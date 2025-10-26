أفضل 13 منشئًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل في عام 2025

وجد تقرير صادر عن شركة McKinsey أن ما يقرب من 30٪ من ساعات العمل في مختلف الصناعات يمكن أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هذا ليس تحذيرًا، بل فرصة.

تخيل عمليات تسليم المبيعات التي تحدث تلقائيًا، والتقارير التي تُعدّ بنفسها، وقوائم المراجعة للتأهيل التي تكتمل قبل أن تطلبها. لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على تسريع العمل فحسب، بل بدأ في القيام بالعمل.

باستخدام منشئي وكلاء الذكاء الاصطناعي بدون كود أو بكود قليل، يمكنك إنشاء زملاء عمل رقميين يفكرون ويتخذون القرارات ويتصرفون عبر أدواتك — دون الحاجة إلى البرمجة.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أقوى برامج إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها الآن لتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي والتركيز على الأمور المهمة.

دعنا نلتقي بفريقك المستقبلي من المتعاونين الرقميين الدؤوبين.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

تقوم بعض وكالات الذكاء الاصطناعي بأتمتة المهام الأساسية. بينما تساعدك أخرى على تنسيق العمل عبر الأدوات المختلفة. أفضلها تبدو وكأنها صُممت خصيصًا لفريقك منذ البداية.

إليك ما يهم عند اختيار أحدها 👇

المنطق متعدد الخطوات: هل يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يتجاوز "إذا-هذا-فذاك"؟ ابحث عن الأدوات التي تدعم سير العمل المتفرع والمحفزات الشرطية وأشجار القرار. هكذا يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يصبحوا مشغلين فعليين

التكامل مع أدواتك: سواء كنت تستخدم Slack أو Salesforce أو Notion أو Zapier، تحقق مما إذا كانت إمكانيات الوكيل تدعم التكامل الأصلي أو على مستوى واجهة برمجة التطبيقات. التكامل السلس هو مفتاح تطوير وكيل قابل للتطوير

واجهة اللغة الطبيعية: تتيح لك أدوات الإنشاء وصف سير العمل بلغة إنجليزية بسيطة (ثم تنفيذها)، مما يجعل الإعداد أسرع وأكثر سهولة. بفضل هذه الإمكانية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، لن تحتاج إلى اللجوء إلى فريق التقنية لإجراء كل تغيير بسيط؛ بل يمكنك إجراء التعديلات بنفسك

الوعي بالسياق: توفر الوكالات المزودة بذاكرة أو تتبع السياق تجارب أكثر سلاسة، خاصة في حالات الاستخدام التي تتعامل مع العملاء. كما أن هذا يحسن أداء الوكالة بمرور الوقت

ضوابط الأمان والأذونات: إذا كان وكيلك يتعامل مع بيانات العملاء أو الملفات الداخلية، فأنت بحاجة إلى ضوابط أمان وأمان على مستوى المؤسسة. ابحث عن الوصول القائم على الأدوار وتشفير البيانات وسجلات التدقيق في منصة الوكيل التي تختارها

👀 هل تعلم؟ تم تصميم أول وكيل ذكاء اصطناعي، Logic Theorist (1956)، بواسطة نيويل وشو وسيمون لإثبات النظريات الرياضية. لقد قلد التفكير البشري واكتشف حتى دليلاً أكثر كفاءة من الدليل الوارد في Principia Mathematica.

نظرة عامة على أدوات إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل الأدوات لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء دون كتابة أكواد برمجية.

أفضل برامج إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة إنجازنا للأعمال، وتسهل موجة جديدة من المنصات الآن على الفرق إنشاء وكلاء ذكيين ومستقلين خاصين بهم.

فيما يلي بعض من أفضل بناة وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقودون التغيير 👇

1. ClickUp (الأفضل لإنتاجية الفريق الداخلي ووكلاء المهام)

قم ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المدركين للسياق وأتمتة القرارات باستخدام ClickUp Autopilot Agents

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يمكّن الفرق من إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل مساحة عملهم.

تتيح لك ClickUp Autopilot Agents إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يتخذون قرارات بناءً على السياق.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء وفقًا لسير عملك باستخدام ClickUp Autopilot Agents

على سبيل المثال، عندما ينشر شخص ما رسالة في Slack أو يرسل نموذجًا، يمكن للوكيل تحليل هذا الإدخال والتحقق من شروط المهمة وتعيين الخطوة التالية الصحيحة. يمكنك إعداد التعليمات وإدخال معارف مساحة العمل واستخدام أدوات أصلية مثل Docs وTasks وComments لجعل الوكيل يشعر بأنه جزء من فريقك.

⚡ حيلة سريعة: أنشئ وكيل ذكاء اصطناعي مخصص في ClickUp: انتقل إلى المساحة أو المجلد أو القائمة التي تريد أن يكون فيها الوكيل

انقر على أيقونة وكيل Autopilot في الأعلى

اضغط على وكيل جديد

قم بإعداد المشغل والشرط والإجراء والتعليمات (هل تحتاج إلى مساعدة في كتابة التعليمات؟ اضغط على اسأل Brain للمساعدة )

قم بتسمية وكيلك، ثم اضغط على إنشاء

اختبره مرة واحدة، وقم بتعديله إذا لزم الأمر، وستكون قد انتهيت

يرتبط بهذا ارتباطًا وثيقًا ClickUp Brain، الذي يضع الذكاء الاصطناعي في قلب سير عملك. يتصل بعملك الفعلي — المهام والمستندات والتعليقات — ويساعد في إنشاء ملخصات المهام ومسودات رسائل البريد الإلكتروني أو تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام فرعية.

