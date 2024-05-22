ISFP مقابل INFP: الاختلافات والتشابهات في الشخصية في العمل

ميلاني وجون كلاهما انطوائيان، لكن نظرتهم للحياة مختلفة تمامًا.

تتعامل ميلاني مع الحياة بعقلية عملية — فهي لا تتأثر بالعواطف عند اتخاذ القرارات المهمة. تعتمد على تجاربها الحياتية وتصرفاتها المنطقية.

من ناحية أخرى، يؤمن جون بالمستقبل. قراراته عاطفية أكثر منها واقعية.

ما الذي يميزهما عن بعضهما البعض؟ الجواب يكمن في مؤشر مايرز-مايرز-بريغز (MBTI) — ميلاني هي ISFP (انطوائية، حسية، عاطفية، إدراكية)، بينما جون هو INFP (انطوائي، حدسي، عاطفي، إدراكي) استنادًا إلى 16 نوعًا مختلفًا من الشخصيات وفقًا لهذا الإطار.

قبل مناقشة ISFP مقابل INFP، دعونا نفهم سبب أهمية هذا المفهوم في أماكن العمل والمجتمع الحديث.

اختبار شخصية مايرز بريغز: نظرة عامة سريعة

مؤشر مايرز-بريغز (MBTI) هو استبيان ذاتي يساعدك على معرفة المزيد عن نفسك. من خلال طريقة إدراكك للمعلومات واتخاذك للقرارات وتعاونك مع الآخرين، يقدم هذا الاختبار نظرة على السمات التي تشكل شخصيتك.

يساعد هذا الاختبار الشخصي في ما يلي:

اختيار مهنة تتوافق مع شخصية الفرد

تعلم نقاط القوة والضعف في أنواع الشخصيات المختلفة

خلق بيئة عمل تسمح لجميع الشخصيات بالتفوق

توزيع المهام وفقًا لأنواع الشخصية للاستفادة القصوى من إمكانات كل فرد

فهم الذات وعيش حياة مرضية ومرضية

سواء كنت ترغب في معرفة نفسك بشكل أفضل أو كنت مدير موارد بشرية مهتمًا باكتساب رؤى حول القوى العاملة لديك، فإن تقييم MBTI سيكون ذا قيمة كبيرة بالنسبة لك.

تحلل منهجية مايرز-بريغز الشخصية وفقًا لأربعة مقاييس: الانفتاح (E) مقابل الانطواء (I): يقيس هذا المقياس مصدر طاقة الأفراد. يميل الأشخاص المنفتحون إلى أن يكونوا اجتماعيين ويستمدون طاقتهم من التفاعلات الاجتماعية، بينما يكون الأشخاص المنطوون أكثر تحفظًا ويستمدون طاقتهم من العزلة الحسية (S) مقابل الحدس (N): يشير هذا المقياس إلى كيفية إدراك الناس للمعلومات. يعتمد الأشخاص الحسيون على البيانات الملموسة ويركزون على الحاضر، بينما يفضل الأشخاص الحدسيون تفسير الأنماط والاحتمالات، وغالبًا ما يركزون على المستقبل التفكير (T) مقابل الشعور (F): تستند طريقة اتخاذ الأفراد للقرارات إلى هذا المقياس. يمنح المفكرون الأولوية للمنطق والتحليل الموضوعي، بينما يأخذ الأشخاص العاطفيون في الاعتبار العواطف والقيم عند اتخاذ القرارات الحكم (J) مقابل الإدراك (P): يتعلق هذا المقياس بكيفية تعامل الأفراد مع العالم الخارجي. يفضل الأشخاص الذين يميلون إلى الحكم الهيكل والتنظيم، بينما يتميز الأشخاص الذين يميلون إلى الإدراك بالمرونة والعفوية

تتحد هذه المقاييس الأربعة لتشكل 16 نوعًا ممكنًا من الشخصيات، اثنان منها هما ISFP و INFP.

نظرة سريعة على أنواع الشخصية ISFP و INFP

فيما يلي لمحة موجزة عن أنواع الشخصية ISFP و INFP.

