أفضل 30 مذكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لمشاركتها مع فريقك

الميمات - حكام الإنترنت!

وفي عالم تكنولوجيا المعلومات، حيث ينغمس الناس في كثير من الأحيان في حلقات لا نهاية لها من البرمجة وبروتوكولات أمن الشبكات، تقدم ميمات تكنولوجيا المعلومات رشقات سريعة من الفكاهة والراحة.

إذا كنت الشخص الجديد في مجموعة الدردشة الجماعية في المكتب وتحاول كسر الجليد، فإليك نصيحة احترافية: شارك بعض الميمات الجيدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واستبدل بعض الضحكات بالصداقة. ففي النهاية، الجميع يحب الشخص الذي لديه مخزون قوي من الميمات!

فقط تأكد من قراءة الغرفة قبل إرسال تلك الميمات - ما هو مضحك في سياق ما قد لا يكون مضحكًا في سياق آخر. لا أحد يريد ذلك!

ولكن من أجل تلك اللحظات الممتعة، إليك أفضل 30 ميمية مضحكة بما يكفي لمشاركتها مع فريقك وإضفاء البهجة على يومهم.

تطور ميمات تكنولوجيا المعلومات

صدق أو لا تصدق، لم تبدأ الميمات مع الإنترنت.

حتى أن اللغويين يجادلون بأن كان البشر يستخدمون الميمات للتواصل منذ قرون.

🎉حقيقة ممتعة: ظهرت كلمة "ميمي" في الكلمات المتقاطعة في نيويورك تايمز أكثر من 60 مرة . ولكن ما يجعلها متميزة هو سرعة إنشائها ومشاركتها وإعادة استخدامها من قبل الناس في جميع أنحاء العالم.

يقول سانت هوكس، مبتكر الميمات الشهير الذي يتابعه ثلاثة ملايين متابع على إنستغرام، إن الميمات تدور حول إعادة توظيف الوسائط لإيصال رسائل ثقافية أو اجتماعية أو سياسية - من خلال الفكاهة في الغالب.

في الواقع، كان سانت هوكس أول مراسل للميمات على إنستغرام في حفل الميت غالا، مما يثبت مدى أهمية الميمات ثقافياً.

تكمن قوة الميمات في قدرتها على عبور الثقافات والانتشار كالنار في الهشيم والتقاط جوهر اللحظة. في الواقع، بالنسبة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات، الميمات هي أكثر من مجرد نكات - إنها لقطات من التجارب المشتركة التي يتردد صداها عبر الفرق. فهي تعكس التحديات والانتصارات والمراوغات التي ينفرد بها عالم التكنولوجيا. محترفو البرمجيات يعرفون هذا الأمر جيدًا، حيث تسلط ميمات تكنولوجيا المعلومات الضوء على مراوغات الترميز، وأمن الشبكات، والخلافات الكلاسيكية بين مدير المنتج والمطور.

تخلق الميمات مجتمعًا من خلال الفكاهة، وتوفر الإلهاء والبصيرة في واقعنا الرقمي.

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أفضل 30 ميمات في مجال تكنولوجيا المعلومات

هذه صرخة لجميع المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات: خذ استراحة مستحقة من الأكواد أو الأخطاء أو IDEs أو خطوط الأنابيب أو الإصلاحات العاجلة أو عمليات النشر أو مشكلات الإنتاج - واستمتع ببعض الميمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

1. ما هي وظيفتك؟

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2. هل تتذكر الخطأ؟

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3. قطة شرودنجر

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4. 404: لم يتم العثور على خطأ

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5. القصص المصورة الذكية

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6. بطريقة أو بأخرى

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7. كل شيء عادل في التاريخ والحرب (وتكنولوجيا المعلومات)

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8. وظيفة بدوام كامل

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9. الممارسة تجعلك مثاليًا

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10. لول!

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11. ما وراء الكواليس

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12. هاري أنت ... مهندس برمجيات

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13. الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظرون

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14. مما تتكون الأحلام

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15. مشاعر مختلطة

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16. نفس الشيء ولكن مختلف

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17. وضع التصفح المتخفي

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18. الكلمات الأولى للمطور

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19. تخزين الدماغ: غير محدود

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20. المبرمج الطبيعي

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21. ما وراء الثنائية

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22. الجميع يحتاج إلى القليل من المساعدة

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23. رجل المبادئ

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24. ثنائي أم ثنائي؟

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25. قوة العادة

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26. معجزة عيد الميلاد

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27. بواسطة EOD

المصدر اقرأ أيضًا: كيف يمكنك التواصل ومشاركة الأفكار مع أعضاء الفريق؟

28. احتفل بالمكاسب الصغيرة

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29. C أنت على الآخر

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30. وظيفة واحدة، العديد من الأدوار

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31. المكافأة: انظر، إنه أنت!