قم بإنشاء المهام والمهام الفرعية تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

بالنسبة للأعمال الروتينية، يتيح لك ClickUp Automations إعداد قواعد آلية للتعامل مع الإجراءات المتكررة، مثل تعيين المالكين أو تحديد تواريخ الاستحقاق أو تحديث الحالات.

لكنك لست مقيدًا بتغييرات الحالة أو تحديثات الحقول. يدعم ClickUp الويب هوكس والإجراءات المخصصة ومشغلات إنشاء المهام، مما يعني أنه يمكنك توجيه أحداث ClickUp إلى أنظمة خارجية أو تشغيل وكلاء Autopilot مباشرةً.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إرسال نموذج إلى إنشاء مهمة، مما يؤدي إلى تشغيل وكيل Autopilot لتلخيص الطلب تلقائيًا ووضع علامة على مدى إلحاحه واقتراح شخص مسؤول عنه.

نظرًا لأن عمليات الأتمتة تعمل بشكل أصلي داخل ClickUp، فلا يوجد أي تأخير أو اعتماد على موصلات طرف ثالث. يمكنك التحكم في توقيت التنفيذ والنطاق (المجلد/القائمة/المساحة) والإخراج.

إذا كان فريقك قد سئم من ربط أدوات منفصلة للمهام والوثائق والدردشة والذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp يوفر لك مكانًا واحدًا لإنشاء كل ذلك وإدارته وأتمتته، مع وكلاء يفهمون عملك.

أفضل ميزات ClickUp

اكتب ما تحتاج إليه: استخدم مطالبات اللغة الطبيعية لإنشاء استخدم مطالبات اللغة الطبيعية لإنشاء أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى التعامل مع القوائم المنسدلة أو الكتل المنطقية

اختر النموذج المناسب للمهمة: قم بالتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية مثل GPT-4o و Claude Opus و Gemini 2. 5 وغيرها بناءً على احتياجاتك

اختر من مكتبة قوالب غنية: أنشئ أتمتة مخصصة من البداية لتلائم احتياجات فريقك بالضبط من أكثر من 100 قالب أتمتة مسبق الصنع

المستندات والويكي: قم بإنشاء وربط وتنظيم معارف المشروع جنبًا إلى جنب مع المهام لتبقي كل شيء في مكان واحد. باستخدام قم بإنشاء وربط وتنظيم معارف المشروع جنبًا إلى جنب مع المهام لتبقي كل شيء في مكان واحد. باستخدام المساعد الشخصي المدمج للذكاء الاصطناعي ، يمكنك تلخيص التحديثات وإنشاء المستندات تلقائيًا وتحويل الأفكار إلى أفعال

دردشة مدمجة: أرسل رسائل داخل أي مهمة أو مستند أو لوحة معلومات — بحيث تظل كل المناقشات في سياقها مع أرسل رسائل داخل أي مهمة أو مستند أو لوحة معلومات — بحيث تظل كل المناقشات في سياقها مع ClickUp Chat . يمكنك وضع علامات على زملائك في الفريق، وتعيين عناصر الإجراءات من الرسائل، وتضمين الروابط أو الملفات، وحتى تحويل الرسائل مباشرة إلى مهام

لوحات المعلومات والتقارير: احصل على أدوات قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي لتتبع كل شيء بدءًا من سرعة السباق وحتى عبء عمل الفريق وتقدم OKR، وشارك التقارير المهمة عبر عروض سهلة الاستخدام للعملاء في احصل على أدوات قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي لتتبع كل شيء بدءًا من سرعة السباق وحتى عبء عمل الفريق وتقدم OKR، وشارك التقارير المهمة عبر عروض سهلة الاستخدام للعملاء في لوحات معلومات ClickUp

اللوحات البيضاء: قم بتخطيط سير العمل وتبادل الأفكار وربط المهام مباشرة من الملاحظات اللاصقة أو الأشكال أو المخططات الانسيابية باستخدام قم بتخطيط سير العمل وتبادل الأفكار وربط المهام مباشرة من الملاحظات اللاصقة أو الأشكال أو المخططات الانسيابية باستخدام لوحات ClickUp البيضاء . قم بتعيين المهام ورسم الروابط وتحويل التخطيط إلى تنفيذ دون مغادرة اللوحة

قيود ClickUp

قد يربك العدد الهائل من التخصيصات المستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة Capterra

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو قابليته للتخصيص ومرونته. سواء كان ذلك لإنشاء سير عمل مخصص لفرق مختلفة (مثل التسويق وتطوير الويب)، أو استخدام حقول مخصصة لتتبع تفاصيل مشاريع محددة، أو أتمتة المهام المتكررة، فإن ClickUp يتيح لي تكييفه مع احتياجاتنا بالضبط. فهو يساعد في الحفاظ على كل شيء في مكان واحد، مما يجعل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر لنا عمليات التكامل والأتمتة الكثير من الوقت، مما يتيح لنا التركيز على ما يهم حقًا.

