أكثر من 120 موجه سلبي للانتشار المستقر لتحسين فن الذكاء الاصطناعي في 2025

تضبط المطالبة وتضغط على إنشاء والنتيجة ليست تمامًا كما توقعت - تفاصيل إضافية أو تشوهات طفيفة أو عناصر تبدو في غير مكانها. إذا كنت قد عملت مع توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، فمن المحتمل أنك واجهت هذا الأمر من قبل.

هنا يأتي دور مطالبات Stable Diffusion السلبية. يُنشئ Stable Diffusion صورًا استنادًا إلى أوصاف نصية، تُعرف باسم المطالبات. من ناحية أخرى، تحدد المطالبات السلبية ما لا ينبغي تضمينه - مما يساعدك على تصفية التشوهات أو الأشياء غير المرغوب فيها أو القطع الأثرية الفوضوية.

بدلاً من المصارعة مع عدم القدرة على التنبؤ بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تحسين مخرجاته للحصول على نتائج أنظف وأكثر تحكمًا. في هذا الدليل، ستكتشف في هذا الدليل أكثر من 120 مطالبة سلبية قوية لتحسين أعمالك الفنية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وتقليل العيوب والحصول على صور عالية الجودة بسهولة. لنبدأ الاستكشاف!

⏰ ملخص 60 ثانية موجز: تساعد مطالبات سلبية الانتشار المستقرة على تحسين الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي عن طريق تصفية العناصر غير المرغوب فيها مثل الأطراف الزائدة والتشوهات والتركيبات الضبابية. فهي تعزز جودة الصورة، وتحسن التحكم في التركيب، وتحافظ على اتساق النمط من خلال منع الأعمال الفنية الشائعة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

كيفية عملها : يفسر الذكاء الاصطناعي المطالبات السلبية من خلال تعديل أوزان الاحتمالات - مما يقلل من وجود عناصر محددة للحصول على نتائج أنظف وأكثر دقة.

أمثلة : إزالة التشوهات (على سبيل المثال، "الأصابع الزائدة"، "تفاصيل ضبابية")، وتحسين الأنماط (على سبيل المثال، "الألوان المشبعة بشكل زائد"، "التباين المنخفض")، وتحسين الواقعية (على سبيل المثال، "الإضاءة غير الطبيعية"، "التشريح المشوه")

تحسين المطالبات السلبية: يتضمن اختبار المصطلحات المختلفة وتنقيح الأوزان وموازنة الاستبعادات لتحقيق أفضل إخراج فني

تحذير: يمكن أن يؤدي التحميل الزائد أو المطالبات السلبية المتناقضة إلى تدهور جودة الصورة - قد تؤدي كثرة الاستثناءات إلى إرباك الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى نتائج ضبابية أو غير مكتملة أو مبسطة بشكل مفرط

ما هي موجهات الانتشار السلبي المستقر؟

المطالبات السلبية للانتشار المستقر هي تعليمات تخبر الذكاء الاصطناعي في الانتشار المستقر بما لا يجب إنشاؤه.

بدلاً من الاكتفاء بوصف ما تريده في صورتك، يجب عليك أيضًا تقديم قائمة بالأشياء التي يجب استبعادها - مثل الأصابع الزائدة أو الوجوه الضبابية أو الخلفيات المشوهة. سيؤدي ذلك إلى نتائج أنظف وأكثر واقعية وجاذبية بصرياً.

على عكس المطالبات العادية، التي توجه الذكاء الاصطناعي نحو جمالية معينة، تعمل المطالبات السلبية كمرشح، مما يقلل من العناصر غير المرغوب فيها التي تظهر غالبًا في الفن الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. سواء أكان الهدف هو الواقعية المفرطة أو الأنيمي أو المرئيات المجردة، فإن إتقان المطالبات السلبية يمكن أن يرتقي بفن الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى المستوى التالي.

لماذا نستخدم المطالبات السلبية في Stable Diffusion؟

هل سبق لك أن أنشأت صورة بأيادٍ مخيفة أو عيون عائمة أو وجه ممتد بشكل غريب؟ هذا هو المكان الذي تنقذ فيه المطالبات السلبية اليوم.

