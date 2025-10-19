أفضل قوالب خطط التسويق من Monday.com لتجربتها في عام 2025

غالبًا ما تضيع فرق التسويق أيامًا في تخطيط الحملات — غارقة في جداول البيانات بينما توضع الاستراتيجية في المرتبة الثانية. قوالب التسويق من Monday.com موجودة لحل هذه المشكلة.

في هذه الأثناء، عملك التسويقي الفعلي في انتظارك.

القوالب موجودة لهذا السبب، وإذا كنت تستخدم Monday.com، فإن قالب خطة التسويق المناسب يمكن أن يوفر لك ساعات، بل وأيامًا، من وقت التحضير.

في هذا المنشور على المدونة، سنتعرف على أفضل قوالب خطط التسويق من Monday.com التي تساعدك على تنظيم الفوضى. بالإضافة إلى ذلك، سنتعرف على بعض قوالب ClickUp لإنشاء مساحة عمل أكثر قابلية للتنفيذ. 🎯

ما الذي يجعل قالب خطة التسويق على Monday.com جيدًا؟

يساعدك قالب خطة التسويق الجيد من Monday.com على رؤية الصورة الكاملة لجهودك التسويقية دون الحاجة إلى البحث في أدوات أو ملفات متفرقة.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في قوالب التخطيط الاستراتيجي:

قسّم الحملات إلى مهام أصغر وقابلة للتنفيذ حتى يعرف الجميع ما يجب القيام به ومتى

قم بتعيين المهام ومسؤوليات الفريق للأشخاص المناسبين لتشجيعهم على تحمل المسؤولية والمساءلة

حدد أهداف التسويق و مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق لتزويد فريقك بأهداف واضحة وتوجه مشترك

حدد مواعيد الاستحقاق والمراحل المهمة والجداول الزمنية حتى يتمكن فريقك من تنظيم العمل بفعالية وتجنب الاختناقات

أتمتة التذكيرات وتسليم المهام وتحديثات الحالة لتقليل التكرار وتوفير الوقت

تتبع الميزانيات والتكاليف الفعلية وتخصيص الموارد لضمان بقاء الحملات في نطاقها المحدد والإنفاق المخصص لها

🧠 حقيقة ممتعة: غالبًا ما يُعتبر جون واناماكر، التاجر الأمريكي في القرن التاسع عشر، أبو التسويق الحديث. وقد اشتهر بقوله: "نصف الأموال التي أنفقها على الإعلانات تذهب سدى؛ والمشكلة هي أنني لا أعرف أي نصف." ولا تزال هذه المقولة ترد في خطط التسويق حتى اليوم.

نظرة عامة على قوالب خطة التسويق من Monday.com

10 قوالب لخطة التسويق من Monday.com

هنا، قمنا بتجميع 10 من أكثر قوالب خطط التسويق فائدة لتبسيط عملك، والحفاظ على تزامن فرقك، وبدء الحملات دون تأخير. 👀

1. قالب استراتيجية التسويق

عبر Monday.com

قالب استراتيجية التسويق هو تحليل ربع سنوي واضح لمبادراتك التسويقية الأساسية. يساعدك على تخطيط الحملات الرئيسية من الربع الأول إلى الربع الرابع، وتعيين أعضاء الفريق، وتتبع التقدم من خلال تحديثات الحالة، وتصور الجداول الزمنية.

بفضل الحقول المدمجة للأولويات والميزانية والأهداف، يسهل قالب خطة التسويق هذا من Monday.com تنسيق فريقك حول الأمور الأكثر أهمية وتحديد العقبات قبل أن تتفاقم.

📌 مثالي لـ: مديري التسويق أو قادة الوكالات الذين يخططون لحملات ربع سنوية واستراتيجية اتصالات تسويقية.

2. قالب حملات العملاء للوكالات

عبر Monday.com

يساعد قالب خطة التسويق من Monday.com الشركات على تصور ما سيتم إطلاقه ومتى، وكيفية أداء كل حملة، والقنوات التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام، كل ذلك في تصميم واضح ومميز بالألوان.

