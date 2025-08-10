قوالب أوراق بيع مجانية لتعزيز عرض منتجاتك

تخيل أن لديك منتجًا أو خدمة رائعة، ولكن جمهورك لا يفهمها تمامًا. هنا يأتي دور ورقة البيع. وهي عبارة عن مستند من صفحة واحدة مصمم لتوضيح ما يحلّه منتجك ولماذا هو الحل الأفضل.

ولكن إذا كان تصميم ورقة البيع الخاصة بك غير جذاب، أو تفتقر إلى المعلومات الأساسية، أو مليئة بالصور الرديئة، أو تفتقر إلى دعوة لاتخاذ إجراء، فإنك تخاطر بإرباك عملائك المحتملين أو فقدانهم تمامًا.

لهذا السبب من المهم استخدام قالب ورقة بيع منتج مصمم جيدًا. فهو يساعدك على إبراز ميزات معينة، وإدراج صورة جذابة للمنتج، وعرض حقائق الأداء والسعر والمزايا في تصميم جذاب. كما أنه يقدم بوضوح عرض القيمة الخاص بك للعملاء وصناع القرار الرئيسيين.

في هذا الدليل، ستكتشف 10 قوالب مجانية وقابلة للتخصيص لصحائف البيع لمساعدتك في إنشاء مواد تسويقية مذهلة واحترافية وإثارة إعجاب المشترين المحتملين.

🔎 هل تعلم؟ الألوان في التسويق تثير مشاعر مختلفة وتؤثر على قرارات الشراء. على سبيل المثال، غالبًا ما يعبر اللون الأزرق عن الثقة، بينما يخلق اللون الأحمر شعورًا بالاستعجال. إنها مثل لغة سرية للإقناع!

ما هي قوالب أوراق البيع؟

قالب ورقة البيع هو مستند مسبق التصميم من صفحة واحدة يساعدك على عرض منتجك أو خدمتك بأكثر الطرق فعالية. إنه اختصار ذكي لإنشاء ورقة بيع رائعة دون البدء من الصفر، ويتيح لك إبراز نقاط البيع بتنسيق واضح وسهل القراءة.

لذلك، عند استخدام قالب ورقة بيع المنتج، يمكنك: أنشئ بسرعة ورقة بيع للشركة تعكس هوية علامتك التجارية

سلط الضوء على الميزات الرئيسية ومواصفات المنتج باستخدام صورك الخاصة والأسعار وشعار شركتك

أضف دعوة بسيطة لاتخاذ إجراء، مثل رمز QR لمركز موارد أو رابط موقع ويب

ركز على عناصر التصميم التي تعزز انطباعك الأول

يعد استخدام ورقة البيع مفيدًا بشكل خاص في استراتيجية إطلاق المنتجات. كيف؟

لنفترض أنك مؤسس شركة ناشئة تستعد لمعرض تجاري. بدلاً من التسرع، يمكنك استخدام قوالب أوراق البيع المجانية لإنشاء ورقة منتج أنيقة تثير إعجاب المشترين المحتملين والعملاء المحتملين، كل ذلك قبل أن يتحدثوا إليك.

➡️ اقرأ المزيد: أدوات بيع بسيطة للشركات الصغيرة

ما الذي يجعل قالب ورقة البيع جيدًا؟

تساعدك قوالب أوراق البيع المعدة بعناية على تقديم عرضك بثقة ووضوح. فهي تروي قصة منتجك، وتجذب انتباه جمهورك المستهدف، وتدفع العملاء المحتملين خطوة أقرب إلى الشراء.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب أن يتضمنها نموذج ورقة البيع المثالي للعملاء المحتملين:

عنوان بارز وجذاب : ابحث عن قالب ورقة بيع بتصميم يجذب انتباه القارئ من خلال ذكر أكبر ميزة يقدمها منتجك على الفور ✅

وصف واضح للمنتج : ابحث عن نموذج ورقة بيع ناجح يسلط الضوء على ماهية منتجك وكيفية عمله والمشاكل المحددة التي يحلها ✅

قائمة ميزات المسح السريع : حدد قوالب أوراق البيع التي تفصل ميزات المنتج الرئيسية أو مواصفات المنتج أو مواصفات المنتج باستخدام نقاط قصيرة ✅

