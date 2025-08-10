أفضل 10 برامج لتحويل الصوت إلى نص لنسخ سريع ودقيق

هل سبق لك أن أعدت تشغيل مقطع صوتي مدته 10 دقائق خمس مرات فقط لفهم جملة واحدة غير واضحة؟

سواء كنت تحاول تدوين ملاحظات المحاضرات أو تحرير المقابلات أو إدارة محاضر الاجتماعات، فإن النسخ اليدوي للصوت مهمة تستغرق وقتًا طويلاً ولا يحبها أحد — ولا يحتاج إلى القيام بها.

يقوم محول الصوت إلى نص بنسخ التسجيلات الصوتية، من الملاحظات الصوتية إلى ملفات الفيديو كاملة الطول، إلى نص واضح وقابل للتحرير في دقائق.

في هذا الدليل، سنناقش أفضل برامج تحويل الصوت إلى نص مجانية لتحويل المحتوى المنطوق إلى نصوص قابلة للبحث والمشاركة.

🧠 حقيقة ممتعة: إذا كنت تعتبر إعادة إنتاج وسائط معينة شكلاً من أشكال النسخ، فإن توماس إديسون كان أول من طور آلة للقيام بذلك. في عام 1877، أصبح الفونوغراف الذي ابتكره إديسون أول جهاز لتسجيل الصوت وإعادة إنتاجه. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة هشة وعرضة للتلف.

فيما يلي مقارنة موجزة بين أدوات تحويل الصوت إلى نص، حيث يمكنك تصفح الخيارات المتاحة لمساعدتك في اختيار الأفضل:

أداة تحويل الصوت إلى نص الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الأفضل للأفراد ومبدعي المحتوى ومقدمي البودكاست والفرق البعيدة والشركات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى نسخ متكامل وتعاون وإدارة المهام نسخ الملاحظات الصوتية عبر AI Notetaker، وتكامل المهام، والتعاون بين أعضاء الفريق تتوفر خطة مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات Otter. ai الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم والطلاب والمهنيين عن بُعد الذين يحتاجون إلى نسخ صوتي في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات دعم متعدد اللغات، وتحديد المتحدث، والتكامل مع Zoom/Google Meet تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.33 دولارًا شهريًا Descript الأفضل للأفراد ومبدعي المحتوى ومقدمي البودكاست الذين يحتاجون إلى تحرير النصوص إلى جانب الصوت/الفيديو ميزة التسجيل فوق الصوت، وكشف المتحدثين المتعددين، وتحرير الفيديو تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا Rev الأفضل للأفراد والطلاب والشركات التي تحتاج إلى نصوص تمت مراجعتها بواسطة بشر خدمات النسخ البشري، وترجمات ملفات الفيديو تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا Trint الأفضل للفرق متوسطة الحجم والصحفيين ومنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى نسخ مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية التحرير التعاوني تحرير في الوقت الفعلي، ملخصات تلقائية، نصوص قابلة للبحث تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 80 دولارًا شهريًا Sonix الأفضل للفرق العالمية ومبدعي المحتوى والطلاب الذين يحتاجون إلى نسخ سريع ومتعدد اللغات دعم متعدد اللغات، وعلامات ترقيم تلقائية، وتحديد المتحدث خطة قياسية مجانية، تبدأ الخطة المدفوعة من 16.522 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم HappyScribe الأفضل للفرق متعددة اللغات والمعلمين ومنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى نسخ سهل الاستخدام نسخ تلقائي، دقة عالية، دعم ملفات الفيديو تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا Notta الأفضل للأفراد والطلاب والفرق الصغيرة التي تحتاج إلى نسخ الصوت إلى لغات متعددة دعم متعدد اللغات، وعلامات ترقيم تلقائية، ونسخ في الوقت الفعلي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا شهريًا Temi الأفضل للأفراد والطلاب والمستقلين الذين يحتاجون إلى نسخ سريع وبسيط بميزانية محدودة نسخ فوري، يدعم MP3 و MP4 و WAV و M4A تجربة مجانية متاحة؛ الدفع حسب الاستخدام بدءًا من 0.25 دولار/دقيقة Google Speech-to-Text الأفضل للأفراد والطلاب والمستقلين الذين يحتاجون إلى نسخ سريع وبسيط بميزانية محدودة نسخ الكلام إلى نص في الوقت الفعلي، ووضع علامات الترقيم تلقائيًا، ودعم متعدد اللغات تتوفر خدمة مجانية؛ الاستخدام المدفوع يبدأ من 0.006 دولار لكل 15 ثانية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في محول الصوت إلى نص؟