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## قوة الفكاهة في ثقافة تكنولوجيا المعلومات

دعنا نواجه الأمر - يعمل محترفو تكنولوجيا المعلومات لساعات طويلة. عند التوفيق بين التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء ومشاكل أمن الشبكة، تصبح الفكاهة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

الأمر لا يتعلق فقط بالضحك؛ بل يتعلق بالبقاء عاقلًا.

مقال يسلط الضوء على قصة من أستاذ بجامعة هارفارد تلخصها بشكل مثالي. طُلب منه دراسة الكوميديين الارتجاليين لتحسين مهاراته في التدريس في كلية هارفارد للأعمال.

في البداية، بدا الأمر غريبًا - ما علاقة الكوميديا بتدريب قادة الأعمال المستقبليين؟

لكن الأمر بدا غريبًا.

تعلمك الكوميديا كيفية التواصل مع جمهورك وإظهار التعاطف والتواصل بفعالية. وهذا لا يختلف كثيرًا عما يفعله محترفو تكنولوجيا المعلومات عند التعاون أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو شرح المفاهيم التقنية.

تدعم الأبحاث ذلك أيضًا. المدراء الذين يتمتعون بروح الدعابة أكثر احترامًا، كما أن الموظفين في البيئات التي تتسم بروح الدعابة أكثر انخراطًا في العمل وأقل عرضة للاستقالة.

في قطاع التكنولوجيا، تعمل ميمات تكنولوجيا المعلومات كمتنفس مثالي للتنفيس عن التوتر وتعزيز الشعور بالزمالة بين الزملاء.

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أفضل الممارسات لمشاركة ميمات تكنولوجيا المعلومات ## أفضل الممارسات لمشاركة ميمات تكنولوجيا المعلومات

يمكن أن تكون مشاركة ميمات تكنولوجيا المعلومات طريقة رائعة للتواصل مع فريقك وتلطيف الأجواء، ولكن التوقيت والسياق هما كل شيء.

قبل أن تضغط على زر الإرسال، إليك بعض أفضل الممارسات لضمان وصول الميم الخاص بك بشكل صحيح وعدم التسبب في صمت محرج.

تعرف على ثقافة فريقك

معرفة جمهورك أمر ضروري.

_ما الذي يجعلهم يضحكون؟ ما الذي قد يجدونه جديرًا بالضحك؟ هل هم من نوع الأشخاص الذين يقدرون النكتة الجيدة في تصحيح الأخطاء، أم أنهم سيقلبون أعينهم؟

يمكن أن يساعدك فهم ثقافة فريقك على تجنب تلك اللحظات المحرجة التي لا تصل فيها دعابتك إلى الهدف المنشود.

خذ صفحة من حسابات الميمات مثل SportsJokes على إنستغرام . ومتابعيهم من عشاق الرياضة المتحمسين الذين يعرفون أن جمهورهم يحب الميمات الرياضية (ولكن بصراحة، من لا يحبها؟).

وبالمثل، في عالم تكنولوجيا المعلومات، يجب أن تلبي ميمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك روح الدعابة الخاصة بفريقك - سواء كان ذلك للسخرية من الساعات اللامتناهية التي تقضيها في البرمجة أو متعة إصلاح مشكلة أمنية في الشبكة بعد عدة محاولات فاشلة.

استخدم الميمات ذات الصلة

ليست كل الميمات المنتشرة مناسبة لعلامتك التجارية. قبل أن تقفز على عربة أحدث الميمات الشائعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تأكد من فهمك لأمرين أساسيين:

_لماذا هي مضحكة؟

_ما هو السياق؟

إن استخدام الميمات دون فهم روح الدعابة فيها يشبه محاولة إصلاح خطأ ما دون قراءة سجل الأخطاء - أمر محرج ومن المحتمل أن يفشل.

لا أحد يريد أن يرى ميمي شركة غير مضحكة أو في غير محلها تماماً.

تدوير أدوار مشاركة الميمات

في المكتب، يسمح تناوب الأدوار في المكتب للموظفين بالتقدم إلى مناصب جديدة ومعالجة المشاكل من منظور جديد. إنها طريقة رائعة لاختبار مجموعات المهارات المختلفة وإيجاد حلول إبداعية قد لا تظهر بطريقة أخرى.

ينطبق المبدأ نفسه على مشاركة الميمات!

