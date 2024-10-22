10 برامج نظام تشغيل ريادة الأعمال للشركات

يمكن لكل رائد أعمال الاستفادة من إطار العمل المناسب للمساعدة في تنمية الأعمال وتوحيد العمليات. يمكن للعديد من أدوات برمجيات نظام التشغيل لريادة الأعمال، من إدارة المشاريع إلى بطاقات الأداء أن تجعل الجميع على نفس الصفحة ضمن إطار عمل نظام التشغيل لريادة الأعمال EOS. ولكن عليك أن تحصل على إطار العمل الصحيح أولاً.

وهنا يأتي دور نموذج EOS. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فإنه يجمع أجزاء مختلفة من العمليات التجارية والاستراتيجية معًا لإنشاء هيكل واحد يمكن بناء كل شيء آخر عليه.

وفجأة يصبح لديك برنامج إدارة الأعمال له غاية وأهداف أسمى تحتاج إلى اتباع عملية مجربة. يمكن أن يكون بناء صندوق أدوات EOS الخاص بك رصيدًا لا يقدر بثمن كصاحب عمل.

ما هو برنامج EOS؟

في إدارة الأعمال، EOS هو إطار عمل يوجه نموذج عملك. يتطلع الإطار بشكل شامل إلى تحويل رؤية شركتك إلى فهم واضح لما يجب القيام به كل يوم لمؤسستك.

لا توجد أداة واحدة للمساعدة في هذا الإطار بأكمله. حتى أفضل برامج إدارة العمليات لن تكون كافية، نظراً لتعقيدها. وبدلاً من ذلك، ستحتاج إلى تنفيذ نظام إدارة العمليات الإلكترونية من خلال بعض الأدوات التأسيسية التي تتناول مكونًا مختلفًا من مكونات العملية في النظام الأكثر شمولاً.

من خلال برنامج نظام التشغيل الريادي، ستشترك هذه الأدوات العملية في نفس الأهداف، وتضع توقعات واضحة للجميع في الشركة. سنقوم بمشاركة بعض من أفضل برامج نظام تشغيل ريادة الأعمال في هذه المدونة، مما يساعدك على بناء وتوسيع مجموعة أدوات نظام التشغيل EOS الخاصة بك للوصول إلى أهداف شركتك بشكل أفضل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات EOS؟

أنت بحاجة إلى الأدوات العملية المناسبة لتبني نموذج EOS مع برنامج نظام تشغيل ريادة الأعمال. للوصول إلى هذه النقطة، تحتاج إلى تحديد المجالات التي تشترك فيها جميع الأدوات التي تقوم بتقييمها. لا يهم ما إذا كنت تقوم بتنفيذ برنامج إدارة العمليات أو برنامج التجارة الإلكترونية .

ستظل هذه المكونات الستة مهمة دائمًا للأدوات المناسبة لإحكام السيطرة على عملياتك التجارية:

التركيز على الهدف: يجب ألا تساعدك برمجيات نظام التشغيل الريادية على تحقيق أهداف عملك فحسب، بل يجب أن تدمج تحديد الأهداف الداخلية للتأكد من أن الأهداف التكتيكية واليومية لشركتك تتماشى مع استخدام الأداة

يجب ألا تساعدك برمجيات نظام التشغيل الريادية على تحقيق أهداف عملك فحسب، بل يجب أن تدمج تحديد الأهداف الداخلية للتأكد من أن الأهداف التكتيكية واليومية لشركتك تتماشى مع استخدام الأداة سهولة الاستخدام: من الناحية المثالية، يجب أن تبحث عن أدوات بسيطة تسهّل عملية الأعمال والهدف الأكبر من تطبيق نظام التشغيل الإلكتروني - سواء بالنسبة لفريق القيادة أو لكل فرد في الشركة