ضع في اعتبارك هذه الميزات الرئيسية في محول الصوت إلى نص لضمان الحصول على نصوص سريعة ودقيقة وآمنة تناسب سير عملك:

الدقة : تتعامل مع مختلف اللهجات والمتحدثين السريعين والضوضاء الخلفية دون تشويه النص

السرعة : تنسخ ملف صوتي مدته 5 دقائق بسرعة، دون الحاجة إلى استراحة لتناول القهوة

دعم تنسيقات الملفات : يدعم مجموعة واسعة من تنسيقات الصوت والفيديو مثل WAV و MP3 و MP4 و AAC و FLAC و AVI و MOV

الأمان : يحمي بياناتك، خاصة عند التعامل مع محاضرات خاصة أو اجتماعات سرية

دعم التكامل : يتصل بالأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل Google Docs أو برامج إدارة المهام أو برامج تحرير الفيديو

خيارات التصدير : تتيح تصدير النصوص بتنسيقات مرنة مثل TXT أو DOCX أو PDF أو SRT لترجمة العناوين

دعم اللغات: يوفر النسخ في لغات ولهجات متعددة لعمليات سير العمل متعددة اللغات

👀 هل تعلم؟ تحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على استخدام تقنية تحويل الكلام إلى نص في التعليم لتسهيل التعلم. في الولايات المتحدة، يدعم قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA) استخدام أدوات النسخ التفاعلية للطلاب الصم.

أفضل محول الصوت إلى نص

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا نستعرض أفضل الأدوات التي تساعدك على النسخ كالمحترفين.

1. ClickUp (الأفضل لعمليات سير العمل التي تعزز إنتاجية الفريق)

التقط كل كلمة باستخدام ClickUp AI Notetaker

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو مركز التحكم المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر نسخًا صوتيًا قويًا للملاحظات الصوتية، وتكاملًا سلسًا للمهام، وميزات تعاون قوية للفريق، كل ذلك في مكان واحد.

ClickUp AI Notetaker

يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بنسخ الصوت من الاجتماعات والملاحظات الصوتية والمكالمات المرئية، ويدعم منصات مثل Zoom و Microsoft Teams و Google Meet.

🎥 شاهد

بعد الاجتماع أو التسجيل، يقوم ClickUp بإنشاء مستند منظم في ClickUp Docs. يتضمن المستند تسجيلات صوتية ومرئية، حتى تتمكن من العودة إلى اللحظات المهمة. يظهر اسم الاجتماع وتاريخه في الأعلى للرجوع السريع، وهناك قائمة كاملة بالحضور لتتبع من كان حاضرًا.

هناك أيضًا نسخة نصية قابلة للبحث من المحادثة بأكملها، مما يتيح لك توسيع أو تكبير أجزاء معينة حسب الحاجة. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد — ClickUp يستخرج النقاط الرئيسية، وينظمها حسب الموضوع، وحتى يسرد الخطوات التالية القابلة للتنفيذ في قائمة مرجعية سهلة الاستخدام.

احفظ النصوص وملفات الفيديو والملخصات تلقائيًا في مستند خاص

تضمن عملية النسخ الآلي هذه عدم فقدان أي تفاصيل، مما يجعلها مثالية لنسخ المقابلات والمحاضرات وجلسات العصف الذهني أو تسجيلات البودكاست.

بالنسبة لمنشئي المحتوى، هذا يعني أنه يمكنك بسهولة تحويل الملفات الصوتية إلى نص قابل للبحث والتحرير، واستخراج النقاط البارزة، وإنشاء ترجمات لمحتوى الفيديو.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في: اطلب وأملي وأمر على عملك بصوتك — بدون استخدام اليدين، في أي مكان، باستخدام Talk to Text

احصل على دعم تحويل الصوت إلى نص بأكثر من 40 لغة، مما يجعله مثاليًا لفريقك العالمي.

يحل محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وPerplexity بحل واحد متوافق مع LLM وجاهز للاستخدام في المؤسسات

ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint والويب جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق الذكاء الاصطناعي الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. هذا ليس مجرد أداة ذكاء اصطناعي أخرى تضيفها إلى مجموعتك. هذا هو أول تطبيق ذكاء اصطناعي سياقي يحل محلهم جميعًا. سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

ثم هناك ClickUp Docs. إذا كنت تريد Google Docs أكثر فاعلية مدمجًا في مجموعة أدوات الإنتاجية الخاصة بك. يمكنك تحرير الملاحظات والتعليق عليها ومشاركتها وربط النصوص الصوتية بالمهام أو OKRs في الوقت الفعلي.

