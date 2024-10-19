كيفية الحصول على مراجع للوظائف لتأمين وظيفتك التالية

لقد عثرت على الوظيفة الشاغرة المثالية، وصقلت سيرتك الذاتية، ونجحت في المقابلة الشخصية. ولكن هناك قطعة واحدة أخيرة يمكن أن تنجح أو تفشل طلبك للوظيفة - المراجع.

من السهل التغاضي عنها، لكن المراجع القوية يمكن أن تميزك في سوق العمل التنافسي. فهي تخبر صاحب العمل المستقبلي بمدى قوة مكانتك المهنية في الماضي.

السؤال هو، كيف يمكنك الحصول على هذه التوصيات القيمة؟

دعنا نتعمق في من، وكيف، وأفضل الممارسات للحصول على مراجع قوية لمساعدتك في الحصول على وظيفتك التالية. 🛬

## ما هي التوصيات المهنية؟

المراجع المهنية هي من الأفراد الذين يمكنهم أن يشهدوا على مهاراتك ومؤهلاتك وأخلاقيات العمل

وعادةً ما يكونون أشخاصًا عملت معهم في بيئة مهنية - مثل رئيس سابق أو زميل أو حتى عميل.

عند التقدم لوظيفة أو إجراء تغيير مهني ، قد يطلب أصحاب العمل مراجع لاكتساب المزيد من المعلومات عن قدراتك.

لماذا تعتبر المراجع المهنية مهمة؟

تعتبر المراجع المهنية ذات قيمة لأنها

التأكد من صحة مؤهلاتك: فهي تؤكد على دقة المهارات والخبرات المدرجة في سيرتك الذاتية

فهي تؤكد على دقة المهارات والخبرات المدرجة في سيرتك الذاتية تقدم وجهة نظر خارجية: توفر المراجع رؤى حول أخلاقيات العمل والأداء وكيفية تعاونك مع الآخرين

توفر المراجع رؤى حول أخلاقيات العمل والأداء وكيفية تعاونك مع الآخرين بناء الثقة مع أصحاب العمل: تساعد الملاحظات الإيجابية من المهنيين الموثوق بهم على زيادة ثقة مديري التوظيف في قدراتك

تساعد الملاحظات الإيجابية من المهنيين الموثوق بهم على زيادة ثقة مديري التوظيف في قدراتك تعزيز طلب التوظيف الخاص بك: يمكن أن تمنحك المراجع القوية ميزة تنافسية، خاصةً عندما يكون لدى المرشحين الآخرين مؤهلات مماثلة

يمكن أن تمنحك المراجع القوية ميزة تنافسية، خاصةً عندما يكون لدى المرشحين الآخرين مؤهلات مماثلة التأثير على قرارات التوظيف: يمكن أن تعزز التزكيات المتألقة من ملاءمتك للوظيفة وتجعلك متميزاً عن المتقدمين الآخرين

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## أنواع المراجع المهنية

عند التقدم بطلب للحصول على وظيفة، يمكنك تقديم أنواع مختلفة من المراجع المهنية، حيث يقدم كل منها وجهة نظر فريدة حول قدراتك وشخصيتك.

دعنا نلقي نظرة على الأنواع الرئيسية. 🗂️

مراجع العمل

تأتي مراجع العمل من الأشخاص الذين عملت معهم في بيئة مهنية. قد يكون هذا مديرًا سابقًا، أو مشرفًا، أو زميل عمل، أو عميلاً.

وهي المراجع الأكثر شيوعًا التي يبحث عنها أصحاب العمل لأنها تقدم نظرة مباشرة على أدائك الوظيفي، وأخلاقيات العمل، والمهارات في العمل.

يمكن لهؤلاء الأفراد أن يتحدثوا عن مساهماتك اليومية، وقدراتك على حل المشكلات، ومدى انسجامك مع الفريق أو ثقافة الشركة.

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مراجع أكاديمية

قد تحتاج إلى مراجع أكاديمية إذا كنت جديدًا في سوق العمل أو تتقدم لوظيفة أكاديمية.

وتأتي هذه المراجع من أساتذة أو مستشارين أو مرشدين يمكنهم أن يشهدوا بقدراتك الفكرية وعاداتك في العمل وإنجازاتك خلال دراستك.

على الرغم من أنهم قد لا يكونون قد رأوك في مكان العمل، إلا أن المراجع الأكاديمية تزود أصحاب العمل بشعور بقدرتك على التعلم، والتفاني في مجال عملك، وإمكانية نجاحك مهنياً.

