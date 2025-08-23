أفضل 10 برامج لإدارة المهام بشكل أكثر ذكاءً في عام 2025

هل تقويمك مزدحم بينما قائمة مهامك تجمع الغبار الرقمي؟ إن تفويت المواعيد النهائية والمهام المهملة والفوضى الناتجة عن محاولة التوفيق بين كل ذلك أمور حقيقية. ولكن ماذا لو كان لديك طريقة أكثر ذكاءً لإدارة وقتك؟

استخدم مساعدات الجدولة بالذكاء الاصطناعي. يمكن لأدوات مثل Trevor AI مساعدتك في حجز الوقت وإعادة جدولة المهام المتأخرة، وحتى تقديم اقتراحات مخصصة لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم أو سهولة في التعامل مع البيانات أو أسعار مرنة، فهناك الكثير من البدائل الأكثر ذكاءً التي يمكنك استكشافها.

في هذه القائمة، قمنا بتجميع أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإدارة الوقت لمساعدتك في العثور على مدير المهام الشخصي المثالي لاستعادة السيطرة وإنجاز قائمة مهامك! ⏰

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Trevor AI؟

بينما يوفر Trevor AI جدولة أساسية باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق سحب المهام إلى التقويم، غالبًا ما يبحث المستخدمون عن إمكانات أكثر قوة. عند تقييم أدوات الجدولة الذاتية البديلة، ضع في اعتبارك هذه الميزات الرئيسية لإدارة المهام والوقت بفعالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي:

التكامل مع الأدوات الحالية: اعثر على تطبيقات جدولة AI التي يمكن تكاملها مع جميع تطبيقات التقويم وتطبيقات إدارة المهام

تتبع المهام المتقدم: اختر أدوات تتجاوز عمليات الجدولة الأساسية وتخطيط المهام (على سبيل المثال، تفضيلات جدولة غير محدودة)

واجهة سهلة الاستخدام: اختبر الأدوات للتأكد من سهولة استخدامها للعمل في بيئة أقل صرامة

تذكيرات قابلة للتخصيص: اعتمد تذكيرات مخصصة لتجنب تضارب المواعيد وإدارة المواعيد

🎥 حتى أذكى أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها مساعدتك إذا كان تقويمك فوضويًا. يقدم هذا الفيديو الذي مدته 5 دقائق ثمانية حيل عملية لتنظيم التقويم — من الجدولة التلقائية إلى التذكيرات الأكثر ذكاءً — لتبقى أيامك منظمة وخالية من التوتر.

👀 هل تعلم؟ 18% فقط من الأشخاص لديهم نظام إدارة وقت مناسب، بينما يتعامل 25% مع "ما يبدو الأكثر أهمية" لإدارة المهام.

أفضل بدائل Trevor AI في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 10 أدوات جدولة وإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على ميزاتها الرئيسية وأفضل حالات الاستخدام والأسعار لمساعدتك في العثور على الأداة المثالية لإدارة مهامك وتحسين تقويمك.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp – إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي – طرق عرض مخصصة – أتمتة المهام – تكامل التقويم – رؤى حول الأداء الفرق التي تحتاج إلى منصة شاملة لإدارة المشاريع والمهام، بما في ذلك جدولة الذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Reclaim. ai – تحسين التقويم – جدولة الاجتماعات الذكية – تكامل تقويم Google – التعديلات التلقائية للمهام مستخدمو تقويم Google الذين يحتاجون إلى تعديلات تلقائية في الجدولة وتنسيق الاجتماعات مجاني إلى الأبد؛ الباقة المبدئية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم؛ الباقة التجارية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم حركة – جدولة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي – Kanban/إدارة المشاريع – دعم تقويمات متعددة – مساحات عمل مخصصة مديري المشاريع والفرق التي تحتاج إلى جدولة المهام وإدارة المشاريع في منصة واحدة Pro AI: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ Business AI: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم SkedPal – حجز الوقت بذكاء – جدولة مرنة – ميزة فرز المهام – تحديد أولويات المهام المستخدمون الذين يحتاجون إلى ميزات جدولة قابلة للتكيف وتقويم ذكي يبدأ من 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Amie – واجهة بسيطة – إدخال المهام باستخدام معالجة اللغة الطبيعية – مؤقت بومودورو – تحويل البريد الإلكتروني إلى مهمة المستخدمون الباحثون عن أداة إدارة مهام جمالية وبسيطة المحترف: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ الأعمال: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم BeforeSunset AI – تخطيط المهام اليومية – تتبع الحالة المزاجية – تحليل الإنتاجية – اقتراحات المهام بالذكاء الاصطناعي المستخدمون الذين يحتاجون إلى مساعدة في التخطيط اليومي وتتبع الإنتاجية بدعم من الذكاء الاصطنا Pro: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ Team Pro: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو في الوقت المناسب – جداول زمنية يتم إنشاؤها تلقائيًا – تخطيط السعة – متتبع الذاكرة – تخصيص الموارد المستقلون أو الشركات التي تحتاج إلى إنشاء جداول زمنية تلقائية وإدارة الموارد الباقة المبدئية: 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الباقة المميزة: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الباقة غير المحدودة: 28 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Arcush – واجهة جدول زمني مرئي – تحديد أولويات المهام – ميزة Inbox Zero – ترميز المهام بالألوان مستخدمو iPhone الذين يحتاجون إلى أداة بسيطة ومرئية لإدارة المهام وتحديد أولويات العمل مجاني إلى الأبد؛ الإصدار الاحترافي: 1.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المهام العامة – تكامل مع تقويم Google – سحب المهام وإفلاتها – وضع التركيز – تكامل مع GitHub مستخدمو تقويم Google الذين يحتاجون إلى تتبع مهام بسيط وتكاملات أساسية مجاني Planimo – رؤى مخصصة حول الوقت – تقسيم المهام – التخصيص التلقائي للمهام – التخطيط الذي يركز على الروتين مستخدمو iPhone الذين يحتاجون إلى إدارة الروتين الشخصي وتقسيم المهام لزيادة الإنتاجية أول 3 أشهر: 9.99 دولارًا؛ بعد ذلك: 9.99 دولارًا شهريًا لحساب واحد؛ 15.99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ستة حسابات

