أفضل 10 منافسين لـ GoSearch AI يستحقون الاستكشاف في عام 2025

أنت تحاول فقط الإجابة على سؤال سريع على Google، ولكن فجأة أصبح لديك 15 علامة تبويب غير ذات صلة مفتوحة. تم تصميم أدوات مثل GoSearch AI لمساعدتك على البحث بشكل أكثر ذكاءً، وتقديم نتائج منطقية في سياق عملك.

ومع ذلك، هناك الكثير من الأدوات الأخرى التي تستحق الاطلاع عليها، اعتمادًا على ما إذا كنت تبحث عن مصادر أكثر دقة أو تفسيرات أعمق أو مجرد طريقة أبسط للبحث.

تعمل بعض بدائل GoSearch AI بشكل أشبه بمساعدين بحثيين، حيث تساعدك على طرح أسئلة أفضل، بينما تتخصص أخرى في تقديم إجابات مفصلة ومركزة. في النهاية، يجب أن يكون الهدف من البحث عبر الإنترنت هو الحصول على كل شيء تحت سقف واحد. لا توسع في الذكاء الاصطناعي، ولا عمل منفصل.

دعنا نستكشف منافسي GoSearch AI الذين يجعلون البحث سهلاً وممتعًا. هيا بنا نبدأ! 💁

نظرة عامة على بدائل GoSearch AI

فيما يلي نظرة عامة على أفضل بدائل GoSearch:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp البحث المؤسسي، الإجابات السياقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تكامل Docs & Chat، الذكاء الاصطناعي الموحد Brain MAX، إدارة المعرفة، الوكلاء، السبورات البيضاء، التكاملات بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يربط بين العمل والمعرفة والتنفيذ خطة مجانية؛ خطط مدفوعة متاحة Guru التقاط المعرفة في الوقت الفعلي، بطاقات المعرفة، التحقق التلقائي، تكامل Slack/Teams/Salesforce، تحديثات الدفع التقاط المعرفة والتحقق منها في الوقت الفعلي خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Glean تكامل عميق (أكثر من 100 مصدر)، إجابات مخصصة، وكلاء ذكاء اصطناعي استباقيون، تعاون في الوقت الفعلي، ضوابط وصول آمنة بحث آمن للمؤسسات مع تكاملات عميقة أسعار مخصصة Algolia البحث الذي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولاً، والتسامح مع الأخطاء المطبعية، والتخصيص، والبحث العصبي، وتعدد اللغات، وتكامل التجارة الإلكترونية بحث سهل للمطورين وتحسين التجارة الإلكترونية مجاني؛ أسعار مخصصة Yext مخطط المعرفة، أتمتة المراجعة، تحليل المشاعر، مزامنة الدليل، الردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة مخطط المعرفة وأتمتة المراجعة أسعار مخصصة Dashworks بحث API مباشر، عدم الاحتفاظ بالبيانات، تلخيص، إشارات مرجعية، نتائج مخصصة، GPT-4o/Claude اكتشاف المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومساعدة سير العمل تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Lucidworks Fusion البحث الهجين العصبي، تنسيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، نماذج التضمين المخصصة، الحصول على البيانات، استوديوهات بدون كود البحث الهجين والتنسيق التوليدي للذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Elastic Enterprise Search البنية الموزعة، البحث المتجهي، تحليلات Kibana، معالجة Logstash، التوافر العالي بحث قابل للتطوير على مستوى المؤسسات مع تحليلات متقدمة تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة Coveo أكثر من 50 تكاملًا للمصادر، NLP، تصنيفات مخصصة، تطبيق Slack، تحليلات Snowflake، اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليلات البحث المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة IBM Watson Discovery استيعاب البيانات غير المنظمة، NLP/ML، OCR، الأمان القائم على الأدوار، تكامل Watsonx LLM استيعاب متقدم للبيانات غير المنظمة والبحث السياقي تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل GoSearch AI؟

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار بديل لـ GoSearch AI:

قدرات الذكاء الاصطناعي: بحث دلالي قوي، إجابات توليدية، فهم سياقي، ودعم للرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

واجهة سهلة الاستخدام: واجهات سهلة الاستخدام، إعداد سريع (بدون كود/كود بسيط إن أمكن)، وتقليل الخبرة التقنية المطلوبة

خيارات التكامل: التوافق مع تطبيقات مكان العمل مثل Notion وGoogle Workspace وZendesk والمزيد

التخصيص والمرونة: سير عمل قابل للتخصيص، وخطوط أنابيب بحث، وواجهات برمجة تطبيقات، وعمليات تكامل لتلبية الاحتياجات الفريدة

التحليلات والتقارير: رؤى حول نشاط المستخدمين، وإمكانيات بحث متقدمة، وثغرات في المحتوى من خلال ميزات إعداد التقارير

قابلية التوسع: القدرة على التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة ودعم نمو المؤسسة دون إبطاء

🧠 حقيقة ممتعة: تعود أول محاولة مسجلة لفهرسة المعرفة إلى 2000 عام. قام كاليماكوس، وهو عالم يوناني، بإنشاء Pinakes، وهو كتالوج مكون من 120 لفيفة يضم المؤلفين والأعمال. كان هذا الكتالوج في الأساس أول "محرك بحث" في العالم.