المراجع الشخصية

تركز المراجع الشخصية على شخصيتك كشخص بدلاً من التركيز على خبرتك المهنية أو الأكاديمية.

وهي مراجع شخصية عادةً ما يقدمها أشخاص يعرفونك جيدًا، مثل الأصدقاء القدامى أو قادة المجتمع أو المنسقين المتطوعين.

وهم يقدمون رؤى حول صفاتك الشخصية، مثل النزاهة والموثوقية ومهارات التعامل مع الآخرين، مما يعطي أصحاب العمل صورة كاملة عنك كفرد.

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من تختار كمرجع مهني؟

يمكن أن يُحدث اختيار المراجع المهنية المناسبة فرقاً كبيراً في بحثك عن وظيفة.

إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرارك. 📋

الصلة بالوظيفة

فكّر في الوظيفة التي تتقدم لها والمهارات أو الخبرات الأكثر أهمية لهذا الدور. يجب أن يكون مرجعك قادراً على تسليط الضوء على تلك الجوانب الرئيسية في خلفيتك.

على سبيل المثال، سيكون المشرف السابق الذي يمكنه التحدث عن أسلوبك في الإدارة مثاليًا إذا كنت تتقدم لوظيفة قيادية.

أما إذا كان منصباً تقنياً، فإن الشخص الذي شاهد خبراتك أثناء العمل سيكون له وزن أكبر. يمكن أن يؤدي تصميم مراجعك لتتماشى مع الوصف الوظيفي إلى تعزيز طلبك.

الإلمام بعملك

من الضروري اختيار أشخاص على دراية بعملك ويمكنهم التحدث بشكل إيجابي عن قدراتك. وهذا يعني اختيار مراجع عملوا معك عن كثب - سواء كانوا مديرك المباشر، أو زميلاً لك، أو مرشداً.

إذا كان لدى مراجعك فهم واضح لإسهاماتك وإنجازاتك، فسيكون بإمكانهم تقديم توصية أكثر إقناعًا.

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### القدرة على تقديم تأييد قوي

أنت تريد اختيار الأفراد الذين سيقدمون توصية إيجابية ومتحمسة.

قبل إدراج مرجع محتمل، ضع في اعتبارك مدى تقديرهم لعملك. إذا كان هناك أي شك حول استعدادهم لتقديم تأييد قوي، فمن الأفضل البحث في مكان آخر.

من الجيد أيضًا أن تسأل المراجع المحتملين عما إذا كانوا يشعرون بالارتياح للتوصية بك. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من استعدادهم لإبراز أفضل صفاتك.

كيف تبحث عن مراجع مهنية للوظائف؟

يُعد تأمين مراجع قوية خطوة أساسية في عملية البحث عن وظيفة، وتتطلب العملية كلاً من الاحترافية والتخطيط الدقيق.

فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في طلب مراجع الوظائف بثقة. 💪🏼

1. تواصل مبكراً

لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لطلب توصية.

عندما تبدأ في البحث عن وظيفة، فكّر في الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مناسبين لك وتواصل معهم مبكرًا. فهذا يمنح مراجعك المحتملين الوقت الكافي للاستعداد ويضمن لك عدم التسرع في العملية.

دائمًا ما يكون الطلب المدروس وفي الوقت المناسب موضع تقدير مما يزيد من احتمالية الحصول على رد إيجابي.

2. اطلب الإذن

بمجرد تحديد الشخص الذي ترغب في إدراجه كمرجع، اطلب منه قبل تقديم معلومات الاتصال به إلى صاحب العمل المحتمل.

ويكون الطلب البسيط والمهذب، إما من خلال البريد الإلكتروني أو مكالمة هاتفية، هو الأفضل.

دعهم يعرفون ما الذي تتقدم إليه ولماذا تقدر دعمهم لك. هذا النهج يحترم وقتهم ويسمح لهم بالرفض إذا لم يتمكنوا من تقديم توصية قوية.

3. شارك التفاصيل

بعد الحصول على موافقتهم، زوّد مراجعك ببعض التفاصيل.

شارك التفاصيل حول الوظيفة التي تتقدم لها، والشركة، وأي مؤهلات أو خبرات محددة قد يبحث عنها صاحب العمل.

يمكنك أيضًا تذكيرهم بمشاريع أو إنجازات معينة شاركوا فيها معك. وهذا يساعدهم على تصميم توصياتهم لإبراز الجوانب الأكثر صلة بخبرتك.