صورة أو عرض مرئي ملفت للنظر للمنتج : اختر قالبًا رائعًا لورقة البيع يوفر دائمًا مساحة لصور عالية الجودة أو صورك الخاصة لمساعدة المشترين المحتملين على التواصل مع المنتج ✅

تنسيق وترتيب منظم : اختر قالب ورقة بيع يسهل قراءته من خلال فصل المحتوى إلى أقسام واضحة على صفحة واحدة ✅

نص مقنع مع دعوة لاتخاذ إجراء: اختر قوالب أوراق البيع التي تحتوي على دعوة لاتخاذ إجراء. ومن الأمثلة الكلاسيكية على أوراق البيع هذه الدعوة البسيطة مثل "احجز عرضًا توضيحيًا" أو "تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني" أو "امسح رمز الاستجابة السريعة هذا" ✅

🧠 حقيقة ممتعة: بالمناسبة، لا يقضي مندوب المبيعات سوى 35% من وقته في البيع! ويقضي معظم يومه في مهام إدارية مثل إدخال البيانات وإنشاء التقارير.

أفضل قوالب أوراق البيع التي يمكنك استكشافها

إليك أفضل قوالب أوراق البيع المجانية من ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، ومنصات أخرى لمساعدة فرق المبيعات والتسويق على توفير الوقت.

نأمل أن تتيح هذه الأطر لهم التركيز على إبرام صفقات البيع بدلاً من تصميم المستندات من البداية.

1. قالب صفحة مبيعات ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ صفحات مبيعات جذابة بصريًا مع رسائل قوية باستخدام قالب صفحة المبيعات من ClickUp

يوفر قالب صفحة المبيعات من ClickUp إطارًا تفصيليًا وتفاعليًا حيث تنظم فرق المبيعات الرسائل والمرئيات والأسعار في مستند مركزي قابل للتخصيص. إنه أكثر من مجرد صفحة واحدة ثابتة — فهو يدعم أقسام تخطيط مرنة مصممة خصيصًا لإبراز نقاط البيع الفريدة وتدفقات التسجيل والتغييرات في عناصر الدعوة إلى اتخاذ إجراء.

بفضل ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards وميزات تتبع المشاريع المدمجة، يمنحك هذا القالب ميزة تنافسية في إبراز مزايا المنتج وصياغة نصوص جذابة وتحسين الأداء، كل ذلك من خلال منصة مركزية واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنظيم الصفحة في كتل محتوى قابلة للتوسيع مثل الميزات البارزة والمقارنات التنافسية ولقطات شاشة للمنتج، مع تعيين ملكية التحديثات أو اختبار A/B للإصدارات المختلفة.

💛 لماذا ستحبها:

حقق الشفافية باستخدام أدوات السحب والإفلات وتنسيق التخفيضات وسلاسل التعليقات

سلط الضوء على العوامل المميزة الرئيسية وحالات الاستخدام ومنطق التسعير من خلال تنسيق غني بالوسائط

اربط مباشرة بالعروض التوضيحية أو شروحات المنتجات أو شهادات العملاء داخل نفس مساحة العمل

قم بإدارة التعديلات في الوقت الفعلي وسجل الإصدارات وتعليقات الفريق

مثالي لـ: فرق SaaS والمنتجات الرقمية في مرحلة النمو التي تسعى إلى تبسيط وتوسيع نطاق كيفية إنشاء وإدارة المواد التسويقية.

إليك ما قاله Blaine Labron، نائب رئيس التجارة الرقمية والتكنولوجيا في Pressed Juicery، عن ClickUp:

لقد كانت ClickUp الأداة التي ساعدتنا حقًا في جلب الابتكار إلى هذا المجال، مما سمح لنا بالنمو من 2% من المبيعات الرقمية إلى أكثر من 65% من المبيعات الرقمية بعد الجائحة.

➡️ اقرأ المزيد: ميزات برامج إدارة المبيعات الأساسية لتحقيق النجاح

2. قالب اقتراح حدث ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتقديم عرضك وتخطيط فعاليتك بوضوح باستخدام قالب عرض فعالية ClickUp

يتطلب الترويج لندوة قيادية متعددة الأيام أو حدث للتواصل في مجال الصناعة أكثر من مجرد مجموعة من الشرائح. يساعدك قالب اقتراح الحدث من ClickUp على تنظيم خطط الحدث وتقديمها بوضوح واحترافية. سواء كنت تنظم مؤتمراً أو حفلة أو إطلاق منتج، يوفر هذا القالب تنسيقاً واضحاً لتوضيح أهداف الحدث واللوجستيات وتجربة الضيوف.

