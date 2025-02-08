20 فكرة لمحتوى الإنترانت لتعزيز مشاركة الموظفين

هل بذلت الكثير من التفكير والموارد لإنشاء محتوى الإنترانت، فقط لتجد أن مشاركة الموظفين باهتة؟ ربما فكرت: _"إذا شاركنا المعلومات الصحيحة، فسوف يتفاعلون"

مثل معظم المتخصصين في الموارد البشرية، أدركت أن جذب الانتباه يتطلب أكثر من مجرد نشر تحديثات بتنسيق ممتع. إنه يتطلب محتوى جديدًا ومبتكرًا يلقى صدى.

دعنا نستكشف بعض أفكار محتوى الإنترانت التي يمكن أن تحفز الموظفين على المشاركة. 📑

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

عزز مشاركة الإنترانت بمحتوى يربط ويحفز ويتماشى مع أهداف الشركة. إليك كيفية جعل ذلك فعالاً:

التركيز على إنشاء محتوى متنوع وجذاب على الإنترانت يلقى صدى لدى الموظفين ويتوافق مع أهداف الشركة

وجذاب على الإنترانت يلقى صدى لدى الموظفين ويتوافق مع أهداف الشركة تضمين الوسائط المتعددة، والعناصر التفاعلية، وميزات التقدير، وفرص الحصول على الملاحظات لإبقاء فرق العمل على اتصال وتحفيزهم

استخدام أدوات الإنترانت المتقدمة مثل انقر فوق وDashboards وDashboards وBrain لتنظيم المعلومات وتتبع الأداء وتخصيص توصيات الموارد

مثل انقر فوق وDashboards وDashboards وBrain لتنظيم المعلومات وتتبع الأداء وتخصيص توصيات الموارد إعطاء أولوية للمحتوى الواضح والموجز التنظيم والتنسيقات الملائمة للأجهزة المحمولة لسهولة التصفح والوصول

التنظيم والتنسيقات الملائمة للأجهزة المحمولة لسهولة التصفح والوصول تشجيع التعليقات المستمرة للموظفين لصقل محتوى الشبكة الداخلية للشركة وتحسينه بمرور الوقت

## 20 فكرة محتوى جذاب على الإنترانت

هل تبحث عن طرق لإبقاء شبكتك الداخلية حيوية وجذابة؟ يمكن للمحتوى الجديد والمبتكر أن يُحدث فرقاً كبيراً في بناء منصة يرغب فريقك في استخدامها بصدق.

إليك 20 فكرة لإثارة الإلهام وتحويل الإنترانت الخاصة بك إلى مركز للتعاون والتواصل. 📝

1. تحديثات أخبار الشركة

أبقِ القوى العاملة لديك على اطلاع بتحديثات في الوقت الفعلي حول تطورات الشركة. شارك التفاصيل حول المبادرات الجديدة أو إطلاق المنتجات أو الشراكات أو التوسعات في السوق. إن تضمين رؤى القيادة أو منظور من وراء الكواليس يجعل هذه التحديثات أكثر ارتباطًا.

عبر Oak Engage 💡 نصيحة احترافية: استخدم الرسوم البيانية أو مقاطع الفيديو القصيرة لإبقاء التحديثات موجزة وجذابة بصريًا، مما يجذب الانتباه بسرعة ويشرك الموظفين.

2. تسليط الضوء على الموظفين

خصص قسمًا لعرض أعضاء الفريق. سلط الضوء على مساهماتهم أو هواياتهم أو قصص تطورهم الوظيفي. إن إضافة حقائق ممتعة أو مقابلات قصيرة تجعل هذه الإضاءات جذابة وتعزز الروابط القوية داخل الفريق.

عبر يونيلي 💡 نصيحة احترافية: استخدم جدولاً زمنيًا بالتناوب لضمان تمثيل جميع الأقسام بالتساوي مع مرور الوقت، وارجع إلى دليل الموظفين لتتبع أعضاء الفريق.