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو قابليته للتخصيص ومرونته. سواء كان ذلك لإنشاء سير عمل مخصص لفرق مختلفة (مثل التسويق وتطوير الويب)، أو استخدام حقول مخصصة لتتبع تفاصيل مشاريع محددة، أو أتمتة المهام المتكررة، فإن ClickUp يتيح لي تكييفه مع احتياجاتنا بالضبط. فهو يساعد في الحفاظ على كل شيء في مكان واحد، مما يجعل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر لنا عمليات التكامل والأتمتة الكثير من الوقت، مما يتيح لنا التركيز على ما يهم حقًا.

2. Crew AI (الأفضل لتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمين على الأدوار مع الذاكرة والتسليم البشري)

عبر Crew AI

يتيح لك Crew AI تجاوز الوكلاء الفرديين وإنشاء فرق مستقلة من وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم التعاون في الوقت الفعلي. يتم تعيين دور لكل وكيل (مثل "باحث" أو "مخطط" أو "مراجع") ومجموعة من الأدوات أو المهارات، مما يمكّنهم من العمل معًا لتحقيق هدف مشترك.

إنها منصة وكلاء ذكاء اصطناعي متعددة الوكلاء، وهي إطار عمل Python. وهي مناسبة لتنسيق سير العمل متعدد الخطوات، مثل إنشاء التقارير أو البحث عن المنتجات أو تخطيط الحملات التسويقية، حيث يكون التنسيق بين الوكلاء المتخصصين أمرًا بالغ الأهمية.

هذا النوع من وكلاء الذكاء الاصطناعي تعاوني وموجه نحو الأهداف، ومصمم للتعامل مع سير العمل المعقد من خلال توزيع الأدوار وتنسيقها بشكل منظم.

أفضل ميزات Crew AI

قم ببناء سير عمل متسلسل أو متفرع باستخدام فئات Crew و Sequential/ConcurrentFlow لتنظيم التعاون بين عدة وكلاء

استفد من بنية المشروع التي تم إنشاؤها بواسطة CLI وتكوينات YAML لنشر سريع لخطوط الأبحاث/التقارير

قم بتكوين ذاكرة الوكيل باستخدام قواعد بيانات متجهة مثل FAISS أو Chroma لتمكين الذاكرة السياقية وتقليل التكرار عبر المهام

قيود Crew AI

قد يحد عدم اتساق مخرجات الوكيل وصعوبة تفسير النتائج النهائية من قابليته للتطبيق العملي

أسعار Crew AI

أساسي: مجاني

احترافي: 25 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Crew AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

👀 هل تعلم؟ في عام 2017، أصبحت صوفيا، الروبوت البشري الذي صممته شركة هانسون روبوتيكس، مواطنة سعودية، وهي أول روبوت يحصل على الجنسية.

إن بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي أمر، واستخدامهم بفعالية أمر آخر. 🎥 في هذا الفيديو، سترى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي لإدارة الجداول الزمنية وصياغة الرسائل والتعامل مع المهام الروتينية — مما يوضح بالضبط ما يمكن أن يحققه منشئو الوكلاء الرائعون.

3. UiPath (الأفضل لتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات)

عبر UiPath

تجمع UiPath بين أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) وقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلة الجديدة. باستخدام UiPath Agent Builder، يمكن للشركات إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي منخفضي الترميز مدربين على التعامل مع العمليات الشاملة التي تراعي السياق، مثل معالجة الفواتير والتفاعلات مع العملاء.

وهي مصممة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي القابلين للتطوير والمتوافقين. مدعومة بـ UiPath Orchestrator والأمان المدمج، فهي تربط بين الأتمتة الحتمية والذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات، ومناسبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين في سير عمل المؤسسات.

أفضل ميزات UiPath

أتمتة سير العمل باستخدام الأدوات وتصعيد المهام إلى المشغلين البشريين من خلال الدعم المدمج للإنسان في الحلقة

تكامل سلس مع روبوتات UiPath Studio وواجهات برمجة التطبيقات ومعالجة المستندات الذكية ونماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية

استخدم Orchestrator و Maestro لنشر ومراقبة وتنسيق عدة وكلاء في بيئات المؤسسات

قيود UiPath

شفافية وتحكم محدودان في كيفية استرداد السياق وتطبيقه، مما يجعل من الصعب ضبط سير العمل المعقد دون دعم إرشادي

أسعار UiPath

الأساسي: 25 دولارًا شهريًا

قياسي: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UiPath

G2: 4. 6/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن UiPath؟

تقول مراجعة G2

توفر منصة UiPath واجهة سهلة الاستخدام وتصميم سير عمل بالسحب والإفلات وقدرات تكامل ممتازة مع تطبيقات المؤسسات. وهي تسرع من تطوير الأتمتة وتتيح النشر السريع باستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام. يوفر Orchestrator تحكمًا ومراقبة قويين لعمليات RPA، ويفتح AI Center أبواب الأتمتة الذكية.