ستجد أيضًا أدوات مصغرة لطلبات الحملات والإنفاق لكل قناة، مما يمنحك نظرة سريعة على الأداء والأولويات. ونعم، هناك حتى أداة مصغرة مرحة على شكل لاما لتخفيف الرتابة (القليل من المرح لا يضر أبدًا).

📌 مثالي لـ: فرق الوكالات التي تدير حملات لعملاء متعددين وترغب في نموذج خارطة طريق تسويقية على غرار لوحة المعلومات.

🔍 هل تعلم؟ في عام 1959، أدرجت شركة Mattel إعلانات باربي خلال برنامج The Mickey Mouse Club، مما جعلها واحدة من أولى العلامات التجارية للألعاب التي وضعت خطة تسويقية تستهدف الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون. أصبحت باربي أيقونة عالمية، وبدأت ذلك من خلال استهداف ذكي للجمهور في وقت مبكر.

3. قالب مخطط وسائل التواصل الاجتماعي

عبر Monday.com

يوفر لك قالب مخطط وسائل التواصل الاجتماعي من Monday.com تقويمًا مرمزًا بالألوان لجدولة وتصنيف المحتوى الاجتماعي عبر الأيام وأنواع المنشورات.

يمكنك تنظيم المنشورات الشخصية والحملات الترفيهية وأسئلة المشاركة أو المفضلة عالية الأداء لتجنب فجوات المحتوى والحفاظ على إيقاع نشر ثابت. إنه بسيط ولكنه فعال.

📌 مثالي لـ: فرق التسويق أو مسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في الحصول على نظرة عامة سريعة على مزيج المحتوى الخاص بهم في أداة إدارة الحملات هذه.

4. قالب إدارة الأحداث

عبر Monday.com

يساعد قالب إدارة الأحداث من Monday.com فرق التسويق والوكالات على تخطيط الحملات التي تعتمد على الأحداث وتتبعها وتقييمها بوضوح. فهو يجمع بين تتبع الميزانية والإنفاق الفعلي والجداول الزمنية للحملات في لوحة تحكم مرئية يسهل فحصها ومشاركتها.

ما يساعد بشكل خاص هنا هو عرض الحملات السنوية ، الذي يفصل بين الحملات المخطط لها والحملات المكتملة حتى تتمكن من مراقبة السرعة والنتائج على مدار السنة التقويمية.

📌 مثالي لـ: مسؤولي التسويق أو محترفي الوكالات الذين يديرون العروض الترويجية الموسمية أو أنشطة تفعيل العلامة التجارية أو فعاليات العملاء.

5. قالب تكامل إعلانات Facebook

عبر Monday.com

من التكاليف والانطباعات إلى معدلات النقرات والنتائج الإجمالية، كل شيء منظم بدقة في قالب تكامل إعلانات Facebook من Monday.com حتى تتمكن من مقارنة مجموعات الحملات في لمحة.

تساعدك عمود الحالة المدمج على تتبع الحملات النشطة أو المتوقفة مؤقتًا، بينما يضيف صف الملخص تلقائيًا إجمالي إنفاقك الإعلاني ونتائجك، وهو أمر رائع لإعداد التقارير أو تحسين الميزانيات على الفور.

📌 مثالي لـ: قادة التسويق أو فرق الوسائط المدفوعة التي تدير حملات متعددة على Facebook.

💡 نصيحة احترافية: تعامل مع النموذج كاختبار فرضية، وليس كقائمة مراجعة. بدلاً من ملء كل خانة بشكل آلي، استخدم كل قسم لتحدي افتراضاتك. إذا كان هدف حملتك يبدو آمنًا للغاية، اسأل: ما هي النسخة الأكثر خطورة من هذا التي يمكن أن تحقق نتائج أفضل بعشر مرات؟

6. قالب فرص ما بعد الحدث

عبر Monday.com

يساعد قالب Monday.com لفرص ما بعد الحدث الفرق على تحويل متابعة الأحداث إلى خطوات تالية مركزة وقابلة للتتبع. يمنحك هذا القالب لمحة سريعة عن العملاء المحتملين للحدث وأداء مبيعات التذاكر وتعليقات الحضور ورضاهم العام.

