20 قالبًا مجانيًا لتتبع العادات في Notion لإنشاء روتينات أفضل

"العادات القديمة لا تموت بسهولة." هذا ما قيل لنا دائمًا.

لكن بناء عادات إيجابية في روتينك اليومي ليس مستحيلاً كما يبدو. كل ما تحتاجه هو التنظيم.

وتبدأ هذه البنية بقالب بسيط لتتبع العادات. يساعد هذا النوع من القوالب في تصور تقدمك، وتتبع الأنشطة اليومية، والحفاظ على الإلهام من خلال الاحتفال بالانتصارات الصغيرة.

توفر قوالب تتبع العادات في Notion ذلك بالضبط. بفضل المساحة المخصصة لعاداتك اليومية، تحول هذه القوالب مساحة Notion الخاصة بك إلى نظام مركزي يساعدك على التفكير والتخطيط والنمو.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع أفضل قوالب Notion لتتبع العادات لمساعدتك على البدء في تتبع عاداتك الخاصة بسهولة وانتظام.

أفضل قوالب متتبع العادات في لمحة

إليك ملخص سريع لك:

ما الذي يجعل قالب متتبع العادات في Notion جيدًا؟

إن قالب متتبع العادات الجيد في Notion يشجعك بالفعل على المضي قدمًا.

تفتح صفحة جديدة كل يوم، وتضع علامة على عاداتك اليومية، وتلقي نظرة على شريط التقدم الذي يعكس بهدوء اتساقك، وتدون بعض الأفكار في قسم التأمل.

تتميز أفضل قوالب متتبع العادات في Notion بأنها سهلة الاستخدام وتدعم عددًا غير محدود من العادات وتتكيف مع احتياجاتك من خلال الميزات التالية:

✅ قم بتخصيص متتبع العادات الخاص بك ليتناسب مع روتينك وأهدافك وتفضيلاتك الشخصية

✅ تصور تقدمك باستخدام المخططات أو الأشرطة أو عدادات التسلسل للحفاظ على حافزك

✅ أضف تذكيرات مدمجة لمساعدتك على بدء التتبع والحفاظ على الاتساق

✅ قم بتخصيص مساحة للتأملات لدعم النمو الشخصي ومراجعة العادات

✅ اجمع بين تتبع العادات والأهداف والملاحظات والمهام لتبقى منظمًا تمامًا

20 قالبًا لتتبع العادات في Notion

لقد جمعنا أفضل 20 قالبًا من Notion يمكن أن تساعدك على تتبع عاداتك بشكل هادف وبناء عادات طويلة الأمد تساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية والمهنية. دعنا نستعرض كل واحد منها.

1. متتبع الصحة والعادات

عبر Notion

هل تحاول تذكر ما إذا كنت قد تناولت دوائك هذا الصباح؟ أم أن هذا المكمل الغذائي الجديد يساعدك بالفعل؟

تبدأ العادات الصحية بالعناية بنفسك والتركيز على تحسين الذات. يُعد قالب متتبع العادات من Notion مثاليًا لأي شخص يعاني من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية عقلية أو يسعى فقط إلى تحسين عاداته اليومية.

يتيح لك تسجيل الأدوية وتتبع الأعراض بمرور الوقت وربط كل ذلك بنظام تتبع العادات الخاص بك، حتى تتمكن من تحديد الأنماط وتعديل الروتين واتخاذ قرارات مستنيرة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

سجل الأدوية والأعراض والروتين في مكان واحد حتى يسهل تحديد الأنماط والمحفزات.

تتبع التسلسلات وأشرطة التقدم حتى يمكن رؤية الاتساق والنكسات في لمحة واحدة.

أضف تعليقاتك إلى جانب الإدخالات حتى تكون التعديلات مستندة إلى السياق الحقيقي.

✨ مثالي لـ: الأفراد الذين يديرون حالات صحية طويلة الأمد أو جداول أدوية أو روتينات صحية.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Notion لإدارة المشاريع

2. متتبع العادات

عبر Notion

في بعض الأحيان، قد تكون العادات البسيطة مثل شرب كمية كافية من الماء أو ممارسة تمرين سريع أمرًا صعبًا مع الجداول المزدحمة.

يجعل قالب متتبع العادات الديناميكي هذا تتبع العادات اليومية أمرًا سهلاً، بفضل الإعداد بنقرة واحدة باستخدام كتلة الأزرار في Notion. إنه ممتاز لبناء الزخم على الروتينات البسيطة ورؤية تقدمك في لمحة، دون تعقيد الأمور.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

قم بتشغيل عمليات التحقق اليومية بنقرة واحدة بحيث لا تشعر أبدًا بثقل عملية التتبع.

شاهد تقويمًا بسيطًا وعرضًا متسلسلًا حتى تظل الدافع في المقدمة والمركز.

قم بتخصيص قوائم العادات وتكرارها بحيث يتناسب إعدادك مع الحياة الواقعية.

✨ مثالي لـ: المبتدئين الذين يبنون عادات يومية أساسية مثل شرب الماء، وممارسة الرياضة، أو اليقظة الذهنية.

👀 حقيقة ممتعة: وفقًا للباحثين في جامعة ديوك، تشكل العادات حوالي 40٪ من سلوكياتنا اليومية. وهذا يعني أن ما يقرب من نصف ما تفعله يحدث بشكل تلقائي!

