أفضل 10 ملحقات Chrome لتحويل الكلام إلى نص

تفتح مستندًا فارغًا، جاهزًا للكتابة. بعد خمس دقائق، لا تزال تحدق في المؤشر، وعقلك يسير بسرعة أكبر من سرعة كتابتك. تنزلق نقاط العمل بعيدًا، وفجأة تصبح الكتابة مهمة شاقة.

تخيل الآن أنك تتحدث فقط — رسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الاجتماعات وحتى مسودات المدونات — وتشاهد كلماتك تظهر على الفور.

هل أنت مستعد لتجربة ذلك؟ لقد جمعنا بعضًا من أفضل ملحقات Chrome لتحويل الكلام إلى نص لتحويل صوتك إلى نص من أجل عمل أسرع وأكثر سهولة.

لنبدأ! 🎤

أفضل ملحقات Chrome لتحويل الكلام إلى نص في لمحة

فيما يلي لمحة مفيدة عن أفضل الأدوات التي ستحول صوتك إلى نص دون أي عناء:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp ملاحظات صوتية مدمجة وتوثيق المهام للفرق الصغيرة والكبيرة التي تحتاج إلى تعاون منظم ClickUp Brain MAX مع الكتابة الصوتية، AI Notetaker للاجتماعات عبر الإنترنت، مقاطع صوتية، مستندات، سياق AI، ربط المهام مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Fireflies. ai النسخ التلقائي وملخصات الاجتماعات الافتراضية للمهنيين والفرق التي تعقد عددًا كبيرًا من الاجتماعات نسخ في الوقت الفعلي، ملخصات بالذكاء الاصطناعي، متعدد اللغات، AskFred مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا Tactiq نسخ مباشر للاجتماعات مع ملخصات ChatGPT للفرق التي تحتاج إلى وضوح ورؤية مشتركة للاجتماعات تسميات توضيحية في الوقت الفعلي، عناصر عمل بالذكاء الاصطناعي، صياغة متابعة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Speechnotes إملاء صوتي سريع عبر صفحات الويب للأفراد أو منشئي المحتوى الفرديين ميكروفون عائم، خفيف الوزن مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1.9 دولار شهريًا Notta نسخ سريعة ودقيقة للفرق الصغيرة أو الأفراد الذين يتعاملون مع لغات متعددة دقة عالية وتحويل متعدد اللغات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا شهريًا Transkriptor نسخ دقيق لمختلف حالات الاستخدام للأفراد أو الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى أسعار معقولة أكثر من 100 لغة مدعومة، وتحميل الملفات، وتسجيل الاجتماعات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا Voice In الإملاء في أي حقل نصي في المتصفح للأفراد الذين يرغبون في حلول سريعة التعرف على الصوت في الوقت الفعلي، ودعم حقول النص الشاملة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا LipSurf التحكم في المتصفح عبر الصوت للمستخدمين المهتمين بالقدرة والوصول التنقل الصوتي وأوامر الإملاء ودعم الماكرو مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا MeetGeek AI التقاط تلقائي للاجتماعات + رؤى للفرق التي تبحث عن حلول متقدمة خاصة للاجتماعات ملخصات الذكاء الاصطناعي، لوحة تحليلات، بحث شامل مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا SpeechText. AI نسخ موثوق قائم على المتصفح للمستخدمين الفرديين أو الفرق التي تحتاج إلى نسخ سريع التقاط الميكروفون، التنزيلات الفورية، صوت المتصفح مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات لـ 180 دقيقة من النسخ

ما الذي يجب أن تبحث عنه في ملحقات Chrome لتحويل الكلام إلى نص؟

إليك ما يجب أن تبحث عنه في ملحقات Chrome لتحويل الكلام إلى نص:

نسخ دقيق: التقاط الكلام باستمرار في البيئات الصاخبة وفهم اللهجات المختلفة دون سوء فهم

تنسيق ذكي: إدراج علامات الترقيم والفقرات تلقائيًا، والتعرف على الأوامر الصوتية لإجراءات مثل "سطر جديد" أو "حذف الكلمة الأخيرة"

دعم متعدد اللغات: اكتشف ونسخ عشرات اللغات مع التبديل السلس أثناء المحادثات متعددة اللغات

قابلية الاستخدام في الوقت الفعلي: اكتب مباشرة في Google Docs أو Gmail أو محادثات الاجتماعات بينما تقوم الإضافة بنسخ الكلام في الخلفية

تصدير سهل: قم بتنزيل النصوص المكتوبة بتنسيقات متعددة مثل TXT أو PDF أو Docs لتسليمها وتوثيقها بشكل أسرع

أمان قوي: تأكد من عدم تخزين نصوص الاجتماعات أو بيعها أو تدريب مزودي الذكاء الاصطناعي الخارجيين عليها للحفاظ على خصوصية البيانات الصوتية

إعداد سهل: تثبيت سريع، وتشغيل دون إبطاء متصفحك، وتفعيل بمفتاح تشغيل واحد لإملاء فوري

🧠 حقيقة ممتعة: عندما طرحت IBM جهاز Shoebox في عام 1962، كان بإمكانه التعرف على 16 كلمة وأرقامًا فقط. ومع ذلك، كان هذا الجهاز رائدًا في ذلك الوقت ومهد الطريق لإملاء الصوت الحديث.