إليك سبب أهميتها:

إصلاح مشكلات فن الذكاء الاصطناعي الشائعة : منع الأطراف الزائدة والتشوهات والميزات غير الواقعية

تحسين وضوح الصورة : إزالة التشويش والتشويش والتفاصيل غير المرغوب فيها

تحكم في التكوين: تأكد من التزام الذكاء الاصطناعي برؤيتك الفنية دون تشتيت الانتباه

تحسين الواقعية: احصل على صور ذات مظهر طبيعي بنسب أفضل وتفاصيل أقل للذكاء الاصطناعي

كيف تعمل الموجهات السلبية في الانتشار المستقر؟

تخبر المطالبات السلبية Stable Diffusion بالعناصر التي يجب تجنبها عند إنشاء صورة. بينما تصف مطالبتك الرئيسية ما تريد، فإن المطالبة السلبية تنقح الإخراج عن طريق إزالة التشوهات أو التشوهات أو التناقضات الأسلوبية غير المرغوب فيها.

عندما تقوم بإدخال مطالبة سلبية، يقوم الذكاء الاصطناعي بتعيين احتمال أقل لتلك المصطلحات، مما يقلل من احتمالية توليدها. هذا الأمر مفيد بشكل خاص عند التعامل مع المشكلات الشائعة التي يولدها الذكاء الاصطناعي مثل الأيدي غير الطبيعية أو الضبابية المفرطة أو الأشياء غير المرغوب فيها في الخلفية.

على سبيل المثال، إذا أدخلت

مطلب: "منظر مدينة مستقبلي عند الغروب، إضاءة سينمائية، مفصلة للغاية"

موجه سلبي: "ضبابية، مشوهة، مشوهة، مشوهة، منخفضة الجودة، نص، علامة مائية"

سيعطي الذكاء الاصطناعي الأولوية للتفاصيل العالية والإضاءة السينمائية مع تجنب النتائج الضبابية أو المشوهة.

أمثلة على المطالبات السلبية الفعالة

فيما يلي بعض أمثلة هندسة المطالبات السلبية الشائعة المستخدمة لتحسين الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي:

للوجوه البشرية الواقعية

موجه سلبي: "عيون مشوهة، غير متناسقة، عيون زائدة، أطراف زائدة، أسوأ جودة، ضبابية، بشرة غير طبيعية، تشريح سيء"

تلإنشاء نظافة ووضوح فن الذكاء الاصطناعي

موجه سلبي: "جودة منخفضة، منقوصة، قطع أثرية، ضبابية، مشوهة، مشوهة، تركيبة سيئة، إضاءة غير واقعية"

لصور بأسلوب الرسوم المتحركة

موجه سلبي: "أطراف زائدة، أيادٍ مشوهة، ضبابية، منخفضة الدقة، تعريض زائد، ملامح مشوهة، نص، علامة مائية"

كيفية إنشاء موجهات سلبية فعالة للانتشار المستقر

يمكن أن يؤدي تصميم المطالبات السلبية الصحيحة إلى تحسين الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مما يساعدك على تجنب التشوهات وتحقيق نتائج أكثر صقلًا. على الرغم من عدم وجود صيغة واحدة تناسب الجميع، إلا أن اتباع نهج منظم يمكن أن يحسن جودة الصورة ويقلل من الأخطاء الشائعة للذكاء الاصطناعي.

1. حدد المشكلات المتكررة في فن الذكاء الاصطناعي الخاص بك

قبل إضافة مطالبة سلبية، انظر إلى العيوب في صورك التي تم إنشاؤها.

اسأل نفسك

هل الوجوه مشوهة أو غير متناسقة؟

هل لدى اليدين أصابع إضافية؟

هل الخلفية فوضوية أو منقطة؟

هل الصورة ضبابية أو تفتقر إلى التفاصيل؟

بمجرد تحديد ما هو الخطأ، يمكنك إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية السلبية لمواجهة تلك المشكلات.

