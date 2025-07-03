قوالب مجانية لتقارير الموظفين لمسؤولي الموارد البشرية والمديرين

لنكن صادقين، معالجة مشكلات السلوك أو الأداء في مكان العمل ليست أبدًا من الأمور الممتعة في يوم أي شخص. ولكن بالنسبة لمتخصصي الموارد البشرية والمديرين وقادة الفرق، فهي جزء ضروري من الحفاظ على مكان عمل منتج.

يسهل نموذج تقرير الموظفين جيد التنظيم هذه العملية. فهو يضمن توثيق متسق لمعلومات الموظفين وتفاصيل الحوادث والتحذيرات السابقة والاستجابات، مما يحمي كل من المؤسسة والموظف المعني.

يقدم هذا الدليل قوالب مجانية وقابلة للتخصيص لمساعدتك في توثيق المشكلات بشكل احترافي، مثل الأداء الضعيف والسلوك غير المهني والتحذيرات للموظفين. تابع القراءة!

🔎 هل تعلم؟ هناك طريقة شائعة (وأحيانًا مثيرة للجدل) تسمى "ساندويتش الملاحظات". وهي تتضمن تضميد النقد البناء بين طبقتين من الملاحظات الإيجابية. إنها طريقة لذيذة ولكنها أحيانًا فوضوية لتقديم الأخبار! 🥪➡️

ما هي نماذج تقييم الموظفين؟

نموذج تقرير الموظف هو نموذج جاهز يساعدك على تسجيل تفاصيل الحوادث ومعلومات الموظف ومشكلات الأداء المحددة أو السلوك غير اللائق.

تجعل هذه النماذج عملية التأديب أكثر سلاسة واتساقًا وصحة من الناحية القانونية. وهي مصممة لتتوافق مع دليل الموظفين الخاص بك، وتشمل مساحة لتعليقات الموظفين، وتُستخدم كسجل رسمي للرجوع إليه في المستقبل.

لذلك، عند استخدام نموذج تقرير الموظف، يمكنك:

وفر الوقت وتجنب التخمينات

إنشاء نماذج إجراءات تأديبية متسقة

ضمان الامتثال القانوني لقوانين العمل ذات الصلة

توثيق التحذيرات السابقة والتحذيرات الشفوية

حافظ على السرية والمهنية

لنفترض أن أحد الموظفين يتأخر عن العمل بشكل متكرر. تقوم بإصدار تحذير شفهي، ولكن لا شيء يتغير. يساعدك استخدام تحذير كتابي عبر نموذج تقرير الموظف على توثيق السلوك رسميًا، وتحديد السلوك المتوقع، ووضع مسار واضح لتحسين الأداء.

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15 أفضل نماذج تقييم الموظفين لاستخدامها في العمل

فيما يلي أفضل النماذج المجانية لمساعدتك في توثيق أداء الموظفين وسلوكهم وتفاصيل الحوادث بتنسيق واضح ومنظم:

1. نموذج ClickUp الشامل لمراجعة الأداء

احصل على نموذج مجاني عزز نمو فريقك من خلال ملاحظات منظمة وقابلة للتنفيذ باستخدام نموذج ClickUp الشامل لمراجعة الأداء

يساعدك نموذج ClickUp الشامل لمراجعة الأداء على مراقبة أداء الموظفين وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت وتسهيل إجراء محادثات مفيدة حول التحسين.

بفضل الحقول القابلة للتخصيص والعروض المنظمة، يضمن نموذج سياسة الشركة هذا توثيق مشكلات الأداء بشكل احترافي قبل تصعيدها إلى تقرير رسمي. وهو يدعم المتخصصين في الموارد البشرية والمديرين في مواءمة التعليقات مع سياسات الشركة، وتتبع تقدم الموظفين، وتجنب المفاجآت أثناء مناقشة الإجراءات التأديبية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

راقب تقدم الموظفين بمرور الوقت لاكتشاف أنماط الأداء الضعيف في وقت مبكر

قم بتوثيق ملاحظات المدير التي تتوافق مع دليل الموظفين وتوقعات الوظيفة

اسمح للموظفين بملء تقييمات ذاتية، مما يشجع على التواصل المفتوح والمساءلة

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في الموارد البشرية وقادة الفرق والمديرين في أي قطاع يرغبون في نموذج تقييم الموظفين سهل الاستخدام لتبسيط المراجعات وتعزيز المشاركة وتشجيع ثقافة النمو.

