أفضل 10 برامج لحجز الغرف للمكاتب في عام 2025

هل سبق لك أن وجدت نفسك تدور في المكتب، حاملاً الكمبيوتر المحمول، بحثًا عن غرفة اجتماعات خالية؟ هل تعلم أن 40٪ من الموظفين، مثلك تمامًا، يضيعون ما يصل إلى 30 دقيقة يوميًا في محاولة العثور على مكان مناسب للاجتماعات؟

هذا الأمر ليس محبطًا فحسب، بل إنه يقلل من الإنتاجية. سواء كان اجتماعًا مهمًا مع عميل أو اجتماعًا سريعًا لتنسيق العمل بين أعضاء الفريق، فإن آخر ما تريد أن تضيع وقتك فيه هو الصراع على حجز غرفة الاجتماعات والبحث في التقويم.

وهنا يأتي دور برنامج حجز الغرف. يزيل نظام الحجز المناسب تعارضات الجداول الزمنية، ويمنع حالات عدم الحضور، ويضمن سير الاجتماعات بسلاسة من خلال توفير التوافر في الوقت الفعلي والتذكيرات الذكية.

لقد جمعنا أفضل أدوات حجز الغرف ( ClickUp في الصدارة!) لمساعدتك على تنظيم مساحتك وتوفير الوقت واستعادة التحكم في تقويمك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج حجز الغرف؟

يجب أن يقوم برنامج حجز الغرف المناسب بأكثر من مجرد حجز مكانك. يجب أن يكون قادرًا على التفكير مسبقًا، وعدم إعاقتك، والتأكد من بدء كل اجتماع في الوقت المحدد (مع وجود الأشخاص المناسبين في الغرفة بالفعل).

إليك ما يجب أن تبحث عنه في نظام جدولة قاعات المؤتمرات لعقد اجتماعات مثمرة:

توافر الغرف في الوقت الفعلي: أدوات تتيح لفريقك رؤية فورية للغرف المتاحة أو المشغولة أو المحجوزة بالفعل. لا مزيد من المقاطعات المحرجة مثل "هل يوجد أحد هنا؟" والتخمينات أدوات تتيح لفريقك رؤية فورية للغرف المتاحة أو المشغولة أو المحجوزة بالفعل. لا مزيد من المقاطعات المحرجة مثل "هل يوجد أحد هنا؟" والتخمينات وتضارب المواعيد

التكامل مع التقويم والبريد الإلكتروني: برنامج يتكامل بسلاسة مع أدوات العمل الحالية و Google Workspace و Calendar و Microsoft Outlook وتذكيرات البريد الإلكتروني. لن يضطر فريقك إلى تفويت أي حجز أو التنقل بين خمسة تطبيقات فقط لحجز غرفة واحدة

مخططات طوابق تفاعلية: ميزات تعرض عرضًا تفاعليًا للغرف وصورًا لتصميم المكتب، حيث يمكنك النقر على أماكن الاجتماعات والحجز بسهولة. يعد برنامج حجز غرف الاجتماعات هذا ضروريًا بشكل خاص إذا كان لديك مكاتب أكبر وتجهيزات مختلطة

قواعد الحجز الذكية: أدوات تضع قيودًا مثل الحد الأقصى للإشغال ومدة الحجز والأولوية في الوصول لفرق معينة. وهذا يضمن العدالة والتنظيم حتى في ساعات الذروة ويجنب أدوات تضع قيودًا مثل الحد الأقصى للإشغال ومدة الحجز والأولوية في الوصول لفرق معينة. وهذا يضمن العدالة والتنظيم حتى في ساعات الذروة ويجنب مشاكل الجدولة في العمل

تسجيل الوصول والمغادرة بدون لمس: برنامج يوفر رموز QR أو أجهزة استشعار لتأكيد هوية مستخدم المساحة، مما يقلل من الحجوزات الوهمية. كما يساعد ذلك في تتبع استخدام المساحة لتخطيط أفضل

ميزات إدارة الزوار: ميزات لحجز غرف الاجتماعات لزيارات العملاء أو الموردين وربطها بتسجيل دخول الضيوف

تحليلات الاستخدام والتقارير: برنامج يتتبع الغرف الأكثر استخدامًا، ومعدل إلغاء الحجوزات، والأماكن التي تفقد فيها كفاءة المساحة