💡 نصيحة للمحترفين: بدء عمل جديد ? لا تقلق! فمع الثقة والتركيز وهذه النصائح، ستتمكن من التعامل مع مسؤولياتك الجديدة بسلاسة.

4. عرض المواد للمساعدة

إذا أمكن، اعرض عليهم تقديم معلومات إضافية لتسهيل مهمتهم. يمكن أن يكون ذلك نسخة من سيرتك الذاتية أو ملخصًا لوصف الوظيفة.

تساعد هذه التفاصيل مراجعيك على الشعور بثقة أكبر في مشاركتهم والتأكد من أن ملاحظاتهم تتوافق مع ما يبحث عنه صاحب العمل.

5. التعبير عن الامتنان

خذ دائمًا الوقت الكافي للتعبير عن تقديرك لدعمهم.

فالاعتراف بجهودهم يُظهر احترافيتهم ويساعد على بناء علاقة إيجابية . لفتة صغيرة كهذه توضح أنك تقدر مساهماتهم وتحترم الوقت الذي استغرقوه لمساعدتك.

قوالب طلب مرجع احترافي

يمكن للبريد الإلكتروني الصحيح أن يصنع الفارق بين الحصول على توصية رائعة وبين ترك المتلقي غير متأكد من كيفية الرد.

للمساعدة، لقد أنشأنا ثلاثة نماذج بسيطة للبريد الإلكتروني يمكنك تخصيصها حسب علاقتك بالشخص الذي تطلب منه ذلك. 📧

1. طلب توصية من مدير سابق

مرحباً [اسم المدير],

آمل أن تكون بخير. أقوم حاليًا باستكشاف فرص عمل جديدة، وأردت أن أسألك عما إذا كنت على استعداد للعمل كمرجع لي.

خلال الفترة التي قضيتها في [اسم الشركة]، اكتسبت خبرة قيّمة من خلال العمل تحت قيادتك، وأعتقد أنك ستقدم وجهة نظر ثاقبة حول مهاراتي ومساهماتي.

إذا كنتم لا تمانعون في تقديم توصية لي، يُرجى إبلاغي بذلك، وسأطلعكم على المزيد من التفاصيل حول المناصب التي أتقدم لها.

أقدر وقتك واهتمامك!

مع أطيب التحيات [اسمك]

2. طلب مرجع مهني من زملاء سابقين

مرحباً [اسم الزميل],

آمل أن تكون هذه الرسالة على خير ما يرام. أتواصل معكم لأنني بصدد التقدم لوظائف جديدة وأود أن أعرف ما إذا كنتم على استعداد لتقديم توصية لي.

بعد أن عملنا معًا في [اسم الشركة]، أشعر أن لديك فهمًا قويًا لأخلاقيات العمل ومهارات التعاون لدي.

إذا كنت مستعدًا لذلك، فسأكون سعيدًا بتقديم أي تفاصيل إضافية قد تحتاجها.

شكرًا مقدمًا على دعمكم!

مع أطيب التحيات [اسمك]

3. الاتصال بعميل للحصول على مرجع

مرحباً [اسم العميل],

أتمنى أن يكون كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لك!

أنا أبحث حاليًا عن فرص جديدة وأود أن أعرف ما إذا كنت على استعداد للعمل كمرجع.

لقد كان العمل معك في [اسم المشروع] تجربة مجزية، وأعتقد أن وجهة نظرك حول مساهماتي ستكون ذات قيمة.

يرجى إبلاغي إذا كنت مرتاحًا لذلك. يمكنني تقديم أي تفاصيل ضرورية لتسهيل العملية.

أشكرك على اهتمامك!

مع أطيب التحيات [اسمك]

## اجعل بحثك عن وظيفة أسهل مع ClickUp

قد يكون التنقل بين طلبات التزكية والطلبات والمواعيد النهائية مرهقًا، ولكن انقر فوق الأدوات التي تساعدك في الحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

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### انقر فوق الدماغ ClickUp Brain هي أداة مبتكرة للكتابة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في منصة ClickUp. تساعدك على إنشاء رسائل بريد إلكتروني فعّالة بسهولة.

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لذا، عندما تقوم بصياغة الطلبات الأولية أو رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، يساعدك ClickUp Brain على تحقيق التوازن الصحيح بين الاحترافية والدفء.

ويمكنه أيضًا المساعدة في تحويل الأفكار المعقدة إلى لغة واضحة وموجزة، مما يسهل على المستلمين فهم رسائلك.

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### مستندات النقر فوق المستندات

التالي, مستندات ClickUp هي منصة متعددة الاستخدامات يمكنها مساعدتك في تنظيم طلباتك المرجعية وتنسيقها بفعالية.