أفضل 10 بدائل لـ Trevor AI

إذا كانت مهمتك هي أكل ضفدع، فمن الأفضل أن تفعل ذلك في الصباح الباكر. وإذا كانت مهمتك هي أكل ضفدعين، فمن الأفضل أن تأكل الأكبر أولاً.

تعد مقولة مارك توين درسًا رائعًا حول تحديد أولويات المهام — ابدأ بالأهم.

دعنا نستكشف 10 أدوات جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدتك على تحديد الأولويات كالمحترفين.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام الشاملة والجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين تتبع المهام وإدارة المشاريع ومشاركة المعرفة والدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد

📮 ClickUp Insight: 64% من الموظفين يعملون أحيانًا أو بشكل متكرر خارج ساعات العمل المحددة، مع 24% يسجلون ساعات إضافية في معظم الأيام! هذه ليست مرونة، بل عمل لا ينتهي. 😵‍💫 تساعدك ClickUp Tasks على تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات أصغر يمكن إدارتها، حتى تعرف دائمًا ما عليك القيام به بعد ذلك دون أن تشعر بالإرهاق. ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء مهام فرعية وإضافة قوائم مراجعة وتعيين التبعيات لتبقى منظمًا ومسيطرًا. وفي الوقت نفسه، تعمل ClickUp Automations على تبسيط الأعمال الروتينية من خلال التعامل مع التحديثات والمهام والتذكيرات، حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في الأعمال المزدحمة ووقت أكثر في الأمور المهمة. 🚀💫 نتائج حقيقية: حسّنت Pigment كفاءة التواصل بين أعضاء الفريق بنسبة 20% باستخدام ClickUp، مما ساعد على تحسين التواصل والتناسق بين أعضاء الفريق.

🧠 تبسيط سير العمل باستخدام ClickUp Brain

استفد من استخدام ClickUp Brain داخل ClickUp Docs لإنشاء مستندات العمليات

ClickUp Brain هو محرك البحث والمحتوى بالذكاء الاصطناعي لمساحة عملك. اعثر على المعلومات على الفور، وأنشئ ملخصات، وصغ محتوى، واحصل على إجابات من أي مكان في ClickUp — بمجرد السؤال.

صف سير العمل بلغة إنجليزية بسيطة لأتمتة سريعة

اطرح الأسئلة واحصل على إجابات فورية من مساحة العمل الخاصة بك

أنشئ ملخصات ومسودات وتحديثات باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي

نسخ الاجتماعات واستخراج بنود العمل تلقائيًا

ClickUp AI Agents (الأفضل للأتمتة التلقائية وتنفيذ سير العمل)

وكلاء الذكاء الاصطناعي: حل المشكلات

ClickUp AI Agents هي مساعدات رقمية استباقية تعمل على أتمتة أعمالك الروتينية. فهي لا تقتصر على تقديم الاقتراحات فحسب، بل تتخذ الإجراءات اللازمة وتدير المهام والجدولة وسير العمل نيابة عنك. توضح الصورة أعلاه كيف تحول ClickUp AI Agents سلاسل الدعم اليومية إلى مكاتب مساعدة آلية ذاتية الخدمة، مما يساعد على حل المشكلات الشائعة في مجال الموارد البشرية/تكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع ويسمح لفريقك بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

أتمتة المهام المتكررة والتحديثات

قم بجدولة وإعادة جدولة العمل بشكل استباقي

راقب مساحة عملك وقم بتنفيذ الإجراءات تلقائيًا

قم بإعداد عمليات أتمتة بدون كود عن طريق وصف ما تحتاج إليه

استفد من حقول الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى حول المهام في الوقت الفعلي

استخدم حقول AI لتلخيص تفاصيل المهام تلقائيًا، وإنشاء تحديثات التقدم، وترجمة المحتوى، أو إنشاء خطوات تالية قابلة للتنفيذ — مباشرة من عرض المهام. يمكنك حتى إنشاء حقول AI مخصصة وفقًا لسير عملك، سواء كان ذلك صياغة تحديثات العملاء، أو إعادة كتابة الأوصاف، أو استخلاص النقاط الرئيسية في لمحة.