وهو مفيد بشكل خاص لمعرفة العملاء المحتملين الذين يستحقون المتابعة وكيف كان أداء الحدث الخاص بك مقارنة بالتوقعات.

📌 مثالي لـ: مديري التسويق أو فرق التعامل مع العملاء الذين يرغبون في تقييم تأثير الأحداث ومتابعة العملاء المحتملين والحصول على ملاحظات الحضور.

7. قالب تقويم المحتوى

عبر Monday.com

قالب تقويم المحتوى من Monday.com مخصص للفرق التي ترغب في تخطيط ونشر المحتوى دون فوضى. تحصل على عرض تقويم يتزامن مع تحديثات الحالة وتفاصيل الملكية ومنصات النشر، بحيث تعرف دائمًا ما الذي يتم نشره وأين ومن يتولى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا عرض المحتوى حسب الحالة، مثل منشور أو موافق عليه، مما يسهل تنسيق المراجعات والمواعيد النهائية.

📌 مثالي لـ: مديري المحتوى والحملات الذين يتعاملون مع عدة عناصر من المحتوى عبر مختلف منصات إدارة المشاريع الحديثة.

8. قالب تخطيط التسويق

عبر Monday.com

ينظم قالب خطة التسويق هذا من Monday.com الحملات عالية المستوى والتنفيذ الأسبوعي. فهو يجمع بين عرض التقويم للعروض الترويجية الجارية وأدوات الإنفاق والأداء الخاصة بالحملة.

تستعرض لوحة التحكم تفاصيل الميزانية وتخصيص القنوات وطلبات الحملات التسويقية، بحيث يمكنك الحصول على نظرة شاملة وتفصيلية في ثوانٍ معدودة. كما تتعقب ما هو مجدول وكيفية أدائه عبر منصات مثل YouTube وInstagram وMailchimp.

📌 مثالي لـ: قادة فرق التسويق ومديري الوكالات الذين يتعاملون مع العملاء والذين يرغبون في تنسيق استراتيجيات الترويج وتقديم تحديثات واضحة للمديرين التنفيذيين أو العملاء.

9. قالب إطلاق تسويق المنتج

عبر Monday.com

يعمل قالب خطة التسويق من Monday.com كوحدة تحكم في كل شيء بدءًا من تطوير الرسائل وحتى إعلانات العلاقات العامة وتنفيذ الحملات.

في الجزء العلوي، توفر لوحة التحكم فحصًا سريعًا للحالة: التقدم العام، ونسبة النقر إلى الظهور، والإنفاق، وتوزيع القنوات (مع مخطط دائري سهل الاستخدام). ثم، تتيح لك طريقة عرض الجدول الزمني تكبير مراحل الحملة، المرمزة بالألوان حسب الحالة، مثل قيد العمل، أو مجدولة، أو إطلاق

📌 مثالي لـ: مسوقي المنتجات ومديري الإطلاق والفرق متعددة الوظائف.

🧠 حقيقة ممتعة: اكتشفت شركة Subaru أن العديد من مشتري سياراتها من محبي الكلاب. لذلك، ركزت حملتها الإعلانية بالكامل على كلاب تقود سيارات Subaru وترتدي أحزمة أمان وتذهب في رحلات برية. وقد أدى ذلك إلى زيادة المبيعات وحب العلامة التجارية.

10. قالب الاتصالات والعلاقات العامة

عبر Monday.com

يستبدل قالب خطة التسويق من Monday.com المستندات المتناثرة وصندوق البريد الوارد المثقل بمعلومات غير ضرورية بلوحة نظيفة توضح لك من يتولى ماذا، ومكان كل بيان صحفي أو عرض تقديمي، وموعد استحقاقه.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن أعمدة للتفاصيل الأساسية مثل الحالة والمالك والمواعيد النهائية والقنوات، بحيث يمكنك إدارة أي شيء بدءًا من حملات المؤثرين وعمليات العلاقات العامة إلى الاتصالات الداخلية والبيانات التنفيذية.

