واقعيًا.

يمكنك نسخها إلى جداول بيانات Google أو الاحتفاظ بها في Excel وحفظ نسخة شهرية منها.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

التخطيط والتتبع في ملف واحد

يعمل مع طريقة الكرة الثلجية أو الانهيار الجليدي بشكل فوري

إرشادات واضحة بشأن الديون التالية مع توقيت بسيط للخطوات

تحديثات تلقائية لتاريخ التخلص من الديون المتوقع

Excel أو Google Sheets، يمكن تنزيلها مجانًا

✨️ مثالي لـ: أي شخص يرغب في الحصول على جدول بيانات مجاني وغير ربحي يعرض الخطوة التالية ويتتبع التقدم المحرز في نفس المكان.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتتبع النفقات في جداول بيانات Google لتحسين أمورك المالية

13. أداة تتبع سداد الديون (5 في 1) من Vertex42

عبر Vertex42

إذا كنت تريد ورقة واحدة لتتبع ديون متعددة، فإن أداة تتبع سداد الديون (5 في 1) من Vertex42 هي الطريقة الأسهل. أدخل كل دين مبدئي والحد الأدنى للسداد، وسيقوم المخطط بملء المبالغ المستهدفة لك. يمكنك تلوين المربعات أو وضع علامة عليها عند تحقيق كل مرحلة، ويمكنك تسجيل تاريخ كل خطوة حتى يظل التقدم مرئيًا.

الإعداد سهل أيضًا. قم بتحرير العناوين التي تحتاجها، وقم بإدراج حساباتك، وستكون جاهزًا لتسجيل المدفوعات في عرض واحد. يعمل كملف PDF قابل للطباعة أو ملف Excel، بحيث يمكنك الاحتفاظ بنسخة على مكتبك أو محرك الأقراص.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع ديون متعددة في ورقة عمل واحدة

يتم ملء مبالغ الأهداف تلقائيًا بعد إدخال تاريخ بدء الدين والحد الأدنى.

ضع علامة أو لون التقدم المحرز وسجل تواريخ الإنجاز

يعمل في Excel أو كملف PDF قابل للتحرير

✨️ مثالي لـ: أي شخص يرغب في أداة تتبع واحدة قابلة للطباعة وتقوم بتحديث نفسها تلقائيًا.

14. Debt Snowball Tracker من Vertex42

عبر Vertex42

أداة تتبع الديون Debt Snowball Tracker من Vertex42 ممتعة وواضحة. تقوم بإدخال إجمالي الديون، وتقوم الورقة بإنشاء هدف باستخدام كرات ثلجية تقوم بتلوينها كلما قمت بالسداد. في Excel، يتم ملء كرات الثلج تلقائيًا باستخدام التنسيق الشرطي، بحيث يظهر تقدمك دون الحاجة إلى بذل مجهود إضافي.

يتم توفير مربعات الحد الأدنى والإضافية كمرجع، مع التركيز على الزخم. تحصل على دفعة بصرية لمواصلة العمل، بالإضافة إلى طريقة بسيطة لمعرفة المدى الذي وصلت إليه. استخدمها للحفاظ على حافزك بين عمليات التحقق الكاملة من الميزانية. قم بتلوين بعض الكرات الثلجية بعد كل دفعة وشاهد الهدف يتضح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

هدف مرئي يتم ملؤه كلما سددت أقساطك

التلوين التلقائي في Excel عبر التنسيق الشرطي

مربعات مرجعية بسيطة للمدفوعات الدنيا والإضافية

خيار PDF قابل للطباعة إذا كنت تفضل استخدام القلم والورقة

✨️ مثالي لـ: مستخدمي طريقة الكرة الثلجية الذين يرغبون في تحقيق فوز بصري سريع بعد كل دفعة.

15. مخططات رحلة التخلص من الديون من Vertex42

عبر Vertex42

إذا كنت تفضل الحصول على لمحة شهرية، فإن مخططات Debt Free Journey Charts من Vertex42 توفر تمثيلاً مرئياً مع انخفاض الأرصدة. يمكنك تسجيل الرصيد الجديد كل شهر، وستظهر الصورة الخلفية قطعة قطعة، مما يجعل من السهل رؤية التقدم المحرز في لمحة.