أنشئ ملخصات AI لمهامك

🧠 تعرف على ClickUp Brain Max: قوة الذكاء الاصطناعي في الجدولة ClickUp Brain Max يتجاوز الذكاء الاصطناعي الأساسي — استخدم ميزة التحويل من الكلام إلى نص لتحويل صوتك على الفور إلى مهام، والحصول على اقتراحات جدولة ذكية، وأتمتة التخطيط الروتيني. يساعدك على إدارة الاجتماعات والمواعيد النهائية والأولويات — كل ذلك بدون استخدام اليدين وفي مكان واحد.

⚙️ أتمتة الأعمال الروتينية باستخدام ClickUp Automations

تتيح لك ClickUp Automations تبسيط الأعمال الروتينية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا. مع أكثر من 100 نموذج أتمتة مسبق الصنع ومُنشئ أتمتة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إعداد المشغلات والإجراءات في ثوانٍ. قم بتعيين المهام وتحديث الحالات وإرسال الإشعارات ونقل المهام عبر المراحل تلقائيًا.

يمكنك حتى إنشاء أتمتة بلغة إنجليزية بسيطة، وسيقوم ClickUp بإنشائها لك. سواء كنت تدير عمليات تسليم المهام المتكررة أو تبقي أصحاب المصلحة على اطلاع، تساعد الأتمتة في التخلص من الخطوات اليدوية وتقليل مخاطر فقدان المهام.

👀 هل تعلم؟ يتيح لك ClickUp AI ربط المحادثات من ClickUp Chat مباشرة بالمهام، بحيث يكون لكل إجراء سياق كامل، حتى إذا فاتتك الاجتماعات.

📅 ClickUp Calendar: جدولك الزمني، متصل بالكامل

جدول الاجتماعات وانضم إليها مباشرة من داخل ClickUp باستخدام تقويم ClickUp

يجمع ClickUp Calendar مهامك واجتماعاتك وأولويات فريقك في مكان واحد.

يمكنك تخطيط أسبوعك بالكامل وتتبع المواعيد النهائية وإدارة العمل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

يمكنك:

اسحب المهام عبر الأيام لتحديث تواريخ البدء والمواعيد النهائية على الفور

قم بالمزامنة مع Google و Outlook و Apple Calendar للحصول على رؤية كاملة، وانتقل بين طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية أو جدول الأعمال حسب طريقة عملك المفضلة

حجز الوقت بناءً على الفترات الزمنية المقترحة من الذكاء الاصطناعي والمستمدة من تقديرات المهام وتوافر الوقت

اكتشف الثغرات والتداخلات والاختناقات في تقويمات الفريق بنظرة واحدة فقط

قم بإنشاء المهام أو تحريرها أو إعادة جدولتها مباشرة من التقويم دون الحاجة إلى خطوات إضافية

🧠 نصيحة ClickUp: استخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على أفضل وقت للعمل المكثف أو التعاون، خاصةً عندما يكون جدولك مزدحمًا بالفعل.

كل شيء مصمم ليبقيك في حالة انسيابية، بدءًا من التخطيط وتحديد الأولويات وحتى التنفيذ.

ادمج بيانات Outlook وApple وGoogle Calendar مع ClickUp Calendar لتبقي جميع المهام في مكان واحد. خطط لأسبوعك بالكامل ولا تخف من تفويت المواعيد النهائية!

✅ استخدم مهام ClickUp لتخطيط سير العمل وتحديد أولوياته وتنظيمه

اعرض جميع مهامك وحالاتها في عرض واحد

يوفر لك ClickUp Tasks إطارًا قويًا لإدارة كل شيء بدءًا من المهام البسيطة إلى المشاريع المعقدة متعددة المراحل. بفضل طرق العرض المرنة والتخصيص القوي، يدعم كل شيء بدءًا من الإنتاجية الشخصية إلى التنفيذ على مستوى الفريق.

يمكنك:

استخدم الحالات القابلة للتخصيص لتعكس سير عملك الحقيقي (وليس فقط "مهام" و"تم")

حدد خمسة مستويات للأولوية وقم بترميزها بالألوان لتسهيل الرؤية

أنشئ قوائم مراجعة ومهام فرعية وتبعيات لتقسيم الأعمال المعقدة

أضف حقولًا مخصصة لتتبع الميزانيات والروابط وتقديرات الوقت أو المالكين المعينين

راقب تخصيص الوقت والموارد من خلال Box View أو Workload View

اجمع كل شيء معًا باستخدام المستندات واللوحات البيضاء والقوالب

ClickUp يتجاوز التخطيط وتتبع المهام. بفضل المستندات المدمجة واللوحات البيضاء والقوالب الجاهزة للاستخدام، يمكنك:

سجل الملاحظات والأفكار مباشرة في ClickUp Docs

قم بعصف ذهني بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards باستخدام الملاحظات اللاصقة والرسومات والتعاون في الوقت الفعلي

ابدأ سير عملك بسرعة باستخدام نموذج إدارة المهام من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج إدارة المهام ClickUp للحصول على رؤية واضحة ومرئية للمهام

هل تريد نظامًا مرئيًا وسهل الاستخدام؟ يُعد نموذج إدارة المهام ClickUp مثاليًا لإعداد سير العمل بسرعة. فهو ينظم المهام إلى ثلاث فئات — الأفكار، وعناصر العمل، والمهام المؤجلة — ويتيح لك إدارتها بسهولة عن طريق السحب والإفلات باستخدام طرق العرض "قائمة" و"لوحة" و"تقويم" و"صندوق".