الاختلافات

ISFP INFP متمسك باللحظة موجه نحو المستقبل يعبران عن أنفسهما من خلال الأفعال (مثل الرسم) يعبران عن أنفسهما بالكلمات (مثل الشعر) محب للمرح قلق عملي الحالم يتوافق جيدًا مع الأشخاص الجدد لا يتوافق جيدًا مع الأشخاص الجدد

أوجه التشابه

استمتع بقضاء الوقت بمفردك

حساس

التعاطف

مستقل

سنخوض في التفاصيل بعد قليل، ولكن قبل ذلك، دعونا نفهم أنواع الشخصيات الفردية.

ما هو نوع الشخصية ISFP؟

في إطار أنماط الشخصية لميرز-بريغز، يرمز ISFP إلى الحدس، والإدراك الحسي، والعاطفة، والإدراك. يتميز الأشخاص من نوع ISFP (المعروفون أيضًا باسم المغامرون) بالإبداع، والتواضع، والتعاطف، والاستقلالية، والفضول. لديهم حساسية فنية قوية وجاذبية فطرية نحو استكشاف أشياء جديدة.

الخصائص الرئيسية لشخصية ISFP

فيما يلي بعض الخصائص التي يجسدها الشخص ذو الشخصية ISFP:

الأشخاص من نوع ISFP هم انطوائيون — يستمتعون بصحبتهم الخاصة ويفضلون قضاء الوقت بمفردهم للتواصل مع أنفسهم

يثقان بحواسهما أو ملاحظاتهما في الحياة الواقعية أكثر من حدسهما

العواطف أكثر أهمية بالنسبة لهما من المنطق

إنهما منفتحان ومرنان — فالتنظيم المفرط أو الصرامة ليست من شيمهما

نقاط القوة والضعف في شخصية ISFP

نقاط القوة

يؤمن الأشخاص من نوع ISFP بفلسفة "عش ودع غيرك يعيش"، مما يجعلهم متفائلين ومرحين وممتعين في التعامل معهم

إنهما حساسان ويتفهمان مشاعر الآخرين

كلاهما يتمتعان بخيال واسع

يحبان البحث واستكشاف المجهول

يتمتعان بقدرات ممتازة في حل المشكلات

تفرد كل منهما يميزهما عن الآخر

نقاط الضعف

يجد الأشخاص من نوع ISFP صعوبة في الالتزام بشيء ما لفترات طويلة

يكافحان من أجل وضع خطة لأنفسهما أو اتباعها

غالبًا ما يستمدان تقديرهما لذاتهما من إنجازاتهما، مما يجعلهما شديدا التنافسية

تفضيلهما للاستقلالية يجعل من الصعب عليهما التكيف في أماكن العمل أو الأوساط الأكاديمية الصارمة والمنظمة

ISFPs في العمل

في مكان العمل، يتميز الأشخاص من نوع ISFP بالواقعية والتعاون والاستقلالية، لكنهم أيضًا منفتحون على التعاون عندما يكون هناك فريق متشابه في التفكير إلى جانبهم. دعونا نفهم كيف يؤدي هذا النوع من الشخصيات دوره كقادة وأعضاء في الفريق، وكيف تبدو أخلاقيات العمل لديهم، وأساليب الإدارة التي يتبنونها.

ISFP في القيادة

يميل الأشخاص من نوع ISFP عمومًا إلى تجنب الأدوار القيادية، ولكنهم يجيدون قيادة مجموعات صغيرة من أعضاء الفريق المتعاونين.

كقادة، يضعون أهدافًا واقعية بدلاً من أهداف شاملة، ويبذلون جهدًا إضافيًا لمساعدة أعضاء الفريق. إن تعاطفهم يجعلهم مستمعين جيدين — فهم قادرون على فهم المشكلات التي يواجهها أعضاء الفريق. أسلوبهم في القيادة يعتمد على القيادة الهادئة بالقدوة أكثر من ممارسة السلطة.

يتميز قادة ISFP بفهمهم الجيد لمتطلبات المشاريع وتخصيص الموارد وفقًا لذلك. كما أنهم يجيدون التعامل مع متطلبات المشاريع المتغيرة باستمرار، حيث يتكيفون بسرعة مع التغييرات.

ISFP كموظفين

يحب الأشخاص من نوع ISFP الوظائف التي تتوافق مع قيمهم وأهدافهم. في مكان العمل، يستمتعون بالأنشطة أو المهام التي تحقق نتائج ملموسة. يفضلون بيئة عمل مهذبة وتعاونية حيث يمكنهم العمل بشكل مستقل. غالبًا ما تتطلب حساسيتهم الجمالية أن يكون مكان العمل (أو على الأقل مكتبهم) جذابًا من الناحية البصرية.