3. استطلاعات الرأي والاستبيانات

شجع المشاركة من خلال استطلاعات الرأي أو الاستطلاعات السريعة. يمكن أن تركز هذه الاستطلاعات على موضوعات ممتعة مثل الوجبات الخفيفة المفضلة في المكتب أو جمع التعليقات على سياسات مكان العمل. تقدم الردود أيضًا رؤى قيمة يمكن أن تفيد عملية صنع القرار.

عبر Sharepoint Maven

4. صيحات الفريق

تعد صيحات الفريق شكلاً قويًا من أشكال تقدير الموظفين، حيث تسلط الضوء على العمل الجاد والإنجازات التي حققتها الفرق في جميع أنحاء المؤسسة. إن الاحتفال بالنجاحات مثل إكمال مشروع كبير أو الوصول إلى معلم رئيسي أو التغلب على التحديات معًا يعزز الشعور بالفخر والصداقة الحميمة. كما أن تقدير الموظفين من خلال هذه الصيحات يعترف بجهود الفريق ويلهم الآخرين للتعاون والمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة.

ويساعد التقدير العلني لمساهماتهم في الحفاظ على الزخم وتعزيز ديناميكية الفريق بشكل عام.

عبر ThoughtFarmer

5. جلسات أسئلة وأجوبة القيادة

يمكن للموظفين التواصل مباشرة مع القيادة من خلال جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة أو المسجلة مسبقاً. وهذا يعزز الشفافية, يعزز التواصل المفتوح في مكان العمل ويسمح للموظفين بمشاركة أفكارهم أو طرح الأسئلة.

عبر Oak Engage 💡 نصيحة احترافية: اسمح للموظفين بإرسال الأسئلة بشكل مجهول للحصول على تفاعلات أكثر انفتاحًا وصدقًا.

6. تحديات ممتعة

حافظ على ديناميكية مكان العمل بتحديات ممتعة وجذابة. ومن الأمثلة على ذلك مسابقات المسابقات التافهة ومسابقات التعليق على الصور وتحديات اللياقة البدنية. لزيادة التحفيز، قم بمكافأة المشاركة بجوائز صغيرة أو تقدير عام.

7. موارد التدريب استراتيجيات الموارد البشرية

غالبًا ما تركز على نمو الموظفين، لذلك يجب أن يسلط محتوى الإنترانت الخاص بك الضوء على فرص التدريب وبرامج التطوير الوظيفي وموارد التطوير الذاتي. ويمكن أن يشمل ذلك وحدات التعلم الإلكتروني أو مقاطع فيديو تعليمية أو روابط لدورات خارجية.

عبر أكسيرو سوليوشنز 💡 نصيحة احترافية: قم بدمج عناصر التلعيب، مثل الشارات أو شهادات الإكمال، لجعل التعلم أكثر فائدة.

8. تقويم الأحداث الاجتماعية

نظّم جميع الفعاليات الاجتماعية القادمة في تقويم واحد يسهل الوصول إليه. بدءًا من نزهات الفريق إلى الحملات الخيرية والاحتفالات على مستوى الشركة، مما يبقي الموظفين على اطلاع وتحمس لما يحدث.

عبر اتصالات الإنترانت

9. منتدى الملاحظات

قم بإنشاء مساحة آمنة للموظفين لمشاركة الملاحظات أو الاقتراحات أو المخاوف. استخدم استطلاعات الرأي أو سلاسل التعليقات للحصول على مدخلات أكثر تنظيماً وإظهار الإجراءات بناءً على أفكارهم لبناء الثقة و تحسين مشاركة الموظفين .

💡 نصيحة احترافية: قم بتحديث المنتدى بانتظام بملخصات الإجراءات المتخذة بناءً على الملاحظات للحفاظ على المصداقية.

عبر كوالتريكس

10. أبرز ملامح المشروع

احتفل بتقدم المشاريع ونجاحها، سواء كانت مكتملة أو جارية. إن عرض التحديثات وصور الفريق والمراحل الرئيسية التي تم تحقيقها يبقي الجميع على اطلاع ومواءمة مع الأهداف التنظيمية.