3. متتبع العادات بأسلوب الألعاب

عبر Notion

إذا كنت تشعر أن مربعات الاختيار متكررة للغاية، فهذا النموذج مناسب لك. يقوم Gamified Habit Tracker بتحويل روتين تتبع العادات إلى لعبة، مع نظام EXP يكافئ كل عادة تكملها.

سواء كنت تحاول الحفاظ على اتساق متتبع العادات اليومية أو تريد فقط طريقة أكثر متعة لبناء عادات أفضل، يساعدك هذا القالب على الحفاظ على حافزك من خلال نقاط التقدم بدلاً من الضغط. رائع لأي شخص ينجح في تحقيق انتصارات صغيرة ويستفيد من الحوافز المرئية!

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

اربح نقاط XP ومستويات عند إكمال المهام، لتتحول الروتينات إلى لعبة مجزية.

حقق الأهداف واحصل على الشارات لتستمر في تحقيق الانتصارات الصغيرة والحفاظ على الزخم.

اعرض لوحات المتصدرين أو الإحصائيات الشخصية لتستمتع بمراجعة التقدم المحرز.

✨ مثالي لـ: اللاعبين والطلاب أو أي شخص يحتاج إلى طريقة ممتعة وخالية من الضغوط لتتبع العادات.

4. إدارة المهام اليومية

عبر Notion

لنفترض أن يومك يتضمن تمرينًا صباحيًا واجتماعين مع عملاء وكتابة تقرير وتذكيرًا بالاتصال بوالديك — يساعدك قالب إدارة المهام اليومية على إنجاز كل ذلك بالفعل.

صُمم هذا النموذج لأولئك الذين تتداخل عاداتهم اليومية مع المواعيد النهائية والمسؤوليات الحياتية، وهو يجمع بين تخطيط المهام وتتبع العادات في تصميم بسيط ومرئي.

يمكنك عرض أسبوعك وإدارة الأولويات وربط المهام بالروتين المتكرر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

خطط للمهام والعادات معًا حتى يتوازن يومك بين المهام الضرورية والروتين اليومي.

حدد الأولويات حسب الأهمية/الجهد حتى تتناسب الطاقة مع حجم العمل

قم بالتبديل بين عروض التقويم واللوحة والقائمة حتى يظل التنفيذ واضحًا.

✨ مثالي لـ: الأفراد الذين يديرون عادات منظمة وأيامًا مليئة بالمهام، مثل العاملين عن بُعد أو الطلاب الذين يقومون بمهام متعددة.

📮 ClickUp Insight: تتصدر الصحة واللياقة البدنية قائمة الأهداف الشخصية، لكن 38٪ من الناس يعترفون بأنهم لا يتابعون تقدمهم باستمرار. هذه هي الفجوة بين النية والفعل، وهنا يأتي دور ClickUp. باستخدام قوالب متتبع العادات والمهام المتكررة، يمكنك بناء روتينات وتسجيل التدريبات والالتزام أخيرًا بسلسلة جلسات التأمل. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة إنتاجيتهم بمقدار الضعف، لأن البقاء على المسار الصحيح يبدأ برؤية المسار فعليًا.

5. متتبع الكتب المثالي

عبر Notion

هل تتذكر عندما لم يكن إنهاء قراءة كتاب ما يشعرك بالإنجاز؟ يساعدك قالب Ultimate Reading Book Tracker على الحفاظ على إلهامك. الآن، بين العمل والشاشات وعلامات التبويب المفتوحة التي لا نهاية لها، قد تشعر أن قراءة فصل واحد فقط هو إنجاز كبير. يعيد هذا القالب القراءة إلى حياتك مع القدر الكافي من التنظيم.

تتبع تقدمك، وسجل الصفحات التي قرأتها، وقم بوضع علامة على الكتب بزر "انتهى" المرضي. بالإضافة إلى ذلك، يأتي كل إدخال مع مساحة مخصصة له لتدوين الملاحظات والتأملات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

تتبع الصفحات والحالة وتواريخ الانتهاء حتى تظل وتيرة القراءة على المسار الصحيح.

قم بتخزين الاقتباسات والملاحظات لكل كتاب حتى لا تضيع الأفكار في الذاكرة.

قم بالتصفية حسب النوع أو الأولوية حتى تختار القراءة التالية بنفسها

✨ مثالي لـ: القراء النهمين والطلاب أو أي شخص يرغب في بناء عادة قراءة يومية منظمة وذات رؤية ثاقبة.

6. خطة أسبوعية بسيطة + تتبع (بدون إرهاق)

عبر Notion

إذا سبق لك أن فتحت متتبع عادات جديد في Notion وأغلقته بعد خمس دقائق لأنه بدا لك أكثر من اللازم، فإن قالب الخطة الأسبوعية البسيطة + المتابعة هو ما يناسبك.

يتجنب الفوضى ويركز على ما يهم: تصميم واضح لأهدافك الأسبوعية، وقائمة مهام يومية موجزة، ومتتبع عادات بسيط ومجاني لبناء الاتساق. كل شيء يسير بسلاسة — من نقل المهام غير المكتملة إلى التحقق من تقدمك — دون إثقال شاشتك (أو عقلك).

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

حدد أهدافًا أسبوعية وقوائم مهام يومية حتى يظل التخطيط سهلاً.

انقل العناصر غير المكتملة تلقائيًا حتى لا يفوتك أي شيء

حافظ على لوحة تحكم نظيفة حتى تتمكن من فتحها يوميًا دون خوف.

