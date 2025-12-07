أفضل 10 قوالب مجانية لنصوص شهادات الثانوية العامة

تعد شهادات الثانوية العامة بمثابة ملخص لأهم الإنجازات الأكاديمية للطالب. فهي تعرض الدورات الدراسية التي تم الالتحاق بها، وعدد الساعات المعتمدة التي تم الحصول عليها، وأداء الطالب على مدار أربع سنوات، كل ذلك في صفحة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ألغت أكثر من 1800 مؤسسة تعليمية في الولايات المتحدة متطلبات SAT/ACT، مما يعني أن سجل الدورات الدراسية والدرجات ومقياس التقدير الواضح أصبحوا أكثر أهمية عند مراجعة ملف الطالب.

يجمع هذا الدليل قوالب شهادات الثانوية العامة المجانية والجاهزة للاستخدام. سنستكشف الميزات الرئيسية لكل قالب ونحدد ما الذي يجعل نموذج الشهادة جيدًا. كمكافأة إضافية، سنشارك أفضل الاختيارات للمعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور الذين يدرسون أطفالهم في المنزل.

أفضل 10 قوالب مجانية لشهادات الثانوية العامة في لمحة

فيما يلي جدول ملخص لاختيارنا لأفضل 10 قوالب لنصوص شهادات الثانوية العامة (بما في ذلك تلك الموجودة في ClickUp ):

إليك الجدول:

ما هي قوالب كشوف الدرجات للمدارس الثانوية؟

نموذج كشف الدرجات للمدرسة الثانوية هو مستند جاهز يوحد طريقة تسجيل السجل الأكاديمي للطالب. ويشمل هذا النموذج العناصر الأساسية في مكان واحد: معلومات الطالب، والمقررات الدراسية للمدرسة الثانوية حسب الفصل الدراسي، والائتمانات التي تم التقدم لها والحصول عليها، والدرجات الحرفية، ومقياس التقدير، وحسابات المعدل التراكمي، ومساحة للملاحظات مثل المقررات الدراسية المتميزة، والمقررات الدراسية المزدوجة، أو المقررات الدراسية المكررة.

تتضمن العديد من الإصدارات أيضًا حقولًا لتاريخ التخرج وتوقيع المستشار أو المسؤول الإداري وختم اختياري للشهادة الرسمية.

تتوفر هذه النماذج بتنسيقات شائعة مثل Google Docs و Google Sheets و PDF، بحيث يمكنك طباعتها أو مشاركتها رقميًا.

يمكن لأولياء الأمور الذين يدرسون أطفالهم في المنزل تكييف نفس التصميم لنسخة شهادة الثانوية العامة للمدرسة المنزلية عن طريق إضافة اسم المدرسة المنزلية وفصول السنة الدراسية وأي وصف للمقررات الدراسية لتوضيح المواد التي تمت دراستها.

ما الذي يجعل نموذج كشف الدرجات للمدرسة الثانوية جيدًا؟

فيما يلي ما يجب أن يوفره نموذج الشهادة الثانوية المثالي:

اعرض الأساسيات في لمحة: معلومات الطالب، والمقررات الدراسية مجمعة حسب الفصل الدراسي، والاعتمادات التي تم التقدم لها والحصول عليها، والدرجات الحرفية، ومقياس تقدير واضح.

قم بتحديث المعدل التراكمي للفصل الدراسي والمعدل التراكمي بشكل تلقائي عند إدخال الدرجات، دون الحاجة إلى إجراء أي حسابات رياضية إضافية.

تعامل مع أنواع الدورات المختلفة بشكل صحيح، بما في ذلك الدورات الشرفية و AP و IB والتسجيل المزدوج.

إجمالي الاعتمادات المكتسبة في الأسفل، مع تكرار الدورات الدراسية والدورات الدراسية لمدة فصل دراسي واحد محددة بوضوح

قم بتخصيص مساحة لتاريخ التخرج وخط التوقيع وتفاصيل الاتصال بالمدرسة وختم اختياري للكشوف الرسمية.

قم بالتصدير بشكل نظيف إلى PDF مع الاحتفاظ بنسخة قابلة للتحرير في Google Docs أو Google Sheets لإجراء تعديلات سريعة.

