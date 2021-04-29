10 مؤشرات أداء رئيسية مالية ممتازة تحتاج إلى تتبعها في عام 2025

سواء كنت شركة ضخمة أو شركة ناشئة ناشئة، فإن كل شركة تحتاج إلى تتبع مواردها المالية

وعلى الرغم من أن عالم التمويل لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، إلا أن هناك شيئًا واحدًا لا يتغير:

بصفتك مديرًا ماليًا أو صاحب عمل، تحتاج إلى تتبع الأداء المالي لمؤسستك.

بهذه الطريقة، ستتمكن من التخطيط للمستقبل وتجنب خسارة المال. 💸

_ولكن كيف تفعل ذلك؟

باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المالية!

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية المالية ونسلط الضوء على عشرة مؤشرات أداء رئيسية مالية التي يحتاج كل صاحب عمل إلى تتبعها.

_لنستفيد من بعض مؤشرات الأداء الرئيسية!

ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية المالية؟

يتتبع مؤشر الأداء مؤشر الأداء مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) مدى جودة أداء شركتك من حيث تحقيق أعمالها الأساسية الأهداف .

هل تريد أن تكسب إيرادات أكثر مما تنفقه على مصاريف التشغيل؟

_هل تتطلع إلى زيادة تدفقاتك النقدية؟

_أم هل تريد مصدر إيرادات أكثر تنوعاً؟

مؤشرات الأداء الرئيسية المالية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك الأداء في تحقيق تلك الأهداف.

باختصار، توضح مؤشرات الأداء الرئيسية المالية الصحة المالية لشركتك وتساعدك على تحديد ما إذا كانت شركتك ستحقق أرباحًا أم لا.

**_لست متأكدًا من الفرق بين مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس؟

_تحقق من الاختلافات بين مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس .

## 10 مؤشرات أداء رئيسية مالية تحتاج إلى تتبعها

فيما يلي عشرة مؤشرات أداء رئيسية مالية يحتاج فريقك المالي إلى الاستثمار فيها:

1. التدفق النقدي التشغيلي

التدفق النقدي التشغيلي هو مؤشر أداء رئيسي مالي يقيس إجمالي النقد الناتج عن العمليات التجارية اليومية لشركتك.

إليك كيفية حسابه:

يصور مؤشر الأداء الرئيسي هذا الصحة المالية .

كما أنها تحدد ما إذا كانت شركتك قادرة على الحفاظ على تدفق نقدي إيجابي أو إذا كنت بحاجة إلى تمويل خارجي للتعامل مع جميع النفقات.

ملاحظة:_ عند استخدام هذا المقياس، من الجيد أن تنظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية ، مثل هامش التشغيل أو الربح التشغيلي، لفهم البيانات بشكل أفضل

2. النسبة الحالية

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي هذا قدرة شركتك على سداد جميع ديونها في عام واحد.

وإليك كيفية حسابه:

تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى أن شركتك لن تكون قادرة على التعامل مع التزاماتها المالية ما لم تزيد من تدفقاتك النقدية.

وإذا كانت النسبة بين 1.3-5.0، فهذا خبر سار!

فهو يشير إلى الاستقرار المالي. 😌

إن النسبة الحالية الأعلى من 5 تعني أن شركتك لديها الكثير من السيولة النقدية (وهو أمر رائع)، ولكنها تعني أيضًا أن الشركة لا تفعل أي شيء مفيد بهذه الأموال:

3. صافي الربح

يقيس *صافي الربح أو صافي الدخل مقدار الأموال التي تمتلكها شركتك بعد خصم جميع النفقات (الفائدة، والضرائب، ونفقات التشغيل، وما إلى ذلك) من إجمالي الإيرادات.

يمكنك حسابه تلقائيًا باستخدام حاسبة الأرباح أو باستخدام معادلة بسيطة لحساب هذا المقياس المالي يدويًا:

انخفاض صافي الدخل يعني أن شركتك قد تكون تعاني من عدة عوامل، مثل ضعف إدارة الموارد أو نماذج التسعير غير الفعالة

من ناحية أخرى، يشير ارتفاع صافي الدخل إلى أن أداء شركتك جيد.

4. هامش الربح الصافي

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي هذا النسبة المئوية للأرباح التي تحققها الشركة من إجمالي إيراداتها.

يُظهر لك هامش الربح الصافي الربحيةلشركتك.

إليك كيفية حسابه:

5. هامش الربح الإجمالي

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي المالي هذا المبلغ المالي المتبقي من الإيرادات المتبقي من الإيرادات بعد خصم تكلفة البضائع المباعة فقط.