من الناحية المثالية، يجب أن تبحث عن أدوات بسيطة تسهّل عملية الأعمال والهدف الأكبر من تطبيق نظام التشغيل الإلكتروني - سواء بالنسبة لفريق القيادة أو لكل فرد في الشركة عمليات التكامل: نظرًا لأن عملية EOS هي إطار عمل أكبر، يجب أن تعمل كل أداة تقوم بتنفيذها بشكل جيد مع بعضها البعض على الرغم من تركيزها الخاص

نظرًا لأن عملية EOS هي إطار عمل أكبر، يجب أن تعمل كل أداة تقوم بتنفيذها بشكل جيد مع بعضها البعض على الرغم من تركيزها الخاص التعاون: أحد المكونات الستة الرئيسية لـ EOS هو الأشخاص. بطبيعة الحال، إذن، يجب أن تساعد أي أداة تطبقها الأشخاص المناسبين في فريقك على العمل مع بعضهم البعض لحل المشكلات وإفادة الشركة

أحد المكونات الستة الرئيسية لـ EOS هو الأشخاص. بطبيعة الحال، إذن، يجب أن تساعد أي أداة تطبقها الأشخاص المناسبين في فريقك على العمل مع بعضهم البعض لحل المشكلات وإفادة الشركة المرونة: يجب أن يكون أي حل تشغيلي لريادة الأعمال مرنًا بما يكفي لمراعاة التحولات والتقلبات التي تأتي مع نمو المؤسسة. كما أن المرونة تعني أيضًا القدرة على التوسّع والتخفيض حسب الحاجة

يجب أن يكون أي حل تشغيلي لريادة الأعمال مرنًا بما يكفي لمراعاة التحولات والتقلبات التي تأتي مع نمو المؤسسة. كما أن المرونة تعني أيضًا القدرة على التوسّع والتخفيض حسب الحاجة القائم على البيانات: بما أن البيانات هي أحد المكونات الرئيسية الستة الأخرى لنظام التشغيل الريادي، فإن أي أداة تستخدمها يجب أن تتبنى البيانات في شكل تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يساعد قادة الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر موضوعية

ستبحث العديد من الشركات بطبيعة الحال عن أدوات تتميز على الأقل ببعض هذه المكونات الستة الأساسية لبرامج نظام التشغيل الريادي. إن تبنيها جميعاً يضمن لك عند اختيارك للأدوات التي تستخدمها أن يتمكن أي شخص من الموارد البشرية إلى فريق الإدارة لديك من التوافق والعمل معاً لتنفيذ نظام التشغيل الأكثر شمولاً.

أفضل 10 برمجيات لنظام التشغيل الإلكتروني في عام 2024

حان الوقت للتعمق في تفاصيل برامج نظام التشغيل لريادة الأعمال.

_ملاحظة: نظرًا لعدم وجود أداة شاملة لنظام التشغيل بأكمله، ستحتاج إلى العثور على قائمة من المنصات المتعلقة بنظام التشغيل EOS لمساعدتك في بناء الإطار الأكبر. لقد قمنا بإدراج الحلول الشاملة مع الأسعار والمراجعات، ولكن هذه المعلومات غير متوفرة أو لا تنطبق على بعضها

هذه هي خياراتنا المفضلة لبرامج نظام التشغيل الخاصة بريادة الأعمال، والتي تتراوح بين الأدوات البسيطة إلى المنصات الشاملة - وكلها مصممة لحل المشكلات ذات الصلة برؤيتك وتحقيق النجاح طويل الأجل للمؤسسة.

1. EOS Implementer 360™

عبر برنامج الصواريخ يجب أن يبدأ أي جهد للحديث عن برنامج نظام تشغيل ريادة الأعمال للشركات بحل البيانات. أدخل Rocket EOS 360، وهو عبارة عن منصة مصممة خصيصًا لإدارة جميع المخرجات الكمية التي توفرها شركتك الصغيرة. فهي تتولى المهام الإدارية التي كان سيتعين على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك معالجتها، وتبسيط موارد البيانات لتحسين أداء الأعمال.

