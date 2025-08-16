15 نموذجًا لمفكرة اللياقة البدنية لأهداف عام 2025

آخر ثلاث أو أربع تكرارات هي ما تجعل العضلات تنمو. هذه المنطقة من الألم هي ما يميز البطل عن غيره.

هل سئمت من خطط اللياقة البدنية التي لا تؤتي ثمارها؟ لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة. تمنحك نماذج دفتر اللياقة البدنية الوضوح اللازم لتحقيق أهدافك في التمارين.

سواء كنت مدربًا شخصيًا أو من عشاق اللياقة البدنية أو من رواد الصالات الرياضية، فإن قوالب مخطط اللياقة البدنية القابلة للطباعة هذه تساعدك على البقاء على المسار الصحيح. فهي تساعدك على مراقبة مكاسب القوة وخطط الوجبات والمراحل المهمة للعملاء.

لذا، لنبدأ رحلتك نحو اللياقة البدنية، خطوة بخطوة.

🧠 حقيقة ممتعة: أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يكتبون أهدافهم بخط اليد هم أكثر عرضة لتحقيقها بنسبة 42٪. لا تزال القوالب الورقية تحافظ على مكانتها في عالم يغلب عليه استخدام التكنولوجيا الرقمية.

ما هو قالب دفتر اللياقة البدنية؟

قالب دفتر اللياقة البدنية هو نموذج جاهز للاستخدام (رقمي أو قابل للطباعة) يساعدك على تتبع تمارينك ووجباتك وعاداتك وتحقيق أهدافك في اللياقة البدنية في مكان واحد.

سواء كنت تفضل تطبيقًا أنيقًا أو دفترًا مجانيًا لللياقة البدنية يمكن طباعته وتثبيته على ثلاجتك، فإن هذه القوالب تخلصك من التخمين بشأن ما يجب تسجيله وكيفية تسجيله.

لست بحاجة إلى إنشاء شيء من الصفر للتركيز على الحفاظ على حافزك. تحتوي قوالب متتبع التمارين الرياضية هذه على صفحات منظمة، مثل سجلات التمارين الرياضية وأقسام متتبع العادات ومتتبعات الأهداف ومساحة للتأملات أو الملاحظات.

مثال: أنت تبني عادة جديدة تتمثل في تدريبات القوة في رحلتك نحو اللياقة البدنية. يتيح لك متتبع التمارين في نموذج اليوميات تسجيل كل جلسة، وكمية الأوزان التي ترفعها، وعدد التكرارات، وما شعرت به، ومعرفة الأيام التي تغيبت فيها وأسباب ذلك.

لذا، بدلاً من التفكير في "ماذا أكتب اليوم؟"، يزيل النموذج التخمين من هذه العملية. احضر، ودوّن المدخلات الرئيسية، وركز على الحفاظ على حافزك من خلال تسجيل أفعالك.

بمرور الوقت، تتراكم هذه المدخلات الصغيرة لتشكل شيئًا أكبر: رؤية واضحة لتقدمك، وفهم أعمق لما يساعد أو يضر روتينك، وخريطة واضحة لتوجيه تحسيناتك.

أفضل 15 نموذجًا لمفكرة اللياقة البدنية

أحد الأسباب التي تجعل عشاق اللياقة البدنية والمدربين ومدربي الصحة يكافحون من أجل الحفاظ على انتظامهم ليس هو الدافع. بل هو الافتقار إلى نظام بسيط ومركزي لتتبع كل شيء.

وهنا يأتي دور ClickUp. ينظم ClickUp جميع أنشطة تتبع لياقتك البدنية — التدريبات والتغذية وسجلات التقدم والأهداف الشخصية — في مساحة عمل واحدة. يمكنك رؤية كل شيء في لمحة، من تقسيمات التدريب إلى الاتجاهات طويلة المدى. أنت لا تتابع رحلة لياقتك البدنية فحسب، بل تتعلم منها أيضًا.