أفضل برامج حجز الغرف في لمحة سريعة

إليك نظرة على أفضل برامج حجز الغرف التي يمكنك الاختيار من بينها:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp حجز غرف وتنسيق فرق العمل بسلاسة؛ الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المهام، وقوالب الاجتماعات، والتكامل مع تقويم Google و Outlook و Calendly، ومدونة ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقوالب إدارة المساحات المكتبية مجاني إلى الأبد، تخصيصات للمؤسسات Skedda أتمتة التحكم في الوصول إلى غرف اجتماعات محددة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات قواعد حجز مخصصة، وإشعارات تسجيل وصول الزوار، وتذكيرات عبر Slack/البريد الإلكتروني، وخرائط تفاعلية، ودفعات عبر الإنترنت يبدأ من 99 دولارًا شهريًا Kadence الفرق المختلطة؛ الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة توافر الغرف في الوقت الفعلي، والذكاء التنبئي، وتنبيهات Slack/MS Teams، والتكامل مع Outlook/Google Calendar، وتحليلات استخدام الغرف في الوقت الفعلي يبدأ من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم نشط OfficeRnD تخصيص غرف الاجتماعات؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات حجوزات الاجتماعات المتكررة، وحالة الغرف المركزية، وتحليلات استخدام الغرف، وإمكانيات الحجز الإداري تبدأ الأسعار من 99 إلى 185 دولارًا أمريكيًا في الشهر inspace تحليل استخدام الغرف وأماكن العمل؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة تسجيل الوصول عبر تقنية NFC، وخرائط تفاعلية، وقواعد الحجز، ولافتات رقمية، ومقاييس قابلة للتنفيذ يبدأ من 3.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Roomzilla حجز الغرف بنقرة واحدة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة حجوزات عبر رمز الاستجابة السريعة، وإلغاءات تلقائية، وقواعد الموافقة، وخرائط تفاعلية، وتحديثات في الوقت الفعلي مجاني، يبدأ من 12 دولارًا للمورد Robin الشركات التي لديها مساحات مكتبية كبيرة وفرق عمل عن بُعد؛ الشركات مكاتب مشتركة، حجز أولوية، خرائط مكتبية تفاعلية، تسجيل دخول مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وحماية الاجتماعات الملغاة أسعار مخصصة Teem من iOFFICE الوكالات الحكومية؛ الحكومة، المؤسسات ترخيص FedRAMP، خرائط مكتبية تفاعلية، تحسين مساحة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل إدارة الزوار أسعار مخصصة RoomRaccoon الفنادق والمنتجعات؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات (الضيافة) تحديثات تلقائية لتوافر الغرف، وفواتير آمنة، ومحرك حجز قابل للتخصيص، وتقارير في الوقت الفعلي يبدأ من 236 دولارًا أمريكيًا في الشهر Envoy تحسين استخدام قاعات المؤتمرات وإدارة المساحات المكتبية؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة توافر مرمز بالألوان، وعرض الجداول الرقمية، وتكامل Slack/Teams، وتذكيرات تلقائية بنهاية الاجتماع مجاني، يبدأ من 131 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

أفضل برنامج لحجز الغرف

فيما يلي بعض برامج حجز الغرف الأكثر استخدامًا والتي يمكنها تحسين نظام الحجز لديك.

1. ClickUp (الأفضل لحجز الغرف وتنسيق الفريق بسلاسة)

خطط جداول اجتماعاتك وتجنب الحجوزات المزدوجة مع ClickUp

تخيل ما يلي: أنت على بعد خمس دقائق من مكالمة مهمة مع أحد العملاء، ولكن غرفة الاجتماعات التي كنت تعتقد أنك حجزتها مشغولة بالفعل - مرة أخرى. لقد تحققت من التقويم، ولكن الأمر غير واضح. فريقك مشتت بين أدوات مختلفة، ولا أحد يعرف من حجز ماذا، والآن أنت تبحث عن مكان بديل.

أدخل ClickUp ، تطبيقك الشامل للعمل. إنه مركز عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ونظام حجز ذكي يجمع بين الجدولة والتعاون والمتابعة والمزيد تحت سقف واحد.

تقويم ClickUp

يعمل تقويم ClickUp الذكي بمثابة مركز التحكم الخاص بك لحجز قاعات المؤتمرات. بدلاً من المواقف المحرجة في الممرات أو مشاكل الحجز المزدوج، يمكنك الحصول على عرض واضح في الوقت الفعلي للقاعات المتاحة ومواعيدها ومدة الحجز.

قم بجدولة المؤتمرات وحجز قاعات الاجتماعات بسهولة باستخدام تقويم ClickUp

هل تحتاج إلى حجز وقت لعقد جلسة عصف ذهني أو اجتماع أسبوعي لجميع الموظفين؟ ما عليك سوى اختيار الموعد المناسب لك.

ولكن الأمر لا يقتصر على الحجز فقط. هذا التقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكنه تحسين سير اجتماعاتك بالكامل. سيقوم التقويم تلقائيًا بجدولة المواعيد بناءً على التوافر وإرسال تذكيرات حتى لا يفوت أحد الاجتماع — أو يدخل أحدهم دون دعوة.

ClickUp Brain

يقوم الذكاء الاصطناعي في ClickUp بمراجعة المهام والمواعيد النهائية القادمة وتوافر فريقك لتوصية أوقات اجتماعات مناسبة.

