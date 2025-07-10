قوالب سندات دين مجانية لتتبع القروض غير الرسمية

هل تقرض أموالاً لعميل أو أحد أعضاء فريقك أو حتى صديق للعائلة؟ هذا كرم منك. لكن عدم تتبع هذه القروض؟ هذا أمر محفوف بالمخاطر.

غالبًا ما يتم أخذ القروض غير الرسمية أو إقراضها دون أي تتبع أو توثيق، مما يؤدي إلى عدم سداد المدفوعات، ومتابعات محرجة، والكثير من التوتر.

خبر سار؟ لا تحتاج إلى توظيف محاسب أو إنشاء جداول بيانات معقدة من الصفر.

يوفر لك دليلنا قوالب سندات دين مجانية، مما يسهل تتبع القروض غير الرسمية بسهولة ووضوح وراحة بال. لنبدأ التتبع! 💰

ما هي قوالب سندات الدين؟

نموذج سند دين هو مستند قانوني بسيط وغير رسمي يستخدم لتسجيل القروض وشروط السداد دون التعقيدات التي تنطوي عليها اتفاقية القرض الرسمية. I. O. U تعني "أنا مدين لك". ويتضمن نموذج سند الدين التفاصيل الأساسية مثل المبلغ المقترض وتاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة (إن وجد) والأطراف المعنية.

من القروض غير الرسمية إلى مدفوعات العمل الحر، فإن تدوين الشروط في نموذج سند دين يضمن وضوح التوقعات ويمنع حدوث سوء الفهم.

📌 تذكر هذا: يجب أن تكون سندات الدين الخاصة بك مستندات بسيطة وموثوقة توضح المبلغ المستحق، وموعد سداده، وما إذا كانت هناك أي شروط مثل الفائدة المتراكمة أو توقع دفع مبلغ مقطوع.

أفضل قوالب سندات الدين

هل أنت مستعد لجعل الأمور رسمية؟ إليك 21 نموذجًا سهل الاستخدام لسندات الدين تساعدك على توثيق الديون بالطريقة الصحيحة:

1. نموذج اتفاقية قرض ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بصياغة وتتبع تفاصيل القرض مثل المبلغ وسعر الفائدة وشروط السداد باستخدام نموذج اتفاقية القرض من ClickUp

نموذج اتفاقية القرض من ClickUp مثالي للأفراد أو الشركات التي تحتاج إلى طريقة منظمة لتوثيق عمليات الإقراض أو الاقتراض. يساعدك على تسجيل جميع تفاصيل القرض المهمة، من مبلغ القرض وسعر الفائدة إلى جداول السداد التي تناسب الطرفين (أسبوعية، شهرية، سنوية، أو مخصصة).

كما يتضمن أقسامًا مثل تنازل المقترض وشروط تسوية المنازعات والاختصاص القانوني لضمان توازن الاتفاقية وقابليتها للتنفيذ في حالة حدوث أي مشاكل.

✅ مثالي لـ: العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب الأعمال الصغيرة، أو أي شخص يقرض المال ويبحث عن اتفاقية قرض واضحة وقابلة للتتبع بدون مصطلحات قانونية

2. نموذج اتفاقية الدفع البسيطة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط الدفع والجدول الزمني والالتزامات بوضوح بين المدين والدائن باستخدام نموذج اتفاقية الدفع البسيطة من ClickUp

يُبسط نموذج اتفاقية الدفع البسيطة من ClickUp المدفوعات لمرة واحدة أو المتكررة بين طرفين يرغبان في تجنب الالتباس وتوثيق جميع الشروط منذ البداية.

تم تصميمه داخل ClickUp Docs، ويحدد بوضوح موعد استحقاق المدفوعات وماذا يحدث في حالة عدم سدادها لمنع النزاعات وإبقاء الأطراف المعنية على اطلاع دائم. كما يتضمن بنودًا قانونية مثل مسؤولية الخلف والولاية القضائية لجعل الاتفاقية أكثر صرامة.

داخل Docs، تساعدك ClickUp Tasks على تعيين متابعات وتتبع إجراءات الدفع. يمكنك أيضًا استخدام التذكيرات المتكررة للبقاء على اطلاع بمواعيد الاستحقاق، مما يسهل إدارة المدفوعات دون الحاجة إلى التتبع اليدوي.