أفضل بدائل GoSearch AI

توفر أفضل بدائل GoSearch AI وظيفة بحث ذكية تفهم السياق فعليًا. تعد فهرسة البيانات القوية ميزة أخرى لا غنى عنها، حيث تضمن تنظيم معلوماتك وسهولة استرجاعها.

لنلقِ نظرة على بعضها! 👇

1. ClickUp (الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يربط بين العمل والمعرفة والتنفيذ)

ClickUp ، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة — مدعومة بأحدث تقنيات الأتمتة والبحث بالذكاء الاصطناعي.

إليك ما يجعل ClickUp البديل المثالي لـ GoSearch AI:

ابحث بسهولة باستخدام Enterprise Search

كل فريق يعرف الإحباط الذي ينتاب المرء عندما يسأل: "أين كان هذا الملف مرة أخرى؟"

مع ClickUp Enterprise Search، لن تضطر إلى إضاعة ساعات في البحث في Google Drive أو Confluence أو حتى ClickUp Tasks. فهو يفهرس كل شيء، بما في ذلك المستندات والمحادثات والمهام وأدوات الجهات الخارجية، حتى يتمكن فريقك من العثور على تفاصيل المشروع المناسبة على الفور.

يساعدك ClickUp Enterprise Search في الحصول على كل سياق العمل في مكان واحد

على سبيل المثال، يمكنك فقط كتابة "ابحث عن آخر تعليقات العملاء على حملة الربع الثالث" في شريط البحث والحصول على النتائج ذات الصلة.

أطلق العنان لقوة مساحة العمل المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

البحث قوي، ولكن إذا كنت تريد مساحة عمل تفكر معك، فأنت بحاجة إلى ClickUp Brain. يعمل زميل العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي كمساعد سياقي للذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات سياقية فورية من جميع المهام والمستندات والدردشات.

لنفترض أنك فتحت ClickUp صباح يوم الاثنين. بدلاً من البحث في الملاحظات، يمكنك ببساطة أن تطلب من ClickUp Brain: "لخص تقدم حملة الأسبوع الماضي وقم بصياغة تحديث للعميل." في غضون ثوانٍ، ستحصل على بريد إلكتروني جاهز للإرسال بالإضافة إلى لوحة معلومات المشروع المحدثة بأحدث المهام.

يتيح لك Brain أيضًا الاختيار من بين محركات بحث LLM مثل ChatGPT Claude أو Gemini أو DeepSeek، اعتمادًا على المهمة، والبحث في الويب، ويمكنه تشغيل سير العمل عبر Google Drive وNotion وGitHub وOneDrive والمزيد من مكان واحد.

استفد من الذكاء الاصطناعي القوي 10X مع ClickUp Brain MAX

الآن، ارفع مستوى دعم الذكاء الاصطناعي إلى أقصى درجة. تعاني معظم الفرق اليوم من " انتشار الذكاء الاصطناعي"، حيث تستخدم ChatGPT للصياغة، وNotion AI للمستندات، وGemini للعصف الذهني. كتطبيق مستقل للكمبيوتر المكتبي، يستبدل ClickUp Brain MAX كل هذه التطبيقات بمركز ذكاء اصطناعي موحد. يتجنب الانتشار غير الضروري للذكاء الاصطناعي ويضمن أن كل ما تحتاجه لإنتاجية أعلى بـ 10 أضعاف موجود على منصة واحدة، مدعومة بالإنتاجية التي تعتمد على الصوت أولاً.

قم بتوحيد المعلومات من الذكاء الاصطناعي وأدوات الطرف الثالث الأخرى باستخدام ClickUp Brain MAX

علاوة على ذلك، تحول إدارة المعرفة في ClickUp مساحة العمل الخاصة بك إلى مصدر وحيد للمعلومات الصحيحة. يمكن للفرق تسجيل الأفكار وتوثيق العمليات وتنظيم الرؤى بطريقة منظمة وقابلة للبحث. تسهل ميزات التعاون المدمجة صياغة المحتوى ومراجعته وتحسينه مباشرة في مكان العمل.

ضع سير عمل معرفتك على الطيار الآلي مع وكلاء ClickUp

يمكن إعداد وكلاء ClickUp في المساحات والمجلدات والقوائم والدردشات للاستجابة لمحفزات محددة — مثل الأسئلة في قناة أو تحديثات المهام — عن طريق نشر التحديثات أو إنشاء ملخصات أو الإجابة على الاستفسارات باستخدام المعلومات التي يمكنهم الوصول إليها.