كل قسم مصمم خصيصًا لغرض معين: أضف جداول يومية، وسير ذاتية للمتحدثين، وتفاصيل المكان، وتفاصيل الرعاة، وملاحظات لوجستية. كما يتيح لك التصميم المرن تخصيص العناصر المرئية والجداول الزمنية والمهام، مما يضمن سلاسة عملية التخطيط من مرحلة تقديم العرض إلى مرحلة التنفيذ.

💛 لماذا ستحبها:

قم بتضمين نماذج مرئية أو لوحات أفكار لمساعدة العملاء على تصور تجربة الحدث

قم بتجميع قوائم الموردين وتفاصيل التذاكر والوثائق المهمة والمنتجات المادية الأخرى في مكان واحد

قم بتقييم القيمة واللوجستيات جنبًا إلى جنب وقدم ملاحظات واضحة

خطط للوجستيات مثل توقعات الضيوف والعناصر التفاعلية ومفاهيم الحالة المزاجية

مثالي لـ: منظمو الفعاليات، وفرق الشركات، ووكالات التسويق، ومديرو الأماكن الذين يعرضون أفكارهم على العملاء أو أصحاب المصلحة الداخليين.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تواجه صعوبة في البدء في تحديد المزايا الأساسية لمنتجك وقيمته المضافة، فما عليك سوى سؤال مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp، ClickUp Brain. يمكن أن يكون شريكك في العصف الذهني حتى تصل إلى الرسالة النهائية واستراتيجية البيع. قم بتبادل الأفكار وصقل وتحسين المزايا الأساسية وعروض القيمة الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

3. نموذج موجز حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط للحملات الاستراتيجية ونفذها وراقبها باستخدام نموذج ملخص الحملة من ClickUp

تبدأ حملات التسويق والمبيعات الناجحة بموجز إبداعي دقيق. يعمل نموذج موجز حملة ClickUp كوثيقة حية تحدد أهداف الحملة ومؤشرات الأداء الرئيسية وتربطها برؤى الجمهور ونبرة الصوت والجداول الزمنية القابلة للتنفيذ.

تساعد القوالب المسوقين على تبسيط التواصل وتحديد أهداف واضحة والتنفيذ بكفاءة عند إطلاق منتج جديد أو إجراء ترويج موسمي أو تعزيز الوعي بالعلامة التجارية. كل مكون قابل للتعديل: حدد الأهداف الأساسية وقسم الجمهور وسلط الضوء على تسلسل الرسائل وأرفق مراجع إبداعية.

💛 لماذا ستحبها:

أضف روابط إلى أصول الحملة والمراجع وإرشادات العلامة التجارية

نظم مكونات الحملة باستخدام حقول قابلة للتخصيص للجمهور والرسائل والقنوات ومؤشرات الأداء الرئيسية

تتبع التقدم بصريًا من خلال طرق عرض متعددة مثل الجدول والتقويم ومخطط جانت وحجم العمل

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق مع تحديد المواعيد النهائية والأولويات والمهام الفرعية المتداخلة لتحقيق المساءلة الكاملة

مثالي لـ: فرق التسويق والوكالات الإبداعية وأقسام المبيعات التي تخطط لحملات استراتيجية عبر مبادرات رقمية أو مطبوعة أو إطلاق منتجات وتحتاج إلى دمج الاستراتيجية والابتكار والتوزيع في مستند إطلاق مركزي واحد.

4. نموذج دراسة حالة ClickUp

احصل على نموذج مجاني اعرض قصص النجاح التي تلقى صدى لدى جمهورك باستخدام قالب دراسة الحالة من ClickUp

يحول قالب دراسة الحالة من ClickUp الانتصارات إلى محتوى سردي غني بالتنسيق وبيانات الأداء المدمجة. وهو مُحسّن للاستخدام في جميع المواد التسويقية، من عروض المبيعات إلى الصفحات المقصودة وما بعدها. أفضل دليل على قيمتك هو قصة نجاح حقيقية لعملائك — مهيكلة بوضوح وجاهزة لتعزيز المبيعات.