أفضل ملحقات Chrome لتحويل الكلام إلى نص

إليك اختياراتنا لأفضل ملحقات Chrome لتحويل الكلام إلى نص. 👇

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل للملاحظات الصوتية المدمجة وتوثيق المهام)

اعمل بسرعة أكبر بنسبة 400% مع ClickUp Brain MAX عزز إنتاجيتك باستخدام ClickUp Talk to Text في Brain MAX

ClickUp هو مساحة عمل شاملة تجمع بين العمل والتواصل والتعاون، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يوسع ClickUp Brain MAX هذه القوة لتشمل سطح المكتب الخاص بك.

يجمع تطبيق الذكاء الاصطناعي المكتبي نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT و Gemini و Claude في تطبيق واحد، حتى لا تضطر إلى التنقل بين الأدوات. علاوة على ذلك، يجعل تطبيقك العالم الرقمي بأكمله قابلاً للبحث — من ClickUp Tasks إلى Google Drive و GitHub و OneDrive والمزيد.

وما هي إحدى ميزاته البارزة؟ ClickUp Talk to Text، وهو حل تحويل الكلام إلى نص يحول الكلمات المنطوقة إلى أفعال. كما أنه يصقل أفكارك ويضعها في سياقها ويربطها ببقية عملك.

تحدث بشكل طبيعي، واعمل بشكل أسرع

إليك ما يمكنك فعله باستخدام Talk to Text في ClickUp:

احصل على نسخ محسّن بالذكاء الاصطناعي يزيل الأخطاء على الفور ويحسّن كلامك ليصبح نصًا قابلًا للقراءة وذو جودة احترافية

أنشئ قاموسًا شخصيًا للمصطلحات والأسماء والمصطلحات المهنية المخصصة من أجل التعرف الدقيق

أضف إشارات وارتباطات تراعي السياق من خلال الإشارة إلى المهام أو المستندات أو زملاء الفريق بصوتك

استخدم يديك بحرية باستخدام مفاتيح الاختصار (fn، shift + fn، أو مجموعة مخصصة)

تحدث بلغتك واستخدم الدعم اللغوي العالمي لتدوين النصوص إلى أكثر من 50 لغة

أعد زيارة النصوص السابقة من سجلك لنسخها أو تصديرها أو إعادة تشغيلها

اعثر على الملفات عبر التطبيقات على الفور باستخدام البحث الموحد في ClickUp Brain MAX

لنفترض أنك تقوم بصياغة نص لفيديو على YouTube. بدلاً من الكتابة، يمكنك فتح ClickUp Brain MAX، والضغط على مفتاح الاختصار، والبدء في الإملاء. يتم صقل كلامك الفوري على الفور إلى سطور واضحة وجاهزة للتصوير دون فقدان نبرة المحادثة. مع تدفق الأفكار، يمكنك إضافة نقاط رئيسية أو أفكار مبتكرة أو حتى تعيين مهام تحرير. يقوم Brain MAX تلقائيًا بإدراج @mentions لزملائك في الفريق أو روابط إلى ClickUp Docs والمهام، بحيث تصبح المراجع قابلة للتنفيذ على الفور.

ابحث وتواصل بما يتجاوز الإملاء

يتم تشغيل Brain MAX بواسطة ذكاء ClickUp Brain، وهو محرك الذكاء الاصطناعي الأساسي الذي يعمل في مساحة عملك. يقوم بتحليل مهامك ووثائقك وتعليقاتك ومحادثاتك لتقديم استجابات تراعي السياق.

اطلب من ClickUp Brain ملخصات الاجتماعات والمزيد

يقدم ClickUp Brain ملخصات فورية للسلاسل الطويلة والمستندات والتحديثات حتى تتمكن من رؤية القرارات والعوائق والخطوات التالية دون الحاجة إلى البحث في كل التفاصيل.

وأفضل ما في الأمر؟ يتم تحويل جميع هذه العناصر إلى مهام حقيقية في ClickUp، بحيث لا يفوتك أي شيء.

يمكنك أيضًا طرح أسئلة مثل "ما الذي يعيق إطلاق الموقع الإلكتروني؟" والحصول على إجابات سياقية مستمدة مباشرة من مساحة عملك.