11. نصائح واختراقات

شارك النصائح أو الحيل القابلة للتنفيذ في مكان العمل. يمكن أن تكون هذه النصائح حيلًا تتعلق بالإنتاجية أو اختصارات البرامج أو حتى نصائح صحية لتعزيز الكفاءة والروح المعنوية. شجع الموظفين على المساهمة بنصائحهم أيضًا.

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12. ركن العافية

خصص قسماً للصحة النفسية والعافية. شارك مقاطع فيديو للتأمل الموجه، أو نصائح للحد من التوتر، أو تحديات اللياقة البدنية. تضمين موارد للدعم، مثل جهات اتصال خط المساعدة، يضيف قيمة مضافة.

عبر يونيلي

13. حائط التقدير

قم بإنشاء مساحة مخصصة على الشبكة الداخلية للشركة للاحتفال بإنجازات الموظفين ومعالمهم. يمكن أن يسلط جدار التقدير الضوء على المناسبات السنوية للعمل، أو نجاحات المشاريع، أو المساهمات الفردية التي تتجاوز حدودها.

شجّع زملاءك ومدراءك على إضافة صيحات التقدير أو ملاحظات التقدير لتعزيز ثقافة الشركة الإيجابية والداعمة. قم بدمج ميزات مثل الصور أو الرسائل الشخصية أو ردود الفعل لجعلها أكثر تفاعلية وجاذبية.

عبر دائرة الأفضلية

14. التعاون بين الإدارات

استخدم شبكتك الداخلية لتعزيز ودعم التعاون بين الأقسام من خلال إنشاء مركز مخصص للمبادرات المشتركة بين الفرق. شارك التحديثات حول المشاريع المشتركة، وسلط الضوء على قصص النجاح، ووفر أدوات مثل لوحات المناقشة أو التقويمات المشتركة لتبسيط التواصل.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت الجامعات من أوائل المؤسسات التي اعتمدت الشبكات الداخلية في التسعينيات. فقد استخدموها لمشاركة الأبحاث وتوزيع مواد المقررات الدراسية والتواصل داخلياً.

15. المحتوى الذي ينشئه الموظفون

قم بدعوة الموظفين للمساهمة بمدونات أو صور أو حتى محتوى فيديو. ويمكنهم مشاركة روتينهم اليومي أو هواياتهم أو نصائحهم لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وهذا يضيف لمسة شخصية إلى المنصة ويشجع على المشاركة.

عبر أكسيرو سوليوشنز 💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء موضوعات أو مطالبات للمحتوى، مثل "يوم في دوري" أو "الدروس التي تعلمتها" لتسهيل مساهمة الموظفين.

16. قسم الروابط السريعة

اجعل موقع الإنترانت الخاص بك موردًا مفضلاً من خلال تضمين قسم يحتوي على روابط سريعة للأدوات والسياسات والنماذج المستخدمة بشكل متكرر. يضمن تنظيم هذه الروابط حسب الفئة سهولة الوصول إليها وتوفير الوقت.

عبر مجموعة أماكن العمل الرقمية

17. قصص التأهيل

شارك قصص تأهيل الموظفين على شبكتك الداخلية للترحيب بأعضاء الفريق الجدد وإلهام الآخرين. قم بتسليط الضوء على خلفيتهم وانطباعاتهم الأولى وما يثيرهم بشأن دورهم.

يمكن أن يؤدي تضمين الصور أو مقدمات الفيديو القصيرة إلى جعل القصص أكثر جاذبية. يمكن أن يساعد ذلك الموظفين الجدد على الشعور بالتقدير وبناء الروابط بين الفرق من خلال إعطاء الموظفين الحاليين لمحة عن رحلتهم.