2. استخدم الكلمات الرئيسية السلبية الشائعة

تظهر بعض المشاكل بشكل متكرر في فن الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تساعد المطالبات السلبية في التخلص منها.

فيما يلي بعض المصطلحات المستخدمة على نطاق واسع لأغراض مختلفة:

للحصول على تشريح بشري أفضل: "تشوهات، غير متناسقة، أصابع زائدة، أطراف زائدة، أصابع ملتحمة، نسب غير واقعية، تشريح سيء"

لصور عالية الجودة وحادة: "منخفضة الجودة، ضبابية، ضبابية، مشوشة، فوضوية، منقطة، مفرطة التعريض، مشوهة، محببة"

لخلفيات نظيفة: "مزدحمة، فوضوية، فوضوية، نص، علامة مائية، شعار، فوضوي، أشياء عشوائية"

لفن ذكاء اصطناعي أكثر واقعية: "كاريكاتيرية، عرض ثلاثي الأبعاد، دقة منخفضة، تباين منخفض، تعريض مفرط، باهت"

يمكن أن يؤدي مزج هذه الكلمات الأساسية ومطابقتها إلى تحسين جودة الصورة بشكل كبير.

💡 نصيحة إضافية: قم بتجميع مصطلحات متشابهة لتصفية أفضل - بدلاً من مجرد "ضبابية"، أضف أشكالاً مختلفة مثل "خارج التركيز، دقة منخفضة، منقطة، ملطخة" لتحسين النتائج أكثر.

3. جرب الترجيح للحصول على تأثيرات أقوى

يتيح لك الانتشار المستقر ضبط قوة المطالبة السلبية باستخدام الأوزان. إذا استمر ظهور عيب معين في الظهور، حاول زيادة وزنه باستخدام الأقواس () أو :X.

مثال:

("أصابع زائدة":1. 5، "ضبابية":2. 0، "مشوهة":1. 8)

القيم الأعلى (على سبيل المثال، :2. 0) ستجعل الذكاء الاصطناعي يتجنب تلك العناصر بقوة أكبر.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات توليد الفن بالذكاء الاصطناعي للمصمم

4. اختبر وعدّل بناءً على نتائجك

لا يمكن التنبؤ بفن الذكاء الاصطناعي، لذا فإن تنقيح المطالبات السلبية يتطلب التجربة والخطأ. إذا استمرت التفاصيل غير المرغوب فيها في الظهور، أضف كلمات رئيسية سلبية أكثر دقة أو قم بزيادة وزنها.

ابدأ بمطالبة سلبية بسيطة

إضافة مصطلحات أو إزالتها بناءً على جودة الإخراج

اضبط الأوزان إذا لزم الأمر

تتبع التركيبات الفعالة لاستخدامها في المستقبل

يتطلب إتقان المطالبات السلبية للانتشار المستقر بعض التعديل، ولكن بمجرد أن تتقنها، سيبدو فنك الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي أكثر وضوحًا وشفافية واحترافية.

أكثر من 120 موجهًا سلبيًا للانتشار المستقر

المطالبات السلبية ضرورية لتحسين الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. فهي تساعد على تجنب التشوهات والعناصر غير المرغوب فيها والمخرجات منخفضة الجودة.

فيما يلي أكثر من 120 مطالبة سلبية تم تنسيقها بعناية، مرتبة حسب الفئة، لمساعدتك على ضبط صورك التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في Stable Diffusion وتحقيق نتائج أكثر دقة وعالية الجودة:

1. وجوه بشرية واقعية

وجوه بشرية واقعية

غالبًا ما يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبات في تناسق الوجه وملمس البشرة والواقعية. تساعد هذه المطالبات السلبية في التخلص من التشوهات مثل العيون الزائدة والوجوه الذائبة والملامح الخارقة، مما يضمن مظهرًا أكثر طبيعية وواقعية.