يُظهر لك هامش الربح الإجمالي أو هامش الربح الإجمالي ما إذا كانت شركتك في وضع مالي جيد.

إليك كيفية حسابه:

هامش الربح الإجمالي الهامش الإجمالي المرتفع يعني أن شركتك تستطيع سداد جميع نفقاتها التشغيلية ولا يزال لديها المال للاستثمار في الابتكار والنمو.

أنت تعرف ماذا يقولون:

6. الحسابات الجارية المستحقة القبض والدفع

الحسابات الجارية الحسابات المستحقة القبض هو مؤشر أداء رئيسي يقيس مقدار الأموال التي يدين بها المدينون لشركتك.

إليك كيفية حسابه:

يساعد مؤشر الأداء هذا فرق التمويل على التنبؤ بكمية الأموال الواردة ومتى.

ومع ذلك، فإن ارتفاع رصيد الحسابات المدينة يعني أن المدينين لا يزالون مدينين لك بالكثير من المال.

_ لماذا تعتبر هذه مشكلة؟

إذا كان المبلغ المستحق موجودًا منذ فترة، فهذا يعني أن شركتك قد يكون لديها مشكلة في التحصيل أو لا تستطيع التعامل مع المدينين على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، الحسابات الدائنة المتداولة تقيس مقدار الأموال التي تدين بها شركتك للموردين والبنوك والدائنين.

إليك كيفية حسابها:

7. رأس المال العامل

رأس المال العامل هو المال المتاح بسهولة لتلبية احتياجات شركتك على المدى القصير.

يبحث مؤشر الأداء الرئيسي هذا في الوضع المالي الحالي لشركتك.

يشمل رأس المال العامل أشياء مثل النقد المتاح، والاستثمارات قصيرة الأجل، والحسابات الجارية المستحقة القبض.

ومع ذلك، يشير مؤشر الأداء الرئيسي المالي هذا إلى ما إذا كانت شركتك تمتلك الأصول المتاحة اللازمة لتسوية الالتزامات المالية قصيرة الأجل.

إليك كيفية حسابه:

8. تكلفة اكتساب العملاء

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي المالي هذا مقدار الأموال والموارد التي تستثمرها شركتك في تأمين عملاء جدد.

ويشمل موارد مثل:

تكاليف الإعلان

التسويق التكاليف

التكاليف الإبداعية

الرواتب

تكلفة اكتساب العملاء هي مقياس لصحة الشركة.

وهو في الواقع مؤشر أداء رئيسي مالي مفيد للغاية لتحديد الربحية المستقبلية للشركة.

إليك كيفية حسابه:

9. نسبة الدين إلى حقوق الملكية

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي هذا مدى كفاءة شركتك في استخدام استثمارات المساهمين.

وإليك كيفية حسابه:

تشير نسبة الدين إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى أن شركتك تمول نموها بالديون.

_المشكلة؟

قد تتخلف شركتك عن سداد قروضها إذا ارتفعت أسعار الفائدة فجأة. _مشكلة؟

إذن ما هي نسبة الدين إلى إلى رأس المال_ الجيدة؟

عادةً ما تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من اثنين يمكن التحكم فيها.

10. معدل نمو الإيرادات

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي المالي هذا الزيادة والنقصان في إيرادات الشركة من إيرادات المبيعات بين فترتين

إليك كيفية حساب ذلك:

إذا كنت شركة ناشئة مبتكرة، فمن الجيد أن تتبع ذلك مقياس الأعمال .

_لماذا؟

يشير ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى قدرة شركتك على التوسع واكتساب مواهب جديدة وجذب المستثمرين!

هل أنت مهتم بالمزيد من الأمثلة؟ إليكهنا_ أكثر من 50 مثالاً على مؤشرات الأداء الرئيسية ونموذج لتتبعها.

كيفية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وقياسها باستخدام ClickUp

هل تفكر في تتبع أهدافك المالية باستخدام القلم والورقة؟

أو جداول بيانات Excel في هذا الشأن؟

حسناً، هذا لن يفي بالغرض!

_لماذا؟

قلمك وورقتك لن أتمتة و تعميم العمليات من أجلك.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تحصل على أتمتة فعّالة تذكيرات أو تتبع الهدف الميزات مع جداول البيانات.

بدلاً من ذلك، كل ما تحتاجه هو برنامج إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل انقر فوق. يساعدك ClickUp على تحديد الأهداف الاستراتيجية وتتبع تقدمك نحو أهداف العمل الأساسية بسهولة.

