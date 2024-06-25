كيفية استخدام سورا للذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تحويل النص إلى فيديو

ملاحظة: سورا للذكاء الاصطناعي لأنها لا تزال غير مطروحة لعامة الناس. حاليًا، توفر Open AI إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من الفنانين والمصممين وصانعي الأفلام لاختبار الأداة.

إن الوعد الأساسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي هو القدرة على إنشاء شيء جديد استجابةً لمطالبات المستخدم. أدوات مثل ChatGPT، وGemini من Google، وMicrosoft Copilot، وما إلى ذلك مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي .

DALL-E وMidjourney توليد الصور استجابةً للنصوص. يعد Sora من Open AI's Sora بإنشاء مقاطع فيديو واقعية من تعليمات نصية. وهو أحد القلائل الذين يقدمون الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو، مما أثار اهتماماً هائلاً بين المبدعين.

دعنا نرى كيف يعمل وكيفية استخدامه لاحتياجات محتوى الفيديو الخاص بك.

ما هو سورا للذكاء الاصطناعي؟

Sora AI هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية تُنشئ مقاطع فيديو واقعية بناءً على مدخلات/مقاطع نصية. تم إنشاؤها بواسطة Open AI، ويمكنها إنشاء شخصيات وحيوانات ومناظر طبيعية ومنظورات وصور إيقاف الحركة وما إلى ذلك، بناءً على الوصف النصي الذي يقدمه المستخدم.

لقطة شاشة من فيديو توضيحي على openai.com/sora

كيف يعمل سورا: العلم وراء الذكاء الاصطناعي

مثل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) وأدوات توليد الصور (DALL-E)، تقوم سورا بإنشاء مقاطع فيديو بدلاً من النصوص/الصور.

يتم تدريب نموذج سورا للذكاء الاصطناعي على مقاطع الفيديو ذات النص البديل الذي يشرح ما يحدث في الفيديو. وبناءً على ذلك، يقوم Sora بربط الكلمات مع الصور، ثم يستخدمها لإنشاء مقاطع فيديو حسب الطلبات. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Sora AI.

أهم ميزات سورا للذكاء الاصطناعي

من المفترض أن يمتلك Sora، الذي سُمي على اسم الكلمة اليابانية التي تعني السماء، إمكانات إبداعية لا حدود لها. بعض قدرات سورا هي:

1. تحويل النص إلى فيديو

بشكل أساسي، سورا هو أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتي تأخذ المدخلات في شكل بضع كلمات فقط وتنشئ مقاطع فيديو كمخرجات.

يمكنك أن تقول: "اعرض صحنًا طائرًا يحوم حول تمثال الحرية خلال منتصف النهار" وستنشئ هذا الفيديو على الفور تقريبًا.

2. عالي الوضوح

يمكن لـ Sora إنشاء مقاطع فيديو عالية الوضوح بأنواع محددة من الحركة والموضوع والخلفية.

3. مدته دقيقة واحدة

حاليًا، سورا هو مولد محتوى الذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى دقيقة واحدة.

4. لقطات متعددة في فيديو واحد

يمكن لـ Sora AI سرد قصة أو إنشاء فيديو مقنع يتضمن لقطات متعددة - مثل التكبير والتحريك للخارج واللقطات المقربة وما إلى ذلك - ذات أسلوب وشخصيات متناسقة.

تسعير Sora AI

لم يتم إصدار Sora AI بشكل علني. سنطلعك على الأسعار عندما نعرف المزيد.

كيفية استخدام Sora AI

كعامة الناس، لا يمكنك استخدام Sora AI لأنه لم يتم إصداره بعد. حاليًا، تتيح Open AI إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من الفنانين والمصممين وصانعي الأفلام لاختبار الأداة.

ومع ذلك، يمكنك قراءة تقرير شامل عن كيفية عمل سورا على موقعهم الإلكتروني. يتضمن عددًا من الجوانب التقنية، مثل:

استخدام LLMs والبيانات المرئية

المدة والدقة ونسب الدقة ونسب الأبعاد

التأطير والتركيب

القدرة على المطالبة بالصور ومقاطع الفيديو (بالإضافة إلى النصوص)

إمكانيات المحاكاة ثلاثية الأبعاد

التطبيقات المحتملة لسورا وحالات الاستخدام

لقد أوجد الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانيات هائلة في مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، مما أدى إلى تسريع إنتاج المحتوى بشكل كبير. ولن يكون ذكاء سورا الاصطناعي أقل من ذلك. بعض حالات الاستخدام التي يتم استكشافها حاليًا هي:

العروض التوضيحية للمنتجات والإعلانات

يمكن للعلامات التجارية إنشاء عروض توضيحية للمنتجات وإعلانات فيديو بجزء بسيط من التكلفة والوقت المطلوبين اليوم. يمكن لصانعي الأفلام تغذية نموذج الذكاء الاصطناعي بأفلامهم الروائية وإنشاء إعلانات دعائية لأفلام خيالية تضم عناصر رئيسية.

مقاطع الفيديو الاجتماعية

يمكن للمؤثرين والمحترفين المبدعين على Instagram إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة على نطاق واسع لأغراض ترويجية وترفيهية.

أفلام

يمكن بث الحياة في السينما، وخاصة الأفلام الخيالية أو الأفلام الخيالية التاريخية، بشكل فوري كما هو متخيل.

النماذج الأولية

يمكن لصانعي الأفلام والفنانين المرئيين تقديم مشاريع طموحة من خلال عمل نماذج أولية قصيرة من إنتاج الذكاء الاصطناعي. يمكن تطبيق هذه التقنية أيضًا على النماذج الأولية لرحلات العملاء، والتدريب عبر الإنترنت، والتصميم المعماري، وما إلى ذلك.