✅ مثالي لـ: المستقلون أو المدربون أو الشركات الصغيرة التي ترغب في تبسيط اتفاقيات الدفع لمرة واحدة أو المتكررة مع العملاء

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر لمجرد إنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

3. نموذج خطاب اتفاقية ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ عقود قروض أو أقساط مرنة بشروط سداد واضحة باستخدام نموذج خطاب الاتفاق من ClickUp

يساعد نموذج خطاب الاتفاق من ClickUp المستقلين والوكالات وأصحاب الأعمال الصغيرة على توثيق التوقعات الواضحة في اتفاقيات الخدمة.

يحدد النموذج نطاق المشروع وشروط الدفع مسبقًا، مما يضمن توافق الطرفين قبل بدء العمل. يمكنك تدوين الطريقة المفضلة والجدول الزمني للدفعات حتى لا يكون هناك أي تخمين أو ارتباك في المتابعة لاحقًا.

لضمان التوافق القانوني، يأتي النموذج مع بنود مدمجة للحماية من المخاطر والمرونة، مثل شروط التعويض والتعديل، دون أن يجعل المستند يبدو معقدًا.

✅ مثالي لـ: المقاولون أو الاستشاريون أو الفرق الصغيرة التي تدخل في شراكة تجارية جديدة أو مشروع جديد وترغب في طريقة سريعة وواضحة لتوثيق الشروط.

🧠 هل تعلم؟ يعود تاريخ أقدم سند دين معروف في بريطانيا إلى 8 يناير 57 م، وقد تم اكتشافه بين الألواح الرومانية المكتوبة أسفل مقر بلومبرج في لندن. هذه اللوحة الخشبية، المكتوبة بالخط اللاتيني، هي أول سجل للنشاط التجاري في ما يعرف اليوم بالحي المالي في لندن.

4. نموذج اتفاقية الشراء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوثيق معلومات البائع والمشتري وتفاصيل المنتج وشروط الدفع بسهولة باستخدام نموذج اتفاقية الشراء من ClickUp

يعد نموذج اتفاقية الشراء من ClickUp مفيدًا لأي شخص يحتاج إلى إضفاء الطابع الرسمي على شراء أو بيع البضائع، سواء كنت تعمل في مجال المشتريات أو تدير شركة أو تدير مبيعاتك بنفسك.

يوفر مساحة قابلة للتخصيص لإضافة معلومات البائع والمشتري، بما في ذلك العلامة التجارية للشركة مثل الشعارات، ووصف ما يتم تبادله بدقة مع مواصفات المنتج والصور.

كما يتيح لك تحديد شروط الدفع، مثل السعر المتفق عليه وكيفية تحويل الأموال. يمكنك إضافة شروطك الخاصة، وبمجرد توقيع الطرفين، يكون لديك اتفاق واضح ومهني مسجل في الملف.

✅ مثالي لـ: العاملين المستقلين أو الشركات الناشئة أو المؤسسات التي تتعامل مع عمليات الشراء أو البيع أو الصفقات مع الموردين والتي تتطلب وثائق واضحة وقابلة للتتبع

5. نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد الأدوار وشروط الدفع ونطاق العمل بوضوح باستخدام نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp

تم تصميم نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp للشركات والشركات الناشئة والوكالات التي تعمل مع مقاولين مستقلين أو مستقلين. يساعدك على إعداد اتفاقية قانونية قوية تحدد العلاقة وشروط الدفع ونطاق العمل والمزيد.

يوضح النموذج مسؤوليات المقاول والعميل، بما في ذلك الخدمات المتوقعة وكيفية سداد المدفوعات. يمكنك أيضًا إضافة بنود لضمان الوضوح على المدى الطويل، مثل مدة العقد والتجديد وكيفية التعامل مع التغييرات.

اللمسات الأخيرة؟ قسم خاص بالقانون الحاكم ومساحة لتوقيع الطرفين لإبرام الصفقة.