✨ مثالي لـ: مستخدمي Notion الذين يرغبون في تنظيم حياتهم دون ضغوط، خاصةً أولئك الجدد في مجال التخطيط أو التتبع.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تشعر أن صباحاتك مزدحمة أو غير منتجة، فإن كيفية إنشاء قائمة مهام روتينية صباحية للبالغين يقدم نظامًا بسيطًا لمساعدتك على بدء كل يوم بوضوح وهدوء وتركيز.

7. متتبع الأهداف والعادات

عبر Notion

إذا سبق لك أن حددت أهدافًا كبيرة ولكنك فقدتها في فوضى الحياة اليومية، فإن قالب متتبع الأهداف والعادات يعيد كل شيء إلى بؤرة التركيز. فهو يقسم طموحاتك إلى جداول زمنية (من 12 أسبوعًا إلى 5 سنوات)، ويضيف هيكلًا مع خطوات قابلة للتنفيذ، ويربط كل ذلك مع متتبع العادات اليومية لبناء الاتساق بمرور الوقت.

يمكنك حتى تصنيفها حسب مجالات الحياة مثل الحياة المهنية أو النمو الشخصي، وحتى رسم لوحة رؤية لإبقاء أهدافك مرئية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

قسّم الأهداف طويلة المدى إلى خطوات وعادات يومية حتى تتراكم النتائج.

ضع علامات على مجالات الحياة والأطر الزمنية حتى تظل الأولويات متوازنة.

راجع التقدم المحرز باستخدام الجداول الزمنية والتأملات حتى يكون تصحيح المسار سهلاً.

✨ مثالي لـ: الأشخاص الذين يوازنون بين الأهداف طويلة المدى والروتين اليومي، خاصة في مجال النمو الشخصي أو التخطيط الوظيفي.

استخدم تطبيقات تتبع الأهداف هذه للبقاء على المسار الصحيح. 👇🏼

8. أفضل متتبع للعادات (Streak)

عبر Notion

هل تحاول الالتزام بعاداتك اليومية ولكنك تحتاج إلى أكثر من مجرد مربع اختيار لتبقى ملتزمًا؟

يوفر قالب أفضل متتبع للعادات من Notion الحافز من خلال شبكة مساهمة على غرار GitHub تحول تقدمك إلى خريطة حرارية مرئية.

سواء كنت تتابع التمارين الرياضية أو تدون مذكراتك أو تمارس التأمل، ستحصل على إحصائيات مفصلة وعدادات متتالية تجعل الاستمرارية أمراً مجزياً بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يبدو رائعاً في الوضع المظلم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

استخدم شبكة خريطة الحرارة حتى تظهر أنماط الاتساق على الفور

تتبع سلسلة العادات والإحصائيات لكل عادة حتى يمكن قياس النجاحات

قم بتبديل التخطيطات الداكنة/الواضحة بحيث يشجعك المتتبع على الاستخدام اليومي.

✨ مثالي لـ: المتعلمين البصريين، ومحبي الإنتاجية، أو أي شخص يجد الدافع في السلاسل المتتالية وخرائط الحرارة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات تتبع العادات

9. متتبع الأموال

عبر Notion

كم مرة تتحقق من رصيدك وتفكر، "أين ذهبت كل أموالي؟"

حسنًا، أنت لست وحدك، ولهذا السبب يوفر قالب Money Tracker نظامًا بسيطًا وسهل الاستخدام لتسجيل النفقات والدخل والمبالغ المستردة عبر حسابات متعددة.

بفضل مخطط النفقات الديناميكي وعروض القوائم المصنفة، سيصبح تتبع العادات المالية جزءًا طبيعيًا من روتينك اليومي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

سجل الدخل/النفقات حسب الفئة حتى تكون عادات الإنفاق شفافة

تصور الاتجاهات الشهرية حتى يتم اكتشاف التجاوزات في وقت مبكر

اعرض الحسابات والتحويلات في مركز واحد لتسهيل عملية المطابقة

✨ مثالي لـ: الطلاب أو العاملين لحسابهم الخاص أو أي شخص يرغب في بناء عادات مالية أكثر ذكاءً مع إعدادات بسيطة.

10. متتبع طلبات التوظيف

عبر Notion

قد يكون من المتعب البحث في رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات لتذكر متى وأين وما هو الدور الذي تقدمت إليه.

قالب متتبع طلبات التوظيف يجمع كل جهودك في البحث عن وظيفة في مكان واحد — تتبع الطلبات والمتابعات والتحضير للمقابلات بوضوح. استخدم عرض اللوحة أو التقويم أو الجدول لتصور تقدمك، والبقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية، والتعامل مع كل طلب بالاهتمام الذي يستحقه.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

تتبع الأدوار والمراحل والمواعيد النهائية حتى لا تفوتك المتابعة أبدًا.

قم بتخزين السير الذاتية والملاحظات وقوائم التحقق المسبقة لكل شركة حتى تشعر بالهدوء أثناء المقابلات

شاهد مسار العمل حسب اللوحة/التقويم حتى يظل الزخم مرئيًا

✨ مثالي لـ: الباحثين عن عمل الذين يتنقلون بين عدة طلبات توظيف في وظائف ومجالات وزمنية مختلفة.

👀 حقيقة ممتعة: لا "يمحو" دماغك العادات القديمة تمامًا. يمكن أن تظهر مرة أخرى تحت الضغط ما لم يتم استبدالها بروتينات أقوى.

11. لوحة معلومات صيف 2025

عبر Notion

تبدو العطلة الصيفية مريحة... حتى تدرك مدى سهولة مرور الأسابيع دون إحراز تقدم حقيقي.