يحب هذا النوع من الشخصيات العمل بشكل مستقل، ولكنه يزدهر أيضًا عندما يكون جزءًا من فريق. كأعضاء في الفريق، يميل الأشخاص من نوع ISFP إلى أن يكونوا متعاونين ومرنين ومنفتحين على التعليقات ومبتكرين ومخلصين. إن انطوائيتهم الفطرية تجعلهم يكرهون التحدث أمام الجمهور أو الأدوار التي تتضمن قيادة فريق كبير.

يمكن أن تؤدي الوظائف ذات المواعيد النهائية المجهدة أو الهياكل الصارمة إلى إرهاقهم بسرعة، وكذلك ثقافة العمل التي تنطوي على العديد من الصراعات.

مسارات مهنية ISFP

فيما يلي بعض المسارات الوظيفية التي يمكنك استكشافها كشخصية ISFP: فنان

مصمم أزياء

مصمم جرافيك

مصمم داخلي

موسيقي

الطاهي

صائغ

بائع زهور

عامل اجتماعي

المعلم

ممرضة

مدير متجر

ما هو نوع الشخصية INFP؟

في تقييم MBTI، يرمز INFP إلى الانطوائية والحدس والشعور والإدراك. يشعر الأشخاص من نوع INFP (المعروفون أيضًا باسم الوسطاء أو المثاليون) بالانتعاش عندما يقضون وقتًا في العزلة، ويتصورون الاحتمالات، ويعيشون حياة تتوافق مع قيمهم ومبادئهم. هم لطفاء ومتعاطفون وعفويون ويهتمون بنموهم الشخصي ونمو الآخرين.

الخصائص الرئيسية لشخصية INFP

فيما يلي بعض السمات البارزة لشخصية INFP:

يتبع الأشخاص من نوع INFP قلوبهم وعواطفهم، مما يجعلهم حساسين

إنهما حالمان ينظران دائمًا إلى الصورة الأكبر

يبدوان خجولين ومتحفظين

يطمحان إلى ترك أثر إيجابي في العالم

نقاط القوة والضعف في شخصية INFP

نقاط القوة

يستمتع الأشخاص من نوع INFP بصحبة أنفسهم، ولكنهم يكوّنون أيضًا علاقات عميقة وذات مغزى مع مجموعة من الأصدقاء المقربين

إنهما شديدا الحماس — يضعان قلبهما وروحهما في كل عمل يقومان به

يرفعان من معنويات الآخرين بتعاطفهما وسخائهما

كلاهما منفتح الذهن ولا يحكم على آراء الآخرين أو خياراتهم أو قراراتهم

يتعاملان مع المشاكل من منظور فريد

يحلان النزاعات ويحققان الانسجام

نقاط الضعف

يجد الأشخاص من نوع INFP صعوبة في التعبير عن مشاعرهم

يشعران بالإرهاق بعد الاختلاط بالآخرين

طبيعتهم المثالية تجعلهم ينتقدون أنفسهم بشكل مفرط

ميلهم إلى إرضاء الآخرين يجعل من الصعب عليهم تحديد أولويات احتياجاتهم الخاصة

INFPs في العمل

لا يقلق الأشخاص من نوع INFP كثيرًا بشأن إنجاز مهامهم أو تحسين الإيرادات؛ فهم يهدفون إلى مساعدة الآخرين في مكان العمل. يحبون التعليقات الإيجابية، ولديهم آراء عالية عن أنفسهم، ويستمتعون بالحرية في إطلاق العنان لإبداعاتهم.

INFP في القيادة

يقود القادة من نوع INFP بالحدس. يضعون أهدافًا مثالية مع وضع الصورة الأكبر في الاعتبار. تشجع نظرتهم المتفائلة تجاه إمكانيات المستقبل أعضاء الفريق على بذل المزيد من الجهد وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الأهداف.

يمكن لأصحاب الشخصية INFP ربط النقاط بين الأفعال والنتائج بسرعة، مما يساعدهم على تحديد الخطوات اللازمة لإنجاز مهمة ما، ووضع خطة مشروع مناسبة، وتوزيع المهام.

كقادة أو مديرين، هما ملتزمان بنمو وتطوير أنفسهما وأعضاء الفريق الآخرين والمؤسسة.