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2. نموذج ClickUp لمراجعة الأداء الفصلي

احصل على نموذج مجاني تتبع التقدم المحرز، وقدم الملاحظات، وحدد مشكلات الأداء قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية باستخدام نموذج ClickUp لتقييم الأداء الفصلي

يوفر نموذج ClickUp لتقييم الأداء الفصلي نظامًا منظمًا وقابل للتكرار لتقييم تقدم الموظفين كل ثلاثة أشهر.

سواء كنت تتابع الأداء الضعيف أو أهداف الموظفين أو تضع الأساس قبل كتابة تقرير الموظف، يساعدك هذا النموذج على معالجة المشكلات في وقت مبكر والحفاظ على التوثيق ودعم التحسين.

بفضل تتبع الأهداف وجمع التعليقات وتخطيط الإجراءات في مساحة عمل واحدة، تتيح هذه الأداة مراقبة تصرفات الموظفين وتحديد الثغرات ومواءمة الأداء مع توقعات الوظيفة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

استخدم البيانات في الوقت الفعلي لاكتشاف مشكلات الأداء قبل أن تتفاقم وتصل إلى مرحلة الإنذارات الكتابية

قم بإدارة المستندات ومدخلات الزملاء بطريقة متسقة ومنظمة لسجلات الموظفين

حدد الأهداف والخطوات التي تساعد الموظفين على تلبية توقعات الوظيفة وتصحيح السلوك غير اللائق

🔑 مثالي لـ: المتخصصون في الموارد البشرية وقادة الفرق ومديرو الأقسام الذين يحتاجون إلى توثيق وتقييم أداء الموظفين بشكل منهجي.

3. نموذج ملاحظات الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني عزز النمو والثقة من خلال تقديم ملاحظات متسقة وذات مغزى للموظفين ومتابعتها باستخدام نموذج ملاحظات الموظفين من ClickUp

يساعد نموذج ملاحظات الموظفين من ClickUp في جمع المعلومات القيمة عن الفريق وتنظيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها.

يتيح لك تبسيط عملية تقديم الملاحظات، سواء كنت تجري تقييمات ربع سنوية أو تستطلع آراء الموظفين بشكل مجهول أو تجري فحوصات دورية لصحة الفريق. وهذا يساعدك على تعزيز ثقافة الانفتاح والنمو المستمر في مكان العمل.

يسهل نموذج تقييم الموظفين أيضًا جمع تعليقات الموظفين المفيدة وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ. إنه نهج ذكي ومنظم لتعزيز التواصل ورفع الروح المعنوية وجعل كل موظف يشعر بأن صوته مسموع وأنه موضع تقدير.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اجمع معلومات قيمة باستمرار من خلال إنشاء دورات تغذية راجعة قابلة للتكرار تشجع مشاركة الموظفين

حسّن التواصل بين المدير والموظفين من خلال إنشاء مساحة آمنة لإجراء محادثات مفتوحة في اتجاهين

حوّل التعليقات إلى إجراءات من خلال تعيين خطوات المتابعة وتتبع المساءلة لدفع عجلة التحسين المستمر

🔑 مثالي لـ: مديرو الموارد البشرية وقادة الفرق ورؤساء الأقسام في الفرق البعيدة أو المختلطة أو المتوسعة التي تسعى إلى تحسين مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم.

4. نموذج نموذج ملاحظات ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع تعليقات العملاء وحللها واتخذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها، كل ذلك في مكان واحد وبسهولة تامة باستخدام نموذج نموذج تعليقات ClickUp

يساعد نموذج نموذج الملاحظات من ClickUp في جمع رؤى صادقة وقابلة للتنفيذ من العملاء والمستخدمين والشركاء.

سواء كنت تبحث عن تعليقات حول ميزة جديدة أو تجربة خدمة العملاء، يتيح لك هذا النموذج طرح الأسئلة الصحيحة وتسجيل الردود في تنسيق منظم وسهل التحليل.