✅ مثالي لـ: الشركات والوكالات وأصحاب المشاريع الفردية الذين يحتاجون إلى مستند ملزم قانونًا لتوظيف مقاولين ومستقلين من أجل ممارسات تجارية شفافة

6. نموذج عقد إيجار تجاري من ClickUp (تكساس)

احصل على نموذج مجاني حدد شروط الإيجار وقواعد الإشغال وشروط الإيجار باستخدام نموذج عقد الإيجار في تكساس من ClickUp

عند التعامل مع الإيجارات التجارية، قد تصبح الأمور غير واضحة بسرعة. يساعد نموذج اتفاقية الإيجار التجاري من ClickUp كل من الملاك والمستأجرين في تكساس على توثيق صفقة الإيجار بشكل صحيح من خلال تحديد الشروط بوضوح وتقليل الالتباس.

يحتوي هذا النموذج على العديد من التفاصيل الأساسية للإيجار مثل تاريخ استحقاق الإيجار ووديعة التأمين وحدود الإشغال. يمكنك أيضًا توثيق تفاصيل العقار مثل الموقع وعدد الغرف، مما يوفر للملاك والمستأجرين نقطة مرجعية مشتركة من اليوم الأول.

كما يغطي أيضًا حالات الإيجار العملية التي يغفلها الكثيرون، مثل ما يحدث في حالة تأخر دفع الإيجار، وكيفية التعامل مع عمليات التفتيش عند الانتقال، أو من المسؤول عن الأضرار. يمكنك حتى وضع قواعد خاصة بالحيوانات الأليفة أو إضافة بند الامتثال وفقًا للقوانين المحلية لمنع النزاعات.

✅ مثالي لـ: أصحاب العقارات أو المتخصصون في مجال العقارات في تكساس الذين يديرون عقارات تجارية ويحتاجون إلى اتفاقية إيجار قابلة للتخصيص

🧠 مكافأة: مع ClickUp Brain، يمكنك حتى أتمتة الوضوح في هذا النموذج. على سبيل المثال، ما عليك سوى كتابة: "ماذا يحدث إذا لم يدفع المستأجر الإيجار في الوقت المحدد؟" استخدم ClickUp Brain لفهم غرامات التأخير في دفع الإيجار والإجراءات القانونية ضمن نموذج عقد الإيجار في تكساس من ClickUp سيعرض Brain على الفور رؤى قابلة للتنفيذ من النموذج، مثل إجراءات التخلف عن السداد والحقوق القانونية وشروط الغرامات، مما يوفر الوقت ويقلل الالتباس.

7. نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد توقعات واضحة للخدمات والمدفوعات وشروط الإنهاء باستخدام نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

يساعد نموذج اتفاقية خدمات ClickUp المستقلين والمستشارين على تحديد الخدمات التي يقدمونها بوضوح ومواعيد استحقاق المدفوعات. كما يساعد في تحديد نطاق العمل ووضع الجداول الزمنية وضمان توافق الطرفين.

يمكنك أيضًا ترك ملاحظات أو تسجيل التحديثات أثناء العمل، مما يخلق مصدرًا واحدًا للحقيقة بالنسبة للاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعمل كسجل للمحفوظات. لذلك، إذا نسي العميل ما وقع عليه (لقد مررنا جميعًا بهذه الموقف 😅)، فستكون الاتفاقية جاهزة لإعادة النظر فيها.

✅ مثالي لـ: المستقلون والوكالات ومقدمو الخدمات الذين يرغبون في تحديد نطاق عملهم بوضوح وتجنب توسع نطاق العمل

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تدير عدة عقود مع عملاء، فإن استخدام برنامج إدارة العقود إلى جانب هذا النموذج يمكن أن يساعدك في تبسيط عمليات التحديث والموافقة والتحكم في الإصدارات.

8. نموذج اتفاقية المورد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد أدوار الموردين والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية باستخدام نموذج اتفاقية الموردين من ClickUp

تم إنشاء نموذج اتفاقية الموردين من ClickUp لفرق المشتريات ومديري المشاريع وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهم مع الموردين وتحديد توقعات واضحة.

صُمم من أجل المساءلة المتبادلة، وهو يساعد في توضيح الأسعار وشروط التسليم والمسؤوليات والجداول الزمنية. ماذا أيضاً؟ يمكنك إدارة اتفاقيات متعددة مع الموردين في مكان واحد وتحديثها حسب الحاجة، وحتى التعاون مع الفرق الداخلية أثناء المفاوضات.

