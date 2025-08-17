أفضل 10 برامج لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Google Meet في عام 2025

في منتصف مكالمة Google Meet، تسمع: "انتظر، ماذا كان هذا الإجراء مرة أخرى؟" لا يساعد التمرير السريع عبر الدردشة، ولا يبدو أن أحدًا قد دوّن الملاحظات بشكل صحيح. الآن، أنت عالق في تجميع الأشياء بدلاً من المضي قدمًا.

يمكن لتطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لـ Google Meet أن توفر عليك الفوضى وتبقي الاجتماعات على المسار الصحيح. فهي تسجل كل شيء — النقاط الرئيسية والقرارات والإجراءات المطلوبة — حتى لا تضطر إلى ذلك.

دعنا نلقي نظرة على أفضلها للحفاظ على إنتاجية اجتماعاتك وتدوين ملاحظاتك بسهولة. 🧑‍💻

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لـ Google Meet؟

يجب أن يجعل برنامج تدوين الملاحظات الجيد الاجتماعات أكثر إنتاجية، لا أن يخلق عملاً إضافياً. يعتمد اختيار البرنامج المناسب على طريقة إدارة الاجتماعات ونوع الملاحظات التي تحتاجها.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في أداة الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات:

دقة النسخ: تسجيل المحادثات بوضوح وتقليل الأخطاء

تحديد المتحدث: يميز بين المشاركين في الاجتماع لتنظيم الملاحظات

قدرات التلخيص: تسلط الضوء على النقاط الرئيسية وعناصر العمل للرجوع إليها بسرعة في الاجتماعات المستقبلية

إعدادات التخصيص: تتيح تخصيص التنسيق والملخصات ووضع علامات على الكلمات المفتاحية

ميزات التصدير والمشاركة: حفظ الملاحظات وملخصات الاجتماعات بتنسيقات مختلفة لتسهيل التعاون

الأمان والخصوصية: حماية بيانات الاجتماعات الحساسة من خلال التشفير وإجراءات الامتثال

🔍 هل تعلم؟ كان Google Meet في السابق متاحًا فقط بدعوة. في عام 2017، كان يُسمى "Google Hangouts Meet" وكان متاحًا فقط لمستخدمي G Suite. لم تجعله Google متاحًا للجميع مجانًا إلا في عام 2020، في الوقت المناسب تمامًا مع ازدهار العمل عن بُعد.

لمحة سريعة: أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي في Google Meet

لست متأكدًا من الأداة التي تناسب سير عملك؟ إليك تحليل سريع لأفضل أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي في Google Meet، وأفضل ما تتميز به، ومن هي الفئة المستهدفة:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp – أداة تدوين مزودة بالذكاء الاصطناعي مع تكامل المهام + المستندات – استخراج العناصر القابلة للتنفيذ – سير عمل تلقائي من الاجتماع إلى التنفيذ فرق المشاريع التي تحتاج إلى سير عمل كامل من الاجتماع إلى التنفيذ مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Gemini – تكامل أصلي مع Google Workspace – مزامنة مباشرة مع Google Docs – دعم متعدد اللغات للفرق العالمية الفرق المدمجة في Google Workspace التي تحتاج إلى تدوين الملاحظات والتكامل بسلاسة حصريًا لـ Google Workspace Enterprise؛ أسعار مخصصة Tactiq – دعم متعدد المنصات (Meet وZoom وTeams) – علامات النسخ في الوقت الفعلي – دعم الفريق عبر المنصات فرق متعددة المنصات تتابع المناقشات عبر منصات اجتماعات فيديو متعددة مجاني؛ الإصدار الاحترافي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار الجماعي: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم tl;dv – أبرز النقاط مع توقيت زمني – متابعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي – أبرز النقاط بالفيديو لفرق المبيعات فرق المبيعات ونجاح العملاء التي تحتاج إلى مقاطع فيديو موجزة سريعة وتتبع المهام المطلوب تنفيذها مجاني؛ الإصدار الاحترافي: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار للأعمال: 98 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Scribbl – ملاحظات جاهزة للدراسة – أداة إنشاء الاختبارات/الأسئلة – نصوص موقوتة للتعليم المعلمون وفرق التدريب الذين يحتاجون إلى ملاحظات اجتماعات يمكن تحويلها إلى مواد دراسية مجاني؛ الإصدار الاحترافي: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار الجماعي: أسعار مخصصة (تُفوتر سنويًا) Bluedot – استخراج مقتطفات من الكود – وضع علامات على القرارات الفنية – تكامل إدارة المشاريع الفرق الفنية والهندسية التي تحتاج إلى تتبع مناقشات البرمجة والهندسة مجاني؛ الأساسي: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ الاحترافي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم اقرأ الذكاء الاصطناعي – ملخصات سريعة للاجتماعات – أشرطة مقتطفات – تصنيف بنود العمل الفرق التي تحتاج إلى ملخصات اجتماعات سريعة وسهلة الفهم وتتبع بنود العمل مجاني؛ الإصدار الاحترافي: 19.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار المؤسسي: 29.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Otter. ai – النسخ متعدد اللغات – التعاون في الوقت الفعلي – التعرف على المتحدث الفرق الهجينة والعالمية التي تحتاج إلى دعم اجتماعات متعددة اللغات مع تعاون في الوقت الفعلي مجاني؛ الإصدار الاحترافي: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار للأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم MeetGeek – تحليل فعالية الاجتماعات – تتبع المشاعر – ملخصات خاصة بكل دور فرق تعتمد على البيانات تعمل على تحسين ثقافة الاجتماعات وتتبع تفاعل العملاء مجاني؛ الإصدار الاحترافي: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار للأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار للمؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Fathom – تتبع علاقات العملاء – التعيين التلقائي للمخرجات – تتبع سجل التفاعلات الفرق التي تتعامل مع العملاء (شركات الاستشارات والوكالات) التي تحتاج إلى سجلات تفصيلية لتفاعلات العملاء مجاني؛ الإصدار المميز: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار الخاص بالفرق: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ الإصدار الخاص بالفرق الاحترافي: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Google Meet

