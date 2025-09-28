قوالب ميزانية 50/30/20 مجانية لإدارة أموالك بسهولة

لنكن صادقين، تبدو عملية إعداد الميزانية ممتعة بقدر تنظيم درج الجوارب (وهو أمر كنت تتجنبه بالتأكيد أيضًا). ولكن ماذا لو لم تتطلب إدارة أموالك شهادة في المالية و 10 جداول بيانات وأزمة وجودية بسيطة؟

أدخل: قاعدة الميزانية السحرية 50/30/20.

الأمر بسيط للغاية: 50% للاحتياجات، 30% للرغبات، و20% للمدخرات. ولتسهيل الأمور أكثر، لدينا قوالب ميزانية 50/30/20 توفر هيكلًا يساعدك على تنظيم أمورك المالية ووضع خطة مالية طويلة الأجل.

سواء كنت تعيش على قرض طلابي أو راتب أو دخل إضافي، يمكن أن يتناسب نظام الميزانية هذا مع روتينك اليومي دون أن يقلب حياتك رأسًا على عقب. تابع القراءة للحصول على نماذج مجانية واستراتيجيات ذكية ونصائح لتنظيم نفقاتك بدءًا من الشهر المقبل.

نماذج الميزانية 50/30/20 في لمحة

فيما يلي جدول ملخص لجميع قوالب الميزانية 50/30/20 المدرجة أدناه:

ما هي قوالب الميزانية 50/30/20؟

يكتب مورغان هاوسيل في كتابه "سيكولوجية المال":

إن التعامل الجيد مع المال لا علاقة له بمدى ذكائك، بل له علاقة كبيرة بسلوكك.

إن التعامل الجيد مع المال لا علاقة له بمدى ذكائك، بل له علاقة كبيرة بسلوكك.

تساعد نماذج الميزانية 50/30/20 في تشكيل هذا السلوك من خلال توفير طريقة بسيطة لإدارة دخلك. فهي تقسم دخلك الصافي إلى ثلاثة أجزاء:

50% للاحتياجات مثل التأمين الصحي والفواتير

30٪ للرغبات مثل الترفيه

20% للمدخرات وسداد الديون

بدلاً من تتبع كل قرش، يمكنك تصنيف نفقاتك الشهرية بناءً على الأولويات. تعمل هذه القوالب كأطر جاهزة للاستخدام لتنظيم الشؤون المالية ، مما يسهل بدء إعداد الميزانية ومراقبة الإنفاق الفعلي وتحقيق الأهداف المالية دون تعقيد العملية.

ما الذي يجعل نموذج الميزانية 50/30/20 جيدًا؟

تساعدك قوالب الميزانية 50/30/20 القوية على تتبع النفقات والأهداف الواقعية وتعديلها والتخطيط لها. يجب أن تقسم القالب المناسب الدخل الشهري بوضوح وتوجه قراراتك المالية شهرًا بعد شهر. الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

أقسام تخصيص واضحة: تتبع احتياجاتك ورغباتك ومدخراتك في لمحة، بناءً على دخلك الشهري الحقيقي

صيغ مدمجة: دع النموذج يحسب تلقائيًا المبلغ الذي يجب أن تنفقه وتدخره من دخلك الصافي

أقسام النفقات الثابتة: تأكد من إعطاء الأولوية دائمًا لأساسياتك، مثل الإيجار والمرافق والتأمين الصحي

حقول قابلة للتخصيص: اضبط خطتك بسهولة عند التركيز على سداد الديون أو صناديق الطوارئ أو الاستثمارات

أدوات تتبع الإنفاق الفعلي مقابل الإنفاق المخطط: قارن بين ما كنت تنوي إنفاقه وما أنفقته بالفعل لاكتشاف التسربات بسرعة

ملخصات مرئية: اطلع على أهدافك في مجال الادخار وتقدم نفقاتك من خلال مخططات بيانية تجعل مسار أموالك واضحًا

مساحة للتخطيط المستقبلي: خصص أموالًا من المكافآت أو المبالغ المستردة أو الدخل الإضافي لتحقيق أهدافك المالية الأكبر

📚 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لميزانية الأسرة لـ Google Sheets

أفضل خيارات قوالب الميزانية 50/30/20

تصبح إدارة ميزانيتك الشهرية أسهل بكثير عندما تكون لديك الأدوات المناسبة.

