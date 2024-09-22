15 أداة من أدوات إدارة محفظة المنتجات للتميز في الأعمال التجارية

إن إدارة مجموعة واسعة من المنتجات بدون الأداة المناسبة تشبه محاولة التوفيق بين عدة كرات - فأنت حتماً ستسقط واحدة منها.

ولكن إليك الخبر السار: مع الأداة الصحيحة إدارة محفظة المنتجات أداة، كل شيء - من أداء المنتج إلى المبادرات الاستراتيجية - يسير بسلاسة بحيث لا داعي للقلق بشأن الخروج عن المسار الصحيح.

بعد العمل مع العديد من المحافظ، أعرف مدى الإحباط الذي يمكن أن يكون عليه العثور على أداة الإدارة المثالية. لهذا السبب تعاونت مع الخبراء في ClickUp للقيام بالعمل الشاق من أجلك.

لقد اختبرنا وراجعنا العشرات من الخيارات بناءً على سهولة الاستخدام والمرونة والفعالية لنقدم لك أفضل 15 أداة ستحافظ على سلامة منتجاتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة محفظة المنتجات؟

تعتمد أداة الإدارة المثالية على نموذج عملك الفريد وأولوياتك. ومع ذلك، هناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تتوفر في جميع المتنافسين الكبار.

تصورات قوية: يجب على كل أداة أن تجلب البيانات إلى لوحة تحكم واحدة موحدة وتقدم رؤية شاملة لمحفظتك. يجب أن تقدم أيضًا بيانات مباشرة عن حالة المنتج وأدائه

يجب على كل أداة أن تجلب البيانات إلى لوحة تحكم واحدة موحدة وتقدم رؤية شاملة لمحفظتك. يجب أن تقدم أيضًا بيانات مباشرة عن حالة المنتج وأدائه تخطيط واضح للطريق: يجب أن تحدد أدوات إدارة محفظة المنتجات استراتيجياتك وجداولك الزمنية. يجب أن يكون لديها القدرة على رسم خرائط الطريق التي تساعد في إدارة الأعمال المتراكمة للمنتجات وعمليات الإطلاق الجديدة وطرح الميزات وحملات التسويق

يجب أن تحدد أدوات إدارة محفظة المنتجات استراتيجياتك وجداولك الزمنية. يجب أن يكون لديها القدرة على رسم خرائط الطريق التي تساعد في إدارة الأعمال المتراكمة للمنتجات وعمليات الإطلاق الجديدة وطرح الميزات وحملات التسويق الميزات التعاونية: يجب أن تحتوي الأداة المختارة على ميزات مدمجة لإدارة الاتصالات والمهام. تعمل هذه الميزات التعاونية على تعزيز العمل الجماعي وتبسيط عملية صنع القرار. كما أنها تكسر الصوامع وتحسّن المواءمة في جميع أنحاء المؤسسة

يجب أن تحتوي الأداة المختارة على ميزات مدمجة لإدارة الاتصالات والمهام. تعمل هذه الميزات التعاونية على تعزيز العمل الجماعي وتبسيط عملية صنع القرار. كما أنها تكسر الصوامع وتحسّن المواءمة في جميع أنحاء المؤسسة إدارة الموارد: يجب أن تحدد الأداة الفعالة لإدارة المحفظة مجموعة المنتجات مع الموارد والقدرات. ويشمل ذلك أيضًا تحديد الاختناقات المحتملة وتحسين استخدام الموارد. تذكر، شامل إدارة الموارد ميزات تضمن بقاء المشاريع على المسار الصحيح وتجنب التخصيص الكلي

يجب أن تحدد الأداة الفعالة لإدارة المحفظة مجموعة المنتجات مع الموارد والقدرات. ويشمل ذلك أيضًا تحديد الاختناقات المحتملة وتحسين استخدام الموارد. تذكر، شامل إدارة الموارد ميزات تضمن بقاء المشاريع على المسار الصحيح وتجنب التخصيص الكلي تحليلات المحفظة: يجب أن تحتوي أداة إدارة المحفظة على ميزات إعداد التقارير المدعومة بتحليلات السوق. ويشمل ذلك أيضًا القدرة على تخصيص مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). ومن خلال تحليلات المحفظة، يمكن للشركات اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات واكتشاف فرص النمو

💡 نصيحة احترافية: بالإضافة إلى هذه العناصر الأساسية، ابحث عن أداة توفر قوالب للمشروع التتبع و استراتيجية المنتج .