لا يوجد نقص في تطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لـ Google Meet، ولكن ليس جميعها تؤدي المهمة على أكمل وجه. بعضها يعاني من مشاكل في الدقة، بينما يجعل البعض الآخر مشاركة الملاحظات أو تنظيمها أكثر تعقيدًا من اللازم.

إليك عشرة خيارات لتجربة أفضلها دون عناء. 🙌🏼

1. ClickUp (الأفضل لتدوين ملاحظات الاجتماعات وإدارة سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي)

العمل اليوم أصبح معطلاً.

تتناثر المشاريع والمعارف والمحادثات عبر أدوات غير متصلة، مما يؤدي إلى إبطاء عمل الفرق. يعالج ClickUp هذه المشكلة من خلال تطبيق شامل للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع والتوثيق والتواصل في مكان واحد — مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على العمل بسرعة أكبر.

لا يجب أن تكون الاجتماعات فوضى من الملاحظات المفقودة والمهام المفقودة والمتابعات التي لا تنتهي. ClickUp يربط بين النقاط ويحول المحادثات إلى نتائج دون بذل جهد إضافي.

ClickUp AI Notetaker

دع ClickUp AI Notetaker يتولى تدوين ملاحظات الاجتماعات بينما تركز أنت على المناقشة

يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بنسخ المحادثات وإنشاء ملخصات منظمة واستخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات مع ربط كل شيء بالمهام والمستندات.

لا يحتاج فريق التسويق الذي يناقش حملته التالية في مكالمة Google Meet إلى سرد كل المهام المطلوبة يدويًا. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتمييز النقاط الرئيسية، مثل مواعيد تسليم الإعلانات الإبداعية وفكرة شعار جديد واستراتيجية منافس تستحق إعادة النظر، مع تخصيص متابعة المهام للأشخاص المناسبين.

حوّل مناقشات الاجتماعات إلى مهام دون خطوات إضافية باستخدام ClickUp AI Notetaker

لكن ClickUp AI Notetaker لا يقتصر على النصوص المكتوبة.

تتحول العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء إلى مهام ClickUp، بحيث لا تضيع المتابعات. يمكن لفريق المبيعات الذي يتفاوض على عقد أن يطلب من ClickUp استخراج طلبات العملاء الرئيسية تلقائيًا، مثل تعديل شروط الدفع أو إضافة بند معين، وتعيينها إلى الفريق القانوني. وهذا يحافظ على تنظيم العمل دون الحاجة إلى قائمة مهام منفصلة.

ClickUp Brain

ابدأ في استخدام ClickUp Brain احصل على إجابات فورية من نصوص الاجتماعات والمهام والملاحظات باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain يجعل العثور على المعلومات أمرًا سهلاً. بدلاً من البحث في الملاحظات، يمكن للفرق طرح أسئلة مباشرة على الذكاء الاصطناعي مثل "ماذا طلب العميل في اجتماع الشهر الماضي؟" أو "ما هي أهم المخاوف بشأن إطلاق المنتج؟" والحصول على إجابات فورية.

يمكن لمدير المنتج الذي يستعد لإجراء مكالمة متابعة استرداد كل ذكر لطلب ميزة معينة على الفور.