أفضل 10 قوالب مجانية لشهادات الثانوية العامة

غالبًا ما يتم توزيع سجلات المدرسة على أنظمة متعددة. يتم تخزين مسودة السجل الأكاديمي في مجلد واحد، ويتم الاحتفاظ بوصف الدورات الدراسية في مجلد آخر، ويتم تنظيم الاعتمادات في جدول بيانات، ولا توجد حسابات المعدل التراكمي إلا في التقارير.

هذا الفوضى هو ما يُعرف بـ " Work Sprawl"، أي المهام والمستندات والتحديثات المتناثرة التي تخفي التفاصيل وتسرق الوقت.

إذا كنت تعمل على تنظيم كيفية تجميع السجلات ومواد الدورات الدراسية معًا، فإن نظام إدارة المعرفة القوي يضمن إمكانية البحث عن كل شيء واتساقه على مدار العام الدراسي.

يقوم ClickUp بجمع كل شيء في مساحة عمل واحدة مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تجميع بيانات السجل الأكاديمي وقوائم الدورات الدراسية ومقياس التقدير والملاحظات معًا. يمكنك إنشاء مستند ClickUp للسجل الأكاديمي للطالب، وإرفاق أوصاف الدورات الدراسية، وتتبع الاعتمادات باستخدام الحقول المخصصة، والاحتفاظ بمصدر واحد للمعلومات يمكن لأي فرد في الفريق مراجعته.

👀 حقيقة ممتعة: في دورة 2023-24، طلبت حوالي 5٪ من الكليات الأعضاء في Common App درجات SAT/ACT، مما يعني أن السجلات الدراسية وصرامة الدورات الدراسية حظيت باهتمام أكبر.

1. قالب تقرير تقدم الطالب من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإعداد تقارير دقيقة للآباء والأمهات والإداريين أو غيرهم من أصحاب المصلحة باستخدام نموذج تقرير تقدم الطالب من ClickUp.

ينظم نموذج تقرير تقدم الطالب من ClickUp أداء الطلاب وملاحظات السلوك والتواصل بكفاءة في مكان واحد يسهل إدارته.

يستخدم النموذج حقول مخصصة منظمة للصفوف الدراسية والجهود والاتصال بالوالدين، بينما توجد عروض مدمجة مثل "دليل، يحتاج إلى اهتمام، مشكلات سلوكية، وقائمة". وهذا يسهل فحص الصف الدراسي والتركيز على من يحتاج إلى الدعم.

توضح الحالات المسار من "أداء جيد" إلى "يحتاج إلى اهتمام" أو "يحتاج إلى بناء الثقة"، ويمكنك تصدير تقرير واضح عندما يحين وقت تحديث الدرجات أو مشاركة الأدلة للمؤتمرات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

احتفظ بالتقدم المحرز والملاحظات والمتابعات في مصدر واحد موثوق.

اكتشف الطلاب المعرضين للخطر مبكرًا من خلال عرض "يحتاج إلى اهتمام"

قم بتوحيد الملاحظات باستخدام الحقول المخصصة للسلوك والجهد والدروس

راجع الفصل بأكمله بسرعة في عرض القائمة وتعمق في السجلات الفردية

قم بتصدير تقارير موجزة يمكنك الرجوع إليها عند تحديث سجل الطالب الدراسي.

✨ مثالي لـ: المعلمين والمستشارين الذين يرغبون في تتبع التقدم بشكل متسق وينعكس بوضوح في بطاقات التقرير وسجلات نهاية الفصل الدراسي.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت ترغب في ربط أداة تتبع التقدم بكل ما تقوم به في فصلك الدراسي أو حرمك الجامعي، فإن ClickUp for Education يمنحك صورة أوضح. يمكنك إنشاء مناهج دراسية وقواعد معرفية في Docs، وحفظ خطط الدروس ومواعيد الاستحقاق في المهام، وإدارة الدورات الدراسية ومعلومات الطلاب والأعمال الإدارية في مكان واحد. تساعدك نماذج واستطلاعات ClickUp على جمع طلبات القبول والواجبات والاحتياجات من اللوازم، بينما تعرض لوحات المعلومات سعة الفصول الدراسية وأداء الطلاب ومقاييس رئيسية أخرى في لمحة سريعة.

2. نموذج تقرير الأداء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ تقارير آلية لتبقى على اطلاع دائم دون بذل مجهود إضافي باستخدام نموذج تقرير الأداء من ClickUp.