إليك بعض أفضل قوالب الميزانية 50/30/20 التي يمكن أن تساعدك في تخصيص دخلك وتتبع نفقاتك وتحقيق أهدافك في الادخار بدقة.

1. قالب الميزانية البسيط من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتصور وتنظيم دخلك ونفقاتك باستخدام قالب الميزانية البسيط من ClickUp.

قالب الميزانية البسيط من ClickUp يجعل الميزانية كما ينبغي أن تكون بالضبط: بسيطة. بدلاً من علامات التبويب التي لا نهاية لها والصيغ المخفية، تحصل على نظام مرئي أولاً يحدد بدقة احتياجاتك ورغباتك ومدخراتك ومجالات سداد ديونك.

يمكنك بسهولة إدخال معاملات جديدة وتتبع الدخل الصافي وتخطيط النفقات الشهرية دون بذل الكثير من الجهد اليدوي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بين طرق عرض الميزانية مثل صافي النقدية وتتبع الدخل وإدارة النفقات متى أردت تحسين صورتك المالية. لا داعي لأن تفكر في الأمر بمفردك — يرشدك ClickUp من خلال طريقة عرض "البدء" المدمجة.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

قم بإعداد حقول مخصصة لتصنيف النفقات شهريًا

تتبع الإنفاق الفعلي مقابل الإنفاق المخطط باستخدام عروض الجداول الديناميكية

استخدم ميزات إدارة المشاريع مثل تحديثات الحالة لكل إدخال مالي

راقب أهدافك في مجال الادخار وتقدم ميزانية المشروع بصريًا باستخدام لوحات المعلومات

🔑 مثالي لـ: الأشخاص الذين يرغبون في طريقة منظمة وبسيطة لتنظيم ميزانيتهم 50/30/20 وتحديثها بأقل جهد ممكن.

📹 شاهد كيفية تبسيط ميزانيتك في ClickUp:

2. قالب الميزانية الشخصية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة صورتك المالية الكاملة بسهولة باستخدام قالب الميزانية الشخصية من ClickUp.

تم تصميم نموذج الميزانية الشخصية من ClickUp للأشخاص الذين يرغبون في مزيد من التحكم دون التعقيدات التي ترافق تطبيقات الميزانية التقليدية. يركز هذا النموذج على بناء عادات ذكية من خلال مساعدتك على تسجيل كل شيء بدءًا من دخلك الشهري وحتى النفقات التقديرية في مساحة عمل واحدة سهلة الاستخدام.

ستجد عروض لوحة وقائمة وتقويم توضح دخلك ونفقاتك الثابتة وأهدافك. إنها أكثر من مجرد أداة تتبع — إنها نظام تخطيط مالي كامل حيث يمكنك طرح أفكار لاستراتيجيات التوفير وتخطيط سداد الديون وتحديد أولويات أموالك بناءً على مرحلة حياتك.

إذا كنت جادًا في إتقان تقسيم 50/30/20، فإن هذا النموذج يحافظ على هيكله ولكنه مرن.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

فكر في أهدافك المالية وتابعها في عرض المستندات

صنف جميع النفقات إلى نفقات ثابتة وتكاليف متغيرة ومدخرات

قم بإعداد مهام متكررة لمراجعة النفقات وتعديل التخصيصات

تصور جداول الدفع وتواريخ الاستحقاق من خلال عرض التقويم

🔑 مثالي لـ: أي شخص يبحث عن نهج شخصي وقابل للتخصيص لتطبيق قاعدة 50/30/20 مع الحفاظ على الأولويات المالية المستقبلية في الاعتبار.

💡نصيحة احترافية: استخدم ميزانية 50/30/20 ليس فقط للإنفاق الشهري، بل لتمويل أهدافك السنوية والخمسية والعشرية —فمواءمة العادات اليومية مع الأهداف الكبرى تجعل تحقيق تلك الأهداف طويلة الأجل أسهل بكثير.

3. قالب خطة الميزانية الشخصية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع دخلك ومدخراتك وأهدافك المالية باستخدام نموذج خطة الميزانية الشخصية من ClickUp.