سواء كنت مخططًا فرديًا أو تدير فريقًا عن بُعد، يساعدك ClickUp في إنشاء سير عمل يعمل بنفس طريقة عمل عقلك.

أفضل ميزات ClickUp

صف المهام التي تريد أتمتتها في ClickUp Brain، واطلب من AI Builder إعداد سير العمل مع المشغلات والإجراءات اللازمة

اختر الفترات الزمنية المثلى لجدولة المهام بناءً على اقتراحات ClickUp AI التلقائية

أنشئ علاقات وترابطات بين المهام داخل ClickUp لجمع رؤى حول كيفية تأثير المهام على بعضها البعض

قم بإنشاء ملخصات خاصة بالمهام لإبراز العقبات وتفصيل الخطوات القابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain

قم بنسخ المحادثة بعد الاجتماع، وتحديد المعلومات المهمة، وتحويلها إلى مهام

قيود ClickUp

قد تبدو الميزات مربكة في البداية، خاصة للمستخدمين الجدد الذين يتصفحون مساحة العمل الشاملة من ClickUp

قد تتسبب مجموعات البيانات الكبيرة في حدوث بطء من حين لآخر، خاصة في مساحات العمل المعقدة أو المثقلة بالأعباء

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp:

يقول هيث هايدن، منسق التطوير المهني في كلية تاكوما المجتمعية

تمكنت من التعاون مع أعضاء فريق العمل الآخرين باستخدام وظيفة التقويم لعرض جدول الأعمال والتخطيط لحدث مهم. تمكنا جميعًا من سحب الأحداث وإفلاتها في التقويم وفقًا لاحتياجات فريق القيادة. إنه سهل الاستخدام للغاية من عضو إلى آخر في الفريق.

تمكنت من التعاون مع أعضاء فريق العمل الآخرين باستخدام وظيفة التقويم لعرض جدول الأحداث والتخطيط لحدث مهم. تمكنا جميعًا من سحب الأحداث وإفلاتها في التقويم وفقًا لاحتياجات فريق القيادة. إنه سهل الاستخدام للغاية بين أعضاء الفريق.

2. Reclaim. ai (الأفضل لتحسين التقويم وتعديل الجدولة)

تخيل تقويمًا عبر الإنترنت يراعي عاداتك أثناء إدارة مهامك العملية والشخصية! يستخدم Reclaim.ai مساعد الجدولة الذكي الخاص به للعثور على أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك في تقويم Google الخاص بك.

تدير هذه الأداة جميع الأحداث الخاصة بك مع الحفاظ على المرونة للتعامل مع التغييرات غير المتوقعة. تجد ميزة Smart Meetings أفضل أوقات الاجتماعات عبر جداول المشاركين وتعدلها وفقًا لمناطقهم الزمنية وتوافرهم.

أفضل ميزات Reclaim.ai

اضبط تقويمك تلقائيًا لتقليل فرص حجزك الزائد

أضف ما يصل إلى 3 فترات زمنية مختلفة في رابط اجتماع واحد ودع الأشخاص يقررون المدة التي يريدون أن يستغرقها الاجتماع

جدول العادات باستخدام إعدادات مرنة مثل الأيام المثالية ونطاقات الوقت

قيود Reclaim.ai

يدير مهام إدارة المشاريع والمهام الانتقائية

يعمل فقط مع تقويم Google (التكامل مع Outlook قيد الانتظار حاليًا)

لا يدعم تحصيل المدفوعات من خلال روابط جدولة الاجتماعات

أسعار Reclaim.ai

Lite: مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Reclaim.ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reclaim.ai:

تقول مراجعة A G2:

أحب ميزة التكامل مع Asana. عندما أقوم بإنشاء مهام، سواء من البريد الإلكتروني أو Slack، فإنه يتيح لي جدولة الوقت في Reclaim. ai.

أحب ميزة التكامل مع Asana. عندما أقوم بإنشاء مهام، سواء من البريد الإلكتروني أو Slack، فإنه يتيح لي جدولة الوقت في Reclaim. ai.

3. Motion (الأفضل لجدولة المهام وإدارة المشاريع)

عبر Motion

يجمع Motion بين ميزات إدارة المشاريع ومحرك جدولة يعمل بالذكاء الاصطناعي. خطط لأيامك وفقًا لمهامك واجتماعاتك وأحداثك الشخصية مع مراعاة المواعيد النهائية وقدراتك.

يمكنك أيضًا أن تطلب من Siri إضافة مهمة أثناء التنقل إلى تقويم Motion. وعندما يحين وقت تنظيم الصورة الأكبر، يدعم Motion مساحات عمل متعددة وحالات مخصصة وقوالب، بحيث تظل جدولتك وإعدادات مشروعك متزامنة.