الآن، دعنا نستكشف بعض قوالب اللياقة البدنية التي تساعد في تحويل النوايا الحسنة إلى عادات ثابتة:

1. قالب سجل التمارين الرياضية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني صنف أيام التمرين إلى تمارين القلب والأوعية الدموية وتمارين القوة وأيام الراحة وتمارين القلب باستخدام قالب سجل التمارين من ClickUp

تم تصميم قالب سجل التمارين من ClickUp للأفراد المهتمين باللياقة البدنية والذين يريدون أكثر من مجرد قائمة مراجعة أساسية. إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون معرفة ما رفعته بالضبط الأسبوع الماضي، أو مدة الراحة بين المجموعات، أو ما إذا كانت تمارين الرفعة المميتة تتحسن، إلى جانب المقاييس المهمة، فستجد كل ذلك هنا.

باستخدام قالب دفتر اللياقة البدنية هذا، يمكنك تتبع وتسجيل تدريباتك بالتفصيل، بما في ذلك التمارين والمجموعات والتكرارات والأوزان والمدة. يتضمن حقولًا مخصصة مثل مجموعة العضلات أو نوع التمرين (تمارين القلب، المرونة، القوة)، حتى تتمكن من تصور التقدم البدني بمرور الوقت. يتيح لك قسم الملاحظات التفكير وتعديل نهجك أو تدوين تلميحات للتدريبات المستقبلية.

الأفضل لـ: الأفراد المهتمون باللياقة البدنية والراغبون في بناء العضلات أو عشاق البيانات الذين يحبون مراقبة كل تمرين وتمرين جديد عبر قوالب سجل التمارين

2. قالب تحدي الصحة ClickUp 75 Hard

احصل على نموذج مجاني تصور المهام اليومية مثل النوم وتناول الماء والتأكيدات والعادات الغذائية باستخدام قالب ClickUp لتتبع 75 عادة

تحدي 75 Hard صعب، ليس جسديًا فحسب، بل عقليًا أيضًا. فهو يتطلب انضباطًا يوميًا في العديد من العادات، وتفويت واحدة منها تعيدك إلى نقطة البداية.

يوفر لك قالب ClickUp 75 Hard Wellness Challenge مساحة منظمة لتسجيل تمارينك اليومية، وكمية المياه التي تشربها، ووجباتك الصحية، وقراءاتك لتنمية العقل، والمزيد لمدة 75 يومًا. يتضمن قالب مخطط اللياقة البدنية هذا قوائم مهام، ومراجعات أسبوعية، وإعادة ضبط تلقائية للأهداف المتكررة، حتى لا يفوتك شيء.

ما يميزها هو طريقة تقسيمها للروتين اليومي. يمكنك الحصول على عرض مرئي للتقدم المحرز (مثل Gantt و Summary) وقوائم مراجعة العادات اليومية وحالات مثل "لقد فعلت ذلك" أو "قيد التقدم" أو "المهام المطلوب تنفيذها" لتبقى على اطلاع على إنجازاتك.

الأفضل لـ: الأفراد ذوو الحافز العالي الذين يسعون إلى الانضباط التام في اللياقة البدنية والعقلية والتغذية

💡 نصيحة لزيادة الإنتاجية: فيما يلي 75 نصيحة احترافية صعبة أعيدت صياغتها في شكل ملاحظات لاصقة يمكن إضافتها إلى ClickUp Docs: 📌 الروتين والهيكل العنوان: ثبّته قبل النومملاحظة: خطط الليلة لتمارين الغد ووجباتك. 📌 اختصار التمرين العنوان: المشي مهمملاحظة: المشي لمدة 45 دقيقة = تمرين صالح. استخدمه للتفكير أو الاسترخاء أو الاستماع إلى كتاب صوتي. استمر في الحركة. 📌 متتبع التقدم العنوان: سجل مشاعرك وتكرارات التمارينملاحظة: تتبع مزاجك ونومك وطاقتك. ستكتشف أنماطًا وانتصارات ذهنية لا تظهر على الميزان.

