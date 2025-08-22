أفضل 10 بدائل لـ TiddlyWiki لإدارة المعرفة الشخصية

لقد جربت TiddlyWiki. في البداية، بدا أنه البرنامج المناسب.

ثم جاءت الإحباطات: الواجهة غير العملية ومشكلات المزامنة والقلق من احتمال اختفاء جميع بياناتك. ناهيك عن العمل الجماعي، فالتعاون لم يكن خيارًا متاحًا. حتى إنشاء ملاحظة جديدة أو ربطها بصفحات أخرى كان أمرًا صعبًا.

ولكن هناك حل. هناك بدائل لـ TiddlyWiki تعمل معك وليس ضدك. فكر في منصات سهلة الاستخدام مع تعاون في الوقت الفعلي ومزامنة سلسة وميزات تدعم بالفعل طريقة إنشاء الملاحظات وتنظيم الأفكار.

في هذا المنشور، سنشارك أفضل أدوات تدوين الملاحظات — المصممة لتدوين الملاحظات بشكل أكثر ذكاءً ومرونةً بما يتناسب مع سير عملك. سواء كنت تنظم المشاريع أو تسجل الأفكار، فهناك طريقة أفضل لإدارة جميع بياناتك.

🧠 حقيقة ممتعة: كان ليوناردو دافنشي بارعًا في تدوين الملاحظات. تعد دفاتر ملاحظات ليوناردو دافنشي الشهيرة، المليئة بالرسومات والأفكار والملاحظات، دليلًا على قوة تدوين الملاحظات في تعزيز الإبداع. ومن المرجح أن كتابته المعكوسة (الكتابة بالعكس) كانت طريقة للحفاظ على خصوصية ملاحظاته.

لماذا تختار بدائل TiddlyWiki

ساعد TiddlyWiki في ريادة إدارة المعرفة الشخصية بفضل إعداده الذكي المكون من ملف واحد. ولكن لنكن واقعيين، فليس الأمر دائمًا على ما يرام. إليك أبرز نقاط ضعفه:

منحنى تعلم حاد : قد يربك هيكله الفريد وعلاماته معظم المستخدمين

تعاون محدود : لا توجد طريقة مدمجة لتحرير : لا توجد طريقة مدمجة لتحرير قاعدة المعرفة الخاصة بك في الوقت الفعلي

تحديات المزامنة : يتطلب الحفاظ على اتساق جميع بياناتك عبر الأجهزة بذل جهد إضافي

تجربة استخدام قديمة على الأجهزة المحمولة : تبدو بطيئة مقارنة : تبدو بطيئة مقارنة بتطبيقات تدوين الملاحظات الحديثة

أدوات بحث ضعيفة : لا يوجد بحث عن النص الكامل أو عوامل تصفية، مما يجعل التنقل أكثر صعوبة مع نمو موقع الويكي الخاص بك

تحميل زائد للمكونات الإضافية : تعتمد الميزات الأساسية على مكونات إضافية قد تتعطل أو تتعارض

تنظيم مرئي متفرق: يفتقر إلى طرق عرض مدمجة مثل kanban أو الخرائط الذهنية لتنظيم ملاحظاتك

مع تكاثر أفكارك وتوسع قاعدة معارفك، تصبح هذه المشكلات عائقًا أمامك.

لحسن الحظ، تحل تطبيقات تدوين الملاحظات الهرمية الحديثة هذه المشكلات من خلال ميزات أفضل ومرونة أكبر، وغالبًا ما توفر حرية المصدر المفتوح.

🧠 حقيقة ممتعة: لا يزال نظام تدوين الملاحظات Cornell، الذي تم اختراعه في الأربعينيات، يُدرَّس حتى اليوم. لماذا؟ لأن هيكل هذه الطريقة البسيط في تدوين الملاحظات — الإشارات والملاحظات والملخص — يدعم التعلم النشط، حتى في عالمنا المليء بالتطبيقات اليوم. إنها طريقة قديمة، لكنها لا تزال جذابة بشكل غريب.