أفضل ميزات Motion

تصور مشاريعك من البداية إلى النهاية باستخدام عرض Kanban

قسّم مهامك إلى أجزاء مختلفة لتحديد مواعيد نهائية مرنة وصارمة

اتصل بـ iCloud و Outlook و Google Calendar

جدول الاجتماعات وادعُ الضيوف إلى الحدث باستخدام ميزة الحجز

قيود الحركة

قد تبدو طريقة عرض التقويم وحدها محدودة لتنظيم المهام

لا يمكنك مشاركة مهامك خارج الفريق الداخلي

أبلغ بعض المستخدمين عن تغييرات غير متوقعة في الأولويات

أسعار متغيرة

تجربة مجانية متاحة

AI Workplace: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا تدفع سنويًا

AI Employee Light: 148 دولارًا أمريكيًا في الشهر

معيار الموظف الذكي: 446 دولارًا أمريكيًا في الشهر

AI Employee Plus: 894 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات الحركة والتعليقات

G2: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Motion:

على الرغم من عدم وجود تقييمات G2 حتى الآن، إليك تقييم من G2:

أحب ميزة ملء الوقت بالذكاء الاصطناعي. إذا احتجت إلى إلغاء اجتماع أو كان لدي بعض الوقت الفراغ، فإنها تملأ وقتي بالمشاريع/المهام التي يجب إنجازها. من السهل نسبيًا تطبيقها على فريقك وجعل الجميع يستخدمها وربط تقاويمكم. نستخدمها يوميًا، وحتى عند الاتصال بالدعم لحل مشكلة تتعلق بالتبديل من خطة الفريق إلى خطة فردية، تعاملوا معها دون أي مشاكل أو صعوبات. أوصي بها.

أحب ميزة ملء الوقت بالذكاء الاصطناعي. إذا احتجت إلى إلغاء اجتماع أو كان لدي بعض الوقت الفراغ، فإنها تملأ وقتي بالمشاريع/المهام التي يجب إنجازها. من السهل نسبيًا تطبيقها على فريقك وجعل الجميع يستخدمها وربط التقويمات الخاصة بهم. نستخدمها يوميًا، وحتى عند الاتصال بالدعم لحل مشكلة تتعلق بالتبديل من خطة الفريق إلى خطة فردية، تعاملوا معها دون أي مشاكل أو صعوبات. أوصي بها.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا تغيرت أولوية مهمتك في Motion، فلا تقم بسحب المهام وإفلاتها يدويًا في التقويم، لأنها ستُقفل. بدلاً من ذلك، قم بتعديل الأولويات يدويًا عن طريق النقر على المهام وتغيير الخصائص.

4. SkedPal (الأفضل لجدولة المهام التكيفية وميزة التقويم الذكي)

عبر SkedPal

هل تبحث عن تطبيق تقويم ذكي يحول ملاحظاتك التي لا تنتهي إلى قوائم مهام واضحة وموجزة؟ Skedpal يحسن جدولك لعدة أسابيع بفضل ميزة Intelligent Time Blocking، التي تأخذ في الاعتبار مهامك وأولوياتك والتزاماتك. وهو مصمم للمستخدمين الذين يريدون جدولًا مرنًا للغاية.

يمكنك استخدام ميزة Triage لتحديد الأولويات وتحديد المواعيد النهائية وتعيين المدد الزمنية المقدرة. ثم تقوم أداة إدارة المهام بجدولة مواعيد نهائية واقعية في التقويم.

أفضل ميزات SkedPal

اعرض مهامك في شكل لوحة واستخدم ميزة السحب والإفلات لنقلها من مكان إلى آخر

أنشئ قوائم متداخلة لا حصر لها لتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية يمكن إدارتها

أضف صورًا أو أيقونات أو ملفات إلى ملاحظات المهام (أقل من 100 ميجابايت) لجعلها أكثر شمولاً

قيود SkedPal

تخصيص الوقت لتخصيص سير عمل المهام

يتطلب جهدًا يدويًا لفرز المهام في قائمة واحدة

جعل إعداد المهام المتكررة غير بديهي

إنشاء منحنى تعليمي حاد باستخدام خوارزميات وإعدادات معقدة

أسعار SkedPal

الأساسي: 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 21.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات SkedPal وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 6/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SkedPal:

وفقًا لمراجعة Reddit،

واو، أود أن أشكرك على توصية SkedPal. لقد جربت Motion و Reclaim و Asana وبعض الأدوات الأخرى، لكن SkedPal هو الأول الذي أقنعني تمامًا. منحنى تعلم كبير ولكن النتائج مجزية للغاية أيضًا، هذه أداة قوية للغاية للمستخدمين المحترفين!

واو، أود أن أشكرك على توصيتك بـ SkedPal. لقد جربت Motion و Reclaim و Asana وبعض الأدوات الأخرى، لكن SkedPal هو أول أداة أقنعتني تمامًا. إنها أداة تتطلب الكثير من التعلم، لكن نتائجها مجزية للغاية، إنها أداة قوية للغاية للمستخدمين المحترفين!