باستخدام هذا النموذج، ستحول الردود الأولية إلى بيانات مفيدة توجه تحسينات المنتجات وتعزز رضا العملاء وتبني علاقات أقوى.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ استطلاعات موجهة لجمع التعليقات ذات الصلة التي تتوافق مع أهداف عملك وتجربة العملاء

بسّط عملية جمع البيانات بحيث تصل الردود منظمة وجاهزة للتحليل، دون الحاجة إلى عمل إضافي من جانبك

قم بتخزين وتنظيم الملاحظات التي تتلقاها باستخدام عرض الملاحظات

دعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال دعم تغييرات المنتجات أو الخدمات أو الاستراتيجيات بآراء العملاء الحقيقية

🔑 مثالي لـ: فرق المنتجات ومديري نجاح العملاء وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في استخدام ملاحظات العملاء لتوجيه التحسينات وتحسين تجربة المستخدم.

5. نموذج تقييم الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتقييم الأداء وتعزيز النمو باستخدام نموذج تقييم الموظفين من ClickUp

يساعدك نموذج تقييم الموظفين من ClickUp على تبسيط وتوحيد تقييم أداء موظفيك.

سواء كنت تجري مراجعات دورية أو تستعد للترقيات، يضمن هذا النموذج أن تكون تقييماتك متسقة وثاقبة ومتوافقة مع أهداف الشركة.

يمكن استخدام نموذج تقرير الموظف هذا لجمع التعليقات وتحديد نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين ومراقبة اتجاهات الأداء بمرور الوقت. إنه أداة عملية وقوية لتعزيز العدالة والشفافية وتطوير الموظفين.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع أداء الموظفين بمرور الوقت عن طريق تسجيل التقييمات بانتظام لمراقبة التقدم والاتساق

قم بإنشاء نماذج تقييم مخصصة لكل موظف باستخدام عرض نموذج التقييم

احصل على مدخلات بناءة من فريقك من خلال جمع تعليقات الزملاء أو المديرين لإثراء تقييمات الأداء

حدد مجالات التطوير من خلال تحليل التعليقات لتحديد الفجوات في المهارات أو احتياجات التدريب

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في الموارد البشرية وقادة الفرق ومديري الأقسام الذين يتعين عليهم إجراء تقييمات أداء عادلة ومنظمة مع تتبع متسق.

6. نموذج تقرير حوادث الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني سجل حوادث مكان العمل وتتبعها وحلها باستخدام نموذج تقرير حوادث الموظفين من ClickUp

يساعد نموذج تقرير حوادث الموظفين من ClickUp في توثيق حوادث مكان العمل بسرعة ودقة واتساق. كما أنه مفيد لإدارة فريق متنامٍ أو ضمان امتثال قسم الموارد البشرية.

يوفر هذا النموذج نظامًا مركزيًا لتسجيل الحوادث ومشاركة التحديثات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، كل ذلك دون تفويت أي شيء.

من خلال تبسيط عملية الإبلاغ عن الحوادث، يمكنك تعزيز الشفافية وتحسين السلامة في مكان العمل وبناء الثقة. كما يمكنك الاستجابة للحوادث بسرعة أكبر وتحديد الاتجاهات وحماية فريقك ومؤسستك من المخاطر التي يمكن تجنبها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع كل حادثة من البداية إلى النهاية حتى لا تفقد أبدًا التفاصيل المهمة في رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات المتناثرة

قم بتوثيق الأدلة والبيانات بكفاءة لإنشاء تقرير كامل ودقيق ومؤرخ بختم زمني

بسّط التواصل بين الموظفين وسير العمل لحل المشكلات حتى يكون الجميع على دراية بما يحدث وما يجب فعله بعد ذلك

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية ومسؤولي السلامة ومديري الامتثال وقادة العمليات في العديد من الصناعات التي تتطلب توثيقًا واضحًا واستجابة سريعة للحوادث.

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية صياغة سياسات موارد بشرية فعالة؟ إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها: كن واضحًا وموجزًا لتجنب سوء الفهم 💬

قم بمواءمة السياسات مع قيم شركتك والمتطلبات القانونية 📚

اجعلها سهلة الوصول والفهم لجميع الموظفين 🧩

قم بالمراجعة والتحديث بانتظام للحفاظ على ملاءمة النماذج وامتثالها للمعايير 🔄

7. نموذج ClickUp للموظف والمدير 1-on-1

احصل على نموذج مجاني حافظ على توافق كل اجتماع فردي مع الأهداف والنمو وسياسات الشركة باستخدام نموذج ClickUp Employee & Manager 1-on-1

يساعدك نموذج ClickUp للموظفين والمديرين 1-on-1 على تحويل عمليات التحقق الروتينية إلى محادثات منظمة وموجهة نحو الأهداف. سواء كان ذلك لمعالجة الأداء أو مراجعة التحذيرات الشفوية السابقة أو التنسيق بشأن الأهداف المستقبلية، فإن هذا النموذج يضفي النظام والوضوح على محادثاتك الفردية.