يعد نموذج تقرير الأداء ClickUp، على الرغم من أنه مصمم لبيئات العمل، نقطة انطلاق ممتازة لإنشاء سجل درجات ثانوي مفصل. يمكنك تسجيل درجات الفصل الدراسي، وتتبع المعدل التراكمي (بدلاً من مؤشرات الأداء الرئيسية والمعالم)، وتوثيق إتمام الدورات الدراسية في تنسيق منظم وسهل القراءة. يمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة لنتائج الاختبارات الموحدة وسجلات الحضور وتعليقات المعلمين، مما يسهل تسجيل جميع المعلومات التي تبحث عنها الجامعات ولجان المنح الدراسية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

احتفظ بالدرجات والاختبارات الوحدوية وملاحظات الواجبات معًا لمراجعتها بشكل أسرع.

تفحص خطوط الاتجاه والتقدم في لمحة بفضل الأقسام المنظمة

قم بتوحيد التحديثات باستخدام الحقول المخصصة والحالات الواضحة

قم بتبديل العروض لرؤية حجم العمل والجداول الزمنية والتقارير الأسبوعية

شارك تقريرًا واضحًا مع أصحاب المصلحة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الشرائح

✨ مثالي لـ: رؤساء الأقسام والمنسقين الأكاديميين ومالكي المشاريع الذين يرغبون في الحصول على لقطات واضحة للأداء الأسبوعي أو الشهري المرتبط بالعمل.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل؛ أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp - أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص - من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

3. قالب دفتر الدرجات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد بسهولة المجالات التي يحتاج الطلاب إلى تحسينها باستخدام نموذج ClickUp Gradebook.

"هل أدخلت هذا الاختبار، وهل قمت بتقييمه بشكل صحيح؟" كل معلم مر بهذه اللحظة قبل إصدار تقارير التقدم. عندما تكون الدرجات موجودة في علامات تبويب مختلفة وملاحظات لاصقة، يستغرق حساب الدرجات النهائية وقتًا أطول من عملية التقييم نفسها.

دفتر درجات واضح يجمع المجموعات والمتوسطات ويحتفظ بالملاحظات في مكان واحد يجعل الأسبوع بأكمله أكثر هدوءًا. يُركز نموذج دفتر درجات ClickUp على الدرجات والتعليقات والاتجاهات حتى تتمكن من تتبع أداء الطلاب في عرض واحد. استخدم الحقول المخصصة لمتوسطات "المشاركة" و"الاختبار الطويل" و"الشهر" و"الواجبات المنزلية"، ودع النموذج يحسب المجموعات دون الحاجة إلى إجراء حسابات رياضية جانبية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

احتفظ بجميع الدرجات والتعليقات في مكان واحد منظم

احسب المتوسطات والعلامات النهائية دون إنشاء صيغ جديدة

اعرض الفصل حسب المشاركة لتحديد من يحتاج إلى دفعة

استخدم قواعد التقييم لتوضيح التوقعات وتسريع عملية التقييم المتسقة.

قم بتصدير تقارير درجات موجزة للاجتماعات وتحديثات السجلات الدراسية.

✨ مثالي لـ: المعلمين الذين يرغبون في دفتر درجات منظم وسهل الاستخدام يقوم بتحديث المتوسطات تلقائيًا ويدعم التواصل السريع مع أولياء الأمور.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لتلخيص درجات الطالب في الفصل الدراسي في ملخص قصير وسهل الاستخدام في السجل الأكاديمي، وسلط الضوء على الاختلافات في الترجيح بين درجات الشرف ودرجات AP، وقم بإدراج العناصر المفقودة أو المتأخرة التي تؤثر على الدرجات النهائية. حوّل الدرجات المتفرقة إلى ملخصات واضحة وخطوات تالية وأقل عدد من عمليات إعادة الامتحانات باستخدام ClickUp Brain

4. قالب مهام الفصل الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تواصل مع الطلاب بشأن الواجبات ومواعيد التسليم باستخدام نموذج واجبات الفصل الدراسي من ClickUp.

"هل نشرت المختبر، وقمت بتغيير موعد تسليم المقال، وذكّرت الطلاب في الفترة 3 بالاختبار؟" لقد مررنا جميعًا بهذه الفوضى. يضع نموذج مهام الفصل الدراسي من ClickUp أعمالك الدراسية في مكان واحد منظم. يوفر لك النموذج عروض "قائمة، قائمة حسب تاريخ الاستحقاق، امتحانات، أوراق، وابدأ من هنا"، حتى تتمكن من التخطيط للأسبوع، ويمكن لطلابك معرفة ما هو التالي.