وبالنظر إلى النضج الناشئ للذكاء الاصطناعي "سورا"، فإن ما سبق هو مجرد نقاط البداية. يمكن لإمكانات أداة تحويل النص إلى فيديو مثل Sora AI أن تفتح المجال لسرعة وتوسيع نطاق إنتاج الفيديو.

إيجابيات استخدام سورا للذكاء الاصطناعي

تجعل سورا للذكاء الاصطناعي إنتاج الفيديو أمرًا ممكنًا، وهو ما كان يستغرق وقتًا وجهدًا واستثمارًا كبيرًا. بعض أكبر مزايا أدوات مثل Sora AI لإنتاج مقاطع الفيديو هي

السرعة: يمكن لـ Sora AI إنشاء مقاطع فيديو قصيرة في بضع دقائق، الأمر الذي كان سيستغرق أسبوعين على الأقل.

النطاق: يمكن لذكاء Sora AI إنشاء العشرات من مقاطع الفيديو دون قيود على المهارات أو الوقت، مثل الذكاء الاصطناعي القائم على النصوص مولدات الفقرات والتي يمكنها إنشاء محتوى في دقائق.

المرونة: يمكن للأداة إنشاء لقطات بزاوية عريضة ومقربة ورأسية وأفقية وتنسيقات أخرى مختلفة، مما يتطلب معدات متعددة وإعادة التقاطها بخلاف ذلك. يمكنك أيضًا تمديد مقاطع الفيديو الموجودة بدون جهد إنتاجي إضافي.

إعادة العمل: عند إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام Sora AI، يكون تصحيح الأخطاء أو إعادة أجزاء من الفيديو أسهل حتى نصل إلى مستوى مُرضٍ مع الحفاظ على الجودة البصرية.

التصوير: يمكّنك Sora AI من تخيل المستحيل وخلق مشاهد وشخصيات خيالية من الخيال. إنه أيضًا أداة ذكاء اصطناعي للعروض التقديمية التي تتيح الإبداع والمشاركة في ما كان عاديًا في السابق.

لقطة شاشة لفيديو "مخلوق صغير مستدير ورقيق ذو عيون معبرة كبيرة" من openai.com/sora

نقاط الألم الشائعة التي يواجهها مستخدمو Sora AI

تتمثل أكثر نقاط الألم أهمية مع Sora AI في أنه ليس متاحًا للجمهور لاستخدامه بعد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النموذج على العديد من أوجه القصور، مثل:

عدم القدرة على محاكاة فيزياء المشهد المعقد

تمثيل السببية

تمييز التفاصيل المكانية

المحتوى المضلل في مقاطع الفيديو التي ينشئها الذكاء الاصطناعي

مراجعات سورا للذكاء الاصطناعي على ريديت

في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور إطلاق Sora AI، أتيحت الفرصة لبعض الخبراء المتخصصين في هذا المجال للعب به. إليك بعض المراجعات من موقع Reddit.

مما يدل على محدودية قدرة Sora على إنشاء محتوى أصلي، فإن مستخدم Reddit يقول ، "كنغر كرتوني يرقص الديسكو. يمكنك أن ترى بوضوح أنها لقطة من فيلم ما. الرقصة ليست مصادفة (لا شيء كذلك)؛ إنها الرقصة نفسها أو رقصة مشابهة جدًا من لقطة محددة.

يحدث نفس الشيء مع كل مثال فيديو معروض هناك. قد تظن أنه فيديو أصلي تم إنشاؤه، لكنه مجرد مدخلات ممزوجة. لا يمكنك تجاوز اللقطات التي استخدمتها في التدريب. أبدًا."

بالحديث عن جودة الفيلم رأس الهواء للأطفال الخجولين , a يقول مستخدم ريديت "لا يصدق على الإطلاق. فقط جزء من الطريق من خلال هواء الرأس، ولكن هذا ما يقصدونه بالاضطراب المناسب.

هذا العيار من الجودة، بهذا المستوى المنخفض من الصعوبة في الإنتاج، سيسمح للكثير من القصص غير المروية بالوصول إلى النور. أنا متفائل."

حتى مع فقاعات الأمل، لا يمكن للمستخدمين العاديين الوصول إلى Sora AI حتى الآن. لذا، في هذه الأثناء، إليك بعض البدائل.

أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة لاستخدامها بدلاً من Sora AI

في حين أن سورا أحدثت أكبر قدر من الضجة، إلا أنها ليست الأداة الوحيدة المتاحة اليوم لتحويل النص إلى فيديو. فأداة Meta's Make-A-Video و Lumiere من Google في مراحل مختلفة من التطوير.

Synthesia هو برنامج لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامه على الفور. على الرغم من أنه يمكنه فقط إنشاء مقاطع فيديو باستخدام صور رمزية وتعليقات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يتيح إمكانية التوسع والسرعة في إنشاء مقاطع فيديو للعروض التوضيحية وعروض المبيعات ومقاطع الفيديو التدريبية وما إلى ذلك.

تستخدم العديد من الأدوات قدرات الذكاء الاصطناعي لدعم إنشاء مقاطع الفيديو والوصول إليها.

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وضع الذكاء الاصطناعي التوليدي للعمل مع ClickUp

بلغت الإثارة والتوقعات حول نموذج تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومع ازدياد ارتياح المستخدمين لأدوات مثل ChatGPT وMidjourney، سينضم الذكاء الاصطناعي التوليدي Sora AI قريبًا إلى مجموعة الأدوات التنظيمية.

ومع ذلك، لم نصل إلى هناك بعد. لا توجد أي من الأدوات المنتظرة - مثل Sora وMake-A-Video وLumerire وغيرها - متاحة للجمهور.

لذا، إلى أن تصبح التكنولوجيا متاحة وفعّالة، دعونا نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليًا.

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