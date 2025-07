أفضل 10 قوالب Notion Second Brain لتنظيم حياتك

هل شعرت يومًا أن عقلك يعمل على عشرات علامات التبويب المفتوحة في وقت واحد — أفكار ومهام وتذكيرات وأهداف؟ هذا الفوضى الذهنية يمكن أن تثقل كاهلك، مما يجعل من الصعب عليك التركيز أو الإبداع أو حتى الاسترخاء.

تشير الأبحاث إلى أن الموظفين يقضون 1.8 ساعة يوميًا — 9.3 ساعة أسبوعيًا في المتوسط — في البحث عن المعلومات وجمعها. لهذا السبب يتجه الكثير من الناس إلى مفهوم نظام إدارة المعرفة الشخصية، المعروف أيضًا باسم العقل الثاني.

هذا النظام الموثوق به يعيش خارج رأسك وهو مصمم لالتقاط وتنظيم واسترجاع كل ما يهمك. وعندما يتعلق الأمر بإنشاء نظام من هذا النوع، أصبح Notion هو الخيار المفضل. بفضل هيكله المرن وتصميمه البسيط وخيارات التخصيص المتاحة، يعد Notion مثاليًا لإنشاء نظام معرفي شخصي مخصص لحياتك.

في هذا الدليل، قمنا باختيار 10 من أفضل قوالب Notion Second Brain. ولكن على الرغم من أن Notion يعد نقطة انطلاق رائعة، إلا أنه ليس الحل النهائي. ابق معنا لاكتشاف أداة (وهي ClickUp ) قد تذهب إلى أبعد من ذلك.

ما الذي يجعل قالب Notion Second Brain جيدًا؟

إليك ما يجعل قالب Notion جيدًا لبناء عقل ثانٍ:

بنية معلومات واضحة: اختر قالبًا قويًا لـ Second Brain يبدأ بهيكل واضح وبديهي. يجب أن يكون من السهل تسجيل أفكارك وملاحظاتك ومهامك ومواردك، وأن يكون استرجاعها أسهل

نظام التقاط سلس: اختر قالب Notion Second Brain الذي يتيح لك التقاط المعلومات بسرعة وسهولة دون تعطيل سير عملك. تشتمل القوالب الجيدة على صندوق وارد موحد أو منطقة التقاط سريع يمكنك فرزها لاحقًا

تنظيم مرتبط وسياقي: ركز على أفضل قوالب Notion Second Brain التي تستخدم ميزات العلاقات والتجميع في Notion بفعالية. ترتبط الملاحظات بالمشاريع، وترتبط المهام بالأهداف، وكل شيء متصل ببعضه البعض، بحيث يمكن لعقلك ركز على أفضل قوالب Notion Second Brain التي تستخدم ميزات العلاقات والتجميع في Notion بفعالية. ترتبط الملاحظات بالمشاريع، وترتبط المهام بالأهداف، وكل شيء متصل ببعضه البعض، بحيث يمكن لعقلك التركيز بسهولة على الأشياء المهمة

تصميم مرن ومتسق: اختر قالب Notion Second Brain جيدًا يسهل تخصيصه وفقًا لسير عملك ومتسقًا بما يكفي للحفاظ على كل شيء منظمًا مع نمو نظامك

تكامل المهام والمشاريع: ابحث عن قالب Notion لا يعامل المهام والمشاريع والملاحظات ككيانات منفصلة. بل يربطها ببعضها البعض لضمان ابحث عن قالب Notion لا يعامل المهام والمشاريع والملاحظات ككيانات منفصلة. بل يربطها ببعضها البعض لضمان إدارة عالية المستوى للمشاريع

🔎 هل تعلم؟ منهجية الدماغ الثاني تعزز الإبداع! من خلال نقل المعلومات إلى نظام الدماغ الثاني، فإنك تفرغ مساحة ذهنية، مما يتيح زيادة الإبداع والقدرة على التركيز على حل المشكلات المعقدة.