إذا كنت تتتبع هذه المعاملات لأغراض محاسبية أيضًا، فإن الاطلاع على بعض أمثلة دفتر الأستاذ العام يمكن أن يساعدك في تصنيف مدفوعات الموردين والحفاظ على سجلات نظيفة.

✅ مثالي لـ: الشركات الصغيرة وفرق المشتريات التي تدير علاقات الموردين وتحتاج إلى اتفاقيات واضحة وموثوقة من اليوم الأول

الأسئلة المتكررة: هل سند الدين المكتوب قانوني؟ الإجابة: لكي يكون سند الدين ذا قيمة قانونية، يجب أن ينص بوضوح على ما يلي: مبلغ المال المقترض

أسماء المقترض والمقرض

شروط السداد (مثل موعد وكيفية سداد الدفعات)

أي مبالغ أقساط فائدة متساوية أو مدفوعات مقطوعة متوقعة

توقيعات كل من المقترض والمقرض

9. نموذج حسابات الدفع في ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع حالة الفواتير وشروط الدفع وتفاصيل الموردين في مكان واحد باستخدام نموذج ClickUp Accounts Payable Template

تم تصميم نموذج ClickUp Accounts Payable i لفرق الشؤون المالية والعمليات التي تتعامل مع الفواتير عبر عدة موردين. يساعد في تبسيط تتبع الفواتير ومعالجة المدفوعات من خلال مراحل محددة بوضوح مثل الاستلام والتسمية والتوجيه والتحقق.

يتضمن النموذج الحقول الأساسية لتسجيل تفاصيل المورد وأنواع الدفع (مثل الدفع الكامل أو الجزئي) وتواريخ الفواتير الرئيسية. يمكنك أيضًا تسجيل المبالغ المستحقة وتتبع معرّفات المهام والأولويات لتسهيل معالجة الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل التذكيرات وسير العمل التلقائي، لن تضطر أبدًا إلى متابعة المواعيد النهائية يدويًا مرة أخرى. قم بإقرانه مع قوالب تقارير النفقات من Clickup للحصول على رؤية واضحة للنقد الصادر والإنفاق الداخلي.

✅ مثالي لـ: أصحاب الأعمال والمحاسبين أو أي شخص يدير مدفوعات متكررة ويحتاج إلى طريقة موثوقة وقابلة للتتبع للبقاء على اطلاع على النقد الصادر

هل تريد تبسيط عملية الموافقة على الفواتير بشكل أكبر؟ شاهد هذا البرنامج التعليمي لأتمتة سير العمل لتتعلم كيفية أتمتة المهام والموافقات والتذكيرات داخل ClickUp.

10. نموذج عقد إيجار ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط الإيجار واستخدام العقار والمسؤوليات بوضوح لكل من المالك والمستأجر باستخدام نموذج عقد الإيجار من ClickUp

صُمم نموذج عقد الإيجار من ClickUp للاستخدام السكني، وهو يساعد الملاك والمستأجرين على إنشاء عقود إيجار واضحة دون مصطلحات قانونية معقدة. ويغطي النموذج الأساسيات مثل مبلغ الإيجار ومدة الإيجار والوديعة وعنوان العقار، بالإضافة إلى تفاصيل اختيارية مثل الدفعات المسبقة وقواعد استخدام المرافق.

كما يتضمن أقسامًا مفيدة حول استخدام الممتلكات والتفتيش وإنهاء العقود لتجنب الالتباس لاحقًا. تم تصميم هذا النموذج في ClickUp Docs، ويتيح لك تعيين متابعات وتخزين الاتفاقيات الموقعة في مكان واحد، وهو مثالي لإدارة وحدات الإيجار المتعددة بسلاسة.

✅ مثالي لـ: الملاك المستقلون أو مديرو العقارات الصغيرة الذين يرغبون في عقد إيجار واضح ومهني يسهل إدارته وتحديثه

11. نموذج فاتورة ClickUp للمستقلين

احصل على نموذج مجاني أنشئ فواتير احترافية وتابع المدفوعات المستحقة لمشاريع العملاء باستخدام نموذج فاتورة ClickUp Freelance

يساعد نموذج فاتورة ClickUp Freelance المستقلين على إنشاء فواتير احترافية ومهنية بسرعة، حتى تتمكن من الحصول على أموالك دون عبء الإدارة. يتضمن هذا النموذج حقولًا قابلة للتخصيص لتفاصيل العميل والخدمات وشروط الدفع والمعلومات المصرفية لتسهيل عملية الدفع.