_لا تقلق، سنضع أموالنا في مكانها الصحيح. 🤑

إليك كيف يجعل ClickUp تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية أمرًا سهلاً:

1. الأهداف نظرًا لأن مؤشرات الأداء الرئيسية تركز على أهداف العمل الرئيسية، فأنت بحاجة إلى تحديد بعض الأهداف أولاً.

الأهداف في ClickUp هي عبارة عن حاويات عالية المستوى يمكنك تقسيمها إلى أهداف أصغر وقابلة للقياس الكمي الأهداف. أكمل الأهداف الأصغر، وأنت في طريقك لتحقيق هذا الهدف!

_لست متأكدًا مما إذا كنت تحرز تقدمًا؟

لا تقلق. يتتبع ClickUp التقدم الذي تحرزه في الوقت الحقيقي لمساعدتك على فهم مدى قربك من تحقيق هدفك.

في كل مرة تكمل فيها هدفاً ما، تزداد نسبة تقدمك تلقائياً.

يمكنك حتى الاختيار من بين أنواع الأهداف المختلفة مثل:

العملات : إدارة الأرباح والمصروفات والميزانيات

: إدارة الأرباح والمصروفات والميزانيات الأرقام : أرقام عددية مثل متوسط الإيرادات الناتجة عن المبيعات

: أرقام عددية مثل متوسط الإيرادات الناتجة عن المبيعات المهام: معرفة ما إذا كان فريق المحاسبة الخاص بك ينجز الأمور بالطريقة الصحيحة

استكشاف كيفية استخدام ClickUp لتعيين أهداف قمرية لفريقك.

2. لوحات المعلومات لوحات المعلومات

في ClickUpg تعطيك نظرة عامة رفيعة المستوى على كل ما يحدث في أموالك.

قم بإدارة أهدافك المالية، وتتبع إنفاقك، واستعرض أرباحك ومخصصات ميزانيتك... تمنحك لوحات المعلومات رؤى دقيقة حول أدائك المالي حتى تتمكن من التنبؤ بما سيكون عليه عملك في المستقبل.

للحصول على صورة أكثر تفصيلاً، يمكنك إضافة العديد من أدوات مخصصة إلى لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية المالية، مثل:

الحساب: حساب البيانات الرقمية مثل معدل الإيرادات المتكررة

حساب البيانات الرقمية مثل معدل الإيرادات المتكررة مخطط خطي: إنشاء مخطط خطي مخصص لمراقبة هوامش الربح الصافي والإجمالي 📈

إنشاء مخطط خطي مخصص لمراقبة هوامش الربح الصافي والإجمالي 📈 مخطط شريطي: صمم مخططات شريطية مخصصة لتتبع دخلك ونفقاتك وأرباحك 📊

صمم مخططات شريطية مخصصة لتتبع دخلك ونفقاتك وأرباحك 📊 مخطط بياني دائري: استخدم مخططًا بيانيًا دائريًا مخصصًا لتخطيط النفقات الشهرية لعملك

استخدم مخططًا بيانيًا دائريًا مخصصًا لتخطيط النفقات الشهرية لعملك المخطط البياني الدائري: صمم مخططًا بيانيًا دائريًا لتمثيل مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك 🔋

المكافأة:

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3. التقارير

تمامًا كما لديك تقارير مالية، تحتاج أيضًا إلى تقارير الموظفين لمعرفة ما إذا كان فريقك المالي يعمل على مؤشرات الأداء الرئيسية .

لحسن الحظ، يتيح لك ClickUp إضافة أدوات الجدول إلى لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية المالية الخاصة بك، مثل:

التقرير المنجز: تتبع عدد المهام التي أنجزها كل زميل في الفريق

تتبع عدد المهام التي أنجزها كل زميل في الفريق المهام التي تم العمل عليها: احصل على نظرة ثاقبة حول عدد المهام التي عمل عليها كل عضو في الفريق في يوم أو أسبوع أو شهر معين

احصل على نظرة ثاقبة حول عدد المهام التي عمل عليها كل عضو في الفريق في يوم أو أسبوع أو شهر معين نقاط مساحة العمل: قم بتحويل مهامك المالية إلى لعبة لجعل عملياتك المالية أكثر جاذبية

قم بتحويل مهامك المالية إلى لعبة لجعل عملياتك المالية أكثر جاذبية من المتخلف عن العمل: تعرف على أعضاء الفريق الذين لديهم إشعارات غير واضحة ومهام متأخرة

4. الحسابات

_ودع الآلة الحاسبة لأنه يمكنك إجراء العمليات الحسابية مباشرةً في ClickUp!

يتيح لك ClickUp القيام بـ حسابات الأعمدة باستخدام بيانات رقمية في مهامك. يمكنك القيام بذلك في عرض القائمة و عرض الجدول .