10 قوالب Notion Second Brain

دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 قوالب Notion Second Brain:

1. قالب Ultimate Brain من Thomas Frank

عبر Notion

قد تكون إدارة المهام والملاحظات والمشاريع عبر تطبيقات متعددة أمرًا مرهقًا. يوفر Ultimate Brain Template for Notion نظام لوحة تحكم شامل لتنظيم حياتك. تم تطويره بواسطة خبير الإنتاجية Thomas Frank، وهو يدمج إدارة المهام وتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع وتتبع الأهداف في مساحة العمل الخاصة به.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

استخدم لوحة معلومات My Day للتخطيط اليومي

طبق طريقة PARA (المشاريع والمجالات والموارد والأرشيفات) لتنظيم المعلومات

استخدم ميزة الأرشفة لإزالة المهام والملاحظات غير ذات الصلة تلقائيًا وجعل مساحة العمل الخاصة بك خالية من الفوضى

ساعدك على تسجيل الأفكار بسرعة وتخطيط يومك بفعالية ومواصلة السير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك طويلة المدى

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن أداة لإدارة أنشطتهم ومشاريعهم اليومية.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مدمج في مساحة العمل الخاصة بك أن يحدث فرقًا كبيرًا. ادخل إلى ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استطاعت فرق مثل QubicaAMF استعادة أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

2. Second Brain من Rosidssoy

عبر Notion

يوفر قالب Second Brain من Rosidssoy مساحة عمل منظمة في Notion لتقسيم عالمك إلى مجموعات يمكن إدارتها. يستند هذا القالب إلى طريقة PARA التي ابتكرها Tiago Forte ، ويتميز بتصميمه الخفيف الوزن والمُحسّن لسرعة التسجيل والاسترجاع، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على عقل ثانٍ خالٍ من عوامل التشتيت.

سواء كنت طالبًا تتنقل بين المهام أو محترفًا تدير المشاريع، فإن هذا القالب يتكيف مع سير عملك الفريد.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اربط الموارد لتوفير مزيد من السياق لمشاريعك وملاحظاتك

تحقق من جدولك اليومي والأسبوعي باستخدام عرض التقويم

استخدم صندوق الوارد لعرض مواردك ومهامك ومشاريعك وملاحظاتك

يدمج أدوات لتتبع العادات وتحديد الأهداف وحتى المراقبة المالية.

🔑 مثالي لـ: المهنيين الذين يبحثون عن طريقة فعالة لإدارة حياتهم الشخصية والمهنية.

3. Second Brain (PARA Dashboard) من Organized Dashboard

عبر Notion

Second Brain (PARA Dashboard) من Organized Dashboard هو قالب Notion قوي تم تصميمه مرة أخرى بناءً على طريقة PARA — المشاريع والمجالات والموارد والأرشيفات — لتنظيم رقمي مبسط.

وهي مصممة خصيصًا لتعكس الطريقة التي ينظم بها دماغك المعلومات بشكل طبيعي — مع إعطاء الأولوية للسياق وقابلية التنفيذ وسهولة الوصول.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم المعلومات الأساسية واحفظها مع سهولة الوصول إليها

خطط جدولك الأسبوعي أو الشهري باستخدام تقويم سهل الاستخدام

استخدم أقسامًا مخصصة مثل المالية والنمو الشخصي، واعمل في أقسام منفصلة

🔑 مثالي لـ: الطلاب والمهنيين الذين يرغبون في تخزين مهامهم وملاحظاتهم في مكان واحد.

4. The Supreme Second Brain من Notion

عبر Notion

قالب Supreme Second Brain من Efficiora هو إعداد إنتاجية شخصية يوفر مكانًا لكل شيء، من الأفكار المتناثرة إلى الأهداف ذات الأولوية العالية. ما يميز هذا القالب هو التخصيص العميق لطريقة PARA، المصممة خصيصًا للأفراد والمبدعين ذوي الأداء العالي.

على عكس لوحات المعلومات القياسية، يجمع هذا البرنامج بين تتبع الأهداف وأنظمة العادات وإدارة المعرفة في مساحة عمل واحدة متماسكة وواضحة للغاية. يتميز بتصميم مدروس وميزات مثل أداة الساعة في الوقت الفعلي.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

صنف مهامك وعناصرك إلى "للمراجعة" و"تمت المراجعة" و"مسودة" و"نهائي" و"مفضل"

تتبع نموك الشخصي والمهني دون الشعور بالإرهاق

قلل الفوضى البصرية والإرهاق الذهني بفضل التصميم البسيط وسهل الاستخدام

تتميز بلوحة تحكم للوصول السريع إلى الأقسام الأساسية، مما يضمن أن كل شيء، من المهام اليومية إلى المشاريع طويلة الأجل، على بعد نقرة واحدة فقط

🔑 مثالي لـ: المبدعون والمحترفون والطلاب الذين يبحثون عن مركز Notion سهل الاستخدام لإدارة أعمالهم.