تعاون مع فريقك واعمل على مستند مشترك باستخدام ClickUp Docs

تضمن المستندات الخاصة الأمان والخصوصية، بينما تسهل إمكانية وضع علامات على ملاحظات الاجتماعات والبحث فيها وتصفيتها العثور على معلومات محددة. يمكن لأعضاء الفريق الذين فاتتهم اجتماع ما اللحاق به بسرعة من خلال مراجعة النص أو الملخص، ويمكن للجميع المساهمة بتعليقات أو تعديلات مباشرة داخل المستند.

ClickUp Brain

على عكس برامج تحويل الصوت إلى نص الأساسية، تم تصميم ClickUp للتعاون التام — بدءًا من وضع علامات على زملاء الفريق مع السياق وحتى تخصيص المهام مباشرةً من خلال النصوص.

يمكن تحويل العناصر التي تم تحديدها أثناء الاجتماعات أو في النصوص الصوتية إلى مهام ClickUp على الفور، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتتبعها حتى الانتهاء.

يتم تنفيذ سير العمل الآلي هذا بواسطة ClickUp Brain.

حوّل كل بند من بنود المهام في مكالماتك إلى مهمة قابلة للتتبع باستخدام ClickUp Brain

يعمل Brain على تبسيط سير العمل من المناقشة إلى التنفيذ. إنه مثالي للفرق البعيدة والمستخدمين الذين يركزون على الإنتاجية والذين يحتاجون إلى ضمان متابعة قرارات الاجتماعات.

يتعلم Brain سير عمل فريقك، ويعرض المستندات ذات الصلة، ويقترح أولويات المهام، وحتى يصوغ المحتوى، كل ذلك استنادًا إلى بيانات الصوت والنص المستمرة. كما ينشر الملخصات وعناصر العمل تلقائيًا في قنوات الدردشة الجماعية، مما يلغي الحاجة إلى نقل المعلومات يدويًا بين الأدوات.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتمييز النص أو استخدم أوامر مائلة لتحويل المحتوى على الفور إلى لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية واليابانية والصينية والعربية وغيرها

يمكنك الوصول إلى التسجيلات الصوتية والمرئية الكاملة للاجتماعات إلى جانب النصوص المكتوبة لتوثيق شامل ومراجعة سهلة

ابحث عن جميع ملاحظات الاجتماعات والنصوص من Docs Hub أو ClickUp Calendar وقم بتصفيتها، مما يسهل العثور على المناقشات والقرارات السابقة.

أنشئ المحتوى وحرره باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك صياغة وتلخيص وتحسين مستندات المشاريع والتقارير والترجمات لملفات الفيديو

أتمتة إنشاء قوائم المهام من النصوص ومشاركة المهام المخصصة مع أعضاء الفريق الغائبين

استخدم النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي على ClickUp Clips لإنشاء نص قابل للبحث على مقاطع الفيديو المسجلة

قيود ClickUp

تحتاج إلى بعض الوقت للتعلم إذا كنت تستخدمها فقط للنسخ

ليست مثالية لنسخ مقاطع الفيديو/الصوت الطويلة بدون سياق الفريق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يوفر ClickUp مرونة لا مثيل لها مع عروض قابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، جانت، تقويم)، وأتمتة قوية، ووثائق مدمجة، وأهداف، وتتبع الوقت — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. يعمل على مركزية التعاون بين أعضاء الفريق وإدارة المشاريع، مما يسمح لنا باستبدال أدوات متعددة مثل Trello و Asana و Notion بنظام واحد متماسك. أداة إنتاجية قوية وشاملة لإدارة الفرق والمشاريع.

2. Otter. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي)

Otter. ai هو المفضل للنسخ في الوقت الفعلي لـ Zoom و Google Meet و Microsoft Teams. فهو يحول الكلمات المنطوقة إلى ملاحظات منظمة أثناء التحدث.

سواء كنت تعمل مع ملفات صوتية أو فيديو، فإنه يدعم تنسيقات متعددة مثل FLV ويتيح لك تصدير النصوص بتنسيقات TXT أو DOCX أو PDF أو حتى SRT للترجمة.