يقوم ClickUp Brain حتى بحظر وقت التركيز تلقائيًا وإعادة الجدولة عند حدوث تعارضات، مما يساعدك على تجنب التداخلات والتغييرات في اللحظة الأخيرة.

اطلب من ClickUp Brain تولي مهام الحجز المنتظمة نيابة عنك

ClickUp Tasks

بعد ذلك، لنتحدث عن ClickUp Tasks — العمود الفقري التشغيلي لتنسيق غرفة الاجتماعات الخاصة بك.

حوّل جداول اجتماعاتك إلى قوائم مهام باستخدام ClickUp Tasks

يمكنك تحويل كل اجتماع مجدول إلى مهمة. ما عليك سوى تحديد الغرفة وتعيينها لفريقك وتحديد المدة، وبذلك تكون قد انتهيت.

يؤدي ذلك إلى إنشاء مصدر مشترك للمعلومات، بحيث يعرف الجميع من يستخدم أي مساحة، ومدة استخدامها، والسبب. لن تضطر بعد الآن إلى التخمين بشأن من حجز "غرفة الاجتماعات ب". والأفضل من ذلك، يمكنك إضافة مهام فرعية وقوائم مراجعة حتى تظل اجتماعاتك على المسار الصحيح ومثمرة.

تكامل ClickUp

ونظرًا لأن ClickUp يتزامن بسهولة مع Google Calendar و Outlook و Microsoft Teams وغيرها من أفضل أدوات الجدولة، فإن نظام الحجز بأكمله يظل متناسقًا.

قم بمزامنة أدوات الجدولة الحالية لديك للحصول على عرض مركزي للأوقات المحجوزة وقاعات الاجتماعات باستخدام تكامل ClickUp

يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام باستخدام تكامل ClickUp Outlook. أو يمكنك إنشاء مهام جديدة من رسائل البريد الإلكتروني دون مغادرة Outlook.

أصبح تحديث المهام في التقويم الخاص بك أمرًا سهلاً للغاية من خلال تكامل ClickUp مع تقويم Google. وإذا كنت بحاجة إلى تعديل أو إضافة حدث في تقويم Google، فسيتم عكس ذلك تلقائيًا في ClickUp.

وبالمثل، يتيح لك تكامل ClickUp Calendly جدولة اجتماع على Calendly وعرضه على ClickUp.

إلى جانب الإدارة والجدولة والتنسيق، يتألق ClickUp عندما يتعلق الأمر بزيادة الإنتاجية. فهو لا يقتصر على إلغاء الفوضى التي تصاحب حجز غرف الاجتماعات، بل يجعل الاجتماعات نفسها خالية تمامًا من المتاعب.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker هو عضو الفريق الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه. فهو ينضم إلى اجتماعاتك ويستمع ويكتب النقاط الرئيسية من محاضر الاجتماعات، والأهم من ذلك أنه يقوم تلقائيًا بإنشاء عناصر العمل التي يتم تحويلها إلى مهام ClickUp بمجرد انتهاء المكالمة.

سجل مناقشات الاجتماعات بسهولة باستخدام ClickUp AI Notetaker

وهذا يعني أن كل حجز غرفة ينتج عنه نتائج موثقة ومتابعة، وليس مجرد ملاحظات غامضة وملاحظات منسية.

نموذج نموذج حجز اجتماعات ClickUp

هل تحتاج إلى طريقة سهلة لفريقك لطلب الغرف أو جدولة الاجتماعات؟ جرب نموذج نموذج حجز الاجتماعات من ClickUp.

احصل على نموذج مجاني بسّط طلبات حجز الغرف باستخدام نموذج حجز الاجتماعات من ClickUp

يتيح هذا البرنامج للفرق حجز قاعات الاجتماعات دون أي متاعب ويضمن أن تكون جميع طلبات الاجتماعات واضحة ومتسقة، مما يمنع أي تداخل في جداول الاجتماعات. علاوة على ذلك، يمكنك تسجيل جميع التفاصيل الأساسية، مثل التاريخ والوقت والمكان والحضور وجدول أعمال الاجتماع والموارد اللازمة.

بالنسبة لأولئك الذين يديرون مساحات أكبر - ربما حرم جامعي أو طابق عمل مشترك أو مقر شركة - فإن قالب ClickUp لإدارة المساحات المكتبية يرتقي بمستوى الأداء.

احصل على نموذج مجاني حسّن إدارة مساحة المؤتمرات وصيانتها باستخدام نموذج إدارة المساحات المكتبية من ClickUp

يتيح لك تخصيص المكاتب وقاعات المؤتمرات، وتتبع استخدام الغرف، وإدارة طلبات الصيانة، وحتى تحسين التخطيطات لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. يمكنك تصور مساحتك، والتخطيط بكفاءة، وإدارة مكتبك كآلة تعمل بسلاسة.