3. قالب خطة العمل اليومية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع كل خطوة في رحلتك نحو اللياقة البدنية باستخدام قالب خطة العمل اليومية من ClickUp

يساعدك قالب خطة العمل اليومية من ClickUp على الحفاظ على انتظامك من خلال دمج تمارينك في جدولك اليومي بدلاً من التعامل معها كأمر ثانوي. لا تدع أهدافك في اللياقة البدنية تأتي في المرتبة الثانية بعد جدولك المزدحم.

يتيح لك قالب دفتر اللياقة البدنية هذا تخصيص وقت للتدريب والوجبات والتنقل وحتى الاسترخاء إلى جانب مهامك الأخرى. يمكنك تحديد مستويات الأولوية وتعيين التبعيات (مثل الإحماء قبل الجري) وإنشاء جدول زمني واقعي ومتوازن.

للحفاظ على المرونة، استخدم عرض الجدول الزمني أو القائمة لتنقل العناصر دون أن تغيب عن بالك الأمور الأكثر أهمية. أضف ملاحظات لتسجيل الإنجازات أو العقبات، وتأمل في يومك.

الأفضل لـ: المهنيين المشغولين الذين يوازنون بين التمارين الرياضية والعمل والأسرة والحياة اليومية، ويتخذون قرارات مستنيرة بشأن سجل التمارين الرياضية

💡 نصيحة احترافية: ولكن إذا واجهتك صعوبة في التفكير، "ما الذي يجب أن أركز عليه اليوم؟"، فإن ClickUp Brain سيساعدك. يمكنك استخدام Brain لإنشاء خطتك اليومية بناءً على أهدافك العامة في اللياقة البدنية. كما أنه يلخص مهام الأمس لتتمكن من مراجعتها وإعادة ضبطها. هل لديك أهداف عادات غامضة مثل "تناول طعامًا أفضل" أو "مارس المزيد من الرياضة"؟ يساعدك Brain على إعادة صياغة هذه الأهداف وتحسينها لتصبح خطوات محددة وقابلة للتنفيذ. يمكنك حتى مطالبة التطبيق بإنشاء روتينات لك. على سبيل المثال، إنشاء برنامج تدريب لمدة 4 أيام أو تقسيم تمارين الحركة إلى مهام فرعية يومية. استخدم ClickUp Brain لإنشاء روتين بسيط وتحقيق أهدافك في اللياقة البدنية

4. قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم مؤشرات التقدم المرمزة بالألوان لتتبع صحتك العامة باستخدام نموذج خطة التطوير الشخصي من ClickUp

ليست كل أهداف اللياقة البدنية جسدية. ربما تتدرب للماراثون أو لبناء القوة أو لتنمية الانضباط. يتيح لك نموذج خطة التطوير الشخصية من ClickUp تحديد أهداف SMART وتقسيمها إلى خطوات وتتبع تقدمك بمرور الوقت.

يوفر لك هذا النموذج هيكلًا واضحًا لمتابعة هذه الأهداف كجزء من رحلة تطوير شخصية أوسع نطاقًا. ستجد حقولًا للتحفيز وحالة المهام ("لم تبدأ" و"قيد التنفيذ" و"تم تحقيق الهدف") وحتى ملاحظات حول ما ينجح. إنه مرن بما يكفي لتتبع روتين التمرين والوجبات والإنجازات اليومية مع التخطيط لتحسينات طويلة المدى.

الأفضل لـ: الأشخاص المهتمون باللياقة البدنية الذين يعملون على تحسين الجسم والعقل

الجسم يحقق ما يؤمن به العقل.

5. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

احصل على نموذج مجاني شاهد أهدافك اليومية من حيث عدد الخطوات وتناول السوائل والقراءة عبر شريط التقدم في قالب متتبع العادات الشخصية من ClickUp

أحيانًا يكون الجزء الأصعب في روتين اللياقة البدنية هو الحفاظ على الاستمرارية. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية يجعل تقدمك مرئيًا ويجعل إنجازاتك متتالية ومجزية.

تتتبع هذه القالب الأنشطة اليومية مثل التمارين الرياضية وشرب الماء والتمارين الإطالة والوجبات أو عدد الخطوات. توضح لك المخططات المرئية العادات الصغيرة التي تلتزم بها وتلك التي تحتاج إلى اهتمام. لا يمكن بناء نمط حياة صحي بالصدفة.