نظرة عامة على بدائل TiddlyWiki

هل أنت مستعد للعثور على نظام يناسبك؟ فيما يلي نظرة عامة سريعة على حالات الاستخدام والميزات البارزة لكل بديل من بدائل TiddlyWiki:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp إدارة المعرفة والمهام في تطبيق واحد المستندات، AI Note Taker، قوالب قاعدة المعرفة خطة مجانية إلى الأبد؛ تتوفر خطط مدفوعة Notion مساحة عمل وقواعد بيانات قابلة للتخصيص الكتل وقواعد البيانات والتعاون مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا للمستخدم Obsidian قاعدة معرفية محلية أولاً عرض الرسم البياني والروابط الخلفية والمكونات الإضافية مجاني؛ خدمات إضافية تبدأ من 5 دولارات للمستخدم Roam Research الأفكار المترابطة والملاحظات اليومية روابط ثنائية الاتجاه وقاعدة بيانات رسومية خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا للمستخدم Joplin ملاحظات مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية دعم Markdown، والوصول دون اتصال بالإنترنت الخطط المدفوعة تبدأ من 3.40 دولار Evernote تدوين الملاحظات التقليدي باستخدام أداة قص الويب دفاتر ملاحظات، مهام، تكامل مجاني؛ خطة مدفوعة تبدأ من 14.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم Logseq تدوين الملاحظات المحلية مع إعطاء الأولوية للخصوصية عرض الرسم البياني، ملفات نصية عادية مجاني DokuWiki ويكي خفيف الوزن للفرق لا توجد قاعدة بيانات، إدارة بسيطة مجاني Nuclino قاعدة معرفية سريعة للفريق المستندات وعرض الرسوم البيانية ومساحة العمل التعاونية مجاني؛ خطة مدفوعة مقابل 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم ملاحظات قياسية تدوين ملاحظات آمن ومشفّر نص عادي، تخفيض، تشفير مجاني؛ خطة مدفوعة مقابل 90 دولارًا في السنة

أفضل بدائل TiddlyWiki للاستخدام

توفر هذه البدائل لـ TiddlyWiki واجهات مبسطة وتعاونًا في الوقت الفعلي ومزامنة عبر الأنظمة الأساسية وميزات قوية لإدارة المعرفة.

تم تصميم كل منها لتدوين الملاحظات بشكل أكثر ذكاءً ومرونةً بحيث تتكيف مع سير عملك، وليس العكس. دعنا نبدأ.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المعرفة والمهام الشاملة)

استخدم نماذج LLM متعددة، وأنشئ وثائق فورية، واستخرج النقاط الرئيسية من الملاحظات، والمزيد مع الذكاء الاصطناعي من ClickUp

لا ينبغي أن تشعر أن إدارة معرفتك أشبه بتجميع نصف دزينة من التطبيقات.

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، مصمم للمستخدمين الذين يرغبون في مركزية كل شيء — من كتابة الملاحظات وإنشاء مواقع wiki إلى التعاون في المهام وتسجيل رؤى الاجتماعات — على منصة واحدة متماسكة.

على عكس TiddlyWiki، يوفر ClickUp مساحة عمل مصقولة وقابلة للتطوير مع مزامنة سحابية وتحرير في الوقت الفعلي وأتمتة ودعم الذكاء الاصطناعي. لا حاجة لتكوين مسارات الملفات أو الكتابة بلغة wiki أو تنظيم المحتوى يدويًا.

ابدأ باستخدام ClickUp Docs كمحرر نصوص لإنشاء المحتوى المنظم وإدارته. تدعم Docs الصفحات المتداخلة والتنسيق الغني والمهام المضمنة والتعاون في الوقت الفعلي.

أنشئ مستندات منظمة وتعاونية مع صفحات متداخلة ومهام مضمنة داخل ClickUp Docs

سواء كنت تقوم بتوثيق الأبحاث أو صياغة المقالات أو تخطيط المشاريع، يمكنك بسهولة تنظيم كل شيء في هيكل هرمي. يمكنك أيضًا ربط كل مستند بمهمة أو هدف أو لوحة معلومات للتخطيط المتكامل. تحدث عن تنظيم عملك الأكاديمي!

هل تحتاج إلى مساعدة في ملاحظاتك؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك. من مساعدتك في صياغة الملاحظات إلى تلخيص المحتوى الطويل وإنشاء مخططات المدونات أو إدخالات المعرفة مباشرة داخل مستنداتك، يمكنه القيام بكل ذلك.

أنشئ ملخصات واكتب المحتوى وطرح الأفكار مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

تم تصميمه خصيصًا للأكاديميين ومحبي الإنتاجية الذين يرغبون في تبادل الأفكار أو إنشاء ملاحظات جديدة أو تحريرها أو إعادة كتابتها دون مغادرة تطبيق تدوين الملاحظات. يمكنك التبديل بين النغمات أو إعادة صياغة المعلومات أو إنشاء ملخصات لاتخاذ قرارات أسرع.

هل تريد تبديل LLMs للحصول على إجابات مخصصة لحالتك؟ لا مشكلة! من داخل المنصة، يمكنك التبديل بين ClickUp Brain و ChatGPT-4o و Claude وتوديع تبديل السياق.