تصدير مستنداتك بتنسيقات مختلفة، مما يجعل المشاركة خارج مستندات ClickUp Docs سهلة وفعالة

يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني منظمة بشكل جيد، وإضافة المعلومات ذات الصلة، وحتى دمج الروابط إلى عملك أو مشاريعك.

هذه المرونة تجعله مثاليًا لصياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة بصريًا تبرز وتلبي احتياجاتك الخاصة، بغض النظر عن الشخص الذي تتواصل معه.

استفد من تنسيق النص المنسق في ClickUp Docs لإبراز طلباتك المرجعية

البحث عن وظيفة نماذج

لتبسيط بحثك عن وظيفة بشكل أكبر، فكّر في الاستفادة من قوالب ClickUp.

قالب البحث عن وظيفة ClickUp البحث عن وظيفة

تم تصميم نموذج ClickUp للبحث عن وظيفة لمساعدتك في تتبع بحثك عن وظيفة في مكان واحد.

ال قالب البحث عن وظيفة ClickUp أداة ممتازة تبسط عملية البحث عن وظيفة وتبقيك منظماً.

عندما تبدأ هذه الرحلة، ستجد أنه لا يقدر بثمن لجمع إعلانات الوظائف الشاغرة من مصادر مختلفة والتأكد من أن جميع فرصك موجودة في موقع مركزي واحد. هذا النهج المبسط يوفر لك الوقت ويساعدك على متابعة طلباتك ومواعيدك النهائية ومهام المتابعة.

الميزة الرئيسية لهذا القالب هي قدرته على مساعدتك في تتبع اتصالاتك مع مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف. وهذا مفيد بشكل خاص عندما تتواصل معهم لطلب مراجع وظيفية.

من خلال الاحتفاظ بسجلات مفصلة لتفاعلاتك، يمكنك بسهولة الرجوع إلى المحادثات السابقة، مما يجعل طلباتك أكثر عمقًا وملاءمة.

ال نموذج اقتراح وظيفة ClickUp يكمل ذلك من خلال مساعدتك في إنشاء مقترحات مقنعة تبرز لأصحاب العمل المحتملين.

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## الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء طلب التزكية للوظائف

عندما تكون في رحلة البحث عن وظيفة، فإن طلب التزكية يبدو وكأنه حبل مشدود. خطأ واحد وقد تخسر فرصة ثمينة. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها:

لا تنسى أن تعطي إشعارًا كافيًا: مراجعك أشخاص مشغولون، لذا فإن سؤالهم في اللحظة الأخيرة قد يترك انطباعًا خاطئًا. احرص على أن تسألهم قبل أسبوعين على الأقل، مما يتيح لهم الوقت الكافي للاستعداد

مراجعك أشخاص مشغولون، لذا فإن سؤالهم في اللحظة الأخيرة قد يترك انطباعًا خاطئًا. احرص على أن تسألهم قبل أسبوعين على الأقل، مما يتيح لهم الوقت الكافي للاستعداد عدم تقديم السياق: عندما تتواصل مع أحد المراجع، شارك التفاصيل حول الوظيفة التي تتقدم لها ولماذا تعتقد أن رؤيتهم ستكون ذات قيمة. فهذا يساعدهم على تخصيص ملاحظاتهم لتتناسب مع ما يبحث عنه مدير التوظيف

عندما تتواصل مع أحد المراجع، شارك التفاصيل حول الوظيفة التي تتقدم لها ولماذا تعتقد أن رؤيتهم ستكون ذات قيمة. فهذا يساعدهم على تخصيص ملاحظاتهم لتتناسب مع ما يبحث عنه مدير التوظيف اختيار مراجع غير مناسبة: من المغري أن تضع قائمة بزميلك السابق المفضل في العمل أو صديق العائلة الذي يعرفك جيداً، ولكن قد لا يكون هذا الخيار الأفضل. بدلاً من ذلك، اختر شخصًا يمكنه التحدث عن مهاراتك وخبراتك على وجه التحديد في سياق مهني، مثل مدير سابق أو مرشد

ما الذي يبحث عنه أصحاب العمل في الشخص المرجعي؟

عندما يتواصل أصحاب العمل مع مراجعك، فإنهم يبحثون عن رؤى محددة تساعدهم في تقييم مدى ملاءمتك للوظيفة.