يساعدك قالب لوحة معلومات صيف 2025 على تنظيم صيفك في المجالات الرئيسية: تتبع الكتب التي تقرأها، وتدوين ملاحظات حول مقاطع الفيديو، والاستعداد لوظيفة صيفية، وتقسيم أهدافك الشخصية إلى خطوات يومية.

بفضل أداة تتبع العادات المدمجة والمهام اليومية والتقويم المرئي، يجمع هذا التطبيق بين التفكير والإنتاجية دون إرهاق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

خطط للأهداف والتعلم ونوبات العمل بحيث يكون للاستراحة هيكل منظم.

تتبع العادات والمهام اليومية حتى لا تمر الأيام دون أن تحقق شيئًا.

سجل أبرز الأحداث والدروس المستفادة حتى تشعر أن التقدم ملموس.

✨ مثالي لـ: الطلاب والمبادرين الذين يسعون إلى الحفاظ على تركيزهم وتنظيمهم خلال العطلة الصيفية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات تتبع الأهداف

12. متتبع التحدي الصعب 75

عبر Notion

البدء في برنامج 75 Hard هو أمر واحد. لكن الاستمرار فيه لمدة 75 يومًا متتاليًا هو ما يفشل فيه معظم الناس.

تم تصميم قالب متتبع التحدي الصعب 75 لمساعدتك على البقاء ملتزمًا من اليوم الأول إلى اليوم 75، مع قوائم مراجعة مدمجة ومرئيات للتقدم وأزرار تبسط تسجيل روتينك.

تتبع التمارين الرياضية، وكمية المياه التي تشربها، والقراءة، والوجبات، والصور اليومية، كل ذلك في تصميم منظم يعكس المتطلبات الصارمة للتحدي.

تذكر: عندما تتلاشى الحماسة، فإن التنظيم هو ما يجعلك تستمر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

قم بتطبيق القواعد الـ 75 باستخدام مربعات الاختيار اليومية حتى يكون الالتزام بها واضحًا.

شاهد عدادات التسلسل والمرئيات حتى تحافظ على حافزك في الأيام الصعبة.

استخدم أزرار التسجيل السريع حتى يستغرق التتبع ثوانٍ معدودة، وليس إرادة قوية.

✨ مثالي لـ: أي شخص يلتزم بتحدي 75 Hard ويبحث عن طريقة واضحة وموثوقة لتتبع كل قاعدة، كل يوم.

13. متتبع الروتين الصباحي والمسائي

عبر Notion

إذا كان يومك يبدأ بسرعة وينتهي بنسيان المهام المطلوبة، فإن قالب تتبع الروتين الصباحي والمسائي يساعدك على تنظيم كلا طرفي روتينك.

استخدمه لتخطيط عاداتك اليومية مثل التمارين الرياضية أو كتابة اليوميات أو القراءة مع أقسام منفصلة للصباح والمساء. يساعدك شريط التقدم المدمج على الحفاظ على اتساقك والتفكير في إنجازاتك الأسبوعية، مما يسهل عليك الحفاظ على إيقاع هادئ ومنتج يومًا بعد يوم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

افصل بين تدفقات الصباح والمساء حتى تظل العادات المحددة في أوقات معينة مقصودة.

أضف تلميحات وتأملات لتحسين الروتين بمرور الوقت.

تتبع معدلات الإنجاز الأسبوعية حتى يصبح التوازن عادة

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في بناء روتينات متوازنة ومتكاملة لتحسين التركيز والطاقة ووقت الراحة.

💡 نصيحة احترافية: إذا شعرت أن كل مهمة عاجلة، فلن تنجز أي شيء بشكل صحيح. توضح لك كيفية تحديد أولويات المهام في العمل كيفية تحديد ما هو مهم حقًا حتى تتمكن من تقليل الفوضى وتجنب أن تصبح عقبة أمام الفريق.

14. لوحة التحكم – مخطط شخصي

عبر Notion

إذا كنت قد بدأت يومك دون أن تعرف ما الذي يجب أن تركز عليه، فإن قالب لوحة التحكم – المخطط الشخصي هو زر إعادة الضبط الخاص بك. صُمم ليكون مركز قيادة شخصي، فهو يجمع بين التخطيط اليومي والأسبوعي وتتبع العادات ومذكرات الصحة حتى تتمكن من مواءمة مهامك مع ما تشعر به بالفعل.

ستتوقف عن التردد في قائمة المهام وستبدأ في بناء روتين يدعم أهدافك وطاقتك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

اجمع بين المخطط والعادات وملاحظات العافية حتى تتناسب قراراتك مع طاقتك.

قم بمواءمة المهام اليومية مع الأهداف الأسبوعية حتى يتزايد الجهد المبذول

راجع اتجاهات الحالة المزاجية والتركيز حتى تتوافق الجداول الزمنية مع الواقع

✨ مثالي لـ: المخططين المثقلين بالأعباء الذين يرغبون في تنظيم أمورهم دون التضحية باليقظة الذهنية أو المرونة.

إليك مقطع فيديو قصير حول كيفية مساعدة ClickUp لك في تحديد أولويات مهامك باستخدام ميزاته المدمجة:

15. متتبع شهري جمالي

عبر Notion

في بعض الأحيان، يكون أصعب جزء في بناء عادات أفضل هو مجرد البدء. وهنا يأتي دور التصميم.