## أفضل 15 أداة لإدارة محفظة المنتجات

مع وضع ما تبحث عنه في الاعتبار، إليك أفضل 15 أداة لإدارة محفظة المنتجات لتبدأ بها:

1. كليك أب (الأفضل لتتبع المشاريع والتعاون وإدارة الموارد)

تحديد أولويات المهام، وبناء الشفافية، وتقديم تحسينات على المنتجات باستخدام حلول إدارة المنتجات ClickUp ClickUp لمديري المنتجات هي أداة شاملة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التعاون وإدارة المشاريع بكفاءة أكبر. فهي تدمج ميزات مثل إدارة المهام والتوثيق ولوحات المعلومات في منصة واحدة. وهذا يساعد الفرق في الحصول على نظرة عامة واضحة لمنتجاتهم ومحافظهم.

وعلى الرغم من أن ClickUp يوفر الأتمتة وإعداد التقارير والتخصيص، إلا أنه يوفر أيضًا المزيد من أدوات إدارة محفظة المنتجات المخصصة لتحويل الإنتاجية وتوفير الوقت.

تتبع جميع مشاريعك ومحافظ منتجاتك وإدارتها والتعاون في جميع مشاريعك ومحافظ منتجاتك بسلاسة مع برنامج ClickUp لإدارة المنتجات برنامج ClickUp لإدارة المنتجات هو أحد أكثر حلول المنصة شمولاً لتحسين المنتجات والمحافظ. وبفضل الرؤية المركزية وميزات التعاون المباشر مثل ClickUp Chat، فإن هذا الحل هو مصدر قوة أعمالك.

يتميز ClickUp بإمكانيات رسم خرائط الطريق ولوحات المعلومات التحليلية لتوفير رؤى في الوقت الفعلي لأداء المنتج. كما أنه يدمج أداة الذكاء الاصطناعي المخصصة له, ClickUp Brain, في أداة إدارة محفظة المنتجات. تعمل أداة الذكاء الاصطناعي هذه على أتمتة مهام سير العمل على الفور وتوليد رؤى البيانات.

تقدم ClickUp العديد من الحلول والأطر المتخصصة، بالإضافة إلى هذا البرنامج المخصص.

توجيه أداء أعمالك وإدارتها على الفور باستخدام ClickUp Portfolio محفظة ClickUp Portfolio هو حل آخر مخصص يركز على إدارة أداء المحفظة. يساعد هذا الحل في الحفاظ على توافق الأهداف مع المحافظ المرتبطة بمبادرات الشركة.

كما يتيح لك تنظيم معلومات المنتج الخاص بك، وإنشاء الحملات التسويقية وتصورها، وتنظيم سباقات السرعة لإطلاق المنتجات.

عندما تحتاج الشركات إلى حلول في أطر زمنية أقصر، يقدم ClickUp العديد من الحلول الجاهزة للاستخدام قوالب إدارة محفظة المنتجات .

قالب محفظة إدارة مشروع النقر فوق محفظة إدارة المشاريع

قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp

الـ قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp هو الحل الأمثل للإدارة المركزية لمحفظة المنتجات. يحتوي على العديد من الحقول المخصصة وميزات إدارة المهام التي:

يمكّن الفرق من تخطيط مبادرات المنتج وترتيب أولوياتها وتنفيذها بكفاءة

يعزز التعاون ويضمن تسليم المنتج بنجاح

يعزز إدارة المراحل، وتتبع تخصيص الموارد، ومراقبة التقدم المحرز

قالب إدارة المحفظة الاستثمارية

قالب إدارة محفظة ClickUp

قالب إدارة محفظة ClickUp هو الحل للشركات التي تبحث عن نظرة عامة استراتيجية لمحفظة المنتجات. يحتوي على ميزات مثل لوحات معلومات المحفظة وتتبع التبعية وتقييم المخاطر التي تتيح لك

تتبع وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد

تصور التقدم المحرز وتخصيص الموارد بفعالية

اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وضمان التوافق مع أهداف العمل الشاملة

انقر فوق أفضل الميزات

اجعل إدارة محفظة منتجاتك مركزية مع إمكانية التخصيص لوحات معلومات ClickUp لإلقاء نظرة شاملة على التقدم والأداء

