قوالب مجانية لجدول الاستهلاك لتتبع مدفوعات القرض والفوائد

هل شعرت يوماً بالارتباك عند محاولة معرفة المبلغ الذي تخصصه من سداد قرضك للفائدة مقابل المبلغ الأصلي؟ بالنسبة للأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة وفرق الشؤون المالية، قد يؤدي هذا الغموض إلى سوء التخطيط ومفاجآت مكلفة.

نموذج جدول السداد يحل المشكلة بسلاسة. فهو يقدم لك تفصيلاً واضحاً لكل دفعة، ويوضح بالضبط كيف يتم سداد قرضك بمرور الوقت.

سواء كنت تدير ديونًا شخصية أو تتابع قروضًا تجارية، تساعدك هذه النماذج على البقاء منظمًا ومسيطرًا على الأمور. دعنا نستكشف بعض نماذج جداول السداد المجانية لتبسيط إدارة قروضك.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة "إطفاء" مشتقة من الكلمة اللاتينية " admortire" التي تعني "القضاء على" — في إشارة إلى سداد الديون تدريجيًا حتى يتم التخلص منها تمامًا.

ما هي قوالب جداول السداد؟

قوالب جداول السداد هي أدوات معدة مسبقًا (عادةً في Excel أو Google Sheets أو PDF) تساعدك على تتبع سداد القرض بمرور الوقت. وهي تقسم كل دفعة إلى قسمين: المبلغ الأصلي (المبلغ الذي اقترضته) والفائدة (تكلفة الاقتراض).

توضح هذه النماذج المبلغ المستحق عليك بعد كل دفعة، وموعد استحقاق الدفعات، وكيف ينخفض رصيد قرضك بمرور الوقت. وهي توفر تمثيلاً مرئيًا واضحًا لجدول السداد الخاص بك، مما يسهل عملية إعداد الميزانية وتخطيط القرض.

💰 وعادةً ما تتضمن:

تواريخ السداد

مبالغ السداد

تفاصيل الفائدة مقابل المبلغ الأصلي

رصيد القرض المتبقي

أفضل قوالب جداول السداد في لمحة

ما الذي يجعل نموذج جدول السداد جيدًا؟

يساعدك نموذج جدول سداد القرض الجيد على تنظيم أمورك المالية والحصول على صورة واضحة عن مسار سداد القرض. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

تصميم واضح: نموذج مصمم جيدًا يعرض جدول سداد القرض بالكامل بطريقة سهلة القراءة في لمحة، دون أن تشعر بالارتباك

حسابات تلقائية: بمجرد إدخال التفاصيل الأساسية مثل مبلغ القرض وسعر الفائدة ومدة القرض، سيقوم النموذج على الفور بحساب المعلومات الأساسية مثل الدفعة النهائية وعدد الدفعات المتبقية والرصيد المستحق

التفاصيل الشهرية: يجب أن يظهر كل صف الفائدة مقابل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الرصيد المتبقي بعد كل دفعة شهرية أو سنوية، سواء كان قرضًا عقاريًا بفائدة ثابتة أو متغيرة

الحقول القابلة للتعديل: تتيح لك القوالب الجيدة تعديل الأرقام بسرعة. وهذا يساعدك على استكشاف كيفية تأثير التغييرات على الخطة الإجمالية تتيح لك القوالب الجيدة تعديل الأرقام بسرعة. وهذا يساعدك على استكشاف كيفية تأثير التغييرات على الخطة الإجمالية وإدارة النفقات بشكل أفضل

وسائل مساعدة بصرية: توفر أفضل القوالب مخططات أو رسوم بيانية بسيطة تساعدك على رؤية كيف يتناقص رصيدك بمرور الوقت، مما يجعل البيانات أكثر سهولة في الفهم

تنسيقات مرنة: تعمل القوالب القوية في أدوات مثل Excel و Google Sheets وحتى تعمل القوالب القوية في أدوات مثل Excel و Google Sheets وحتى ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل. لذا، اختر المنصة التي تناسب متطلباتك على أفضل وجه

👀 هل تعلم؟ الاستهلاك الخطي يسدد الديون بشكل أسرع، ولكنه يكلف أكثر مقدمًا. مع الاستهلاك الخطي (أو الاستهلاك الثابت)، تظل مدفوعاتك الشهرية من أصل القرض كما هي، ولكن المبلغ الشهري الإجمالي يكون أعلى. يكون هذا أكثر تكلفة في البداية، ولكنك توفر بشكل كبير على الفوائد على مدى فترة القرض.