بفضل التكامل مع أدوات مثل Google Calendar و Dropbox، يتناسب هذا البرنامج تمامًا مع سير عملك. كما أنه يدعم لغات متعددة، ويضيف علامات للمتحدثين، ويحول المحادثات إلى ملاحظات قابلة للمشاركة وعناصر عمل. مثالي للاجتماعات والمحاضرات والبودكاست - أي شيء لا تريد أن تفوت كلمة واحدة منه.

أفضل ميزات Otter. ai

احصل على ملخصات وملاحظات اجتماعات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي مع دعم متعدد اللغات (الإسبانية والألمانية والفرنسية وغيرها)

قم بإجراء جلسة أسئلة وأجوبة سريعة داخل النصوص باستخدام Otter AI Chat

حدد المتحدثين والمفردات المخصصة من الملف الصوتي

دمج مع Google Calendar وDropbox والمزيد

قيود Otter. ai

قد تكون واجهة المستخدم مربكة، مع ظهور مطالبات متكررة لبيع منتجات إضافية

قد يتطلب وضع علامات على المتحدثين تعديلات يدوية لضمان الدقة

أسعار Otter. ai

أساسي : خطة مجانية متاحة

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب صفحة الملخص التي تحتوي على قائمة مرجعية بالمهام التي يمكنك وضع علامة عليها في المتصفح. يعد تفصيل الأدوار والاحتياجات والجداول الزمنية والمشاعر ونقاط الضعف والاعتراضات تفصيلاً مفيدًا جدًا للمناقشة. تعد لقطات الشاشة رائعة أيضًا لتلخيص ما يتم عرضه على شاشة مشتركة. Otter سهل التنفيذ، والتسجيل سريع ويبدأ العمل على الفور. أستخدمه في كل اجتماع أحضره ما لم يطلب المشاركون خلاف ذلك، ويمكنني إرسال الملخصات تلقائيًا إلى قنوات Slack مختلفة بناءً على من حضر الاجتماع، وما إلى ذلك. [...] سيكون من الرائع أن يكتشف Otter أسماء المتحدثين بناءً على أسمائهم في الاجتماع.

3. Descript (الأفضل لتحرير النصوص إلى جانب الصوت/الفيديو)

عبر Descript

تخيل أنك تقوم بتحرير بودكاست بنفس الطريقة التي تحرر بها مستند Google Doc. يأتي Descript مزودًا بخدمة نسخ مدمجة تتيح لك قص ملفاتك الصوتية ولصقها وحذفها بمجرد تحرير النص المنسوخ.

مثالي للمبدعين ومدربي الدورات التدريبية وفرق التسويق، يدعم محول الصوت إلى نص هذا التسجيل الصوتي متعدد التنسيقات والنسخ، بما في ذلك اكتشاف المتحدث والترجمة التلقائية. يتعامل مع كل شيء من MP3 إلى WAV وحتى FLAC، لذا فأنت مغطى بغض النظر عن تنسيقات ملفاتك. يمكنك أيضًا تحميل تسجيل أو حتى سحبه من Zoom والتسجيل داخل المنصة.

أفضل ميزات Descript

حوّل ملفات الصوت والفيديو إلى نص باستخدام النسخ التلقائي بأكثر من 22 لغة (الإسبانية والألمانية والفرنسية وغيرها)

قم بتحرير الملفات الصوتية عن طريق تحرير النص — قص الكلمات وقص الصوت (أو الفيديو!)

استخدم Overdub لنسخ صوتك وإصلاح الأخطاء دون إعادة التسجيل

أنشئ مخططات صوتية وتسميات توضيحية ومقاطع اجتماعية بنقرة واحدة

الوصول إلى تسجيل الشاشة وتركيب الصوت وتحرير متعدد المسارات

قيود Descript

تقنية استنساخ الصوت (الدبلجة) متاحة فقط في الباقات المدفوعة

قد يكون تطبيق سطح المكتب بطيئًا عند التعامل مع المشاريع الكبيرة

أسعار Descript

تتوفر خطة مجانية

هواة : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المطور : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 65 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات و تعليقات Descript

G2 : 4. 6/5 (750+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لدينا علاقة حب وكراهية مع Descript. نستخدمه منذ 4 سنوات، وهو دائمًا ما يعاني من الأخطاء. طوال فترة تطوير التطبيق، يقدم المطورون ميزة بها أخطاء، ثم يصلحون هذه الأخطاء. تعمل الميزة بشكل مثالي لفترة، ثم تتعطل مرة أخرى في تحديث لاحق. أشيد بالفريق لمحاولته إضافة العديد من الميزات إلى التطبيق، ولكنني أفضل العمل مع منتج مستقر، وعلى الرغم من أننا نستخدم Descript في جزء كبير من سير عملنا الأسبوعي، فإننا نراقب المنافسين دائمًا لأننا لم نشعر أبدًا أننا يمكننا الاعتماد على التطبيق.