يتضمن التصميم عناصر نائبة لخلفية العميل ونقاط الضعف والحلول المقترحة والتنفيذ والنتائج. ويوفر إطارًا تفصيليًا لجمع البيانات وتحليل رحلات العملاء وعرض النتائج الواقعية، مع تسليط الضوء على قيمة منتجك أو خدمتك.

💛 لماذا ستحبها:

قم ببناء قصة متسقة — المشكلة، الحل، النتائج — مع إصدارات خاصة بالصناعة لتحسين الاستهداف

شارك دراسات الحالة كوثائق مستقلة أو ادمجها في العروض

تتبع التقدم المحرز باستخدام الحالات المخصصة التي تحدد كل مرحلة من مراحل سير عمل دراسة الحالة الخاصة بك

تعاون بسهولة باستخدام التعليقات في الوقت الفعلي وأدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكتابة مسودات فعالة

مثالي لـ: فرق التسويق، ومنشئو المحتوى، وشركات B2B SaaS، ومديرو المنتجات، والباحثون الأكاديميون الذين يسعون إلى توثيق حالات الاستخدام الناجحة وبناء الثقة من خلال نتائج واقعية.

5. نموذج موجز حملة تسويقية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لاستراتيجيات تسويقية ناجحة بشكل أسرع باستخدام نموذج ملخص حملة التسويق من ClickUp

عند التخطيط لمبادرة تسويقية متعددة المنصات، غالبًا ما ينشأ ارتباك حول الأدوار أو الرسائل أو التوقيت. يمنع نموذج ملخص حملة التسويق من ClickUp هذا التضارب من خلال دمج جميع لوجستيات الحملة في تنسيق يعمل كأداة إحاطة وورقة بيع. يساعدك على تخطيط مبادراتك التسويقية وتنفيذها ومراقبتها من البداية إلى النهاية بوضوح ودقة.

صُمم هذا النموذج لتبسيط استراتيجية الحملة والتعاون، ويتيح لفرق التسويق تحديد الأهداف، وتحديد الجمهور المستهدف، وتخطيط الرسائل، وإدارة الموارد، كل ذلك في مكان واحد. يمكن للفرق أيضًا تحديد السرد الشامل، وإرفاق المخرجات حسب التاريخ، وتوضيح الموافقات، كل ذلك في مستند مركزي واحد.

💛 لماذا ستحبها:

قسّم المخرجات حسب المنصة والمالك والجدول الزمني للإنتاج

حدد أهداف المبيعات باستخدام القسم المُعد مسبقًا لتوضيح الأهداف ومقاييس النجاح

اربط الملخصات الإبداعية بعروض التقويم ولوحات معلومات التقارير

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات المدمجة وأدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحديثات الحالة

مثالي لـ: مديرو التسويق والوكالات الرقمية والفرق الإبداعية التي تخطط لحملات متعددة القنوات عبر منصات تضم العديد من أصحاب المصلحة.

🎥 فيما يلي ملخص حول كيفية إنشاء خطة تسويق على ClickUp:

📚 اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp ClickUp

6. نموذج عرض مشروع ClickUp

احصل على نموذج مجاني اعرض فكرتك الكبيرة التالية بثقة باستخدام قالب اقتراح مشروع ClickUp

غالبًا ما يتطلب طرح نظام داخلي جديد أو التعاون الخارجي إطارًا مخصصًا وقابل للتكرار. قالب اقتراح مشروع ClickUp هو مزيج بين الاقتراح وورقة البيع المنظمة، ويوفر الوضوح حول النطاق والنتائج المتوقعة وأدوار الفريق والعائد على الاستثمار المتوقع.

تتضمن القالب جميع الأقسام الأساسية، مثل الأهداف وبيانات القيمة والجداول الزمنية والميزانية، مما يضمن أن تكون عروض المنتجات واضحة ومتسقة ومتوافقة مع توقعات العملاء. وهي مثالية لإنشاء تنسيقات عروض قابلة للتكرار مع سير عمل مدمج للموافقة وإدارة مهام متكاملة.