📮ClickUp Insight: 30% من الموظفين يعتقدون أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة في الأسبوع، بينما يقدر 19% أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى تلك المدة القصيرة التي توفرها تضيف الكثير: ساعتان فقط في الأسبوع تعادل أكثر من 100 ساعة في السنة، وهي وقت يمكن تخصيصه للإبداع والتفكير الاستراتيجي أو التنمية الشخصية. 💯باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp و ClickUp Brain، يمكنك أتمتة سير العمل وإنشاء تحديثات للمشاريع وتحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ، كل ذلك من خلال نفس المنصة. لا حاجة إلى أدوات أو تكاملات إضافية — يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لأتمتة وتحسين يوم عملك في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: خفضت RevPartners تكاليف SaaS بنسبة 50٪ من خلال دمج ثلاثة أدوات في ClickUp، للحصول على منصة موحدة مع المزيد من الميزات وتعاون أكثر تماسكًا ومصدر واحد للمعلومات أسهل في الإدارة والتوسيع.

ClickUp Docs

احتفظ بجميع المناقشات موثقة ويمكن الوصول إليها باستخدام ClickUp Docs

يجمع ClickUp Docs جميع سجلات الاجتماعات في مكان واحد وينظمها. يتم حفظ النصوص والموجزات تلقائيًا، مما يضمن عدم فقدان الفرق للمحادثات المهمة.

يمكن لفريق قانوني يعمل على إنهاء عقد ما الرجوع بسرعة إلى المفاوضات السابقة ووضع علامات على أقسام محددة، مما يسهل تتبع التغييرات والقرارات بمرور الوقت.

وبالمثل، يوفر ClickUp Notepad مساحة شخصية لتدوين الأفكار السريعة قبل تحويلها إلى مهام منظمة. على سبيل المثال، يمكن لمصمم يقوم بعصف ذهني لتحسين موقع ويب تدوين ملاحظات من مكالمة مع عميل وصقل تلك الأفكار لتحويلها إلى خطة قابلة للتنفيذ لاحقًا.

أفضل ميزات ClickUp

تزامن بسلاسة مع Google Meet و Zoom: سجل سجل الاجتماعات وقم بتدوينها وإدارتها في ClickUp للوصول إلى الأفكار دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات

اعثر على التفاصيل المهمة على الفور: ابحث في النصوص حسب الكلمات الرئيسية، وقم بتصفية المتحدثين، وراجع المناقشات دون إعادة تشغيل التسجيلات

قم بتوحيد ملاحظات الاجتماعات بسهولة: استخدم استخدم قوالب تدوين الملاحظات القابلة للتخصيص لتنظيم ملخصات الاجتماعات وعناصر العمل والملاحظات الرئيسية لضمان الاتساق

إنشاء ملخصات فورية: اختصر الاجتماعات الطويلة إلى نقاط رئيسية لمساعدة الفرق على اللحاق بسرعة

دمج الملاحظات مع الدردشة: انشر الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وعناصر العمل مباشرة في انشر الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وعناصر العمل مباشرة في ClickUp Chat للحفاظ على المحادثات والمتابعات في مكان واحد

حافظ على ترابط الاجتماعات والجداول الزمنية: قم بمزامنة ملاحظات الاجتماعات مع قم بمزامنة ملاحظات الاجتماعات مع عرض تقويم ClickUp وتكامل ClickUp مع تقويم Google لتنسيق المناقشات مع المواعيد النهائية والأولويات

قيود ClickUp

يدعم برنامج تدوين الملاحظات حاليًا اللغة الإنجليزية، مع خيارات لغوية محدودة للنسخ والملخصات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,040+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

شارك أحد مستخدمي G2 تجربته في استخدام ClickUp:

ClickUp هو برنامج متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق وقد عزز إنتاجيتي بما لا يقل عن 10 أضعاف. أحب المزج بين إدارة المهام الشخصية وإدارة المعرفة التجارية والملاحظات السريعة، كما أن الذكاء الاصطناعي ClickUP رائع. إنه مدرك للسياق بشكل مذهل وهو حرفياً مساعد قوي للغاية. المستندات المتداخلة، وتسلسل المهام، والحقول المخصصة، والتصفية المتقدمة... هذا التطبيق يحتوي على كل شيء، وليس من الصعب جدًا بدء استخدامه. كما أنه يتكامل بشكل مفيد مع منصات الأعمال القياسية، وهو أمر رائع.

🧠 حقيقة ممتعة: هل كانت خلفيات Meet تحتوي على... ديناصورات؟ عندما قدمت Google الخلفيات الافتراضية لأول مرة، كانت إحدى الخيارات الأولى عبارة عن مشهد غابة ما قبل التاريخ مع ديناصورات تتجول بحرية. للأسف، لم تظل هذه الخلفيات متاحة لفترة طويلة.

2. Gemini (الأفضل لمستخدمي Google Workspace الأصليين)

عبر تحديثات Google Workspace

أضافت Google أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، المدعومة من Gemini، مباشرة إلى Meet. تلتقط هذه الأداة المدمجة محادثاتك دون الحاجة إلى أي تطبيقات أو ملحقات إضافية.

تُحفظ الملاحظات مباشرةً في Google Docs، وهو أمر منطقي إذا كان فريقك يستخدم أدوات Google Workspace يوميًا.