من خلال الاستفادة من بيانات مساحة العمل (المهام والمستندات والمحادثات) والمصادر الخارجية، يضمن Autopilot Agents أن فريقك يتمتع دائمًا بوصول سريع إلى المعرفة ذات الصلة، ويقلل من الجهد اليدوي، ويساعد في الحفاظ على معلومات منظمة ومحدثة. وهذا يسهل على الفرق العثور على الإجابات، والحفاظ على سير المشاريع، والتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

أجب على الأسئلة المتكررة في قنوات ClickUp Chat، وأتمتة التقارير اليومية والأسبوعية، وفرز الرسائل وتوزيعها، وإضافة التذكيرات، والمزيد مع ClickUp Agents.

أفضل ميزات ClickUp

إنشاء وتنظيم المعرفة: قم بإنشاء مستندات حية ومواقع ويكي وإجراءات تشغيلية قياسية ترتبط مباشرة بالمشاريع باستخدام قم بإنشاء مستندات حية ومواقع ويكي وإجراءات تشغيلية قياسية ترتبط مباشرة بالمشاريع باستخدام ClickUp Docs

تعاون في الوقت الفعلي: حافظ على سياق محادثات الفريق من خلال ربط المناقشات بعناصر العمل باستخدام حافظ على سياق محادثات الفريق من خلال ربط المناقشات بعناصر العمل باستخدام ClickUp Chat

تصور الأفكار: قم بتخطيط العمليات وتبادل الأفكار وتخطيط سير العمل باستخدام مخططات السحب والإفلات المرتبطة بالتنفيذ باستخدام قم بتخطيط العمليات وتبادل الأفكار وتخطيط سير العمل باستخدام مخططات السحب والإفلات المرتبطة بالتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards

اربط أدواتك: انقل البيانات من تطبيقات مثل Google Drive و GitHub إلى مساحة عمل واحدة قابلة للبحث باستخدام انقل البيانات من تطبيقات مثل Google Drive و GitHub إلى مساحة عمل واحدة قابلة للبحث باستخدام ClickUp Integrations

تسريع المحتوى: قم بصياغة المسودات وتلخيص الملاحظات وإنشاء تحديثات المنتج مباشرةً في مكان عمل فريقك باستخدام AI Writer for Work من ClickUp Brain.

قيود ClickUp

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في التعلم بسبب خيارات التخصيص الواسعة ومجموعة الميزات الغنية.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

لقد غير ClickUp تمامًا طريقة تعاون فريقنا وإدارته للمشاريع وتتبعه للأداء. كنا نستخدم Slack وGoogle Docs وجداول البيانات ولوحات المشاريع عبر منصات مختلفة — كان الأمر فوضويًا وغير فعال، وكانت الأمور تضيع باستمرار. منذ التحول إلى ClickUp، أصبح كل شيء في مكان واحد: المهام، والجداول الزمنية، والمستندات، ولوحات المعلومات، والتعليقات، وحتى ملاحظات الاجتماعات. إنه قابل للتخصيص بشكل لا يصدق ولكنه بديهي بما يكفي لكي يتبناه الجميع بسرعة. ميزات مثل الأتمتة، ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، والتقويم المُجدد توفر الوقت بشكل حقيقي. وأفضل جزء؟ إنه يتوسع معنا — سواء كنا نطلق حملة جديدة أو ندير عمليات طويلة الأجل.

لقد غير ClickUp تمامًا طريقة تعاون فريقنا وإدارته للمشاريع وتتبعه للأداء. كنا نستخدم Slack وGoogle Docs وجداول البيانات ولوحات المشاريع عبر منصات مختلفة — كان الأمر فوضويًا وغير فعال، وكانت الأمور تضيع باستمرار.

منذ التحول إلى ClickUp، أصبح كل شيء في مكان واحد: المهام، والجداول الزمنية، والمستندات، ولوحات المعلومات، والتعليقات، وحتى ملاحظات الاجتماعات. إنه قابل للتخصيص بشكل لا يصدق ولكنه بديهي بما يكفي لكي يتبناه الجميع بسرعة. ميزات مثل الأتمتة ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي والتقويم المُجدد توفر الوقت بشكل حقيقي. وأفضل جزء؟ إنه يتوسع معنا — سواء كنا نطلق حملة جديدة أو ندير عمليات طويلة الأجل.

2. Guru (الأفضل لالتقاط المعرفة والتحقق منها في الوقت الفعلي)

عبر Guru

Guru هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تنظم معرفة شركتك وتساعدك على تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام "بطاقات المعرفة".

تفهم الأداة السياق وأدوار المستخدمين لتقديم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب، بينما يضمن التحقق التلقائي دقة المحتوى وتحديثه. وهذا يمنحك تجربة بحث رائعة.

بينما يبحث GoSearch عبر أنظمتك الحالية، يتطلب Guru منك ترحيل المحتوى إلى بيئته الخاصة. تمنحك هذه المقايضة أمانًا أفضل وتحكمًا مركزيًا ومعلومات تم التحقق منها.