📌 مثالي لـ: فرق الاتصالات، ومحترفي وكالات العلاقات العامة، وقادة العلامات التجارية.

قيود Monday.com على مشاريع التسويق

يقدم Monday.com قوالب تسويقية لتساعدك على البدء، ولكن بمجرد أن تبدأ في استخدامها، قد تجد أنها لا تدعم بالكامل المرونة أو العمق الذي تحتاجه الحملات الحقيقية.

هنا تبدأ تلك القيود في الظهور. 👇

عدم التحقق من صحة المدخلات يجعل إدخال البيانات أمرًا صعبًا. لا يمكنك فرض حقول معينة أو تقييد القيم (مثل تعيين حد أدنى أو حد أقصى)، مما يؤدي غالبًا إلى معلومات غير متسقة أو غير كاملة

لا تزال ضوابط الأذونات أساسية للغاية. لا يمكنك إخفاء حقول معينة عن مستخدمين معينين أو تعيين حقوق تحرير دقيقة، مما يخلق تحديات حول الوصول والأمان والشفافية

واجهة المستخدم ليست دائمًا بديهية ؛ على الرغم من أن المنصة واضحة بصريًا، غالبًا ما يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك، كما أن التصميم غير قابل للتخصيص ليتناسب مع سير عمل فريقك

الإعداد يستغرق وقتًا طويلاً، مما يعني أن الفرق غالبًا ما تحتاج إلى تدريب أكثر من المتوقع، مما يؤخر عملية التهيئة

يصبح التوسع تحديًا مع نمو أعمالك، حيث أن قوالبها الصارمة ومرونتها المحدودة تجعل من الصعب إدارة سير العمل المعقد والمتعدد الوظائف

🔍 هل تعلم؟ في التسعينيات، عرضت حملة "Pepsi Points" من Pepsi طائرة مقاتلة في الإعلان مقابل سبعة ملايين نقطة. قام شخص ما بالفعل بتجميع النقاط وحاول المطالبة بها، ثم رفع دعوى قضائية ضد Pepsi بعد أن رفضت الشركة منحه إياها.

قوالب بديلة لخطة التسويق من Monday.com

عندما تحتاج الفرق إلى مزيد من المرونة وتتبع أفضل للحملات وطريقة أكثر سلاسة للتعاون، يصبح ClickUp الخيار الأمثل. إنه التطبيق الشامل للعمل المصمم للتعامل مع كل شيء بدءًا من استراتيجية التسويق عالية المستوى وحتى مهام المحتوى اليومية.

وبفضل القوالب المصممة خصيصًا لسير عمل التسويق الفعلي، يمكنك التخطيط والتنفيذ والتكيف دون أن تفوتك أي فرصة.

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

باستخدام ClickUp، يمكننا عرض ما حدث لمبادراتنا التسويقية من منظور إقليمي أو منظور الحملة. ويشمل ذلك الاطلاع على أنواع الأنشطة التي ننفذها ومرحلة المسار التسويقي التي قمنا بتصنيفها فيها. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة العليا الاطلاع بسهولة على حالة المشروع.

باستخدام ClickUp، يمكننا عرض ما حدث لمبادراتنا التسويقية من منظور إقليمي أو منظور حملة. ويشمل ذلك الاطلاع على أنواع الأنشطة التي ننفذها ومرحلة المسار التسويقي التي قمنا بتصنيفها فيها. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة العليا الاطلاع بسهولة على حالة المشروع.

لنلقِ نظرة عن قرب على خيارات قوالب خطط التسويق في ClickUp!

1. قالب خطة التسويق ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لحملتك التسويقية وتابعها وحسّنها باستخدام قالب خطة التسويق من ClickUp

يوفر قالب خطة التسويق من ClickUp هيكلًا واضحًا ومميزًا بالألوان لتصور الأولويات عبر الحملات والأهداف والجداول الزمنية. وهذا يسهل تتبع تقدم المبادرات الرئيسية مثل زيادة حركة المرور على الويب وتعزيز وجود العلامة التجارية وتحسين تجربة المستخدم.