يمكنك إعداد تذكيرات تلقائية، وتسجيل الأنماط بمرور الوقت، أو تجربة أفضل تطبيق لتتبع العادات للحفاظ على روتينك الصحي في مقدمة اهتماماتك، دون الانحراف عن المسار.

الأفضل لـ: أي شخص يبدأ بخطوات صغيرة أو يهدف إلى اكتساب الزخم لفقدان الوزن أو بناء العضلات أو تحسين الصحة العامة باستخدام أداة تتبع العادات الرقمية

هل تريد أن تجعل رحلة لياقتك البدنية أسهل من خلال تقسيمها إلى خطوات سهلة؟ تعرف على كيفية تطبيق إطار عمل "ابدأ-توقف-استمر" على رحلة لياقتك البدنية ⬇️

6. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خصص قوائم المهام الخاصة بك باستخدام قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

يساعدك نموذج قائمة المهام اليومية من ClickUp على تنظيم يومك وتضمين عاداتك الصحية وأهدافك في اللياقة البدنية. استخدم هذا النموذج لإنشاء سجل للتمارين الرياضية يضم التمارين والوجبات وأهداف الترطيب أو حتى روتين الاستشفاء والعقلية إلى جانب مهام عملك.

يمكنك تحديد أولويات العناصر وتعيين مواعيد نهائية لها وتحقق منها أثناء تقدمك. اكتسب الزخم مع كل انتصار صغير. تتيح لك إضافة ملاحظة سريعة في نهاية اليوم لتتبع ما شعرت به وما نجح أو ما يجب تعديله غدًا.

الأفضل لـ: عشاق اللياقة البدنية الذين يعتمدون على المهام والمدربين الصحيين الذين يشعرون بالإنجاز عند إنجاز المهام من قائمة المهام

📮 ClickUp Insight: الصحة واللياقة البدنية هما أهم الأهداف الشخصية للمشاركين في استطلاعنا، لكن 38% يعترفون بأنهم لا يتابعون تقدمهم بانتظام. 🤦 هناك فجوة كبيرة بين النية والفعل! يمكن أن يساعدك ClickUp على تحسين لياقتك البدنية من خلال قوالب تتبع العادات والمهام المتكررة المخصصة. تخيل أنك تبني هذه الروتينات بسهولة، وتسجل كل تمرين، وتحافظ على استمرار ممارسة التأمل. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف، لأن البقاء على المسار الصحيح يبدأ برؤية المسار فعليًا.

7. قالب مخطط شهري من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم رحلتك في عالم اللياقة البدنية شهريًا باستخدام قالب المخطط الشهري من ClickUp

يساعدك قالب المخطط الشهري من ClickUp على التراجع والتخطيط من منظور شامل لجسمك. يمكنك تحديد أجزاء التدريب الرئيسية (القوة، التمارين الهوائية، الاستشفاء)، وإدراج أيام الراحة، وتحديد معالم لأهداف لياقة بدنية أكبر مثل "الجري لمسافة 5 كيلومترات" أو "إكمال برنامج تدريبي لمدة 30 يومًا". ويمكنك حتى تصنيف الأنشطة حسب مجموعة العضلات أو الأولوية أو نوع التمرين.

تساعدك طريقة عرض التقويم المرنة على تنظيم طاقتك وتجنب الإرهاق والحفاظ على توافقك مع نمط حياتك.

الأفضل لـ: من يضعون أهدافًا ويريدون رؤية شهرية لتمارينهم ودورات طاقتهم

لقد كرهت كل دقيقة من التدريب، لكنني قلت لنفسي: "لا تستسلم. اصبر الآن وستعيش بقية حياتك بطلاً".

8. قالب ClickUp لتخطيط الوجبات

احصل على نموذج مجاني شاهد وجباتك اليومية وأنواع الوجبات وخطط النظام الغذائي، مثل النظام الغذائي الكيتو والنباتي والمتوازن، مع تتبع كمية المياه التي تتناولها باستخدام قالب ClickUp لتخطيط الوجبات

إذا لم تكن تخطط لتغذيتك، فقد تميل إلى تناول وجبات غير صحية، خاصةً عندما تحاول الموازنة بين العمل والتدريب والاستجمام. وهنا يأتي دور قالب ClickUp لتخطيط الوجبات.