📌 جرب هذه المطالبات: أنشئ تحديثًا أسبوعيًا يسلط الضوء على التقدم المحرز والعوائق والأولويات

اكتب نصًا لفيديو YouTube مدته دقيقتان عن إدارة الوقت

تحويل ملاحظاتي من اجتماع الفريق الأخير إلى ملخص مشروع بنقاط

شاهد كيف يجعل ClickUp Brain النسخ أمرًا سهلاً في ثوانٍ. 🤩

أفضل ميزات ClickUp

التقط كل كلمة في الاجتماعات: سجل وادخل مناقشات الاجتماعات باستخدام سجل وادخل مناقشات الاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker ، الذي يقوم أيضًا بإنشاء ملخصات واستخراج النقاط الرئيسية واقتراح الخطوات التالية

تسجيل مقاطع صوتية وإرفاقها: استخدم استخدم ClickUp Voice Clips لتسجيل التحديثات السريعة أو التعليقات أو الأفكار مباشرة في المهام أو التعليقات أو المستندات

استخدم القوالب الجاهزة: قم بتوحيد سير العمل باستخدام قم بتوحيد سير العمل باستخدام قوالب ملاحظات الاجتماعات للمهام والمستندات، بدءًا من ملاحظات الاجتماعات وحتى متطلبات المشروع

إنشاء الوثائق وربطها: قم بصياغة المحتوى وتحريره ومشاركته باستخدام ClickUp Docs، مع إمكانية تضمين الوسائط وقوائم المراجعة والإشارات @mentions

ابحث عن أي شيء على الفور: اعثر على ما تحتاجه باستخدام اعثر على ما تحتاجه باستخدام ClickUp Enterprise Search ، سواء كانت ملاحظة صوتية أو مستندًا أو مهمة

تواصل مع أدواتك المفضلة: وسّع نطاق سير العمل باستخدام وسّع نطاق سير العمل باستخدام تكاملات ClickUp ، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وZoom وFigma

قيود ClickUp

قد تبدو ميزات ClickUp الواسعة وخيارات التخصيص الخاصة به مربكة في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تلخص مراجعة G2 ذلك بشكل مثالي:

يوفر ClickUp كل ما أحتاجه لإدارة المشاريع تحت سقف واحد. المهام والوثائق والأهداف وحتى الدردشات. أنا أقدر حقًا سهولة الاستخدام وسلاسة التنفيذ عند انضمام الفريق. عدد الميزات مثير للإعجاب، ويمكنني تخصيص سير العمل ليتناسب مع أي شيء بدءًا من قائمة المهام البسيطة وحتى السباق السريع المعقد. على الرغم من عمقها، فإن سهولة التكامل مع الأدوات الأخرى تحافظ على ترابط الأمور دون بذل جهود إضافية. تمنحني لوحة التحكم نظرة شاملة، مما يوفر الكثير من الوقت عند إدارة مشاريع متعددة. مع تكرار الاستخدام يوميًا تقريبًا، كانت تجربتي مع خدمة دعم العملاء جيدة أيضًا، حيث كانت سريعة الاستجابة كلما احتجت إلى التوجيه.

يوفر ClickUp كل ما أحتاجه لإدارة المشاريع تحت سقف واحد. المهام والوثائق والأهداف وحتى الدردشات. أنا أقدر حقًا سهولة الاستخدام وسلاسة التنفيذ عند انضمام الفريق. عدد الميزات مثير للإعجاب، ويمكنني تخصيص سير العمل ليتناسب مع أي شيء بدءًا من قائمة المهام البسيطة وحتى السباق السريع المعقد. على الرغم من عمقها، فإن سهولة التكامل مع الأدوات الأخرى تحافظ على ترابط الأمور دون بذل جهود إضافية. تمنحني لوحة التحكم نظرة شاملة، مما يوفر الكثير من الوقت عند إدارة مشاريع متعددة. مع تكرار الاستخدام يوميًا تقريبًا، كانت تجربتي مع خدمة دعم العملاء جيدة أيضًا، حيث كانت سريعة الاستجابة كلما احتجت إلى التوجيه.

📮 ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يرى 12% من المشاركين أن الاجتماعات مزدحمة، و17% يقولون إنها تستغرق وقتًا طويلاً، و10% يعتقدون أنها غير ضرورية في الغالب. في استطلاع آخر أجرته ClickUp، اعترف 70% من المشاركين بأنهم سيسعدهم إرسال بديل أو وكيل إلى الاجتماعات إذا أمكنهم ذلك. يمكن أن يكون برنامج AI Notetaker المدمج في ClickUp وكيلك المثالي في الاجتماعات! دع الذكاء الاصطناعي يسجل كل النقاط الرئيسية والقرارات والإجراءات بينما تركز أنت على الأعمال ذات القيمة الأعلى. بفضل الملخصات التلقائية للاجتماعات وإنشاء المهام بمساعدة ClickUp Brain، لن تفوتك أي معلومات مهمة أبدًا، حتى عندما لا تتمكن من حضور الاجتماع. 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

📖 اقرأ أيضًا: أفضل محولات الصوت إلى نص لنسخ سريع ودقيق

2. Fireflies. ai (الأفضل لتدوين الاجتماعات تلقائيًا وإنشاء ملخصات فورية)

Fireflies. ai هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم أيضًا بدور ملخص النصوص بالذكاء الاصطناعي داخل متصفحك. باستخدام امتداد Chrome الخاص به، يمكنك تسجيل كل ما يتم مناقشته في مكالمات Google Meet في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى دعوة روبوت إلى الاجتماع.

وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للمحترفين الذين يرغبون في الحصول على نصوص دقيقة وملاحظات قابلة للتنفيذ دون انقطاع.

بالإضافة إلى نصوص الاجتماعات وملخصاتها، توفر أداة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا تحليلات الاجتماعات، مثل وقت حديث المتحدثين والمواضيع التي تمت مناقشتها ومشاعر المشاركين وما إلى ذلك.

أفضل ميزات Fireflies. ai

أنشئ ملاحظات الاجتماعات والملخصات وعناصر العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل AskFred

الكشف التلقائي والنسخ في أكثر من 100 لغة مع النسخ المباشر

حدد المتحدثين في الاجتماعات تلقائيًا باستخدام التعرف التلقائي على المتحدث

قم بتخصيص ملخصات الاجتماعات باستخدام قوالب للمبيعات أو الاجتماعات اليومية أو المقابلات

أنشئ نصوصًا وملخصات للمحادثات الشخصية باستخدام تطبيق Fireflies للهواتف المحمولة

قيود Fireflies. ai

قد يبدو التكامل مع Zoom/Teams تدخليًا في بعض الأحيان

رصيد AI محدود، حتى في الخطط المدفوعة، مما يحد من الوصول إلى بعض الميزات المتقدمة

أسعار Fireflies. ai

مجاني

Pro: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Fireflies AI لتدوين الملاحظات والنسخ

3. Tactiq (الأفضل لنسخ الاجتماعات المباشرة مع ملخصات)

عبر Tactiq

تم تطوير Tactiq بواسطة OpenAI، وهو يبسط عملية نسخ الاجتماعات المباشرة دون المساس بالخصوصية. يوفر لك برنامج النسخ نصوصًا خاصة بالمتحدث أثناء سير الاجتماع، مما يسهل إسناد النقاط الرئيسية والقرارات والمسؤوليات إلى الأشخاص المناسبين.

يمكنك نسخ الاجتماعات المباشرة عبر Google Meet وZoom وMicrosoft Teams. بالإضافة إلى النسخ الأساسي، يتيح لك Tactiq البحث في المحادثات السابقة وتصدير الملاحظات مباشرة إلى أدوات مثل ClickUp وNotion وGoogle Docs أو Slack.

بفضل سير عمل الذكاء الاصطناعي، يمكنك أيضًا أتمتة المهام اللاحقة للاجتماعات مثل تحديث CRM أو قاعدة المعرفة وإنشاء التذاكر والمزيد.

أفضل ميزات Tactiq

اطرح أسئلة مخصصة على الذكاء الاصطناعي وأعد استخدامها كإجراءات آلية بنقرة واحدة

استخرج أفكار الاجتماعات وشاركها مع أعضاء الفريق

حوّل ملاحظات الاجتماعات إلى تذاكر Jira أو Linear مباشرة من النص المكتوب

أضف علامات وملصقات ولقطات شاشة إلى النصوص المكتوبة لتحسين التوثيق

استخدم YouTube Transcript Generator لاستخراج النصوص من أي فيديو على YouTube على الفور

قيود Tactiq

قد يتسبب الصوت المنخفض أو غير الواضح في قيام الأداة بنسخ كلمات غير صحيحة أو غير مكتملة

لا يدعم Microsoft Teams خارج المتصفح، مما يحد من قابلية الاستخدام مقارنة ببدائل Tactiq

أسعار Tactiq

مجاني

Pro: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tactiq

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tactiq؟

إليك نظرة سريعة من مراجعة G2:

الآن لم نعد بحاجة إلى شخص لكتابة النص الصوتي. نحن نوظف أشخاصًا لتدوين الملاحظات، وأحيانًا نفقد تسجيلات الاجتماعات، مما يجعل من الصعب جدًا تذكر محاضر الاجتماعات. لا تلتقط بعض الكلمات وتحتاج إلى مزيد من التعرف على الكلام. نحن نتحدث باللغة الهندية، وبعض الكلمات تترجم إلى شيء آخر، فتتغير القصة بأكملها.