تتضمن كل مهمة حقولًا للتواريخ النهائية والربع السنوي والحالة ومستوى الجهد وقنوات التأثير (مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني أو الهاتف المحمول)، مما يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لخطة التسويق الخاصة بك. بفضل التسميات المدمجة لنوع الجهد والمهمة (مثل النتائج الرئيسية)، يساعد هذا البرنامج فريقك على التركيز على العوامل التي تدفع الأداء.

📌 مثالي لـ: مديري التسويق وقادة الفرق والمتخصصين في الوكالات الذين يرغبون في مخطط حملات جاهز للاستخدام.

2. قالب خطة تسويق الأحداث من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع الأحداث من البداية إلى النهاية باستخدام قالب خطة التسويق للأحداث من ClickUp

قالب خطة التسويق للأحداث من ClickUp هو نظام عملي قائم على المراحل مصمم للحفاظ على تماسك حملتك بالكامل، من أول بريد إلكتروني إلى تقارير الإيرادات النهائية. يقسم عملك إلى ثلاث مراحل بديهية: التخطيط والتنفيذ والتقييم.

ما يجعل هذا النموذج مفيدًا بشكل خاص هو مدى وضوحه في تخصيص المسؤوليات، وصولاً إلى أدوار محددة مثل أخصائي الاتصالات أو أخصائي تسويق الأحداث، وربط ذلك بوضوح الميزانية لكل مهمة. ستعرف من يقوم بماذا، ومتى، وكم تم إنفاقه (أو توفيره).

📌 مثالي لـ: مسؤولي تسويق الفعاليات، ومديري العلامات التجارية، وفرق الاتصال التي تخطط لترويج فعاليات متعددة القنوات.

💡 نصيحة احترافية: انتقل مباشرة إلى قسم تحديد الموقع قبل أن تلمس أي شيء آخر. حدد كيف تريد أن يشعر الجمهور تجاه الحملة واجعل هذا النبرة توجه بقية الخطة. فهذا يجلب تماسكًا أقوى عبر الرسائل والقنوات والأصول.

3. قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

احصل على قالب مجاني نسق وقم بقياس التقدم المحرز في مبادراتك باستخدام قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

قالب إدارة الحملات التسويقية ClickUp هو طريقة مرنة وتركز على العنصر البصري لتنظيم الحملات في كل مرحلة. مع تجميع المهام حسب المرحلة (التخطيط، الإنتاج، الإطلاق، التقييم، الاحتفاظ)، يحصل فريقك على صورة واضحة تمامًا لما يجب القيام به، ومن المسؤول عنه، وموعد تنفيذه.

كل بطاقة موصوفة بدقة بقنوات التسويق (مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو داخلي)، والفرق (فريق التسويق، فريق وسائل التواصل الاجتماعي)، وأنواع المخرجات، مما يساعد على تقليل الغموض وزيادة تماسك الفريق. يمكنك حتى إضافة مهام فرعية لمزيد من التفاصيل.

📌 مثالي لـ: مديري التسويق وقادة الفرق والوكالات التي تنسق حملات متعددة المراحل.

4. قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك باستخدام قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp هو أداة عملية لتخطيط المنشورات الجذابة على مدار الشهر. فهو ينظم أفكار حملتك في عرض واحد، مما يجعل من السهل جدًا تتبع أنواع المنشورات والمواضيع (من عيد الحب وشهر تاريخ السود إلى يوم الجمعة في السوبر بول) وتواريخ الاستحقاق والأصول المرفقة.

يعمل هذا النموذج بشكل جيد بشكل خاص مع الحملات الموسمية والثقافية. إنه منظم بالفعل مع عناوين المنشورات وتواريخ النشر، مما يمنح فريقك انطلاقة سريعة بدلاً من البدء من الصفر كل أسبوع.