توفر منصة UiPath واجهة سهلة الاستخدام وتصميم سير عمل بالسحب والإفلات وقدرات تكامل ممتازة مع تطبيقات المؤسسات. وهي تسرع من تطوير الأتمتة وتتيح النشر السريع باستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام. يوفر Orchestrator تحكمًا ومراقبة قويين لعمليات RPA، بينما يفتح AI Center أبواب الأتمتة الذكية.

4. Postman AI Agent Builder (الأفضل لإنشاء وكلاء متصلين بواجهة برمجة التطبيقات باستخدام سير العمل المرئي و LLMs)

عبر Postman AI Agent Builder

باستخدام Postman AI Agent Builder، يمكن للفرق إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يستدعون واجهات برمجة التطبيقات (API) ويحللون سير العمل المعقد ويتعاملون مع المنطق في الوقت الفعلي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تم تصميم أداة إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي على أساس Postman Flows، وهي تتيح لك ربط نماذج لغوية كبيرة بواجهات برمجة التطبيقات (API) باستخدام كتل السحب والإفلات، وإضافة الذاكرة، وتعيين الشروط، وتصحيح أخطاء نماذج الوكلاء، كل ذلك من خلال نفس الواجهة.

أفضل ميزات Postman AI Agent Builder

اختبر عدة نماذج في وقت واحد (GPT، Claude، Gemini، إلخ)، وقارن جودة الاستجابة والكمون والتكلفة مباشرةً داخل Postman

استكشف أكثر من 18 ألف واجهة برمجة تطبيقات عامة وادمجها بسلاسة مع أفضل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) باستخدام بروتوكول الذكاء الاصطناعي

قم بتحويل أي واجهة برمجة تطبيقات في شبكة واجهات برمجة التطبيقات العامة Postman تلقائيًا إلى أدوات "جاهزة للوكلاء" وقم بإنشاء كود خادم (MCP) لدعم سير العمل المدعوم بتقنية LLM

قيود منشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي Postman

قد يتجمد أو يتعطل عند التعامل مع مجموعات كبيرة، خاصة على الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة

أسعار أداة إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي Postman

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات منشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي Postman

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

5. Vertex AI Agent Builder (الأفضل لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين للاستخدام في المؤسسات ضمن نظام Google Cloud البيئي)

عبر Vertex AI Agent Builder

يساعدك Vertex AI Agent Builder على إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء يمكنهم التحدث مع بعضهم البعض، واستخراج بيانات الشركة، وإنجاز المهام معًا، كل ذلك ضمن نظام Google البيئي.

يمكنك الحصول على مجموعة أدوات تطوير الوكلاء (ADK) السهلة لتحديد سلوك الوكلاء بلغة Python البسيطة، ودعم المعايير المفتوحة مثل Agent2Agent (بحيث يمكن للوكلاء الذين تم إنشاؤهم باستخدام أدوات مختلفة الاستمرار في التعاون)، وموصلات مسبقة الصنع لجلب البيانات من الأنظمة الداخلية.

أفضل ميزات Vertex AI Agent Builder

استخدم ADK لإنشاء سير عمل متعدد الوكلاء في أقل من 100 سطر من لغة Python، مع تحديد المنطق والحواجز والتنسيق

قم بتوصيل الوكلاء ببيانات وأدوات المؤسسة باستخدام MCP وأكثر من 100 موصل مسبق التجهيز من Google Cloud للحصول على أساس في الوقت الفعلي

قم بالنشر باستخدام محرك الوكيل بدون خادم، مما يضمن التوسع المُدار والذاكرة الحالة ومراقبة الإنتاج وتصحيح الأخطاء

قيود منشئ وكلاء Vertex AI

يصعب تفسير سلوك نموذج الصندوق الأسود أو تحسينه أو ضبطه

أسعار Vertex AI Agent Builder

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vertex AI Agent Builder

G2: 4. 6/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vertex AI Agent Builder؟

تقول مراجعة Capterra

أفضل ما يميز Vertex AI هو وظيفة AutoML الجاهزة للاستخدام مع بنية أساسية قابلة للتطوير وفعالة ولا تتطلب الكثير من البرمجة. تساعد إمكانات المكونات الإضافية والمنصة الموحدة في عمليات التكامل والمعايرة ومراقبة النتائج.

أفضل ما يميز Vertex AI هو وظيفة AutoML الجاهزة للاستخدام مع بنية أساسية قابلة للتطوير وفعالة ولا تتطلب الكثير من البرمجة. تساعد إمكانات المكونات الإضافية والمنصة الموحدة في عمليات التكامل والمعايرة ومراقبة النتائج.

🧠 حقيقة ممتعة: في أول بطولة لكرة القدم للروبوتات البشرية في الصين، تم حمل أحد "اللاعبين" الروبوتات على نقالة بعد اصطدامه - نعم، نقالة... لروبوت! كانت المباراة المستقلة تمامًا مليئة بالسقوط والإصابات والحركات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي!