جرب هذا النموذج لتخطيط وجباتك بناءً على أهدافك في اللياقة البدنية. هذا اليوميات الرياضية المجانية القابلة للطباعة رائعة لتسجيل وجباتك اليومية والسعرات الحرارية والمغذيات، وحتى ربط الوجبات بأيام التدريب لتحقيق أداء أفضل.

كما تتضمن حقولًا لتخطيط مشتريات البقالة وملاحظات التحضير والتفضيلات الغذائية. هل ترغب في تقليل النفايات أو طهي وجبات الأسبوع دفعة واحدة؟ تدعم هذه القالب كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق إضافي.

الأفضل لـ: الأشخاص المهتمون بصحتهم والذين يرغبون في مواءمة طعامهم مع أهدافهم في التمرين

9. قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني راقب أنشطة عقلك وجسمك وروحك باستخدام نموذج خطة العناية الذاتية من ClickUp

تم تصميم نموذج خطة العناية الذاتية من ClickUp لمساعدتك على استعادة التوازن وتتبع تعافيك العاطفي والجسدي بهدف محدد. استخدمه لجدولة الأنشطة البدنية والذهنية والتغذية والنوم والعافية العقلية مثل أي تمرين آخر.

يتضمن نموذج خطة العناية الذاتية فئات لأنواع مختلفة من الرعاية ويتيح لك التفكير في التغيرات المزاجية ومستويات الطاقة وعلامات الإرهاق. يمكنك حتى إنشاء لوحة تحكم شخصية لإدارة صحتك وأهدافك وروتينك اليومي في مكان واحد.

الأفضل لـ: مستخدمي اللياقة البدنية الجدد الذين يرغبون في تقليل التوتر من أجل الرفاهية وبناء عادات خارج صالة الألعاب الرياضية

10. قالب خطة العمل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم المهام حسب الحالة: المهام المطلوب إنجازها، والمهام قيد الإنجاز، والمهام المنجزة، مع تكرار المراجعة الأسبوعية والشهرية والفصلية باستخدام نموذج خطة العمل من ClickUp

إذا كنت مدربًا للياقة البدنية، فإن نموذج خطة العمل من ClickUp يساعدك على تنظيم وإدارة رحلة لياقة عملائك.

استخدم النموذج لتقسيم أهداف اللياقة البدنية الشاملة إلى مهام يمكن إدارتها. على سبيل المثال، إذا كان أحد العملاء يهدف إلى إنقاص 10 أرطال في ثلاثة أشهر، يمكنك إنشاء مهام أسبوعية للتمارين والتغذية تساهم في تحقيق هذا الهدف.

يمكنك تقسيم الخطة إلى مراحل المهام المطلوب إنجازها والمهام قيد الإنجاز والمهام المنجزة. بعد ذلك، حدد مواعيد استحقاق لكل مهمة لضمان التزام العملاء بالخطة. حدد مواعيد منتظمة لمتابعة التقدم المحرز وإجراء التعديلات اللازمة.

الأفضل لـ: مدربي اللياقة البدنية الذين يتبعون نهجًا منظمًا وشفافًا وتفاعليًا في التدريب الشخصي

11. قالب الأهداف السنوية للياقة البدنية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب الأهداف السنوية الشخصية من ClickUp لتتبع أهدافك الذكية

إذا سئمت من الخطط قصيرة المدى التي تنتهي بسرعة، فإن قالب الأهداف السنوية للياقة البدنية من ClickUp هو الخيار الأمثل لك. يساعدك قالب دفتر اللياقة البدنية هذا على التوسع والتفكير بشكل أكبر، على مدار 12 شهرًا من الحركة والعقلية والتغذية والمعالم.