تم تصميم نموذج خطة الميزانية الشخصية من ClickUp للأشخاص الذين يرغبون في رؤية كل شيء بدءًا من الدخل وحتى النفقات الشهرية في عرض واحد واضح، دون الحاجة إلى استخدام جداول البيانات المعقدة.

هذه ليست لوحة تحكم مالية معقدة، بل هي بسيطة ومباشرة في تصميمها. يمكنك الانتقال بسرعة خلال عملية إعداد الميزانية باستخدام حالات المهام الواضحة وستة حقول مخصصة تتيح لك الفرز حسب التاريخ أو الفئة أو نوع الميزانية.

سواء كنت تخطط لميزانية الوقت أو المدخرات الشهرية أو ميزانية الديون أو تحاول فقط اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً بشأن إنفاقك الفعلي، توفر لك هذه الأداة الهيكل اللازم لتحقيق ذلك.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

قسّم دخلك الشهري وفقًا لقاعدة 50/30/20 باستخدام الحقول المخصصة

قم بتمييز الإدخالات بناءً على فئة الإنفاق أو تاريخ الاستحقاق أو الأولوية

راقب التقدم المحرز من خلال حالات المهام مثل "مكتمل" و"إدخال جديد"

استخدم طرق عرض متعددة للتبديل بين تتبع الدخل وأهداف التوفير

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في تصميم واضح وموجه لتطبيق قاعدة 50/30/20 دون تشتيت الانتباه أو تكوينات معقدة.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب منظمة فواتير مجانية لتتبع نفقاتك بشكل أفضل

4. قالب تقرير الميزانية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حوّل بيانات دخلك ونفقاتك إلى تقارير ميزانية واضحة باستخدام نموذج تقرير الميزانية من ClickUp.

يركز نموذج تقرير الميزانية من ClickUp على تحويل الفوضى المالية إلى وضوح. على عكس أدوات تتبع الميزانية الأساسية، تم تصميم هذا النموذج لتوفير رؤية أعمق. فهو يساعدك على تفسير التباينات بين إنفاقك المخطط والإنفاق الفعلي وتحديد الأماكن التي تقصر فيها تخصيصات 50/30/20.

إنها مصممة كقالب Doc، مما يعني أنك لست مقيدًا بالصفوف والخلايا. يمكنك إنشاء تقارير وإدراج تفاصيل وتتبع التغييرات بمرور الوقت بتنسيق أكثر طبيعية.

هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لأي شخص يحتاج إلى التواصل بشأن خطة مالية أو تبرير تعديلات سداد الديون. إنها أداة لإعداد التقارير في المقام الأول، ولكنها في الأساس أداة للتخطيط الاستراتيجي.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

سجل الدخل والمصروفات على مدار عدة أشهر باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام

استخدم عروض المهام لتعيين التحديثات وتواريخ الاستحقاق للعناصر المتعلقة بالميزانية

صنف ومراجع الإدخالات باستخدام الحقول المخصصة والحالات

قسّم الأهداف مقابل الأداء لتحسين ميزانيتك الشهرية

🔑 مثالي لـ: من يضعون الميزانية ويرغبون في تحويل بيانات 50/30/20 إلى تقارير قابلة للتنفيذ من أجل تتبع أفضل واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ووضوح مالي طويل الأجل.

نصيحة احترافية: يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في إنشاء ميزانية مخصصة باستخدام قاعدة 50-30-20، مصممة خصيصًا لتناسب دخلك وأهدافك. يمكنه أيضًا تتبع نفقاتك، وتعيين تذكيرات لمراحل التوفير، واقتراح تعديلات للحفاظ على مسارك نحو الهدف. وإليك كيفية القيام بذلك: تحكم في أموالك باستخدام ClickUp Brain — مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتتبع النفقات وتحديد أهداف التوفير وإدارة الميزانيات بسهولة

5. قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتركيز سير عملك المالي بالكامل باستخدام قالب إدارة الموارد المالية من ClickUp.

لا يقتصر نموذج إدارة الشؤون المالية من ClickUp على وضع الميزانية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى بناء نظام حول أموالك. على عكس الأدوات الأبسط، يمنحك هذا النموذج رؤية كاملة للدخل والميزانية الشهرية والتدفق النقدي والأهداف المالية طويلة الأجل.