قم بإدارة المهام والمواعيد النهائية والتبعيات بكفاءة عبر مبادرات المنتجات المتعددة باستخدام انقر فوق المهام إنشاء وثائق تفصيلية للمنتج والتعاون بشأنها، بما في ذلك خرائط الطريق والمتطلبات، ضمن مستندات ClickUp تحديد أولويات الميزات والمبادرات والمهام بفعالية باستخدام أولويات مهام ClickUp لضمان المواءمة الاستراتيجية

استفد من الإمكانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain لتبسيط مهام سير العمل وتعزيز الإنتاجية

احصل على رؤى قيمة حول تخصيص الموارد وتخطيط السعة باستخدام ClickUp Workload View

تصور مهام سير العمل وتتبع التقدم باستخدام عرض لوحة ClickUp Board View تقدم لوحات كانبان ومخططات جانت المصممة خصيصًا للفرق الرشيقة

قيود النقر على اللوحة

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعلّم، ولكن يمكن التغلب على هذا الأمر بسهولة من خلال أدلة التعلم المفصلة الخاصة بنا

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

مكافأة: يمكن لمديري المشاريع التوفيق بين مشاريع متعددة مع وجود نظام قوي. اكتشف الدليل النهائي لإدارة مشاريع متعددة بنجاح.

2. كوم (الأفضل لإدارة سير العمل المرئي)

via

الاثنين_

موقع Monday.com هو موقع شهير أداة لإدارة المنتجات التي تركز على التصورات. يحتوي حل المنصة على أدوات متعددة للتعاون, تتبع المشروع وتخصيص سير العمل. وبفضل واجهة Monday.com سهلة الاستخدام، يمكن للفرق إدارة المهام بسهولة. كما أنه يعزز الكفاءة من خلال العديد من الأتمتة والتكاملات.

أفضل ميزات Monday.com موقع Monday.com

سهولة الوصول والاستخدام أثناء التنقل باستخدام تطبيق فعال لسطح المكتب والجوال

استفد من لوحة تحكم حديثة وبديهية ومرئية جذابة وسهلة الاستخدام

استمتع بعمليات تكامل شاملة ودعم عملاء ممتاز

القيود المفروضة على موقع Monday.com

يأتي مع منحنى تعليمي طويل وخطة تجريبية قصيرة، مما يجعل قرارات الشراء صعبة

تتوفر العديد من الميزات الشاملة فقط في الخيارات الأغلى ثمناً

تسعير Monday.com

مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا

تجربة لمدة 14 يومًا الأساسي: 9 دولارات شهريًا لكل مقعد

9 دولارات شهريًا لكل مقعد المعيار: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 19 دولارًا شهريًا لكل مقعد

19 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موقع #### موقع Monday.com

G2: 4.7/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

مكافأة: هل تريد إتقان فن تتبع المشاريع؟ اقرأ دليلنا الأساسي حول الإدارة الفعالة وتعلم كيف تبقي مشاريعك على المسار الصحيح وتعمل بسلاسة.

3. Propel (الأفضل لإدارة المنتجات المستندة إلى السحابة)

via الدفع هل تتطلع إلى تقليل الحلول المحلية؟ Propel هي منصة تقدم جميع حلولها، بما في ذلك إدارة المنتجات، في السحابة.

كما أن Propel هو أيضًا حل شامل يجمع بين مراقبة الجودة ودورة حياة المنتج في إدارة المحفظة. يعمل تدفق بياناته السلس على تبسيط عمليات إطلاق المنتجات ومهام الامتثال والعمل الجماعي. يوفر Propel أيضًا تحليلات في الوقت الفعلي للمساعدة في اتخاذ القرارات الوظيفية.

هذا الحل معقد للغاية في الإعداد ويحتاج إلى معرفة تقنية للتخصيص الفعال.

أفضل ميزات Propel

استخدم ميزات إعداد التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، خاصة للواجهات التي تواجه العملاء

استمتع بواجهة مستخدم نظيفة وسهلة الاستخدام مع ميزات تعاون فعالة

قيود بروبل

يحتاج التكوين الأولي المعقد إلى تدريب وخبرة

يأتي مع تكامل محدود مع أنظمة المؤسسة الأخرى وقد يؤدي إلى انغلاق البيانات

أسعار بروبل

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بروبل

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. بلانفيو (الأفضل للإدارة التي تركز على المؤسسات)

via

٪ / href/ https://www.planview.com/products-solutions/solutions/product-innovation-portfolio-management/ Planview /%href/

إذا كنت بحاجة إلى برنامج لإدارة محفظة المنتجات مصمم للمؤسسات الكبيرة، فإن Planview هو الخيار السهل. ويوفر هذا الحل تخصيصاً فعالاً للموارد وتتبع الأداء وإدارة محفظة المشاريع. كما أنه يتميز بقدرات إعداد تقارير شاملة تقدم رؤى حول استخدام الموارد وإنتاجية الفريق.