الآن لم نعد بحاجة إلى شخص لكتابة النص الصوتي. نحن نوظف أشخاصًا لتدوين الملاحظات، وأحيانًا نفقد تسجيلات الاجتماعات، مما يجعل من الصعب جدًا تذكر محاضر الاجتماعات. لا تلتقط بعض الكلمات وتحتاج إلى مزيد من التعرف على الكلام. نحن نتحدث باللغة الهندية، وبعض الكلمات تترجم إلى شيء آخر، فتتغير القصة بأكملها.

4. Speechnotes (الأفضل للإملاء الصوتي السريع عبر صفحات الويب)

عبر Speechnotes

Speechnotes هي أداة خفيفة الوزن للنسخ الصوتي والرسائل الصوتية مصممة لأي شخص يفضل التحدث على الكتابة.

على عكس الأدوات الثقيلة التي تركز على الاجتماعات، يعمل Speechnotes كمفكرة على الإنترنت في متصفح Chrome، مما يتيح لك إملاء الملاحظات أو صياغة المحتوى أو تسجيل الأفكار في الوقت الفعلي.

وهي تحظى بشعبية خاصة بين الكتاب والطلاب والأطباء والمهنيين الذين يرغبون في الحصول على مساحة خالية من الفوضى والتشتيت لتدوين أفكارهم دون التوقف للكتابة. بالإضافة إلى الإملاء المباشر، تقوم Speechnotes أيضًا بمعالجة الملفات الصوتية والمرئية المسجلة مسبقًا وتحويلها إلى نصوص دقيقة في غضون دقائق.

أفضل ميزات Speechnotes

أرسل أوامر صوتية لوضع علامات الترقيم والتنسيق دون الحاجة إلى التحرير اليدوي

أضف طوابع زمنية وترجمات وعلامات المتحدث للحصول على نصوص منظمة

قم بتنزيل تطبيق Speechnotes لنظام Android أو تطبيق TextHear لنظام iOS لإملاء سلس على الهاتف المحمول

قم بتصدير النصوص المكتوبة بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك ملفات Word أو PDF

قيود Speechnotes

لا يعمل الملحق مع ميكروفونات Bluetooth، مما يسبب إحباط المستخدمين الذين يعتمدون على الإدخال اللاسلكي

تفقد التطبيق أحيانًا الملاحظات المحفوظة أو تتطلب الحفظ اليدوي

أسعار Speechnotes

مجاني

بريميوم: 1.9 دولار شهريًا لكل مستخدم

النسخ: 0.1 دولار في الدقيقة

تقييمات ومراجعات Speechnotes

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ قبل عام 1997، كانت برامج الإملاء الصوتي تتطلب من المستخدمين التوقف بعد كل كلمة. ثم ظهر برنامج Dragon NaturallySpeaking، وهو أول نظام متاح تجاريًا يدعم الكلام الطبيعي والمستمر.

5. Notta (الأفضل للنسخ السريع والدقيق عبر لغات متعددة)

عبر Notta

تضع Notta نفسها كمركز كامل لتوثيق الاجتماعات. الميزة البارزة هي تركيزها على سير العمل الثنائي اللغة والتعاوني. تتيح لك نسخ وترجمة الاجتماعات إلى لغتين في وقت واحد، مما يساعد الفرق المتنوعة على المشاركة الكاملة في المحادثات.

اقترن ذلك بأدوات التحرير، وملخصات الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة، والمشاركة السلسة على Slack أو Notion أو Salesforce، وستقلل Notta من عبء العمل بعد الاجتماعات.

أفضل ميزات Notta

انسخ المذكرات الصوتية أو المحادثات المسجلة بـ 58 لغة بدقة تصل إلى 98٪

شارك المقتطفات المهمة باستخدام ميزة القصاصات لتوزيع الأجزاء الأكثر أهمية فقط

قم بتحرير النصوص المكتوبة وتحسينها مباشرة في المحرر التفاعلي المدمج

ابحث عن الاجتماعات وولخصها عبر تسجيلات متعددة باستخدام AI Chat

قم بتصدير النصوص المكتوبة بتنسيقات متعددة، بما في ذلك DOCX و PDF و SRT و XLSX و TXT

لا توجد قيود

قد تكون دقة النسخ ضعيفة، مع وجود كلمات مختلقة أو غير صحيحة

أبلغ بعض المستخدمين عن شروط تجريبية مضللة ورسوم فوترة غير متوقعة

أسعار Notta

مجاني

Pro: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notta

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta؟

كما ورد في إحدى مراجعات G2:

تدوين دقيق للغاية حتى بالنسبة لللهجات المختلفة (مثل الإنجليزية الجنوب أفريقية)، حيث يحدد المتحدثين ويُنشئ ملخصات جيدة جدًا تشكل أساسًا جيدًا. ما زلت بحاجة إلى تصحيح أخطاء التدوين، فالملخصات تعد بداية جيدة ولكنها تتجاهل بعض المعلومات المهمة.