لا يقتصر الأمر على تتبع تقارير الموظفين أو إدارة الإجراءات التأديبية، بل يتعلق بإنشاء سجل مكتوب للتوقعات المتبادلة والتقدم المحرز والمساءلة.

مع ClickUp، تضمن أن كل اجتماع له هدف ويساهم بشكل هادف في النمو المهني والامتثال لسياسات الشركة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ جداول أعمال منظمة للقاءات الفردية لضمان عقد اجتماعات متسقة ومثمرة بين الموظفين والمديرين

تتبع ومتابعة مشكلات الأداء أو السلوك بعد التحذيرات الشفوية أو الكتابية السابقة

قم بحل نزاعات الموظفين بفعالية من خلال الحفاظ على سجل اجتماعات شفاف وسهل الوصول إليه

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية ومديري الأقسام وقادة الفرق والمشرفين الذين يبحثون عن مشاركة منظمة للموظفين وتواصل واضح.

8. نموذج تقرير نشاط الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع المهام اليومية، وعالج المشكلات في وقت مبكر، ودعم التقارير باستخدام نموذج تقرير نشاط الموظفين من ClickUp

يساعد نموذج تقرير أنشطة الموظفين من ClickUp في تسجيل أنشطة الموظفين اليومية، ويوفر طريقة واضحة ومنظمة لتقييم الأداء وإبراز الإنجازات ودعم التحسين المستمر.

إذا كنت تهدف إلى تبسيط عملية التأديب أو ترغب في الحصول على سجل مكتوب لكل يوم عمل، فإن هذا النموذج يساعدك على البقاء منظمًا ومتوافقًا مع سياسات الشركة ومركزًا على نمو فريقك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

دعم عملية التأديب من خلال الاحتفاظ بوثيقة مكتوبة للمهام والسلوك وأخلاقيات العمل للرجوع إليها في تقارير الموظفين أو التحذيرات المكتوبة في المستقبل

حافظ على الشفافية مع الموظفين من خلال تحديد التوقعات والأهداف بوضوح في بداية كل يوم

قلل من نزاعات الموظفين من خلال الاحتفاظ بوثيقة رسمية تسجل الإجراءات والمشكلات اليومية، وهي مفيدة لأي نموذج إجراءات تأديبية للموظفين أو اجتماع مراجعة

🔑 مثالي لـ: المديرين وفرق الموارد البشرية وقادة الفرق الذين يسعون إلى مراقبة الأداء اليومي وتطبيق سياسات الشركة والحد من السلوك غير المهني.

9. نموذج دليل الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ دليلًا متسقًا للإجراءات التأديبية والسياسات باستخدام نموذج دليل الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp

يساعد نموذج دليل الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp في تحديد التوقعات وتقليل سوء الفهم وتوثيق كل سياسة أساسية في مكان العمل.

سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة راسخة، تتيح لك قوالب المستندات إنشاء مستند رسمي يحدد أسلوب الاحترافية ويضمن الامتثال القانوني ويدعم بوضوح إجراءاتك التأديبية.

يوفر نموذج تقرير الموظف أيضًا نهجًا منظمًا لإدارة سلوك الموظفين، ومنع تكرار انتهاكات السياسات، والحفاظ على سجل مكتوب متسق في ملف كل موظف.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بإنشاء وإدارة سياسات الشركة لتزويد الموظفين بمرجع واضح ومتسق للتوقعات والسلوك والإجراءات

قم بتوثيق تقارير الموظفين لتتبع السلوك غير المهني وتصعيد المشكلات من التحذيرات الشفوية إلى التحذيرات الكتابية بشكل فعال

قم بتوحيد عملية التأديب من خلال نظام موثوق لإصدار إشعارات التحذير للموظفين وتقارير إضافية عند الضرورة

🔑 مثالي لـ: مديري الموارد البشرية وأصحاب الأعمال الصغيرة والفرق القانونية وقادة العمليات الذين يرغبون في إدارة تقارير الموظفين وتطبيق سياسات الشركة والتعامل مع نزاعات الموظفين بشكل متسق.