شارك مواعيد الاستحقاق، وأرفق قواعد التقييم، وقم بالتصفية حسب الفصل أو الأسبوع عندما يحين وقت التحضير. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات إضافية وأدوات دراسية وتطبيقات إنتاجية للطلاب ومعلومات أخرى ذات صلة في مكان واحد.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

احتفظ بكل المهام والتعليمات ومواعيد التسليم في مكان واحد

قم بالفرز حسب الفصل أو الموضوع أو الحالة لمعرفة ما يحتاج إلى اهتمامك الآن.

استعد مسبقًا باستخدام عروض الامتحانات والأوراق حتى لا تتعارض المواعيد النهائية

أضف حقولًا مخصصة ومرفقات حتى يعرف الطلاب ما هو الجيد.

تتبع التقدم في الوقت الفعلي وقلل من رسائل المتابعة

✨ مثالي لـ: المعلمين الذين يرغبون في نظام سهل الاستخدام ومنظم لتخطيط وإعلان وتتبع الأعمال الصفية عبر الأقسام.

نصيحة سريعة: جرب Brain MAX لتحسين تتبع أداء طلابك. وإليك كيفية القيام بذلك: استخدم ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX لتسجيل الأسباب المنطقية لتغيير الدرجات أثناء الفصل الدراسي وإرفاقها بسجل الطالب للحصول على سجلات تدقيق واضحة. هذا يجعل من السهل توثيق القرارات على الفور، مما يضمن الشفافية لكل تعديل.

مع نماذج Brain MAX المتعددة عالية الجودة، مثل Gemini وClaude وGPT ، يمكنك اختيار أفضل نموذج ذكاء اصطناعي لتلخيص أو تحليل أو إنشاء ملاحظات الطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة البحث الموحد الداخلي العثور على أي ملاحظة أو تعليق أو سجل في مساحة العمل الخاصة بك على الفور — حتى لا تفقد أبدًا تتبع المعلومات أو الوثائق المهمة الخاصة بالطلاب. تذكر أن ClickUp Brain و Brain MAX يتعلمان من مساحة عملك، لذا يمكنهما استرداد مقياس التقدير الرسمي وتحويل النسب المئوية إلى حروف، مما يضمن اتساق حساب المعدل التراكمي عبر الفصول الدراسية.

5. نموذج كشف الحضور من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اكتشف اتجاهات الحضور والتباينات باستخدام نموذج ورقة الحضور من ClickUp.

"من حاضر، ومن متأخر، ومن يحتاج إلى تسجيل حضوره؟" لحظة قراءة الأسماء تحدد نغمة اليوم. نموذج كشف الحضور من ClickUp يجمع الأسماء والحالات والملاحظات السريعة في عرض واحد بسيط لقراءة الأسماء، بحيث يمكنك الانتهاء من قراءة الحضور في ثوانٍ.

ضع علامة على الطلاب كحاضرين أو متأخرين أو غائبين أو مجدولين، وأضف سياقًا باستخدام الحقول المخصصة. إذا كنت بحاجة إلى لقطة سريعة للإداريين أو العائلات، فقم بالتصفية حسب التاريخ أو الفصل أو الحالة وقم بتصدير ملخص واضح دون إعادة كتابة أي شيء.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

قم بتسجيل الحضور بسرعة واحتفظ بسجل موثوق لكل طالب

سجل الأسباب وتفاصيل الاتصال باستخدام الحقول المخصصة التي يمكنك فرزها

استخدم نموذج الحضور لتسجيل الإدخالات من أي جهاز في ثوانٍ معدودة.

قم بالتصفية حسب التاريخ أو الفصل أو الحالة للعثور على الأنماط والمتابعة بسرعة.

قم بتصدير ملخصات منظمة للتقارير أو التواصل مع أولياء الأمور.

✨ مثالي لـ: المعلمين والمنسقين الذين يرغبون في تتبع الحضور بشكل فوري وموثوق مع سياق مفيد للمتابعة.

هل تريد معرفة كيفية الحصول على تخطيطات شهادات متسقة وخالية من الأخطاء باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام في ClickUp؟ شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد:

6. قالب ClickUp للتعليم الطلابي

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء خطط مشاريع مع تواريخ استحقاق لضمان إنجاز المهام في الوقت المحدد باستخدام قالب ClickUp Student Education Template.