مطالبات سلبية لتجنب الوجوه المرسومة بشكل سيء:

"مشوهة، غير متناسقة، عيون زائدة، ضبابية، مشوهة، مشوهة، تشريح سيء، غير متناسب، بشرة غير واقعية"

"وجه مزدوج، وجه مشوّه، وجه مشوّه، مخيف، غريب، غريب، ممتد، ذائب، مشوه الشكل، ظلال"

"تجسيد ثلاثي الأبعاد، كرتوني، بلاستيكي، شمعي، شبيه بالدمية، نسيج بشرة مزيف"

2. إصلاحات اليدين والقدمين والأصابع

أيدي وأقدام وأصابع واقعية

يظل توليد الأيدي الواقعية أحد أكبر تحديات الذكاء الاصطناعي. تعمل المطالبات التالية على إزالة المشاكل الشائعة مثل الأقدام المرسومة بشكل سيء والأصابع الزائدة والأذرع المفقودة والأيدي المتشابكة والأذرع الزائدة وبنية الكف غير الطبيعية، مما يؤدي إلى نتائج أكثر صحة من الناحية التشريحية.

مطالبات سلبية لتجنب الأيدي المرسومة بشكل سيء:

"أصابع زائدة، أصابع ملتحمة، أرجل مفقودة، أيدي مشوهة، أيدي غير واقعية، أصابع تشبه المخالب"

"الأصابع المتشابكة، والأيدي الممدودة، والإبهام المزدوج، والأيدي المتورمة، والأصابع الغريبة، والعظام المكسورة"

"أيدي مدمجة مع الجسم، بنية غير طبيعية لراحة اليد، أيدي عائمة، أذرع متعددة"

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة، احفظ قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي المنظمة وأعد استخدامها. يمكن أن تساعدك على تنظيم المطالبات وتنقيحها وتوحيدها للحصول على نتائج متسقة وعالية الجودة من الذكاء الاصطناعي - خاصةً عند تكرار المطالبات السلبية للانتشار المستقر.

3. صور عالية الجودة والوضوح

صور حادة عالية الجودة

يمكن أن تبدو الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أحيانًا مشوشة أو فوضوية أو منخفضة الدقة. تعمل هذه المطالبات على تحسين الوضوح والتفاصيل عن طريق تصفية المخرجات الضبابية ذات الجودة العادية وتحسين الوضوح.

مطالبات سلبية للحصول على دقة وتفاصيل عالية:

"منخفضة الجودة، ضبابية، ضبابية، منقطة، مشوشة، مفرطة التعريض، محببة، باهتة، منخفضة الدقة"

"تشوهات الضغط، والحواف الخشنة، والأنسجة الخشنة، والتفاصيل غير المكتملة، والتباين المنخفض"

"العلامة المائية، والتحف، وتراكب النص، وعناصر واجهة المستخدم، وتأثيرات الصور المخزنة العامة"

4. صور بأسلوب الرسوم المتحركة

صور بنمط الرسوم المتحركة

للحفاظ على جمالية الأنيمي النظيفة، من المهم إزالة العناصر التي تجعل الصور تبدو واقعية للغاية أو مشوهة. تمنع هذه المطالبات حدوث مشكلات مثل التركيبات المفرطة الواقعية والعروض ثلاثية الأبعاد والنسب غير الصحيحة.

مطالبات سلبية لفن الذكاء الاصطناعي بأسلوب الأنيمي:

"واقعية، ثلاثية الأبعاد، CGI، خارقة، مشوهة، أطراف زائدة، منخفضة الدقة، مشوهة، نص، علامة مائية"

"الواقعية المفرطة، والرسومات، والواقعية الفوتوغرافية، والتظليل غير الطبيعي، والنسب الخاطئة"

"خلفية منخفضة التفاصيل، منقوصة ومفرطة التعقيد، وعناصر مزدحمة"

💡 نصيحة احترافية: اختبر قوة المطالبة السلبية مع التعديلات التكرارية - ابدأ ببساطة، ثم أضف "مشوه:1. 5، ضبابي:2. 0" إذا استمرت المشاكل. يمكن أن تتسبب المطالبات الزائدة في تبسيط غير مرغوب فيه.