💡 نصيحة احترافية: قم دائمًا بتنظيف الصوت قبل التحميل. سواء كنت تنسخ صوتًا أو فيديو، فإن الضوضاء في الخلفية والصدى وتداخل الكلام يمكن أن تربك حتى أفضل أدوات النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي. استخدم تطبيقًا لتقليل الضوضاء الصوتية أو مكانًا هادئًا للتسجيل لتعزيز دقة النسخ على الفور عند تحويل الصوت والفيديو. 📚 قراءة إضافية: أفضل بدائل Descript لتحرير الفيديو والصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي

4. Rev (الأفضل من حيث دقة النسخ التي تم التحقق منها بواسطة البشر)

عبر Rev

Rev هي أداة النسخ المثالية للمتقنين الذين لديهم مواعيد نهائية. فهي تجمع بين سرعة الذكاء الاصطناعي والدقة البشرية، مما يجعلها مثالية للملفات القانونية والمحاضرات الأكاديمية وتسجيلات البودكاست والمقابلات المهنية أو أي مكان آخر قد يتسبب فيه استخدام كلمة خاطئة في حدوث فوضى.

يمكنك ببساطة تحميل ملف الصوت أو الفيديو الخاص بك، واختيار عملية النسخ (بواسطة الإنسان أو الذكاء الاصطناعي)، والحصول على نسخة منقحة بتنسيقات مثل Word أو TXT أو حتى تسميات توضيحية. هل تعمل مع مواد حساسة؟ تعامل Rev مع الأمان كما لو كانت تحمي أسرار الدولة — مع التوافق مع SOC 2 وخيارات NDA المدمجة.

أفضل ميزات Rev

اختر بين النسخ البشري والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على السرعة والميزانية

أضف تعليقات أو ترجمات إلى ملفات الفيديو بدعم متعدد اللغات (الإسبانية والألمانية والفرنسية وغيرها)

قم بتحميل الملفات الصوتية بتنسيقات MP3 و MP4 و WAV وغيرها

الوصول إلى Rev API لأتمتة عملية النسخ

استخدم قوالب ملخصات قابلة للتخصيص تساعدك على استخراج النقاط الرئيسية من النصوص

قيود Rev

لا يوفر النسخ المباشر أو في الوقت الفعلي

يدعم اللغة الإنجليزية فقط للنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الإنسان

أسعار Rev

خطة مجانية تصل إلى 45 دقيقة

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 34.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rev؟

تقول إحدى تقييمات G2:

Rev يجعل من السهل للغاية تحويل ملفاتي الصوتية إلى نصوص واضحة ودقيقة بأقل جهد من جانبي. أحب بساطة الواجهة — تحميل الملفات سريع، وأوقات الإنجاز قصيرة، والتنسيق نظيف واحترافي [...] على الرغم من أن الدقة عادة ما تكون عالية، خاصة بالنسبة للصوت الواضح، إلا أنه قد تحدث أحيانًا مشكلات مع الأسماء الخاصة والمصطلحات الصناعية أو المتحدثين ذوي الصوت الهادئ. أود أن أرى طريقة أكثر سهولة لحفظ وإعادة استخدام المفردات المخصصة أو تصحيحات الأسماء.

5. Trint (الأفضل لتحرير النصوص والقصص بشكل تعاوني في تنسيقات ملفات متنوعة)

عبر Trint

إذا كان Google Docs وأداة النسخ الصوتي لديهما طفل متعدد اللغات وموهوب في التحرير، فسيكون Trint. لا يقتصر دور محول الصوت إلى نص هذا على نسخ الملفات الصوتية فحسب، بل يحول الكلمات المنطوقة إلى محتوى كامل.

قم بتحميل التسجيل (صوت أو فيديو)، وسيقوم Trint بنسخه بدقة، مع خيار الترجمة إلى أكثر من 40 لغة.