الميزات الرئيسية لـ #### EOS Implementer 360™

واجهة مستخدم بديهية تجعل من السهل على رواد الأعمال البدء في تبسيط إدارة مخرجاتهم

تكاملات واسعة النطاق مع أدوات الأعمال مثل Outlook يمكن أن تساعد في التنفيذ عبر المؤسسة

وظائف متعددة الأجهزة لفريق القيادة ورواد الأعمال لإدارة النظام من أي مكان

قيود تطبيق EOS Implementer 360™

يمكن أن تكون الوظائف محدودة خارج نطاق تركيز إدارة المخرجات الأساسية للأداة

يمكن أن تكون معالجة الدفعات معقدة بسبب النطاق الترددي المحدود لكل فريق وشركة

تسعير EOS Implementer 360 ™ EOS Implementer 360

اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات EOS Implementer 360™ EOS Implementer 360™

G2: 4.1/5 (10 تقييمات)

4.1/5 (10 تقييمات) Capterra: غير متاح

2. بلوم جروث™ (المعروفة سابقًا باسم أدوات الجر®)

عبر نمو الازدهار لا تزال الأداة التي كانت تُعرف سابقًا باسم أدوات الجر "نظامًا بيئيًا قويًا للنمو" لرواد الأعمال والشركات الكبيرة على حد سواء. فهي تساعدك في كل جزء من إدارة أعمالك تقريبًا، بما في ذلك إدارة الإنتاجية والاجتماعات على حد سواء، للمساعدة في أي شيء بدءًا من نماذج الأعمال إلى تتبع أدائها العام. لا يوجد نظام تشغيل واحد لحساب إطار عمل EOS بأكمله، ولكن من المؤكد أن Bloom Growth يقترب من ذلك.

الميزات الرئيسية لـ Bloom Growth™

إدارة فعالة للاجتماعات يمكن أن تساعد عملك على التركيز على أعمالك وتحسين وقتها

لوحة تحكم بسيطة ومبسطة تحافظ على التركيز على العمليات الأساسية داخل نظام التشغيل الأكثر شمولاً

مع وجود الأشخاص المناسبين في النظام، يمكن لكل فرد في الفريق تتبع مهامهم ومسؤولياتهم داخل المؤسسة الأكبر

بلووم جروث™ القيود

يمكن أن يكون مستندًا إلى النصوص وجداول البيانات، مع القليل من التصور لبناء عملية أو رؤية

أبلغ بعض المستخدمين عن أعطال متكررة يصعب تحديدها وحلها

بلووم جروث™ التسعير

القاعدة: 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين النمو: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Bloom Growth™ التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: غير متاح

3. بطاقة EOS Scorecard™

عبر EOS Worldwide تم تطوير بطاقة الأداء كأداة من قبل EOS Worldwide، وقد أصبحت بطاقة الأداء ضرورية لتنفيذ EOS. وهي أداة مجانية يمكن تنزيلها من موقع الشركة على الإنترنت. تقوم بتتبع العمليات الأساسية ومن المسؤول عنها داخل مؤسستك كل أسبوع.

مفتاح الحفاظ على بطاقة أداء EOS رائعة هو البساطة. ركز على المهام الأكثر أهمية لرؤية عملك وقيمك الأساسية، وقم بتعيين المسؤولين الأساسيين فقط. بعد ذلك، اجعل مناقشتها جزءًا من جميع اجتماعاتك لإبقاء القادة والموظفين على المسار الصحيح فيما يتعلق بما تحتاج المؤسسة إلى تحقيقه.

كلما كانت المهام أكثر قابلية للقياس، كلما كانت بطاقة الأداء أفضل لمساعدتك في تنفيذ عملية نظام تقييم الأداء.

4. منظم الرؤية/التنظيم™

عبر EOS Worldwide مثل بطاقة الأداء EOS Scorecard، فإن منظم الرؤية/الجذب هو برنامج مجاني لنظام تشغيل ريادة الأعمال صممته EOS Worldwide للمساعدة في تبسيط عملية التخطيط الاستراتيجي، وتحويل رؤية شركتك إلى وثيقة رسمية، وتوضيح مستقبل شركتك. وتطلق EOS Worldwide على VTO الأداة الأكثر أهمية لأي مؤسسة تتطلع إلى تنفيذ إطار عمل EOS.