🎥 شاهد كيفية استخدام ClickUp كنظام لإدارة المعرفة:

5. Second Brain من Easlo

عبر Notion

يوفر قالب Second Brain من Easlo مساحة عمل Notion نظيفة وشاملة مع قواعد بيانات مخصصة للمشاريع والمهام والملاحظات والمراجع والمجالات والأهداف والنتائج الرئيسية والمواضيع والمميزات، مما يوسع إطار عمل PARA ليصبح مجموعة كاملة لإدارة المعرفة.

تتضمن القالب أداة جاهزة للاستخدام لتتبع العادات وقائمة القراءة وتسجيل الاقتباسات والمراجعات الأسبوعية ودليل إرشادي مع تحديثات مدى الحياة وإمكانية الوصول إلى مجتمع Easlo’s Circle.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد أهدافك الشخصية وراجعها في مساحة منظمة

سجل الاقتباسات والأفكار والموارد لتسهيل الرجوع إليها

احصل على إمكانية الوصول إلى دروس تعليمية عالمية المستوى ومجتمع دعم حصري

يتضمن أدلة مفيدة وتحديثات تتطور مع مشاريعك

🔑 مثالي لـ: الفرق والأفراد الذين يبحثون عن نظام جاهز للاستخدام وخالي من الفوضى لإدارة مشاريع متعددة.

6. Second Brain 1. 0 بواسطة OlsNotion

عبر Notion

يجمع قالب Second Brain 1.0 من OlsNotion بين مهامك وأهدافك وعاداتك وملاحظاتك ومواردك، حتى لا تضيع الوقت في البحث عن المعلومات. على عكس أنظمة PARA الأبسط، يوفر هذا القالب أداة متقدمة لتتبع الكتب وإدارة المهام بشكل منظم، مما يجعله مثاليًا للقراء النهمين والمفكرين المنظمين.

يتضمن هذا القالب أيضًا قسمًا يوميًا لتدوين الملاحظات يشجع على التفكير وتتبع التقدم المحرز، مما يسهل بناء عادات جيدة والحفاظ على الحماس.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احتفظ بمفكرة يومية للتفكير والتركيز على أهدافك

قم بتخزين الملاحظات والموارد المهمة بشكل منظم في مكان واحد

تتبع العادات والكتب والأهداف، وتصور تقدمك

🔑 مثالي لـ: الأشخاص الذين يرغبون في دمج تتبع العادات وإدارة الأهداف في مكان واحد.

🧠 حقيقة ممتعة: من المتوقع أن ينمو سوق برامج إدارة المعرفة بمقدار 28.32 مليار دولار أمريكي من عام 2024 إلى عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14. 3٪ خلال فترة التوقعات!

7. Minimal Second Brain من Notion Avenue

عبر Notion

إذا كنت ترغب في الحفاظ على بساطة حياتك الرقمية وتركيزها، فإن قالب Minimal Second Brain من Notion Avenue هو خيار جيد. يتميز هذا القالب بوجود سير عمل مدمج على غرار GTD (التخطيط، المعالجة، الاتصال والتلخيص)، ومراجعات أسبوعية/شهرية، ومتتبع للعادات.

كما يتضمن أنظمة وضع علامات ذكية وعروضًا مرشحة تلقائيًا تعرض فقط ما هو ذو صلة، مما يحافظ على تركيز مساحة العمل الخاصة بك وتوافقها مع السياق.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

الوصول إلى مهامك اليومية في عرض قائمة المهام

اربط المخزّن الموارد التي تحتاجها لعملك اليومي

تنقل بسهولة في مساحة العمل الخاصة بك بفضل التصميم الواضح

🔑 مثالي لـ: الأشخاص الذين يفضلون البساطة في جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك دماغهم الثاني في Notion.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك وأينما كنت

يحل محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وPerplexity بحل واحد متوافق مع LLM وجاهز للاستخدام في المؤسسات جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. هذا ليس مجرد أداة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضيفها إلى مجموعتك. هذا هو أول تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي السياقي الذي يحل محلها جميعًا.