هل ستشارك في اجتماع أو محاضرة عبر الإنترنت؟ يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بتسجيل المناقشات وتلخيصها. كما ينشئ ملاحظات اجتماعات وقوائم مهام منظمة، مما يضمن عدم فقدان أو إغفال أي شيء.

سجل الاجتماعات وملخصها تلقائيًا في ملاحظات جاهزة للتنفيذ وقوائم مهام باستخدام ClickUp AI Notetaker

ما يجعل أداة الذكاء الاصطناعي هذه رائعة لتدوين الملاحظات هو أنه يمكنك مراجعة ما قيل واستخراج نقاط العمل وربط الأفكار الرئيسية بمهام المتابعة فور انتهاء الاجتماع.

أصعب جزء في إدارة مشروع بحثي هو إطلاع الجميع على آخر التحديثات والتغييرات. ولكن إذا كنت مستعدًا لبدء إنشاء أول ويكي داخلي قابل للتطوير، فإن قالب قاعدة المعرفة ClickUp هو الخيار الأمثل لك. فهو يوفر بنية جاهزة للاستخدام لإنشاء إجراءات التشغيل القياسية ومراكز المساعدة والأسئلة الشائعة والوثائق، مع تصميم بسيط وتصفح سهل.

احصل على قالب مجاني استخدم قالب قاعدة المعرفة ClickUp لتخزين المعرفة ومشاركتها داخل مؤسستك

إنها مناسبة تمامًا للاستخدام الشخصي والجماعي، مما يتيح لك توفير الوقت الإضافي الذي تقضيه في إنشاء قاعدة معرفية داخلية من الصفر.

توفر هذه الميزات مجتمعة كل ما يحبه مستخدمو TiddlyWiki — تطبيق لتدوين الملاحظات الهرمي ومحرر نصوص عادي ووصول سريع — ولكن مع تعاون وتصميم وأتمتة محسّنة، إلى جانب لمسة من الذكاء الاصطناعي. من يستطيع أن يرفض ذلك؟

أفضل ميزات ClickUp

قم بإعداد مساحات تعاونية مع وصول مخصص للفرق والأقسام

استخدم ربط المهام لتحويل أي فكرة أو فقرة إلى عنصر عمل مباشر

دمج التقويمات والتذكيرات والأهداف في ملاحظاتك

تتبع المساهمات المعرفية والتحديثات بشفافية تامة

اربط الملاحظات بالمهام والأهداف والجداول الزمنية ولوحات المعلومات في مكان واحد

احتفظ بسجل الإصدارات والتعليقات والأذونات للمحتوى المشترك

حافظ على أمان كل شيء وتوافقه مع لوائح GDPR و HIPAA وضوابط المؤسسات

قيود ClickUp

يتطلب بعض الوقت للتعلم بالنسبة للمبتدئين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

كل شيء (ويكي، إدارة التذاكر، تخصيص المهام) في مكان واحد. أشعر أن ClickUp يجعلني أكثر إنتاجية من منافسيه الأكثر شهرة.

كل شيء (ويكي، إدارة التذاكر، تخصيص المهام) في مكان واحد. أشعر أن ClickUp يجعلني أكثر إنتاجية من منافسيه الأكثر شهرة.

💫 هل تريد دمج جميع أدواتك في تطبيق سطح مكتب واحد؟ جرب Brain MAX!

2. Notion (الأفضل لمساحات العمل القابلة للتخصيص)

عبر Notion

ليس كل نظام معرفي بحاجة إلى أن يكون جامدًا. إذا كنت ترغب في تشكيل مساحة العمل الخاصة بك وفقًا لطريقة تفكيرك، فإن Notion يمنحك هذه المرونة.

يستخدم نظامه كتل بناء — نص وقوائم مراجعة وقواعد بيانات وصور والمزيد — حتى تتمكن من إنشاء صفحات تنمو مع احتياجاتك.

ما يميز Notion هو قابليته للتكيف. يمكنك البدء بصفحة فارغة أو الاختيار من بين مئات قوالب تدوين الملاحظات. سواء كانت قائمة قراءة أو مشروعًا جماعيًا، يتكيف Notion مع أسلوب عملك وطريقة سير عملك.

على عكس TiddlyWiki، الذي يتطلب مزيدًا من الإعداد ويقدم خيارات مرئية محدودة، يتميز Notion بواجهة أنظف وميزات تعاون مدمجة وتخصيص أسهل. إنه مفيد إذا كنت تريد مزيجًا من الهيكل والإبداع دون الحاجة إلى إعداد تقني. سواء كنت تعمل بمفردك أو مع مجموعة، فإنه يتكيف مع أسلوبك وحجم عملك.