📌 مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشئي المحتوى، أو مساعدي التسويق الذين يحتاجون إلى قالب بسيط وجاهز للاستخدام لتخطيط المنشورات اليومية وتتبعها وتنظيمها.

🧠 حقيقة ممتعة: تابع فريق التواصل الاجتماعي في KFC 11 شخصًا بالضبط على Twitter (لأن هناك 11 نوعًا من الأعشاب والتوابل، فهمت؟): خمس فتيات من فرقة Spice Girls وستة شبان اسمهم Herb. عندما اكتشف أحدهم هذه النكتة الخفية، انتشرت بشكل واسع، وحققت ملايين الدولارات من الدعاية.

5. قالب خطة عمل التسويق من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد كل ما تحتاجه لبيع منتج ما باستخدام قالب خطة عمل التسويق من ClickUp.

يمنحك قالب خطة عمل التسويق من ClickUp طريقة منظمة وموجهة نحو الأهداف لتنفيذ استراتيجياتك التسويقية.

استنادًا إلى إطار عمل SMART، محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، ذو صلة، ومناسب التوقيت، يساعدك هذا النموذج على تخطيط الحملات بهدف واضح ووضوح في التنفيذ. هذا النموذج مثالي للفرق التي تسعى إلى ربط السبب وراء الحملة بالكيفية.

📌 مثالي لـ: قادة فرق التسويق أو مديري المشاريع أو الاستشاريين الذين يحتاجون إلى نموذج خطة تسويق يركز على الأهداف أولاً.

6. قالب خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإنشاء وتنفيذ حملتك التالية باستخدام قالب خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp.

تم تصميم قالب خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp بناءً على منهجية OKR (الأهداف والنتائج الرئيسية)، حيث يقدم نهجًا منظمًا لمواءمة جهودك التسويقية مع النتائج القابلة للقياس. يسهل هذا القالب تحديد الأهداف الرئيسية، مثل تغيير العلامة التجارية للشركة، وتقسيمها إلى نتائج رئيسية قابلة للتنفيذ، يمكن تتبعها كل ثلاثة أشهر ومن خلال شريط التقدم.

يمكنك أيضًا الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لما هو على المسار الصحيح أو معرض للخطر أو تم إنجازه بالفعل، حتى تتمكن من تحديد العقبات بسرعة وتصحيح المسار قبل حلول المواعيد النهائية.

📌 مثالي لـ: قادة التسويق الاستراتيجي، ومديري التسويق، وفرق النمو لإدارة الأهداف عالية المستوى مع نتائج قابلة للقياس عبر الحملات والمحتوى والقنوات الرقمية.

🎥 توقف عن إطلاق الحملات بشكل عشوائي، فهذا الفيديو القصير يقدم 5 خطوات + نموذج جاهز للاستخدام لوضع أهداف قابلة للقياس، وإنشاء تقويم للحملة، وتحديد ICP الخاص بك، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مباشرة، والحفاظ على تماسك فريقك. ابق حتى النهاية لتتعرف على RACE، الإطار البسيط الذي يضمن استمرارية استراتيجيتك في المستقبل.

7. قالب خطة تسويق المحتوى من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أولويات الاستراتيجيات الأكثر فعالية باستخدام قالب خطة التسويق بالمحتوى من ClickUp.

يوفر لك قالب خطة التسويق بالمحتوى من ClickUp نظامًا ذكيًا ومميزًا بالألوان لتخطيط نوع المحتوى الذي تقوم بإنشائه ومكان نشره وموعد نشره.

إذا كنت تقوم بصياغة منشورات مدونة أو تصميم ملصقات أو تحرير مقاطع فيديو أو نشر رسوم بيانية، فإن هذا النموذج يساعدك على فرز كل ذلك حسب نوع المحتوى والمنصة والقسم وحتى اتجاه التخطيط.

كل شيء منظم حسب الشهر، لذا يمكنك الحصول على لمحة سريعة عن الحملات حسب الوقت والقناة (مثل Instagram وFacebook وLinkedIn وYouTube) والهدف، سواء كان ترويجيًا أو تعليميًا أو قائمًا على المشاركة.