تدوين دقيق للغاية حتى بالنسبة لللهجات المختلفة (مثل الإنجليزية الجنوب أفريقية)، حيث يحدد المتحدثين ويُنشئ ملخصات جيدة جدًا تشكل أساسًا جيدًا. ما زلت بحاجة إلى تصحيح أخطاء التدوين، فالملخصات تعد بداية جيدة ولكنها تتجاهل بعض المعلومات المهمة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Notta للنسخ الدقيق

6. Transkriptor (الأفضل لنسخ ملفات الصوت والفيديو بأسعار معقولة وموثوقية عالية)

عبر Transkriptor

تم تصميم Transkriptor لأي شخص يحتاج إلى تسجيل المحتوى المنطوق من المحاضرات أو المقابلات أو العروض التقديمية وتحويله بسرعة إلى نص. مع تغطية أكثر من 100 لغة، فهو خيار متعدد الاستخدامات للطلاب الدوليين والصحفيين والفرق التي تتعامل مع محادثات متعددة اللغات يوميًا.

يتكامل مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams لتسجيل نصوص الاجتماعات. يمكنك أيضًا استخراج رؤى مثل وقت حديث المتحدث وتحليل المشاعر من النصوص.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل أداة إنشاء الترجمة، ومترجم الصوت، ومسجل الصوت بالذكاء الاصطناعي، ونسخ البودكاست، يعمل Transkriptor كأداة لإنتاج المحتوى تساعد في إعادة استخدام المحتوى المنطوق لتوزيعه على نطاق أوسع.

أفضل ميزات Transkriptor

التقط تسجيلات الشاشة والكاميرا والميكروفون في وقت واحد باستخدام امتداد Chrome

قم بتحميل الملفات مباشرة أو استيرادها من YouTube لنسخها وتلخيصها

قم بإنشاء ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على النقاط الرئيسية من المحاضرات أو المكالمات الطويلة

أنشئ قاعدة معرفية قابلة للبحث من نصوصك المكتوبة لسهولة الرجوع إليها

قيود Transkriptor

تكافح مع الكلمات الملء مثل "أم" و"أه" التي تتطلب تنظيفًا إضافيًا

يكون التمييز بين المتحدثين ضعيفًا في التسجيلات متعددة المتحدثين

أسعار Transkriptor

مجاني

Pro: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Transkriptor

G2: 4. 7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ في عام 1952، أنشأت Bell Labs نظام Audrey، أحد أقدم أنظمة التعرف على الكلام. كان هذا النظام قادرًا على فهم الأرقام من صفر إلى تسعة فقط، وعندما ينطقها الشخص الذي دربه على ذلك.

7. Voice In (الأفضل للإملاء مباشرة في حقول النص بالمتصفح)

عبر Voice In

Voice In هو امتداد Chrome خفيف الوزن ومفيد لتحويل الكلام إلى نص يتيح لك الكتابة في أي مكان على الويب باستخدام صوتك فقط. إذا كنت تريد إملاءً سريعًا ودقيقًا دون مغادرة متصفحك، فإن Voice In هو خيار موثوق.

تتكيف الأداة مع سير عملك بفضل أوامر الترقيم المدمجة وتنسيق النص التلقائي واختصارات الصوت المخصصة. وهذا يعني أنه يمكنك كتابة رسائل البريد الإلكتروني وملء النماذج وصياغة منشورات المدونة أو حتى تحديث إدخالات CRM بشكل أسرع.

أفضل ميزات Voice In

يمكنك الإملاء مباشرة في أكثر من 10,000 موقع ويب وتطبيق دون الحاجة إلى النسخ واللصق

أنشئ أوامر مخصصة للتعبير عن التعديلات المتكررة والأتمتة

يمكنك الإملاء عبر علامات تبويب متعددة باستخدام الوضع المتقدم

قم بتبديل اللغات على الفور باستخدام الاختصارات للكتابة متعددة اللغات

قيود Voice In

يمكن نسخ علامات الترقيم المنطوقة مثل "فاصلة" أو "نقطة" ككلمات حرفية، بدلاً من تنسيقها بشكل صحيح

لا تعمل الإضافة على المستندات المحلية (مثل ملفات PDF أو HTML) ما لم يتم منح أذونات إضافية للمتصفح

أسعار Voice In

شهريًا: 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

سنويًا: 59.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

مدى الحياة: 149.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Voice In

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Voice In؟

ألقِ نظرة على تقييم G2 هذا:

أفضل ما يميز Voice In هو أن امتداد Chrome يعمل بسلاسة على أي موقع ويب تقريبًا يحتوي على نص قابل للتحرير. أحد العيوب الطفيفة هو أن بعض الأوامر المعقدة أو المصطلحات الخاصة بالصناعة قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ في بعض الأحيان.

أفضل ما يميز Voice In هو أن امتداد Chrome يعمل بسلاسة على أي موقع ويب تقريبًا يحتوي على نص قابل للتحرير. أحد العيوب الطفيفة هو أن بعض الأوامر المعقدة أو المصطلحات الخاصة بالصناعة قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ في بعض الأحيان.