أفضل ميزات Notion

أنشئ قواعد بيانات مرتبطة تتحديث تلقائيًا عند تغيير المعلومات المصدرية

نظم المعلومات باستخدام تسلسل هرمي مرن للصفحات وقم بتبديل الكتل

شارك صفحات محددة أو مساحات عمل كاملة مع إعدادات أذونات دقيقة

استيراد من Evernote و Trello و Asana وأدوات أخرى باستخدام أدوات الاستيراد المدمجة

يمكنك الوصول إلى الملاحظات عبر جميع الأنظمة الأساسية باستخدام محرر نصوص غير متصل بالإنتر

أنشئ مواقع ويكي مرئية مع صور غلاف وأيقونات وتخطيطات قابلة للتخصيص

قيود Notion

قد تكون وظيفة البحث بطيئة مع قواعد المعرفة الكبيرة

يحدث أحيانًا تعارض في المزامنة في الوضع غير المتصل بالإنترنت

أسعار Notion

مجاني

شخصي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد مكنني Notion من كتابة الملاحظات بشكل أسرع وأكثر تكرارًا وبتفاصيل أكثر، كما أن تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة تتيح لي تكثيف وتلخيص ملاحظات الآخرين لإضافتها إلى قاعدة معارفي.

لقد مكنني Notion من كتابة الملاحظات بشكل أسرع وأكثر تكرارًا وبتفاصيل أكثر، كما أن تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة تتيح لي تكثيف ملاحظات الآخرين وتلخيصها لإضافتها إلى قاعدة معارفي.

3. Obsidian (الأفضل لقاعدة المعرفة المحلية أولاً)

عبر Obsidian

في بعض الأحيان، تريد أن تظل ملاحظاتك محلية — بدون سحابة، فقط ملفات سريعة ومرنة تحت سيطرتك الكاملة. Obsidian يجعل ذلك سهلاً. إنه تطبيق لتدوين الملاحظات يعتمد على التخفيضات ويخزن ملاحظاتك كملفات نصية عادية على جهازك، مما يمنحك إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت والملكية الكاملة لبياناتك.

ما يميز Obsidian هو كيف يساعدك على ربط الأفكار. بفضل الروابط الخلفية وعرض الرسم البياني المرئي، يبني Obsidian شبكة من الأفكار أثناء الكتابة. وهو مفيد للطلاب والباحثين أو أي شخص يبني قاعدة معرفية طويلة الأجل.

بالمقارنة مع TiddlyWiki أو بعض بدائل Obsidian، التي قد تبدو قديمة أو معقدة للغاية، يوفر Obsidian تجربة أكثر سلاسة وبديهية. يمكنك الحصول على اختصارات لوحة المفاتيح ومعاينات الروابط ومكتبة متنامية من المكونات الإضافية للمجتمع دون الحاجة إلى لمس الكود.

سواء كنت تقوم بتخطيط أطروحة أو تدوين يوميات، فإنه يتكيف مع طريقة تفكيرك دون فرض هيكل مبكرًا.

أفضل ميزات Obsidian

اعمل بشكل كامل دون اتصال بالإنترنت باستخدام ملفات Markdown المحلية

اربط الملاحظات من خلال الربط التلقائي ثنائي الاتجاه

تصور شبكة أفكارك باستخدام عرض بياني

خصص إعداداتك باستخدام مكتبة غنية من المكونات الإضافية للمجتمع

قم بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك باستخدام السمات ومفاتيح الاختصار

قم بالتبديل إلى الوضع المظلم لتقليل إجهاد العين أثناء جلسات تدوين الملاحظات في وقت متأخر من الليل

قيود Obsidian

لا توجد ميزات تعاون أو مشاركة مدمجة

تتطلب بعض المكونات الإضافية إعدادًا تقنيًا أو صيانة

أسعار Obsidian

مجاني للاستخدام الشخصي

إضافات اختيارية: المزامنة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم النشر: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزامنة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النشر: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزامنة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النشر: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 8/5 (35+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian؟

تقول مراجعة Capterra :

سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات وتحريرها. كان مفيدًا في استيراد وقراءة ملاحظات Markdown التي قمت بتصديرها من Mac Notes.

سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات وتحريرها. كان مفيدًا في استيراد وقراءة ملاحظات Markdown التي قمت بتصديرها من Mac Notes.

4. Roam Research (الأفضل للتفكير الشبكي والملاحظات اليومية)

عبر Roam Research

إذا كان عقلك لا يعمل في مجلدات وقوائم صارمة، فقد تشعر أن Roam Research هو المكان المناسب لك. صُمم Roam للمفكرين غير الخطيين، ويبني قاعدة معرفية متصلة عبر روابط ثنائية الاتجاه — كل ملاحظة تربطها ترتبط تلقائيًا. تتيح ميزة الملاحظات اليومية تسجيل الأفكار بسهولة دون الحاجة إلى تنظيم مفرط.