18. محور الاحتفال

أنشئ مساحة مخصصة للاحتفال بالمناسبات الهامة مثل أعياد الميلاد، أو الذكرى السنوية للعمل، أو الترقيات، أو الشهادات. إن إضفاء الطابع الشخصي على هذه الإعلانات بالصور أو الاقتباسات يجعلها ذات مغزى أكبر.

عبر إمبولس 📖 اقرأ أيضًا: التواصل الرسمي مقابل التواصل غير الرسمي: الاختلافات والتشابهات والنصائح

19. قيم الشركة في العمل

يلعب الموظفون دورًا رئيسيًا في إظهار القيم الأساسية للشركة يوميًا. تُظهر الأمثلة الحقيقية كيف يقوم الأفراد أو الفرق بإحياء هذه القيم من خلال التفاعل مع العملاء، أو حل المشاكل بطريقة مبتكرة، أو المشاركة المجتمعية.

تبرز مشاركة هذه القصص أهمية القيم وتساعد على خلق ثقافة المساءلة والفخر.

عندما يرى الموظفون أقرانهم معترفًا بهم لالتزامهم بقيم الشركة، يتم تحفيزهم على تبني هذه المبادئ في أدوارهم، مما يعزز المؤسسة بأكملها.

20. رؤى الصناعة

نظّم الأخبار والمدونات والتحديثات الخاصة بالصناعة التي تضيف قيمة إلى معرفة فريقك. هذا يحول برنامج الإنترانت إلى مصدر موثوق للمعلومات مع إبقاء الموظفين على اطلاع على اتجاهات السوق.

💡 نصيحة احترافية: قم بإقران تحديثات الصناعة بتعليقات داخلية من القادة لربطها بأهداف مؤسستك.

ميزات الإنترانت المتقدمة لتحسين المشاركة

عند إنشاء شبكة إنترانت تحافظ على تفاعل فريقك، لا يكفي مجرد مشاركة المعلومات. تكمن القيمة الحقيقية في الميزات التي تساعد فريقك على التواصل والتعاون والعمل بكفاءة أكبر.

وهنا يأتي دور انقر فوق ، تطبيق كل شيء للعمل، يتدخل. حل الموارد البشرية الخاص ب ClickUp يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة المعرفة، والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أذكى وأسرع.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيفية مساعدة هذه الميزات في تحسين المشاركة على الشبكة الداخلية لشركتك. 👀

قياس فعالية المحتوى باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

يساعدك فهم كيفية تفاعل الموظفين مع محتوى الإنترانت على تحديد ما يحفز التفاعل.

تتبع أداء المحتوى لتحسين مشاركة الإنترانت باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards لوحات معلومات ClickUp Dashboards تجعل من السهل تتبع مقاييس مشاركة الموظفين وتحليل الأداء عبر أنواع المحتوى المختلفة.

تقدم لوحات المعلومات رؤى مرئية حول:

مدى شعبية الإعلانات أو التحديثات أو الأحداث

معدلات التفاعل مع استطلاعات الرأي أو الاستطلاعات أو التحديات

معدلات استخدام المواد التدريبية وإكمالها

على سبيل المثال، إذا لاحظت ارتفاع معدلات التفاعل خلال تحديات الصحة الشهرية، يمكنك إنشاء المزيد من المحتوى المتعلق بالصحة للحفاظ على الاهتمام.

أنشئ صفحات ويكي منظمة باستخدام مستندات ClickUp Docs

إنشاء مواقع ويكي مركزية وتفاعلية باستخدام ClickUp Docs مستندات ClickUp يمكّن الفرق من إنشاء وصيانة مواقع ويكي مركزية تعمل كمراكز موارد شاملة. تعمل هذه الويكي على تبسيط الوصول إلى سياسات الشركة أو المبادئ التوجيهية أو الموارد الخاصة بالمشروع، مما يعزز الاكتفاء الذاتي عبر الفرق.