6. Zapier AI Agents (الأفضل لأتمتة سير العمل في الشركات باستخدام وكلاء اللغة الطبيعية)

عبر Zapier AI Agents

تأخذ Zapier AI Agents Zaps التقليدية وتزودها بأتمتة اللغة الطبيعية.

بدلاً من إنشاء عمليات أتمتة فردية يدويًا، يمكنك الآن وصف ما تريده بلغة إنجليزية بسيطة، مثل "إنشاء مهمة في Asana عندما يملأ العميل المحتمل نموذجًا"، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء عملية الأتمتة نيابة عنك. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال أيضًا التفكير من خلال المنطق واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات وتسليم المهام إلى أدوات أخرى في مجموعتك.

أفضل ميزات وكلاء Zapier AI

نشر وكلاء يقومون بإجراءات متعددة الخطوات عبر أكثر من 6000 عملية تكامل مثل Gmail وHubSpot وNotion وSalesforce

قم بتعيين أهداف لكل وكيل ودعهم يعملون بشكل مستقل، بما في ذلك الاستعلام عن البيانات وتحديث السجلات أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني

استفد من منصة المطورين Zapier لدمج التطبيقات الخاصة أو عرض واجهات برمجة التطبيقات الداخلية لاستخدام الوكلاء

قيود وكلاء الذكاء الاصطناعي في Zapier

لا تزال بعض سير العمل المعقدة تتطلب إعداد Zap التقليدي، حيث أن Zaps التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تفوت الحالات الاستثنائية أو التبع

أسعار وكلاء Zapier AI

مجاني إلى الأبد

احترافي: 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق: 103.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات وكلاء Zapier AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن وكلاء Zapier AI؟

تقول مراجعة G2

أحب حقًا سهولة استخدام Zapier وبساطة شرح كيفية البناء باستخدامه للآخرين. أستخدمه في الغالب للأتمتة، لكنني أخطط لاستكشاف ميزات وكلاء الذكاء الاصطناعي والجداول عندما يتوفر لدي الوقت. أكثر ما أحبه هو عدد التطبيقات التي يتصل بها. حتى التطبيقات النادرة عادةً ما تحتوي على مشغلات، وهو أمر رائع للغاية. يقول بعض الناس أن Zapier باهظ الثمن، ولكنني أعتقد أنه إذا استخدمت أدواته المدمجة بالطريقة الصحيحة، فإنه في الواقع ذو قيمة جيدة وسهل الإعداد. أخيرًا، في المرات القليلة التي اضطررت فيها إلى الاتصال بخدمة دعم العملاء، وجدتهم رائعين ومفيدين حقًا!

أحب حقًا سهولة استخدام Zapier وبساطة شرح كيفية البناء باستخدامه للآخرين. أستخدمه في الغالب للأتمتة، لكنني أخطط لاستكشاف ميزات وكلاء الذكاء الاصطناعي والجداول عندما يتوفر لدي الوقت. أكثر ما أحبه هو عدد التطبيقات التي يتصل بها. حتى التطبيقات النادرة عادةً ما تحتوي على مشغلات، وهو أمر رائع للغاية. يقول بعض الناس أن Zapier باهظ الثمن، ولكنني أعتقد أنه إذا استخدمت أدواته المدمجة بالطريقة الصحيحة، فإنه في الواقع ذو قيمة جيدة وسهل الإعداد. أخيرًا، في المرات القليلة التي اضطررت فيها إلى الاتصال بخدمة دعم العملاء، وجدتهم رائعين ومفيدين حقًا!

7. LangChain (الأفضل لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المعياريين متعددي الخطوات مع تسلسل نماذج اللغة)

عبر LangChain

على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تستجيب ضمن معايير ثابتة، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه باستخدام LangChain التخطيط والتفكير واتخاذ إجراءات متعددة الخطوات، مما يجعله مدركًا للسياق. ويستخدم إطار عمل مفتوح المصدر.

يمكنك أيضًا تجميع المكونات (السلاسل والوكلاء والذاكرة والأدوات) لإنشاء مساعدين متعددي الخطوات قادرين على التفكير والتصرف والتكرار. يتيح التصميم المعياري لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إلى الأدوات الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات أو الملفات لإكمال المهام الأكثر تقدمًا. يمكن للمطورين أيضًا تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي لاتباع منطق أو سير عمل أو مسارات اتخاذ قرارات محددة تناسب حالات الاستخدام الفريدة.

أفضل ميزات LangChain

اجمع بين نماذج اللغة الكبيرة (LLM) واستدعاءات الأدوات باستخدام أسلوب ReAct لاتخاذ القرارات أو منطق السلسلة المخصص لدعم سير العمل المعقد والمستقل

يتضمن دعمًا جاهزًا لمحركات البحث ومحملات الملفات وقواعد البيانات المتجهة وواجهات برمجة التطبيقات وتنفيذ Bash وأكثر من 50 أداة

استخدم LangGraph، وهي طبقة تنسيق لـ LangChain، لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات متعددة العناصر ذات حالة مع LLMs

قيود LangChain

مع التحديثات المتكررة للإصدارات، يتعين على المطورين إعادة كتابة الكود ليتوافق مع أحدث إصدار

أسعار LangChain

المطور: مجاني (الدفع حسب الاستخدام)

بالإضافة إلى: 39 دولارًا شهريًا (الدفع حسب الاستخدام)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LangChain

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LangChain؟

تقول مراجعة G2

إنه أحد أفضل الحزم المطلوبة لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو سهل التكيف ويعمل بشكل رائع ويستمر في تحديث نفسه ليكون متوافقًا مع أحدث التقنيات.