سواء كنت تخطط لإنفاق كبير، أو تنظم نفقات ثابتة منتظمة، أو تقسم المساهمات في حساب توفير، فإن مساحة العمل هذه تتكيف مع إعداداتك.

بفضل 28 حالة قابلة للتخصيص وخيارات التشغيل التلقائي، يمكنك إدارة أولويات مالية متعددة دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

قسّم دخلك الشهري إلى مهام وفئات ميزانية مفصلة

قم بإعداد تذكيرات تلقائية لمواعيد الاستحقاق أو المراجعات أو المدفوعات

تصور الأداء المالي بمرور الوقت من خلال عرض التقويم والقائمة

تتبع المشاريع المعقدة مثل تخطيط صندوق الطوارئ أو أهداف الاستثمار

🔑 مثالي لـ: أولئك الذين يديرون تدفقات مالية متعددة ويحتاجون إلى أكثر من مجرد أداة تتبع — نظام كامل للحفاظ على ترابط وتزامن جميع أجزاء خطتهم المالية.

🔎 هل تعلم: فيما يلي بعض الإحصائيات حول الأهداف المالية، وفقًا لمسح أجرته شركة Intuit: 58٪ من الأمريكيين جعلوا إدارة الأموال جزءًا من روتين العناية الذاتية، وهذا يؤتي ثماره

36٪ أفادوا بأنهم يشعرون بضغط مالي أقل منذ بدء اتباع روتين

41% يقولون إن وضع ميزانية والالتزام بها كان له أكبر تأثير على تحسين علاقتهم بالمال

28٪ من الأشخاص لم يضعوا بعد روتينًا للرفاهية المالية إن الاتجاه المتزايد نحو مناقشة الأمور المالية بصراحة يجعل من السهل التحدث عن الشؤون المالية مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل.

6. قالب ميزانية ClickUp College

احصل على نموذج مجاني تتبع كل مدفوعات الرسوم الدراسية وفواتير السكن الجامعي ونفقات عطلة نهاية الأسبوع باستخدام قالب ميزانية ClickUp College.

تجعل نماذج ميزانية الجامعة من ClickUp إدارة الميزانية كطالب أمرًا سهلاً. صُممت هذه النماذج مع وضع الحياة اليومية للطالب في الاعتبار — مثل الرسوم الدراسية والمشتريات اليومية والقروض والترفيه — وتمنحك سيطرة قوية على دخلك الشهري ونفقاتك دون الحاجة إلى شهادة في المالية.

ستجد طرق عرض مرنة (بما في ذلك لوحة التكاليف ونموذج الميزانية) تساعدك على فرز المدفوعات الثابتة وإدارة النفقات العرضية.

يتيح لك النموذج تمييز المعاملات حسب حالة الدفع، بحيث تكون دائمًا على دراية بما هو معلق وما تم تغطيته. سواء كنت تخصص استرداد قرض الطالب أو دخلك من العمل بدوام جزئي باستخدام قاعدة 50/30/20، فإن هذا الإعداد يتيح لك التحكم دون إرهاقك بالأعمال الإدارية.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

قسّم النفقات حسب النوع — مثل الرسوم الدراسية أو الكتب أو الاشتراكات

ضع علامة على المدفوعات على أنها "معلقة" أو "جزئية" أو "مدفوعة بالكامل" لتتبع الحالة

احسب الإنفاق الشهري مقابل الدخل باستخدام الحقول المخصصة

خطط للتكاليف القادمة باستخدام لوحة التكاليف التي تعمل بالسحب والإفلات

🔑 مثالي لـ: طلاب الجامعات الذين يديرون فئات متعددة من النفقات ويحتاجون إلى نظام مرئي ومنظم للبقاء ضمن ميزانيتهم 50/30/20 وتجنب الإنفاق الزائد.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب ميزانية شهرية مجانية لإدارة النفقات

7. ورقة عمل الميزانية الشهرية 50/30/20 من Ally

عبر Ally Financial

ورقة عمل الميزانية الشهرية 50/30/20 من Ally هي أداة قابلة للطباعة ولا تتطلب تسجيل الدخول، وتجعل عملية إعداد الميزانية بسيطة للغاية. وهي مثالية إذا كنت تفضل تتبع النفقات باستخدام القلم والورقة أو تريد ورقة عمل رقمية واضحة إلى جانب أدواتك عبر الإنترنت.