أفضل 10 نماذج لجدول الاستهلاك لإدارة مالية أفضل

هل سئمت من التوفيق بين تفاصيل سداد القرض عبر جداول بيانات متفرقة؟

إليك أفضل قوالب جداول السداد لمساعدتك على تتبع المدفوعات، وتفصيل الفائدة مقابل المبلغ الأصلي، والبقاء على اطلاع بخطة السداد للقروض ذات المعدلات المتغيرة والثابتة، دون أي ضغوط.

1. قالب ميزانية بسيط من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم ميزانيتك الشهرية والسنوية باستخدام نموذج الميزانية من ClickUp

أصبح تتبع تدفقاتك النقدية الداخلة والخارجة أسهل بكثير مع نموذج الميزانية البسيط من ClickUp. يمنحك هذا النموذج رؤية واضحة لدخلك ونفقاتك، مرتبة بطريقة منطقية. تم تنظيم كل قسم لمساعدتك على اكتشاف الأنماط والتخطيط المسبق والتركيز على أهدافك. مع عرض البيانات مرتبة حسب النوع والشهر، يبدو كل شيء منظمًا وسهل المتابعة.

استخدمها لتصنيف كل دفعة تحت اسم قرض أو دين معين لمراقبة التزامات متعددة في وقت واحد. يمكنك إضافة حقول مخصصة مثل تاريخ الدفع ومبلغ الدفع والمبلغ الأصلي المدفوع والفائدة المدفوعة والرصيد المتبقي المراد سداده. استخدم عرض الجدول أو خطة الميزانية لعرض هذه البيانات جنبًا إلى جنب مع فئات النفقات الحالية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا التطبيق:

اعرض جميع أنشطتك المالية حسب نوع الحساب

استخدم القوائم المنسدلة لتسمية فئات الدخل والمصروفات وإضافة تفاصيل مثل النوع والمصدر والوصف

تحقق من صافي التدفق النقدي في عرض صافي النقدية لترى ما تبقى بعد سداد الفوائد والمصروفات الأخرى

🔑 مثالي لـ: الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة أو فرق الشؤون المالية الذين يرغبون في طريقة سهلة لتنظيم دخلهم ونفقاتهم

2. قالب ClickUp لإدارة الشؤون المالية

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة أموالك بسلاسة باستخدام نموذج الإدارة المالية من ClickUp

مع الأدوات المحاسبية المناسبة، لن تبدو إدارة الشؤون المالية للأعمال تحديًا لا نهاية له. ونموذج إدارة الشؤون المالية من ClickUp هو أحد هذه الأدوات!

يوفر لك مساحة عمل كاملة مصممة للتعامل مع المبيعات والفواتير والمصروفات والتعويضات وحتى تفاصيل المنتجات، كل ذلك في مكان واحد. تحصل على تخطيطات واضحة وأتمتة ذكية والعديد من الأدوات للحفاظ على سير أمورك المالية بسلاسة.