إنه أحد أفضل الحزم المطلوبة لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو سهل التكيف ويعمل بشكل رائع ويستمر في تحديث نفسه ليكون متوافقًا مع أحدث التقنيات.

8. Botpress (الأفضل لوكلاء الذكاء الاصطناعي متعددي اللغات والمحادثات مع NLU ومحرر التدفق المرئي)

عبر Botpress

Botpress هي منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر مصممة للمطورين الذين يرغبون في التحكم الكامل في كيفية تصميم وكلاءهم ونشرهم وتوطينهم.

يجمع بين فهم اللغة الطبيعية (NLU) واستوديو المحادثة المرئية، مما يتيح لك إدارة المنطق والنوايا والإجراءات دون الحاجة إلى كتابة كود مكثف. يمكنك نشر الوكلاء عبر قنوات مختلفة، مثل WhatsApp أو Messenger أو واجهات المستخدم المخصصة، وتخصيص كل جانب من جوانب منطق التفاعل.

أفضل ميزات Botpress

استخدم محرر التدفق المرئي لإنشاء منطق محادثة معقد مع القفزات الشرطية والفتحات والأحداث

انشر وكلاءك محليًا أو على منصات السحابة أو على الأجهزة الطرفية باستخدام Docker أو Kubernetes أو Botpress Cloud المدمج

دمج واجهات برمجة التطبيقات الخارجية أو قواعد البيانات مباشرةً في التدفقات باستخدام روابط الكود الأصلي أو مكالمات HTTP

قيود Botpress

تقوم قاعدة بيانات Vector بإعادة تحسين جميع المستندات في كل مرة تقوم فيها بتحميل مستندات جديدة

أسعار Botpress

الدفع حسب الاستخدام: 0 دولار + نفقات الذكاء الاصطناعي/شهريًا

بالإضافة إلى: 89 دولارًا + نفقات الذكاء الاصطناعي شهريًا

الفريق: 495 دولارًا + نفقات الذكاء الاصطناعي/شهريًا

المؤسسات: تبدأ من 2000 دولار شهريًا (لمدة 3 سنوات)

تقييمات ومراجعات Botpress

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Botpress؟

تقول مراجعة Capterra

يعجبني أن Botpress متعدد الاستخدامات في وظائفه. فهو يأتي مع أدوات مدمجة رائعة بالإضافة إلى إمكانية تضمين كود مخصص.

يعجبني أن Botpress متعدد الاستخدامات في وظائفه. فهو يأتي مع أدوات مدمجة رائعة بالإضافة إلى إمكانية تضمين كود مخصص.

9. Haystack (الأفضل لإنشاء خطوط أنابيب RAG مخصصة من المستندات وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات المتجهة)

عبر Haystack

Haystack، من Deepset، هو إطار عمل مفتوح المصدر لتنسيق الذكاء الاصطناعي مصمم للمطورين لإنشاء وكلاء LLM جاهزين للإنتاج. وهو مناسب لإنشاء خطوط أنابيب معقدة لتوليد البيانات المعززة بالاسترجاع (RAG) وأنظمة بحث وسير عمل وكيل متعدد الخطوات.

بفضل المكونات المعيارية (أدوات الاسترجاع والمولدات والأدوات) والتحقق من صحة مخطط JSON وتنفيذ الأدوات المتوازية والمراقبة المدمجة، يساعد Haystack في تصميم التطبيقات الذكية واختبارها ونشرها وتوسيع نطاقها عبر البيئات السحابية والمحلية.

أفضل ميزات Haystack

اجمع بين أدوات الاسترجاع الكثيفة (القائمة على التضمين) والمتفرقة (القائمة على الكلمات المفتاحية) لتقديم إجابات دقيقة من مجموعات نصية كبيرة

قم بتوصيل أجهزة الاسترجاع والمولدات وToolInvoker وأجهزة التحقق من الصحة والمزيد لإنشاء سير عمل مخصص للذكاء الاصطناعي

استخدم وكيل Haystack للتخطيط وتحديد الأداة التي سيتم استخدامها وتنفيذ مكالمات API واسترداد المستندات والتكرار، مما يؤدي إلى إنشاء سلوك ديناميكي وذكي

قيود Haystack

يعتمد Haystack بشكل كبير على Elasticsearch، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأداء في حالات أحمال العمل الكبيرة

أسعار Haystack

إطار عمل مفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات Haystack

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Haystack؟

تقول مراجعة G2

Haystack هو إطار عمل Python مفتوح المصدر قوي لبناء خطوط أنابيب معالجة اللغة الطبيعية (NLP). يوفر مجموعة من المكونات المعدة مسبقًا للمهام الشائعة في NLP، بالإضافة إلى دعم نماذج اللغة المعدة مسبقًا وأطر العمل للتعلم العميق. هذا يجعل من السهل بناء ونشر تطبيقات NLP متطورة، مثل روبوتات الدردشة ومحركات البحث عن المستندات أو أنظمة الإجابة على الأسئلة.