5. خلفيات نظيفة

خلفيات نظيفة

يمكن أن تؤدي الخلفية الفوضوية إلى إفساد التركيب. تساعد هذه المطالبات السلبية في إزالة الأجسام غير الضرورية والخلفيات الفوضوية والنصوص غير المرغوب فيها، مما ينتج عنه صورة أنظف وأكثر جاذبية بصريًا.

مطالبات سلبية للتركيبات النظيفة:

"فوضوية، مزدحمة، فوضوية، أجسام غير مرغوب فيها، خلفية مشوهة، تفاصيل متداخلة"

"كائنات عشوائية، جهد منخفض، عامة، تكوين مشغول، مشهد فوضوي"

"النص، والعلامة المائية، والكتابة على الجدران، وعناصر واجهة المستخدم، وتراكب النص، والكائنات العائمة"

6. مظهر سينمائي واحترافي

مظهر مصقول واحترافي

لكي تكون الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي ذات طابع مصقول يشبه الأفلام، من الضروري تجنب الإضاءة غير الطبيعية والألوان الباهتة والظلال المشوهة. تعمل هذه المطالبات على تحسين التباين والعمق وجودة الإضاءة.

مطالبات سلبية للفن السينمائي:

"التعريض الزائد، الإضاءة غير الطبيعية، الإضاءة غير الطبيعية، الظلال الباهتة، الظلال المشوهة، الانعكاسات غير الواقعية"

"محبب، تشويش، ضوضاء، تباين منخفض، إضاءة مسطحة، ألوان باهتة، حادة بشكل مفرط"

"الإبرازات المنفوخة، ونطاقات الألوان، والازدهار الزائد، والتفاصيل غير المرغوب فيها"

7. مناظر طبيعية واقعية

مناظر طبيعية واقعية

يمكن أن تبدو المناظر الطبيعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أحيانًا مصطنعة أو مسطحة للغاية. تعمل هذه المطالبات على إزالة التركيبات غير الواقعية والاختلالات اللونية والبيئات منخفضة التفاصيل لإنشاء مناظر طبيعية أكثر طبيعية.

المطالبات السلبية للطبيعة الواقعية ومناظر المدينة الواقعية:

"كاريكاتيرية، ثلاثية الأبعاد، CGI، ضبابية، ضبابية، مفرطة المعالجة، ألوان اصطناعية، تفاصيل منخفضة"

"ممتلئة، ذات مظهر بلاستيكي، إضاءة سيئة، نقص في الملمس، ظلال غير طبيعية"

"تشبع زائد، إضاءة مسطحة، تكرار متماثل، مشهد عام"

8. لا توجد قطع أثرية أو علامات مائية

بدون علامات مائية

تضيف نماذج الذكاء الاصطناعي أحيانًا نصوصًا غير مرغوب فيها أو علامات مائية أو تفاصيل مرئية غير مرغوب فيها تفسد المخرجات النهائية. تضمن هذه المطالبات السلبية الحصول على صور نظيفة وخالية من التشويش من خلال إزالة التراكبات غير المرغوب فيها.

مطالبات سلبية لإزالة التشوهات غير المرغوب فيها:

"العلامة المائية، والنص، والتوقيع، والشعار، والتحف، وعناصر واجهة المستخدم"

"ضوضاء الضغط، والمناطق المنقطة والضبابية، والنصوص العشوائية، ورموز الاستجابة السريعة"

"التشوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي، والأجسام المستنسخة، والحواف المزدوجة الغريبة"

9. تحسينات الخيال والخيال العلمي

تحسينات نابضة بالحياة وغامرة

يجب أن تكون موضوعات الخيال والخيال العلمي نابضة بالحياة وغامرة، ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد مشاهد عامة أو باهتة أو منخفضة التفاصيل. تساعد هذه المطالبات في تحسين الإضاءة والتباين والتفاصيل للحصول على تكوين أكثر جاذبية.