صُمم هذا البرنامج للفرق التي تحتاج إلى تحرير النصوص ومراجعتها ونشرها دون الحاجة إلى تبادل الملفات مرارًا وتكرارًا. تعاون في الوقت الفعلي، وأضف تعليقات، وسلط الضوء على الاقتباسات، وحتى قم بالتكامل مباشرة مع Adobe Premiere Pro لنسخ ملفات الفيديو كالمحترفين.

أفضل ميزات Trint

قم بتحرير النصوص مثل المستندات واربطها بالملف الصوتي الأصلي

أضف تعريف المتحدثين ورموز التوقيت والمقاطع المهمة

تعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي على نفس التسجيل الصوتي والنصوص

قم بتصدير الملفات بتنسيقات DOCX و SRT و CSV وغيرها

ترجم نصوصك إلى أكثر من 50 لغة

قيود Trint

قد تنخفض الدقة في حالة التسجيلات الصوتية التي تحتوي على ضوضاء أو متحدثين متعددين

ليست مثالية لاحتياجات النسخ في الوقت الفعلي/المباشر

أسعار Trint

تجربة مجانية

مبتدئ : 80 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

متقدم : 100 دولار/شخص شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Trint وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trint؟

تقول إحدى تقييمات G2:

نسخ لا مثيل له في لغتي الرئيسيتين (الإنجليزية والفرنسية). كما أن قدرته على نسخ التسميات التوضيحية رائعة أيضًا. أداة شاملة، لا حاجة للذهاب إلى Premiere للحصول على الترجمة، أكثر ملاءمة من Word للنسخ الصوتي الأساسي، تقوم بعمل رائع في تحديد المتحدثين. تحرير رائع عبر الإنترنت أيضًا وتطبيق جوال مريح للغاية [...] السعر مرتفع حقًا مثل جميع أدوات SaaS، يبدأ رخيصًا ثم ترتفع الأسعار وتستيقظ يومًا ما وتنظر إلى فواتيرك وتصاب بصدمة عندما تدرك كم يكلف.

6. Sonix (الأفضل لنسخ الملفات الصوتية بسرعة مع ترجمة الكلمات المنطوقة تلقائيًا)

عبر Sonix

إذا كانت سرعة النسخ رياضة أولمبية، لفاز Sonix بالميدالية الفضية على الأقل (وبالطبع، لفاز ClickUp بالميدالية الذهبية). Sonix هي أداة نسخ تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتميز في نسخ الصوت والفيديو بأكثر من 40 لغة، منها الفرنسية والألمانية والإسبانية والهندية وغيرها، مع إدارة بياناتك بفعالية.

تجعل ميزة التوقيت التلقائي وفصل المتحدثين والمحرر المستند إلى المتصفح عملية النسخ سهلة للغاية — دون الحاجة إلى برامج إضافية أو تثبيتات ثقيلة.

ما عليك سوى إسقاط ملفاتك وتركها لتتم معالجتها، ثم انطلق. سواء كنت تقوم بتحميل تسجيلات صوتية أو اجتماعات Zoom أو ملفات فيديو، فإن Sonix يوفر نصوصًا سريعة ودقيقة بتنسيق يسهل تحريره والبحث فيه ومشاركته.

أفضل ميزات Sonix

نسخ بأكثر من 40 لغة مع الترجمة التلقائية

ابحث وحرر وسلط الضوء مباشرة في محرر النصوص

قم بتنزيل النصوص كملفات نصية أو ترجمات أو مستندات Google Docs

قم بالتصدير بتنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك SRT و DOCX و PDF

دمج مع Zoom وDropbox والمزيد

قيود Sonix

لا توجد خيار النسخ في الوقت الفعلي/المباشر

تعتمد الدقة بشكل كبير على جودة الصوت

أسعار Sonix

قياسي : استخدام المنصة مجانًا + 10 دولارات أمريكية في الساعة للترجمة والنسخ على التوالي

Premium : 16.52 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم + 5 دولارات أمريكية لكل ساعة للترجمة والنسخ على التوالي

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Sonix وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sonix؟

تقول إحدى تقييمات G2:

إنها أداة رائعة لنسخ الرسائل الصوتية الخاصة بالعمل أثناء التنقل والحفاظ على تنظيمها. روابط تسجيل الدخول على إصدار سطح المكتب على الويب، لا يتم تغيير حجمها.