8. LipSurf (الأفضل للتحكم في وظائف المتصفح والتطبيقات باستخدام الأوامر الصوتية)

عبر LipSurf

يحول LipSurf تجربة التصفح بالكامل إلى سير عمل بدون استخدام اليدين يعمل بالصوت. بدلاً من التبديل بين الكتابة والنقر، يمكنك نطق الأوامر للتمرير والنقر على الروابط ومشاهدة مقاطع الفيديو أو كتابة نصوص طويلة في الوقت الفعلي.

من الإملاء في Google Docs إلى تصفح Reddit أو التحكم في YouTube، تتكيف هذه الإضافات مع عاداتك على الويب. والأفضل من ذلك؟ تعمل في Chrome بدون تتبع للبيانات أو إعلانات، مما يجمع بنجاح بين الإنتاجية الصوتية والخصوصية.

أفضل ميزات LipSurf

قم بتطوير اختصارات صوتية مخصصة لإدراج القوالب أو المصطلحات المستخدمة في مكان العمل أو الإجراءات المتكررة

قم بتوسيع الوظائف باستخدام المكونات الإضافية مفتوحة المصدر أو قم بإنشاء تكاملات خاصة بك

استخدم أمر شبكة النقر للتفاعل مع أي منطقة من صفحة الويب عن طريق الصوت

قم بالتبديل بين وضع الإملاء ووضع التدقيق الإملائي ووضع قفل الأوامر للحصول على سير عمل دقيق

قيود LipSurf

أفاد المستخدمون أن LipSurf قد يكون به أخطاء ويوقف العمل أحيانًا بشكل غير متوقع

لا يعمل LipSurf دائمًا بشكل جيد على بعض مواقع الويب، مثل Duolingo

أسعار LipSurf

مجاني

بالإضافة إلى: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

مميزة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LipSurf

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: في بعض المستشفيات، يستخدم الجراحون تحويل الكلام إلى نص أثناء الجراحة لإملاء الملاحظات دون لمس أي جهاز. تم تصميم الميكروفونات لتصفية الضوضاء الخلفية من غرف العمليات.

9. MeetGeek AI (الأفضل لتسجيل الاجتماعات تلقائيًا مع تسليط الضوء على النقاط المهمة وبنود العمل)

عبر MeetGeek AI

MeetGeek AI هو امتداد Chrome لتحويل الكلام إلى نص مصمم لالتقاط وتنظيم وأتمتة كل ما يحدث في مكالماتك. ينضم تلقائيًا إلى اجتماعاتك ويسجلها ويقدم ملاحظات منظمة فور انتهاء المكالمة.

يحتفظ التطبيق بجميع اجتماعاتك موثقة، بما في ذلك Zoom وGoogle Meet وTeams وWebex وحتى المحادثات غير المتصلة بالإنترنت.

تقلل عمليات سير العمل بالذكاء الاصطناعي من MeetGeek من عبء الاجتماعات من خلال مزامنة الأفكار مع أدواتك المفضلة وبناء قاعدة معرفية حية.

أفضل ميزات MeetGeek AI

سجل المكالمات مباشرة من المتصفح دون الحاجة إلى روبوتات أو دعوات باستخدام MeetGeek Chrome Recorder

قم بتخصيص أو إنشاء قوالب الملخصات الخاصة بك للمقابلات والتدريب والمكالمات المبيعات ومزامنة الفريق

قم بمزامنة محتوى الاجتماعات مع أكثر من 7000 تطبيق، بما في ذلك Slack وHubSpot وNotion وGoogle Drive

أطلق العنان لذكاء المحادثة مع أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي لتتبع المشاركة ووقت المتحدث وكفاءة الاجتماع

قيود MeetGeek AI

إعداد بطيء للاجتماعات غير المجدولة؛ يتطلب جدولة مسبقة في التقويم

هناك خيارات محدودة لدعم اللغات، مما يؤثر على سهولة الاستخدام للأفراد متعددي اللغات

أسعار MeetGeek AI

مجاني

Pro: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeetGeek AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeetGeek AI؟

شارك أحد المستخدمين هذا التعليق:

يوفر MeetGeek الكثير من الوقت من خلال التسجيل والنسخ والهيكلة التلقائية للاجتماعات. من السهل جدًا العثور بسرعة على اللحظات المطلوبة باستخدام الكلمات الرئيسية ومشاركة المقتطفات مع الزملاء. في بعض الأحيان، قد يحتوي النص على أخطاء، خاصةً في حالة جودة الصوت الرديئة أو عند استخدام لغات متعددة في المحادثة.