8. Second Brain من Pathpages

عبر Notion

تستند قالب Second Brain من Pathpages إلى نظام PARA ومنهجيات GTD. صممه مصمم UX سابق، ويولي الأولوية للوضوح البصري وسهولة الاستخدام، بما في ذلك الجداول الزمنية للمشاريع وعرض التقويم للمهام (اليوم/قادم/متأخر) وتتبع الأهداف.

بفضل الأمثلة المعبأة مسبقًا والتعليمات التفصيلية بالفيديو، يضمن هذا البرنامج إعدادًا سلسًا وتصفحًا سهلًا لجميع المستخدمين.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

استخدم طريقة P. A. R. A. لتصنيف معلوماتك

تتبع التقدم المحرز، وحدد المواعيد النهائية، وقم بتعيين المهام بسلاسة

طبق مبادئ GTD لترتيب أولويات سير عملك وتبسيطه

🔑 مثالي لـ: المستخدمين الذين يرغبون في نظام يعتمد على أساليب إنتاجية مجربة لإدارة المشاريع المعقدة.

9. Second Brain من Modern Byte

عبر Notion

يتميز قالب Second Brain من Modern Byte بقوائم مهام متداخلة وقسم مخصص للاقتباسات والمقتطفات المهمة ولوحة تحكم قابلة للتخصيص تربط بين المجالات والمشاريع والموارد.

صُممت هذه القوالب للمستخدمين الذين يرغبون في التعمق والبساطة في آن واحد، فهي توازن بين التقاط البيانات والتصميم البديهي للحفاظ على تنظيم دماغك الرقمي وقدرته على العمل.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اربط الملاحظات والمهام ذات الصلة لبناء إدارة معرفة مترابطة

راجع الأولويات بانتظام للحفاظ على الزخم

اعرض مشاريعك حسب الأولوية والحالة والجدول الزمني والمواعيد النهائية

يدعم وضع العلامات والربط بين الملاحظات والمهام، مما يساعدك على رؤية الروابط والحفاظ على ديناميكية دماغك الثاني

🔑 مثالي لـ: الطلاب والفرق التي تعمل على عدة مهام في نفس الوقت.

10. Second Brain For ADHD بواسطة Lester Yim

عبر Notion

تم تصميم قالب Second Brain for ADHD Template by Lester Yim بعناية فائقة للأفراد الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، حيث يوفر نظامًا مرنًا وكاملًا لإدارة مشاريعهم. يوفر واجهة نظيفة مع لوحات Kanban ومذكرات ومفكرة لتدوين الملاحظات السريعة. تضمن التحديثات المنتظمة تطور النظام لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستخدمين الذين يعانون من اختلافات عصبية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

سجل المهام والأفكار الجديدة على الفور باستخدام دفتر ملاحظات مخصص

نظم المشاريع باستخدام لوحات Kanban المرئية لضمان الوضوح

أرشِف العناصر والمهام غير المهمة للحفاظ على مساحتك خالية من الفوضى

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والذين يبحثون عن نظام قابل للتخصيص وسهل الاستخدام لإدارة المهام اليومية والمشاريع طويلة الأجل.

قيود Notion

على الرغم من أن Notion يتمتع بالعديد من المزايا كأداة ثانية للدماغ، إلا أنه يواجه بعض القيود التي تعيق الإنتاجية:

أداء بطيء عند التوسع: يصبح Notion بطيئًا بشكل ملحوظ مع نمو دماغك الثاني. غالبًا ما يبلغ المستخدمون عن حدوث تأخير عند التبديل بين الصفحات أو تحميل قواعد البيانات التي تحتوي على مئات أو آلاف الإدخالات

قدرات محدودة لإدارة المهام: يفتقر Notion إلى ميزات إدارة المشاريع الأساسية، مثل تتبع الوقت ومخططات جانت. على الرغم من وجود حلول بديلة، إلا أنها تتطلب إعدادًا يدويًا أو تكاملًا مع أدوات خارجية