أفضل ميزات Guru

اكتسب المعرفة من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق وصفحات الويب والدردشة في الوقت الفعلي

تحقق من صحة المعلومات بانتظام باستخدام أدوات التحقق المدمجة من قبل الخبراء

تلقي تحديثات وإشعارات فورية بشأن تغيير السياسات والإجراءات والمعرفة بالمنتجات

اكتشف المعلومات ذات الصلة مباشرةً داخل أدوات مثل Slack وTeams وSalesforce

قيود Guru

من الصعب العثور على معلومات محددة بسرعة دون وضع علامات وتصنيفات مناسبة.

من الصعب العثور على الموارد باستخدام الكلمات الرئيسية

أسعار Guru

الخدمة الذاتية: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الخبراء

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Guru؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

إنه سهل الاستخدام، وإذا كانت البطاقات تحتوي على الكلمات الرئيسية، فإن البحث عن بطاقة معينة يكون سريعًا جدًا... عندما يكون سير العمل معقدًا ويتطلب التحقق من العديد من الخطوات، فمن الأفضل السماح باستخدام ألوان أو أحجام خطوط أخرى، لأن الخطوات المهمة قد تضيع بسهولة في بعض الأحيان مع وجود الكثير من المعلومات.

إنه سهل الاستخدام، وإذا كانت البطاقات تحتوي على الكلمات الرئيسية، فإن البحث عن بطاقة معينة يكون سريعًا جدًا... عندما يكون سير العمل معقدًا ويتطلب التحقق من العديد من الخطوات، فمن الأفضل السماح باستخدام ألوان أو أحجام خطوط أخرى، لأن الخطوات المهمة قد تضيع بسهولة في بعض الأحيان مع وجود الكثير من المعلومات.

🔍 هل تعلم؟ فاز Watson من IBM ببرنامج Jeopardy! الشهير في عام 2011. كان هذا عرضًا مبكرًا لكيفية قيام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بفحص كميات هائلة من البيانات لتقديم إجابات دقيقة.

3. Glean (الأفضل للبحث الآمن في المؤسسات مع تكاملات عميقة)

عبر Glean

Glean هي منصة ذكاء اصطناعي للمؤسسات تتصل بأكثر من 100 مصدر، من قواعد البيانات إلى التطبيقات. تتيح للموظفين طرح الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة وتقدم إجابات مخصصة من خلال فهم السياق وأدوار المستخدمين من أجل استرجاع المعلومات بشكل أفضل.

تقدم وكالات الذكاء الاصطناعي الاستباقية للأداة رؤى لم تكن تعرف أنك تبحث عنها وتقوم بأتمتة سير العمل المتكرر. على عكس GoSearch AI، الذي يركز على البحث المعرفي، يتعلم Glean بنشاط من سلوك المستخدم ليقترح معلومات ذات صلة قبل أن تطلبها.

اكتشف أفضل الميزات

قم بإدارة الأذونات وضوابط الوصول لضمان بقاء بيانات الشركة آمنة ومتوافقة

قم بإعداد لوحات معلومات مخصصة لتتبع المشاريع الجارية والنتائج المطلوبة بسهولة

تعاون في الوقت الفعلي من خلال مشاركة نتائج البحث والمراجع والملفات ذات الصلة مع زملائك في الفريق

اكتشف القيود

قد تكون نتائج البحث واسعة بعض الشيء، ويستلزم الأمر بضع نقرات إضافية للعثور على المعلومات الأكثر صلة

التحليلات غير مرنة، ولا يمكنك تغيير واجهة المستخدم لهذا الغرض

اطلع على الأسعار

أسعار مخصصة

اجمع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Glean؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

أكثر ما يعجبني في Glean هو سهولة استخدامه في العثور على المعلومات والوصول إليها عبر جميع تطبيقات مكان العمل. فهو يوفر الوقت ويقلل من تكرار العمل ويجعل التعاون أكثر كفاءة.

أكثر ما يعجبني في Glean هو سهولة استخدامه في العثور على المعلومات والوصول إليها عبر جميع تطبيقات مكان العمل. فهو يوفر الوقت ويقلل من تكرار العمل ويجعل التعاون أكثر كفاءة.

📮 ClickUp Insight: يتعين على العامل المعرفي العادي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز عمله. وهذا يعني التواصل مع 6 جهات اتصال أساسية يوميًا لجمع السياق الأساسي، والتنسيق بشأن الأولويات، والمضي قدمًا في المشاريع. الصراع حقيقي — فالمتابعة المستمرة، والارتباك بشأن الإصدارات، والثغرات في الرؤية تقوض إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير السياق على الفور في متناول يدك.

4. Algolia (الأفضل للبحث السهل للمطورين وتحسين التجارة الإلكترونية)

عبر Algolia

Algolia هي منصة بحث تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) تساعد الشركات على إنشاء تجارب بحث سريعة لمواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها. تخيل أوقات استجابة أقل من 100 مللي ثانية مع ميزات ذكية مثل التسامح مع الأخطاء المطبعية والتخصيص والنتائج المدركة للموقع الجغرافي.