يمكنك تسجيل المهام المطلوب تنفيذها والحصول على ملخصات الاجتماعات والتعاون على الملاحظات دون مغادرة نافذة Meet. يدعم برنامج تدوين الملاحظات لغات متعددة، بحيث يمكن للفرق العالمية الحصول على ملخصات باللغة التي تفضلها.

أفضل ميزات Gemini

حوّل مناقشات الاجتماعات إلى بنود عمل تتم مزامنتها تلقائيًا مع Google Tasks، مما يساعدك على تتبع المتابعة في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

أنشئ ملخصات اجتماعات مخصصة بعدة لغات مع الحفاظ على السياق الأصلي والمفردات الدقيقة للمحادثات

قسّم المناقشات المعقدة إلى أقسام منظمة بناءً على الموضوعات، مع توقيت زمني لسهولة الرجوع إليها والتنقل بينها

تعاون في تدوين ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي من خلال Google Docs، مما يتيح لأعضاء الفريق إضافة التعليقات والاقتراحات أثناء الاجتماع

قيود Gemini

خيارات تخصيص محدودة لتنسيق الملاحظات وتنظيمها

متاح فقط لمستخدمي Google Workspace Enterprise

يتطلب اتصالاً مستقرًا بالإنترنت للمعالجة في الوقت الفعلي

لا حاجة إلى تحليلات متقدمة أو رؤى حول الاجتماعات

أسعار Gemini

متوفر حصريًا مع خطط Google Workspace Enterprise؛ أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gemini

G2: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gemini

تقول إحدى تقييمات G2:

أكثر ما يعجبني في Gemini هو سهولة استخدامه إلى جانب واجهته البديهية. فهو يتيح تنفيذ المهام المعقدة بسرعة ومناسب للمستخدمين المبتدئين والخبراء على حد سواء. لقد وجدته مفيدًا بشكل خاص لأتمتة سير العمل وتنظيم المعلومات. التكامل مع المنصات الأخرى سهل للغاية، كما أن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة.

⚙️ مكافأة: جرب قوالب جدول أعمال اجتماعات Google Docs لتنظيم المناقشات وتحديد الموضوعات الرئيسية والحفاظ على تركيز الاجتماعات وإنتاجيتها.

3. Tactiq (الأفضل للفرق التي تستخدم منصات اجتماعات متعددة)

عبر Tactiq

يتجاوز Tactiq Google Meet ويعمل عبر Zoom و Microsoft Teams ومنصات الفيديو الأخرى. تعمل الأداة بهدوء في متصفحك، جاهزة للاستخدام عند بدء أي اجتماع.

يمكنك تمييز اللحظات المهمة أثناء المكالمات بالنقر على زر أو باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى الكتابة السريعة. يمكن للفرق البحث في الاجتماعات السابقة باستخدام علامات الموضوعات، مما يسهل العثور على محادثة معينة من الشهر الماضي.

تظهر النسخة المكتوبة في الوقت الفعلي بجوار نافذة الاجتماع، بحيث يمكنك مراجعة ما قيل دون مقاطعة سير الاجتماع.

أفضل ميزات Tactiq

ابحث في نصوص الاجتماعات باستخدام علامات الموضوعات وقم بتمييز اللحظات المهمة أثناء المكالمات الحية دون إيقاف أو مقاطعة المحادثات

حوّل مقتطفات الاجتماعات إلى مهام مباشرة إلى أدوات إدارة المشاريع مثل Jira و Trello و Asana لاتخاذ إجراءات فورية

يمكنك الوصول إلى ميزات ذاكرة الاجتماعات لاسترجاع المناقشات والقرارات السابقة عبر منصات الفيديو المختلفة باستخدام البحث حسب الموضوع

استخرج تعليقات العملاء وطلبات الميزات تلقائيًا في أقسام منفصلة لفرق المنتجات والمبيعات

قيود Tactiq

يقيّد الخطة المجانية الوصول إلى النصوص التاريخية

تؤثر جودة الصوت بشكل كبير على دقة النسخ

تتطلب بعض عمليات الدمج خططًا أعلى مستوى

أسعار Tactiq

مجاني

المحترف: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Tactiq

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tactiq

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2:

تساعدك Tactiq على تسجيل وتدوين اجتماعاتك ومكالماتك ومقابلاتك والمزيد. لقد استخدمتها في كل ما سبق. إنها مثالية لتسجيل مكالماتك مع العملاء والعملاء المحتملين والشركاء. كما تساعدك على كتابة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وقوائم المهام. تساعدك على كتابة رسائل بريد إلكتروني أفضل بفضل اقتراحات Tactiq التلقائية.

4. tl;dv (الأفضل لفرق المبيعات ونجاح العملاء)

تركز tl;dv على جعل محادثات العملاء أكثر قيمة. تقوم الأداة بوضع علامات زمنية على اللحظات المهمة أثناء إضافة الملاحظات أو ردود الفعل أثناء المكالمات.