يحول قالب Aesthetic Habit Tracker تخطيطك الشهري إلى مساحة ترغب فعلاً في فتحها وتنظيفها وجعلها بسيطة ومريحة للنظر. بفضل العروض المنظمة للعادات اليومية والأولويات الأسبوعية والأهداف الشهرية، يجمع هذا القالب بين الهدوء والوظيفة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

استخدم تصميمًا بسيطًا ومريحًا حتى تشعر بالرغبة في التحقق منه يوميًا.

خطط لعرض الشهر والأسبوع واليوم حتى تظل الأهداف في إطارها

تتبع نقاط العادات وأشرطة التقدم حتى يكون الزخم مرئيًا

✨ مثالي لـ: المفكرين البصريين، ومحبي كتابة اليوميات، أو أي شخص يجد الدافع في المساحات الرقمية النظيفة والجميلة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطة العناية الذاتية

16. متتبع المنح الدراسية

عبر Notion

بين خيارات الجامعة ومسودات المقالات ومواعيد المنح الدراسية، من السهل أن تفقد التركيز وتفوتك الفرص.

يوفر لك قالب متتبع المنح الدراسية مساحة منظمة لإدارة كل شيء: قائمة الجامعات المختارة، وتخطيط طلباتك، وتتبع المهام المطلوبة لكل منحة دراسية وحالتها. بدلاً من جداول البيانات المتناثرة والهرولة في اللحظة الأخيرة، تحصل على نظام واضح للمضي قدمًا بثقة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

قم بتجميع المواعيد النهائية والمتطلبات والحالة في مكان واحد حتى تظل عمليات الإرسال على المسار الصحيح.

أرفق المقالات والملاحظات لكل منحة دراسية حتى تتمكن من إعادة استخدامها بسهولة.

قم بالفرز حسب الملاءمة أو الكمية أو تاريخ الاستحقاق حتى توجه جهودك إلى ما هو مهم.

✨ مثالي لـ: الطلاب المتقدمين إلى الجامعات الذين يحتاجون إلى طريقة موثوقة لإدارة المنح الدراسية ومهام التقديم.

17. نسخة Gamify من أهداف ومهام الحياة

عبر Notion

يمكنك أن تقضي ساعات طويلة في لعب لعبة ما، ولكن إنجاز قائمة مهامك؟ ليس بهذه المتعة.

نموذج Gamify لـ "أهداف الحياة والمهام" يحول أهداف حياتك ومهامك اليومية إلى نظام يشبه الألعاب، يكافئك على الثبات والتحديثات في الوقت المناسب. سواء كنت تعمل على خطط طويلة الأجل أو تحاول بناء عادات إيجابية، فإن الإعداد المرح يساعدك على البقاء متحمسًا ومنخرطًا من خلال النقاط.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

حوّل الأهداف والعادات إلى نقاط حتى يبدو التقدم وكأنه لعبة.

حدد مستويات/مكافآت حتى يكون الاتساق مجديًا بشكل واضح.

راجع لوحات النتائج والسجلات لتعزيز دوافعك

✨ مثالي لـ: اللاعبين والمبدعين أو أي شخص يرغب في جعل الإنتاجية تبدو أقل شبهاً بالواجب وأكثر شبهاً باللعب.

👀 حقيقة ممتعة: العادات السيئة يمكن أن تكون معدية. من المرجح أن تتعلم سلوك شخص ما بمجرد التواجد معه باستمرار.

18. أداة تتبع العادات الأبسط

عبر Notion

تطلب منك معظم قوالب متتبع العادات تتبع كل شيء.

يساعدك أبسط متتبع للعادات على القيام بذلك بالفعل. إذا كنت قد قضيت وقتًا أطول في إعداد نظام ما بدلاً من الالتزام به، فإن متتبع العادات البسيط هذا يخلصك من كل هذا العناء.

بفضل التقويم الذي يتم تحديثه تلقائيًا وقائمة المهام اليومية ومؤشرات التقدم الاختيارية، تم تصميمه لتحقيق الاتساق دون أي عوائق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

استخدم قائمة مراجعة وتقويم بسيطين لتقليل الاحتكاك.

قم بإنشاء صفحات يومية تلقائيًا، حتى لا يبطئ الإعداد من عملك أبدًا.

تتبع المقاييس الاختيارية حتى تظل البيانات مفيدة وليست ثقيلة.

✨ مثالي لـ: الباحثين عن البساطة، ومن يبنون روتينًا، وأي شخص سئم من أنظمة التتبع المعقدة للغاية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات المخطط الرقمي المجانية

19. رسومات مرئية لتتبع العادات

عبر Notion

إذا كنت من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رؤية تقدمك للحفاظ على حافزك، فإن قالب الرسوم البيانية لتتبع العادات مصمم خصيصًا لك.

يقوم بإنشاء صفحات يومية بضغطة زر واحدة لتمييز العادات المكتملة ويقوم تلقائيًا بتحديث التقدم الأسبوعي والرسوم البيانية السنوية حتى تتمكن من تحديد الأنماط والمحافظة على المسار الصحيح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

قم بإنشاء مخططات وملخصات أسبوعية تلقائيًا حتى تبرز الاتجاهات

صفحات يومية بنقرة واحدة لتسجيل فوري

قارن بين الأسابيع والأشهر حتى تكون التحسينات واضحة للعيان.

✨ مثالي لـ: المتعلمين البصريين والباحثين عن الاتساق الذين يرغبون في الحصول على نظرة عامة بيانية على عاداتهم اليومية.

20. نظام مكافأة العادات

عبر Notion

في بعض الأحيان، يحتاج بناء عادات أفضل إلى سبب.