10. نموذج خطة تحسين الأداء (PIP) من ClickUp

احصل على نموذج مجاني ضع أهدافًا منظمة للأداء وقلل النزاعات باستخدام نموذج خطة تحسين الأداء (PIP) من ClickUp

يعد نموذج خطة تحسين الأداء (PIP) من ClickUp رائعًا لتوجيه الموظفين ذوي الأداء الضعيف نحو النجاح. فهو يساعدك على صياغة مسار واضح للتحسين من خلال تحديد التوقعات ومعايير الأداء واستراتيجيات الدعم والمواعيد النهائية في مستند واحد تعاوني وقابل للتتبع.

إذا كنت تتعامل مع انتهاكات متكررة للسياسة أو تحذيرات شفهية سابقة أو علامات مبكرة على سلوك غير مهني، فإن هذا النموذج يوفر وثيقة رسمية لتتبع التقدم المحرز ومساءلة الأفراد وتقليل سوء الفهم أثناء عملية التأديب.

إنها الجسر الذي يربط بين التغذية الراجعة والإجراءات القابلة للقياس.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

وضح التوقعات بشأن سياسات الشركة ومعايير الأداء

قم بتوثيق كل خطوة، وإنشاء سجل مكتوب يحمي كلاً من الموظف وصاحب العمل

أشرك المشرفين ومسؤولي الموارد البشرية لتعزيز المساءلة والدعم خلال كل مرحلة من مراحل العملية التأديبية

🔑 مثالي لـ: مديرو الموارد البشرية وقادة الفرق ورؤساء الأقسام في أي قطاع حيث تعد تقارير الموظفين والتأديب التدريجي جزءًا من إدارة الأداء المستمر.

💡 نصيحة احترافية: كيف ترد على تحذير في العمل؟ فيما يلي بعض الاستراتيجيات الذكية التي يمكنك أخذها في الاعتبار: حافظ على هدوئك وراجع التقرير بعناية 🔍

أجرِ محادثة محترمة مع مديرك 🗣️

وثّق وجهة نظرك بشكل احترافي 📄

ركز على إجراء التحسينات ووضع أهداف واضحة 🎯

11. نموذج ClickUp لتأهيل الموظفين الجدد

احصل على نموذج مجاني قدم تجربة انضمام سلسة ومتوافقة مع السياسات باستخدام نموذج انضمام الموظفين من ClickUp

يساعدك نموذج ClickUp لتأهيل الموظفين الجدد على تقديم تجربة تأهيل متسقة وفعالة وجذابة لكل موظف جديد — لا مزيد من المستندات المتناثرة أو الخطوات المنسية أو المتابعات المفقودة.

يضمن هذا النموذج نجاح كل موظف جديد من خلال جدولة الاجتماعات الأولية وتوثيق تقدم عملية التعيين ووضع سياسات الشركة. كما أنه يبسط سير عمل قسم الموارد البشرية ويؤسس أساسًا متينًا للنجاح على المدى الطويل.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم ببناء رحلة انضمام منظمة تحدد بوضوح التوقعات والجداول الزمنية والمسؤوليات للموظفين الجدد

قم بتعيين مهام التوجيه بسهولة حتى يعرف كل عضو في الفريق ما يجب القيام به ومتى يجب القيام به

اعرض جدولًا زمنيًا للمهام والمواعيد النهائية التي يجب اتباعها باستخدام عرض تقويم التعيين

أنشئ سجلاً مكتوباً لأنشطة التعيين، وهو أمر رائع للرجوع إليه في المستقبل أو لتقييم الموظفين

🔑 مثالي لـ: مديرو الموارد البشرية وقادة الفرق والشركات الناشئة المتنامية التي تسعى إلى تبسيط عملية التوظيف وتقليل النزاعات بين الموظفين والحفاظ على التنظيم من خلال السجلات المكتوبة للإجراءات التأديبية للموظفين أو الالتزام بالسياسات.