🧠 حقيقة ممتعة: خلال يوم عمل مدته 8 ساعات، يقضي الموظف العادي 4 ساعات و 12 دقيقة في العمل الفعلي. 39% من الموظفين يأخذون استراحات إضافية للذهاب إلى الحمام لقتل الوقت، بينما 47% و 45% يتصفحون الإنترنت ويتفقدون وسائل التواصل الاجتماعي.

5. Amie (الأفضل للمهام الجمالية وإدارة التقويم)

عبر Amie

توفر Amie واجهة تجمع مهامك وتقويماتك ورسائل البريد الإلكتروني (للقراءة فقط) في عرض بسيط. يمكنك إدخال مهامك باللغة الإنجليزية البسيطة، مثل "pick up laundry at 4:00 p. m. @next Wednesday"، ومشاهدة Amie وهي تحولها إلى مهمة في تقويمك باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

AI Chat هي ميزة جديدة نسبيًا. وهي عبارة عن نظام NLP مطور مصمم لفهم نواياك بشكل أفضل.

على سبيل المثال، إذا كتبت في Amie’s AI Chat، "بناء رف أحذية يوم الأحد"، فسيقوم التقويم تلقائيًا بحظر عدة ساعات، مع العلم أن هذه المهمة ستستغرق ساعات لإكمالها.

أفضل ميزات Amie

ابدأ تشغيل مؤقتات بومودورو من شريط القوائم واحصل على إشعار صوتي عند انتهاء الوقت

حوّل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام أو مهام مطلوب إنجازها

أنشئ رابطًا قابلاً للمشاركة إلى فتراتك الزمنية المتاحة

قيود Amie

عدم وجود أدوات لإدارة الفريق وميزات مدمجة لتدوين الملاحظات

تقييد تخصيص التقويم من خلال عدم السماح ببدء الأسبوع يوم السبت

منع المستخدمين من الرد على رسائل البريد الإلكتروني داخل التطبيق

أسعار Amie

المزايا: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات Amie وتعليقاتها

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amie

إليك ما قاله أحد المستخدمين على Reddit:

أنا حقًا أحب Aime. إنه جميل ويلبي احتياجاتي. Notion & calendar & To do. الواجهة التفاعلية على iOS جديدة جدًا أيضًا، ولكن من المؤسف جدًا أنه لا توجد نسخة Android، ولا يوجد موقع ويب متوافق مع متصفحات الجوال. يمكنك فقط استخدام وضع الكمبيوتر للدخول، وهو ما يعادل استبعاد مستخدمي Android تمامًا.

أنا حقًا أحب Aime. إنه جميل ويلبي احتياجاتي. Notion & calendar & To do. الواجهة التفاعلية على iOS جديدة جدًا أيضًا، ولكن من المؤسف جدًا أنه لا توجد نسخة Android، ولا يوجد موقع ويب متوافق مع متصفحات الجوال. يمكنك فقط استخدام وضع الكمبيوتر للدخول، وهو ما يعادل استبعاد مستخدمي Android تمامًا.

🧠 حقيقة ممتعة: 7.5 إلى 8 ساعات من النوم ليلاً يمكن أن تجعلك أكثر إنتاجية بـ 20 مرة.

6. BeforeSunset AI (الأفضل للتخطيط اليومي وتتبع الوقت)

عبر BeforeSunset AI

بدلاً من الشكوى إلى صديقك عن حجم العمل الذي لديك، اكتب إلى BeforeSunset AI. قم بتفريغ كل شيء عن المهام القليلة التالية وشاهد مساعد الذكاء الاصطناعي للأداة وهو يحلل المعلومات ويحولها إلى مهام قابلة للتنفيذ ويقترح أفضل الأوقات لإنجازها. إنه مساعدك اليومي في التخطيط.

قبل أن تتعلم كيفية إنشاء جدول أسبوعي، ستقوم الأداة بإعداده لك عن طريق تقسيم المعلومات.

يتميز هذا البرنامج بتضمينه ميزة تتبع الحالة المزاجية إلى جانب تتبع الوقت وتحليل الإنتاجية. على سبيل المثال، يمكنك تحديث "أشعر بشعور رائع" بمجرد أن يقوم البرنامج تلقائيًا بنقل مهامك غير المكتملة من اليوم إلى خطة الغد.

أفضل ميزات BeforeSunset AI

اضبط مؤقتًا أو استخدم وضع التركيز للتخلص من عوامل التشتيت أثناء العمل

حدد مواعيد استراحات صحية باستخدام خيار بدء الاستراحة

احفظ مهامك المهمة باستخدام ميزة الإشارات المرجعية

ادرس إنتاجيتك باستخدام تحليلات حول الوقت المخطط مقابل الوقت الفعلي لإنجاز العمل

قيود BeforeSunset AI

لا يوجد برنامج تعليمي مدمج لمساعدة المستخدمين على فهم الأداة

خيارات تخصيص محدودة في وضع التركيز

مصمم أساسًا للتخطيط اليومي، وليس لجدولة المشاريع طويلة الأجل

أسعار BeforeSunset AI

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Team Pro: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات BeforeSunset AI

G2: 4. 8/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BeforeSunset AI:

تقول مراجعة A G2:

أحب بساطة المفهوم. لا يحتوي على الكثير من الميزات الزائدة، ولكنه موجز ومرن بما يكفي لتجد طريقتك الخاصة لتعظيم الإنتاجية.