والأفضل من ذلك، يمكنك تتبع كل فاتورة في الوقت الفعلي، والبقاء على اطلاع دائم من خلال الإشعارات، وحتى تنظيم فواتير متعددة باستخدام عرض الجدول أو القائمة في ClickUp.

وإذا كنت تراقب أيضًا مواردك المالية الإجمالية، فإن إقران هذا النموذج بنماذج الميزانية العمومية الشخصية يساعدك في الحصول على رؤية أوضح لتدفق أموالك.

✅ مثالي لـ: المستقلون وأصحاب المشاريع الفردية الذين يرغبون في فواتير سريعة وقابلة للتتبع وذات مظهر احترافي

12. نموذج فاتورة المقاول المستقل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أرسل طلبات الدفع الرسمية وسجل الخدمات المستقلة بشكل احترافي باستخدام نموذج فاتورة المقاول المستقل من ClickUp

يساعدك نموذج فاتورة المقاول المستقل من ClickUp على تتبع أرباحك باستخدام فواتير واضحة ومفصلة دون عناء التتبع اليدوي.

يسهل هذا النموذج تضمين كل ما يحتاجه العملاء: نطاق العمل وساعات العمل والأسعار والضرائب وتواريخ الاستحقاق. يمكنك حتى تقسيم الخدمات والمصروفات سطراً سطراً، مما يجعل فاتورتك واضحة تماماً ومحصنة ضد النزاعات مع متابعة أي مدفوعات متبقية.

إذا كنت تواجه صعوبة في طلب الدفع بطريقة مهنية، فإن هذا النموذج يوفر لك أيضًا الأدوات اللازمة لتبقى حازمًا وودودًا في الوقت نفسه.

✅ مثالي لـ: المقاولون المستقلون الذين يتعاملون مع عدة عملاء أو مشاريع ويحتاجون إلى طريقة واضحة وموثوقة لإصدار الفواتير والمتابعة بكفاءة

13. نموذج "أنا مدين لك" من Smallpdf

عبر Smallpdf

يعد نموذج سند الدين من Smallpdf مناسبًا لاتفاقيات الإقراض غير الرسمية بين الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء. إنه سهل الإكمال ويدعم شروط السداد البسيطة مثل السداد لمرة واحدة أو على أقساط. يمكنك أيضًا إضافة الفائدة أو تواريخ السداد عند الحاجة.

سهل التعبئة والتوقيع، ويضمن اتفاق الطرفين على الشروط دون الحاجة إلى عقد رسمي، ويمكن أن يساعد أيضًا في تتبع الديون الصغيرة أو مراقبة مؤشرات الأداء المالي الشخصية.

✅ مثالي لـ: الأفراد الذين يحتاجون إلى مستند قانوني سريع وسهل للاستخدام الشخصي أو غير الرسمي دون الحاجة إلى التسجيل أو عناء

14. نموذج سند دين من eSign

عبر eSign

يغطي نموذج سند الدين من eSign شروط السداد الرئيسية وتواريخ الاستحقاق، مع توفير وزن قانوني إضافي من خلال ميزات مثل اعتراف المقترض بالحكم (حيثما يسمح بذلك).

يمكنك إبرام الاتفاقية بتوقيعات رقمية من المقترض والمقرض والشاهد، مباشرة على منصة eSign، مما يجعل العملية رسمية وفعالة.

✅ مثالي لـ: الأفراد الذين يقرضون المال لأصدقائهم أو عائلاتهم أو زملائهم، ويريدون اتفاقية بسيطة ومنظمة تتضمن تفاصيل السداد

15. نموذج سند دين من PandaDoc

عبر PandaDoc

قالب سندات الدين من PandaDoc مثالي لتوثيق القروض الشخصية أو التجارية المنظمة. وهو يدعم جداول السداد المرنة والضامنين الاختياريين، ويتيح لك تقسيم الفائدة إلى أقساط متساوية على مدار فترة محددة.