يمكن لفرق المبيعات قص الأجزاء المهمة من الاجتماعات لمشاركتها مع زملائهم أو الرجوع إليها لاحقًا. يظهر النص بجانب مكالمة الفيديو، ويمكنك إضافة علامات سريعة لتمييز أجزاء مختلفة من المحادثة. تستغرق مشاركة المقتطفات ثوانٍ معدودة، وهو أمر مفيد عندما تحتاج إلى إشراك أعضاء الفريق الآخرين الذين فاتتهم الاجتماع.

tl;dv أفضل الميزات

أنشئ مقاطع فيديو مميزة على الفور عن طريق تحديد اللحظات المهمة أثناء المكالمات ومشاركتها مباشرة مع الفرق الداخلية أو أصحاب المصلحة

تتبع مشاعر العملاء ونقاط المناقشة الرئيسية باستخدام أدوات ذكاء المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مكتبة قابلة للبحث تضم لحظات الاجتماعات مرتبة حسب الموضوعات أو الحسابات أو مراحل الصفقات لتدريب المبيعات

أنشئ رسائل بريد إلكتروني تلقائية للمتابعة بناءً على مناقشات الاجتماع وبنود العمل باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

استخرج الإشارات إلى المنافسين ومناقشات الأسعار تلقائيًا إلى نظام CRM الخاص بك

قيود tl;dv

قد تستغرق معالجة الفيديو وقتًا طويلاً في الاجتماعات الطويلة

هناك حدود لتخزين تسجيلات الاجتماعات في الخطط الأقل مستوى

أسعار tl;dv

مجاني

الميزة الاحترافية: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 98 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات tl;dv

G2: 4. 7/5 (330+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن tl;dv

كما يقول أحد مستخدمي G2:

لقد أحدث TLDV فرقًا كبيرًا في طريقة إدارتي للاجتماعات. توفر لي النصوص المكتوبة تلقائيًا والملخصات الكثير من الوقت، خاصةً عندما أحتاج إلى الرجوع إلى نقاط محددة أو مشاركة الملاحظات مع فريقي. كما أحب أيضًا إمكانية وضع علامات على اللحظات المهمة والتنقل بسرعة عبر التسجيلات الطويلة. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتتكامل جيدًا مع الأدوات التي أستخدمها حاليًا.

5. Scribbl (الأفضل للتدريب والتعليم عن بُعد)

عبر Scribbl

يضفي Scribbl طابعًا مميزًا على ملاحظات الاجتماعات من خلال التركيز على بيئات التعلم. تنظم هذه الأداة الملاحظات تلقائيًا في تنسيقات ملائمة للدراسة.

يمكن للمدرسين والمدربين تحديد النقاط التعليمية الأساسية أثناء الجلسات، ويمكن للطلاب إضافة ملاحظات دون مقاطعة سير الجلسة. تتم مزامنة الملاحظات مع الطوابع الزمنية في التسجيل، بحيث يمكنك العودة إلى المكان الذي تم فيه شرح شيء ما بالضبط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي شخص فاتته الجلسة المباشرة متابعة ما فاته باستخدام الملاحظات المنظمة والتسجيلات.

أفضل ميزات Scribbl

أنشئ أدلة دراسية تلقائيًا من تسجيلات الاجتماعات عن طريق تمييز المفاهيم والتفسيرات المهمة أثناء الجلسات المباشرة

انتقل بين أجزاء مختلفة من الاجتماعات باستخدام نسخة تفاعلية ترتبط مباشرة بعلامات زمنية للفيديو

أنشئ اختبارات سريعة للمعرفة وأسئلة اختبارية بناءً على الموضوعات التي تمت مناقشتها لفهم الطلاب الفوري

نظم محتوى الاجتماعات في فصول وأقسام فرعية تتوافق مع هيكل الدورة التدريبية أو وحدات التدريب

قم بتصدير الملاحظات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك بطاقات الدراسة وأوراق الملخصات لتناسب أنماط التعلم المختلفة

قيود Scribbl

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

يقول المستخدمون إن ميزات التعاون الجماعي تحتاج إلى تحسين

قد يتعارض امتداد Chrome مع أدوات أخرى

أسعار Scribbl

مجاني

الميزة الاحترافية: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: أسعار مخصصة (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Scribbl

G2: 4. 9/5 (320+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scribbl

تقول إحدى تقييمات G2:

Scribbl هو تطبيق رائع بكل بساطة. فهو يقوم بأتمتة المهام التي كانت تستغرق مني ساعات، كما أن ميزات الجدولة وتخطيط المحتوى هي من الدرجة الأولى. أحب سهولة ربط جميع حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل كل شيء بسلاسة. كما أن اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتحسين منشوراتي مفيدة جدًا – وكأنني أمتلك مساعدًا رقميًا. إنه تطبيق رائع بكل بساطة!