الورقة متوافقة مع Excel. استخدم صيغة بسيطة مثل =EDATE(prevdate,1) لترحيل الأشهر إلى الأمام والحفاظ على تنظيم الجدول الزمني. قم بإقرانها مع أداة تتبع السداد الرئيسية الخاصة بك. احتفظ بهذه علامة التبويب كـ "ملصق التقدم" الشهري ودع ميزانيتك تتعامل مع الأرقام اليومية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

سجل الرصيد الشهري مع رسم بياني يظهر التقدم المحرز

معالجة سهلة للتواريخ باستخدام نصيحة صيغة Excel مدمجة

صورة واضحة يمكن مراجعتها مع شريك أو مدرب

يحافظ على الحماس بين جلسات الميزانية

✨️ مثالي لـ: أي شخص يرغب في الحصول على مخطط تقدم شهري بسيط يوضح زخم السداد.

16. شبكة تتبع سداد الديون من Vertex42

عبر Vertex42

هل تفضل شطب المربعات كلما أنجزت مهمة؟ يوفر متتبع سداد الديون من Vertex42 200 خلية لتلوينها أو شطبها عند الوصول إلى كل مبلغ مستهدف. أضف الدائن والحد الأدنى للدفع في الأعلى، وأدخل مبلغ الدين الأولي، واطبع، وابدأ في تسجيل التقدم المحرز.

إنها بسيطة بما يكفي لتلصقها على الثلاجة أو تحتفظ بها بجانب الكمبيوتر المحمول. رؤية الشبكة تمتلئ تساعدك على البقاء على المسار الصحيح حتى عندما يكون الشهر مزدحمًا. استخدمها لرصيد واحد أو أنشئ واحدة لكل حساب. التدفق النقدي الذي تحرره عندما تصل الشبكة إلى الصفر يصبح وقودًا للديون التالية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

شبكة مكونة من 200 خلية، يمكنك تلوينها كلما سددت دفعة.

مساحة لتدوين الدائن والحد الأدنى للدفع وبدء الديون

إصدارات PDF و Excel قابلة للطباعة

رائع كوسيلة تذكير مرئية بين تواريخ السداد

✨️ مثالي لـ: المتتبعين البصريين الذين يفضلون شبكة سهلة الاستخدام على الورق تظهر التقدم المطرد.

📮 ClickUp Insight: 78٪ من المشاركين في الاستطلاع يجدون صعوبة في الحفاظ على حافزهم لتحقيق أهدافهم طويلة المدى. هذا ليس بسبب نقص الحافز، بل بسبب طريقة عمل عقولنا! نحن بحاجة إلى رؤية النجاحات لتحافظ على حافزنا. 💪 وهذا بالضبط ما يقدمه ClickUp. تتبع الإنجازات باستخدام ClickUp Milestones، واحصل على نظرة عامة فورية على التقدم المحرز باستخدام التلخيصات، وحافظ على تركيزك باستخدام التذكيرات الذكية. إن تصور هذه الانتصارات الصغيرة يخلق زخمًا على المدى الطويل. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بأنهم يستطيعون إنجاز حوالي 10% من العمل الإضافي دون الشعور بالإرهاق.

حقق سداد ديونك بنقرة واحدة مع ClickUp

التحرر من الديون هو أمر مبني، وليس تخميني. إنه يأتي من خطة يمكنك رؤيتها، وتعديلات صغيرة يمكنك إجراؤها دون صعوبات، ودليل على أن كل دفعة تحرك الرصيد الصحيح. لديك الآن مجموعة من القوالب لتتبع الإجماليات، وتحديد تواريخ الاستحقاق، واختيار المسار الذي يناسب طريقة الدفع التي تفضلها.

إذا كنت تريد مكانًا واحدًا تجمع فيه الأرقام والملاحظات والخطوات التالية، فإن ClickUp يوفر لك مكانًا لخطة السداد الخاصة بك.

يمكنك الاحتفاظ بالحسابات جنبًا إلى جنب مع ميزانيتك، ومراجعة التقدم الشهري دون الحاجة إلى البحث في علامات التبويب، وتعديل التوقيت عندما تتغير ظروف الحياة. تعمل كل من طريقة كرة الثلج وطريقة الانهيار الجليدي هنا لأن الخطة والإجراءات تظل في نفس العرض.

اختر نموذجًا، وحدد وتيرة تتناسب مع تدفقك النقدي، ودع المدفوعات الثابتة تقوم بالمهمة الصعبة. الفوز هو الوضوح اليوم والزخم غدًا.

اشترك في ClickUp اليوم لتنظيم ميزانيتك وسداد ديونك في مساحة عمل واحدة.