يتيح لك قالب نظام مكافأة العادات تعيين مكافآت مخصصة لإكمال العادات، وتحويل الاتساق إلى دافع تتطلع إليه.

يمكنك تحديد عاداتك، وتعيين مكافآت ذات مغزى، والبدء في التحقق منها. إنها طريقة رائعة لتحويل الانتصارات الصغيرة إلى دافع يستمر بالفعل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

اربط العادات بمكافآت ذات مغزى حتى تظل الحوافز شخصية

تتبع الإجراءات المكتملة مقابل الأهداف حتى يتم كسب المكافآت

شاهد مقاييس التقدم نحو المكافأة حتى تشعر أن المرحلة التالية قريبة.

✨ مثالي لـ: أي شخص يحب الحوافز ويرغب في تحويل عاداته اليومية إلى لعبة باستخدام المكافآت المدمجة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Microsoft Excel

قيود Notion

تسهل قوالب Notion عملية الإعداد، ولكنها غالبًا ما تخلق توترًا في اللحظة التي يحتاج فيها نظامك إلى التكيف.

نادرًا ما تأخذ القوالب في الاعتبار كيفية تقاطع تتبع العادات مع بقية جوانب حياتك، مثل تغيير الأولويات أو تغيير الروتين أو المسؤوليات المتعددة الأدوار.

تجبرك العديد من القوالب على استخدام فئات ثابتة (مثل: الصحة والإنتاجية) لا تعكس كيفية تداخل عاداتك أو تطورها في الواقع.

تتعطل أدوات التتبع المرئية مثل أشرطة التقدم وعدادات التسلسل بسهولة عند إضافة عادات أو إزالتها في منتصف الشهر.

تكرار العادات اليومية على مدار فترة زمنية طويلة يؤدي إلى تضخم قواعد البيانات وبطء الأداء، خاصة على الأجهزة المحمولة.

لا تدعم معظم القوالب تتبع العادات عبر سياقات متعددة (على سبيل المثال: الأهداف الشخصية، وأهداف اللياقة البدنية، والتعلم) بطريقة موحدة، مما يجعل نظامك مجزأً بمرور الوقت.

قوالب Notion البديلة

على عكس Notion، يوفر ClickUp بنية قابلة للتطوير تتكيف مع سير عملك. فيما يلي بعض البدائل لخيارات قوالب Notion من ClickUp لتسهيل عملك:

1. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

احصل على قالب مجاني تتبع حجم عملك مقارنة بالأهداف اليومية وتصور العادات التي أنجزتها باستخدام قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية.

لنفترض أنك تحاول شرب المزيد من الماء، وكتابة يومياتك، والحد من وقت استخدام الشاشة، ولكن متتبع العادات الحالي في Notion يتعطل في اللحظة التي تفوت فيها يومًا أو تغير روتينك.

يحل قالب متتبع العادات الشخصية من ClickUp هذه المشكلة من خلال المهام المتكررة والتذكيرات التلقائية والتتبع في الوقت الفعلي الذي يتكيف مع تقدمك. لا تحتاج إلى إعادة بناء نظامك في كل مرة تتغير فيها عاداتك.

بفضل تحديثات التقدم المرئية والأهداف اليومية والتتبع المرن عبر المساحات الشخصية ومساحات العمل، يساعدك هذا القالب على الحفاظ على الاتساق دون بذل جهد يدوي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

استخدم المهام المتكررة والتذكيرات حتى تظل الروتينات قائمة رغم تغيرات الجدول الزمني.

تتبع التقدم والأهداف باستخدام لوحات المعلومات حتى تكون الملاحظات في الوقت الفعلي.

قم بالتبديل بين المساحات الشخصية/مساحات العمل بحيث تتناسب العادات مع حياتك بالكامل

✨ مثالي لـ: المهنيين المشغولين الذين يرغبون في تتبع العادات المتطورة دون الحاجة إلى تعديل إعداداتهم باستمرار.

2. قالب ClickUp Work To Do

احصل على قالب مجاني نفذ عملك اليومي دون أن تفوت أي شيء باستخدام قالب ClickUp Work To Do.

تبدأ يومك بخمس مهام عاجلة وثلاث متابعات واجتماع نسيت الاستعداد له: هل يبدو هذا مألوفًا؟

يساعدك قالب ClickUp Work To Do على تقسيم أعباء العمل المرهقة إلى خطوات منظمة وقابلة للتنفيذ.

يمكنك تحديد الأولويات حسب الأهمية، وتتبع التقدم باستخدام لوحات Kanban أو مخططات Gantt، وتنظيم مهامك في قوائم مع مهام فرعية ومواعيد نهائية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

حدد الأولويات حسب الأهمية والتأثير حتى يبدأ يومك بوضوح.

قسّم العمل إلى مهام فرعية وجداول زمنية حتى يكون الإنجاز متوقعًا.

اعرض القائمة واللوحة وجانت لتتناسب الخطط مع أسلوبك

✨ مثالي لـ: المهنيين الذين يديرون أعباء عمل سريعة الوتيرة ويحتاجون إلى نظام واضح ومرن للبقاء منظمين ومركزين.

3. قالب ClickUp للأشياء اليومية التي يجب القيام بها

احصل على قالب مجاني حافظ على الزخم طوال اليوم دون فوضى الأنظمة المعقدة باستخدام قالب ClickUp Daily Things To Do Template.