🔍 هل تعلم؟ أظهر استطلاع أجرته Dialpad أن معظم الأشخاص يقضون ما يصل إلى ثلث أسبوع عملهم في الاجتماعات. يقضي حوالي 46% أقل من أربع ساعات في الاجتماعات، بينما يقضي 37% ما بين 4 و12 ساعة. ويقضي 12% آخرون ما بين 12 و20 ساعة في الاجتماعات، ويقضي 5% ما لا يقل عن 20 ساعة فيها. هذا وقت طويل جدًا يقضيه الناس في المناقشات!

6. Bluedot (الأفضل للاجتماعات الفنية وفرق المطورين)

عبر Bluedot

تتميز Bluedot بمعالجتها للمناقشات الفنية بطريقة مختلفة. تتعرف الأداة على مقتطفات الأكواد والمصطلحات الفنية والمناقشات المتعلقة بالهندسة في اجتماعاتك.

يمكن للمطورين وضع علامات على القرارات الفنية المهمة دون تشتيت انتباههم. تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي في تنظيم الوثائق الفنية مباشرة من مناقشاتك، مما يوفر الوقت عند كتابة الملاحظات لاحقًا.

يمكن أيضًا ربط ملاحظات الاجتماعات تلقائيًا بوثائق التكنولوجيا وأدوات إدارة المشاريع الخاصة بك.

أفضل ميزات Bluedot

استخرج مقتطفات من الأكواد والقرارات الفنية من الاجتماعات مباشرة إلى وثائق التطوير الخاصة بك

ضع علامات على القرارات المعمارية واربطها تلقائيًا بالوثائق الفنية الموجودة في قاعدة المعرفة الخاصة بك

أنشئ تذاكر Jira أو مشكلات GitHub مباشرة من مناقشات الاجتماعات مع إرفاق السياق ذي الصلة

تتبع المناقشات الفنية وأولويات التطوير عبر اجتماعات الفريق المتعددة

قيود Bluedot

تركز بشكل أساسي على الفرق الفنية

أسعار أعلى مقارنة ببرامج تدوين الملاحظات العامة لـ Google Meet

يتطلب وقتًا للإعداد من أجل التكامل المخصص

أسعار Bluedot

مجاني

الأساسي: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bluedot

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bluedot

تقول إحدى تقييمات G2:

أفضل ما يميز Bluedot هو سهولة استخدامه وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام. القدرة على استخدامه في أي مكان هي ميزة أخرى محببة في Bluedot. التفاعل الذي يوفره هو من الدرجة الأولى.

🧠 حقيقة ممتعة: هل سبق لك أن حصلت على رابط Google Meet استمر إلى الأبد؟ من الناحية الفنية، لا تنتهي صلاحية روابط Google Meet، وبعضها ظل نشطًا لسنوات! لذا، إذا نقرت عشوائيًا على دعوة قديمة، فقد تصل إلى اجتماع مهجور.

7. Read AI (الأفضل لتلخيص الاجتماعات السريعة)

عبر Read AI

تقدم Read AI طريقة مختلفة لتدوين ملاحظات الاجتماعات من خلال التركيز على الملخصات الموجزة. تقسم الأداة الاجتماعات التي تستغرق ساعات إلى نقاط بارزة يمكن مسحها ضوئيًا وتكون مفهومة.

على عكس برامج تدوين الملاحظات الأخرى التي تضع كل شيء في نصوص طويلة، يساعدك Read على فهم النقاط الرئيسية في دقائق. تحب الفرق طريقة تنظيمه للأعمال المطلوبة والقرارات في ملخصات سهلة المراجعة.

الميزة الأهم هي قدرتها على التقاط تلك المناقشات الجانبية المهمة التي غالبًا ما تضيع في الملاحظات العادية.

اقرأ أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

قسّم الاجتماعات الطويلة إلى ملخصات سريعة وسهلة الفهم مع الحفاظ على السياق المهم والفروق الدقيقة من المناقشة الأصلية

قم بتمييز وتصنيف العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء أثناء الاجتماعات بناءً على مستويات الأولوية

تنقل بين تسجيلات الاجتماعات باستخدام مخطط مولف بواسطة الذكاء الاصطناعي يساعدك على الانتقال مباشرة إلى نقاط المناقشة ذات الصلة

أنشئ مقاطع فيديو مخصصة لأهم أحداث الاجتماع عن طريق تحديد اللحظات المهمة، وهي مثالية لمشاركة التحديثات مع الأطراف المعنية التي فاتتها المكالمة

اقرأ قيود الذكاء الاصطناعي

تختلف جودة الملخصات باختلاف وضوح الصوت

يوفر خيارات محدودة لتنظيم الملاحظات

أفاد المستخدمون أن الأداة توفر إمكانات تكامل أساسية للغاية

تخصيص بسيط لتنسيقات الملخصات

اقرأ أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاني

المحترف: 19.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 29.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise+: 39.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