في عالم يتداخل فيه التقويمات وتزدحم فيه الجداول الزمنية، ClickUp هو مدير عمليات الاجتماعات الشامل. يساعدك على عقد اجتماعات فعالة والحفاظ على تزامن كل المساحات والمهام وزملاء الفريق.

أفضل ميزات ClickUp

اسمح للأعضاء بحجز الغرف عبر نماذج ClickUp ، وإدارة مساحات متعددة، وتبسيط الفوترة أو الوصول

حوّل حجز غرف الاجتماعات إلى سير عمل آلي مع أكثر من 50 مشغّل

نسق حجوزات الفصول الدراسية وقاعات المؤتمرات، وقم بالمزامنة مع التقويمات الأكاديمية، وأتمتة الإشعارات للموظفين والطلاب

ادمج حجز الغرف مع إدارة المشاريع، لضمان تتبع الاجتماعات والمهام والمتابعات في مكان واحد

ترجم ملاحظات الاجتماعات إلى أكثر من 10 لغات

قم بتخزين ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker وتسجيلات الاجتماعات باستخدام ClickUp Clips للرجوع إليها بسرعة، مما يمنع عقد اجتماعات زائدة عن الحاجة

يمكنك الوصول إلى قوالب جدول أعمال اجتماعات PowerPoint لتنظيم مناقشاتك وهيكلتها من أجل اجتماعات أقصر

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد الميزات الشاملة مربكة بعض الشيء في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي ClickUp

لقد كان من الرائع أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ انتقالنا إلى ClickUp. ما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعيًا لتخطيط الأحداث وتحديثها أصبح الآن يستغرق ما يزيد قليلاً عن ساعة. أصبح لدى الفرق المعنية الآن مزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم نماذج ClickUp لجمع ملاحظات فريقك بعد كل اجتماع. سيساعدك ذلك على تقليل عدد الاجتماعات غير المجدية وإبقاء غرف الاجتماعات متاحة للمؤتمرات العاجلة

2. Skedda (الأفضل لأتمتة التحكم في الوصول إلى غرف اجتماعات محددة)

عبر Skedda

من عام 2023 إلى عام 2024، تضاعف معدل إشغال المكاتب بشكل عام، حيث ارتفع من 30% إلى 60%. وهذا يعني المزيد من الأشخاص والمزيد من الاجتماعات، وبالتالي المزيد من احتمالات حدوث نزاعات حول المساحة.

تتيح لك منصة Skedda الأنيقة والمركزية إدارة ذلك من خلال تخصيص المكاتب وجدولة غرف الاجتماعات وتنظيم المساحات المشتركة. بفضل واجهتها البديهية التي تعمل بالسحب والإفلات، والمدفوعات عبر الإنترنت، وتسجيل الدخول عبر حسابات التواصل الاجتماعي، يسهل على مديري المكاتب ومشغلي المساحات المشتركة التعامل مع الحجوزات بأقل جهد ممكن.

يمكنك أيضًا إنشاء نظام تحكم في الوصول لغرف معينة، مما يضمن توفر المساحة اللازمة لاجتماعاتك ذات الأولوية العالية دائمًا.

أفضل ميزات Skedda

قم بتخصيص شروط الحجز والحقول المخصصة والقواعد الخاصة بالمعدات المتخصصة ومساحات الاجتماعات المختلفة

اسمح للزوار بتسجيل الوصول على جهاز لوحي مخصص وتلقي إشعارات فورية عند وصولهم

أرسل تذكيرات بتسجيل الوصول عبر Slack والبريد الإلكتروني، وقم بإلغاء أي مساحات غير مستخدمة تلقائيًا لتجنب الحجوزات الوهمية

دع الفرق البعيدة تحدد موقع مكاتبها بسهولة باستخدام خرائط تفصيلية تفاعلية ومخططات طوابق مرئية

قيود Skedda

أحيانًا يسرد المواعيد في المناطق الزمنية الخاطئة

يفتقر إلى ميزات التخصيص

أسعار Skedda

المبتدئين: 99 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 149 دولارًا أمريكيًا في الشهر

بريميير: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Skedda وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 نجوم (240+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 نجوم (220+ تقييم)

📮ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يرى 12% من المشاركين أن الاجتماعات مزدحمة، ويقول 17% أنها تستغرق وقتًا طويلاً، و10% يعتقدون أنها غير ضرورية في الغالب. في استطلاع آخر أجرته ClickUp، اعترف 70% من المشاركين بأنهم سيسعدون بإرسال بديل أو وكيل إلى الاجتماعات إذا أمكنهم ذلك. يمكن أن يكون برنامج AI Notetaker المدمج في ClickUp وكيلك المثالي في الاجتماعات! دع الذكاء الاصطناعي يسجل كل النقاط المهمة والقرارات والإجراءات بينما تركز أنت على الأعمال الأكثر أهمية. بفضل الملخصات التلقائية للاجتماعات وإنشاء المهام بمساعدة ClickUp Brain، لن تفوتك أي معلومات مهمة، حتى عندما لا تتمكن من حضور الاجتماع. 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

3. Kadence (الأفضل للفرق المختلطة)

عبر Kadence

64% من الموظفين يذكرون أن شركاتهم تعمل حاليًا بنموذج هجين. إذا كنت أحدهم، فإن Kadence هو برنامج جدولة غرف الاجتماعات المثالي لك.