يقسم النموذج دخلك الشهري إلى احتياجات، ورغبات، ومدخرات، وسداد ديون، مما يتيح لك مساحة لإدراج العناصر الفردية تحت كل قسم.

إنها مفيدة بشكل خاص للالتزام بالانضباط شهريًا لأنها تسلط الضوء على الأهداف المئوية وتبقي إجمالياتك تحت السيطرة. سواء كنت تضع ميزانية للإيجار أو حفلات نهاية الأسبوع أو حساب التوفير الخاص بك، تتيح لك ورقة العمل هذه تتبع كل شيء دون تشتيت الانتباه باستخدام تطبيق.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

سجل مصادر الدخل، بما في ذلك الرواتب والفوائد والأعمال الجانبية

قسّم النفقات الثابتة مثل الإيجار والقروض والمرافق في قسم الاحتياجات بنسبة 50٪

سجل مشترياتك الاختيارية في قسم "الرغبات" بنسبة 30٪

تتبع مساهمات التقاعد والمدخرات والاستثمار ضمن فئة 20٪

🔑 مثالي لـ: الميزانيين الذين يرغبون في الحصول على نموذج مادي أو قابل للطباعة لتتبع وتصور تقسيمات 50/30/20 وعادات الإنفاق يدويًا في ورقة واحدة سهلة الرجوع إليها.

💡 مكافأة: ارفع مستوى تتبع ميزانيتك من خلال دمج أدوات المحاسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تصنف النفقات تلقائيًا، وتشير إلى النفقات غير العادية، وتساعدك على ضبط خطة 50/30/20 الخاصة بك من خلال رؤى في الوقت الفعلي.

8. جدول بيانات ميزانية 50/30/20 بسيط

تم تصميم جدول بيانات الميزانية البسيط 50/30/20 من أجل الوضوح. فهو يأخذ رقمًا واحدًا — دخلك الشهري — ويقسمه إلى احتياجات أساسية، ورغبات مرنة، وفئات مدخرات مستهدفة وسداد ديون.

يتضمن كل قسم تخصيصات واقعية مثل السكن والنقل وتناول الطعام خارج المنزل وصندوق الطوارئ، مع نسب مئوية ومبالغ بالدولار محسوبة بالفعل على أساس مثال 4000 دولار شهريًا.

يتميز هذا النموذج بأنه جاهز للاستخدام: لا تحتاج إلى إنشاء أي شيء، فقط أدخل أرقامك.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

وزع دخلك على الاحتياجات والرغبات والمدخرات باستخدام حقول النسب المئوية القابلة للتعديل

اضبط الفئات المحددة مسبقًا مثل التأمين أو البقالة أو مدخرات التقاعد لتناسب نمط حياتك

احسب إجمالي الإنفاق حسب الفئة على الفور لتبقى ضمن الحدود المسموح بها

استخدم التذكيرات ومطالبات المراجعة لإعادة تقييم ميزانيتك بانتظام

🔑 مثالي لـ: أي شخص يبحث عن جدول بيانات منظم لبدء رحلته في إعداد الميزانية وتطبيق قاعدة 50/30/20 دون أي تخمينات.

📮 ClickUp Insight: في حين أن 78٪ من المشاركين في استطلاعنا يولون أهمية كبيرة لتحديد الأهداف، فإن 34٪ فقط منهم يأخذون الوقت الكافي للتفكير عندما لا تتحقق تلك الأهداف. 🤔 وهذا هو المكان الذي غالبًا ما يضيع فيه النمو. مع ClickUp Docs و ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، يصبح التفكير جزءًا من العملية، وليس مجرد فكرة لاحقة. قم تلقائيًا بإنشاء مراجعات أسبوعية، وتتبع الإنجازات والدروس المستفادة، واتخذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة للمضي قدمًا. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف لأن إنشاء حلقة تغذية راجعة أمر سهل عندما يكون لديك مساعد ذكاء اصطناعي لتبادل الأفكار معه.