تسهل ميزة الملاحظات اليومية تسجيل الأفكار دون الحاجة إلى تنظيم مفرط. قم ببناء النماذج أثناء العمل.

بالمقارنة مع TiddlyWiki، حيث يمكن أن يكون الربط والتنسيق اليدوي مملة، يتولى Roam كل ذلك في الخلفية. يتيح لك تخطيطه القائم على الكتل الرجوع إلى الأفكار بسهولة. على الرغم من أنه يمكن للفرق استخدامه، إلا أن Roam يبرز حقًا للمستخدمين الفرديين الذين يرسمون خرائط للأفكار أو يكتبون المشاريع أو يبحثون عن مسارات. إنه يتكيف مع طريقة تفكيرك بدلاً من حصرها.

أفضل ميزات Roam Research

سجل أفكارك كل يوم بسهولة باستخدام صفحة الملاحظات اليومية

أنشئ مخططًا معرفيًا ذاتي التنظيم مع ربط ثنائي الاتجاه

أعد استخدام المحتوى بمرونة من خلال بنية Roam القائمة على الكتل

تصور شبكة أفكارك باستخدام قاعدة بيانات الرسوم البيانية

تنقل بسرعة وحافظ على تركيزك باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح البديهية

قيود Roam Research

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت

أغلى ثمناً من الأدوات القديمة والجديدة الأخرى، خاصة للاستخدام العادي

أسعار Roam Research

المزايا: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Believer: 500 دولار/خمس سنوات

تقييمات ومراجعات Roam Research

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. Joplin (الأفضل للملاحظات مفتوحة المصدر التي تركز على الخصوصية)

عبر Joplin

إذا كنت تعتقد أن ملاحظاتك يجب أن تظل ملكك وحدك، فإن Joplin يوفر لك ذلك. يوفر هذا التطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات بتنسيق Markdown تحكمًا كاملاً، مما يتيح لك تخزين الملاحظات محليًا أو مزامنتها عبر Dropbox أو OneDrive أو WebDAV — مع تشفير شامل.

إنه نظيف ومرن ويدعم دفاتر الملاحظات والعلامات وقوائم المراجعة ومرفقات الملفات.

بالمقارنة مع TiddlyWiki، الذي يبدو قديمًا وصعب المزامنة، فإن TiddlyWiki يبدو بديهيًا ومتعدد المنصات. يمكنك اصطحابه إلى أي مكان، على جهاز سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

كما يوفر لك نظام المكونات الإضافية المتنامي لـ Joplin وخيارات السمات الكثير من المساحة للتخصيص. من التعديلات البسيطة إلى الإضافات القوية، إنها منصة يمكنك تشكيلها وفقًا لطريقة تفكيرك وعمل.

أفضل ميزات Joplin

اكتب الملاحظات ونظمها بتنسيق Markdown

قم بمزامنة البيانات عبر الأجهزة باستخدام تخزين تابع لجهة خارجية مثل Dropbox أو OneDrive

احمِ بياناتك بتشفير شامل

أنشئ قوائم مهام ودفاتر ملاحظات لتنظيم منظم

قم بتثبيت المكونات الإضافية للمجتمع لتوسيع الميزات

قيود Joplin

ميزات التعاون محدودة

قد تتطلب إدارة المكونات الإضافية معرفة تقنية

أسعار Joplin

الخطة الأساسية : ~3 دولارات شهريًا (2.99 يورو)

الخطة الاحترافية: ~7 دولارات شهريًا (5.99 يورو)

خطة الفرق: ~9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (7.99 يورو، بحد أدنى مستخدمين)

تقييمات Joplin وتعليقات المستخدمين

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Joplin؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

يبدو Joplin تطبيقًا رائعًا. ربما ليس جميلًا مثل Bear، ولكنه يفعل كل ما أريد (على عكس Bear) ولم يتعطل حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاحتفاظ ببياناتك الخاصة... وهو مجاني!

يبدو Joplin تطبيقًا رائعًا. ربما ليس جميلًا مثل Bear، ولكنه يفعل كل ما أريد (على عكس Bear) ولم يتعطل حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاحتفاظ ببياناتك الخاصة... وهو مجاني!