تجلس على مكتبك ولا تتذكر ما إذا كنت قد تابعت مع العميل أو أرسلت التقرير الصباحي أو حتى تناولت وجبة الإفطار. يساعدك قالب ClickUp Daily Things To Do Template على تخطيط يومك ساعة بساعة.

يمكنك استخدام الحقول المخصصة لفصل المهام العملية عن المهام الشخصية، وإضافة قوائم مراجعة للروتين المتكرر، ووضع علامة على ما تم إنجازه للحفاظ على تزامن عاداتك ومسؤولياتك اليومية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

قسّم يومك إلى فترات زمنية باستخدام قوائم المهام حتى يتزايد الزخم ساعة بساعة.

افصل بين العمل والشؤون الشخصية باستخدام الحقول المخصصة حتى تظل تركيزك واضحًا.

أعد الضبط يوميًا باستخدام قواعد الترحيل حتى لا يبقى شيء غير مرئي.

✨ مثالي لـ: المهنيين الذين يوازنون بين الاجتماعات والمهام الإدارية والشخصية والذين يحتاجون إلى إعادة ضبط يومية منظمة.

👀 حقيقة ممتعة: اكتشف باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن الدماغ يشكل العادات من خلال حلقة من الإشارات والروتين والمكافآت أثناء دراسة الفئران التي تتنقل في متاهة للحصول على مكافآت غذائية. كشفت هذه النتيجة أنه بمجرد تشكيل العادة، يحافظ الدماغ على الطاقة عن طريق تشغيل الروتين تلقائيًا — وهي رؤية تدعم الآن علم العادات الحديث.

4. قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة التبديل بين العمل المكثف والإنجازات السريعة باستخدام قالب قائمة المهام في التقويم من ClickUp.

لديك مكالمة مع عميل في الساعة 11، وعرض تقديمي يجب تسليمه في الساعة 3، وعشرات المهام الأخرى التي تدور في رأسك. المشكلة في هذا السيناريو هي أنك لا تعرف كيف ستنجز كل هذه المهام في يومك.

يمنحك قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp عرضًا موحدًا لجدولة أعمالك وتحديد أولوياتها وتخطيطها بالكامل حسب الساعة أو اليوم أو الأسبوع.

اسحب المهام وأفلتها في الخانات المفتوحة، وأنشئ فواصل بين الاجتماعات، وتابع المدة التي تستغرقها المهام فعليًا حتى تكتمل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

اسحب المهام إلى فترات زمنية في التقويم حتى تكون الخطط واقعية وليست مجرد أماني.

قم بإنشاء عوامل أمان وتقدير المدد الزمنية بحيث تعكس الجداول الزمنية الجهد المبذول

قارن بين عرض اليوم/الأسبوع حتى تظل قدرتك صادقة

✨ مثالي لـ: المحترفين الذين يعتمدون على تقسيم الوقت أو يرغبون في تنظيم جداولهم الفوضوية.

5. قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp

احصل على قالب مجاني كن صادقًا مع نفسك طوال الطريق من خلال التتبع المرئي باستخدام قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp.

لديك أهداف. ربما تكون تغيير مهنتك، أو تحسين صحتك، أو زيادة تركيزك. لكن تتبع ما تحرزه من تقدم فعليًا يمثل أيضًا جزءًا كبيرًا من التحدي.

يوفر لك قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp مكانًا واحدًا لوضع أهداف واضحة وتحديد أهميتها وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

يمكنك تنظيم الموارد، ورسم الجداول الزمنية، واستخدام تتبع التقدم لجعل النمو المتعمد جزءًا من روتينك، مما يضمن تجربة خالية من التوتر، وليس مجرد قرار غامض.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

حدد الأهداف وأهميتها والخطوات اللازمة لتحقيق النمو بشكل ملموس.

تتبع الإنجازات والتقدم المحرز للحفاظ على دافعك

نظم الموارد والجداول الزمنية حتى تتفوق الأفعال على النوايا

✨ مثالي لـ: أي شخص يسعى إلى تحقيق نمو طويل الأمد في الصحة أو المهنة أو العقلية من خلال خطة منظمة وقابلة للقياس.

💡 نصيحة احترافية: هل لديك بضع دقائق غير متوقعة لتقضيها؟ يقدم لك مدونة " 50 نشاطًا منتجًا للقيام به في أوقات الفراغ " أفكارًا سريعة وسهلة لتحويل أوقات الفراغ إلى تقدم ذي مغزى.

6. قالب ClickUp للجدول اليومي الشخصي للأطفال

احصل على قالب مجاني أضف تنظيمًا دون ضغوط إلى روتين أطفالك اليومي باستخدام قالب ClickUp للجدول اليومي الشخصي للأطفال.

من الصعب إدارة الواجبات المدرسية ووقت الشاشة واللعب في يوم واحد، خاصةً عندما يستمر طفلك في السؤال: "ماذا أفعل بعد ذلك؟"

يقدم قالب ClickUp Daily Personal Schedule for Kids روتينًا مرئيًا ومناسبًا للأطفال يحدد كل شيء بدءًا من وقت القراءة وحتى الاستراحات في الهواء الطلق.

بفضل فترات زمنية مخصصة للتعلم والأعمال المنزلية والوجبات والمرح، يساعد هذا التطبيق الأطفال على فهم يومهم بنظرة واحدة. يمكن للوالدين ضبط تذكيرات لطيفة والتحقق من التقدم المحرز، بينما يبني الأطفال روتينات وعادات إيجابية بسهولة وبشكل مستقل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

أنشئ روتينات مناسبة للأطفال باستخدام كتل مرئية حتى تصبح الأيام قابلة للتنبؤ.