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام حقول الصيغة لحساب تكلفة طلب منتج جديد أو الربح الذي حققته من المبيعات.

يمكنك حتى حساب مؤشرات الأداء الرئيسية مثل رأس المال العامل وتكاليف اكتساب العملاء بسرعة!

بهذه الطريقة، ستحصل على جميع مقاييسك مصفوفة حرفياً 🤩

5. المهام المتكررة قم بتعيين المهام المتكررة للعمليات التي تقوم بتكرارها يوميًا أو أسبوعيًا أو حتى كل ثلاثة أشهر.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهمة متكررة للمواعيد النهائية للإيداع الضريبي ربع السنوي أو حتى طلبات الفواتير.

_ما زلت غير مقتنع بالفكرة؟

لا تقلق؛ يمكنك حتى استخدام المهام المتكررة لدفع فواتيرك!

سيصلك إشعار عند استحقاق الدفعات وبعد دفع الفاتورة، ما عليك سوى وضع علامة اكتملت، وسيتم إنشاء مهمة جديدة تلقائياً للشهر التالي.

6. الحالات المخصصة في معظم الحالات، لا يمكن وضع علامة "تم" أو "لم يتم" فقط على المهام التي تنطوي على أموال

هناك العديد من المراحل المختلفة التي تنطوي عليها العملية المالية، مثل الفواتير, إعداد ميزانية التكاليف والإيرادات وإعداد التقارير المالية وغير ذلك.

لهذا السبب يتيح لك ClickUp إنشاء حالاتك المخصصة حتى تتمكن من رؤية تقدمك بالطريقة التي تريدها.

7. القوالب _معتاد على لحظات كهذه؟

نحن نعرف، تنظيم الفواتير وجمع معلومات العميل و تتبع الفواتير يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً.

لحسن الحظ القوالب في ClickUp يمكن أن يساعدك إدارة دخلك والعملاء والمبيعات وغير ذلك في ثوانٍ معدودة.

فيما يلي بعض القوالب التي تحصل عليها:

الفواتير تتبع كلأنواع الفواتير المحاسبة تتبع الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة القبض

مراجعة حسابات الشركات: تبسيط تخطيط التدقيق الخاص بك

مسك الدفاتر إدارة عمليات مسك الدفاتر الخاصة بك

الإعداد: تأهيل عملاء جدد والتعاون معهم بكل سهولة

لكن هذه هي البداية فقط

اقرأ المزيد عن كيفية مساعدة ClickUp لك في إدارة المشاريع المالية .

الأسئلة الشائعة حول مؤشرات الأداء الرئيسية المالية

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الملحة حول مؤشرات الأداء الرئيسية المالية:

1. ما هي المؤشرات المتأخرة؟

المؤشرات المتأخرة تشير إلى الأحداث التي حدثت بالفعل. بعض الأمثلة الشائعة هي نمو الأرباح والإيرادات.

ونظرًا لأن المؤشرات المتأخرة تؤكد الاتجاهات التي هي بالفعل في تقدم، فهي مفيدة للغاية عندما تتطلع إلى بيع أو شراء الأصول.

2. ما هي المؤشرات الرائدة؟

المؤشرات الرائدة هي مؤشرات الأداء التي تتنبأ بالأحداث والاتجاهات المستقبلية في الاقتصاد. على سبيل المثال، عدد المنتجات التي تتوقع أن يشتريها كل عميل.

3. ما هي المؤشرات الكمية؟

هي المؤشرات التي يمكن قياسها برقم أو نسبة مئوية أو نسبة مئوية أو نسبة.

على سبيل المثال، مؤشرات شركتك معدل التحويل أو هامش الربح التشغيلي.

4. ما هي المؤشرات النوعية؟

المؤشرات النوعية هي العوامل غير العددية (الآراء أو التصورات) التي تحدد التقدم المحرز نحو تحقيق هدف ما.

تقيس المؤشرات النوعية عادةً مؤشرات الأداء الرئيسية غير المالية مثل رضا الموظفين والعملاء.

إقفال الدفاتر 📗

تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية المالية ما إذا كانت شركتك تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق إيراداتو أرباح

ولكن اختيار عدد قليل من مؤشرات الأداء الرئيسية المالية من مكتبة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بنا هو مجرد خطوة أولى.

_هل تقول ببساطة أنك تريد كسب المال وتأمل في الأفضل؟

لتحقيق أهدافك بنجاح، تحتاج إلى تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التي حددتها وإدارتها.

وللقيام بذلك بكفاءة، تحتاج إلى ClickUp.

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