يركز على البحث الموجه للعملاء بدلاً من المعرفة الداخلية. وهذا يجعله رائعًا لمواقع التجارة الإلكترونية ومنصات المحتوى والتطبيقات التي تؤثر فيها تجربة المستخدم بشكل مباشر على الإيرادات.

تستخدم تقنية البحث العصبي للمنصة الذكاء الاصطناعي لفهم نية المستخدم وسياق نتائج العملاء.

أفضل ميزات Algolia

استخدم البحث متعدد اللغات لدعم الجماهير العالمية

استخدم ميزات إدارة المحتوى الديناميكي والتحليلات المتقدمة وأدوات التسويق التي توفر مزايا مثل تحسين الإيرادات

استفد من البحث المتعدد الأوجه لتصفية النتائج وتحسينها بكفاءة

ادمج مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify و Salesforce لتحسين اكتشاف المنتجات والتحويلات

قيود Algolia

من الصعب البحث في عدة فهارس عن استعلام واحد في هذا التطبيق

أبلغ المستخدمون عن مرادفات وقواعد محدودة للكلمات الرئيسية

أسعار Algolia

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Algolia

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Algolia؟

تصف إحدى المراجعات ذلك على النحو التالي:

Algolia هي أداة تأتي مع الكثير من الميزات. ومع ذلك، فإن تنفيذها ليس سهلاً كما قد تعتقد. فهي ليست من نوع "التوصيل والتشغيل". يتم دمج التنفيذ في الموقع الإلكتروني وتحتاج إلى العمل على الواجهة قبل أن تتمكن من تنفيذه بشكل صحيح.

Algolia هي أداة تأتي مع الكثير من الميزات. ومع ذلك، فإن تنفيذها ليس سهلاً كما تعتقد. فهي ليست من نوع "التوصيل والتشغيل". يتم دمج التنفيذ في الموقع الإلكتروني وتحتاج إلى العمل على الواجهة قبل أن تتمكن من تنفيذه بشكل صحيح.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل ظهور أجهزة الكمبيوتر، كان أمناء المكتبات هم "محركات البحث البشرية". في الواقع، لا يزال نظام ديوي العشري (الذي تم إنشاؤه في عام 1876) أحد أقدم أنظمة تنظيم المعرفة في التاريخ.

5. Yext (الأفضل لإدارة مخطط المعرفة وأتمتة المراجعة)

عبر Yext

Yext هي منصة لزيادة ظهور العلامة التجارية تساعد الشركات على التحكم في وجودها الرقمي، بما في ذلك محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي والأدلة المحلية. لذلك لن تضطر إلى تحديث ساعات العمل أو الصور أو معلومات الاتصال يدويًا عبر مئات المنصات.

تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتحسين الصفحات المحلية للبحث عن النوايا العالية، وتقوم بأتمتة جمع المراجعات عبر أكثر من 80 منصة، وتوفر تحليل المشاعر للمساعدة في الحفاظ على سمعة علامتك التجارية.

أفضل ميزات Yext

قم بإنشاء وإدارة "مخطط معرفي" يقوم بمزامنة كل شيء في الوقت الفعلي مع أكثر من 200 دليل وخدمة بحث

راقب وجمع ورد على تقييمات العملاء من Google وFacebook وYelp والمزيد من لوحة تحكم واحدة

أتمتة الردود على المراجعات باستخدام قوالب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص التفاعلات على نطاق وا

شارك التقييمات الإيجابية بسلاسة على موقعك الإلكتروني باستخدام أدوات التقييم البسيطة

قيود Yext

من الصعب استخدام ميزات التعاون الجماعي بشكل فعال

التواصل مع العملاء غير موثوق به

أسعار Yext

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Yext

G2: 4. 4/5 (أكثر من 850 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Yext؟

إليك تعليق سريع من مستخدم حقيقي:

يسهل Yext إدارة قنوات المراجعة المتعددة وخاصة تحديثات Google Business في مكان واحد... في حين أن المنتج الأساسي قوي، إلا أن Scout يبدو غير ناضج بعض الشيء ولا يوفر قيمة كافية لتبرير التكلفة الإضافية. أتمنى أيضًا أن نتمكن من الاستفادة بشكل أفضل من الميزات الأكثر تقدمًا مثل تصنيفات الذكاء الاصطناعي (Scout)، ولكن يبدو أنها ليست بديهية بما يكفي أو مطورة بالكامل.

يسهل Yext إدارة قنوات المراجعة المتعددة وخاصة تحديثات Google Business في مكان واحد... في حين أن المنتج الأساسي قوي، إلا أن Scout يبدو سابقًا لأوانه بعض الشيء ولا يوفر قيمة كافية لتبرير التكلفة الإضافية. أتمنى أيضًا أن نتمكن من الاستفادة بشكل أفضل من الميزات الأكثر تقدمًا مثل تصنيفات الذكاء الاصطناعي (Scout)، ولكن يبدو أنها ليست بديهية بما يكفي أو مطورة بالكامل.