على سبيل المثال، يمكنك تتبع مدفوعات الفائدة والمبلغ الأصلي شهريًا باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp على النحو التالي:

المهام: الدفعة القادمة

قيد التقدم: يتم إعداد الدفعة

مكتمل: تم السداد

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا التطبيق:

تتبع عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات الشهرية من خلال قوائم سهلة التصفح

سجل كل التفاصيل باستخدام الحقول المدمجة مثل المبلغ والحالة والجهة الاتصال والتواريخ

🔑 مثالي لـ: الفرق والشركات التي تبحث عن طريقة أكثر ذكاءً لإدارة الشؤون المالية دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة

3. نموذج تقرير النفقات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط عملية تتبع النفقات وإعداد التقارير باستخدام نموذج تقرير النفقات من ClickUp

قالب تقرير النفقات من ClickUp هو خيارك الأمثل لتتبع نفقاتك ونفقات موظفيك دون أي لبس. يوفر هذا القالب تصميمًا جاهزًا لتسجيل النفقات حسب التاريخ والنوع والمبلغ، لذا لا داعي للبدء من الصفر.

يمكنك ملء الأقسام المعدة مسبقًا، من السفر إلى الطعام إلى فواتير الهاتف، باستخدام هذا النموذج. يمكنك أيضًا إرفاق الإيصالات وإضافة أوصاف موجزة وتضمين موافقات المدير مباشرة على الصفحة.

يمكنك تخصيصه لتتبع القروض الفردية أو المدفوعات الدورية وتصور جداول السداد. قم بربطه بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ClickUp Brain لتحليل أنماط الإنفاق السابقة وتوقع الالتزامات المتبقية.

اطلب من ClickUp Brain إنشاء جدول سداد مُحسّن لك

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا التطبيق:

املأ جدولًا جاهزًا بجميع فئات النفقات في مكان واحد

أدخل تفاصيل الإيصال مع مساحة للوصف، وأرفق الصور

قم بتحرير النموذج أو طباعته أو مشاركته حسب الحاجة مع أعضاء فريقك ومديريك

🔑 مثالي لـ: الفرق والموظفين الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة لتسجيل النفقات وتقديم التقارير وحفظ كل شيء بشكل جيد

4. نموذج فاتورة ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ فواتير احترافية بسرعة باستخدام نموذج الفواتير من ClickUp

هل تحتاج إلى طريقة أسرع لإدارة الفواتير دون أن تفقد تتبع من يدين لك بماذا؟ تساعدك نماذج فواتير ClickUp على البقاء على اطلاع على مدفوعات العملاء دون الحاجة إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات.

يتيح لك هذا البرنامج حفظ كل فاتورة كمهمة، مع تفاصيل مثل اسم العميل ومعلومات الاتصال والمبلغ وتاريخ الاستحقاق. يمكنك الحصول على عروض متعددة لتبقى منظمًا وترى ما تم سداده وما هو متأخر وما هو قيد السداد باستخدام أداة الفوترة هذه.

يمكن أن يكون النموذج أيضًا سجلًا حيًا لجدول الاستهلاك. يمكن أن تمثل كل "فاتورة" تسجلها قسطًا محددًا في قرض أو خطة سداد، مع قيام حقول الفاتورة بوظيفة مزدوجة:

يصبح مبلغ الفاتورة هو إجمالي دفعتك الدورية

البنود توضح الفرق بين المبلغ الأصلي و الفائدة لتلك الفترة

تاريخ الاستحقاق هو تاريخ السداد في جدول الاستهلاك الخاص بك

تُظهر حالة "مدفوع/غير مدفوع" بالضبط أين أنت في جدول السداد الزمني

بمرور الوقت، تصبح طريقة عرض التقويم في النموذج خريطة سداد مرئية — كل فاتورة مدفوعة هي علامة أخرى على الرصيد، وكل فاتورة قادمة هي خطوتك التالية في الخطة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا التطبيق:

تتبع حالة الفواتير والسداد في لمحة بفضل عروض القوائم واللوحات والتقويمات والجداول الزمنية

استخدم ميزات تتبع الوقت المدمجة في ClickUp، مثل تتبع الوقت من أي جهاز، وإضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت، ووضع علامة على الوقت القابل للفوترة، وإنشاء تقارير مفصلة