👀 هل تعلم: تقنية Feynman يمكن تلخيصها في الآتي: إذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما ببساطة، فهذا يعني أنك لم تفهمه. إنها طريقة كلاسيكية لتدوين الملاحظات، ولكن إذا قمت بدمجها مع أداة تتيح لك ربط الأفكار، فستجد نفسك فجأة لا تتعلم فحسب، بل تبني قاعدة معرفية تفكر معك. لماذا ينجح: أنت تتحدث مباشرة إلى المستخدمين المتمرسين الذين يحبون الميزات والأنظمة. فهو يربط الطريقة القديمة بجاذبية الأدوات الأكثر ذكاءً أو المرئية أو القائمة على الروابط.

6. Evernote (الأفضل لتدوين الملاحظات التقليدية مع قصاصات الويب)

عبر Evernote

تم تصميم Evernote لتدوين الأفكار على الفور، سواء كانت اقتباسًا أو رسمًا أو بريدًا إلكترونيًا تريد الرجوع إليه لاحقًا.

يحافظ على مزامنة ملاحظات الاجتماعات والصور ومقتطفات الويب وقوائم المهام الخاصة بك وإمكانية البحث عنها عبر الأجهزة. يعد أداة قص الويب ميزة بارزة: احفظ المقالات أو الصفحات المبسطة أو عناوين URL بنقرة واحدة.

على عكس TiddlyWiki، الذي يتطلب إعدادًا يدويًا، يوفر Evernote تجربة رائعة فور استخدامه. يمكنك أيضًا البحث في المستندات الممسوحة ضوئيًا والملاحظات المكتوبة بخط اليد. تعمل المهام والتذكيرات المدمجة على سد الفجوة بين تدوين الملاحظات وإنجاز المهام، كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية أو فتح عشرات علامات التبويب في المتصفح.

أفضل ميزات Evernote

احفظ الملاحظات وأضف الصور والملفات عبر الأجهزة

التقط محتوى الويب على الفور باستخدام أداة قص الويب

نظم المعلومات في دفاتر ملاحظات وعلامات

أنشئ قوائم مراجعة وتذكيرات

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الجوال

قيود Evernote

الخطة المجانية توفر مزامنة محدودة للأجهزة

قد تصبح فوضوية دون تنظيم صارم

أسعار Evernote

مجاني

شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 17.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4. 4/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (8,200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Evernote؟

تقول مراجعة G2 :

يمكنني حفظ أي شيء تقريبًا في حساب Evernote الخاص بي، مثل الملاحظات المكتوبة وقصاصات مواقع الويب وملفات PDF والصور. تعتبر ميزتا Web Clipper و"إرسال إلى البريد الوارد" مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي.

يمكنني حفظ أي شيء تقريبًا في حساب Evernote الخاص بي، مثل الملاحظات المكتوبة والمقتطفات من مواقع الويب وملفات PDF والصور. تعتبر ميزتا Web Clipper و"إرسال إلى البريد الوارد" مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي.

👀 هل تعلم: " تأثير Google " يجعل الناس يتذكرون مكان العثور على المعلومات، وليس ماهيتها. عندما نعتمد على محركات البحث، فإننا نتخطى جهد ترميز المعلومات في الذاكرة. يمكن أن تكون تدوين الملاحظات بمثابة أداة مساعدة للذاكرة، حيث تساعدك على استيعاب ما تتعلمه بدلاً من الاعتماد على محركات البحث.

7. Logseq (الأفضل لتدوين الملاحظات مع إعطاء الأولوية للخصوصية)

عبر Logseq

Logseq هو برنامج مخطط مفتوح المصدر محلي أولاً للأشخاص الذين يرغبون في التحكم الكامل في ملاحظاتهم دون فقدان القوة أو الدقة. يخزن كل شيء في ملفات Markdown نصية عادية على جهازك — بدون مزامنة قسرية أو سياسات خفية.

يتيح لك تنسيق المخطط التفصيلي القائم على الكتل ربط الأفكار والرجوع إليها وإعادة استخدامها بسهولة، مما يساعدك على إنشاء خريطة حية لأفكارك. تجعله ميزات مثل الروابط التلقائية واليوميات اليومية وعروض الرسوم البيانية أداة رائعة للبحث أو تتبع الأهداف أو مجرد التفكير في الأمور.

بالمقارنة مع TiddlyWiki، يبدو Logseq أكثر سلاسة وحداثة، وبفضل المكونات الإضافية والسمات، يمكن تخصيصه حسب احتياجاتك.