💛 لماذا ستحبها:

اعرض قيمة المشروع بوضوح من خلال جدول زمني مدمج وملخص للأثر لربط الموارد وتقديرات التكلفة وخطط تخفيف المخاطر

حدد نطاق مشروعك باستخدام أقسام منظمة مثل الأهداف والنتائج المتوقعة وبيانات القيمة

حدد جداول زمنية واضحة عن طريق ملء حقول تاريخ العرض ومدته المحددة مسبقًا

مثالي لـ: يجب على الوكالات والاستشاريين ومديري المشاريع تقديم مقترحات مشاريع مفصلة وجاهزة للعملاء من أجل الحصول على الموافقة والموافقة.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ استراتيجية مبيعات قائمة على المنتج لـ SaaS

7. نموذج اقتراح برنامج ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ برامج مؤثرة من الفكرة إلى التنفيذ باستخدام قالب اقتراح البرنامج من ClickUp

يساعدك نموذج اقتراح البرنامج من ClickUp في صياغة اقتراحات واضحة ومنظمة ومؤثرة لبرامج أو مبادرات خدمة جديدة. يجمع النموذج بين الاستراتيجية واللوجستيات في مستند منظم يشبه ورقة بيع داخلية.

صُممت القوالب للتخلص من التخمينات، وتوفر تصميمًا احترافيًا لتوضيح الأهداف وتحديد أولويات المهام وتقييم التكاليف.

💛 لماذا ستحبها:

يمكنك الوصول إلى أقسام تتعلق بمواءمة الأعمال والنتائج المتوقعة وأشكال التدريب واحتياجات التوظيف وتقديرات الميزانية

اعرض البرامج في تنسيق جاهز للتنفيذ لمراجعة القيادة

استخدم الأتمتة لتتبع عمليات التوقيع وجولات التعليقات

قم بتقدير التكاليف بفعالية باستخدام طرق عرض الجداول القابلة للتخصيص لوضع ميزانية للمواد والعمالة

مثالي لـ: مديرو البرامج، ومنسقو المنظمات غير الربحية، ومخططو الحكومة، وفرق الشركات التي تطلق أو تعيد هيكلة برامج في مجالات التعليم أو الرعاية الصحية أو التأثير الاجتماعي أو العمليات الداخلية.

🎥 تعرف على كيفية استخدام فريق ClickUp لـ ClickUp:

8. قالب ورقة بيع للأعمال التجارية للشركات من Canva

عبر Canva

قالب ورقة البيع للشركات الخاصة ببرامج الموارد البشرية من Canva هو قالب أنيق ومصمم باحترافية من صفحة واحدة يتناسب مع احتياجات المتخصصين في الموارد البشرية. كما أنه مفيد لفرق التسويق وممثلي المبيعات لتسليط الضوء على الميزات الرئيسية والمزايا ومصداقية الشركة.

تساعد القالب في جذب العملاء المحتملين في الفعاليات أو اجتماعات العروض الترويجية أو الحملات الرقمية؛ كما أنها تبني الثقة وتعزز التفاعل من خلال اتصالات مقنعة وموجزة. تتوفر مساحة لإدراج الشهادات وشهادات الأمان والتكامل ومعلومات الاتصال.

💛 لماذا ستعجبك:

تواصل باستخدام أقسام منظمة جيدًا للميزات وأهم الملامح وملخصات المنتجات

اعرض العروض المعقدة بتنسيق واضح وسهل القراءة

قم بالإخراج بتنسيقات PDF أو JPG أو تنسيقات محسّنة للويب لمزيد من المرونة

خصص العلامة التجارية باستخدام الألوان والشعارات والخطوط الخاصة بك للحصول على مظهر أنيق ومتوافق مع العلامة التجارية

مثالي لـ: شركات تكنولوجيا الموارد البشرية، وموردي SaaS، ومؤسسي الشركات الناشئة، أو مسوقي B2B الذين يروجون لمنتجات الموارد البشرية للعملاء من الشركات أو يعرضون الحلول في المعارض التجارية والمعارض التجارية.

➡️ اقرأ المزيد: الأدوات التي لا غنى عنها في مجموعة أدواتك التقنية للمبيعات

9. تصميم موقع ويب لبيانات بيع الأعمال التجارية للشركات من Canva

عبر Canva

ورقة بيع الأعمال التجارية للشركات من Canva هي قالب جريء يركز على العملاء ويروج لخدمات تصميم مواقع الويب للشركات الصغيرة. يقدم مزيجًا مثاليًا من النصوص التسويقية والهيكل المرئي لتوضيح أهمية التواجد الرقمي للنمو.