يوفر نظام حجز غرف الاجتماعات هذا نظامًا حديثًا لحجز الغرف مصممًا خصيصًا للفرق المختلطة، ويوفر رؤية في الوقت الفعلي لغرف الاجتماعات المتاحة في مواقع متعددة.

يمكنك تصفية الغرف حسب الموقع أو السعة أو المرافق وحجزها مباشرة من جهازك المحمول أو الكمبيوتر المكتبي. تضمن شاشات عرض الغرف ووظيفة الحجز السريع في النظام أن يكون جدول حجز قاعات المؤتمرات شفافًا وخاليًا من المتاعب.

أفضل ميزات Kadence

الوصول إلى المعلومات التنبؤية حول إشغال أماكن العمل

ابقَ على اطلاع على مواعيد وصول فريقك إلى المكتب ومواعيد إلغاء الحضور في اللحظة الأخيرة من خلال تنبيهات Slack و MS Teams

خصص إعدادات غرفة الاجتماعات الخاصة بك مع توفير جميع المرافق المطلوبة

احجز غرف الاجتماعات مباشرة من Outlook وتقويم Google

ساعد مديري المكاتب على تقليل تعارضات الحجوزات من خلال تذكيرات تسجيل الوصول، والإفراج التلقائي عن الغرف غير المستخدمة، وتحليلات استخدام الغرف في الوقت الفعلي

قيود Kadence

غالبًا ما تحدث مشكلات عند محاولة تغيير حجوزات الغرف

قسم المعلومات التفصيلية ليس مفصلاً للغاية

أسعار Kadence

قياسي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم نشط

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Kadence وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 نجوم (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kadence؟

تقول إحدى تقييمات G2:

إنه نظام سهل الاستخدام إذا تم إعداده بشكل صحيح. كل ما عليك فعله هو اتباع بضع نقرات على الزر لعرض المقاعد أو الغرف المتاحة والنقر للتأكيد. الاضطرار إلى تسجيل الدخول في كل مرة تحجز فيها. إنه أمر مزعج للغاية، وإذا لم تقم بذلك في الوقت المحدد، فسيتم إلغاء حجزك.

إنه نظام سهل الاستخدام إذا تم إعداده بشكل صحيح. كل ما عليك فعله هو اتباع بضع نقرات على الزر لعرض المقاعد أو الغرف المتاحة والنقر للتأكيد. الاضطرار إلى تسجيل الدخول في كل مرة تحجز فيها. إنه أمر مزعج للغاية، وإذا لم تقم بذلك في الوقت المحدد، فسيتم إلغاء حجزك.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للفنادق لإعادة تعريف تجربة الضيوف

4. OfficeRnD (الأفضل لتخصيص غرف الاجتماعات)

عبر OfficeRnD

يحتاج كل فريق إلى مرافق مختلفة أثناء عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، سواء كانت ألواح بيضاء لتبادل الأفكار، أو معدات مؤتمرات فيديو لمكالمات العملاء، أو كراسي إضافية للاجتماعات المختلطة.

مع OfficeRnD، يمكنك تخصيص غرف الاجتماعات لتلائم احتياجات فريقك، بدءًا من إضافة المرافق إلى وضع قواعد حجز ذكية تجعل الجدولة بسيطة وخالية من الإجهاد. وعندما تزداد الأعمال، يمكن لمديري المكاتب أو المسؤولين التدخل لحجز المساحات نيابة عن الآخرين، والتأكد من حصول الجميع على الغرفة المناسبة في الوقت المناسب.

تعد هذه المنصة مناسبة بشكل خاص لمساحات العمل المشتركة وبيئات الشركات التي تتطلب حلولاً مرنة وقابلة للتطوير.

أفضل ميزات OfficeRnD

احجز الغرف بسهولة للاجتماعات المتكررة

أضف تفاصيل الاجتماعات المهمة والموارد مباشرةً في كل حجز

قم بتمييز توفر المساحات من خلال حالات الغرف المركزية

تتبع الحجوزات وتسجيل الوصول ومعدلات استخدام الغرف ومتوسط مدة الحجز ونسبة عدم الحضور

قيود OfficeRnD

قد يكون الأمر مكلفًا للغاية بالنسبة للشركات الناشئة ذات الميزانية المحدودة

أفاد المستخدمون أن التنقل في البرنامج صعب بعض الشيء

أسعار OfficeRnD

تقييمات ومراجعات OfficeRnD

G2: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 150 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 نجوم (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OfficeRnD؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب سلاسة المنصة. إنها سهلة الاستخدام وسهلة التصفح. بالنسبة لاحتياجات مؤسستنا ومتطلبات حجز غرفة في مكتبنا، تعد ميزة خدمات الاجتماعات أساسية. سيكون من المفيد توفير خيار تمكين هذا النموذج حتى يتمكن فريقنا من الاستعداد لوصول موظفينا إلى المكتب.