أضف تذكيرات لطيفة وعمليات تحقق لتنمية الاستقلالية

حقق التوازن بين الدراسة والأعمال المنزلية واللعب حتى تتشكل العادات بشكل طبيعي.

✨ مثالي لـ: الآباء والأمهات، أو من يدرسون أطفالهم في المنزل، أو الأوصياء الذين يدعمون الأطفال من خلال روتين يومي منظم في المنزل.

7. قالب ClickUp للإنتاجية الشخصية

احصل على قالب مجاني حدد الأولويات حسب الأهمية وراقب التقدم المحرز في المشاريع باستخدام قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp.

إنه صباح يوم الاثنين، وأنت تنظر إلى خمس مهام لم تنجزها الأسبوع الماضي، وموعدين نهائيين لمشروعين جديدين، ولا يوجد لديك خطة حقيقية لإنجاز أي منها.

يساعدك قالب ClickUp Personal Productivity Template على تنظيم الفوضى من خلال تحويل مهامك المتفرقة إلى نظام منظم وقابل للتتبع. يمكنك تقسيم العمل إلى خطوات قابلة للتنفيذ، ووضع علامة على العناصر العاجلة، وتصور كيف تساهم كل مهمة في تحقيق أهدافك الأسبوعية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب

صنف المهام حسب الأولويات الأسبوعية حتى يتناسب الجهد مع الأهداف

ضع علامة على الأمور العاجلة والمسؤولين عنها حتى تكون الخطوات التالية واضحة

راجع لوحات المعلومات حتى تتمكن من التعديل قبل انقضاء المواعيد النهائية.

✨ مثالي لـ: المهنيين المشغولين الذين يحتاجون إلى نظام واضح لإدارة المهام المتداخلة والأعمال غير المنجزة على مدار الأسبوع.

💡 نصيحة احترافية: هل تجد صعوبة في الحفاظ على روتينك الصباحي؟ يوضح لك مدونة "كيفية تحسين حياتك من خلال تراكم العادات " كيفية ربط العادات الصغيرة والسهلة معًا حتى تصبح عادات ثابتة، دون الحاجة إلى إرادة قوية.

8. قالب الأهداف الذكية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تماسك الفريق ومسؤوليته باستخدام قالب الأهداف الذكية من ClickUp.

لقد كنت تتحدث عن إطلاق هذا المنتج الجديد منذ شهور... ولكن بدون جداول زمنية واضحة أو ملكية، لا شيء يتحرك.

يساعدك قالب الأهداف الذكية من ClickUp على تحويل طموحاتك الغامضة إلى معالم منظمة وقابلة للتتبع. قسّم الأهداف إلى مهام محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً؛ حدد مواعيد نهائية؛ وتصور تقدم فريقك في الوقت الفعلي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

حوّل الأهداف الكبيرة إلى معالم قابلة للقياس حتى يمكن تتبع التقدم المحرز.

قم بتعيين المالكين وتواريخ الاستحقاق حتى تظل المسؤولية قائمة.

تصور الحالة والسرعة حتى تكون المراجعات سريعة وواقعية

✨ مثالي لـ: الفرق أو المهنيين المستقلين الذين يحولون الأهداف الكبيرة إلى خطط مركزة وقابلة للتحقيق مع نتائج قابلة للقياس.

تتبع العادات بنقرة واحدة (للأعلى)

العادات الجيدة لا تستمر لأننا نبدأ بها، بل لأننا نتتبع ها.

بغض النظر عن الهدف - شرب المزيد من الماء، قراءة 10 صفحات يوميًا، أو الحفاظ على التركيز أثناء ساعات العمل - فإن المفتاح هو التقدم الذي يمكنك رؤيته بالفعل. في اللحظة التي نتوقف فيها عن التتبع، تتلاشى العادات في الخلفية.

هذا هو المكان الذي تفشل فيه معظم الأنظمة. قد يبدو القالب الجاهز نظيفًا، ولكن إذا لم يتكيف مع نمو عاداتك أو تغير أولوياتك، فسوف يعيق نجاحك في النهاية.

على النقيض من ذلك، يوفر ClickUp تتبعًا للعادات يعمل بشكل مشابه لسير عملك، ويتميز بالمهام المتكررة والأهداف المرئية وتحديثات التقدم في الوقت الفعلي.

وهذا لا يقتصر على الأفراد فقط.

يعد تتبع مشاريع الشركة وتنظيمها أمرًا سهلاً وفعالاً للغاية باستخدام برنامج ClickUp. من القوائم البسيطة إلى المشاريع المعقدة، يتم استخدام ClickUp لإنجاز المهام كما هو متوقع. إنه برنامج فعال للغاية عند معالجة مشكلات إدارة المهام وتتبع تقدم المهام والمشاريع الجارية.

يعد تتبع مشاريع الشركة وتنظيمها أمرًا سهلاً وفعالاً للغاية باستخدام برنامج ClickUp. من القوائم البسيطة إلى المشاريع المعقدة، يتم استخدام ClickUp لإنجاز المهام كما هو متوقع. إنه برنامج فعال للغاية عند معالجة مشكلات إدارة المهام وتتبع تقدم المهام والمشاريع الجارية.

إذا كان هدفك هو تتبع العادات، فاستخدم أداة مصممة لتتبع أي شيء من خلال التسجيل في ClickUp اليوم!