على سبيل المثال، يمكن للموارد البشرية استخدام المستندات لاستضافة موارد التأهيل مثل كتيبات الموظفين ومعلومات المزايا وجداول التدريب، وتحديد الخطوط العريضة بوضوح أهداف التأهيل للتأكد من أن الموظفين الجدد لديهم كل ما يحتاجون إليه للارتقاء بالسرعة المطلوبة.

علاوة على ذلك، يضمن التحرير المباشر التعاوني بقاء المحتوى محدّثاً ومفيداً للجميع.

💡 نصيحة للمحترفين: لتحسين قاعدة المعرفة الداخلية في ClickUp Docs، قم بمراجعة المحتوى الخاص بك وتحديثه بانتظام للتأكد من أنه يظل ملائمًا. اطلب من أعضاء الفريق مراجعة وإضافة رؤى جديدة، وتحويل قاعدة المعرفة إلى مورد تعاوني.

قدم رؤى أكثر ذكاءً مع ClickUp Brain

تقديم توصيات أكثر ذكاءً بشأن الموارد باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain يضيف طبقة قوية من الذكاء إلى شبكتك الداخلية. تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لإظهار الرؤى من أي لوحة معلومات في ثوانٍ، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الأساسية دون البحث في البيانات يدوياً.

ما عليك سوى طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي، وسيقوم ClickUp Brain بمسح البيانات في كل لوحة معلومات عبر مساحة العمل الخاصة بك لتقديم إجابة فورية.

ولكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لإنشاء قوالب ويكي مخصصة في المستندات، مما يسهّل إنشاء المحتوى ويضمن تنظيم مواردك دائمًا وسهولة الوصول إليها.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان شخص ما يستكشف الموارد المتعلقة بإدارة الوقت، فقد يقترح Brain تقنيات تحديد أولويات المهام أو القوالب ذات الصلة. هذا المستوى من التخصيص يوفر الوقت ويضمن شعور الموظفين بالدعم في أنشطتهم اليومية.

وأخيراً، بفضل إدارة المعرفة في ClickUp يصبح تنظيم موارد شركتك والتحكم فيها أمرًا سهلاً وسريعًا.

تتبع كل تغيير باستخدام الأذونات المتقدمة وسجل الإصدارات في ClickUp Docs

تسمح لك الأذونات المتقدمة بتحديد من يمكنه عرض مستنداتك أو تحريرها. يحتفظ تتبع الإصدار التلقائي بسجل لكل تغيير، بحيث يمكنك التراجع عند الحاجة والحفاظ على تكامل البيانات دائمًا.

تبسيط الوصول إلى المعلومات باستخدام ClickUp Docs Hub

يجمع مركز المستندات جميع معلوماتك في مكان واحد. قم بتمييز مواقع الويكي الرئيسية للوصول السريع، وأنشئ موارد جديدة بسهولة باستخدام القوالب، واستخدم ميزات البحث والفرز والتصفية في ClickUp للعثور على ما تحتاجه بالضبط - بسرعة.

🔍 هل تعلم؟ تعمل الصفحة الرئيسية للإنترانت مثل الإنترنت ولكنها مقصورة على مؤسسة معينة. ومن المثير للاهتمام أن العديد من أوائل الإنترانت و أنظمة بوابات الموظفين على غرار المواقع الإلكترونية العامة، باستخدام أدوات وتقنيات مماثلة.

أفضل الممارسات للمحتوى الفعال على الإنترانت

يعد محتوى الإنترانت العمود الفقري للتواصل الداخلي، حيث يوفر للموظفين مكانًا مركزيًا للمعلومات والتحديثات والتعاون. فيما يلي أفضل خمس ممارسات لإنشاء محتوى مؤثر على الشبكة الداخلية وكيف يمكن ل ClickUp دعم هذه الجهود. 🤝

1. اجعل المحتوى منظمًا وسهل التصفح

أحد الإحباطات الرئيسية التي يواجهها الموظفون مع محتوى الإنترانت هو تحديد موقع المعلومات التي يحتاجونها. عندما يكون المحتوى غير منظم أو مشوشًا، يضيع الموظفون الوقت في البحث عن الإجابات، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة والإحباط.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، يمكن أن يكون تقسيم المحتوى إلى فئات أو مواضيع (مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق) مفيدًا. يتيح تجميع الموضوعات ذات الصلة للموظفين العثور على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع، مما يقلل من الارتباك غير الضروري.