INFPs كموظفين

ينجح الموظفون من نوع INFP في فرق صغيرة حيث يمكنهم التفاعل بشكل هادف. قد تستنزف الفرق الكبيرة والاجتماعات المتتالية طاقتهم، لذا يعملون بشكل أفضل عندما يكون هناك توازن جيد بين العمل التفاعلي والعمل المستقل.

كلاهما شغوفان بطبيعتهما، وعندما يشاركان في مشروع يهمهما، يبذلان قصارى جهدهما فيه. على الرغم من كونهما انطوائيين، إلا أنهما قادران على بناء علاقات مهنية سهلة مع أعضاء الفريق.

إن إبداعهما وميلهما نحو الابتكار يجعلهما بارعين في طرح الأفكار وحل المشكلات المعقدة وإضفاء لمسة إبداعية على المهام الروتينية. كما أن تعاطفهما وتفاهمهما يسهلان حل النزاعات.

مسارات مهنية لـ INFP

فيما يلي بعض المسارات الوظيفية التي يمكنك استكشافها كشخصية INFP: فنان متعدد الوسائط

مصمم جرافيك

الكاتب

محرر أفلام

مدير العلاقات العامة

أخصائي موارد بشرية

مستشار الصحة العقلية

عالم نفس

مدرس/أستاذ

أخصائي تغذية

المنسق

أمين مكتبة

Rabbit hole: استكشف كتب INFP لتتعرف أكثر على هذا النوع من الشخصيات وانطلق في رحلة لاكتشاف الذات.

الاختلافات والتشابهات الرئيسية بين ISFP و INFP

من السهل الخلط بين ISFP و INFP، نظرًا لتشابه بعض سمات شخصياتهما، ولكن هناك أيضًا بعض الاختلافات الواضحة بينهما.

الاختلافات الرئيسية

تشترك ISFP و INFP في الكثير بفضل نفس الوظيفة السائدة (الشعور الانطوائي أو Fi) ونفس الوظيفة الثانوية (التفكير المنفتح أو Te). ومع ذلك، تختلف الوظائف المساعدة والثالثية. ألقِ نظرة على هذا الجدول:

الوظائف الإدراكية ISFP INFP الوظيفة السائدة الشعور الانطوائي (Fi) الشعور الانطوائي (Fi) وظيفة مساعدة الإدراك الحسي المنفتح (Se) الحدس المنفتح (Ne) الوظيفة الثالثة الحدس الانطوائي (Ni) الإدراك الحسي الانطوائي (Si) الوظيفة الضعيفة التفكير المنفتح (Te) التفكير المنفتح (Te)

الآن، دعونا نتعمق أكثر في كيفية ظهور الاختلاف في الوظائف في هذين النوعين من الشخصيات:

1. نظرة إلى الحياة

الأشخاص من نوع ISFP براغماتيون — فهم يشعرون بالعالم من خلال حواسهم ويتخذون قراراتهم بناءً على تجاربهم الشخصية. يظلون متماسكين في اللحظة الحالية، ويأخذون الأمور كما تأتي.

على النقيض من ذلك، يركز الأشخاص من النوع INFP على المفاهيم المجردة والإمكانيات بدلاً من التجارب الحياتية. إنهم حالمون وذوو رؤية مستقبلية يركزون اهتمامهم على الإمكانيات المستقبلية.

2. طرق التعبير

الفنانون في القلب، يعبر ISFPs عن أنفسهم من خلال الأفعال، مثل الرسم والأعمال الفنية والموسيقى.

على النقيض من ذلك، يستمتع الأشخاص من نوع INFP بالأنشطة الفكرية من خلال الكلمات، مثل كتابة المقالات أو الروايات أو الشعر.

3. اتخاذ القرارات

يعتمد الأشخاص من نوع ISFP على قيمهم الشخصية وتجاربهم الحسية المباشرة عند اتخاذ القرارات.

على النقيض من ذلك، يراعي الأشخاص من نوع INFP قيمهم ومبادئهم إلى جانب رؤيتهم طويلة المدى قبل اتخاذ قرارات مهمة في الحياة.

3. المزاج

الأشخاص من نوع ISFP محبون للمرح وعفويون — من النوع السعيد والمتفائل. يعرفون كيف يستمتعون بوقتهم.

على النقيض من ذلك، يعاني الأشخاص من نوع INFP من تعقيد أفكارهم. يجدون صعوبة في الاسترخاء وغالبًا ما يشعرون بالقلق بشأن المستقبل.