Haystack هو إطار عمل Python مفتوح المصدر قوي لبناء خطوط أنابيب معالجة اللغة الطبيعية (NLP). يوفر مجموعة من المكونات المعدة مسبقًا للمهام الشائعة في NLP، بالإضافة إلى دعم نماذج اللغة المعدة مسبقًا وأطر العمل للتعلم العميق. هذا يجعل من السهل بناء ونشر تطبيقات NLP متطورة، مثل روبوتات الدردشة ومحركات البحث عن المستندات أو أنظمة الإجابة على الأسئلة.

🧠 حقيقة ممتعة: تمت صياغة مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في عام 1956 خلال ورشة عمل دارتموث الشهيرة من قبل جون مكارثي ومارفن مينسكي وآخرين، وغالبًا ما يُنظر إلى ذلك على أنه الميلاد الرسمي للذكاء الاصطناعي كحقل.

10. AutoGen (الأفضل لفرق Python التي تبني أنظمة متعددة الوكلاء تعمل بشكل مستقل)

عبر AutoGen

تم إنشاء AutoGen بواسطة Microsoft Research، وهو يساعد في إنشاء أنظمة وكلاء محادثة تعمل بناءً على تعليمات اللغة الطبيعية.

يقترن الإعداد النموذجي بوكيل "UserProxy" (الذي يحمل الهدف ويراجع النتائج) مع عدة وكلاء ChatCompletion أو Assistant (باحث، مبرمج، ناقد). يتحاورون من خلال حلقة أحداث حتى يقرر UserProxy أن المهمة قد اكتملت، مما يمنحك نمطًا لأتمتة تقارير البحث أو تحليل البيانات أو جلسات الترميز التكرارية.

أفضل ميزات AutoGen

قم بتشغيل حلقات "المساعد + الناقد" حيث يكتب أحد الوكلاء الكود ويقوم الآخر بمراجعته، واكتشاف الأخطاء قبل التنفيذ

استدعاء أدوات Python حتى يتمكن الوكلاء من استيراد المكتبات أو استخراج البيانات من مواقع الويب أو إجراء تحليل البيانات داخل بيئة آمنة

استبدل الخلفيات LLM (OpenAI و Azure OpenAI والنماذج المحلية) بسطر تكوين واحد، مع الحفاظ على خطوط الأنابيب غير مرتبطة بالنموذج

قيود AutoGen

قد تواجه صعوبات في المهام المعقدة مثل الأسئلة متعددة الخطوات، ولا تعتبر مثالية للتطبيقات التي تتعامل مع العملاء

أسعار AutoGen

إطار عمل مفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات AutoGen

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

11. Voiceflow (الأفضل لتصميم واختبار ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي التخاطبي عبر القنوات)

عبر Voiceflow

Voiceflow هو أداة إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية التي تتيح للفرق تصميم وإطلاق وكلاء الصوت أو الدردشة باستخدام واجهة مرئية لا تتطلب كتابة أكواد برمجية.

وهو يدعم الواجهات متعددة الوسائط (الصوت والنص والأزرار والمرئيات) والنماذج الأولية في الوقت الفعلي وسهولة التسليم إلى قسم الهندسة. وهو مركز مركزي للفرق متعددة الوظائف لإنشاء مساعدين ديناميكيين عبر منصات مثل Alexa وGoogle Assistant والمواقع الإلكترونية وتطبيقات المراسلة.

أفضل ميزات Voiceflow

قم بتوصيل OpenAI أو Claude أو Cohere أو واجهات برمجة التطبيقات المخصصة لدمج التدفقات الثابتة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل محادثات أكثر ذكاءً

انشر المساعدين على مواقع الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة أو مكبرات الصوت الذكية أو منصات المراسلة دون إعادة بناء المنطق

قم بتصدير التدفقات عبر واجهة برمجة التطبيقات Dialog API أو رمز مخصص لتضمين الوكلاء مباشرة في التطبيقات أو أنظمة الاتصالات الهاتفية

قيود تدفق الصوت

قد تؤدي الأخطاء العرضية وتحديثات الميزات وإلغاء الميزات إلى تعطيل سير العمل الحالي، مما يتطلب من الفرق إعادة بناء أجزاء من الوكيل أو إعادة النظر في جوانب إنشاء الوكيل

أسعار Voiceflow

المبتدئين: مجاني (100 رصيد)

Pro: 60 دولارًا شهريًا (10 آلاف رصيد)

الأعمال: 150 دولارًا شهريًا (30 ألف نقطة)

المؤسسات: أسعار مخصصة (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Voiceflow

G2: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Voiceflow؟

تقول مراجعة G2

سهولة الاستخدام، واجهة مستخدم سهلة، والعديد من الأشخاص يستخدمونه، ومجتمع Voiceflow يجعل من السهل للغاية الحصول على الدعم عند مواجهة أي مشكلة. أنا شخصياً أستخدمه كل يوم وقد أنشأت بالفعل العديد من الوكلاء، وأوصي به بصدق للجميع. كل ما يتطلبه الأمر هو مجرد جزء من الكود من الإعدادات وينتهي الأمر. [sic]