هل سبق لك أن نظرت إلى خطة الفصل الدراسي وفكرت: "يبدو هذا وكأنه ثلاثة تقاويم وحلم"؟ يُنظم نموذج ClickUp للتعليم الطلابي دوراتك الدراسية ومراحلك الدراسية ووحدات الاعتماد في مكان واحد.

استخدم "المنهج الدراسي" لتخطيط الدروس ومواعيد التسليم، و"المتطلبات الأساسية" لتأكيد ما يجب القيام به أولاً، و"دليل البدء" للحصول على النصائح والموارد.

تتيح الحقول المخصصة مثل رقم المقرر الدراسي وحالة المقرر الدراسي ووحدات الاعتماد والبريد الإلكتروني والدرجة النهائية إمكانية البحث عن التفاصيل. يمكنك بعد ذلك إضافة مهام للواجبات وتحديد الجداول الزمنية ومراجعة كل شيء على مخطط جانت عندما تحتاج إلى رؤية الصورة الكاملة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

احتفظ بالفصول الدراسية والواجبات ووحدات الاعتماد في عرض منظم واحد

اطلع على المتطلبات الأساسية وتجنب تضارب الجداول الزمنية قبل حدوثه.

تتبع التقدم المحرز من خلال حالات واضحة وقم بالتصفية حسب الدورة الدراسية أو الأسبوع

استخدم الحقول المخصصة للحفاظ على بيانات الدورات الدراسية منظمة وسهلة البحث

خطط مسبقًا باستخدام جداول زمنية توضح المواعيد النهائية والمواعيد المحددة

✨ مثالي لـ: الطلاب والمستشارين الذين يرغبون في نظام موثوق لتخطيط الدورات الدراسية وتتبع عبء العمل والحفاظ على الاعتمادات الدراسية على المسار الصحيح.

💡 نصيحة احترافية: ClickUp for Students يحول عبارة "سأتذكر ذلك لاحقًا" إلى خطة فعلية. يمكن للمتعلمين الاحتفاظ بالدروس والواجبات والامتحانات والأندية والمشاريع الشخصية في مساحة عمل واحدة، باستخدام المهام والتقويمات وقوائم المراجعة للبقاء في صدارة المواعيد النهائية. حوّل الفصول الدراسية والواجبات والامتحانات والأهداف إلى خطة واحدة ذات مواعيد نهائية واضحة باستخدام ClickUp for Students. يمكنهم تخزين الملاحظات في Docs وتتبع الأهداف طويلة المدى واستخدام طرق عرض مختلفة (مثل القائمة أو التقويم أو اللوحة) لمعرفة ما هو مطلوب بالضبط ومتى. بالاقتران مع إعدادات ClickUp الخاصة بك، فإنه يخلق لغة مشتركة للتقدم - حيث يتتبع المعلمون النمو، ويتتبع الطلاب الالتزامات، ويعمل الجميع من نفس النظام المنظم.

7. نموذج السجل الأكاديمي بصيغة PDF من Template. Net

يوفر لك نموذج السجل الأكاديمي بتنسيق PDF من Template. Net تصميمًا احترافيًا يتضمن أقسامًا لمعلومات الطالب وقوائم الدورات الدراسية حسب الفصل الدراسي والدرجات الحرفية والاعتمادات التي تم الحصول عليها والمساحة اللازمة لعرض المعدل التراكمي.

يمكن تحريره وطباعته، لذا يمكنك إجراء تحديثات سريعة في محرر وتصدير ملف نهائي للاحتفاظ به في السجلات. يمكنك استخدامه لإبقاء مقياس التقدير مرئيًا وإجمالي الاعتمادات في الأسفل، وإضافة ملاحظات قصيرة عندما تحتاج الدورة التدريبية إلى سياق. إذا كنت تقوم بتجميع سجل درجات الطالب من أجل التحويل أو حزمة المنحة الدراسية، فإن هذا التنسيق يحافظ على الوضوح والاتساق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

ابدأ بملف PDF نظيف واحترافي يبدو رسميًا من البداية.

سجل الدورات الدراسية حسب الفصل الدراسي مع حقول للدرجات والعلامات الحرفية

احتفظ بمعدل التقدير العام (GPA) وإجمالي الاعتمادات الدراسية في مكان ظاهر للتحقق منها بسرعة.