إضافة العلامات في مستندات ClickUp في تصنيف المحتوى، مما يسهل على الموظفين البحث عن المستندات ذات الصلة وتحديد موقعها.

على سبيل المثال، يمكن لفريق ما إنشاء دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في تكنولوجيا المعلومات ووضع علامات عليه بكلمات رئيسية محددة مثل "الشبكات" أو "مشكلات البرامج" أو "أخطاء النظام"، مما يسمح للموظفين بالعثور بسهولة على ما يحتاجون إليه بناءً على مصطلحات البحث الخاصة بهم.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مخصصًا قنوات اتصال لمواضيع محددة (على سبيل المثال، تحديثات الموارد البشرية، وأخبار الشركة، ومشاريع الفريق) للحفاظ على تنظيم المعلومات وضمان سهولة عثور الموظفين على المحتوى ذي الصلة دون الخوض في رسائل غير ذات صلة.

2. كن واضحًا وموجزًا ومختصرًا وفي صلب الموضوع

يجب أن يكون محتوى الإنترانت سهل القراءة والفهم. لا يملك الموظفون الوقت الكافي للتدقيق في الفقرات المطولة للوصول إلى صلب الموضوع. تتيح الكتابة الواضحة والموجزة للمستخدمين استيعاب المعلومات بسرعة دون الشعور بالإرهاق.

استخدم الفقرات القصيرة والنقاط النقطية واللغة المباشرة للتأكيد على البساطة. تجنب المصطلحات والتفاصيل غير الضرورية التي قد تشتت الانتباه عن الرسالة الرئيسية.

الإيجاز هو المفتاح في السياسات أو الأدلة أو المستندات الإرشادية - التزم بالأساسيات وأزل أي زغب.

3. اجعل المحتوى جذابًا وتفاعليًا

إذا كانت شبكتك الداخلية ثابتة، فسوف يفقد الموظفون اهتمامهم بسرعة. يجب أن يكون المحتوى ديناميكيًا وتفاعليًا للحفاظ على تفاعل الموظفين. قم بدمج الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو والرسوم البيانية والبودكاست لتوفير التنوع في كيفية استهلاك المعلومات.

يمكن أيضًا أن تكون العناصر التفاعلية مثل استطلاعات الرأي أو نماذج الملاحظات أدوات قيّمة لتشجيع الموظفين على تقديم مدخلاتهم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز التعاون داخل المحتوى إلى تعزيز المشاركة. فالسماح للموظفين بترك التعليقات وطرح الأسئلة واقتراح التعديلات يشجع على استمرار المحادثات والمشاركة. ويضمن ذلك أيضًا أن يظل المحتوى وثيق الصلة ومُحدَّثًا، حيث يمكن للموظفين المساهمة فيه مباشرةً.

يدعم ClickUp Docs تضمين الوسائط الغنية، مما يسمح لك بإضافة مقاطع فيديو وصور وروابط لجعل المحتوى أكثر جاذبية.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تضمين فيديو تعليمي حول كيفية استخدام أداة داخلية في دليل التوثيق إلى توفير تعليمات أكثر وضوحًا وجاذبية من النص وحده. انقر فوق تعيين التعليقات تمكّن الموظفين من طرح الأسئلة أو اقتراح التحسينات، مما يجعل المحتوى تعاونيًا وتفاعليًا.

4. إعطاء الأولوية للمحتوى الملائم للجوال

نظرًا لأن العمل عن بُعد وبيئات العمل المرنة أصبحت أكثر شيوعًا، فمن الضروري التأكد من أن محتوى الإنترانت الخاص بشركتك متوافق مع الأجهزة المحمولة. غالبًا ما يصل الموظفون إلى موقع الإنترانت من هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية، لذا فإن تحسين المحتوى للشاشات الأصغر حجمًا سيساعد في ضمان تجربة مستخدم سلسة.