4. العلاقات

يستمتع الأشخاص من نوع ISFP بالخصوصية والهدوء عندما يكونون بمفردهم، ولكنهم يتعرفون بسهولة على الأشخاص الجدد.

في المقابل، يخشى الأشخاص من النوع INFP الرفض ويجدون صعوبة في تكوين علاقات جديدة.

5. أسلوب العمل

يمكن أن يكون الأشخاص من نوع ISFP جيدين في التوفيق بين مهام متعددة في وقت واحد.

على النقيض من ذلك، يفضل الأشخاص من نوع INFP إنجاز المهمة الحالية قبل الانتقال إلى المهمة التالية.

6. النظرة إلى الممتلكات المادية

باعتبارهم من النوع Se-Ni، غالبًا ما يفضل الأشخاص من النوع ISFP الأشياء الجميلة في الحياة، مثل المكانة الاجتماعية والممتلكات المادية.

في المقابل، الأشخاص من نوع INFP هم من نوع Ni-Se، وهم يكتفون بالضروريات ويميلون إلى البساطة المادية.

أهم أوجه التشابه

تؤدي الميول المشتركة نحو الانطوائية والشعور والإدراك إلى الكثير من أوجه التشابه بين ISFP و INFP:

1. الشعور الانطوائي (Fi)

كلا النوعين يقودهما العقل الانطوائي (Fi)، مما يجعلهما متجذرين بعمق في قيمهما وعواطفهما ومعتقداتهما. يفضلان الأصالة على التأثر بالعالم الخارجي.

2. تفضيلات الإدراك

كل من ISFP و INFP لديهم تفضيل للإدراك، مما يجعلهم قادرين على التكيف. إنهم منفتحون على التعليقات البناءة والتغييرات، ويفضلون التخطيط البسيط، ويكتشفون الأمور أثناء العمل.

3. الحساسية العاطفية

كلا النوعين يتعاطفان بشدة مع مشاعر الآخرين. يضعان أنفسهما في مكان الآخرين لفهم حالتهم العاطفية والتواصل مع أصدقائهم المقربين على مستوى أعمق.

4. التعبير الإبداعي

يميل الأشخاص من النوع ISFP و INFP إلى الانغماس في الأنشطة الإبداعية مثل الفن والموسيقى والكتابة أو غيرها من أشكال التعبير عن الذات. يستمتعون باستخدام إبداعهم للتأمل والتعبير عن مشاعرهم.

5. الحاجة إلى الاستقلالية

كلا النوعين يميلان إلى المرونة والانفتاح، ويقدران الحرية والاستقلالية. لا يحبان الهياكل أو القواعد الصارمة التي قد تقيد شخصيتهما.

استراتيجيات التعاون بين ISFP و INFP

ثقافة العمل السعيدة والمنتجة هي تلك التي تشعر فيها الشخصيات المختلفة بالراحة وتحصل على الفرص المناسبة لإظهار إمكاناتها. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكن للقادة ومديري الموارد البشرية استخدامها لإتقان إدارة العمل التعاوني:

1. خلق بيئة عمل مناسبة لأنواع الشخصيات المختلفة

احرص على تحقيق التوازن بين الاستقلالية والتعاون لتلبية أنماط العمل المتنوعة لمختلف أنواع الشخصيات. قد يؤدي الإفراط في الاستقلالية إلى شعور الموظفين المنفتحون بالوحدة وعدم الدعم في العمل، بينما قد يؤدي الضغط المفرط على التعاون إلى استنزاف طاقة الموظفين الانطوائيين.

يمكن أن تساعدك أداة إدارة العمل والتعاون عبر الإنترنت مثل ClickUp على تحقيق التوازن بين الجانبين، وتعزيز الكفاءة، وتنمية عقلية منتجة بين أعضاء الفريق.