قم بتعيين المهام المتكررة في ClickUp للتعامل مع الفواتير والمدفوعات الشهرية أو الدورية تلقائيًا

قم بإدارة المدفوعات في نفس المكان الذي ترسل فيه الفواتير وتخزنها — عملية واحدة، مصدر واحد للمعلومات، مهمتان تنجزان في وقت واحد

🔑 مثالي لـ: المستقلين والوكالات والفرق التي ترغب في متابعة الفواتير والحصول على المدفوعات، بالإضافة إلى سداد قروضها في الوقت المحدد

5. نموذج العمليات المحاسبية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احتفظ بسجل شامل لأموال شركتك باستخدام نموذج العمليات المحاسبية من ClickUp

يجمع نموذج العمليات المحاسبية من ClickUp جميع عملياتك المالية الأساسية في مساحة منظمة تتطور مع تطور أعمالك. من تنظيم مجموعات الحسابات إلى تتبع الدفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ والتدفقات النقدية، يمنحك هذا النموذج الوضوح دون تعقيد.

تم تصميمه ليتناسب مع سير العمل المحاسبي القياسي، ويشمل أقسامًا لتجميع الحسابات والتدفقات النقدية ودفاتر الأستاذ وتقارير نهاية الفترة. ماذا أيضًا؟ يتيح لك استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاسبة لتفريغ المهام الروتينية مثل تصنيف الإدخالات واكتشاف الحالات الشاذة أو إنشاء الملخصات.

داخل النموذج، يصبح كل إدخال استهلاك مهمة محاسبية تمثل قسطًا واحدًا من القرض أو جدول السداد. بدلاً من استخدام أداة تتبع قروض منفصلة، يمكنك ببساطة تسجيل كل دفعة كجزء من عملياتك المحاسبية الأوسع نطاقًا.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

راقب جميع الإيرادات والمصروفات التي تتكبدها شركتك باستخدام قائمة عرض الحسابات

قم بتجميع المعاملات حسب عناوين الحسابات أو أنواع دفاتر اليومية أو الأنشطة النقدية الشهرية

تصور الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية باستخدام لوحات السحب والإفلات

استفد من الحالات مثل "مفتوح" أو "نشط" أو "مغلق" للإشارة إلى ما إذا كانت الدفعة لم تبدأ بعد أو مستحقة أو مدفوعة. يعكس هذا تقدمك في السداد وسير العمل المحاسبي المعتاد

🔑 مثالي لـ: الشركات الصغيرة أو فرق الشؤون المالية أو مديري العمليات الذين يرغبون في تنظيم سجلاتهم المحاسبية

6. نموذج سجل المدفوعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة وتتبع المدفوعات باستخدام نموذج سجل المدفوعات من ClickUp

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لتسجيل سجلات الدفع الشخصية أو التجارية وعرضها والتحقق منها، فإن نموذج سجل الدفع من ClickUp هو الحل الأمثل لك!

بفضل العروض البسيطة مثل نماذج الدفع والقوائم التفصيلية وملخصات العملاء، ستعرف دائمًا من دفع ماذا ومتى وكيف. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك الحسابات المدمجة على معرفة الإجماليات في لمحة، بينما يضمن تحميل الإيصالات وطرق الدفع دقة التوثيق.

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من التفكير في جدول السداد كأداة منفصلة، استخدم هذا النموذج لدمجه في سير عمل سجل الدفعات الحالي. تصبح كل قسط من أقساط القرض مجرد مهمة دفع أخرى، معززة بتتبع رأس المال/الفائدة وتناسب تمامًا حقولك وعروضك وأتمتتك الحالية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع جميع السجلات في عرض مركزي لجميع العناصر مع أعمدة قابلة للفرز والتصفية

احتفظ بنسخ رقمية من الإيصالات مرفقة ومنظمة لسهولة الرجوع إليها

قم بإدارة حالة كل دفعة باستخدام حالات مخصصة، مثل "مفتوح" و"مكتمل"