تجربة المستخدم على الأجهزة المحمولة غير ملائمة للاستخدام المكثف: على الرغم من أن التطبيق المحمول يعمل بشكل جيد لإجراء تعديلات سريعة أو التحقق من المهام، إلا أنه ليس مثاليًا للاستخدام المكثف. لا يزال إنشاء قوالب جديدة أو التعامل مع قواعد البيانات أو التنقل بين الأنظمة المعقدة على الأجهزة المحمولة أمرًا صعبًا

لا يوجد تشفير من طرف إلى طرف: لا يوفر Notion ميزات مهمة مثل المصادقة الثنائية. على الرغم من أن ميزات الأمان أفضل في الإصدار المدفوع، إلا أن الإصدار المجاني لا يزال يفتقر إلى تدابير الأمان المناسبة

10 قوالب بديلة لـ Notion Second Brain لإدارة المشاريع والاستخدام الشخصي

إذا كنت تبحث عن بديل أقوى وأفضل لـ Notion، فلا تبحث عن غير ClickUp!

باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتميز ClickUp بميزات متقدمة وقوالب Second Brain، مما يضمن نمو دماغك الثاني وتكيفه معك.

دعنا نلقي نظرة على أفضل القوالب:

1. قالب قاعدة المعرفة ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ مستودعًا مركزيًا للمعلومات الأساسية باستخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp

يمكن أن توفر مركزية المعرفة الداخلية للفرق ساعات من البحث المحموم كل يوم. يساعد قالب قاعدة المعرفة ClickUp الفرق على تنظيم الأسئلة الشائعة الداخلية ووثائق المنتجات وإجراءات التشغيل القياسية. كما أنه يحفظ المقالات في تنسيق قابل للبحث والتحرير ومحمي بأذونات.

صُممت لدعم التحديثات المستمرة، وهي تحل محل إعدادات Notion Second Brain التقليدية بقدرة على التوسع التشغيلي. وأفضل ما في الأمر؟ يأتي نموذج قاعدة المعرفة هذا مملوءًا مسبقًا بمحتوى نموذجي، لذا لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم المعرفة الأساسية في أقسام وفئات منظمة

قم بالتخصيص والتوسيع باستخدام الأعمدة والصفحات الفرعية والنصوص المنسقة

سهّل التعاون من خلال السماح لأعضاء الفريق بالمساهمة وتحديث المحتوى

قم بتوثيق المنتجات الرقمية، أو تبسيط عملية التمكين، أو استخدمها كمرجع معرفي على مستوى الشركة

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تهدف إلى إنشاء مستودع مركزي يسهل تصفحه للمعرفة والموارد الخاصة بالشركة.

2. قالب ClickUp لإدارة الأفكار المبتكرة

احصل على قالب مجاني التقط الأفكار المبتكرة وقم بإدارتها باستخدام قالب ClickUp لإدارة الأفكار المبتكرة

الأفكار الكبيرة لا تكون ذات قيمة إلا عندما يتم تنفيذها، ونموذج ClickUp لإدارة الأفكار المبتكرة يساعدك على تحقيق ذلك. تم تطويره لالتقاط كل شيء بدءًا من الاقتراحات الداخلية إلى عروض المستثمرين، ويوفر عملية واضحة لجمع الأفكار المبتكرة وتقييمها وتنفيذها.

يمكن لأعضاء الفريق من مجتمع حصري تقديم أفكارهم في نموذج تسجيل. ثم يتم تصفية هذه الأفكار وتتبعها داخل قاعدة بيانات المهام الرئيسية. تتضمن كل فكرة حقول مرتبطة بالتأثير والجهد والخطوات التالية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

توفر نماذج مدمجة ولافتات ملونة وعروض تفاعلية مثل لوحات الحالة والجداول الزمنية

قم بتعيين الباحثين وتتبع التقدم المحرز وحتى ترميز مستويات التأثير بالألوان حتى ترى على الفور ما يستحق المتابعة

اجمع الأفكار الجديدة وحدد أولويات الفرص التي تتطلب سرعة الاستجابة باستخدام نموذج مشترك

تتبع التقدم بصريًا وفي الوقت الفعلي باستخدام لوحات الحالة والجداول الزمنية

قم بإدارة أفكارك بشكل أفضل باستخدام الحقول المخصصة، مثل التكلفة الفعلية والباحث ونوع الفكرة

🔑 مثالي لـ: الطلاب والفرق التي تبحث عن نظام منظم ومرن لإدارة الأفكار المبتكرة وتنفيذها.