فهم يريدون أن يسمعوا عن المهارات والإنجازات ذات الصلة. على سبيل المثال، إذا كنت قد نجحت في قيادة مشروع أو قمت بتحسين عملية ما، فيجب أن يسلط مراجعك الضوء على تلك الإنجازات ويوضح تأثيرها على الفريق أو المؤسسة.

يركز أصحاب العمل أيضًا على عاداتك في العمل وشخصيتك. فهم يريدون أن يعرفوا ما إذا كنت موثوقاً وتتعاون بشكل جيد مع الآخرين وكيف تتعامل مع التحديات. يجب أن يكون المرجع الجيد مستعدًا لمناقشة مهنيتك وسلوكك وقدرتك على التكيف مع المواقف المختلفة.

إن تأثير المراجع في عملية التوظيف كبير. يمكن للتوصية المتوهجة أن تميزك عن المرشحين الآخرين وتعزز مؤهلاتك.

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تثير التعليقات الغامضة أو السلبية مخاوف أصحاب العمل المحتملين. لهذا السبب يجب أن يفهم مراجعك السمات الرئيسية الأكثر أهمية حتى يتمكنوا من مشاركة المعلومات الأكثر إقناعًا وملاءمة عنك.

👀 المكافأة: اكتشف هذه أمثلة للسيرة الذاتية الهندسية للإلهام. فهي تسلط الضوء على كيفية تقديم مهاراتك وخبراتك بفعالية بطريقة تلقى صدى لدى أصحاب العمل المحتملين.

## كيفية إدراج المراجع في سيرتك الذاتية

قد يبدو إدراج المراجع المهنية في سيرتك الذاتية أمراً بسيطاً، ولكن هناك بعض النصائح الأساسية لجعلها فعالة.

أولاً، فكر في إنشاء قسم منفصل بعنوان "المراجع" أو "المراجع المهنية" في نهاية سيرتك الذاتية. سيحافظ ذلك على تنظيم الأمور ويسهل على أصحاب العمل العثور عليها.

عند التنسيق، قم بتضمين اسم كل مرجع، والمسمى الوظيفي، والشركة، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني. تأكد من إدراجها بطريقة سهلة القراءة - باستخدام تخطيط متناسق لكل إدخال.

عبر في الواقع من الضروري أيضًا التأكد من أن قائمة مراجعك الوظيفية حديثة ودقيقة. فالمرجع الذي انتقل من شركة إلى أخرى أو غيّر وظيفته يمكن أن يربك أصحاب العمل، لذا تحقق من مراجعك مسبقاً للتأكد من بياناتهم.

## المتابعة بعد التحقق من المرجع

بمجرد أن يقدم مراجعك ملاحظاتك، من المهم المتابعة معهم.

ابدأ ب إرسال رسالة شكر صادقة أو بريد إلكتروني. رسالة بسيطة تعرب فيها عن امتنانك تُظهر تقديرك لدعمهم وتعزز علاقتك المهنية. دعهم يعرفون مدى تقديرك لوقتهم وجهدهم في مساعدتك أثناء بحثك عن وظيفة.

من الجيد أيضًا أن تُبقي مراجعك على اطلاع دائم بحالة بحثك عن وظيفة.

شاركهم الأخبار المثيرة، مثل المقابلات التي أجريتها أو العروض التي تفكر فيها. هذا يبقيهم على اطلاع دائم ويمنحهم السياق إذا طُلب منهم تقديم المزيد من المعلومات عنك في المستقبل.

بالإضافة إلى أنه يتيح لهم تقديم المشورة أو الدعم الإضافي، والذي يمكن أن يكون لا يقدر بثمن.

👀 مكافأة: ابحث عن إشارات حمراء للمقابلة التي قد تشير إلى مشاكل محتملة، مثل الإجابات الغامضة حول ثقافة الشركة أو ارتفاع معدل دوران الموظفين.

اجعل اتصالاتك ذات أهمية مع ClickUp

عندما يتعلق الأمر بالحصول على وظيفتك التالية، يمكن أن تلعب المراجع دوراً محورياً. تذكر أن هذه الاتصالات ليست فقط من أجل البحث عن وظيفة في هذا البحث عن وظيفة - فهي يمكن أن تفتح لك أبواباً في المستقبل.

قم بتبسيط طريقة إدارتك للمراجع والمتابعة مع ClickUp.

يجعل ClickUp كتابة طلبات التزكية المهنية سهلة، وتنظيم طلبات التوظيف، وتتبع اتصالاتك - كل ذلك في مكان واحد.

لماذا لا تجربه؟ اشترك في ClickUp اليوم وانتقل ببحثك عن وظيفة إلى المستوى التالي!