🔑 مثالي لـ: العاملين المستقلين وفرق الأعمال الصغيرة التي تبحث عن نظام منظم وقابل للمشاركة لتسجيل المدفوعات ومراجعتها، بما في ذلك أقساط القروض

7. ميزانية مشروع ClickUp مع نموذج WBS

احصل على نموذج مجاني تتبع ميزانية المشروع بفعالية باستخدام ميزانية المشروع من ClickUp مع نموذج WBS

هل تحتاج إلى نهج منظم ومفصل لإدارة النطاق والميزانية والتقدم؟ جرب قالب ClickUp Project Budget with WBS. يستخدم هذا القالب هيكل تقسيم العمل لتخصيص التكاليف ومراقبة الأرقام الفعلية وتصور التقدم المحرز مقارنة بالمراحل المخطط لها في مساحة موحدة واحدة. وهذا يجعله الأساس المثالي لدمج جدول الاستهلاك بشكل طبيعي في هيكل ميزانيتك.

يربط النموذج بنود الميزانية مباشرة بالأنشطة، مما يضمن التوافق التام بين التخطيط المالي وتنفيذ المشروع. نظرًا لأن هذا النموذج يدعم طرق عرض مختلفة — بما في ذلك Gantt والقائمة واللوحة — يمكنك تتبع مواعيد استحقاق المدفوعات بصريًا، إلى جانب معالم المشروع. وهذا يعطي صورة زمنية واضحة عن السداد المرتبط بهيكل المشروع.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا التطبيق:

تصور جدول مشروعك عبر المراحل وأعد جدولة المهام باستخدام السحب والإفلات

نظم جميع البيانات ذات الصلة بمشاريعك في مكان واحد من أجل تخطيط فعال للقدرات وتخصيص الموارد

خطط لجميع الأنشطة حسب مرحلة المشروع باستخدام جدول هيكل تقسيم العمل

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع والفرق التي تدير مشاريع واسعة النطاق ذات مصادر تمويل متعددة

🔍 هل تعلم؟ الاستهلاك لا يقتصر على القروض فقط. تستخدمه الشركات أيضًا لتوزيع تكلفة الأصول والاستثمارات، مثل المعدات، على مدار الوقت.

8. قالب عرض الجدول الزمني لـ ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم جدول الاستهلاك الخاص بك وحدد التواريخ المهمة باستخدام قالب عرض الجدول الزمني من ClickUp

خطط جدول الاستهلاك بالكامل في مساحة عمل مرئية وسلسة باستخدام نموذج عرض الجدول الزمني من ClickUp. يوفر هذا النموذج للأفراد والفرق هيكلًا زمنيًا مرنًا لتنظيم مراحل الاستهلاك وتحديد تواريخ الاستحقاق. كل نقطة تحمل مبلغها، مقسمًا إلى أصل الدين والفائدة، مع ظهور الرصيد بعد السداد في الملاحظات اللاصقة أو في حقل مخصص.

مع هذا النموذج، يمكنك حرية تخطيط وتعديل وتتبع كل مرحلة من مراحل جدول الاستهلاك دون قيود صارمة. فهو يحول خطة سداد القرض إلى طريق واضح ومرئي يؤدي مباشرة إلى الصفر.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا التطبيق:

قم بتعيين المسؤوليات ومواعيد الاستحقاق مباشرة على الجدول الزمني لمساءلة سريعة

تعاون مباشرة مع أعضاء الفريق في مساحة مرئية مشتركة

قم بتوسيع اللوحة حسب الحاجة لتناسب حتى أكثر جداول السداد تعقيدًا ومتعددة المراحل

🔑 مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة أو العاملين لحسابهم الخاص، خاصةً أولئك الذين يديرون قروض المعدات أو رأس المال الأولي أو المشاريع الممولة من العملاء حيث تكون مواعيد السداد مهمة بقدر أهمية تخطيط التدفق النقدي

9. نموذج جدول سداد القرض من Mission Investors

عبر Mission Investors

قد يصبح تتبع جداول السداد لعدة قروض، لكل منها شروط وتكرار ومبالغ مختلفة، أمرًا مرهقًا بسرعة. يوفر نموذج جدول سداد القرض من Mission Investors جدول بيانات قابل للتخصيص مصمم لتبسيط إدارة القروض وتعزيز شفافية المحفظة.