12. نموذج تقرير الموظف بصيغة PDF من AIHR

عبر AIHR

يساعدك نموذج تقرير الموظف بصيغة PDF من AIHR على توثيق الإجراءات التأديبية للموظفين بشكل واضح ومهني. يوفر طريقة منظمة لتسجيل الحوادث والمخالفات وتوقعات التحسين في مكان واحد.

يحمي هذا المستند الرسمي شركتك قانونيًا ويشجع على المساءلة والالتزام بسياسات الشركة. إنه مثالي لأي مدير يرغب في تبسيط عملية كتابة تقارير الموظفين وحل النزاعات بينهم والحفاظ على سجل مكتوب قوي في ملف الموظف الشخصي.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

وثّق سلوك الموظفين من خلال توضيح الحادث وانتهاك القواعد والعواقب

تتبع الإجراءات التأديبية من التحذير الأول إلى التحذير النهائي المكتوب وتأكد من اتخاذ إجراءات تدريجية

أنشئ سجلاً مكتوبًا لاستخدامه في تقييمات الأداء أو النزاعات المستقبلية أو التقارير الإضافية

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في الموارد البشرية وقادة الفرق والمشرفين الذين يتعاملون مع السلوك غير المهني أو الانتهاكات المتكررة للسياسات.

13. نموذج تقرير الموظف بصيغة PDF من Betterteam

عبر Betterteam

يساعدك نموذج تقرير الموظف بصيغة PDF من Betterteam على معالجة سوء السلوك في مكان العمل بشكل رسمي وتحديد التوقعات المستقبلية بوضوح.

سواء كنت تتعامل مع مشكلات الحضور أو انتهاكات السياسات أو الأداء الضعيف، يضمن نموذج التقرير هذا أن يكون إشعار التحذير الموجه إلى الموظف مفصلاً ومتسقًا وسليمًا من الناحية القانونية.

صُمم نموذج تقرير الموظف لحماية الشركة والموظف، ويساعد في توثيق كل حادثة وتحديد العواقب ووضع خطة تحسين.

تتيح لك هذه النماذج تقليل سوء الفهم، والتعامل مع نزاعات الموظفين، والاحتفاظ بسجل مكتوب واضح في ملف الموظف الشخصي.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

عالج المخاوف بوضوح من خلال توثيق سوء السلوك المحدد، مثل التغيب عن العمل أو انتهاك قواعد السلامة

ادعم عمليات الموارد البشرية العادلة باستخدامها كوثيقة رسمية خلال اجتماع خاص لتوجيه تحذير شفهي أو كتابي

احمِ شركتك قانونيًا من خلال ضمان وجود وثائق متسقة في حالة عدم تحسن الموظف أو اعتراضه على التقرير

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في الموارد البشرية ومديري العمليات وقادة الفرق الذين يتعين عليهم معالجة سوء السلوك وتتبع سلوك الموظفين أو بدء الإجراءات التأديبية.

14. نموذج تقرير تأديبي للموظفين من Google Docs بواسطة AvaHR

عبر avaHR

يساعد نموذج تقرير الإجراءات التأديبية للموظفين من Google Docs من AvaHR في توثيق سوء السلوك وإدارة الإجراءات التأديبية. ويضمن تقديم تقارير متسقة مع توفير مساحة منظمة للموظفين والمديرين على حد سواء لوصف الحوادث والمخالفات والقرارات. وهو مفيد بشكل خاص عند التعامل مع قضايا حساسة في مكان العمل، مثل سوء السلوك أو مشاكل الحضور أو مخالفات السياسات.

يوفر نموذج التقرير هذا إطارًا واضحًا لتوثيق تقارير الموظفين والتدابير التصحيحية، مما يعزز المساءلة ويشجع الممارسات العادلة والقانونية في مجال الموارد البشرية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتوثيق سوء السلوك بوضوح من خلال تسجيل جميع التفاصيل الأساسية للحادث لضمان وجود مرجع موثوق

سجل إفادات الشهود لتقديم أدلة داعمة وتقليل التحيز أثناء الاجتماعات الخاصة أو مراجعات الموارد البشرية

حدد الإجراءات التأديبية المتخذة، مثل التدريب أو التحذير الكتابي، للمساعدة في تتبع عدد التقارير التي تلقاها الموظف

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في الموارد البشرية وقادة الفرق والمديرين في المجالات التي تتطلب معالجة انتهاكات السياسات ومشكلات الحضور وسوء سلوك الموظفين بسرعة وإنصاف.