يوفر ClickUp طرقًا متعددة للتواصل، مما يتيح للموظفين اختيار الطريقة التي تناسبهم أو التبديل بين القنوات إذا رغبوا في ذلك. لنرى كيف:

تفاعل مع أعضاء الفريق، واطرح الأسئلة، وشارك الموارد، أو تابع في الوقت الفعلي باستخدام عرض الدردشة في ClickUp . استخدم ميزة @mention في تعليقات المهام وقم بإدارة اتصالات الفريق تحت سقف واحد

تعاون مع ميزة عرض الدردشة في ClickUp وقم بتعيين التعليقات لمخاطبة أعضاء الفريق المحددين

اجمع فرق العمل عن بُعد وساعدهم على التعاون في المشاريع باستخدام ClickUp Whiteboards . قم بالعصف الذهني وإضافة الملاحظات وإنشاء سير العمل وإضافة سياق لأفكارك من خلال ربط المهام القابلة للتتبع أو الموارد الخارجية

تعاون مع فريقك وخطط لسير عملك باستخدام لوحات ClickUp

نظم التواصل بين أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Clips . استخدم ميزة تسجيل الشاشة هذه لإرسال ملاحظات صوتية أو مرئية بسرعة وتخطي الاجتماعات غير الضرورية

دفع المحادثات إلى الأمام باستخدام رسائل الفيديو باستخدام ClickUp Clips

استخدم قوالب خطط الاتصال المخصصة من ClickUp لتوصيل رسالتك بطريقة تناسب الجميع.

على سبيل المثال، يمكنك توصيل المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين باستخدام قالب لوحة الاتصالات من ClickUp.

تنزيل هذا النموذج حدد الرسائل التي تريد إرسالها إلى فرقك، إلى جانب الجمهور المستهدف والأهداف وقنوات التوصيل وتكرارها باستخدام قالب لوحة الاتصالات من ClickUp

استخدم عرض السبورة البيضاء المُعدة مسبقًا والمقسمة إلى أعمدة مرتبة وحدد أهداف التواصل وهيكل الرسالة وقنوات التواصل وتكرارها والجدول الزمني حتى يظل الجميع على اطلاع

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام نموذج تقرير مصفوفة الاتصالات من ClickUp لإبقاء الجميع على اطلاع وتحديد الثغرات في الاتصال، إن وجدت.

تنزيل هذا النموذج قم بإنشاء نظرة عامة شاملة توضح الفرق المتصلة والعاملة معًا باستخدام نموذج تقرير مصفوفة الاتصالات من ClickUp

يساعد هذا الإطار القابل للتخصيص في تحديد أعضاء الفريق الذين يتحدثون مع بعضهم البعض ومدى تكرار ذلك (لأغراض رسمية، على سبيل المثال، موظف يقدم تقريرًا يوميًا إلى مدير الفريق). كما يوفر نظرة عامة شاملة على قنوات الاتصال في مؤسستك.

استخدم النموذج للتواصل بصراحة، والقضاء على الالتباس، وتحسين التعاون واتخاذ القرارات على جميع المستويات.

2. شجع على إدارة النزاعات بشكل صحي

يفضل كل من ISFP و INFP تجنب النزاعات. ومع ذلك، يمكن أن تنشأ النزاعات عندما يتعامل فريقك مع مشاريع معقدة مع العديد من أصحاب المصلحة. في مثل هذه الأوقات، لا يمكنك السماح للموظفين بترك المشكلة على الطاولة والبحث عن طرق للخروج منها. عليك تزويدهم باستراتيجيات إدارة النزاعات حتى يعرفوا كيفية معالجة المشكلات وتخفيفها من أجل سير المشروع بسلاسة.

هذا شيء يمكن أن تساعدك فيه ClickUp Views. من إدارة المهام وتتبع المشاريع إلى تصور سير العمل، توفر أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص تحديثات في الوقت الفعلي للمشاريع. فهي تجعل من السهل تحديد العقبات قبل أن تتفاقم وتصبح مشكلة كبيرة. دعنا نستكشف كيف:

تحقق من حالة المهام في لمحة بفضل عرض القائمة

تحقق من حالة المشروع بسرعة باستخدام عرض القائمة في ClickUp وقم بفرز المهام بسهولة، واحصل على نظرة عامة شاملة، وقم بإجراء تغييرات جماعية

تصور مكان المشروع باستخدام لوحات Kanban مع عرض اللوحة وحدد ما يعيق التقدم

قم بسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها وعرض سير عملك بالطريقة التي تريدها باستخدام عرض اللوحة في ClickUp

ابق على اطلاع على مهامك باستخدام عرض التقويم — ادمج جدولك مع تقويم Google أو Zoom باستخدام عرض التقويم، ولا تنس أبدًا أي اجتماع أو التزامات أخرى

اسحب المهام وأفلتها وابقَ على اتصال بجدولك الزمني باستخدام عرض التقويم في ClickUp