أفضل ميزات بلانفيو

تعيين مستويات النشاط الكلي والجزئي مع مجموعة واسعة من الأدوات والميزات

استفد من ميزات إدارة الموارد والبنية المؤسسية الشائعة في الأدوات الخاصة بإدارة المحافظ على نطاق واسع

قيود ميزات عرض المخطط

الميزات الشاملة قد تجعل الواجهة معقدة للغاية ومربكة للمستخدمين غير المعتادين على أدوات إدارة محفظة المنتجات

تتطلب استثمارات كبيرة ودعمًا كبيرًا للتنفيذ

تسعير Planview

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Planview التقييمات والمراجعات

G2: 3.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

3.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

مكافأة: هل تبحث عن أفضل الأدوات لإدارة محفظة مشاريعك؟ اطلع على قائمتنا لـ أفضل 10 برامج لإدارة محفظة المشاريع (PPM) لعام 2024 واعثر على الأنسب لاحتياجاتك.

5. برنامج Planisware (الأفضل لتطوير المنتجات المعقدة وإدارة الابتكار)

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٪ / href/ https://planisware.com/project-and-portfolio-management-ppm Planisware /%href/

يتفوق برنامج Planisware في إدارة المحافظ الكبيرة ومواءمة الأهداف الاستراتيجية. تدعم لوحات المعلومات الخاصة به البحث والتطوير ووضع الميزانية وتخطيط السيناريوهات، مما يجعله مثاليًا لحلقات العمليات المعقدة. يوفر Planisware أيضًا عديدًا من إمكانات التكامل لتبسيط سير عمل التطوير.

أفضل ميزات برنامج Planisware

احصل على إدارة مبسطة للمشروع وتفويض المهام حتى بالنسبة لسير العمل المعقدة

تحسين تحسين التكلفة مع يأتي مع ميزات إدارة الميزانية

قيود برنامج بلانيسوير

يجد بعض المستخدمين صعوبة في تنفيذ حل مخصص وتكوينه

يحتوي على ميزات معقدة لإعداد التقارير وإدارة الموارد، ويمكن أن تكون واجهته مربكة ويصعب تكوينها

تسعير برنامج بلانيسوير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج بلانيسوير

G2: 3.9/5 (27 مراجعة)

3.9/5 (27 مراجعة) Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

6. كرافت (الأفضل لتخطيط المنتجات البديهية ورسم خرائط الطريق)

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_ / href/ _https://craft.io/guide/online-guide-what-is-product-portfolio-management-pmm/ Craft.io /%href/

بالنسبة لأولئك الذين يركزون على تخطيط الأهداف وخرائط الطريق، يعد Craft أفضل اختيار. توفر منصتها سهلة الاستخدام خرائط طريق شاملة وتحديد الأولويات ومواءمة الفريق. كما أنها مزودة بميزات تعاونية تتيح تقديم الملاحظات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

تأتي كرافت مع عمليات تكامل وميزات شائعة، ولكن قد تبدو الميزات المتقدمة محدودة في الخطط ذات المستوى الأدنى.

أفضل ميزات كرافت

الاستفادة من واجهة نظيفة لتصميم خطط منتجات جذابة بصريًا وقابلة للمشاركة

السماح لأعضاء الفريق بالمساهمة والتعليق على خرائط الطريق في الوقت الفعلي

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Jira وTrillo لإدارة سير العمل بسلاسة

قيود الحرفية

يأتي مع منحنى تعليمي حاد

تركز معظم ميزات الإدارة الحيوية على حل أعلى سعراً

يأتي مع مجموعة محدودة من القوالب المتنوعة

تسعير #### تسعير الحرفية

المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. Aha.io (الأفضل لاستراتيجية المنتج)

via

_/ href/ _https://www.aha.io/roadmapping/roadmap-templates Aha.io /%href/

إذا كنت بحاجة إلى أداة بسيطة وتفاعلية بصريًا لإدارة محفظة المنتجات، فإن Aha.io هو اختيار رائع. صُممت هذه الأداة مع مديري المنتجات في المقام الأول، وتتمحور ميزاتها الأساسية حول إنشاء خرائط طريق وتحديد الأولويات وتتبع الميزات.