إنها أداة رائعة لنسخ الرسائل الصوتية الخاصة بالعمل أثناء التنقل والحفاظ على تنظيمها. روابط تسجيل الدخول على إصدار سطح المكتب على الويب، لا يتم تغيير حجمها.

30% من الموظفين يعتقدون أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة في الأسبوع، بينما يقدر 19% أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى تلك المدة القصيرة التي توفرها هذه الأداة تضيف الكثير: فساعتان فقط في الأسبوع تعادل أكثر من 100 ساعة في السنة، وهي مدة يمكن تخصيصها للإبداع والتفكير الاستراتيجي أو التنمية الشخصية.

7. Happy Scribe (الأفضل للفرق متعددة اللغات التي تنسخ ملفات الفيديو وتفكر وتتحدث في الترجمة)

عبر Happy Scribe

إذا كان فريقك يتحدث بـ 10 لهجات مختلفة قبل الغداء، فقد يكون Happy Scribe هو أداة النسخ التي تبحث عنها. إنه مصمم للمستخدمين متعددي اللغات والفرق العالمية التي تحتاج إلى نصوص وترجمات سريعة ودقيقة في مكان واحد.

ما عليك سوى تحميل ملف التسجيل الصوتي أو الفيديو، ثم الاختيار بين النسخ البشري أو النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي. يدعم أكثر من 120 لغة ولهجة ولهجة، من الإسبانية والفرنسية إلى الهندية والألمانية، مما يجعله مثاليًا للمشاريع الدولية.

أفضل ميزات Happy Scribe

التبديل بين الذكاء الاصطناعي والنسخ البشري الدقيق بنسبة 99

استمتع بأكثر من 120 لغة ولهجة ولهجة

قم بمراجعة وتحرير وتصدير بتنسيقات متعددة مثل TXT و DOCX و SRT وغيرها باستخدام محرر المتصفح

دمج مع YouTube وZoom وGoogle Drive

قيود Happy Scribe

يستغرق النسخ البشري وقتًا أطول

لا يدعم النسخ المباشر

أسعار Happy Scribe

مبتدئ : 12 دولارًا لكل 60 دقيقة (الدفع عند الاستخدام)

Lite : 9 دولارات شهريًا

Pro : 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 89 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Happy Scribe

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Happy Scribe؟

تقول إحدى تقييمات G2:

ما الذي يعجبني أكثر؟ أولاً، سهولة الاستخدام. لا تحتاج إلى البحث لتتمكن من استخدامه. يساعدني في تحويل الفيديو إلى نص، حتى أتمكن من إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام النص المأخوذ من الفيديوهات.

8. Notta (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي عبر الأجهزة)

عبر Notta

يحول Notta أي ملف صوتي إلى نص واضح في الوقت الفعلي — ما عليك سوى تحميل ملفات MP3 أو WAV أو AAC أو حتى إسقاط ملفات الفيديو من Zoom أو Google Meet. يتزامن محول الصوت إلى نص هذا عبر الأجهزة، بحيث يمكنك البدء على هاتفك والانتهاء في المتصفح دون أن تفوتك أي كلمة.

بفضل الدعم متعدد اللغات والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يسهل Notta نسخ الصوت ووضع علامات على المتحدثين والبحث في كل نسخة كما لو كانت في Google Docs. مثالي للأشخاص المشغولين الذين يتعاملون مع التسجيلات والاجتماعات والفرق العالمية.

أفضل ميزات Notta

قم بالمزامنة عبر الويب والأجهزة المحمولة والأجهزة الذكية

قم بتلخيص وتمييز الكلمات الرئيسية والبحث عنها لمراجعة سريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

يدعم أكثر من 58 لغة مع فصل دقيق بين المتحدثين

لا توجد قيود

خيارات التصدير (TXT، PDF، إلخ) متاحة فقط للمشتركين

الوضع غير المتصل متاح فقط في تطبيقات الأجهزة المحمولة

أسعار Notta

تتوفر خطة مجانية

Pro : 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notta

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta؟

تقول إحدى تقييمات G2:

اسحب رابط الفيديو أو الملف وأسقطه واحصل على ملخص كامل للفيديو في ثوانٍ. يمكنني سحب 10-20 ملفًا في وقت واحد، وهو ما أحبه. ثم أقوم بتحويلها إلى تنسيق ملخص Youtube. أستخدم هذا لفيديوهات الدورات التدريبية وهو أمر لا غنى عنه! أتمنى أن أتمكن من جعل قالب ملخص Youtube قياسيًا حتى لا أضطر إلى النقر عليه لكل ملخص فيديو، الأمر الذي يستغرق 15-30 ثانية إضافية للتحويل.