قم بالتحرير رقميًا، ثم اطبع أو شارك كشف الدرجات النهائي.

استخدم حقول الملاحظات لتوضيح حالات التكرار أو ترجيح الشرف أو التسجيل المزدوج.

✨ مثالي لـ: المعلمين ومسجلي الطلاب وأولياء الأمور الذين يدرسون أطفالهم في المنزل والذين يرغبون في الحصول على نموذج شهادة دراسية بسيط وقابل للطباعة يمكنهم إنجازه بسرعة.

👀 حقيقة ممتعة: في عام 2019، حضر حوالي 35٪ من خريجي المدارس الثانوية في الولايات المتحدة دورة واحدة على الأقل في برنامج التسجيل المزدوج، مع مشاركة أعلى بشكل ملحوظ في المناطق الريفية.

8. نموذج كشف درجات المدرسة الثانوية من Scribd

عبر Scribd

هل احتجت يومًا إلى نسخة سريعة وقابلة للطباعة من السجل الأكاديمي تبدو رسمية؟ عندما تقوم بتجميع السجلات من أجل التحويل أو المنحة الدراسية أو حزمة القبول في الكلية، فإن التصميم الجاهز للتعبئة أفضل من العبث بالصيغ. يضم Scribd العديد من قوالب السجل الأكاديمي للمدرسة الثانوية التي يمكنك فتحها وتحريرها وتصديرها دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

يتضمن نموذج كشف الدرجات للمدرسة الثانوية على Scribd عادةً معلومات الطالب، وجداول الدورات الدراسية المجمعة حسب الفصل الدراسي، والاعتمادات التي تم الحصول عليها، والدرجات الحرفية، ومساحة للـ GPA التراكمي ومقياس التقدير.

تتضمن العديد من الإصدارات حقول اختبارات موحدة (SAT/ACT) وتاريخ التخرج ومساحات لتوقيع/ختم المسؤول الإداري، وهي مفيدة عندما تحتاج إلى نموذج رسمي للكشف الدراسي. ستجد تخطيطات للمدارس التقليدية والمدارس المنزلية، بما في ذلك جداول حسب المادة الدراسية وسنوية يمكنك تكييفها.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

ابدأ من نموذج شهادة جاهز يحتوي على حقول الاعتمادات والدرجات والمعدل التراكمي

اختر من بين النماذج التقليدية أو نماذج التعليم المنزلي، مع خطوط اختيارية لنتائج الاختبارات.

اجعل عملية التحقق سهلة باستخدام مناطق التوقيع/الختم وتفاصيل التخرج.

قم بتحرير وحفظ وتصدير ملف PDF منظم للحزم أو المراجعات

اختر جداول حسب المادة أو الفصل الدراسي لتتناسب مع أسلوبك في التسجيل.

✨ مثالي لـ: المستشارين وأولياء الأمور الذين يدرسون أطفالهم في المنزل والذين يحتاجون إلى سجل درجات واضح وسريع الطباعة، مع مساحة لكتابة المعدل التراكمي ونتائج الاختبارات والتوقيعات.

9. نموذج كشف درجات التعليم المنزلي من Lone Star

عبر Lone Star

"هل هذا كافٍ للقبول في الجامعة؟" هو السؤال الذي يطرحه معظم الآباء الذين يدرسون أطفالهم في المنزل عند إعداد شهادة الدرجات لأطفالهم. أنت تريد تصميمًا يبدو مألوفًا لقراء شهادات القبول، ويظهر درجات الثانوية العامة بوضوح، ويترك مساحة لوصف الدورات الدراسية عندما لا تتطابق الدورة مع العنوان القياسي.

يتبع نموذج السجل الأكاديمي للتعليم المنزلي من Lone Star تنسيقًا على غرار المدارس يسهل قراءته، مع وضع معلومات الطالب واسم المدرسة المنزلية في الأعلى. ثم يقوم النموذج بتجميع دورات المدرسة الثانوية حسب السنة، وعرض الاعتمادات التي تمت محاولة الحصول عليها والاعتمادات التي تم الحصول عليها، والدرجات الحرفية، ومتوسط الدرجات.