يتضمن Aha.io أيضًا ميزات تحديد الأهداف الاستراتيجية والتعاون في الوقت الفعلي. تعمل القوالب والتكاملات الخاصة به على تبسيط إدارة سير العمل.

أفضل ميزات Aha.io

تأكد من أن استراتيجيات إدارة المنتج تتماشى تمامًا مع أهداف عملك

احصل على تمثيل مرئي واضح لخرائط طريق المنتج وخططه

قيود Aha.io

في حين أن Aha مليء بالميزات، إلا أنه ليس شاملاً

قد تكون أسعار الحل باهظة للغاية بالنسبة للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

يقدم خيارات أقل لتخصيص سير العمل وطرق العرض مقارنةً بالمنافسين

تسعير Aha.io

القسط: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة+: تبدأ من 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Aha.io

G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 530 تقييم)

مكافأة: هل تريد تعزيز نجاح منتجك؟ استكشف موقعنا أفضل 10 استراتيجيات ونصائح لإدارة المنتجات لإطلاق الإمكانات الكاملة لمنتجك.

8. واجهة العمل (الأفضل للمشاريع التسويقية والإبداعية)

via

Adobe Workfront_

قدم عملاق برمجيات الكمبيوتر Adobe Workfront لدفع جهود التسويق والعلامات التجارية. وهي تحقق ذلك من خلال ميزات قوية لتتبع المهام والتعاون وإعداد التقارير. تتيح لك واجهة العمل أيضًا ربط البيانات بأدوات ذكاء الأعمال لاستخلاص رؤى متعمقة للمنتج.

أفضل ميزات واجهة العمل

تبسيط العمليات للحملات التسويقية والمشروعات الإبداعية

استخدام لوحات معلومات مركزية لتتبع تقدم المشروع واستخدام الموارد

إنشاء تدفقات عمل فعالة للمراجعة والموافقة على الأصول الإبداعية

قيود واجهة العمل

التركيز بشكل أساسي على تنفيذ المشروع بدلاً من قرارات المحفظة الاستراتيجية

خيارات تسعير غير واضحة، خاصة للمؤسسات أو الفرق الأصغر حجماً

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي طويل

تسعير واجهة العمل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات واجهة العمل

G2: 4.1/5 (أكثر من 930 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 930 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

9. ProdPad (الأفضل لإدارة المنتجات المرنة والتحقق من صحة الأفكار)

via برودباد الأداة التالية على قائمة أفضل أدوات إدارة محفظة المنتجات هي ProdPad، وهي أداة مخضرمة عمرها عشر سنوات تركز على الإنتاجية البسيطة. هذه الأداة مثالية ل تخطيط المنتج وتحديد أولويات الميزات ورسم خرائط الطريق. كما أنها تسهل التعاون وجمع الملاحظات من أصحاب المصلحة بسهولة.

أفضل ميزات ProdPad

التقاط أفكار المنتج والملاحظات وتنظيمها وترتيب أولوياتها بسلاسة

جمع وتحليل رؤى المستخدمين لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

إنشاء خرائط طريق مرنة تتكيف مع الأولويات المتغيرة واحتياجات العملاء

قيود قيود ProdPad

يفتقر إلى ميزات قوية لإدارة العمليات المعقدة عمليات تطوير المنتجات .

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة في خطته الأساسية

تسعير تسعير ProdPad

خارطة الطريق الأساسية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خارطة الطريق المتقدمة: 44 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات ProdPad

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. Wrike (الأفضل لإدارة العمل متعدد الوظائف)

via وريك يعمل Wrike على تمكين الفرق من خلال إدارة المهام الديناميكية وتتبع الوقت وأدوات التعاون. كما تعمل لوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص على تعزيز الإنتاجية وتوفير رؤية واضحة للمشروع. تُعد أداة إدارة محفظة المنتجات هذه، القابلة للتطوير لتناسب الفرق من أي حجم، خيارًا متعدد الاستخدامات لبيئات العمل متعددة الوظائف.