حدد أولويات المهام، واضبط الجداول الزمنية، وأضف التبعيات، واحصل على نظرة عامة عالية المستوى على المشاريع، وتجنب تضارب الجداول الزمنية باستخدام مخططات جانت

تابع تقدم المشروع بطريقة جذابة بصريًا باستخدام مخططات جانت من ClickUp

3. وفر الوقت مع الأتمتة

بصفتك مديرًا للموارد البشرية أو قائدًا لفريق، حاول تعظيم الإمكانات الإبداعية لموظفي ISFP و INFP — استخدم الأتمتة لضمان عدم إضاعة الوقت في المهام الروتينية. يمكن لـ ClickUp Brain مساعدة الموظفين في ذلك بعدة طرق:

قم بإنشاء ملخصات تلقائية للمشاريع وتقارير الحالة على ClickUp Tasks و Docs وأعضاء الفريق

يكتب كرافت ردوده باختصار ويسمح للذكاء الاصطناعي بكتابة الرسائل بنبرة مناسبة

أتمتة الاجتماعات اليومية والتحديثات اليومية

إنشاء نصوص صوتية ومرئية تلقائيًا

صقل وصقل رسائل البريد الإلكتروني ومواد الاتصال الأخرى باستخدام ClickUp Brain

4. افهم فريقك بشكل أفضل

يتكون كل فريق من أعضاء ذوي أنواع شخصية مختلفة. ومعرفة نوع شخصيتهم وفقًا لمقياس مايرز-بريغز سيساعد الجميع على التواصل مع بعضهم البعض بشكل أكثر فعالية. كما سيساعد قادة الفرق على توزيع المهام بناءً على نقاط القوة في أنواع الشخصية حتى يتمكن أعضاء الفريق من الاستمتاع بعملهم وتحقيق نتائج رائعة.

وهنا يمكن أن يكون نموذج "تعرف على الفريق" من ClickUp مفيدًا.

تنزيل هذا النموذج اعرض موظفيك وإنجازاتهم باستخدام نموذج "تعرف على الفريق" من ClickUp

فيما يلي بعض استخدامات وفوائد هذا النموذج:

أنشئ ملفات تعريفية لأفراد الفريق، وسلط الضوء على مهاراتهم وإنجازاتهم، وساعد زملاء الفريق على التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل

اعرض مزايا مؤسستك للعملاء المحتملين واجذب المزيد من الأعمال

ارفع معنويات موظفيك من خلال عرض إنجازاتهم على موقع شركتك الإلكتروني

قم بإجراء التغييرات اللازمة وحافظ على تحديث معلومات الموظفين

5. جمع فرق متعددة الوظائف معًا

يجب أن توفر منصة موحدة لتعزيز التعاون حيث يمكن للفرق البعيدة والمتعددة الوظائف أن تجتمع تحت سقف واحد.

لماذا هذا مهم؟ يتطلب كل مكان عمل من أعضاء الفريق التعاون، بغض النظر عن أنواع شخصياتهم. يعتمد مدى التعاون على الأدوار الفردية، ولكنه ليس شيئًا يمكن للموظفين تجنبه.

وما أفضل من ClickUp Teams لتحقيق ذلك؟ إنها منصة قابلة للتخصيص تتناسب مع الاحتياجات الفريدة لمؤسستك وقوة العمل لديك. من فرق التطوير والتسويق والمبيعات والتصميم إلى إدارة المنتجات، ClickUp تناسب جميع الفرق. سواء كان ذلك لإدارة المهام الشخصية أو مشاريع الشركة أو التعاون مع الآخرين، فإن البرنامج يقوم بكل ذلك بسهولة!

فهم الاختلافات وتقبلها

الآن بعد أن أصبحت على دراية بسمات ونقاط القوة والضعف في أنواع الشخصيات INFP و ISFP، سيصبح من السهل عليك فهم النوع الذي يتوافق معك أو النوع الذي ينتمي إليه موظفوك.

طبّق هذه المعرفة لتصميم مكان عمل يشعر فيه الأشخاص ذوو الشخصيات المختلفة بالراحة ويتمتعون بفرص واسعة للتعبير عن أنفسهم.

إذا كنت تبحث عن منصة تعاون يمكن تخصيصها للانطوائيين والمتفتحين والمتوازنين على حد سواء، فابدأ باستخدام ClickUp اليوم!