يمكنك وضع علامة على رصيد واحد أو نصف رصيد للمدرسة الثانوية لفصل دراسي واحد، وتدوين الدروس المزدوجة التي تم أخذها في كلية مجتمع، وإدراج اختبارات إضافية مثل CLEP إذا كان ذلك مناسبًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

قدم نسخة مألوفة من السجل الدراسي للمدرسة المنزلية على غرار السجل الدراسي للمدرسة العادية والتي تقبلها الجامعات بثقة.

سجل أسماء الدورات الدراسية والائتمانات والدرجات حسب السنة، مع حقول GPA بسيطة.

أضف وصفًا للمقررات الدراسية لشرح المواد التي يتم تدريسها أو الدراسة المستقلة.

أضف عناصر إضافية مثل الدورات الدراسية المزدوجة والتخصصات المتقدمة وملاحظات اختبار CLEP.

اطبع كشف الدرجات المكتمل واحتفظ بنسخة رقمية منه للتحديثات السريعة.

✨ مثالي لـ: الآباء الذين يدرسون أطفالهم في المنزل وخريجي التعليم المنزلي الذين يعدون كشوف درجات الطلاب للحصول على المنح الدراسية والتحويلات والقبول في الجامعات.

10. نموذج كشف درجات المدرسة الثانوية من Flanders Family

عبر Flanders Family

عندما تريد نسخة من السجل الدراسي للمدرسة المنزلية تبدو "رسمية" دون أن تكون معقدة، فإن البساطة هي السبيل إلى النجاح.

يحافظ نموذج كشف الدرجات للمدرسة الثانوية من Flanders Family على كل شيء مألوفًا ومنظمًا. يمكنك إضافة اسم مدرستك المنزلية ومعلومات الطالب، ثم سرد دورات المدرسة الثانوية حسب السنة مع الاعتمادات التي تم محاولة الحصول عليها والحصول عليها، والدرجات الحرفية، ومساحة للـ GPA التراكمي.

يتم عرض مقياس التقدير المرئي على الصفحة، وتسهل حقول التوقيع/التاريخ إتمام العملية عندما يطلب شخص ما نسخة رسمية. إذا كنت بحاجة إلى سياق لفصل دراسي فريد، فقم بتضمين وصف موجز للدورة التدريبية في صفحة مصاحبة وأرفقها بالشهادة المكتملة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

قدم نموذجًا كلاسيكيًا للكشف الدراسي على غرار المدارس، ويمكن لعائلات التعليم المنزلي ملؤه بسرعة.

سجل أسماء الدورات الدراسية والائتمانات والدرجات الحرفية ومعدل التقدير العام في شبكة واضحة وسهلة القراءة.

احتفظ بمقياس التقدير على الصفحة حتى يفهم القراء كيفية ترجمة الدرجات.

أضف خطوط التوقيع والتاريخ لإنهاء الشهادة الرسمية عند الحاجة.

اطبع ملف PDF نهائي واحتفظ بنسخة قابلة للتحرير لتحديثات منتصف العام.

✨ مثالي لـ: الآباء الذين يدرسون أطفالهم في المنزل ويريدون شهادة دراسية بسيطة ومناسبة للجامعة يمكنهم طباعتها وتقديمها بثقة.

احصل على الاعتمادات بنقرة واحدة مع ClickUp

إذا كانت شهادة الثانوية العامة هي القصة الرسمية، فإن ClickUp هو المحرر الهادئ الذي يحافظ على سير الأحداث بشكل مستقيم.

يتم ترتيب الدورات الدراسية وإضافة الاعتمادات الدراسية، ولا يتغير مقياس التقدير في منتصف الفصل الدراسي. يمكنك الحصول على مكان واحد منظم لإنشاء سجل درجات الطالب دون الحاجة إلى البحث عن الملفات.

سواء كنت تقوم بتحسين نموذج شهادة الدرجات للمدرسة الثانوية المنزلية أو تصدير ملف PDF منظم لنموذج شهادة الدرجات الرسمي، فإن إقران النموذج المناسب مع ClickUp يعني مفاجآت أقل.

يمكنك إضافة أوصاف موجزة للدورات الدراسية عندما تحتاج العناوين إلى سياق، وتدوين ملاحظات بجانب كشف الدرجات الخاص بالطالب، والتوقف عن السؤال عن أرقام الفصل الدراسي الماضي.

بسيط، منظم، جاهز. ✨️

استعد لتجعل عبارة "أين حفظت ذلك؟" شيئًا من الماضي. اشترك في ClickUp وابدأ في إنشاء سجلاتك الدراسية.