9. Temi (الأفضل لنسخ الصوت والفيديو بسرعة وبدون إضافات وبتكلفة معقولة)

عبر Temi

إذا كنت في سباق مع الوقت وتحتاج إلى نسخ ملفات صوتية أو تحويل ملفات فيديو دون انتظار، فإن Temi تنجز المهمة في أقل من خمس دقائق.

ما عليك سوى تحميل ملفك الصوتي، والاسترخاء، وترك محرك التعرف على الكلام (المدرب على اللهجات الحقيقية، وليس الأصوات الآلية) يحول كلماتك المنطوقة إلى نص قابل للقراءة.

محرر النصوص واضح وسهل الاستخدام ويعمل على المتصفح، ويتيح لك تحرير ملفاتك وتمييزها وتنزيلها دون الحاجة إلى تطبيق آخر. ميزة إضافية: يضع تطبيقنا طابعًا زمنيًا على النص، مما يسهل العثور على المقطع الذي تريد اقتباسه من آخر بودكاست.

أفضل ميزات Temi

قم بتحميل ملفات الصوت أو الفيديو واحصل على النصوص في غضون دقائق

دعم تنسيقات ملفات متعددة بما في ذلك MP3 و MP4 و WAV و M4A

حسّن نصوصك باستخدام أدوات التحرير المدمجة في التطبيق

قم بتوقيت النصوص ووضع علامات دقيقة على المتحدثين

قيود Temi

تنخفض الدقة مع وجود ضوضاء في الخلفية أو وجود عدة متحدثين

تفتقر إلى أدوات الملخصات والتعاون القائمة على الذكاء الاصطناعي

أسعار Temi

مجانًا لمدة تصل إلى 45 دقيقة

الدفع حسب الاستخدام: 0.25 دولار/دقيقة صوتية

تقييمات ومراجعات Temi

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Google Speech-to-Text (الأفضل للمطورين الباحثين عن نسخ قابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي)

يقوم Google Speech-to-Text بفك تشفير الكلام على نطاق واسع. تم تدريب هذه الأداة على عشرات الآلاف من ساعات الملفات الصوتية والمرئية، ويمكنها تحويل الصوت إلى نص بأكثر من 125 لغة بدقة مذهلة.

سواء كنت تعمل مع تسجيلات اجتماعات صاخبة أو تحميل مقابلات بجودة الاستوديو، فإنه يتكيف مع أصوات الخلفية والمتحدثين وحتى تنسيقات الملفات المختلفة مثل WAV و FLAC و MP3.

ولكن هناك مشكلة واحدة، وهي أنه ليس أداة توصيل وتشغيل مثل Otter أو Notta. إنه محول صوت إلى نص مصمم للمطورين أولاً، ومصمم للتطبيقات وأنظمة إدارة علاقات العملاء وخطوط النسخ الكبيرة، مع خيارات تكامل على موقع الويب الخاص بهم. ستحتاج إلى معرفة كيفية استخدام Google Cloud وواجهات برمجة التطبيقات.

ومع ذلك، إذا كنت تعمل على إنشاء عملية نسخ في منصة ما أو ترغب في نسخ ملفات الصوت والفيديو على نطاق واسع مع علامات ترقيم تلقائية وتوقيت الكلمات وتسجيل المتحدثين، فلا شيء يضاهي القوة الهائلة لمحرك Google.

أفضل ميزات Google Speech-to-Text

نسخ البث المباشر في الوقت الفعلي أو على دفعات

قم بتسجيل علامات الترقيم والمتحدثين تلقائيًا

احصل على درجات ثقة على مستوى الكلمة لتحسين الدقة

يتكامل بسلاسة مع خدمات Google Cloud

قيود Google Speech-to-Text

يتطلب خبرة فنية للإعداد والتكامل

لا توجد واجهة مستخدم مدمجة؛ الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات فقط

أسعار خدمة تحويل الكلام إلى نص من Google

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Speech-to-Text

G2 : 4. 5/5 (250+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يقوم بعمل نسخ رائع ودقيق ولا يحتاج سوى القليل من التعديل. من الجيد أن يكون هناك بدائل لمنتجات أخرى، خاصة مع Google، لأنها تتكامل مع جميع خطوط الإنتاج وتستضاف على محرك الأقراص السحابية.