📌 مثالي لـ: مديري المحتوى، وقادة الإبداع، وفرق التسويق متعددة الوظائف.

🔍 هل تعلم؟ في كوريا الجنوبية، قامت Dunkin’ بتركيب أجهزة تسمى "Flavor Radio" في وسائل النقل العام في سيول، والتي ترش رائحة الدونات عند تشغيل نغمة الراديو الخاصة بها. إنها خطط تسويقية إبداعية في أفضل حالاتها.

8. قالب خطة المحتوى من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لأهداف المحتوى وغاياته باستخدام قالب خطة المحتوى من ClickUp.

قالب خطة المحتوى من ClickUp هو مخطط مرئي قوي لمسوقي المحتوى الذين يديرون حملات متعددة في وقت واحد.

يعرض كل مربع في التقويم عنوان المحتوى وحالة الموافقة (مثل موافق عليه، معلق، يحتاج إلى مراجعة)، ونوع المحتوى (منشور، مدونة، مقطع قصير، فيديو طويل)، والأصول المطلوبة (الرسوم البيانية، المقاطع القصيرة، إلخ)، وركيزة المحتوى التي يندرج تحتها (على سبيل المثال، إرشادات، نصائح للمستخدمين، منتج أو موضوعات أسبوعية).

📌 مثالي لـ: مديري التسويق وفرق وسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيي المحتوى الذين يرغبون في الحصول على نظرة شاملة على الإنجازات الأسبوعية أو الشهرية.

9. قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم سطور الموضوع والرسائل باستخدام قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp.

قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp هو إطار عمل استراتيجي لتخطيط حملات البريد الإلكتروني عالية التحويل. يقسم سير عملك إلى مهام فرعية سهلة التنفيذ، مثل تخطيط هدفك، وكتابة عناوين جذابة، والحفاظ على إيجاز النصوص، وتضمين العناصر المرئية.

تضمن عناصر قائمة مراجعة حملة التسويق الواضحة الاتساق عبر الحملات، سواء كنت تستهدف العملاء المحتملين أو العملاء الحاليين أو تعيد جذب جمهورك.

📌 مثالي لـ: مسوقي البريد الإلكتروني وأصحاب الأعمال الصغيرة وفرق المحتوى التي تهدف إلى تبسيط إنشاء الحملات مع تعزيز المشاركة والتحويلات.

10. قالب جدول إعلانات ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط وتصور الجدول الزمني الكامل للتسويق باستخدام قالب جدول إعلانات ClickUp.

قالب جدول إعلانات ClickUp هو أداة تخطيط مبسطة مصممة لتنظيم جهودك الإعلانية عبر مختلف قنوات التسويق.

يتم تجميع المهام بشكل منظم حسب نوع التسويق (وسائل التواصل الاجتماعي، المطبوعات، الأبحاث، المحلي)، ويظهر كل إدخال تفاصيل الحملة الرئيسية مثل تواريخ البدء والانتهاء، والحالة (مفتوح، موافق عليه، تم تسليمه، مرفوض)، والربع المالي، والهدف التسويقي المحدد.

📌 مثالي لـ: منسقي التسويق ومديري الإعلانات والفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى عرض مركزي لجميع نقاط اتصال الحملة.

💡 نصيحة احترافية: قم بتمييز ما لن يتم تنفيذه. تطلب معظم القوالب تحديد ما سيتم تضمينه، ولكن إضافة سطر للأشياء التي تم استبعادها عمدًا (مثل "لا ترويج من قبل المؤثرين" أو "لا حملة وصول مبكر") يساعد على مواءمة التوقعات ومنع تجاوز النطاق.

11. قالب العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام قالب العلامة التجارية ClickUp

يقسم قالب العلامة التجارية ClickUp عملية التخطيط إلى مراحل واضحة — مثل التأهيل والإحاطة — كل منها مليء بمهام محددة مسبقًا تعمل على تبسيط التعاون بين الفرق.

