كيفية تصدير المهام من JIRA واستيرادها إلى ClickUp

عندما رأيت JIRA لأول مرة، شعرت بحيرة شديدة (كما حدث مع Sprintly ).

كيف يمكنك البحث؟

كيف تربط المشكلات؟

كيف تحدد المهام التي يجب القيام بها بعد ذلك؟

لا شك أنه أحد أشهر برامج إدارة المشاريع المتاحة، ولكنه بالتأكيد ليس الوحيد.

مع أكثر من 40,000 مؤسسة تستخدم JIRA، أصبح مثل Microsoft Project للمطورين. إنه الخيار المفضل لتتبع الأخطاء والمشكلات، ولكنه بالتأكيد لا يفي بالغرض للمشاريع الأكثر شمولاً. إنه جيد لإصلاح الأشياء، وليس لتخطيطها. أي شخص عالق في المنتصف – ويكره فيضان التذاكر، الكثير من التذاكر! – سيضيع بلا أمل.

لماذا يجب عليك التبديل من JIRA إلى برنامج إدارة المشاريع الذي يمكن لجميع أعضاء فريقك استخدامه

JIRA معقد ولا يمكن استخدامه بشكل مثالي إلا من قبل فرق الهندسة. أحد مصادر الإحباط في JIRA هو عندما يضطر فريقك غير التقني إلى التفاعل مع المطورين ومالكي المنتجات لإنهاء العمل. إذا أصبح استخدامه من قبل فريقك بأكمله صعبًا للغاية واضطر بقية فريقك إلى البحث عن أداة أخرى، فسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من الانفصال. إنه مكلف. قد يكلفك قد يكلفك تجهيز فرق كاملة آلاف الدولارات كل شهر. ولكن بسبب السعر المرتفع، تشعر أنك مضطر للبقاء على JIRA. لماذا تريد نقل فريقك بالكامل إلى أداة معقدة لمجرد أنها تتمتع بقدرات رائعة في تتبع الأخطاء؟ هذا غير منطقي. هناك بدائل أبسط. اكسر القوالب التقليدية واعثر على اكسر القوالب التقليدية واعثر على بديل JIRA أسهل في الاستخدام مثل ClickUp الذي يتميز بمعدل اعتماد أسهل، خاصة لأولئك الذين لا يركزون على الجانب الهندسي.

أصبحت حركة معارضة JIRA موجة عارمة، حتى بالنسبة للمطورين وموظفي عمليات تكنولوجيا المعلومات. وإذا كنت تريد التبديل من Jira إلى ClickUp، فستحتاج إلى تصدير معلومات JIRA واستيرادها إلى ClickUp للحصول على منصة أكثر سلاسة وإنتاجية.

كيفية استيراد ملفات JIRA إلى ClickUp

لا يمكننا التحكم في كيفية تعامل JIRA مع عمليات التصدير، ولكن مع ClickUp يمكننا تسهيل الأمر قدر الإمكان.

في حساب ClickUp الخاص بك، انتقل إلى ملفك الشخصي، ثم الإعدادات، واختر استيراد/تصدير. بمجرد الوصول إلى هناك، حدد زر JIRA الكبير لبدء التصدير.

مع ClickUp، لا تحتاج إلى ملف XML أو ملف Excel، كل ما عليك فعله هو منح ClickUp API حق الوصول وسنتكفل بالباقي.

ستحتاج إلى إنشاء رابط تطبيق وتكوين رابط التطبيق ومطابقة عنوان URL لتطبيق JIRA مع ClickUp ثم المتابعة من هناك. اطلع على الخطوات الدقيقة لإنجاح استيراد JIRA.

تعرف على كيفية استيراد عملك من JIRA إلى ClickUp بالضبط.

لماذا التصدير من JIRA والاستيراد إلى ClickUp؟

هناك العديد من المزايا لاستخدام ClickUp بدلاً من JIRA. يوفر ClickUp معظم ميزات وتكاملات JIRA، كما أنه يقدم خطة مجانية إلى الأبد.

ينبهر العديد من المستخدمين الذين ينتقلون من JIRA إلى ClickUp على الفور بسهولة استخدام الواجهة. إن الانتقال من واجهة JIRA الجافة والمملة إلى جمال ClickUp النابض بالحياة يمثل تغييرًا كبيرًا.

لكن ClickUp لا يقتصر على واجهة نظيفة فحسب؛ بل يوفر ClickUp العديد من الميزات القوية التي يمكنك الوصول إليها مجانًا. الآن ستتمكن من الحصول على عروض متعددة لمشاريعك، وتعيين التعليقات، والحصول على تحرير غني للغاية، وشريط أدوات متعدد المهام، وحالات بسيطة ومخصصة، وميزات مبتكرة مثل المفكرة داخل التطبيق وعلبة المهام لتقليل أهم أعمالك للعودة إليها لاحقًا.

يمكن لجميع فرقك وأقسامك العمل معًا على منصة واحدة.

عادةً ما تستخدم فرق الهندسة فقط JIRA، مما يعني أن فرق التسويق والإبداع والعمليات والموارد البشرية تستخدم جميعها منصة أخرى. وهنا تكمن جمالية ClickUp.

تتمتع المؤسسات في ClickUp بقدرات اتصال وكفاءة غير مسبوقة عندما تتمكن جميع فرقها من استخدام نفس المنصة البديهية الرائعة، بل وحتى الحصول على عروض لوحة المعلومات.

استخدم Scrum و Sprints في ClickUp

تتمثل إحدى الميزات البارزة لـ JIRA في نظام إدارة المشاريع المرن والسريع . والخبر السار هو أنه يمكنك القيام بذلك مباشرة في ClickUp أيضًا، دون التعقيدات التي تنطوي عليها تلك الواجهة.

بمجرد إعداد التسلسل الهرمي الذي يناسب مساحات فريقك ومشاريعك وقوائمك، ستتمكن من إعداد سباقات السرعة داخل ClickUp ومتابعة مشاريعك من البداية إلى النهاية. ستستخدم القوائم داخل ClickUp لإعداد كل سباق من سباقات السرعة.

يجب أن تمثل كل قائمة سباق فردي مع قائمة إضافية بعنوان "المهام المتأخرة". سيتم تطوير الميزات والجوانب الجديدة للمنتج ضمن هذه القوائم وأرشفتها عند الانتهاء. تعمل القوائم بشكل مثالي كسباقات، حيث يمكن لكل قائمة أن تحتوي على العديد من المهام التي تنطبق عليها. كما يمكن أن تحتوي القوائم على تواريخ البدء/الانتهاء والتفاصيل وموضوع النشاط بالكامل وغير ذلك الكثير! سنتيح لك حتى ترميز سباقاتك بالألوان وستحافظ العلامات على ترابطها.

لمزيد من المعلومات، ستوضح لك وثيقة المساعدة هذه بالضبط كيفية إعداد ClickUp للسبرينتس ويمكنك البدء في سير العمل المرن على الفور.

الخلاصة

إذا كان مستخدمو JIRA صادقين، فسوف يعترفون بأن البرنامج غير عملي. سيخبرونك عن مدى إحباطهم منه. وكيف أنه يبطئ المستخدمين عن إنجاز مهامهم، بدلاً من تحسين الإنتاجية. يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا كبيرين لفهم كيفية استخدام JIRA – فلماذا تمر بهذه المعاناة؟ قم باستيراد مهام JIRA إلى ClickUp!