15. نماذج وأمثلة للتحذيرات المكتوبة للموظفين من HiBob

عبر HiBob

تساعدك قوالب التحذيرات المكتوبة للموظفين وأمثلة عليها من HiBob على توثيق مشكلات الأداء أو السلوك، وتحديد التحسينات اللازمة، والتواصل بشأن العواقب المحتملة بطريقة متوافقة ومحترمة.

سواء كنت تتعامل مع مشكلات تكرار الغياب أو مشكلات سلوكية خطيرة، يضمن نموذج تقرير الموظف أن تكون وثائقك شاملة وعادلة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك إنشاء سجل قوي لتقارير الموظفين، مما يمنح أعضاء فريقك فرصة واضحة للتحسين قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

يحدد بوضوح المشكلة وانتهاك السياسة والتحسينات المتوقعة

توضح العواقب والخطوات التالية المحتملة، بما في ذلك إنهاء الخدمة

تشير إلى التحذيرات السابقة والجهود المبذولة لحل المشكلة بشكل خاص

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والمديرين المباشرين والمشرفين الذين يحتاجون إلى نهج متسق للتعامل مع التحذيرات المكتوبة للموظفين ومعالجة مشكلات السلوك أو الأداء المستمرة.

ما الذي يجعل نموذج تقرير الموظف جيدًا؟

يمكن أن يوفر لك نموذج تقرير الموظف المصمم بعناية من سوء الفهم الفوضوي ومشاكل الموارد البشرية والمشاكل القانونية. فهو يضفي الوضوح والاتساق والامتثال على عملية التأديب لديك.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب أن تتضمنها نموذج تقرير الموظف المثالي:

قسم معلومات الموظف : يجب أن يتضمن نموذج تقرير الموظف التفاصيل الأساسية مثل المسمى الوظيفي والقسم والمشرف لوضع التقرير في سياقه الصحيح

وصف واضح للحادث : يجب أن يوثق ما حدث، بما في ذلك الوقت والتاريخ وإجراءات الموظف، من أجل الشفافية الكاملة

مخالفة سياسات الشركة : يجب أن يشير نموذج التقرير إلى القسم المحدد من دليل الموظفين الذي تم مخالفته

نوع التحذير الصادر : يجب توضيح ما إذا كان هذا تحذيرًا أوليًا أم تحذيرًا نهائيًا مكتوبًا لتتبع التحذيرات السابقة

التأثير على توقعات الوظيفة : يجب أن يوضح نموذج تقرير الموظف كيف يؤثر سلوك الموظف أو أدائه الضعيف على إنتاجية الفريق أو ثقافته

قسم رد الموظف : يجب أن يتضمن مساحة لتعليقات الموظف أو اعتراضاته لدعم التواصل المفتوح

خطة الإجراءات التصحيحية : يجب أن تحدد نموذج تقرير الموظف الخطوات التالية والتوقعات لتحسين الأداء لتجنب اتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية

الإقرار والتوقيعات: يجب توفير مساحة لتوقيع كل من الموظف والمشرف لتأكيد الاجتماع والمناقشة

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إدارة سوء السلوك وتحسين المساءلة باستخدام ClickUp!

قد تبدو إدارة سوء سلوك الموظفين وتتبع الإجراءات التأديبية وكأنها عملية لا تنتهي من ملء الأوراق. ولكن هل يمكنك تجاهل التوثيق؟ هذا خطر لا يمكنك تحمله. يضمن التوثيق الفعال لتقارير الموظفين ومشكلات الأداء وإشعارات التحذير أن يظل فريقك مسؤولاً، وأن يتم الالتزام بالسياسات، وتجنب النزاعات المستقبلية.

تسهل قوالب نماذج تقييم الموظفين الجاهزة للاستخدام توثيق المشكلات بوضوح واتساق.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، المتخصصين في الموارد البشرية والمديرين على تبسيط إجراءات الانضباط للموظفين من خلال تتبع المهام والنماذج المخصصة والتعليقات والمستندات الخاصة للسجلات الحساسة.

أفضل ما في الأمر؟ يوفر ClickUp أكثر من 100 نموذج قابل للتخصيص لدعم سير عمل الموارد البشرية لديك. اشترك في ClickUp اليوم لتضفي الوضوح والاتساق والتحكم على عملية إدارة الموظفين لديك!