تساعد هذه الصفحة الواحدة وكالات التصميم على توضيح قيمتها بوضوح وجذب العملاء المحتملين الذين قد يكونون جددًا على الفضاء الإلكتروني. وهي توجه المشاهدين من مرحلة الوعي إلى مرحلة اتخاذ الإجراء، مما يجعلها مثالية للتوعية أو عروض التقديم أو الاستشارات.

💛 لماذا ستعجبك:

قدم عرضك مع عنوان رئيسي وعنوان فرعي يوضحان قيمتك على الفور

اشرح عرضك من خلال أقسام متجاورة للخدمات والأسباب التي تدفع العملاء لاختيارك

قم بإبراز المشاريع السابقة بصريًا باستخدام عناصر نائبة للصور جاهزة للتخطيط

اشرح خدمات التصميم ونماذج التسعير والجداول الزمنية بوضوح

مثالي لـ: مصممو الويب المستقلون، أو الوكالات الرقمية، أو مستشارو التسويق الذين يستهدفون أصحاب الأعمال الصغيرة في مجال البيع بالتجزئة أو الضيافة أو الخدمات المحلية والذين يرغبون في إنشاء أو تحسين وجودهم على الويب.

🧠 حقيقة ممتعة: تشير فرق المبيعات التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة في سير عملها إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية والأداء العام للفريق، حيث حققت 90% منها نتائج إيجابية.

10. قالب ورقة بيع من Xtensio

عبر Xtensio

قالب ورقة البيع من Xtensio هو صفحة واحدة جذابة بصريًا مصممة لتوضيح القيمة الأساسية لمنتجك أو خدمتك في لمحة واحدة. من خلال الجمع بين النصوص المقنعة والتصميم البسيط والمرئيات الجذابة، تتيح لك ورقة البيع هذه توضيح وظيفة منتجك وأهميته ومميزاته بسرعة.

سواء كنت تتعامل مع العملاء أو المستثمرين أو أصحاب المصلحة، يساعدك هذا النموذج على توضيح عروضك بوضوح وفعالية. إنه مثالي لجذب الانتباه أثناء التواصل الأولي أو عرض المنتج.

💛 لماذا ستعجبك:

أنشئ صفحات مبيعات متوافقة مع الأجهزة المحمولة وتحمل علامتك التجارية دون الحاجة إلى برمجة، وقم بتضمين مخططات بيانية ومقاطع فيديو وشهادات أو ميز

قم بالتحرير المشترك في الوقت الفعلي وقم بتسليم النشرة عبر روابط قابلة للمشاركة — وهي مثالية لدورات الصفقات السريعة

أرسل إلى العملاء المحتملين رابطًا يتم تحديثه ديناميكيًا بدلاً من الملفات الثابتة

استخدم كتل السحب والإفلات لإبراز نقاط الضعف ووصف المنتجات ودراسات الحالة والدعوات لاتخاذ إجراء

مثالي لـ: مؤسسي الشركات الناشئة ومسوقي المنتجات وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتطلعون إلى عرض عروض جديدة على العملاء المحتملين أو كسب تأييد أصحاب المصلحة أو تضمينها في عروضهم التقديمية للمستثمرين.

إتقان وضع المنتج باستخدام قوالب ClickUp

تعد أوراق البيع الاحترافية أساسية لتقديم منتجاتك أو خدماتك بوضوح وتأثير. فهي تنقل القيمة وتسلط الضوء على المزايا وتجذب الانتباه، مما يجعلها أدوات قوية لجذب العملاء وإبرام الصفقات وتأمين الاستثمارات.

ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، يساعد فرق المبيعات وأصحاب الأعمال الصغيرة ومؤسسي الشركات الناشئة على تنظيم أعمالهم والتعاون بشكل أفضل والعمل بسرعة أكبر.

بفضل ميزات مثل المستندات واللوحات البيضاء وإدارة المهام والأتمتة والتعاون في الوقت الفعلي، يمكنك إنشاء كل جزء من سير عمل شركتك وتتبعه وتحسينه.

وأفضل ما في الأمر؟ يوفر ClickUp أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لإطلاق مواد المبيعات والتسويق الخاصة بك في دقائق.

اشترك في ClickUp اليوم لتوفير الوقت، والحفاظ على التنسيق، ودفع عجلة نمو أعمالك!