يحتوي النموذج على بنود مثل المسؤولية المشتركة وحقوق التعديل والقانون الحاكم، مما يجعله نموذجًا مفصلاً لسندات الدين.

✅ مثالي لـ: أي شخص يقرض المال ويريد اتفاقية سند دين مرنة ولكنها جيدة التنظيم مع عناصر قانونية اختيارية مثل الفائدة أو الموقعين أو الأقساط

16. نموذج سند دين شخصي من Template.net

نموذج IOU للقرض الشخصي من Template.net يوفر طريقة واضحة ومحترمة لتوثيق التبادل، سواء كان بين الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.

يركز على البساطة مع الحفاظ على سجل نظيف يحتوي على التفاصيل الأساسية مثل مبلغ القرض وموعد السداد. كما أنه أداة مفيدة إذا كنت تبحث عن طريقة لتنظيم أموالك وتريد سجلاً نظيفاً للقروض الشخصية.

✅ مثالي لـ: الأفراد الذين يقرضون أو يقترضون مبالغ كبيرة من المال ويريدون اتفاقية واضحة وسهلة التعبئة

17. نموذج سند دين من Template.net

يجمع نموذج سند الدين من Template.net بين الطبيعة المباشرة لسند الدين والهيكل القانوني لسند الإذن بالدفع، مما يضمن الوضوح وقابلية التنفيذ والحماية لكلا الطرفين.

يحدد نموذج السند خط سداد على 24 شهرًا بمعدل فائدة سنوي 5٪، ورسوم تأخير قدرها 50 دولارًا أمريكيًا على المدفوعات المتأخرة، وبند للدفع المسبق يتيح للمقترض سداد القرض مبكرًا دون غرامة.

✅ مثالي لـ: الأفراد أو المقرضين الذين يقدمون قروضًا رسمية بفائدة ويرغبون في الحصول على تعهد موثق وذي تأثير قانوني بالسداد

18. نموذج سند دين للعملاء من Template.net

قالب Client IOU Template من Template.net هو مستند قابل للتخصيص مصمم لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات القروض بين المقترضين والمقرضين. يتضمن أقسامًا لمعلومات المقترض والمقرض، والمبلغ الأصلي، وشروط السداد، وسعر الفائدة، وشروط الاتفاقية، والشروط الإضافية، وتوقيعات المقرض والمقترض.

يسهل النموذج وصف تفاصيل الديون المستحقة بلغة بسيطة — المبلغ المستحق، ومن يدين به، وموعد استحقاق الرصيد المتبقي.

✅ مثالي لـ: أصحاب الأعمال أو العاملين المستقلين الذين يقدمون ائتمانًا أو خدمات مالية للعملاء ويحتاجون إلى مستند سند دين يحمل علامة العميل التجارية ويبدو احترافيًا

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة للقرض، من الأفضل تتبع المبلغ الأصلي بشكل منفصل عن الفائدة لتجنب الالتباس. المبلغ الأصلي هو المبلغ الذي تم اقتراضه في الأصل، ومبالغ أقساط الفائدة تساوي إجمالي الفائدة مقسمة بالتساوي على فترة السداد.

19. نموذج سند دين لدفع الإيجار من Template.net

يوثق نموذج سند الدين الخاص بدفع الإيجار من Template.net الإيجار المتأخر بين المالك والمستأجر مع الحقول الرئيسية بما في ذلك إجمالي الإيجار المستحق، وتواريخ الاستحقاق الأصلية والجديدة، وفائدة التأخير في السداد (5٪ شهريًا).

توضح الشروط أن عدم السداد قد يؤدي إلى فرض رسوم فائدة إضافية، ويؤكد قسم التوقيع على إقرار المقترض بالديون وشروط السداد.

✅ مثالي لـ: الملاك والمستأجرين الذين يتعاملون مع تأخير دفع الإيجار ويرغبون في توضيح الشروط الجديدة كتابةً دون تفاقم التوتر

20. نموذج إقرار دين من Template.net

يُستخدم نموذج إقرار الدين من Template.net لتأكيد دين قائم كتابةً. 🧾 يتضمن الحقول الأساسية مثل أسماء المقترض والمقرض ومبلغ القرض ومعلومات الاتصال وجدول السداد.