3. قالب خريطة الفقاعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني تصور أفكارك باستخدام قالب ClickUp Bubble Map

يوفر قالب ClickUp Bubble Map نهجًا مرئيًا لتنظيم أفكارك. وضع المفهوم المركزي في المنتصف وتفرع الأفكار ذات الصلة يساعدك على رؤية الصورة الأكبر والتفاصيل المعقدة في وقت واحد.

سواء كنت تخطط لمشروع أو تضع استراتيجية للمراجعة الأسبوعية أو تحاول فهم معلومات معقدة، فإن القالب يساعدك على ربط النقاط. كل فقاعة تمثل مهمة أو ملاحظة، والتي يمكن تصنيفها إلى فئات.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حوّل الفقاعات إلى مهام ClickUp كاملة أو مستندات ClickUp

تعاون مباشرة وتتبع من ساهم بماذا

حدد بسهولة العلاقات بين المفاهيم

قم بتخصيص الفقاعات وترميزها بالألوان لتحديد أولويات النقاط الرئيسية

🔑 مثالي لـ: الأشخاص الذين يسعون إلى تنظيم أفكارهم وتصورها بفعالية.

📣 صوت العملاء: إليك ما قاله توماس كليفورد، مدير المنتجات في TravelLocal، عن استخدام ClickUp: نحن نستخدم ClickUp في إدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، بالإضافة إلى قاعدة المعرفة. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلبات الإجازات وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأمور ببعضها البعض بسهولة بالغة. نحن نستخدم ClickUp في جميع مشاريعنا وإدارة مهامنا، بالإضافة إلى قاعدة المعرفة. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلبات الإجازة وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة بالغة.

4. قالب ClickUp Team Wiki

احصل على قالب مجاني أنشئ ويكي فريق سهل الوصول إليه باستخدام قالب ClickUp Team Wiki

يوفر قالب Team Wiki من ClickUp مساحة مركزية نظيفة لفريقك بأكمله لإنشاء ويكي داخلي يمكنهم الاعتماد عليه. إنه مثالي لتوثيق العمليات وخطوات التهيئة ودليل الأدوات أو أي معلومات أخرى يحتاج فريقك إلى الرجوع إليها بشكل متكرر.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

يمكنك الوصول إلى طرق العرض المفلترة حسب الموضوع والملكية وتاريخ التحديث

أنشئ مواقع ويكي مع وثائق مقسمة لكل وظيفة أو فريق

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والتحريرات المضمنة عن طريق منح حق الاطلاع والتحرير بناءً على أدوار الفريق

استرجع المعلومات من مصدر واحد دون الحاجة إلى التنقل بين الملفات الجديدة

صفحات متداخلة، تحرير مباشر، تنسيق غني، وحتى مشاركة الصفحات — كل ذلك داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام قالب wiki هذا

اربط المهام، وقم بتعيين المساهمين، وحافظ على التحكم في الإصدارات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى ويكي قوي لتنظيم المعرفة الداخلية.

5. قالب ClickUp Master Wiki

احصل على قالب مجاني أنشئ ويكي رئيسيًا يحتوي على مراجع وروابط باستخدام قالب ClickUp Master Wiki

يعمل قالب ClickUp Master Wiki على تبسيط عملية إنشاء ويكي أنيق ومنظم جيدًا. وهو يحل محل الشبكات الداخلية التقليدية أو مستندات الويكي على غرار Notion بتنسيق منظم يتصل مباشرة بقاعدة بيانات المهام الخاصة بك.

تم تصميم القالب لمساعدة فريقك على تسجيل كل شيء، من سياسات الشركة إلى أدلة المشاريع، ضمن هيكل سهل التصفح. وهو قابل للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك إضافة الحالات أو العلامات أو الحقول المخصصة لتتناسب مع سير عملك وعلامتك التجارية. يمكنك بسهولة إضافة المحتوى وتحديثه، مما يضمن بقاء موقع wiki الخاص بك ملائمًا مع نمو فريقك وتغيره.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخزين المحتوى القانوني والموارد البشرية والتسويق والتكنولوجيا في مكان واحد بتنسيق موحد لضمان الاتساق وسهولة التصفح