6. Dashworks (الأفضل لاكتشاف المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومساعدة سير العمل)

عبر Dashworks

Dashworks هو برنامج بحث مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة ما يصل إلى 87٪ من الأسئلة الداخلية. يتصل مباشرة بتطبيقاتك، مثل Slack و Jira والبريد الإلكتروني والمستندات، باستخدام عمليات بحث API مباشرة لاكتشاف المعلومات ذات الصلة على الفور.

تستخدم المنصة خوارزميات تعلم آلي متقدمة، بما في ذلك GPT-4o وClaude. ويقوم نهجها القائم على عدم الاحتفاظ بالبيانات بالبحث في أنظمتك المتصلة مباشرةً دون تخزين نسخ، مما يجعل المعلومات سهلة الوصول.

بدلاً من إنشاء قاعدة معرفية مركزية تقليدية، يحتفظ Dashworks بكل شيء في أنظمتك الأصلية ويبحث فيها بشكل ديناميكي.

أفضل ميزات Dashworks

لخص المستندات ورسائل البريد الإلكتروني على الفور، مما يوفر الوقت في القراءة والبحث

احفظ أسئلة أو إجابات محددة في المفضلة للرجوع إليها بسرعة لاحقًا

قم بتنظيم المحتوى تلقائيًا وعرض الملفات والروابط الأكثر أهمية بناءً على الاستخدام الفعلي والأهمية

قم بتخصيص النتائج بناءً على القسم والوظيفة ومصطلحات الشركة لكل مستخدم

قيود Dashworks

لا يحتوي على خيارات تكامل مرنة

لا يمكنك تعيين نطاق زمني محدد لاسترداد المعلومات

أسعار Dashworks

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

خطة الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (10 مقاعد على الأقل)

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dashworks

G2: 4. 5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dashworks؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

لقد أحدث Dashworks تغييرًا جذريًا في عمليات الدعم لدينا في Luxury Presence... على الرغم من قوة وظيفة البحث، إلا أن هناك حالات عرضية لا تكون فيها النتائج دقيقة كما نرغب، مما يتطلب بعض البحث اليدوي.

لقد أحدث Dashworks تغييرًا جذريًا في عمليات الدعم لدينا في Luxury Presence... على الرغم من قوة وظيفة البحث، إلا أن هناك حالات عرضية لا تكون فيها النتائج دقيقة كما نرغب، مما يتطلب بعض البحث اليدوي.

🔍 هل تعلم؟ استلهمت خوارزمية البحث المبكرة من Google، PageRank ( 1996)، من الطريقة التي تستشهد بها الأوراق الأكاديمية ببعضها البعض. فكرة "الأهمية حسب المراجع" هي أساس معظم أنظمة تصنيف البحث الحديثة في المؤسسات.

7. Lucidworks Fusion (الأفضل للبحث الهجين وتنسيق الذكاء الاصطناعي التوليدي)

عبر Lucidworks Fusion

Lucidworks هو برنامج بحث مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه لكسر حواجز البيانات وتعزيز الإنتاجية من خلال البحث الذكي عبر مختلف الخصائص الرقمية.

باستخدام البحث الهجين العصبي، يجمع بين مطابقة الكلمات الرئيسية التقليدية والفهم الدلالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. توفر المنصة خيارات نشر مرنة، بما في ذلك SaaS أو الاستضافة الذاتية أو الهجينة.

يمكنك أيضًا الحصول على أدوات شاملة مثل Studios (واجهة بدون كود لإنشاء تجارب بحث) وSignals Beacon لتتبع تفاعل المستخدم في الوقت الفعلي. يعمل بشكل جيد مع كل من البحث في التجارة الإلكترونية الموجه للعملاء واكتشاف المعرفة الداخلية.

أفضل ميزات Lucidworks Fusion

نسق سيمفونيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مؤسستك باستخدام Lucidworks AI، الذي يجمع بين البحث الهجين والذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف البيانات بشكل أكثر ذكاءً

قم بتدريب وإدارة ونشر نماذج التضمين المخصصة لتحسين الأداء للغة الخاصة بالمجال ومقاييس الأعمال

قم بتوصيل وتوحيد البيانات المنظمة وغير المنظمة من مصادر متنوعة باستخدام Lucidworks Data Acquisition

قيود Lucidworks Fusion

يذكر المستخدمون أن الوثائق الفنية غالبًا ما تكون غير كافية، لأنها لا توفر الإجابات التي يبحثون عنها

توجد أجزاء من الكود المعطلة في العديد من الأماكن، مما يجعل قراءتها صعبة

أسعار Lucidworks Fusion

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lucidworks Fusion

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lucidworks Fusion؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

منصة بحث لمعالجة البيانات الكبيرة تساعد فرق تكنولوجيا المعلومات في استعلامات المستندات وفهرسة NoSQL وإنشاء قواعد البيانات، وأفضل ميزة أعجبتني هي ميزة البحث السياقي. عرض البيانات مرئي بشكل ممتاز وسهل الاستخدام.