مع أدوار متميزة مثل مدير المشروع والمالية المخصصة للمهام والموافقات المرمزة بالألوان (على سبيل المثال، الموافقة الداخلية مقابل موافقة العميل)، تم تصميمه لدعم سير العمل الإبداعي والإداري.

📌 مثالي لـ: مديري التسويق وقادة الفرق والمتخصصين في الوكالات الذين يحتاجون إلى حل مبسط لتنظيم حملات العلامة التجارية.

12. قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة استراتيجيتك بشكل أفضل باستخدام قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp

يساعدك قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp على مواءمة أهداف الإيرادات مع اتجاهات السوق والمهام القابلة للتنفيذ. فهو ينظم استراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بك في فئات منطقية مثل أهداف الإيرادات وبنود العمل وشخصيات المشترين وتحليل PEST وتحليل المنافسة.

تحتوي كل بطاقة على التواريخ والمرئيات والمهام الفرعية ذات الصلة، مما يجعلها جذابة بصريًا وعملية للتخطيط متعدد الوظائف. لا يقتصر الأمر على إخبارك بما يجب عليك فعله، بل يساعدك أيضًا على معرفة لماذا تفعله، من خلال عناصر مثل تتبع الاتجاهات الاقتصادية والأبحاث التنافسية المدمجة في سير العمل.

📌 مثالي لـ: مديري التسويق وقادة الفرق والمتخصصين في الوكالات الذين يضعون استراتيجيات مبيعات وحملات تستند إلى البيانات.

📮 ClickUp Insight: 55٪ من المديرين يشرحون "سبب" المشاريع التسويقية من خلال ربط المهام بالتحديات أو الأهداف الأكبر. وهذا يعني أن 45٪ من حالات التخلف عن العمل بسبب التركيز على العمل بدلاً من الهدف يمكن أن تؤدي إلى نقص في الحافز والدافع بين أعضاء الفريق. حتى الموظفون ذوو الأداء العالي يحتاجون إلى رؤية أهمية عملهم وإيجاد معنى لما يفعلونه. حان الوقت لسد الفجوة. اربط المهام الفردية بالأهداف والغايات الشاملة في ClickUp. استخدم العلاقات والتبعيات المدمجة لإظهار كيف يساهم كل جهد في الصورة الأكبر، مما يجعل المهام أكثر أهمية لكل فرد في فريقك. 💫 نتائج حقيقية: استخدمت Cartoon Network ميزات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في ClickUp لإنهاء نشر المحتوى قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد وإدارة ضعف عدد القنوات الاجتماعية بنفس حجم الفريق.

13. قالب تقويم التسويق ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة المهام بسلاسة باستخدام قالب تقويم التسويق من ClickUp

يوفر قالب تقويم التسويق من ClickUp نظرة عامة شاملة ومرئية على جدول التسويق الخاص بك من خلال تنظيم المهام والمواعيد النهائية والأحداث في تنسيق تقويم سهل الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الإنتاجية من خلال أتمتة سير العمل والتحديثات في الوقت الفعلي حول تقدم الحملة.

يشجع تصميمه على التخطيط الاستباقي، مما يضمن التنسيق الفعال لجميع عناصر الحملة التسويقية.

📌 مثالي لـ: فرق التسويق، واستراتيجيي المحتوى، ومديري الحملات.

أنشئ حملات تسويقية ناجحة مع ClickUp

حتى مع تزايد مكتبة قوالب التسويق في Monday.com، قد تجد نفسك تواجه عقبات، خاصة إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المرونة أو تخصيص أعمق أو أتمتة أكثر ذكاءً.

هذا هو المجال الذي يبرز فيه ClickUp.

إنه مساحة عمل قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لدعم كل أنواع سير عمل التسويق، من تخطيط الحملات والإنتاج الإبداعي إلى جداول الإطلاق وتتبع الأداء. ستحصل على قوالب خطط تسويق جاهزة للاستخدام وحرية إنشاء عملياتك الخاصة بطريقتك.

سجل في ClickUp مجانًا اليوم! ✅