ركز على المحتوى الموجز، واستخدم خطوطًا أكبر لسهولة القراءة، وفكر في كيفية ظهور العناصر المرئية على الأجهزة المحمولة.

تم تحسين مستندات ClickUp Docs لسطح المكتب والجوال، مما يعني أنه يمكن للموظفين الوصول إلى المستندات من أي جهاز دون التضحية بتجربة المستخدم. نظرًا لأن التنسيق في المستندات بسيط ونظيف، فإنه يترجم بشكل جيد عبر أحجام الشاشات المختلفة.

5. تشجيع ملاحظات الموظفين

جمع الملاحظات من الموظفين أمر ضروري لجعل شبكتك الداخلية ذات قيمة حقيقية. فهم يستخدمون النظام يوميًا، لذلك يمكن أن توفر مدخلاتهم رؤى قيمة حول ما يعمل بشكل جيد وما يحتاج إلى تحسين.

يوفر طريقة سهلة ومنظمة للموظفين لترك تعليقاتهم، مما يضمن تطور شبكتك الداخلية لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

شجّع التعليقات على المحتوى وسهولة الاستخدام والتصفح لفهم نقاط الضعف المحتملة وإجراء تحسينات مستنيرة. تساعد حلقات التغذية الراجعة المنتظمة على ضمان أن تظل شبكتك الداخلية ملائمة وتستمر في خدمة احتياجات الشركة المتغيرة.

اجمع رؤى من الموظفين وحسّن محتوى الإنترانت باستخدام نماذج ClickUp نماذج ClickUp هي أدوات قوية لجمع ملاحظات الموظفين. ويمكنك إنشاء نماذج مخصصة مصممة خصيصاً لجمع رؤى حول محتوى الإنترانت أو سهولة الاستخدام بشكل عام.

على سبيل المثال، بعد نشر سياسة أو إرشادات جديدة للشركة، يمكنك استخدام نموذج لطرح أسئلة على الموظفين مثل "هل كانت المعلومات واضحة؟" أو "هل لديك أي اقتراحات للتحسين؟ يمكن تسجيل هذه الملاحظات وتنظيمها مباشرةً داخل ClickUp، مما يسهل مراجعتها وتحليلها والتصرف بناءً عليها.

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Gartner في يونيو 2023 على ما يقرب من 3500 موظف, أقل من ثلث العاملين يشعرون بأنهم منخرطون ومتحمسون حقًا في وظائفهم. ولكن إليك الأمر المثير للاهتمام - أولئك الذين يشعرون بالحماس تجاه عملهم هم أكثر عرضة بنسبة 31% للبقاء في شركتهم، وأكثر عرضة بنسبة 31% لتجاوز حدودهم الوظيفية والمساهمة بنسبة 15% أكثر بشكل عام.

## شاهد التعاون يرتفع مع ClickUp

يحول النهج الاستراتيجي الذي يركز على الموظفين لمحتوى الإنترانت إلى مورد ديناميكي يحفز المشاركة ومشاركة المعرفة والشعور بالانتماء للمجتمع. وبينما يتم تنقيح المحتوى وتنويعه، تذكر أن الهدف النهائي هو خلق مساحة يشعر فيها الموظفون بالتواصل والإلهام للمساهمة.

يوفر ClickUp الأدوات اللازمة لقياس الفعالية، وتخصيص المحتوى، وتبسيط التعاون، مما يساعد على تحسين تجربة الموظفين.

باستخدام ClickUp Dashboards، يمكنك تحليل كيفية أداء محتوى الإنترانت. تجعل ميزات مثل المستندات، والدماغ، وإدارة المعرفة إنشاء مواقع الويكي والمحاور أمرًا سهلاً وبسيطًا. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!