يوفر MeetGeek الكثير من الوقت من خلال التسجيل والنسخ والهيكلة التلقائية للاجتماعات. من السهل جدًا العثور بسرعة على اللحظات المطلوبة باستخدام الكلمات الرئيسية ومشاركة المقتطفات مع الزملاء. في بعض الأحيان، قد يحتوي النص على أخطاء، خاصةً في حالة جودة الصوت الرديئة أو عند استخدام لغات متعددة في المحادثة.

10. SpeechText. AI (الأفضل لتحويل الكلام إلى نص بسرعة ودقة داخل المتصفح)

عندما تكون دقة النسخ مهمة حقًا، يمنحك SpeechText. AI المرونة لتخصيص النتائج وفقًا لقطاع عملك.

بدلاً من الاعتماد على محرك تحويل الكلام إلى نص عام، يتيح لك برنامج تحويل الكلام إلى نص هذا اختيار نماذج خاصة بمجالات معينة مثل الطب أو القانون أو المقابلات أو البودكاست، بحيث يتم التعرف على المصطلحات الفنية والمتخصصة بشكل صحيح من البداية.

ما عليك سوى تحميل ملف صوتي أو فيديو، وتحديد المجال الخاص بك، وترك الذكاء الاصطناعي يتولى الباقي.

أفضل ميزات SpeechText. AI

استفد من محرك البحث الصوتي المدمج للعثور بسرعة على العبارات أو المصطلحات داخل النصوص المكتوبة

احصل على نصوص واضحة مع علامات ترقيم وتنسيق تلقائيين

قم بتحرير النصوص وتدقيقها باستخدام أدوات التدقيق التفاعلية

قم بتصدير نتائج النسخ إلى تنسيقات متعددة، بما في ذلك TXT و DOCX و PDF

SpeechText. قيود الذكاء الاصطناعي

في الخطط الأقل سعرًا، هناك حد أقصى لحجم الملف (على سبيل المثال، 20 ميجابايت)، مما قد يتطلب من المستخدمين تقسيم الملفات الصوتية الكبيرة يدويًا

لا يتوفر تطبيق للجوال، مما يحد من استخدامه إلى سير العمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المتصفحات

أسعار SpeechText. AI

المبتدئ: 10 دولارات لكل 180 دقيقة من النسخ

شخصي: 19 دولارًا لكل 380 دقيقة من النسخ

قياسي: 49 دولارًا لكل 990 دقيقة من النسخ

SpeechText. تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

فوائد استخدام تحويل الكلام إلى نص في Chrome

يغير استخدام تحويل الكلام إلى نص في Chrome طريقة عملك وتواصلك وإنتاجيتك. من الإملاء الأسرع إلى إمكانية الوصول الأفضل، إليك الأسباب التي تجعل من المفيد اعتماد هذه الميزة:

الإنتاجية وتوفير الوقت: إملاء رسائل البريد الإلكتروني والتقارير أو الأكواد بسرعة أكبر من الكتابة، والعمل بدون استخدام اليدين أثناء القيام بمهام متعددة أو عندما لا يكون الكتابة ممكنًا

إمكانية وصول محسّنة: دعم المستخدمين ذوي الإعاقات مثل صعوبات الحركة أو الإعاقات البصرية أو عسر القراءة، مما يجعل المساحات الرقمية أكثر شمولاً

تحسين التوثيق والتعاون: احصل على نسخة نصية في الوقت الفعلي للاجتماعات أو الندوات عبر الإنترنت أو الدروس، وسجل الأفكار على الفور باستخدام ميزة تدوين الملاحظات الصوتية

وظائف متعددة الاستخدامات: استخدم الصوت للبحث في المتصفح والتنقل والنسخ متعدد اللغات، أو قم بتوصيله بتطبيقات مثل Google Docs وZoom لتنفيذ سير العمل تلقائيًا

فوائد صحية: قلل من إجهاد اليدين الناتج عن الكتابة لفترات طويلة وامنع الإصابات الناتجة عن الإجهاد المتكرر عن طريق السماح لصوتك بالقي

صوتك حصل للتو على ترقية

تقتصر معظم ملحقات Chrome لتحويل الكلام إلى نص على النسخ الأولي، مما يترك لك مهمة تنظيف الفوضى. بعضها يجعلك تنتقل بين التطبيقات، بينما البعض الآخر يضر بالخصوصية.

ClickUp Brain MAX و Talk to Text يذهبان إلى أبعد من ذلك. فهما يجعلان تحويل الصوت إلى نص يبدو وكأنه امتداد طبيعي لسير عملك. بفضل النصوص المعدلة بالذكاء الاصطناعي، والدعم متعدد اللغات، والمفردات المخصصة، والتكامل العميق، تصبح صوتك أداة إنتاجية فورية.

إذا كنت مستعدًا لتجاوز مرحلة الإملاء الأساسي، فقم بالتسجيل في ClickUp مجانًا وشاهد كيف يمكن تحويل كلماتك بسلاسة إلى عمل منظم.