يوضح الجدول تفاصيل كل دفعة، بما في ذلك المبلغ الأصلي والفائدة والدفعات الإضافية والأرصدة، كل ذلك في جدول شامل واحد.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا التطبيق:

تتبع المدفوعات المجدولة والإضافية لترى كيف تؤثر على الجدول الزمني لسداد قرضك

اعرض ملخص القرض مع الدفعات المجدولة وإجمالي الفائدة المدفوعة وعدد الدفعات الفعلية والدفعات المبكرة، كل ذلك في لمحة واحدة

تتبع تقدم قرضك باستخدام أعمدة للرصيد الابتدائي والمبلغ الأصلي والفائدة والمزيد

🔑 مثالي لـ: المقترضين والمستشارين الماليين الذين يحتاجون إلى الاحتفاظ بسجلات سهلة الفهم لسداد القروض.

💡 نصيحة إضافية: إليك بعض النصائح لتسديد القرض بشكل فعال: تتبع مدفوعاتك بانتظام لمعرفة المبلغ الذي يذهب إلى الفائدة مقابل المبلغ الأصلي

قم بسداد دفعات إضافية كلما أمكن ذلك لتقصير مدة السداد

استخدم الأدوات الرقمية أو النماذج لتبقى منظمًا ولا تفوت أي دفعة

افهم شروط قرضك جيدًا

قم بتحديث جدولك كلما أجريت تغييرات، مثل إعادة التمويل أو دفع مبالغ مقطوعة

تصور التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات ومخططات تفصيلية

10. جدول سداد القرض في Excel بواسطة CFI

عبر CFI

يقدم نموذج جدول سداد القرض في Excel من CFI جدول سداد كامل يغطي كل شيء بدءًا من الدفعات الشهرية المتساوية إلى المساهمات الإضافية وتغير أسعار الفائدة.

تساعدك هذه الجداول الجاهزة على حساب دفعات القرض الدقيقة، والمبلغ الأصلي، والفائدة، والأرصدة لأي مدة قرض وسعر فائدة. إنها تبسط عملية إنشاء جدول سداد كامل، مما يوفر لك الوقت والجهد.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا التطبيق:

قم بتنزيل نموذج Excel كامل الوظائف ومُعد مسبقًا بجميع الصيغ اللازمة

اضبط مبلغ القرض وسعر الفائدة ومدة السداد لترى كيف تؤثر على جدول السداد الخاص بك

تصور الرصيد المتبقي وتقدم السداد بوضوح لكل فترة

🔑 مثالي لـ: المتخصصين الماليين وأصحاب الأعمال أو الطلاب الذين يرغبون في تتبع جدول الاستهلاك الخاص بهم باستخدام Excel

بسّط إدارة القروض باستخدام ClickUp

لا يجب أن تكون إدارة القرض لعبة تخمين. باستخدام نموذج جدول سداد القرض المناسب، يمكنك أن ترى بوضوح كيف يقلل كل دفعة من رصيدك، شهرًا بعد شهر، دولارًا بعد دولار.

بفضل العروض القابلة للتخصيص والأتمتة، يساعدك ClickUp في إنشاء نظام ذكي لتتبع القروض من البداية أو ربطه بأنظمة مسبقة الإنشاء. تتبع جداول السداد، وقم بتعيين تذكيرات، وحتى مشاركة النماذج مع العملاء أو زملاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث كل شيء في الوقت الفعلي، حتى لا يفوتك أي شيء.

هل أنت مستعد للتحكم في استراتيجية قرضك؟ ابدأ مع ClickUp وشاهد أرقامك تصبح منطقية أخيرًا. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!