حافظ على معرفة فريقك منظمة وسهلة الوصول إليها في قاعدة معرفية سهلة التصفح

قم بتعيين أعضاء الفريق لإنشاء أجزاء مختلفة من الويكي وتحديثها بانتظام

قم بتخصيص القالب ليناسب العلامة التجارية ورؤية شركتك

تدعم طرق العرض المفلترة الوصول القائم على الأذونات، وتساعدك التحديثات مدى الحياة على البقاء على اطلاع دائم بظهور السياسات الجديدة

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تسعى إلى إنشاء مستودع معرفي مركزي ومنظم وسهل الوصول إليه.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لتحسين Second Brain من خلال ربط الملاحظات والمهام والمستندات بسهولة باستخدام ميزات قوية مثل وضع العلامات الذكية والكاتب الذكي ورسم خرائط العلاقات والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي! عزز قدراتك الذهنية من خلال ربط الملاحظات والمهام والمستندات باستخدام ClickUp Brain

6. قالب الملاحظات اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني سجل أفكارك وأفكارك باستخدام قالب ClickUp Daily Notes

تأتي بعض الأفكار في أغرب الأوقات، ويضمن لك قالب الملاحظات اليومية من ClickUp ألا تفقدها أبدًا. بفضل إعداده السريع وتصميمه البسيط، يساعدك هذا القالب على تسجيل أفكارك ومهامك وأفكارك العابرة على الفور.

عرض النموذج لا يقل عن السحر! احفظه على هاتفك أو متصفحك أو صندوق الوارد الخاص بك حتى تكون دائمًا على بعد نقرة واحدة من تدوين أي شيء. بمجرد الضغط على "إرسال"، تنتقل ملاحظتك مباشرة إلى قائمة مرتبة، مجمعة حسب النوع والطابع الزمني.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ أرشيفًا شخصيًا لتقدمك المهني

احتفظ بجميع ملاحظاتك مجمعة حسب النوع لتسهيل الفرز

أضف سياقًا وتعليقات ومرفقات إلى كل ملاحظة

افتح في طرق عرض متعددة، بما في ذلك الملاحظات اليومية ودليل البدء وقائمة الملاحظات

🔑 مثالي لـ: أي شخص يرغب في مساحة واضحة للحفاظ على تنظيمه الذهني وإنتاجيته اليومية.

7. قالب ClickUp Team Docs

احصل على قالب مجاني تعاون مع أعضاء الفريق لتطوير ويكي ذي صلة باستخدام قالب ClickUp Team Docs

غالبًا ما يتطلب إنشاء المنتجات الرقمية تعاونًا وتوثيقًا متكررين داخل الفريق. يعد قالب ClickUp Team Docs مساحة مثالية وقابلة للتخصيص لتجميع معلومات فريقك في مكان واحد.

من ملاحظات الاجتماعات إلى إرشادات المشاريع، كل شيء في مكانه، مما يجعل التعاون سلسًا واسترجاع المعلومات أمرًا سهلاً. يتيح لعدة أشخاص التحرير المشترك في الوقت الفعلي والتعليق وتعيين المتابعات مباشرةً داخل المستند.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ صفحات متداخلة للعمليات وملاحظات الاجتماعات والاجتماعات القصيرة

قم بتضمين المهام والتحديثات في الوقت الفعلي في أقسام المستندات

قم بإنشاء مخططات تنظيمية، واربطها بموارد مفيدة، وأضف مرفقات للرجوع إليها

قلل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات من خلال المحتوى المنظم

يتم وضع علامات على المستندات وتصفيتها وتخزينها في قاعدة بيانات مهام مركزية، كما أن الوصول مدى الحياة يعني عدم وجود رسوم إضافية

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تهدف إلى تبسيط عملية التوثيق وتعزيز ثقافة مشاركة المعرفة.

8. قالب ClickUp Company Wiki

احصل على قالب مجاني أبقِ الموظفين الجدد على اطلاع بقيم الشركة وعملياتها باستخدام قالب ClickUp Company Wiki

يوفر قالب ClickUp Company Wiki مركزًا مركزيًا لتخزين جميع المعلومات الأساسية. وهذا يسهل على أعضاء الفريق العثور على ما يحتاجون إليه دون الحاجة إلى البحث في مستندات لا حصر لها.