أحب بساطة المفهوم. لا يحتوي على الكثير من الميزات الزائدة، بل هو موجز ومرن بما يكفي لتجد طريقتك الخاصة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

7. Timely (الأفضل لإنشاء جداول زمنية تلقائية)

عبر Timely

هل ترغب في الحصول على بعض المشاريع الإضافية لتمويل رحلتك القادمة، ولكن لا تجد وقتًا متاحًا؟ استخدم Timely! تساعدك ميزة تخطيط السعة على فهم تخصيص الموارد عبر المشاريع والمهام وتحسينه من خلال عرض واضح لساعات العمل المتاحة لديك.

تتذكر Memory Tracker ما تعمل عليه طوال اليوم، مما يسهل سحب المهام وإفلاتها في جدولك الزمني. ابدأ في احتساب ساعات عملك ببيانات دقيقة!

أفضل الميزات في الوقت المناسب

ادمج الأداة مع التقويمات وأدوات إدارة المشاريع والبريد الإلكتروني لمزامنة البيانات وإنشاء جداول زمنية كاملة

قم بتحرير أو حذف إدخالات الجدول الزمني مع ترك ملاحظات لتحسين الوضوح

اختر ألوانًا مخصصة لكل كتلة مهام

قيود زمنية

قد تواجه بعض الأخطاء البسيطة عند حفظ التغييرات

يفتقر إلى خيار السحب والإفلات لنقل المهام المستقبلية إلى الأسبوع الحالي

لا يأخذ في الاعتبار المناطق الزمنية المختلفة في الجدولة

أسعار مناسبة

البناء: 26 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Elevate: 37 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Innovate: 43 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات في الوقت المناسب

G2: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Timely:

وفقًا لمراجعة G2،

ساعدني Timely في استعادة الوقت القابل للفوترة الذي كنت سأفقده عند تسجيله يدويًا. كما ساعدني في توفير الوقت بسرعة يوميًا، بدلاً من محاولة معرفة ما حدث بعد أيام. قمت أيضًا بدمجه عبر Zapier لإضافة الوقت إلى نظام الفوترة لدينا، مما يجعل كل شيء سلسًا.

ساعدني Timely في استعادة الوقت القابل للفوترة الذي كنت سأفقده عند تسجيله يدويًا. كما ساعدني في توفير الوقت بسرعة يوميًا، بدلاً من محاولة معرفة ما حدث بعد أيام. كما قمت بدمجه عبر Zapier لإضافة الوقت إلى نظام الفوترة لدينا، مما يجعل كل شيء سلسًا.

8. Arcush (الأفضل لتنظيم قوائم المهام تلقائيًا)

عبر Arcush

Arcus h هو تطبيق تخطيط يومي متوفر لنظام iOS فقط ومصمم لتبسيط يومك. يتميز بواجهة زمنية بسيطة ومرئية تساعدك على تنظيم المهام والحفاظ على التركيز دون إرهاق.

ميزة Inbox Zero المميزة تزيل تلقائيًا المهام غير المجدولة من العرض حتى ترى فقط ما يهمك الآن. يمكنك أيضًا حجز فترات زمنية محددة للعمل المركّز وتخصيص جدولك بصريًا باستخدام الترميز اللوني.

أفضل ميزات Arcush

استخدم رموز ألوان مختلفة لتنظيم مهامك

أنشئ مهام متكررة بتكرار متفاوت

اضبط عرض الجدول الزمني حسب الساعة أو اليوم أو الأسبوع لتناسب أسلوبك في التخطيط

قيود Arcush

متوفر فقط على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 16 أو أحدث

لا يدعم إنشاء أحداث التقويم

تفتقر إلى ميزات أساسية مثل المهام الفرعية ووظيفة البحث

أسعار Arcush

مجاني إلى الأبد

الاشتراك الشهري: 3.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الاشتراك السنوي: 9.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

Pro Lifetime: 29.99 دولارًا لمرة واحدة

تقييمات Arcush وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Arcush

على الرغم من عدم وجود تقييمات G2 حتى الآن، إليك تقييم من متجر Apple Store:

جربت جميع تطبيقات حجب الوقت التي لا تتضمن انتهاكات سخيفة للخصوصية، ووجدت أن Arcush يتمتع بأفضل واجهة من بينها جميعًا. على سبيل المثال، أجد أن إدخال وقت البدء ومدة حجب الوقت هو الأكثر كفاءة. يبدو التطبيق جميلًا وسعره معقول أيضًا. استمروا في العمل الجيد!

جربت جميع تطبيقات حجب الوقت التي لا تتضمن انتهاكات سخيفة للخصوصية، ووجدت أن Arcush يتمتع بأفضل واجهة من بينها جميعًا. على سبيل المثال، أجد أن إدخال وقت البدء ومدة حجب الوقت هو الأكثر كفاءة. يبدو التطبيق جميلًا وأسعاره معقولة أيضًا. استمروا في العمل الجيد!