مطالبات سلبية للخيال والخيال العلمي:

"مملة، دنيوية، عامة، منخفضة التفاصيل، باهتة، منخفضة التباين"

"واقعية وتاريخية وتقليدية وتقليدية وألوان باهتة وإضاءة قياسية"

"تصميم مسطح وفن ثنائي الأبعاد ووادي خارق ونسب محرجة"

10. تحسينات مظلمة وذات طابع رعب

صور الرعب

يمكن لصور الرعب أن تفقد تأثيرها المخيف إذا جعلها الذكاء الاصطناعي كرتونية للغاية أو مضاءة جيدًا. تحافظ هذه المطالبات على الأجواء المظلمة والمقلقة مع تجنب السطوع غير المرغوب فيه والسمات الناعمة.

مطالبات سلبية لفن الذكاء الاصطناعي ذي الطابع المرعب:

"كاريكاتيرية، زاهية، ملونة، مبهجة، إضاءة خافتة، رعب غير واقعي"

"ودود، ظريف، لطيف، على غرار بيكسار، ديزني، قوام ناعم، ألوان باستيل"

"التفاصيل المنخفضة، والظلال الضعيفة، والإضاءة الزائدة، والتباين المنخفض، وانعدام العمق"

11. التحسينات الفنية والفنية المفاهيمية

التحسينات الفنية وكذلك التحسينات الفنية المفاهيمية

يمكن أن يبدو الفن التصوري غير متناسق إذا قدم الذكاء الاصطناعي تشريحًا غير واقعي أو تظليلًا مسطحًا أو فرشاة سيئة. تساعد هذه المطالبات في تحسين فن المفهوم الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ليكون أكثر تماسكًا وعالي الجودة.

مطالبات سلبية للفن التصوري

"تفاصيل منخفضة، وألوان موحلة، وتشريح غير واقعي، وأسلوب عام"

"حاد بشكل مفرط، عمق مجال غريب، منظور غريب، منظور غريب، تظليل مسطح"

"المزج السيئ للنسيج، وضربات الفرشاة غير الواقعية، والوادي الخارق"

12. تصوير البورتريه وإضاءة الاستوديو

صقل الإضاءات والظلال

غالبًا ما تعاني الصور الشخصية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي من الإضاءة غير الملائمة وعيوب البشرة والظلال غير الواقعية. تعمل هذه المطالبات السلبية على تحسين المظهر العام من خلال تحسين الإضاءات والظلال وتركيبات البشرة.

مطالبات سلبية للصور الشخصية بجودة الاستوديو

"إضاءة قاسية، وظلال غير طبيعية، وانعكاسات غريبة، وملامح وجه مشوهة"

"إبرازات مفرطة التعريض، ومناطق غير معرّضة بشكل كافٍ، وألوان باهتة"

"دقة منخفضة، تركيز بؤري ناعم، نسيج بشرة سيء، خلفية صاخبة"

13. التصميمات المعمارية والداخلية

تصميمات معمارية وتصميمات داخلية ذات مظهر احترافي

ينشئ الذكاء الاصطناعي أحيانًا هياكل غير واقعية ذات مناظير مشوهة وأشياء في غير محلها. تساعد هذه المطالبات الفنية السلبية للذكاء الاصطناعي في إنشاء تصميمات معمارية وتصميمات داخلية أكثر وضوحًا واحترافية.

مطالبات سلبية للهندسة المعمارية الواقعية

"الخطوط المعوجة، والجدران المشوهة، والإضاءة غير المتساوية، والانعكاسات المزيفة"

"أنسجة منخفضة الدقة ومنقوصة وظلال غير ملائمة ووضع أثاث غير واقعي"

"المنظور السيئ، والداخلية الفوضوية، والمساحات الفارغة، والأجسام المكررة"

14. تصوير الطعام والواقعية المفرطة

تصوير طعام عالي الجودة

عندما يفرط الذكاء الاصطناعي في معالجة صور الطعام، يمكن أن تبدو شبيهة بالبلاستيك أو غير طبيعية. تزيل هذه المطالبات التركيبات الاصطناعية والتنعيم المفرط، مما يضمن تصوير طعام أكثر واقعية وعالية الجودة.