أحب سلاسة المنصة. إنها سهلة الاستخدام وسهلة التصفح. بالنسبة لاحتياجات مؤسستنا ومتطلبات حجز غرفة في مكتبنا، تعد ميزة خدمات الاجتماعات أساسية. سيكون من المفيد توفير خيار تمكين هذا النموذج حتى يتمكن فريقنا من الاستعداد لوصول موظفينا إلى المكتب.

🧠 حقيقة ممتعة: يؤمن مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، بقوة غرفة الاجتماعات الباردة في تعزيز الإنتاجية، حيث يحافظ على درجة حرارة الغ رفة عند 59 درجة فهرنهايت (15 درجة مئوية). يبدو أن الشيء الوحيد الذي يسخن في تلك الغرفة هو النقاش!

5. inspace (الأفضل لاستخدام الغرف وتحليلات مكان العمل)

عبر inspace

لتحسين مساحة العمل لديك، تحتاج إلى بيانات في الوقت الفعلي حول كيفية استخدام غرف الاجتماعات والمكاتب. يضمن نظام تسجيل الوصول المزود بتقنية NFC في المنصة حجز المساحة للحجوزات التي تم الحضور إليها فقط، وإتاحة الغرف غير المستخدمة تلقائيًا للآخرين.

بالإضافة إلى إدارة حجوزات الغرف، يوضح لك البرنامج كيفية استخدام المساحة بالضبط وما تحتاج إلى تغييره لتلبية احتياجات فريقك.

يمكنك على الفور عرض قاعات المؤتمرات المتاحة والتحقق من الجداول الزمنية وحجز الأماكن من أي جهاز، بما في ذلك لوحات الغرف التفاعلية. علاوة على ذلك، يوفر البرنامج رسائل قابلة للتخصيص وتحديثات في الوقت الفعلي وتنسيقًا سهلاً لاجتماعات عملاء وفرق عمل سلسة وممتعة.

أفضل ميزات inspace

قم بتعيين قواعد الحجز وإدارة أدوار المستخدمين وتأكد من أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يمكنهم حجز أماكن معينة

قدم لافتات رقمية للزوار لحجز قاعات الاجتماعات

يمكنك الوصول إلى خرائط تفاعلية لمخطط الطابق الخاص بك على واجهة المنصة البديهية والسماح للموظفين بحجز المكاتب وقاعات الاجتماعات ومواقف السيارات والمزيد

استفد من ضوابط الوصول الدقيقة والمقاييس القابلة للتنفيذ

قيود المساحة

تجربة المستخدم ليست سلسة للغاية

في بعض الأحيان، قد تضطر إلى تحديث الصفحة عدة مرات لحجز الغرف

أسعار inspace

المبتدئين: 3.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 7.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات inspace

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

👀 هل تعلم؟ 49% من جميع مساحات العمل غير مستغلة بشكل كافٍ، بمتوسط أقل من ساعة واحدة في اليوم.

6. Roomzilla (الأفضل لحجوزات الغرف بنقرة واحدة)

عبر Roomzilla

لا أحد يرغب في المرور بعدة خطوات للموافقة فقط لحجز غرفة اجتماعات. ويصبح الأمر أكثر إحباطًا عندما يتعلق الأمر بمؤتمر عاجل.

يتيح لك Roomzilla حجز الغرف بمجرد مسح رمز QR. تساعد ميزات الإلغاء التلقائي وقائمة الانتظار للموافقة على تقليل حالات عدم الحضور وتبسيط عملية الحجز. تتميز المنصة بقدرتها العالية على التكيف، حيث تدعم مشاركة المكاتب، وحجز المكاتب المؤقتة، وحجز قاعات المؤتمرات التقليدية، مما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات لأماكن العمل الحديثة والمرنة.