من خلال تناوب مسؤولية من يشارك أحدث الميمات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ستحافظ على تجديد الأمور وتمنح الجميع فرصة لإظهار حسهم الفريد من الفكاهة.

في أسبوع واحد، يمكن أن يكون مسؤول النظام مشاركة النكات حول أمن الشبكة، وفي اليوم التالي، يمكن أن يتقدم أحد المطورين بميمات حول كوابيس تصحيح الأخطاء.

هذا التناوب يمنح الفريق بأكمله فرصة للمساهمة في المتعة.

استخدم دردشة ClickUp المدمجة لمشاركة سلسة

عندما يتعلق الأمر بميمات تكنولوجيا المعلومات، فإن التوقيت هو كل شيء.

ولكن لنكن واقعيين - عندما تكون الدردشة منفصلة عن مكان حدوث العمل، غالبًا ما تضيع الميمية في الترجمة. وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي للإنقاذ، ليحافظ على مزامنة كل من الميمات الخاصة بك ومشاريعك.

تعاون وشارك في إنشاء ومشاركة ميمات تكنولوجيا المعلومات مع ClickUp Chat

إحدى المزايا البارزة لـ انقر فوق الدردشة هو تكاملها مع بيئة عملك. مع وجود دردشة مخصصة لكل قائمة ومجلد ومساحة خاصة بها، ترتبط محادثاتك تلقائيًا بالمهام التي تعمل عليها.

هذا يعني أنه يمكنك التبديل بسهولة من مشاركة الميمات إلى إدارة المشاريع - كل ذلك دون مغادرة الدردشة.

إذا كنت تريد الاحتفاظ بميماتك بين عدد قليل من زملاء العمل الموثوق بهم فقط، فلا داعي للقلق. يمكنك ضبط المشاركة والأذونات على أي دردشة. اجعل الدردشة خاصة وحافظ على أمان مخبأ الميمات الخاص بك.

💡 نصيحة احترافية: ولتلك اللحظات التي يضحك فيها شخص ما على الميم الخاص بك؟ ردود الفعل على ClickUp هي الأفضل. ما عليك سوى التمرير فوق الرسالة، أو الضغط على زر الإعجاب، أو الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الرموز التعبيرية باستخدام ميزة إضافة رد فعل. لأنه لا شيء يعبر عن "ترابط الفريق" مثل 😂.

اجعل الدعابة خفيفة ومحترمة

على الرغم من أنه من المغري اختيار الفكاهة الطليعية أو الفكاهة الصفيقة عند مشاركة ميمات تكنولوجيا المعلومات، فمن المهم أن تحافظ على الأمور خفيفة ومحترمة

هذا لا يعني أنه لا يمكنك تجاوز الحدود قليلاً، ولكن هذا يعني الابتعاد عن أي شيء يستهدف فئات سكانية معينة أو يبدو قاسيًا بلا داعٍ.

إن القاعدة الكلاسيكية "اضرب دائماً" هي دليل آمن يجب اتباعه - صوِّب دعابتك على الأنظمة أو المواقف، وليس على الأشخاص.

ومن الحكمة أيضًا الالتزام بالمواضيع ذات الصلة التي لا تجلب الإحباط للغرفة.

وازن بين الفكاهة والإنتاجية

ربما سمعت على الأرجح المثل القائل: "كل العمل بدون لعب..." حسنًا، والعكس صحيح أيضًا.

في حين أن إبقاء المزاج خفيفًا باستخدام ميمات تكنولوجيا المعلومات أمر رائع، إلا أن هناك خطًا رفيعًا بين مشاركة الضحك السريع وتحويل يوم العمل إلى حفلة ميمية لا نهاية لها. 63% من المشاركين في استطلاع حديث أن الفكاهة تساعد على تقليل التوتر والإرهاق في مكان العمل.

ولكن، مثل أي شيء آخر، الأمر كله يتعلق بالتوازن. المفتاح هو معرفة متى يحين وقت المزاح ومتى يحين وقت التركيز.

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إنشاء مركز ميمي للمشاركة المستمرة

يرتقي ClickUp بالعمل الجماعي إلى المستوى التالي من خلال الجمع بين الفكاهة والإنتاجية والتعاون - كل ذلك ضمن منصة واحدة.

من خلال واجهته سهلة الاستخدام، يمكنك إرسال الرسائل واستقبالها في الوقت الفعلي، كل ذلك دون مغادرة مساحة عمل ClickUp.