مطالبات سلبية لتصوير الطعام:

"مظهر بلاستيكي، وملمس شمعي، وألوان غير واقعية، وألوان مفرطة التشبع"

"الانعكاسات الغريبة، والمظهر الذائب، والأنسجة المصطنعة، والطعام المزيف المظهر"

"ضبابية، منخفضة الدقة، كرتونية، إضاءة مسطحة، أشكال غير محددة بشكل جيد"

15. أنماط التصوير الفوتوغرافي القديم والسينمائي

أنماط تصوير الأفلام الأصلية

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء صور فوتوغرافية قديمة مولدة بالذكاء الاصطناعي، تساعد هذه المطالبات في إزالة التأثيرات الرقمية الحديثة وتضمن احتفاظ الصورة بجماليات أصيلة تشبه الأفلام.

مطالبات سلبية لإطلالات الرجعية والأفلام

"الحدة الزائدة، وحبيبات الفيلم غير الواقعية، والتشويش الرقمي، وتدرج الألوان الغريب"

"تركيبات حديثة عالية الوضوح ونظيفة وإضاءة مسطحة وألوان اصطناعية"

"تجسيد ثلاثي الأبعاد، CGI، واقعي للغاية، ناعم جدًا، تكوين عقيم"

💡 نصيحة احترافية: تعتمد جودة فن الذكاء الاصطناعي على مدى جودة هيكلة المطالبات. بدلًا من التجربة والخطأ، استفد من أدوات هندسة المطالبات التي تعمل على تحليل الصياغة والأوزان والبنية وتحسينها. تساعد هذه الأدوات في تحسين المطالبات السلبية للانتشار المستقر من خلال اقتراح استثناءات أكثر دقة ومنع الأخطاء الشائعة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها باستخدام موجهات الانتشار السلبي المستقر

يمكن أن يؤدي استخدام المطالبات السلبية إلى تحسين الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير، ولكن يمكن أن يؤدي سوء استخدامها إلى نتائج غير مقصودة.

إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب الحذر منها عند تنقيح مطالباتك:

الإفراط في تحميل المطالبة السلبية: إضافة الكثير من الكلمات المفتاحية السلبية يمكن أن يجعل الذكاء الاصطناعي يعاني من صعوبات، مما يؤدي أحيانًا إلى صور ضبابية أو غير مكتملة. التزم بالمصطلحات الأكثر صلة بالموضوع بدلاً من حشو المطالبة بكل ما تريد تجنبه

باستخدام مطالبات متناقضة: إذا كانت مطالبتك الرئيسية تقول "صورة واقعية"، ولكن مطالبتك السلبية تتضمن "واقعية"، فإن الذكاء الاصطناعي سيختلط عليه الأمر. تجنب إبطال العناصر الرئيسية لأسلوبك المطلوب

إزالة الكثير من التفاصيل: يمكن أن تؤدي تصفية مصطلحات مثل "الظل والتباين والنسيج" إلى جعل الذكاء الاصطناعي يولد صورًا مسطحة لا حياة فيها. احرص على عدم المبالغة في التصحيح، خاصةً في الصور الواقعية أو السينمائية

عدم ضبط أوزان المطالبة: إذا استمرت المشكلة، قم بزيادة وزن المصطلح السلبي. بدلًا من "ضبابية" فقط، استخدم "ضبابية:1. 5" لجعل الذكاء الاصطناعي يعطي الأولوية لتجنبها

إدراك قيود الذكاء الاصطناعي: بعض المشاكل، مثل الأيدي المثالية أو التناسق الخالي من العيوب، هي نقاط ضعف في الذكاء الاصطناعي. تساعد المطالبات السلبية، لكنها لن تصلح عيوب النموذج المتأصلة تمامًا

توقع أن تصلح مطالبة واحدة لكل شيء: ما يصلح للرسوم المتحركة قد يفسد صورة واقعية. اضبط دائمًا مطالباتك السلبية بناءً على النمط الفني والموضوع

➡️ اقرأ أيضًا: بدائل دال-إي لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي

قيود استخدام الانتشار المستقر

على الرغم من أن Stable Diffusion أداة ذكاء اصطناعي قوية لتوليد الأعمال الفنية، إلا أن قيودها يمكن أن تؤثر على جودة الصورة والتحكم فيها.