أفضل ميزات Logseq

قم بتخزين الملاحظات محليًا كملفات نصية عادية

اربط الأفكار باستخدام الروابط الخلفية وعرض الرسم البياني

سجل أفكارك باستخدام ميزة تدوين يومي

تتبع المهام باستخدام قوائم المراجعة والصفحات المجدولة

قم بالتخصيص باستخدام المكونات الإضافية والسمات

قيود Logseq

لا توجد أدوات تعاون مدمجة

قد يتطلب بعض الإعدادات للحصول على الميزات المتقدمة

أسعار Logseq

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات وتصنيفات Logseq

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Logseq؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

Logseq هو أحد التطبيقات التي أعجبني تصميمها للغاية. إنه طريقة رائعة لتخزين المعلومات. إنه منطقي للغاية. كل ما جربته قبله أو بعده لا يعمل بالطريقة التي أريدها. مثل Logseq. لكن تنفيذ Logseq ضعيف. لقد فقدت الكثير من البيانات باستخدام Logseq لدرجة أنني اضطررت إلى التخلي عنه. سأبقى في هذا المنتدى على أمل أن يتمكن المطورون من تطوير هذا المنتج ليصبح منتجًا موثوقًا وناضجًا.

Logseq هو أحد التطبيقات التي أعجبني تصميمها للغاية. إنه طريقة رائعة لتخزين المعلومات. إنه منطقي للغاية. كل ما جربته قبله أو بعده لا يعمل بالطريقة التي أريدها. مثل Logseq. لكن تنفيذ Logseq ضعيف. لقد فقدت الكثير من البيانات باستخدام Logseq لدرجة أنني اضطررت إلى التخلي عنه. سأبقى في هذا المنتدى على أمل أن يتمكن المطورون من تطوير هذا المنتج ليصبح منتجًا موثوقًا وناضجًا.

8. DokuWiki (الأفضل لمواقع الويكي الخفيفة للفرق)

عبر DokuWiki

إذا كنت بحاجة إلى ويكي فريق سهل الإعداد ولا يتطلب صيانة معقدة، فإن DokuWiki هو خيار جيد. تعمل هذه الأداة مفتوحة المصدر على ملفات نصية عادية — دون الحاجة إلى قاعدة بيانات — بحيث يمكنك البدء بسرعة ومواصلة العمل دون عناء.

إنها مثالية للوثائق الداخلية أو إجراءات التشغيل القياسية أو مراكز المساعدة، حيث توفر التحكم في الوصول وسجل الإصدارات ودعم المكونات الإضافية لتلائم احتياجات فريقك.

على عكس TiddlyWiki، الذي يميل إلى الاستخدام الشخصي، تم تصميم DokuWiki لبيئات متعددة المستخدمين. إنه ليس مبهرجًا، ولكنه موثوق به وقابل للتعديل بدرجة كافية لتشعر أنه ملكك دون الحاجة إلى تعلمه بشكل مكثف.

أفضل ميزات DokuWiki

سهلة التثبيت والإدارة دون الحاجة إلى قاعدة بيانات

يوفر ضوابط الوصول وسجل المراجعات

خصص الوظائف باستخدام المكونات الإضافية والقوالب

مُحسّن للتوثيق والمحتوى المنظم

دعم مجتمع نشط ونظام إضافات متكامل

قيود DokuWiki

لا يوجد تطبيق أصلي للهواتف المحمولة

واجهة قديمة مقارنة بأدوات تدوين الملاحظات الحديثة

أسعار DokuWiki

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات DokuWiki

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DokuWiki؟

كتب أحد المراجعين في G2 :

أستخدم DokuWiki في المنزل لويكي عائلتنا، حيث نحتفظ بملاحظات حول الأجهزة المنزلية والسيارات والأماكن التي زرناها. من السهل جدًا إدخال المعلومات واسترجاعها لاحقًا عند الحاجة.

أستخدم DokuWiki في المنزل لويكي عائلتنا، حيث نحتفظ بملاحظات حول الأجهزة المنزلية والسيارات والأماكن التي زرناها. من السهل جدًا إدخال المعلومات واسترجاعها لاحقًا عند الحاجة.

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت.

9. Nuclino (الأفضل لتوثيق الفريق السريع والتعاوني)

عبر Nuclino

عندما يتحرك فريق البحث بسرعة، فإن Nuclino يواكبه. إنها قاعدة معرفية خفيفة الوزن تعمل في الوقت الفعلي ومصممة من أجل الوضوح والسرعة والتعاون. الواجهة نظيفة — لا توجد فوضى، فقط صفحات بسيطة يمكن لفريقك تحريرها بشكل مشترك دون عناء. بدلاً من المجلدات الصارمة، يستخدم Nuclino هيكلًا على شكل رسم بياني، بحيث يتصل المحتوى الخاص بك كشبكة حية.

مثالي للتخطيط أو التوثيق أو إنشاء مواقع wiki، ويشمل تعليقات مضمنة وإشارات وبحث فوري. يمكنك أيضًا تضمين الملفات وقوائم المراجعة وكتل الأكواد.