مشاركة الميمات والعمل معًا دون عناء مع ClickUp Chat

تتضمن بعض الميزات الرائعة في ClickUp Chat ما يلي:

لوحة تشغيل الدردشة : ابحث بسهولة عن وإنشاء دردشات جديدة أو رسائل مباشرة أو قوائم مشاريع مباشرة من الشريط الجانبي للدردشة. ما عليك سوى الضغط على أيقونة "+" في الجزء العلوي من الشريط الجانبي لتبسيط سير عمل اتصالاتك

: ابحث بسهولة عن وإنشاء دردشات جديدة أو رسائل مباشرة أو قوائم مشاريع مباشرة من الشريط الجانبي للدردشة. ما عليك سوى الضغط على أيقونة "+" في الجزء العلوي من الشريط الجانبي لتبسيط سير عمل اتصالاتك مشاركة الملفات وقنوات الدردشة المخصصة : شارك المستندات والصور والميمات دون عناء. أنشئ قنوات دردشة منفصلة على مستوى المساحة أو المجلد أو القائمة لتنظيم أفضل - مثالية لمناقشات الفريق أو تحديثات العملاء أو مركز مشاركة الميمات المخصص لك

: شارك المستندات والصور والميمات دون عناء. أنشئ قنوات دردشة منفصلة على مستوى المساحة أو المجلد أو القائمة لتنظيم أفضل - مثالية لمناقشات الفريق أو تحديثات العملاء أو مركز مشاركة الميمات المخصص لك أدوات حظر الوقت والتتبع: يمكنك جدولة مهامك باستخدام قوالب حظر الوقت في ClickUp أو المزامنة مع تقويم Google للحفاظ على تنظيم الكتل والمهام في مكان واحد. استخدم تتبع الوقت لمراقبة الوقت المستغرق في كل مهمة - مما يضمن لك عدم قضاء ساعات في جحر الميمات عن طريق الخطأ

تتبُّع الوقت عبر أجهزة متعددة أصبح أسهل مع ClickUp

تكامل المهام داخل الدردشات : ربط المحادثات بمهام المشروع بسلاسة، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك من واجهة الدردشة. يمكنك الانتقال من محادثة حول الميمات إلى إدارة خط سير مشروعك دون انقطاع

: ربط المحادثات بمهام المشروع بسلاسة، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك من واجهة الدردشة. يمكنك الانتقال من محادثة حول الميمات إلى إدارة خط سير مشروعك دون انقطاع قنوات الدردشة: القدرة على إضافة طرق عرض الدردشة على مستوى المساحة أو المجلد أو القائمة، وإنشاء قنوات دردشة منفصلة لفرق أو مشاريع أو عملاء مختلفين. يمكنك حتى تثبيت الدردشات التي سيتم عرضها أعلى قائمة الدردشة الخاصة بك

القدرة على إضافة طرق عرض الدردشة على مستوى المساحة أو المجلد أو القائمة، وإنشاء قنوات دردشة منفصلة لفرق أو مشاريع أو عملاء مختلفين. يمكنك حتى تثبيت الدردشات التي سيتم عرضها أعلى قائمة الدردشة الخاصة بك تعيين المهام : قم بتعيين أعضاء الفريق لتعيين التعليقات أو المهام، مما يضمن إنجاز الأمور المهمة - بعد الميمات بالطبع

: قم بتعيين أعضاء الفريق لتعيين التعليقات أو المهام، مما يضمن إنجاز الأمور المهمة - بعد الميمات بالطبع تحديثات في الوقت الفعلي: ابقَ على اطلاع دائم بإشعارات تعيينات المهام والتعليقات والإشارات، مما يضمن لك أن تكون على اطلاع دائم (ولا تفوتك أي ميمية جيدة)

مشاركة ميمات العمل المفضلة لديك في دردشة ClickUp وتثبيتها ليشاهدها الجميع

سواء كنت تعمل على مشاريع أو تبحث فقط عن إضفاء البهجة على يوم شخص ما بميم مضحكة، فإن ClickUp Chat يبقي كل شيء منظمًا ويمكن الوصول إليه.

بايتات من الفكاهة: شارك ميمات تكنولوجيا المعلومات على ClickUp

المكتب الذي يضحك معًا يبقى معًا.

يمكن لبيئة العمل الإيجابية المفعمة بالحيوية حيث يتشارك الناس الضحك ويحترمون بعضهم البعض أن تعزز الإنتاجية وولاء الموظفين.

هذه الميمات ال 30 لتكنولوجيا المعلومات هي كاسحات الجليد المثالية مضمونة لإبقاء الطاقة عالية والضحك مستمراً. وبفضل أدوات ClickUp متعددة الاستخدامات، أصبحت مشاركة النكات مع فريقك أسهل من أي وقت مضى.

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