تبدأ بصفحة الرؤية التي تحدد القيم الأساسية لشركتك وتركيزها وأهدافها. من هناك، تنتقل إلى صفحة الجاذبية، حيث تقوم بتضييق نطاق أهدافك إلى الأشهر الـ 12 المقبلة مع تسليط الضوء على "الصخور" (الأولويات الحاسمة لعملك) إلى جانب المشكلات المحتملة التي قد تمنعك من تحقيقها.

إن إبقاء الأمر بسيطًا يسمح للقادة والشركات بإبقاء أعينهم على الكرة، وتركيز طاقتهم على ما هو أكثر أهمية فقط لمساعدة الشركة على النجاح.

5. جداول أعمال اجتماعات المستوى 10

عبر EOS Worldwide أنشأت EOS أيضًا إطار عمل حول مفهوم اجتماعات المستوى 10. تساعد هذه الاجتماعات في تنظيم أي محادثة وجهود تعاونية بين القادة والموظفين. الهدف هو الحفاظ على تركيز أعمالك على ما هو أكثر أهمية في جميع المحادثات مع تركيز طاقة الجميع على حل المشكلات التي يمكن أن تدفع الأعمال إلى الأمام.

تتبع جميع اجتماعات المستوى 10 نفس الهيكلية. يتضمن هذا الهيكل هدف الاجتماع، وتعريفاً واضحاً للحاضرين وأدوارهم، وأسئلة مناقشة معدة مسبقاً للجميع لفهم إلى أين ستسير المحادثة. كما أنها ستتناول الأولويات الحرجة ومؤشرات الأداء الرئيسية والخطوات التالية التي يحتاج فريقك إلى اتخاذها لضمان أن أي شيء تمت مناقشته في الاجتماع سيصبح قابلاً للتنفيذ بالنسبة لفريقك.

6. مخطط المساءلة EOS™

عبر EOS Worldwide تفكر معظم الشركات من حيث المخططات التنظيمية. في نهج EOS، يتم تعديل هذا المفهوم بحيث يمكن لشركتك البدء في التفكير في المساءلة بدلاً من ذلك.

إنها أداة لا تحدد فقط من يقدم التقارير إلى من. بدلاً من ذلك، فهي تصف أدوار ومسؤوليات كل شخص في المؤسسة. يؤدي القيام بذلك إلى بناء ثقافة المساءلة لجميع المعنيين.

مثل المخطط التنظيمي التقليدي، هذا البديل عبارة عن شبكة من المربعات. يتضمن كل مربع عنوان الدور، واسم عضو الفريق، وما يصل إلى خمسة إجراءات يكون مسؤولاً عنها. من هناك، يتعلق الأمر فقط بربط المربعات لتحديد العلاقات بين كل دور ومسؤولية.

7. إدارة الصخور

عبر EOS Worldwide يُعرّف إطار عمل EOS الأكبر أولويات العمل على أنها صخور. وتتخذ إدارة هذه الصخور نهجًا موحدًا يمكن للشركات في مختلف الصناعات الاستفادة منه.

الفكرة هي قلب إدارة المشروع رأسًا على عقب. فهو يقدم طريقة جديدة للشركات للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.

قم بتحديد ما بين ثلاث إلى سبع صخور ضمن برنامج نظام التشغيل الريادي الخاص بك كل ثلاثة أشهر. ثم قم ببناء مهام وخرائط طريق محددة لإنجازها. وترتبط كل صخرة مباشرة برؤية عملك ويمكنك توسيع نطاقها أو تقليصها بسرعة حسب الموارد المتاحة.