اقرأ تقييمات الذكاء الاصطناعي وتعليقات المستخدمين

G2: 3. 9/5 (25+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Read AI

تقول إحدى تقييمات G2:

أكثر ما يعجبني في Read هو قدرته على أتمتة نسخ اجتماعات Zoom. تعد النسخ في الوقت الفعلي وميزات الجدولة الذكية الخاصة به ذات قيمة لا تقدر بثمن في تبسيط الاتصال وضمان كفاءة الاجتماعات.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الاتصال بالذكاء الاصطناعي

8. Otter. ai (الأفضل للفرق متعددة اللغات ومتعددة الوظائف)

يقدم Otter. ai نهجًا فريدًا لتدوين ملاحظات الاجتماعات من خلال التركيز على التعاون في الوقت الفعلي ومعالجة اللغة. وهو الأفضل في التعامل مع الاجتماعات التي يتبادل فيها المشاركون اللغات أو يحتاجون إلى ترجمات فورية.

تستفيد الفرق المختلطة بشكل خاص من قدرة برنامج تدوين محاضر الاجتماعات هذا على التمييز بين المتحدثين وتسجيل المحادثات الجانبية بدقة. يتكيف مُنشئ الملخصات التلقائي مع أنواع الاجتماعات المختلفة، من الاجتماعات السريعة إلى جلسات الاستراتيجية الطويلة.

بالإضافة إلى النسخ الأساسي، يساعد Otter. ai الفرق على تحديد أنماط المحادثات والمواضيع المتكررة عبر الاجتماعات، مما يسهل تتبع تطور المشاريع بمرور الوقت.

أفضل ميزات Otter.ai

سجل المحادثات المتزامنة بعدة لغات مع الحفاظ على إسناد المتحدث والسياق لكل سلسلة مناقشة

أنشئ تحليلات مفصلة للاجتماعات، بما في ذلك توزيع وقت التحدث وتكرار الموضوعات وأنماط المشاركة

أنشئ قوائم مفردات مخصصة للمصطلحات الخاصة بالصناعة وقم بتمييز هذه المصطلحات تلقائيًا في النصوص لتوثيق متسق

حوّل مناقشات الاجتماعات إلى مستندات منظمة من خلال إنشاء مخططات ذكية

اربط المحادثات ذات الصلة عبر اجتماعات متعددة لإنشاء قاعدة معرفية شاملة لقرارات الفريق وتطور المشروع

قيود Otter.ai

يتطلب استخدامًا مكثفًا للمعالج أثناء النسخ في الوقت الفعلي

هناك حدود للتخزين للاجتماعات الطويلة

يتطلب تدريب المفردات المخصصة وقتًا

أسعار Otter.ai

مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب الملخصات، وكيف يمكن تحريرها، وكيف يمكنني استخدام الشريط الجانبي لإنشاء بريد إلكتروني للمتابعة بناءً على ملخص التفاصيل. هذا يوفر الكثير من الوقت. أحب أن جميع الملاحظات قابلة للبحث على الموقع الإلكتروني وسهلة البحث. من السهل جدًا جدولة انضمام Otter إلى اجتماعاتي في بداية الأسبوع. من السهل مشاركة الملاحظات مع فريقي.

🧠 حقيقة ممتعة: كان شعار Google Meet الأصلي يشبه الكاميرا، لكن الناس خلطوا بينه وبين YouTube! في النهاية، أعاد Google تصميمه ليصبح الشعار الأخضر والأصفر المألوف الآن لتمييزه بشكل أوضح.

9. MeetGeek (الأفضل لتحليل الاجتماعات القائمة على البيانات)

عبر MeetGeek

تتعامل MeetGeek مع توثيق الاجتماعات من منظور تحليل البيانات. تتعمق الأداة أكثر من النسخ الأساسي من خلال تحليل ديناميكيات الاجتماع ومشاركة المشاركين وأنماط المناقشة.

يمكن للفرق تتبع تطور ثقافة الاجتماعات من خلال تحليلات مفصلة. تقوم المنصة تلقائيًا بتصنيف أنواع الاجتماعات المختلفة وتكييف أسلوب تدوين الملاحظات وفقًا لذلك. يساعد MeetGeek الفرق أيضًا على تحسين جداول اجتماعاتهم من خلال تحديد أنماط المناقشات المثمرة مقابل المناقشات الجانبية التي تستغرق وقتًا طويلاً.