يمكنك تحديد أهداف SMART وتسجيل الإجراءات الرئيسية وتتبع التقدم الشهري بصريًا. يساعدك هذا النظام على الاستمرار في بذل الجهد اليومي وتحقيق نتائج طويلة الأمد، سواء كنت تتدرب من أجل اكتساب العضلات أو فقدان الدهون أو الحفاظ على اللياقة. يتيح لك كل قسم التفكير في ما ينجح، وتعديل نهجك، وتكوين عادات تدريجيًا باستخدام أفكار يوميات اللياقة البدنية.

الأفضل لـ: عشاق التمارين الرياضية والمبتدئين الذين يسعون إلى تغيير طويل الأمد وليس مجرد نتائج سريعة لفقدان الوزن

12. قالب الأهداف اليومية للياقة البدنية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع أهدافك اليومية حسب الفئة باستخدام تقسيمات SMART المدمجة في ClickUp Daily Goal Tracker

إذا كنت عائدًا من إجازة أو ترغب فقط في التركيز على الحفاظ على لياقتك البدنية، فإن قالب ClickUp Fitness Daily Goal Template يساعدك على التركيز على ما يمكنك التحكم فيه اليوم. يتيح لك قالب دفتر اللياقة البدنية البسيط والفعال هذا كتابة هدف واحد واضح كل يوم.

يمكنك تضمين مجال تركيزك (مثل التمارين الهوائية أو القوة)، وتتبع حالتك المزاجية، وتدوين ملاحظاتك بعد ذلك. إنها سريعة التعبئة، وسهلة الالتزام بها، ومصممة لمساعدتك على المضي قدمًا، حتى عندما تنخفض درجة تحفيزك. استخدمها لتتبع عاداتك اليومية، وتدوين ما ساعدك (أو أضر) بطاقتك، والاحتفال بالجهود التي تبذلها.

الأفضل لـ: الأشخاص الذين يعيدون بناء زخمهم في رحلة لياقتهم البدنية — يومًا بعد يوم، تمرينًا بعد تمرين، انتصارًا بعد انتصار

13. قالب مخطط شخصي لتتبع فقدان الوزن من Canva

عبر Canva

يتيح لك قالب المخطط الشخصي لتتبع فقدان الوزن تسجيل الوزن وقياسات الجسم والمعالم في تنسيق واضح. يتيح لك قالب دفتر اللياقة البدنية المجاني القابل للطباعة إضافة لمسات شخصية، بما في ذلك الألوان والاقتباسات والأهداف. القالب بسيط ويحتوي على أعمدة لتسجيل زيادة الوزن وفقدانه أسبوعيًا.

الأفضل لـ: المفكرين البصريين الذين يرغبون في رؤية مسار رحلة فقدان الوزن مخططًا بوضوح على مدار العام

14. قالب مخطط لتتبع العادات الصحية من Canva

عبر Canva

يغطي نموذج مخطط تتبع العادات الصحية كل شيء بدءًا من الترطيب والنوم إلى مستويات الطاقة والحركة اليومية، مما يساعدك على تحديد الأنماط.

نظرًا لأن قالب متتبع التمارين هذا قابل للتحرير، يمكنك إضافة أقسام أو حذفها أو إعادة تسميتها حسب اهتماماتك. هل تريد تتبع وجباتك أو السعرات الحرارية أو حالتك المزاجية في أيام معينة؟ لا مشكلة. هل تفضل استخدام نسخة مطبوعة على ثلاجتك أو مكتبك؟ هذا القالب مصمم خصيصًا لذلك.

الأفضل لـ: أي شخص يرغب في نظام لتتبع العادات وتصميم مرن لدعم أهدافه العقلية والبدنية

15. قالب مخطط اليوغا/التأمل من Template.net

إذا كانت نسختك من اللياقة البدنية تتضمن إبطاء الوتيرة والتنفس بعمق والتركيز على الذات، فإن نموذج دفتر اللياقة البدنية هذا مناسب لك. يساعدك نموذج مخطط اليوغا/التأمل على تخطيط ممارساتك للهدوء بنفس الطريقة التي يخطط بها الآخرون لتمارينهم.