أفضل ميزات Wrike

التكيف مع أنماط العمل المختلفة من خلال تدفقات العمل وطرق العرض القابلة للتخصيص

إنشاء نظام أساسي للعمل الجماعي الفعال ومشاركة المعرفة

تواصل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية لمشاركة البيانات بسلاسة

قيود Wrike

قد تكون مجموعة ميزاته الشاملة مربكة للمستخدمين الجدد أو المشاريع البسيطة

يستغرق وقتًا طويلاً لتعلم وإتقان جميع ميزاته ووظائفه

خيارات التسعير مرتفعة نسبيًا عند تلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Pinnacle: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 3700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2600 تقييم)

11. لوحة المنتجات (الأفضل لإدارة المنتجات المرتكزة على العملاء)

via

٪ / href/ https://www.productboard.com/platform/? لوحة المنتجات /%href/

Productboard هي أداة لإدارة المنتج وإدارة المشاريع تركز على الميزات التي تركز على العملاء. وهي توفر تحديدًا قويًا لأولويات المنتجات، ورسم خرائط الطريق، ودمج ملاحظات العملاء. تتيح لوحة المنتجات أيضًا للفرق التوافق بسهولة على الأهداف والتعاون بكفاءة.

أفضل ميزات لوحة المنتجات

مركزية رؤى العملاء وملاحظاتهم لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتج

تحديد أولويات الميزات والمبادرات بناءً على احتياجات العملاء وأهداف العمل

إنشاء خرائط طريق للمنتجات جذابة بصرياً وقابلة للمشاركة

قيود لوحة المنتجات

تفتقر إلى إدارة المهام الدقيقة وقدرات التتبع

لا يدير الفرق الكبيرة ذات المشاريع والمبادرات العديدة

قد تجدها المؤسسات أو الفرق الصغيرة مكلفة

تسعير لوحة المنتجات

مجاناً

الأساسية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين اثنين)

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين اثنين) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لوحة المنتجات

G2: 4.3/5 (أكثر من 240 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 240 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

12. قارب التنين (الأفضل لإدارة المحافظ القائمة على النتائج)

via

_ / href/ _https://dragonboat.io/solution/product-management/ Dragonboat /%href/

تأسس في عام 2018 لمساعدة قادة المنتجات على تحقيق تأثير أسرع، Dragonboat هو أداة إدارة محفظة المنتجات التالية في قائمتي. فهي مليئة بميزات تحديد الأهداف، ورسم خرائط الطريق، وتوفير الموارد، وهي تحقق هدفها بشكل مثالي.

كما يوفر Dragonboard أيضًا تحليلات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ وعمليات تكامل قوية لعمليات سلسة. ومع ذلك، يفتقر الحل إلى خيارات التخصيص وبعض ميزات إدارة المحافظ الأساسية.

أفضل ميزات Dragonboat أفضل الميزات

مواءمة خطط المنتجات مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال و OKRs

مراقبة أداء المنتج مقابل النتائج الرئيسية للحصول على رؤى قائمة على البيانات

الحصول على رؤية مركزية لمبادرات المنتج وتأثيرها على أهداف العمل

قيود قارب التنين

لا يوفر ميزات متقدمة لتخصيص الموارد وتخطيط القدرات

أقل ملاءمة للفرق الأصغر ذات محافظ المنتجات البسيطة

تسعير قارب التنين

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات قارب التنين

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

13. Oracle PLM Cloud (الأفضل للإدارة التي تركز على حوكمة المنتج)

via

Oracle_

تُعد Oracle PLM Cloud حلاً شاملاً من عملاق البرمجيات الذي يركز على إدارة المحفظة طوال دورة حياة المنتج. وهو يدمج بسلاسة إدارة الجودة القوية وبروتوكولات الامتثال في كل مرحلة من مراحل التطوير.

كما أن نشره المستند إلى السحابة يجعله متاحاً وقابلاً للتطوير بشكل كبير للمؤسسات الكبيرة. هذه القوة وسهولة الوصول إليها تجعلها منافساً قوياً.