استخدم هذا النموذج لتخزين معلومات الدفع ووثائق الامتثال ومعايير الفريق. بالنسبة للفرق التي سئمت من شبكات الإنترنت الداخلية القديمة، يعد هذا النموذج قاعدة أساسية موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح البنية البديهية للموظفين الجدد التعرف على العمل بسرعة، بينما يمكن للموظفين القدامى الوصول بسهولة إلى المواد المهمة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أبقِ أعضاء الفريق على اطلاع دائم من خلال أقسام مخصصة للتحديثات

بسّط عملية التعيين باستخدام موارد منظمة مثل كتيبات الموظفين والنشرات الإخبارية

عزز التوافق من خلال مهمة وقيم محددة بوضوح

قسّم الصفحات حسب القسم أو حالة الاستخدام أو تكرار التحديث

🔑 مثالي لـ: المنظمات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وإنشاء ويكي مركزي.

9. قالب كتاب ClickUp للمبتدئين

احصل على قالب مجاني اكتب كتابًا متسقًا وجيد التنظيم باستخدام قالب ClickUp For Dummies Book Template

سواء كنت تقوم بصياغة دليل إرشادي أو دليل تعليمي، فإن قالب كتاب ClickUp For Dummies يوفر بنية سهلة الاستخدام وقائمة على المعرفة. مستوحى من سلسلة الكتب الشهيرة "For Dummies"، فإنه يبسط المعلومات الكثيفة ويساعدك على تنظيم أفكارك وتخطيط الفصول والحفاظ على الاتساق في جميع أنحاء كتابك.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تضمين روابط فيديو توضيحي وقوالب ومصطلحات مسرد ومقاطع فيديو تعليمية وأمثلة مرئية.

تصور تقدم كتابك باستخدام الحقول المخصصة مثل المسودة الأولية والتقدم والمسودة النهائية والمراجع

تأكد من تنظيم كتابك وتناسقه عبر الفصول

استخدم الرموز والعلامات والشرح لتوضيح الموضوعات المعقدة

بفضل الحالات والحقول القابلة للتخصيص، يمكنك تتبع تقدمك من العصف الذهني إلى التعديلات النهائية

🔑 مثالي لـ: أي شخص يرغب في إعداد أدلة شاملة وجيدة التنظيم.

10. قالب عمليات فريق التسويق في ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتنفيذ حملات تسويقية ناجحة باستخدام قالب ClickUp Marketing Team Operations

يجمع قالب ClickUp Marketing Team Operations بين ملخصات الحملات ووثائق الاستراتيجية وتتبع المشاريع. بدلاً من استخدام أوراق تسجيل منفصلة أو مقاطع فيديو توضيحية أو جداول بيانات Google، يوفر هذا القالب الشامل مكانًا موحدًا لعمليات الفريق.

يوفر هيكلًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، بفضل الأدوات المدمجة للتواصل والتوثيق، يمكن لفريقك التركيز أكثر على الإبداع وأقل على التنسيق.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد الأهداف ونظمها مع تتبع التقدم في الوقت الفعلي

افتح في 6 طرق عرض مختلفة، بما في ذلك ويكي التسويق، والمخطط التنظيمي، ومحاضر الاجتماعات، ووثائق الفريق

خطط جداول التحرير وتتبع أهداف الأداء الفصلية

أنشئ مهامًا بحالات مخصصة، مثل "مكتمل" و"مخطط" و"قيد المراجعة" و"قيد التنفيذ"

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق التي تهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الكفاءة وتشجيع بيئة تعاونية.

قم ببناء دماغك الثاني باستخدام ClickUp

تعد قوالب Notion Second Brain نقطة انطلاق رائعة لتنظيم حياتك. فهي مرنة وبسيطة، وتساعدك على بناء هيكل لإدارة المعرفة والمهام والأفكار.

ولكن مع نمو احتياجاتك، تزداد أيضًا تعقيد نظامك.

وهنا يأتي دور ClickUp. بفضل قوالبها القوية وأتمتتها المدمجة ووثائقها التعاونية وعروضها الديناميكية، توفر ClickUp حلاً أكثر قابلية للتطوير والتخصيص وشاملاً لتركيز دماغك الثاني بشكل حقيقي.

اشترك مجانًا اليوم!