8. التفويض والارتقاء™

عبر EOS Worldwide مفهوم التفويض والارتقاء هو أداة أخرى من أدوات EOS التي صاغتها EOS Worldwide. وهو يصف أن عملك يمكن أن ينجز المهام إذا ركز الأشخاص المناسبون في المقاعد المناسبة على الأولويات الصحيحة. وبهذه الطريقة، يقوم كل فرد في الشركة بزيادة مواهبهم ووقتهم للمساعدة في عملية الأعمال الأكبر.

هذه في جوهرها عملية تقييم ذاتي يجب أن يمر بها كل موظف بانتظام. ضع قائمة بكل مهمة تحتاج إلى إنجازها كل أسبوع. ثم احكم على ما إذا كان لديك الساعات المتاحة لإنجازها أم لا.

من هناك، قم ببناء أربعة أرباع:

أحبها/جيد فيها

أحبها/جيد فيها

لا أحبها/جيد فيها

لا أحبها/لا أجيدها/غير جيد فيها

ابحث عن تفويض المهام من الأسفل إلى الأعلى. وبهذه الطريقة، يمكنك تركيز المزيد من وقتك على الأشياء التي تجيدها والتي تحفزك أيضًا، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة كفاءتك.

9. قائمة المشكلات

عبر EOS Worldwide يعني تنفيذ نظام EOS أيضًا تغطية جزء من اللغز لا يحظى بالتقدير الكافي من قبل العديد من الشركات - الانتباه إلى حواجز الطرق التي تعترض طريقك. أدخل قائمة المشكلات، وهي أداة مصممة لإبقاء تلك العوائق في أذهان الجميع في المؤسسة.

يمكن أن تكون المشكلة أي شيء: مشكلة تقنية، أو تهديد تنافسي، أو نظام معطل، أو شكوى من عميل أو أعضاء غير راضين من الفريق.

يجب أن يكون كل فرد في الفريق قادرًا على استدعاء مشكلة ما. بعد ذلك، يجب أن تكون هناك مناقشات منتظمة حول كيفية حل هذه المشكلات. إن إبقاءها في صدارة اهتماماتك يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً نحو مساعدة شركتك على النمو والتوسع والنجاح.

10. أدوات ملاحظات العملاء والموظفين

احصل على ملاحظات حقيقية وقابلة للتنفيذ من موظفيك في نموذج واحد قابل للتتبع والتنظيم من ClickUp

أخيرًا، لا تستهين بقوة الحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة الأساسيين - داخليًا وخارجيًا على حد سواء. ابحث عن أدوات ملاحظات العملاء (وتطلع إلى الاستفادة من تلك المنصات نفسها لموظفيك) لإبقاء تلك الأصوات في مقدمة اهتماماتك أثناء تحديد صخورك، والعثور على مشاكلك، ووضع خطط العمليات الخاصة بك.

الأدوات الأخرى التي يمكن أن تساعدك في EOS

بالطبع، ليست كل أداة تساعدك على تنفيذ EOS مرتبطة مباشرة بمفهوم EOS. فكر في ClickUp كمثال، وهو ليس برنامج نظام تشغيل لريادة الأعمال ولكنه لا يزال بإمكانه أن يقطع شوطًا طويلاً نحو مساعدتك على النجاح.

كما برنامج إدارة المشاريع للشركات الصغيرة ، فهو وسيلة متعددة الاستخدامات لبناء بيئة مركزية ومرنة لإدارة المكونات الهامة في نظام التشغيل الإلكتروني الخاص بك. من استخدامه كـ برنامج تأهيل لتتبع مهامك فقط، إليك كيف يمكن لـ ClickUp دعم نظام التشغيل الخاص بك في ريادة الأعمال:

ClickUp عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع والتعاون، يمكن أن تساعد المؤسسات في تنفيذ نظام التشغيل الإلكتروني من خلال توفير بيئة مركزية ومرنة لإدارة مكونات نظام التشغيل الإلكتروني الرئيسية.