9. قالب ميزانية ProjectManager 50/30/20

عبر ProjectManager

قالب الميزانية 50/30/20 من ProjectManager هو اختيار ذكي لمستخدمي Excel الذين يرغبون في الحصول على أتمتة مدمجة دون الحاجة إلى تغيير المنصات. إنه جدول بيانات قابل للتنزيل يقوم بالمهام الصعبة: بمجرد إدخال دخلك الشهري، يقوم الجدول تلقائيًا بحساب المخصصات للاحتياجات والرغبات والمدخرات وسداد الديون.

تتميز هذه القوالب بتفاصيل واضحة لتوزيع التكاليف لكل فئة — مثل الإيجار والتأمين والسفر والتقاعد — إلى جانب الإجماليات التي تحدد على الفور أي إنفاق زائد.

ما يميز هذه الأداة هو هيكلها: فهي لا تقتصر على وضع الميزانية فحسب، بل تساعد أيضًا في اكتشاف الاتجاهات وتصحيح المسار في وقت مبكر. كما أنها تدعم التكرار لتتبع المستخدمين المتعددين، مما يجعلها مفيدة للميزانيات المنزلية المشتركة أو التخطيط المالي الجماعي.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

أدخل دخلك وشاهد على الفور تفاصيل 50/30/20

قارن الإنفاق الفعلي بميزانيتك باستخدام حقول الجمع التلقائي

نسخ علامات التبويب لتتبع الشهرية أو التخطيط المشترك للأسرة

استخدم الفئات المحددة مسبقًا لتسجيل بنود مثل التأمين الصحي أو الديون أو المشتريات التقديرية

🔑 مثالي لـ: المستخدمين الذين يرغبون في أداة Excel قابلة للتنزيل والتحرير تجمع بين الأتمتة وسهولة استخدام جداول البيانات — وهي رائعة لتتبع الميزانية الفردية والمشتركة.

10. نموذج ميزانية أسبوعية بسيط

عبر Clockify

قالب الميزانية الأسبوعية البسيط مثالي لأي شخص يرغب في مراقبة نفقاته عن كثب دون الحاجة إلى نظام مالي كامل. إنه أداة مبسطة تعتمد على جداول البيانات تساعدك على تسجيل النفقات المخططة أو الفعلية وتحديث الإجماليات والأرصدة تلقائيًا أثناء العمل.

إنها تعمل بشكل جيد في التخطيط كما تعمل في التتبع في الوقت الفعلي، خاصة إذا كنت تطبق قاعدة 50/30/20 على أساس أسبوعي. سواء كنت تدير مشترياتك من البقالة، أو رحلة سريعة في عطلة نهاية الأسبوع، أو نفقاتك اليومية على القهوة، تتيح لك هذه الورقة مراقبة أنماط الإنفاق قبل أن تتفاقم.

⭐ الميزات الرئيسية التي ستعجبك

سجل الإنفاق المخطط مقابل الإنفاق الفعلي في مساحة واحدة قابلة للتعديل

أدخل رصيدك الابتدائي وتابع التغييرات مباشرةً أثناء إنفاقك

اعرف على الفور إجمالي نفقاتك الأسبوعية لتحقيق تحكم أفضل

استخدم Google Sheets أو Excel لسهولة الوصول والقابلية للنقل

🔑 مثالي لـ: الميزانيين الذين يرغبون في طريقة سريعة ومرنة لمراقبة الإنفاق الأسبوعي، خاصة عند تطبيق طريقة 50/30/20 على دورات ميزانية أقصر.

تتبع أهدافك المالية وخطط لها وحققها مع ClickUp

لا يجب أن يكون التحكم في أموالك بمثابة وظيفة ثانية. باستخدام نموذج الميزانية 50/30/20 المناسب، يمكنك تبسيط طريقة تتبع الإنفاق وتخصيص الدخل وتحديد أولويات الادخار، سواء للأسبوع المقبل أو للعقد المقبل.

من الأوراق القابلة للطباعة إلى لوحات المعلومات الديناميكية، توفر لك قوالبنا طرقًا متنوعة للالتزام بميزانيتك والتركيز على أهدافك. سواء كنت تدير راتبك الشخصي أو دخلك كطالب أو نفقات منزلية مشتركة، فهناك إعداد يناسب روتينك.

هل أنت مستعد لتنظيم أموالك بأقل قدر من التوتر وبشكل أكثر تنظيماً؟

👉 اشترك في ClickUp لبدء وضع ميزانية أكثر ذكاءً — تتضمن قوالب مجانية.