فيما يلي ثلاثة تحديات رئيسية يجب أن يكون المستخدمون على دراية بها:

1. صعوبات مع اليدين والوجوه والتناظر

غالبًا ما تحتوي الأيدي المولدة بالذكاء الاصطناعي على أصابع مفقودة أو انحناءات غير طبيعية أو أجزاء مفقودة. يمكن أن تظهر الوجوه غير متناسقة أو مشوهة، خاصة في التراكيب المعقدة. على الرغم من أن المطالبات السلبية تساعد في تقليل هذه الأخطاء، إلا أنها لا تضمن الكمال، وقد تظل هناك حاجة إلى إجراء تحرير لاحق.

2. تحكم محدود في التفاصيل الدقيقة

يفسر Stable Diffusion المطالبات بشكل فضفاض، مما يعني أن التفاصيل الصغيرة (على سبيل المثال، أنماط ملابس محددة، وتعبيرات شخصية دقيقة) قد لا تتولد تمامًا كما هو موصوف. حتى مع المطالبات المفصلة للغاية، قد تبدو بعض العناصر عشوائية أو غير متناسقة عبر أجيال متعددة.

3. صعوبة التعامل مع النصوص والطباعة المعقدة

تكافح أداة Stable Diffusion المستقرة لإنشاء نص قابل للقراءة داخل الصورة. فغالباً ما ينتج الذكاء الاصطناعي أحرفاً غير مفهومة أو حروفاً مشوهة أو كلمات غير صحيحة، مما يجعله غير موثوق به للشعارات أو الملصقات أو أي عمل تصميمي يتطلب طباعة دقيقة. غالباً ما يكون استخدام برنامج تحرير خارجي ضرورياً لتصحيح العناصر المستندة إلى النص.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتصميم الجرافيكي

بدائل الانتشار المستقر للاستكشاف

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2. كليك أب السبورات البيضاء: التعاون البصري والتفكير المرئي

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هذه الأداة مثالية لفناني الذكاء الاصطناعي والمحترفين المبدعين الذين يحتاجون إلى تنظيم المفاهيم التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، وتنقيح المطالبات، ورسم الإطارات السلكية، وتخطيط المشاريع المعقدة.

يمكنك رسم الأفكار الأولية، وإرفاق الصور التي تم إنشاؤها باستخدام Stable Diffusion، والتعليق على التغييرات مباشرة على اللوحة. مع توليد الصور المدمجة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء مراجع مرئية فورية دون الحاجة إلى أدوات تصميم منفصلة.

تساعد اللوحات البيضاء أيضًا الفرق على التوافق في الاتجاه الإبداعي، مما يسمح لعدة مستخدمين بالتعاون في التنقيح الفوري وتتبع التجارب وتطوير المفهوم.

سواء كنت تقوم بتصميم القصص الفنية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، أو تنظيم مصادر الإلهام، أو مقارنة المخرجات بصريًا، تضمن لك لوحات ClickUp Whiteboards أن تظل عمليتك الإبداعية منظمة وقابلة للتنفيذ.

صقل فن الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام موجهات أكثر ذكاءً باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي إتقان المطالبات السلبية للانتشار المستقر إلى تحسين جودة أعمالك الفنية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير. يمكنك إنشاء صور أكثر وضوحًا وتحكمًا وإبهارًا بصريًا من خلال فهم كيفية تصفية العناصر غير المرغوب فيها وتحسين المطالبات وتجربة أنماط مختلفة.

ومع ذلك، قد تستغرق إدارة سير عمل الذكاء الاصطناعي وتتبع المطالبات الناجحة وتحسين العمليات الإبداعية وقتًا طويلاً. وهنا يأتي دور ClickUp.

باستخدام ClickUp، يمكنك أتمتة إدارة المهام، وتلخيص الرؤى التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، وتبسيط العملية الإبداعية. كما يتيح لك أيضًا تخطيط الأفكار بصريًا وتنظيم المطالبات وتحويل جلسات العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ - كل ذلك في مكان واحد.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp وتحكم في مشاريعك الفنية بالذكاء الاصطناعي اليوم!