سهولة الاستخدام، واجهة مستخدم سهلة، والعديد من الأشخاص يستخدمونه، ومجتمع Voiceflow يجعل من السهل للغاية الحصول على الدعم عند مواجهة أي مشكلة. أنا شخصياً أستخدمه كل يوم وقد أنشأت بالفعل العديد من الوكلاء، وأوصي به بصدق للجميع. لتنفيذه، كل ما تحتاجه هو مجرد جزء من الكود من الإعدادات وستكون قد انتهيت. [كما ورد]

12. Microsoft Copilot (الأفضل لإنشاء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات Microsoft 365)

عبر Microsoft Copilot

يجمع Microsoft Copilot بين قوة الذكاء الاصطناعي المستند إلى GPT-4 والتكامل الأصلي عبر Microsoft 365.

باستخدام Copilot Studio، يمكن لفريقك إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية باستخدام مطالبات لغة طبيعية بسيطة أو أدوات السحب والإفلات، ثم نشرها في محادثات Teams وSharePoint وOutlook وWord لأتمتة المهام والإجابة على الأسئلة أو تبسيط العمليات.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

استخدم علامة التبويب "Describe" لإنشاء وكلاء عن طريق كتابة ما تحتاجه، وسيقوم Copilot Studio بترجمته إلى منطق عمل

أضف Microsoft Graph أو SharePoint أو بيانات الويب، ودمج الإجراءات أو مشغلات API دون موارد تطوير

تتبع الاستخدام وإدارة السعة والتحكم في خيارات النشر — أو قياس الاستخدام لمنع تجاوز التكاليف

قيود Microsoft Copilot

قد يخطئ Copilot أحيانًا في تفسير السياق أو النبرة، مما يتطلب تعديلات يدوية

أسعار Microsoft Copilot

20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit

نحن نستخدمه داخليًا. إنه مثل محرك بحث خاص بشركتك. يمكنك أن تطلب منه مستندات أو حتى البحث عن معلومات من الوثائق. كما أنه جيد في تلخيص المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني. يمكنني أن أطلب منه تلخيص جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها في آخر 24 ساعة، وهو يقوم بعمل جيد في إخباري بالأمور المهمة.

نحن نستخدمه داخليًا. إنه بمثابة محرك بحث خاص بشركتك. يمكنك أن تطلب منه البحث عن مستندات أو حتى البحث عن معلومات من الوثائق. كما أنه جيد في تلخيص المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني. يمكنني أن أطلب منه تلخيص جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها في آخر 24 ساعة، وهو يقوم بعمل جيد في إخباري بالأمور المهمة.

13. Relevance AI (الأفضل لفرق العمليات التي تبني وتدير قوى عاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي بدون كود)

عبر Relevance AI

Relevance AI هي منصة بدون كود مصممة لفرق العمليات والشركات الناشئة والمطورين الذين يرغبون في نشر "زملاء عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي". يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي أتمتة سير العمل متعدد الخطوات عبر المبيعات والتسويق والدعم وعمليات المكاتب الخلفية.

يمكن تدريب الوكلاء على العمليات الداخلية باستخدام الملفات أو عناوين URL التي تم تحميلها، ويتم نشرهم بصريًا من خلال واجهة السحب والإفلات. بفضل التكاملات الجاهزة للاستخدام مع أنظمة إدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني وSlack وغيرها، تم تصميمه لتحقيق أتمتة سريعة على مستوى الإنتاج.

أفضل ميزات Relevance AI

صمم أنظمة متعددة الوكلاء باستخدام منطق السحب والإفلات والوكلاء المُعدّين مسبقًا (على سبيل المثال، "Bosh" لحجز الاجتماعات، و"Lima" للتسويق طوال دورة الحياة)

وكلاء متخصصون مثل وكيل AI BDR لأتمتة التنقيب التجاري، بما في ذلك البحث عن العملاء المحتملين وتأهيلهم ومتابعتهم.

متجر متجهات لإدارة البيانات النصية والصور والصوتية؛ يدعم تحليل المشاعر والبحث عن التشابه لمجموعات البيانات غير المنظمة.

أهمية قيود الذكاء الاصطناعي

غالبًا ما يواجه المستخدمون صعوبات في التخصيص، مما قد يؤدي إلى إبطاء تكامل المشروع ويحد من مرونة سير العمل المعقد.

أسعار Relevance AI

مجاني إلى الأبد

Pro : 19 دولارًا شهريًا

الفريق : 199 دولارًا شهريًا

الأعمال : 599 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات Relevance AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Relevance AI؟

تقول مراجعة G2:

أنا أقدر حقًا مدى مرونة Relevance AI وكيف يمكنك إضافة كود Python مخصص إلى وكيلك. كما أنه من السهل دمجه مع أدوات أخرى.

أنا أقدر حقًا مدى مرونة Relevance AI وكيف يمكنك إضافة كود Python مخصص إلى وكيلك. كما أنه من السهل دمجه مع أدوات أخرى.