منصة بحث لمعالجة البيانات الكبيرة تساعد فرق تكنولوجيا المعلومات في استعلامات المستندات وفهرسة NoSQL وإنشاء قواعد البيانات، وأفضل ميزة أعجبتني هي ميزة البحث السياقي. عرض البيانات مرئي بشكل ممتاز وسهل الاستخدام.

8. Elastic Enterprise Search (الأفضل للبحث القابل للتطوير على مستوى المؤسسات مع تحليلات متقدمة)

عبر Elastic Enterprise Search

Elasticsearch هو محرك بحث مفتوح المصدر شائع يستخدم في كل شيء بدءًا من توصيات المحتوى في Netflix إلى التحليلات في الوقت الفعلي في Uber. يمكنك التحكم بشكل كامل في البنية التحتية للبحث.

تتيح قدراته المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل البحث المتجه واسترجاع التوليد المعزز، فهمًا دلاليًا يتجاوز مجرد مطابقة الكلمات الم

على عكس الأدوات الأكثر تخصصًا، يشتمل نظام Elastic البيئي على Kibana لتصور البيانات وLogstash لمعالجة البيانات. وهذا يخلق مجموعة من الأدوات للبحث والتحليل والمراقبة. بينما يركز GoSearch AI بشكل خاص على أنظمة إدارة المعرفة في مكان العمل، فإن Elastic هو أداة للمطورين لإنشاء تطبيقات بحث مخصصة.

أفضل ميزات Elastic Enterprise Search

توسع بسلاسة مع بنية موزعة تدعم التجزئة والتكرار والفهرسة الديناميكية

حقق توافرًا عاليًا وتحملًا للأعطال من خلال آليات التحويل التلقائي عند الفشل والنسخ المتقاطع عبر المجموعات

راقب استخدام البحث وسلوك المستخدم لتحسين ملاءمة البحث وتحسين تجربة المستخدم

قيود Elastic Enterprise Search

من الصعب إعادة فهرسة المستندات إذا كان هناك تغيير كبير في المخطط

قد يكون إعداد الفهارس أو نقاط البيانات للبحث أمرًا صعبًا

أسعار Elastic Enterprise Search

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Elastic Enterprise Search

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Elastic Enterprise Search؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع:

إنه سريع للغاية وسهل التنفيذ وقابل للتطوير، ويقدم حلاً شاملاً من استيعاب البيانات باستخدام عدد كبير من عمليات التكامل مع أدوات ومنصات أخرى،... من الصعب ترحيل قواعد البيانات التقليدية التي تحتوي على العديد من العلاقات في مخططات الجداول الخاصة بها إلى Elastic، حيث توجد بعض الحيل والتقنيات الأخرى للقيام بذلك، ولكن أعتقد أنه يمكن تحسينها

إنه سريع للغاية وسهل التنفيذ وقابل للتطوير، ويقدم حلاً شاملاً من استيعاب البيانات باستخدام عدد كبير من عمليات التكامل مع أدوات ومنصات أخرى،... من الصعب ترحيل قواعد البيانات التقليدية التي تحتوي على العديد من العلاقات في مخططات جداولها إلى Elastic، حيث توجد بعض الحيل والتقنيات الأخرى للقيام بذلك، ولكن أعتقد أنه يمكن تحسينها

🧠 حقيقة ممتعة: تم تصنيع أول جهاز بحث ميكانيكي في عام 1949 بواسطة المهندس فانيفار بوش من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد ابتكر مفهوم " Memex"، وهو جهاز يشبه المكتب يتيح للمستخدمين تصفح وثائق الميكروفيلم وربطها. وقد ألهمت هذه الرؤية بشكل مباشر نظام الارتباط التشعبي الذي نستخدمه اليوم.

9. Coveo (الأفضل لتحليلات البحث المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Coveo

يتصل Coveo بأكثر من 50 مصدرًا، مثل Salesforce و Microsoft 365 و ServiceNow، لتوحيد كل شيء. ما يميز Coveo هو تركيزه على فهم نية المستخدم.

باستخدام معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، يقدم نتائج تراعي السياق، وضبط تلقائي للملاءمة، وتصنيفات مخصصة بناءً على أدوار المستخدمين وسلوكياتهم.

توفر أداة البحث بالذكاء الاصطناعي على الإنترانت أيضًا توصيات محتوى استباقية وتحليلات غنية لتتبع التفاعلات وتحديد الثغرات في المحتوى. على عكس أدوات البحث الأساسية، تعمل هذه الأداة مع كل من إدارة المعرفة الداخلية والتطبيقات الموجهة للعملاء.