أفضل ميزات Roomzilla

استفد من خدمات تسجيل الوصول الرقمي والإلغاء التلقائي لتحسين مساحات العمل

احجز الغرف ومساحات العمل المشتركة بسرعة باستخدام رموز QR

ضع قواعد الموافقة على غرف أو موارد معينة، لضمان أن تخضع المساحات ذات الأولوية العالية فقط للمراجعة الإدارية

حقق أقصى قدر من الكفاءة باستخدام الخرائط التفاعلية وتحديثات الحجز في الوقت الفعلي

قيود Roomzilla

ميزة إعداد التقارير ليست مفصلة بما يكفي

لا يتوفر تطبيق للهاتف المحمول

أسعار Roomzilla

مجانًا

قياسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مورد

الأعمال: 20 دولارًا أمريكيًا للغرفة و12 دولارًا أمريكيًا للمكتب لكل جهاز

تقييمات وتصنيفات Roomzilla

G2: 4. 3/5 نجوم (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

7. Robin (الأفضل للمؤسسات ذات المساحات المكتبية الكبيرة والفرق البعيدة)

عبر Robin

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، قد تكون إدارة قاعات المؤتمرات عبر المساحات المكتبية المترامية الأطراف والمواقع المتعددة كابوسًا لوجستيًا، خاصة إذا كان لديك نموذج عمل مختلط. Robin هو برنامج حجز قاعات اجتماعات مصمم لتلبية احتياجات قاعات الاجتماعات في مثل هذه المؤسسات.

بفضل ميزة المكاتب المشتركة والحجز ذي الأولوية والنظرة العامة المركزية على الغرف، يمكنك تحديد المكان المثالي بسرعة وحل تعارضات الجداول الزمنية لفرق العمل عن بُعد وفي المكتب. يمكنك حتى حجز أماكن وقوف السيارات وتحسين عرض الغرف وتخطيط المكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Robin

احجز الغرف من خلال Microsoft Outlook و MS Teams

احصل على اقتراحات تلقائية للغرف وخرائط تفاعلية للمكتب

ضمان الاستخدام الأمثل لقاعات الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسجيل الوصول التلقائي وحماية الاجتماعات الملغاة واقتراحات المساحات الذكية

وفر للموظفين والزوار أكشاك تفاعلية مزودة بخرائط لتوجيههم حول مواقع مكاتبك

قيود Robin

يعد تحرير مخطط الطابق أمرًا معقدًا بعض الشيء وغالبًا ما يحتاج إلى دعم من مزود الخدمة

نظام الحجز عبر Outlook لا يعمل بشكل صحيح

أسعار Robin

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Robin

G2: 4. 5/5 نجوم (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 نجوم (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Robin؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب سهولة إدارة الغرف والمعلومات المتعلقة بكل غرفة. أحب تجربة المستخدم للتطبيق، فهي تجعله سهل الاستخدام لموظفينا

أحب سهولة إدارة الغرف والمعلومات المتعلقة بكل غرفة. أحب تجربة المستخدم في التطبيق، فهي تجعله سهل الاستخدام لموظفينا

8. Teem من iOFFICE (الأفضل للوكالات الحكومية)

عبر Teem من iOFFICE

Teem by iOffice هو نظام حجز غرف اجتماعات معتمد من FedRAMP، وهو مثالي للوكالات الحكومية والشركات التي تتعامل مع بيانات حساسة للغاية.

يجمع بين حجوزات المكاتب والغرف مع تحليلات مكان العمل وتوجيهات الوصول. كما يوفر Eptura AI لمساعدتك على تحسين مساحة العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

بالإضافة إلى حجز غرف الاجتماعات، يمكنك استخدامه لجدولة صيانة المساحات المكتبية، وتقديم طلبات الخدمة، وتتبع جداول الاجتماعات وميزانيات المعدات.

برنامج حجز قاعات الاجتماعات هذا مفيد للمؤسسات والمؤسسات التعليمية التي تبحث عن منصة موحدة لإدارة جميع جوانب حجوزات أماكن العمل وتدفق الزوار.

أفضل ميزات Teem من iOFFICE

الوصول إلى خرائط المكاتب التفاعلية لحجز قاعات الاجتماعات وتحديد مواقعها

استخدم الذكاء الاصطناعي لحجز أماكن العمل وفقًا لتفضيلاتك ودع الموظفين يختارون مكاتبهم بالقرب من زملائهم

اعرض بيانات استخدام مساحة العمل والحجوزات وبيانات الإيجار في لوحة التحليلات

ادمج البرنامج مع حلول إدارة الزوار واللافتات الرقمية لتحسين تجربة جدولة قاعات المؤتمرات

قيود Teem by iOFFICE

أبلغ المستخدمون عن سوء خدمة العملاء

تتميز هذه الأداة بسهولة التعلم

أسعار Teem من iOFFICE

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Teem by iOFFICE

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 4/5 نجوم (40+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: تنص "قاعدة البيتزا الثانية" الشهيرة في أمازون على أنه لا ينبغي أن يكون حجم الاجتماع كبيرًا بحيث لا تكفي بيتزتان لإطعام جميع المشاركين. فكرة رائعة لتجنب الاجتماعات المطولة والمحبطة، أليس كذلك؟

9. RoomRaccoon (الأفضل للفنادق والمنتجعات)

عبر RoomRaccoon

قد تؤدي الحجوزات المتداخلة والتحديثات اليدوية وطلبات الحجز المستمرة إلى إرباك حتى أكثر موظفي الفنادق تنظيماً. RoomRaccoon هو برنامج شامل لإدارة الفنادق يتفوق في أتمتة إدارة مكتب الاستقبال وعمليات المكاتب الخلفية لبيئات الضيافة.