تتبع جلساتك وأيام راحتك ومزاجك وتأملاتك. تتضمن مساحة لجدولة أنواع مختلفة من التمارين — تمارين اليوغا أو التنفس أو التأمل — وتوثيق شعورك قبلها وبعدها. متوفرة بتنسيقات متعددة (PDF و Word و Apple Pages)، ويمكن طباعتها أو تخصيصها رقميًا بسهولة.

الأفضل لـ: ممارسي الرياضة الواعين ومحبي التأمل الباحثين عن الوضوح والهدوء والتنظيم

ما الذي يجعل نموذج دفتر اللياقة البدنية جيدًا؟

إذن، كيف تختار قالب دفتر اللياقة البدنية الذي يناسبك؟

تحقق نماذج دفاتر اللياقة البدنية الجيدة التوازن بين الهيكل والمرونة. فهي توفر هيكلًا لتوجيه مدخلاتك مع ترك مرونة كافية للتكيف مع الروتين المتطور لرحلتك في اللياقة البدنية وتفضيلاتك وأهدافك.

إليك ما يميز دفتر يوميات مفيد عن دفتر يمكنك استخدامه لوضع أهداف ثم التخلي عنه بعد الأسبوع الثاني:

تتبع التمارين: لا أحد يرغب في قضاء 15 دقيقة في تسجيل تمرين مدته 45 دقيقة. يجب أن تسهل القوالب تدوين التمارين والمجموعات والتكرارات والأوزان

مساحة لتحديد الأهداف والتفكير: يحتوي القالب الجيد على أقسام مملوءة مسبقًا للأهداف الأسبوعية أو السجلات الشخصية أو "كيف شعرت بعد الجلسة" لمساعدتك على الحفاظ على حافزك. يجب أن يحتوي على مساحة لتدوين الإنجازات الصغيرة وتسجيل الانتكاسات لأن بناء عادات جيدة يتضمن التقدم والتحديات على حد سواء

سجل التغذية: يمكنك تسجيل إجمالي السعرات الحرارية وأنواع الأطعمة وكمية السوائل أو حتى وجبة بسيطة أكثر تغذية/أقل تغذية

تتبع التقدم: تساعد العناصر المرئية مثل الرسوم البيانية وسجلات العلاقات العامة وجداول قياسات الجسم أو صفحات المراجعة الشهرية على تتبع التغييرات التي لا يمكن رؤيتها على أساس يومي أو شهري أو أسبوعي

قابلية التخصيص ومرونة التنسيق: يجب أن يوفر قالب دفتر اللياقة البدنية الجيد حقولًا قابلة للتخصيص لتناسب روتين التمرينات وأهدافك ومجموعات العضلات

أقل قدر من الفوضى: لا يرغب عشاق اللياقة البدنية في التمرير عبر عبارات التأكيدات والاقتباسات المتعلقة بإعداد الوجبات. أفضل القوالب هي تلك التي تتميز بالبساطة والمباشرة وتقتصر على ما هو مفيد حقًا

استخدم القوالب القابلة للطباعة أثناء التدريبات (للسرعة)، ثم انقل البيانات الأساسية حول مجموعات العضلات المختلفة إلى القالب الرقمي أسبوعيًا للحصول على رسوم بيانية طويلة المدى واتجاهات ومرئيات للتقدم المحرز. هذا يناسب الجميع، من الرياضيين المحترفين إلى المدربين الذين يخططون جداول التدريبات والمبتدئين الذين يبدأون في بناء نمط حياة صحي.

تتبع، فكر، عدّل: ابني روتين لياقتك البدنية مع ClickUp

أهدافك ليست بعيدة كما تبدو. مع النموذج المناسب، فإن الخطوة التالية قد تم تحديدها بالفعل.

تسهل قوالب دفتر اللياقة البدنية من ClickUp تتبع ما يهمك، والتفكير في ما ينجح، وتعديل أهدافك في اللياقة البدنية دون الشعور بالإرهاق.

سجل في ClickUp مجانًا لتخطيط تمارينك ومراقبة تقدمك نحو أهدافك في اللياقة البدنية.