هناك أيضًا مساحة لتوقيع المقترض والمقرض وشاهد اختياري، مما يجعلها طريقة مفيدة لتدوين الاتفاقات الشفوية السابقة أو الأرصدة غير المدفوعة دون الحاجة إلى صياغة عقد قرض جديد بالكامل.

✅ مثالي لـ: أي شخص سبق له إقراض أموال ويود الآن الحصول على إقرار مكتوب بالدين لتوثيق الاتفاق وشروط السداد بوضوح

21. نموذج سند دين من Wondershare

عبر Wondershare

نموذج Wondershare IOU واضح ومنظم ومناسب للأموال والأشياء غير النقدية مثل المعدات والأراضي أو الأصول الأخرى.

يغطي النموذج الأساسيات، مثل الأسماء والمبلغ المستحق وطريقة السداد وتاريخ الاستحقاق، بينما يوفر أيضًا ميزات إضافية مثل حقول الفائدة الاختيارية والملاحظات القانونية. إنه أكثر تنظيماً من سند الدين الأساسي، ولكنه لا يزال سهل التخصيص باستخدام أي محرر نصوص أساسي.

✅ مثالي لـ: الأفراد أو الشركات الصغيرة التي تريد نموذج سند دين مرن وقابل للتنزيل يعمل مع الديون النقدية وغير النقدية

ما الذي يجعل نموذج سند دين جيدًا؟

يحافظ نموذج سند الدين الجيد على وضوح كل شيء ويمنع* لحظات "انتظر، ما كان الاتفاق مرة أخرى؟".

إليك ما يقدمه:

التخصيص: قم بتخصيص الحقول الخاصة بالأسماء ومبلغ المال المقترض وتواريخ الاستحقاق والملاحظات بحيث تناسب أي اتفاقية

تتبع السداد: سجل كل معاملة قرض، وتتبع المدفوعات، وقم بتعيين تذكيرات، وكن على موعدك

التذكيرات وقوائم المراجعة: استخدم قوالب تتيح لك تتبع المتابعة أو المدفوعات المتكررة مثل قائمة المهام

التعاون: شارك المستند مع جميع الأطراف المعنية لتجنب سوء الفهم

المرونة: اضبط خطط السداد أو المبالغ أو الجداول الزمنية على الفور، فلا داعي للبدء من الصفر

بشكل أساسي، اختر نموذجًا بسيطًا وشاملًا. فيما يلي تفصيل سريع للعناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها كل نموذج سند دين جيد:

عنصر من عنصرات سند الدين لماذا هذا مهم؟ الأسماء الكاملة لكلا الطرفين يوضح من المقرض ومن المقترض 🧍‍♀️ مبلغ القرض بالضبط تجنب الأخطاء عند الكتابة بالأرقام والحروف 💸 تاريخ المعاملة سجل تاريخ إصدار القرض 📅 تاريخ السداد أو الجدول الزمني ضع جدول سداد واضح، سواء كان دفعة واحدة أو متكررة ⏳ شروط السداد تحدد ما إذا كانت تتضمن فائدة 🧾 توقيعات كلا الطرفين يضيف طبقة من الثقة القانونية والمتبادلة ✍️ تنسيق قابل للتحرير ويمكن الوصول إليه يسهل إعادة الاستخدام أو التحديث أو المشاركة رقميًا 📱

تتبع القروض غير الرسمية بالطريقة الصحيحة مع ClickUp

قد يؤدي إقراض المال دون وثائق إلى حدوث ارتباك أو ما هو أسوأ من ذلك، فقدان الثقة. سواء كان الأمر يتعلق بمعروف صغير أو اتفاق جاد، فإن وجود نموذج سند دين مناسب يمكن أن يوفر عليك التوتر لاحقًا.

يوفر لك ClickUp طريقة منظمة ومرنة لإدارة جميع أنواع المستندات المتعلقة بالقروض. من اتفاقيات الدفع البسيطة إلى عقود الموردين التفصيلية، هناك نموذج لكل موقف. وأفضل ما في الأمر؟ لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا قانونيًا لاستخدامها.

لذا، انطلق واختر النموذج الذي يناسبك، واملأه، وشاركه بثقة. ✅

ClickUp يدعمك. اشترك في ClickUp اليوم! 🙌