يشتمل نظام إدارة الممتلكات (PMS) على محرك حجز قوي ومدير قنوات وتقارير في الوقت الفعلي، مما يتيح للفنادق ودور الضيافة تبسيط حجوزات الغرف وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.

إنه حل ذكي يساعد أصحاب الفنادق على توفير الوقت وتقليل الأخطاء وتقديم تجربة سلسة من لحظة تسجيل الوصول حتى المغادرة.

أفضل ميزات RoomRaccoon

تحديث توفر الغرف عبر جميع منصات الحجز تلقائيًا

اقبل المدفوعات مباشرة عبر المنصة من خلال نظام فوترة آمن وآلي

أرسل رسائل بريد إلكتروني ورسائل تلقائية للتأكيد والتذكير وزيادة المبيعات

قم بإدارة غرف الضيوف وقاعات الاجتماعات ومساحات الفعاليات من خلال محرك الحجز القابل للتخصيص وأكثر من 300 تكامل

تتبع معدلات الإشغال والإيرادات واتجاهات الحجز باستخدام التحليلات المدمجة لإدارة المساحات استنادًا إلى البيانات

قيود RoomRaccoon

إنه أغلى من البدائل الأخرى

يفتقر إلى التكامل مع خدمات الجهات الخارجية

أسعار RoomRaccoon

الاشتراك: 236 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المبتدئين: 300 دولار شهريًا

Premium: 441 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: 620 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات RoomRaccoon

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 2/5 نجوم (60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن RoomRaccoon؟

تقول إحدى تقييمات G2:

النظام سهل الاستخدام ويعمل بشكل مثالي لفندقنا البوتيكي. الميزة الإيجابية هي عدم الحاجة إلى إعداد جميع الخرائط والأسعار لوكالة السفر عبر الإنترنت (OTA) التي قد تكون معقدة. من الجيد أن لديهم مقالات وخدمة عملاء للمساعدة.

النظام سهل الاستخدام ويعمل بشكل مثالي لفندقنا الصغير. الميزة الإيجابية هي عدم الحاجة إلى إعداد جميع الخرائط والأسعار لوكالة السفر عبر الإنترنت (OTA) التي قد تكون معقدة. من الجيد أن لديهم مقالات وخدمة عملاء للمساعدة.

10. Envoy (الأفضل لتحسين استخدام قاعات المؤتمرات وإدارة المساحات المكتبية)

عبر Envoy

Envoy هو برنامج جدولة قاعات المؤتمرات لحجز الغرف وإدارة المساحات بشكل بديهي وفعال. بفضل مؤشرات التوفر المرمزة بالألوان وعرض الجدول الرقمي خارج كل قاعة اجتماعات، يمكنك بسهولة العثور على المساحة المناسبة لاحتياجاتك وحجزها.

يقوم نظام حجز غرف الاجتماعات بإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي لحجز المساحات الصغيرة وإلغاء حجز الغرف عبر Slack.

تجعل ضوابط الخصوصية والتذكيرات التلقائية بنهاية الاجتماع نظام حجز غرف الاجتماعات هذا خيارًا قويًا للمؤسسات التي تركز على تقليل المساحة المهدرة.

أفضل ميزات Envoy

أكد حجز الغرفة من خلال النقر على تسجيل الوصول في الغرفة، أو في Slack أو Teams مباشرةً

حدد الغرف والمرافق الأكثر شعبية لتحسين مساحة المكتب

حرر الغرف تلقائيًا لتوفير مساحة للاجتماعات العاجلة

ابحث عن أقرب غرفة متاحة واحجزها من تطبيق Envoy للهواتف المحمولة باستخدام وظيفة تحديد الموقع

قيود Envoy

أبلغ المستخدمون أن الأداة تعاني من مشكلات في سرعة التحميل

قد ترتفع التكلفة إذا كان لديك فريق كبير

أسعار Envoy

تقييمات ومراجعات Envoy

G2: 4. 8/5 نجوم (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 نجوم (420+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Envoy؟

تقول إحدى تقييمات G2:

سهولة الاستخدام والمرونة. من السهل جدًا إضافة حقول البيانات الجديدة التي نحتاج إلى تسجيلها، كما أن المواد التدريبية جيدة جدًا. البرنامج سهل الاستخدام بحد ذاته، ولكن المواد التدريبية سهلة الفهم.

سهولة الاستخدام والمرونة. من السهل جدًا إضافة حقول البيانات الجديدة التي نحتاج إلى تسجيلها، كما أن المواد التدريبية جيدة جدًا. البرنامج سهل الاستخدام بحد ذاته، ولكن المواد التدريبية سهلة الفهم.