1. إدارة الصخور

من خلال ميزات إدارة المشاريع في ClickUp ، يمكن للفرق إنشاء قوائم المهام بسهولة، وتحديد أولويات بعض الصخور الرئيسية، وتحديد تواريخ استحقاق هذه الأولويات EOS. ClickUp Goals يمكن أن يساعد أيضًا في هذه العملية. إن تحديث هذه الأولويات الرئيسية كل ثلاثة أشهر يضمن بقاء الجميع في المؤسسة على نفس الصفحة.

2. تتبع بطاقة الأداء

تتيح لوحات المعلومات المخصصة داخل ClickUps للمستخدمين عرض بطاقة أداء EOS الخاصة بهم من خلال تتبع الأداء مقابل أهداف محددة مسبقًا. يمتد هذا التمثيل المرئي للمقاييس والأهداف الرئيسية أيضًا إلى طرق عرض ClickUp والتي تمكنك من النظر إلى المشاريع والمهام من كل زاوية ممكنة.

3. كفاءة الاجتماعات

جزء أساسي من EOS هو إدارة اجتماعات فعالة وموجهة نحو تحقيق الأهداف. من خلال قوائم المهام والوثائق، يمكن تنظيم ClickUp بسهولة لإنشاء جداول أعمال الاجتماعات وتنظيمها والتعاون بشأنها. وهذا يعزز الاجتماعات الأكثر كفاءة التي تتماشى مع مفهوم اجتماعات المستوى العاشر الذي تشيعه EOS.

4. وضوح الرؤية

تُعد ClickUp Docs وظيفة أساسية للتعاون في المستندات المهمة، مما يسمح للفرق بتوضيح ومشاركة رؤيتها وغيرها من الأجزاء الاستراتيجية. المستندات من قوالب خطة العمل إلى الرؤية/منظمي الجذب يمكن إرفاقها بسهولة بالمهام الفردية.

5. مخطط المساءلة

من خلال ميزات ClickUp القابلة للتخصيص، يمكن لقادة الفريق إنشاء مخطط المساءلة وإدارته بشكل طبيعي ومرن. يساعد ذلك على تحديد الأدوار والمسؤوليات داخل المنصة بشكل أفضل. وبهذا، يمكنك المساعدة في إبقاء الجميع على المسار الصحيح لتحقيق النجاح.

6. حل المشكلات

أحد المكونات الرئيسية لمنصة ClickUp هو التعاون، والذي يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً نحو حل المشكلات. يمكن لتعليقات المهام تسهيل المناقشة، مما يمكّن فريقك من التواصل بشفافية داخل المنصة للعمل على حل المشكلات التنظيمية.

7. التفويض والارتقاء

إن تعيين المهام في ClickUp يجعل من السهل على القادة تفويض المهام، وتوزيع عبء العمل بالتساوي عبر المؤسسة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد تبعيات مهام ClickUp في إدارة وأتمتة مهام سير العمل. وهذا يقلل من العمل اليدوي مع ضمان الترتيب الصحيح لإنجاز المهام.

8. التخصيص لعمليات EOS

أخيرًا، تمكّن طبيعة ClickUp القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة فريقك من تخصيص مساحة العمل الخاصة بهم لتتناسب مع عمليات EOS بدقة. يمكن تكوين جميع الحقول والحالات وسير العمل المخصصة لتتماشى مع متطلبات EOS وتحسين عملياتك لتحقيق الكفاءة والإنتاجية.

رفع مستوى إدارة EOS الخاص بك مع ClickUp

EOS هو إطار عمل قوي لإدارة شركتك الناشئة نحو النجاح. ولكن يمكن أن يصبح الأمر معقدًا أيضًا. قدرة ClickUp على إدارة أعمالك الصغيرة مجانًا يقطع شوطًا طويلاً نحو تبسيط كل شيء للدفع نحو نجاح الأعمال التجارية.

يعد العمل من خلال EOS في ClickUp طريقة جديدة تمامًا للتعامل مع منصة مبتكرة بالفعل.

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