أفضل ميزات MeetGeek

راقب فعالية الاجتماعات من خلال تحليلات شاملة تتتبع مشاركة المشاركين وتدفق المناقشات وأنماط اتخاذ القرار

أنشئ ملخصات اجتماعات خاصة بكل دور تسلط الضوء على المعلومات ذات الصلة لمختلف أعضاء الفريق

تتبع اتجاهات تفاعل العملاء عبر الاجتماعات باستخدام تحليل المشاعر ونمذجة الموضوعات لتحديد نقاط الضعف الشائعة وطلبات الميزات

أتمتة توزيع رؤى الاجتماعات على أصحاب المصلحة المعنيين بناءً على موضوعات المناقشة والمشاريع المذكورة

قيود MeetGeek

تتطلب ميزات التحليلات استخدامًا متسقًا على المدى الطويل

إعداد معقد لإعداد التقارير المخصصة

خيارات محدودة للتحليل الرجعي

أسعار MeetGeek

مجاني

المحترف: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: ابتداءً من 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeetGeek

G2: 4. 6/5 (430+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeetGeek

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب أنني أستطيع التركيز على الاستماع بعناية إلى ما يقوله العميل، دون الحاجة إلى القلق بشأن تدوين الملاحظات وتسجيل أكبر قدر ممكن من المعلومات، لأن هذا يتم بالفعل نيابة عني. كما أنه من المفيد جدًا الحصول على ملخص موجز للنقاط التي يجب متابعتها، بحيث يمكنك الرجوع إليه للتأكد من أنك قد قمت بتحديد النقاط الضرورية عند التواصل بعد انتهاء الاجتماع.

🔍 هل تعلم؟ يحتوي Google Meet على ميزات مخفية! اكتب "/pitchforks" في الدردشة، وستظهر رموز تعبيرية صغيرة على شاشات الجميع. إنها طريقة ممتعة للتعبير عن الغضب (المزيف).

10. Fathom (الأفضل للفرق التي تتعامل مع العملاء)

عبر Fathom

يتبع Fathom نهجًا يركز على العلاقات في توثيق الاجتماعات. تلتقط أداة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفاعلات العملاء وتنظمها، مما يجعلها قيّمة لشركات الاستشارات والوكالات وفرق نجاح العملاء.

تساعد في تتبع تطور العلاقات بمرور الوقت من خلال الاحتفاظ بسجلات مفصلة للتفاعلات. يمكن للفرق الوصول بسرعة إلى المحادثات والقرارات السابقة دون الحاجة إلى البحث في تسجيلات الاجتماعات التي لا نهاية لها.

أفضل ميزات Fathom

أنشئ جداول زمنية شاملة للتفاعل مع العملاء تجمع بين ملاحظات الاجتماعات وعناصر العمل ومراحل العلاقات المهمة لتحسين إدارة الحسابات

استخرج متطلبات العملاء وتعليقاتهم تلقائيًا من المحادثات مع الحفاظ على السياق ومستويات الأولوية لفرق المنتجات

أنشئ بطاقات تقييم صحة العلاقات بناءً على تفاعلات الاجتماعات، مما يساعد الفرق على تحديد الحسابات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام

تتبع الالتزام بالالتزامات عبر اجتماعات العملاء المتعددة من خلال ربط الوعود التي تم تقديمها بالنتائج الفعلية تلقائيًا

اكتشف القيود

تركز الميزات الأساسية للأداة بشكل أساسي على تفاعلات العملاء

يوفر ميزات محدودة للاجتماعات الداخلية

يستغرق بناء علاقات ذات مغزى وقتًا طويلاً

يتطلب إعداد التكامل خبرة فنية

أسعار Fathom

مجاني

Premium: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (4,508+ تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 630 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom

تقول إحدى تقييمات G2:

Fathom سهل الاستخدام للغاية، ومتوافق مع المستخدم، ويتميز بمنصة بديهية للغاية. لقد أصبح خيارنا المفضل لتدوين الملاحظات في الاجتماعات، سواء باللغة الإنجليزية أو الإسبانية، وحتى بعد مراجعة الملاحظات، لا نجد أي أخطاء. قوائم المهام، وتدوين الملاحظات المنظم، والمنصة السهلة للغاية جعلت تجربتنا مع Fathom ممتعة للغاية. لقد أوصيت به لكل من أعتقد أنه قد يستفيد منه.

🧠 حقيقة ممتعة: ملأ ليوناردو دافنشي أكثر من 7000 صفحة من دفاتر الملاحظات بالرسومات والأفكار والملاحظات العلمية. حتى أنه كتب بخط معكوس ليحافظ على سرية ملاحظاته.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Fathom AI لتطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

توقف عن الكتابة، وابدأ في استخدام ClickUp

لا تنتهي الاجتماعات الرائعة مع انتهاء المكالمة. تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي المناسب يحافظ على تنظيم كل شيء، ويتتبع المهام المطلوب تنفيذها، ويضمن عدم إغفال أي شيء. أصبح البحث في الملاحظات المتناثرة شيئًا من الماضي بفضل الملخصات الواضحة والنصوص القابلة للبحث التي تجعل المتابعة سهلة.

ClickUp يخطو خطوة إلى الأمام. بالإضافة إلى ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يربط المحادثات بالمهام والمستندات ومحادثات الفريق، كل ذلك في مكان واحد. يصبح كل اجتماع خطوة مثمرة تالية، وليس مجرد إدخال آخر في تقويمك.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