على عكس TiddlyWiki، Nuclino يركز على الفريق منذ البداية — بدون عناء الإعداد أو متاعب الأذونات. مجرد توثيق ذكي وسريع يعمل بشكل فعال.

أفضل ميزات Nuclino

تحرير تعاوني في الوقت الفعلي مع سجل الإصدارات

أنشئ روابط مرئية بين الصفحات باستخدام عرض الرسم البياني

واجهة خفيفة وسريعة وخالية من عوامل التشتيت

اربط الملاحظات والأفكار عبر مساحة العمل

قم بتضمين الوسائط والملفات وقوائم المهام

قيود Nuclino

أقل قابلية للتخصيص من الأدوات الأكثر تقدمًا

الوصول دون اتصال بالإنترنت محدود

أسعار Nuclino

مجاني لما يصل إلى 50 عنصرًا

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Nuclino وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nuclino؟

تقول مراجعة G2:

توفر ميزات تعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح للفرق العمل معًا ومشاركة المعرفة في الوقت الفعلي. توفر إمكانات بحث قوية للعثور بسرعة على المعلومات والمحتوى الذي تحتاجه الفرق.

توفر ميزات تعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح للفرق العمل معًا ومشاركة المعرفة في الوقت الفعلي. توفر إمكانات بحث قوية للعثور بسرعة على المعلومات والمحتوى الذي تحتاجه الفرق.

10. Standard Notes (الأفضل لتدوين الملاحظات بشكل آمن ومشفّر)

عبر Standard Notes

بعض الملاحظات مخصصة لك وحدك، و Standard Notes يدرك ذلك. إنه تطبيق نظيف لتدوين الملاحظات يضع الخصوصية في المقام الأول ويقوم بتشفير كل شيء تلقائيًا، بحيث لا يمكن لأحد سواك قراءة ما تكتبه.

سواء كانت ملاحظاتك شخصية أو تأملات أو بيانات حساسة أو أفكارك العظيمة القادمة، فإنها تظل محمية بشكل افتراضي. على الرغم من الأمان القوي، إلا أن التطبيق سهل الاستخدام. الواجهة بسيطة وخالية من العناصر المشتتة للانتباه، مع خيارات للترقية لدعم Markdown والسمات والتخزين الإضافي.

مقارنةً بـ TiddlyWiki، الذي يوفر التحكم المحلي ولكنه يفتقر إلى التشفير المدمج، يبدو Standard Notes حديثًا وآمنًا ويحترم مساحتك الرقمية.

أفضل ميزات Standard Notes

تشفير شامل لجميع الملاحظات

مزامنة عبر الأنظمة الأساسية مع تخزين سحابي آمن

يدعم التخفيضات والنصوص المنسقة مع الإضافات

إضافات آمنة لزيادة الإنتاجية والتنسيق

مفتوح المصدر مع دعم قوي من المجتمع

قيود Standard Notes

تفتقر النسخة الأساسية إلى الميزات المتقدمة

تتطلب خيارات التخصيص امتدادات مدفوعة

أسعار Standard Notes

تتوفر خطة مجانية

خطة الإنتاجية: 90 دولارًا في السنة

الخطة الاحترافية: 120 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Standard Notes

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Standard Notes؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit

Standard Notes هو جوهرة نادرة تطمح العديد من التطبيقات إلى الوصول إليها ولكنها غالبًا ما تقصر عن ذلك. إنها منصة آمنة ومصممة جيدًا وتطلعية وتخضع للتحسين المستمر. كان لي شرف زيارة مقر Standard Notes ومقابلة فريقهم الرائع. كان من الواضح أن كل عضو يتمتع بموهبة مذهلة وتفاني كبير. تبدو معظم المؤسسات أفضل من الخارج منها من الداخل، ولكن Standard Notes هي واحدة من تلك الاستثناءات النادرة التي تبعث الثقة عندما تشهد سير العمل والتفاعلات والنهج التعاوني فيها.

Standard Notes هو جوهرة نادرة تطمح العديد من التطبيقات إلى الوصول إليها ولكنها غالبًا ما تقصر عن ذلك. إنها منصة آمنة ومصممة جيدًا وتطلعية وتخضع للتحسين المستمر. كان لي شرف زيارة مقر Standard Notes ومقابلة فريقهم الرائع. كان من الواضح أن كل عضو يتمتع بموهبة مذهلة وتفاني كبير. تبدو معظم المؤسسات أفضل من الخارج منها من الداخل، ولكن Standard Notes هي واحدة من تلك الاستثناءات النادرة التي تبعث الثقة عندما تشهد سير العمل والتفاعلات والنهج التعاوني فيها.