9. المهام العامة (الأفضل لمستخدمي تقويم Google)

عبر المهام العامة

هل تبحث عن مدير مهام بسيط ومجاني يتعامل بسهولة مع المواعيد النهائية والأولويات؟ استخدم General Task. استفد من ميزات مثل وضع التركيز لتجنب إضاعة الوقت وتتبع جميع المعلومات حول أحداث التقويم المختلفة.

يمكنك أيضًا استخدام أداة Quick Command للتنقل في الواجهة في وقت أقصر — مع القليل من الممارسة، ستتعلم كيفية استخدامها دون الحاجة إلى تعليمات.

أفضل ميزات المهام العامة

قم بالمزامنة مع GitHub لتتبع علاقاتك العامة

أنشئ المهام مباشرة من Slack

اسحب المهام وأفلتها في التقويم الخاص بك لجدولتها وحجز وقت لها

قيود المهام العامة

لا يتكامل مع تقويم Apple أو Outlook

تفتقر إلى ميزات أساسية مثل المهام الفرعية والمهام المتكررة والعلامات

أسعار المهام العامة

مجاني

تقييمات وتقييمات المهام العامة

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن General Task

إليك ما تقوله مراجعة Product Hunt عن General Task:

لم أستخدم هذا التطبيق سوى لمدة أسبوع تقريبًا، ولكنه كان رائعًا خلال تلك الفترة. السبب الوحيد الذي دفعني إلى التوقف عن استخدامه هو أن فريقي توقف عن استخدام Linear وانتقل إلى Asana الذي يفتقر إلى التكامل.

لم أستخدم هذا التطبيق سوى لمدة أسبوع تقريبًا، ولكنه كان رائعًا طوال فترة استخدامه. السبب الوحيد الذي دفعني إلى التوقف عن استخدامه هو أن فريقي توقف عن استخدام Linear وانتقل إلى Asana الذي يفتقر إلى التكامل.

10. Planimo (الأفضل لمستخدمي iPhone)

عبر Planimo

Planimo مثالي لمستخدمي iPhone الذين يرغبون في ربط روتينهم الشخصي بالتخطيط المهني. تتيح لك هذه الأداة وصف أهدافك وتفضيلاتك وروتينك اليومي لإنشاء خطة مخصصة.

يعمل تقسيم المهام التلقائي على إنشاء خطوات يمكن إدارتها بناءً على الفترات الزمنية التي تحددها، حتى تعرف بالضبط ما يجب عليك فعله في كل لحظة من اليوم.

أفضل ميزات Planimo

قسّم المراحل الكبيرة إلى خطوات مدتها 45 دقيقة

أنشئ مساحات عمل غير محدودة وقم بتوزيع المهام تلقائيًا على كل منها

احصل على رؤى مخصصة حول إدارة وقتك لتحسين الإنتاجية

قيود Planimo

متوفر فقط على أجهزة iOS

يفتقر إلى قدرات إدارة المشاريع الأساسية

تتضمن النسخة المجانية إعلانات قد تؤثر على تجربة المستخدم

للاستخدام الشخصي فقط (لا تتوفر ميزات الفريق)

أسعار Planimo

Premium (حساب واحد): 9.99 دولار شهريًا عرض تمهيدي: أول 3 أشهر مقابل 9.99 دولار، ثم 9.99 دولار شهريًا

مقدمة: أول 3 أشهر مقابل 9.99 دولارًا، ثم 9.99 دولارًا شهريًا

Premium (حتى 6 حسابات): 15.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر عرض تمهيدي: أول 3 أشهر مقابل 15.99 دولارًا أمريكيًا، ثم 15.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

مقدمة: أول 3 أشهر مقابل 15.99 دولارًا، ثم 15.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

مقدمة: أول 3 أشهر مقابل 9.99 دولارًا، ثم 9.99 دولارًا شهريًا

مقدمة: أول 3 أشهر مقابل 15.99 دولارًا، ثم 15.99 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات Planimo

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

👀 هل تعلم؟ 20% من مديري المشاريع يرغبون في التخلص من "التوثيق"، مثل كتابة التقارير الأسبوعية، وتحديثات التقدم، وعروض PowerPoint، أو السجلات المخصصة.

استخدم ClickUp لتخطيط مهامك ومشاريعك

لا تقتصر إدارة المهام الفعالة على مجرد سرد المهام التي يجب القيام بها، بل تتضمن تحديد الأولويات بذكاء، ووضع جدول زمني واقعي، والتكيف بسلاسة عند تغيير الخطط.

هذا هو الوعد الذي يقدمه مساعد الجدولة بالذكاء الاصطناعي. قد يؤدي استخدام ثلاث أدوات منفصلة للذكاء الاصطناعي لإدارة سير عمل واحد إلى مزيد من الفوضى بدلاً من الوضوح. بدلاً من ذلك، يمكن لـ ClickUp تبسيط عملية التخطيط من خلال دمج حسابات تقويم متعددة في مساحة موحدة وتوفير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات إدارة المهام والمشاريع.

سواء كنت بحاجة إلى خطة جماعية أو أداة جدولة شخصية، فإن ClickUp يمكن أن يكون الحل الأمثل لك!