أفضل ميزات Coveo

قم بتنظيم صفحات قوائم المنتجات بدعم من الذكاء الاصطناعي، باستخدام Product Listing Page Manager لتحقيق التسويق الأمثل

ابحث في جميع أنحاء الشركة من Slack دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات باستخدام تطبيق Coveo Slack

الوصول إلى تحليلات متقدمة عبر تكامل Snowflake لدمج بيانات Coveo مع أدوات ذكاء الأعمال الأخرى

قم بتمكين التصنيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاقتراحات المنسدلة لتبسيط سير العمل في دعم العملاء

قيود Coveo

قد يكون التعامل مع نظام إعداد التقارير في منصة الإدارة الخاصة به أمرًا صعبًا، على عكس بدائل Coveo

تحتاج استجابات الدعم والوثائق إلى تحسين

أسعار Coveo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coveo

G2: 4. 3/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coveo؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

يتيح لنا Coveo إنشاء فهرس موحد لجميع معارفنا عن المنتجات. باستخدام نماذج الأذونات المدمجة والتخصيصات في Coveo، يمكننا بعد ذلك تقديم هذا المحتوى بطرق متعددة... في بعض الأحيان، يتم إصدار ميزات جديدة ثم لا يتم تحديثها أو دعمها بعد فترة من الوقت. التكامل مع Slack هو أحد الأمثلة على ذلك. بعض مهام الخدمات المهنية التي قمنا بها استغرقت ساعات أقل من المتوقع.

يتيح لنا Coveo إنشاء فهرس موحد لجميع معارفنا عن المنتجات. باستخدام نماذج الأذونات والتخصيصات المدمجة في Coveo، يمكننا بعد ذلك تقديم هذا المحتوى بعدة طرق... في بعض الأحيان، يتم إصدار ميزات جديدة ثم لا يتم تحديثها أو دعمها بعد فترة من الوقت. التكامل مع Slack هو أحد الأمثلة على ذلك. بعض مهام الخدمات المهنية التي قمنا بها استغرقت ساعات أقل من المتوقع.

10. IBM Watson Discovery (الأفضل لاستيعاب البيانات غير المنظمة المتقدمة والبحث السياقي)

عبر IBM Watson Discovery

تقدم IBM بحثًا في قاعدة المعرفة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من خلال Watson Discovery، وهي منصة تستخدم NLP و ML المتقدمين لاستخراج الرؤى من مستودعات البيانات المتنوعة.

تتعرف المنصة على هياكل المستندات وتستخرج المحتوى من الجداول والعناوين وتستخرج النص من الصور باستخدام تقنية OCR.

ادمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة من خلال منصة Watsonx من IBM. بعد ذلك، يمكنك استخدام إطار عمل Retrieval-Augmented Generation لإنتاج إجابات ورؤى ذات صلة بالسياق، وحتى إنشاء استعلامات SQL من البيانات المعقدة.

أفضل ميزات IBM Watson Discovery

استيعاب البيانات غير المنظمة وتوحيدها وإثرائها من تنسيقات متعددة مثل JSON و HTML و PDF و Word

ضمان أمان على مستوى المؤسسات من خلال إمكانيات الوصول والتشفير والتدقيق القائمة على الأدوار

علم "Watson" لغة مجال عملك باستخدام أدوات بديهية لتكامل المعرفة المخصصة في المجال

قيود IBM Watson Discovery

يظهر أخطاء عند إجراء عدة استعلامات

يواجه صعوبة في التعامل مع أي بيانات تحتوي على صور

أسعار IBM Watson Discovery

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Discovery

G2: 4. 5/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Watson Discovery؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

يساعد IBM Watson Studio في استخلاص القيمة من البيانات من خلال الجمع بين العمليات المتعددة لتحليل البيانات. تشمل هذه المراحل الحصول على البيانات وتنظيفها، وتوصيل النتائج، وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي. تم تطوير IBM Watson Studio بواسطة IBM. كانت سهولة تقديم الأمثلة والمعلومات إلى أعضاء المجموعة الآخرين من خلال التطبيق ميزة أخرى أثبتت فائدتها الكبيرة.

يساعد IBM Watson Studio في استخلاص القيمة من البيانات من خلال الجمع بين العمليات المتعددة لتحليل البيانات. تشمل هذه المراحل الحصول على البيانات وتنقيتها، وتوصيل النتائج، وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي. تم تطوير IBM Watson Studio بواسطة IBM. كانت سهولة تقديم الأمثلة والمعلومات إلى أعضاء المجموعة الآخرين من خلال التطبيق ميزة أخرى أثبتت فائدتها الكبيرة.

🔍 هل تعلم؟ بدأت Yahoo في عام 1994 ليس كمحرك بحث، ولكن كدليل مواقع ويب منظم بواسطة البشر، وهو في الواقع نسخة رقمية من مكتبة.

يُظهر استكشاف بدائل GoSearch AI هذه أمرًا واحدًا واضحًا: البحث ليس سوى نصف المعركة.

بمجرد العثور على المعلومات الصحيحة، لا تزال بحاجة إلى ربطها بعملك وفريقك وأهدافك الأكبر.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يوفر لك ذلك بالضبط. مع Enterprise Search، يمكنك الحصول على إجابات من مساحة العمل بأكملها على الفور. ClickUp Brain و ClickUp Brain MAX يرتقيان بذلك إلى مستوى أعلى من خلال الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المهام والرؤى السياقية الأعمق.