أفضل ميزات سحابة أوراكل PLM السحابية

إدارة بيانات المنتج المعقدة عبر دورة الحياة الكاملة للمؤسسات الكبيرة

استخدام أدوات للالتزام التنظيمي ومراقبة جودة المنتج

التعامل مع كميات كبيرة من معلومات المنتج ودعم هياكل المنتجات المعقدة

قيود سحابة أوراكل PLM السحابية

تتطلب تكوينًا وتكاملًا واسع النطاق مع الأنظمة الحالية

قد لا تكون واجهته بديهية للمستخدمين غير التقنيين

عادةً ما تكون أسعارها مخصصة للاستخدام المؤسسي وقد تكون أقل تكلفة للمؤسسات الصغيرة

يمكن أن يكون من الصعب تعلمها وإتقانها بسبب مجموعة ميزاتها الواسعة النطاق

أسعار سحابة أوراكل لإدارة PLM السحابية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة PLM السحابية Oracle PLM Cloud

G2: 4.2/5 (26 مراجعة)

4.2/5 (26 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

14. سيلوكسيس (الأفضل لإدارة المنتجات الرشيقة)

via

٪ / href/ https://www.celoxis.com/ سيلوكسيس /%href/

Celoxis هو خيار يستحق النظر فيه لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في إدارة المنتجات الرشيقة. فهو يعزز الهيكل والإنتاجية من خلال التتبع الشامل للموارد وإعداد الميزانية وإعداد التقارير. كما يتيح Celoxis أيضًا التعاون في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات التفصيلية لاتخاذ قرارات أفضل.

أفضل ميزات سيلوكسيس

الاستفادة من منهجيات Scrum و Kanban لإدارة المشاريع بمرونة

تتبع التقدم المحرز واستخدام الموارد عبر مشاريع متعددة

تسهيل التواصل والتعاون في الوقت الحقيقي بين أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

قيود سيلوكسيس

يركز بشكل أساسي على تنفيذ المشروع بدلاً من تخطيط المنتج على المدى الطويل

تقدم قدرات أقل في إعداد التقارير والتحليلات مقارنة بالأدوات الأخرى

تبدو أقل سهولة في الاستخدام مقارنةً بالأدوات الأخرى

تسعير سيلوكسيس

عضو الفريق: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا، بحد أدنى 5 مستخدمين في عملية شراء واحدة لكل من خياري السحابة والخيار المحلي)

15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا، بحد أدنى 5 مستخدمين في عملية شراء واحدة لكل من خياري السحابة والخيار المحلي) المدير: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات سيلوكسيس

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

مكافأة: فضولي كيف يمكن للرشاقة أن تقود الابتكار والنمو ? أطلق العنان لإمكانات فريقك وحقق النجاح مع إدارة المنتجات الرشيقة.

15. Pendo (الأفضل لتحليلات المنتجات)

via

_ / href/ _https://www.pendo.io/pendo-blog/introducing-integrated-multi-app-analytics/ بندو /%href/

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى التركيز على التحليلات والرؤى، يعد Pendo خيارًا شاملاً. ويتفوق البرنامج في تحليلات استخدام المنتج، وجمع الملاحظات، ودعم التأهيل. تساعد رؤى Pendo أيضًا في تحديد أولويات الميزات وتحسين تجربة المستخدم.

أفضل ميزات Pendo

تتبع سلوك المستخدم والتفاعلات داخل التطبيق للحصول على رؤى حول استخدام المنتج

استخدام أدوات لجمع ملاحظات العملاء وتحليلها داخل المنتج

إنشاء تجارب تأهيل مخصصة لتحسين تبني المستخدم للمنتج

قيود البندو

يركز بشكل أساسي على تحليلات المنتج بدلاً من قرارات المحفظة الاستراتيجية

قد يكون لديه تكامل محدود مع بعض تطبيقات الجهات الخارجية

يقدم العديد من الخطط ولكن خيارات التسعير غير واضحة

تسعير بندو:

مجاني

الخطط الأساسية والأساسية والنبضية والنبضية والمطلقة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بندو

G2: 4.4/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

## تحويل إدارة محفظة المنتجات مع ClickUp

لا يجب أن تكون إدارة المحفظة معقدة. فباستخدام الأداة المناسبة، يصبح الأمر بسيطاً مثل مراجعة التحديثات وتعديل الاستراتيجيات.

من بين 15 أداة لإدارة محفظة المنتجات التي استكشفناها، تبرز أداة ClickUp لتعدد استخداماتها وسهولة استخدامها.

وسواء كنت تتتبع المهام أو تتعاون في الوقت الفعلي، فإن ClickUp تساعدك باستمرار على البقاء في المقدمة. إنه الحل الأمثل لتبسيط عملياتك والتركيز على ما يهم - تحقيق النتائج.

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